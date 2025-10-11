WhatsAppビジネス自動化：仕組みと例

あるデジタルマーケティング会社の所有者は、FacebookとInstagramの広告が多くの見込み客をもたらすものの、実際の売上には繋がりにくいことに気づきました。価格に関する問い合わせがほとんどを占める、終わりのないWhatsAppメッセージへの返信に疲弊した彼らは、顧客の問い合わせに対応するためWhatsAppチャットボットを導入しました。

Redditで共有された結果：「2日目で問い合わせ340件、見込み客48件、成約4件を達成！…自動化は間違いなく有効な手段です」

まさにその通り！WhatsApp Businessの自動化により、カスタムの返信で顧客に即座に対応できます。

顧客からの問い合わせにチームの時間が奪われ、実際の売上に繋がらないという状況に直面しているなら、WhatsApp Businessの自動化に関するこの記事が次のステップを導きます。

WhatsAppビジネス自動化とは？

WhatsApp Businessの自動化は、WhatsApp APIと自動化ソフトウェアを活用し、顧客問い合わせへの返信、自動メッセージ送信、日常業務の管理といったタスクを自動化します。

これにより顧客満足度が向上し、コミュニケーション目標の達成をサポート。貴重なインサイトを提供しながら、多忙なチームの時間を節約します。

具体的には以下の点が役立ちます：

ウェルカムメッセージや挨拶メッセージの送信、 よくある顧客のクエリへのクイック返信

フォローアップの自動化、 予約リマインダー 、 支払いリマインダー*、注文確認を自動化

WhatsApp自動化ツールで反復仕事を減らし、時間とコストを節約

追加スタッフなしでより多くの顧客対応を実現するWhatsApp Businessアプリの拡張方法

なぜWhatsAppビジネスコミュニケーションを自動化すべきか？

消費者の63%は、企業が自身の具体的なニーズや期待を理解することを期待しています。つまり、顧客の大多数が課題に対するパーソナライズされた対応と解決策を求めているのです。WhatsApp Businessを自動化すれば、毎回カスタムされた的確な対応が可能になります。

適切に完了すれば、WhatsAppの自動化はビジネスチームにリアルタイムのコラボレーションを、より迅速かつ大規模に提供します。その方法は以下の通りです：

ルーチンタスクを自動化 : よくある質問への自動返信、注文確認メールの送信、予約リマインダーの共有を自動化し、スタッフの負担を軽減。より重要なタスクに集中できます

24時間365日の即時サポートを提供*: WhatsApp自動化ツールを使えば、いつでも受信メッセージに対応でき、顧客満足度と信頼を向上させます

追加コストなしで成長：WhatsAppメッセージの自動化により、人員を増やさずに多くの顧客対応が可能。コスト削減とパーソナルな対応を両立させられます

貴重なデータを収集: 自動化されたチャットのすべてが、販売プロセスの改善、オファーの最適化、顧客関係管理の強化につながる洞察を収集します

10以上のWhatsAppビジネス自動化の例

WhatsApp Businessの自動化を実際にどう活用すべきかお悩みなら、ビジネスが日々実践している実用的で具体的な活用例をご紹介します：

1. よくある質問への自動返信

よくある顧客FAQでは、製品詳細、配送、返品、支払い、またはポリシーなどが扱われることが多いです。

具体的な例としては：

🔹「注文が届くまでどのくらいかかりますか？」

🔹 「返品ポリシーについて教えてください」

🔹 「どのような支払い方法をご利用いただけますか？」

これらの自動応答の設定により時間を節約し、WhatsApp Businessアプリの円滑な運用を維持し、顧客満足度を向上させます。

よくある質問（FAQ）へのWhatsApp返信の自動化方法：*

ステップ1: WhatsApp Businessアプリを開き、設定 > ビジネスツール に移動します

*ステップ2: 必要なWhatsApp自動返信 を選択—新規顧客向けの「挨拶メッセージ」、仕事が終わった後の「不在メッセージ」、よくある顧客クエリを素早く処理する「クイック返信」

