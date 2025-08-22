洞察に富んだ書評を書くためのFree書評テンプレート

本のレビューを書くことは、意外に難しいものです。

特に、ネタバレを避けつつ、ファンレターのような書き方にならないように、自分の考えを要約したい時に便利です。

ある本を心から愛していても、その思いをクリアされた構造化された言葉で表現するのは、多くの場合、難しいものです。

ここで書籍レビューのテンプレートが役立ちます。 🤝

空白のページを見つめて、どこから手をつけていいか迷う代わりに、テンプレートは確固たる出発点を提供します。レビューを明確なセクションに分割し（要約、個人的な感想、テーマや文字の分析、最終的な評価など）、何を含めるべきか迷う必要がありません。

効果的なレビューテンプレートのリンクをまとめました。これを使って、あなたの洞察、感情、そして著者の意図を捉えた書評を作成しましょう。さあ、始めましょう。

書籍レビューテンプレートとは何ですか？

本のレビューテンプレートは、効果的にレビューを書くための明確で構造化されたアウトラインです。このテンプレートは、考えを整理する手助けをし、本のタイトルや要約から、個人的な評価、最終的なおすすめまで、すべての鍵の要素をカバーするようにガイドします。

これらのコンテンツ作成テンプレートには、以下の重要な要素を含める必要があります：

✅ 書籍のタイトル、著者、出版社、発行日を紹介し、簡単な背景情報を提供します

✅ クリアされた主張で全体の意見を述べる

✅ 物語の要約を簡潔にまとめ、主要な文字、設定、鍵のテーマをネタバレなしで紹介します

✅ 強みと弱みを明確に指摘し、文字の成長、作風、トーンについて例を交えて議論しましょう

✅ 批判的な意見を共有し、類似のタイトルと比較し、明確な推薦でコメントを締めくくります

人気の書籍レビューテンプレート一覧

以下、当記事の要約です：

良い書籍レビューテンプレートの特徴とは？

良い書評テンプレートは、執筆者が集中力を保ち、整理整頓され、オブジェクトな視点で執筆できるよう支援します。同時に、バランスの取れた意見を促し、評価の偏りを軽減し、書評の執筆プロセスをガイドします。

以下、詳細な説明です：

プロット、文字、執筆スタイルなど、個々の要素を評価するためのセクションを分けています

自己反省を促すプロンプト。学生が本が自分の考えや行動に与えた影響を探るのに役立ちます

クリアされた構成で、簡潔ながら洞察に富んだレビューを作成できます。短い感想から深い分析まで、あらゆる用途に対応可能です。

引用文、お気に入りのシーン、または最終的な感想を書くスペースがあり、創造的で意味のある表現が可能です

フォーマットの柔軟性で、テンプレートが小説からBusinessや自己啓発タイトルまで、さまざまなジャンルに対応できます

16のベストブックレビューテンプレート

では、さっそく、他の読者に共感してもらえる書評を書くための、最高の書評テンプレート16選をご紹介します。

ブックレポートを作成したり、Instagramにレビューを投稿したりする際に、これらのテンプレートを使えば、要約、分析、意見の構成がより簡単になります。

1. ClickUp レビューテンプレート

Businessプロジェクトのレビュー用に設計されたClickUpレビューテンプレートは、詳細な書評を構成する際にも役立ちます。

最新の小説をプロジェクトとして捉えてみましょう——物語の展開、ペース、文字が異なる段階を経て展開されるプロジェクトです。

このテンプレートは、読者が物語のそれぞれの「フェーズ」を分析し、何が仕事だったか（または仕事ではなかったか）を反省し、批判的かつ洞察に富んだ形でフィードバックを整理できるように設計されています。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

モジュール式のセクションで、ストーリー展開、ペース、文字の成長曲線を詳細に分析できます

アクションアイテムやフィードバックループ用の組み込みカスタムフィールド—反復的なレビューやグループプロジェクトに最適

カスタマイズ可能なステータス追跡機能で、レビューの進捗状況や修正内容を追跡できます

✨ 対象者: 物語の進捗やプロットの明確さを分析的にレビューしたい読者、学生、ブロガー。

2. ClickUp ヘウリスティックレビューテンプレート

主にユーザー体験の評価を目的として設計されたClickUp Heuristic Review Templateは、構造、フロー、読者の関与に焦点を当てた書評を書くために、創造的に適応可能です。