ステップ3: 自動返信を作成しましょう。明確で丁寧、かつ役立つ内容にします。担当者の返信予定時間やその他のサポート方法などの詳細を追加してください。

via WhatsApp

*ステップ4: スケジュールを設定し、返信の受信者を決定します—全員、新規連絡先、または選択された顧客

ステップ5: WhatsApp Business自動化を有効にするため、設定を保存してください

via WhatsApp

📌 例: すぐに設定できる簡単な挨拶文はこちらです： 「[お名前]様、[貴ビジネス名]へのお問い合わせありがとうございます！24時間以内にご連絡いたします。」

2. カート放棄回復メッセージ

*オンライン購入者の約7割が商品をカートに入れたまま購入せずに離脱しています。これはECプラットフォームや中小企業にとって大きな機会損失です。

顧客がオプトインすると、サイトやアプリでのカート放棄イベントをトリガーにWhatsAppメッセージを自動送信できます。画像や商品詳細、カートへの直接リンクを含むメッセージで、中断した場所から簡単に再開できます。

スマートなカート放棄フローには通常以下が含まれます：

数時間以内に最初のリマインダーを送信

24時間後に、割引や送料無料などの小さな特典を添えた2通目のメッセージを送信

48時間後の最終フォローアップでは、製品提案やフィードバック依頼を兼ねた簡単な感謝メッセージを送付

小売業者のLojas Rennerはその好例です。WhatsApp Business API連携によるカート放棄回復の自動化により、他社チャネルより70%高い開封率を達成。さらに多くの顧客が購入を完了するために戻り、しばしばカートに追加アイテムを加える結果となりました。

3. 注文確認と追跡

注文確認や追跡の更新は、新規顧客やリピーターとの信頼関係を築く最も効果的な方法の一つです。

WhatsApp Businessの自動化機能を使えば、注文確認や配送情報、配達状況の更新を顧客のWhatsAppに直接自動送信できます。顧客が「注文はどこですか？」と問い合わせる必要もなく、すべて自動で対応可能です。

さらに、お礼のメモ、アップセルクーポン、SNSアカウント、プライベートコミュニティへの招待などを追加するオプションも利用可能です。*これにより購入者に情報を提供し続け、リピート購入の可能性を高め、顧客エンゲージメントを強化します。

設定方法：

注文更新用の認証済みWhatsAppテンプレートを作成または選択する

viaCM

カスタム名、追跡リンク、オプションのアップセル提案でパーソナライズ

適切なタイミングで更新情報を送信できるよう、WhatsApp自動化ツールを有効にしましょう

📖 こちらもご覧ください:無料プロジェクトコミュニケーションプランテンプレート

4. 予約リマインダー

予約の無断キャンセルや忘れは、クリニックやサロンからコーチングセッション、コンサルティングまで、サービスビジネスにとって頭痛の種です。

WhatsApp Businessの自動化機能により、予約リマインダーを含むメッセージを自動送信できるため、顧客は忘れずに時間通りに来店します。

📌 例: 「[名前]様、[日付] [時間]に[会社名]とのご予約のリマインダーです。IDをご持参ください。新しい時間帯が必要な場合は『RESCHEDULE』と返信してください。」

WhatsApp Businessアプリで予約リマインダーの設定を行うには：

WhatsApp Business API連携で予約システムを接続

リマインダー用に明確で親しみやすいWhatsAppテンプレートを作成しましょう

via Kommo

カスタム名、日付、時間、特別な指示などを含めてパーソナライズできます

予約の24～48時間前にメッセージを送信するようにスケジュール設定する

5. リード選定ボット

via WhatsApp

WhatsAppのリード選定ボットは、真剣な購入者と軽いブラウザを自動で選別するスマートなアシスタントです。営業チームの仕事を大幅に削減します*。WhatsApp Businessの自動化機能により、これらのボットは新規見込み客と対話し、重要な質問を行い、最適なリードをCRMや販売ファネルに直接送ります。

仕組みはこうです。広告、自社ウェブサイト、WhatsApp Business API連携からクリックしたユーザー全員と会話を開始します。シンプルで親しみやすい質問を通じて、各見込み客のニーズ、予算、タイムラインを明確にします。

連絡先情報や嗜好といった有用な詳細情報を収集するため、営業チームは背景を踏まえたフォローアップが可能です。

ボットがリードを獲得すると、自動メッセージをトリガーしたり、CRMを更新したり、チームに即時通知したりでき、機会を逃すことはありません。

6. 支払いリマインダー

支払いの遅延や請求書の未送付は、企業のキャッシュフローを乱す可能性があります。WhatsApp Businessの自動化機能を使えば、顧客に直接、親切でタイムリーな支払いリマインダーを含む通知を簡単に送信できます。

WhatsApp Business APIを通じて自動応答メッセージの設定をしたり、信頼できる自動化ツールに支払いデータをリンクさせたりできます。

連携後は、システムが支払いステータスを確認し、期日や延滞時にリマインダーを自動送信。気まずい電話や手動でのフォローアップを回避できます。

📌 例: 「[名前]様、本日が請求書[#]の[金額]のお支払い期限となります。お支払いはこちらから完了してください：[支払いリンク]。ご不明な点がございましたら、こちらへ返信ください。よろしくお願いいたします。[貴社名]」

7. サービス後のフィードバック収集

顧客体験の向上に注力するビジネスは、積極的に顧客フィードバックを求める必要があります。

WhatsApp Businessの自動化と効果的なWhatsAppマーケティングを活用すれば、購入・予約・サービス提供直後に、簡易アンケートやクイック投票、さらには双方向チャットを送信できます。

成功するワークフローは、学びたいことを明確に定義し、シンプルな質問で構成された明確なWhatsAppテンプレートを作成することから始まります。自動化機能はリマインダー送信、回答収集、フィードバックのCRMやダッシュボードへの保存を処理し、分析を容易にします。

例えば、次のようなメッセージを送信できます： 「[名前]様、当社をご利用いただきありがとうございます。ご体験を1～5点で評価いただけますか？ご意見は今後のサービス改善に大変役立ちます。」

8. プロモーション一斉送信（オプトイン制）

WhatsAppでのプロモーション配信は、特別オファーや製品アップデート、季節限定セールで顧客の関心を維持する強力な手段です。ただし、正しくやることができた場合に限ります。

WhatsApp Business APIを利用すれば、明示的にオプトインした顧客へ一括メッセージを送信できると同時に、顧客がいつでも簡単にオプトアウトできる仕組みを提供できます。

まず、常に明確な同意のセキュリティを確保してください。 顧客はウェブサイトフォーム、シンプルなWhatsAppチャットボット、またはWhatsApp Businessアプリの初回会話時に登録できます。提供する内容（限定割引、新着商品、ロイヤルティ特典など）を透明性を持って明示してください。

許可を得たら、プロモーション用WhatsAppメッセージを慎重に作成しましょう。カタログやウェブサイトへリンクされている画像、ビデオ、アクションボタンを追加します。顧客名や過去の購入履歴で各メッセージをパーソナライズし、プロモーションをスパムではなく関連性のあるものに感じさせましょう。

📖 こちらもご覧ください:WhatsAppのメリットとデメリット

85%の顧客が「ロイヤルティプログラムがあると、そのブランドで買い続ける可能性が高まる」と回答していることをご存知ですか？

だからこそ、より多くのビジネスがWhatsApp Business自動化を導入し、顧客ロイヤルティの更新を即時的・個別的・容易にアクセス可能な状態に保っているのです。

WhatsApp Business APIを活用すれば、新製品のお知らせや特別割引の送信、期間限定特典の共有が可能です。スマートなWhatsAppチャットボットは、過去の購入履歴に基づいたオファーを提案することさえできます。