UIと同じように、小説やノンフィクションのタイトルは、読者を物語の展開、文字、鍵のテーマを通じてスムーズに導くべきです。

このテンプレートを使用すれば、物語の優れた点、展開が緩慢な部分、読者を混乱させたり興味を失わせたりする可能性のある箇所を明確に指摘できます。

ClickUpのヒューリスティックレビューテンプレートは、文章のスタイルや物語の明瞭さを分析するのに特に役立ちます。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

ヒューリスティックなチェックポイントが、物語のフロー、明瞭さ、読者の引き込み度を評価するプロセスをガイドします

評価マトリックスにより、複数の書籍やレビュー基準をオブジェクト的に比較できます

統合されたコメントフィールドで、協働フィードバックやピアレビューをサポートします

✨ 対象： 書籍の構造、フロー、読者のエンゲージメントをUXの視点で評価したいレビュアー。

3. ClickUp 顧客満足度アンケートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp カスタマーサティスファクションアンケートテンプレートを使用して、役立つ、バランスの取れた、実践可能な書評レポートを作成しましょう

カスタムのフィードバックと書評は似ています：どちらも実際の経験と率直な意見を反映しています。

ClickUpの「顧客満足度アンケートテンプレート」は、主に顧客のフィードバックを収集するために設計されていますが、読者とレビュアーが書籍が読者にどのように響いたかを評価したい場合に、強力なツールとして活用できます。

このテンプレートを使用すれば、本の感情的な影響力、文字の共感性、物語の展開の有効性を、製品レビューのように評価することができます。

このレビューツールは、個人的な意見を超えて、他の読者がどう感じるかを考慮した書評を書きたい学生や読書会メンバーに特に役立ちます。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

タイムラインとマイルストーンの追跡機能で、物語の展開やキャラクターの成長を明確にマップできます

セクション分けされたアウトラインで、詳細なレビューを書くために本の構造を逆算しやすくします

ドラッグアンドドロップのタスク管理機能で、分析が進むにつれてレビューの要素を再配置できます

✨ おすすめ： 個人的な意見を超えて、感情的な影響や幅広い読者の共感を評価したい学生やレビューライター。

4. ClickUp ブックプランテンプレート

著者に作成されたこのClickUpブックプランニングテンプレートは、小説やノンフィクションの構造を深く理解したい人にとっても宝庫です。

仕組みはこうです：このテンプレートを使用して、物語のフロー、主要な文字、主要な展開を逆分析することで、学生やレビュアーは本の構成方法について洞察を得ることができます。

テーマを分析し、物語の要約ポイントをマップし、執筆を始める前にレビューを構成するための最高の執筆ツールです。

この方法は、特に長編や複雑な内容の本において、整理整頓が明確でバランスの取れた書評を書く上で鍵となります。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

タイムラインとマイルストーンの追跡機能で、物語の展開やキャラクターの成長を明確にマップできます

セクション分けされたアウトラインで、詳細なレビューを書くために本の構造を逆算しやすくします

ドラッグアンドドロップのタスク管理機能で、分析が進むにつれてレビューの要素を再配置できます

✨ 対象： 書籍の構造、フロー、読者のエンゲージメントをUXの視点で評価したいレビュアー。

5. Adobeの月間書籍レビューテンプレート

Adobe経由で

シンプルながら効果的なAdobeの月間書籍レビューテンプレートは、迅速な感想のまとめや定期的な読書レポート作成に最適です。このテンプレートには、書籍のタイトル、要約、気に入った点、気に入らなかった点、最終評価といった基本的な要素がすべて含まれています。

シンプルなフォーマットにより、考えを整理しやすく、重要な鍵を省略することなく、読みやすいレビューを作成できます。

「月間書籍レビューテンプレート」は、お気に入りの本を記録したり、新しく発見した小説を批評したりする際、一貫したレビュー習慣を築くのに特に役立ちます。

テンプレートで使用されている10段階評価スケールは、微妙な違いを表現する余地を与えることで、より考え抜かれた評価を促します。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

事前にフォーマットされた月ごとのスロットが、定期的なレビュー習慣の定着と簡単なアーカイブを促進します

数値評価システムは、微妙な評価や時間の経過に伴う傾向の追跡をサポートします

ミニマルなデザインにより、高速な読み込みとオフラインでの印刷が簡単です

✨ おすすめの人： 毎月定期的に本を読み、鍵ポイントを漏らさずに振り返りたい習慣的な読者。

6. Adobeのブックレポートテンプレート

Adobe経由で

若い読者の方や、その親御さんですか？ なら、このAdobeブックレポートテンプレートで、伝統的な書評にクリエイティブな要素を加えてみましょう。

「お気に入りの文字を描いてみる」や「物語の教訓を特定する」といった書き出しのプロンプトの例を収録したこのテンプレートは、レビュー作成プロセスを楽しくかつ内省的なものにしながら、より深い関与を促します。

Adobeのブックレポートテンプレートは、書籍のタイトル、著者、ジャンル、要約など、基本的な要素をすべてカバーしており、子どもたちが読んだ内容について構造化された方法で書くことができるように設計されています。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

事前にフォーマットされた月ごとのスロットが、定期的なレビュー習慣の定着と簡単なアーカイブを促進します

数値評価システムは、微妙な評価や時間の経過に伴う傾向の追跡をサポートします

ミニマルなデザインにより、高速な読み込みとオフラインでの印刷が簡単です

✨ おすすめ： 創造的でガイド付きの方法で、早期の書評作成と理解力を養いたい子どもと親。

7. Adobeの文学的プロット分析テンプレート

Adobe経由で

Adobeの文学的プロット分析テンプレートは 、古典的な物語構造に焦点を当て、物語の核心に直接迫ります 。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

まず第一に、以下の専用セクションを提供しています：

✅ 文字

✅ 対立

✅ クライマックス

✅ 解像度

✅ 文学的表現手法

このテンプレートは、フィクション小説の物語を詳細に分析したい人にとって最適な選択肢です。正式な書評や批評的なレビューを書く場合でも、このテンプレートは物語の展開を分析し、その効果的な要素を明らかにするのに役立ちます。

✨ おすすめ： 物語の構造、文学的表現、ストーリーのフローを深く分析したい学生や批評家向けのテンプレートです。

8. Twinklのブックレビューテンプレート

Twinkl経由で

Twinklの「Book Review Template」は、構造化された振り返りを通じて若い読者が自分の意見を表現するのを支援する、子供に優しい魅力的な方法を提供します。

Twinklのこのテンプレートは、書籍のタイトル、著者、要約、主要な登場人物を特定するためのプロンプトを提供し、シーンを描いたり、お気に入りの部分を説明したりすることで創造性を刺激します。

さらに、このテンプレートはレビューの鍵となる要素を紹介しつつ、読解力、理解力、批判的思考をサポートします。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

ビジュアルなプロンプトと描画スペースが、多モーダル学習と創造性をサポートします

シンプルなガイド付き質問が、若い読者が基本的なレビュースキルを身につけるのを支援します

印刷用とデジタルバージョンのどちらも利用可能で、教室やホームでの柔軟な使用に対応しています

✨ おすすめ： 初めて書評を読む若い読者向けに、魅力的なビジュアルとシンプルなプロンプトで設計されています。

9. ディスカバリーによるブックレビューテンプレート

via Discovery

ディスカバリーが提供する「ブックレビューテンプレート」は、ほぼすべての種類のレビューに対応した実践的で柔軟なフォーマットを採用しています。

小説用とノンフィクション用の2つのバージョンに分かれており、読者が考えを明確に整理しながら、あらすじの要約、文字分析、個人的な推薦など、重要な要素をカバーできます。

さらに、テンプレートはレビューのプロセスをガイドし、振り返りと評価をプロンプトする質問を盛り込んでいます。

さらに、星評価、メリットとデメリットのリスト、お気に入りの引用文など、レビューを個性豊かにするクリエイティブなアドオンも利用できます。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

デュアルフォーマットオプション（フィクション/ノンフィクション）は、あらゆるジャンルや読解レベルに対応します

星評価、メリット/デメリットのリスト、引用フィールドで、各レビューを個性豊かにカスタマイズできます

ガイド付き質問のフローで、ストーリー、文字、おすすめポイントの徹底的なカバーを実現します

✨ おすすめ： あらゆる年齢層の読者で、構造化された質問とパーソナライズ機能を備えた柔軟で使いやすいテンプレートを探している方。

10. Slidesgoのプレゼンテーション用書評テンプレート

Slidesgo経由で

Slidesgoの「プレゼンテーション用書評テンプレート」は、視覚的な学習者やプレゼンター向けに設計され、書評を生き生きと表現するためのツールです。

Google Slides、PowerPoint、またはCanvaに対応したこのテンプレートは、編集可能なスライドに要約、キャラクターのタイムライン、章のマップ、視覚的な評価を機能として組み込み、読者が任意の書籍をプレゼンテーション形式で共有できるように設計されています。

このフォーマットは、学生、読書会、またはYouTubeや教室での議論など、より魅力的でインタラクティブな方法でレビューを共有したいブロガーに最適です。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

プロットの要約、タイムライン、評価を編集可能なスライドで、プレゼンテーションをダイナミックに

Google Slides、PowerPoint、Canvaに対応しており、最大限の柔軟性を実現します

ビジュアルストーリーテリングツール（マップ、タイムライン、グラフィック）は、エンゲージメントと記憶定着を向上させます

✨ おすすめ： 視覚的な学習者、学生、そしてインタラクティブで創造的に書評を表現したいコンテンツ作成者。

11. Read Write Thinkの書評テンプレート

Read Write Think 経由で

教育者によって設計され、NCTE（全米英語教育協会）の支援を受けるRead Write Thinkの「Book Review Template」は、すべての学年の生徒にとって信頼できる教室の定番ツールです。

このテンプレートは、若い読者がアイデアを表現するプロセスをガイドし、本のタイトルを説明するためのプロンプトや、物語の展開について考えるための質問、そして個人的な意見を共有するためのスペースを提供します。

このテンプレートは早期の読み書き能力の育成を目的として設計されており、理解力と批判的思考をサポートし、生徒が目的を持って書評を書くことを奨励します。

さらに、教師はこれらのテンプレートを使用して、理解度を評価したり、テーマ、文字、ジャンルを中心にクラスディスカッションを促進したりすることもできます。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

ステップバイステップのプロンプトが、早期の読み書き能力の育成を支援するレビュー作成プロセスを段階的にサポートします

教師向けのフォーマットは評価や授業での議論をサポートします

印刷可能なワークシートとデジタル入力フォームは、多様な学習環境に対応しています

✨ おすすめ： 理解と表現をサポートする教室で使えるフォーマットを求める教育者や学生。

12. トンプソン・リバーズ大学による書評テンプレート

via Thompson River University

トンプソン・リバーズ大学が提供する学術スタイルの書籍レビューテンプレートは、無駄を省いたシンプルなアプローチを採用し、書籍レビューを書くための明確な4つのパートのフォーマットをフォロワーとして採用しています。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

以下の専用スペースが用意されています：

✅ 導入部

✅ 要約

✅ 分析

✅ 結論

レビュアーは、書籍のタイトル、著者、ジャンル、簡潔な要約を記載し、他のテキストや個人的な経験と接続することを推奨されています。

分析セクションは特に価値があり、キャラクターの成長やテーマから、文章のスタイルやレイアウトまで、具体的な例を交えて意見を述べるようプロンプトします。

✨ 対象： 学術的な書評者や、明確な分析と結論を含む正式で構造の整った書評を書く学生。

13. Freepikのブックレビューテンプレート

via Freepik

明るく、魅力的で、視覚的に魅力的な：Freepikのブックレビューテンプレートは、教室での選択肢として簡単に活用できます。

このテンプレートは、学生が本のタイトル、著者、ジャンルをリストアップし、シンプルな視覚的スケールで評価し、物語の結末、お気に入り、そして学んだことを振り返るようにプロンプトします。

目玉機能は、お気に入りのシーンを描けるスペースで、文字やストーリーへの深い接続と関与を促す創造的な要素を加えることができます。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

明るく魅力的なビジュアルと評価スケールで、若い学生でも楽しく読みやすいレビューを作成できます

フィールドの描画と振り返りのプロンプトが、創造的な表現を促します

PDF、PNGフォーマットでダウンロード可能で、教室での配布に便利です

✨ おすすめ： 教師と若い学生で、視覚的な色と深い考察を組み合わせたカラフルで創造的なオプションを求める方。

14. ワールドブックデーのブックレビューテンプレート

World Book Day 経由で

ワールドブックデーのこのブックレビューテンプレートは、若い読者がお気に入りの本について考えや感情を共有するのを促す、楽しくて考え深いツールです。

テンプレートは、お気に入りの文字の名前を挙げたり、本があなたに与えた感情を説明したり、著者に伝えたいことを提案するなどのプロンプトから始まります。

また、個人的で表現豊かな書評の書き方を学び始めた若い生徒がいる場合、このテンプレートはシンプルな穴埋めフォーマットを提供しています。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

空白を埋める形式のプロンプトが、初心者向けのレビュー作成を簡単にする

感情の振り返りフィールドは、子どもたちが物語と個人的に接続するのを助けます

迅速に完了することを目的に設計されており、グループ活動や読書記録に最適です

✨ おすすめ： シンプルな楽しいレビューフォーマットを通じて、自己表現と感情の接続を育む初心者向け。

15. Teach Starterのミニブックレポート作成テンプレート

Teach Starter 経由で

Teach Starterの「ミニブックレポートテンプレート」は、若い読者がレビュープロセスを実践的で創造的なプロジェクトに変えることができます。

折りたたみ式の小冊子の形式を採用したこのテンプレートは、学生が書籍のタイトル、短い要約、主要な文字と表紙のイラストを記入するようにプロンプトします。

評価や個人的な感想、さらには物語の設定のマップも追加可能なスペース—これにより、学生が視覚的・感情的に本と接続するのを支援します。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

折りたたみ式ブックレットデザインで、レビューをインタラクティブで実践的なプロジェクトに変身させます

ビジュアルマッピング（文字のイラスト、設定マップ）は物語の理解を深めます

コンパクトなフォーマットは、教室の掲示物や持ち帰り課題に最適です

✨ おすすめ対象: 実践的でインタラクティブなテンプレートを好む小学生。レビュー作成プロセスをより楽しくするためのツールです。

16. Teachitのブックレビューテンプレート

Teachit 経由で

異なるスキルレベルに対応したバージョンが必要ですか？Teachitのこのブックレビューテンプレートは、教室で即座に使える段階的なリソースです。

このテンプレートは、感情的な影響、物語の技法、他の本との比較に関する質問を通じて、より深い考察を促します。これにより、学生は分析スキルを磨きながら、自身の考えを整理し、表現する能力を養うことができます。

この書評テンプレートは、個人的な意見とテキスト分析の違いを教えるのに特に役立ち、英語の授業や自主読書プロジェクトに最適なツールです。

🌼 このテンプレートが役立つ理由

段階的な質問が、さまざまなスキルレベルに合わせた指導をサポートします

分析的なプロンプトが、学生が個人的な意見とテキストの証拠をバランスよく組み合わせるよう導きます

編集可能なフィールドにより、教師は個人仕事やグループ仕事用にカスタマイズできます

✨ 対象： 中学生と高校生で、意見と分析のバランスを学び、批判的思考力を向上させたい人。

ClickUpで自分だけの最高のレビューを作成しましょう

ユナイテッド・ウェイ・サンコーストのクリエイティブディレクター、ジョディ・サリスはClickUpに夢中になっています：

これについては褒め尽くせません。自動化、テンプレート、さまざまな追跡機能やビューなど、ClickUpを使えば失敗する要素が一切ありません。

ClickUpの柔軟なテンプレート（書籍レビューテンプレートを含む）を体験すれば、同じように感じられるでしょう。整理整頓を保ち、書籍レポートを構造化し、要約から最終レビューまでのコンテンツを管理できます。

読者が読みたいと思う書評を書く準備はできましたか？ClickUpに登録しましょう！

よくある質問

書評の主な4つの構成要素は次の通りです：1. 導入部：本のタイトル、著者、および簡単な概要を提示します2. 要約：物語のあらすじや主要なテーマを簡潔に説明します3. 分析/評価：本の強み、弱み、およびあなたの意見を議論します4. 結論/推奨：全体的な印象を要約し、本を推薦するかどうかを明示します

一般的な書評のフォーマットには以下の要素が含まれます：書籍のタイトルと著者内容の要約主要な要素の分析（キャラクター、ストーリー、文体など）個人的な評価と批評潜在的な読者への推薦

書評の構成は以下の通りです：1. 書籍の詳細と最初の印象を含む導入部から始めます2. ネタバレを避けて書籍の内容を要約する3. 物語の展開、文字、文体など、書籍の要素を分析し評価します4. 総合的な印象とおすすめを結論としてまとめます

「アレックス・マイケルディーズの『ザ・サイレント・パシエント』は、最後の最後まで予測不能な心理サスペンスです。物語は、夫の殺人容疑をかけられ、話すことを拒む女性アリシアを中心に展開されます。著者は、アリシアのセラピストであるテオの視点を通じて、巧妙に謎を解き明かしていきます。展開の twists は巧妙で、ペースも絶妙です。サスペンス好きや文字重視の物語が好きな人におすすめの一冊です。」