WhatsAppを通じたロイヤルティ更新は、小売業者やチャネルパートナーに対し、リアルタイムのパフォーマンス分析や迅速なキャンペーン告知を提供し、常に最新情報を共有する助けとなります。

📌 例: 「こんにちは [名前] さん、あなたのロイヤルティポイントが1,500ポイントに達しました。次回の注文で20％オフに使えるポイントです。特典を利用するにはこちらをタップしてください。」

10. 新規カスタムのオンボーディング

新規顧客のオンボーディングは、信頼を築き、顧客体験全体のトーンを設定する最も重要な瞬間の一つです。WhatsApp Businessの自動化機能を活用すれば、このプロセスを顧客にとってスムーズで明確、かつパーソナルなものにできます。その方法は以下の通りです：

顧客が登録すると、WhatsApp Businessアプリが自動的に温かい歓迎メッセージを送信したり、セットアップステップを共有したり、必要な最初のアクションを案内したりできます.

優れたオンボーディングフローでは、顧客を名前で迎え、詳細を確認し、すぐに始められる役立つヒントやリンクを共有します。*

11. イベント登録確認

WhatsApp Businessの自動化機能でイベント登録確認を送信すれば、参加者に安心感を与え、即座に最新情報を伝える簡単な方法です。

via Meta

典型的な確認メッセージは以下のような内容になります： 「[名前]様、[イベント名]へのご登録ありがとうございます。[日時]の参加が確定しました。イベント詳細はこちら：[リンク]。お会いできるのを楽しみにしております。」

WhatsApp Business APIを活用すれば、イベント管理システムと接続し、登録完了と同時に自動で確認通知を送信できます。

イベント申込フォームで有効なWhatsApp番号を必ず収集し、すべての確認連絡が正しい担当者に届くようにしてください。

ClickUpがWhatsAppビジネス自動化を簡単にする

WhatsApp Businessの自動化における最大の悩みは、メッセージを送信することではなく、送信後の対応にあるのです。

多くのビジネスは、注文状況の更新、カート放棄リマインダー、予約確認などの送信メッセージ向けにWhatsApp自動化を設定しています。しかし顧客が「請求書は発行できますか？」や「この商品は青色で取り扱っていますか？」といった簡単な返信をすると、そうした返信はチャットスレッドに埋もれてしまうことがよくあります。

その結果、顧客は待たされることになり、さらに悪いことに、より迅速に対応する競合他社に乗り換える可能性さえあります。

ClickUpはこの課題を解決します。WhatsAppの返信が即座に明確な次のステップに変換され、チームが顧客を放置したと感じる前に、そのステップを確認・追跡・完了できる仕組みを実現します。

ClickUp自動化とカスタムエージェントでWhatsAppメッセージをトリガーするワークフローを管理*

ClickUp Automationsでタスクが前進した瞬間に更新を自動送信するスマートなワークフローを構築

ClickUp自動化を使えば、実際のアクションが発生した際にWhatsAppメッセージを送信するワークフローを構築できます。例えば、ClickUpでタスクステータスが「支払済み」に変わると、顧客は自動的にWhatsAppで注文確認メールや感謝のメッセージを受け取ります。

ClickUp AIエージェントとカスタムトリガーで自動化をよりスマートに。独自のカスタムAIエージェントをメッセージの読み取り、タスクの優先順位付け、適切な担当者への振り分けにカスタマイズ可能。これによりWhatsAppワークフローが日常的な質問を自動処理し、重要な問い合わせのみをチームに委ねます。

チームに手動送信のリマインダーを送る必要はありません。ワークフローがCRMとWhatsAppの更新を接続するため、常にプロフェッショナルで迅速な対応が実現します。

ClickUp自動化がワークフロー自動化を効率化する仕組みを視覚的に解説したガイドはこちら：*

📖 こちらもご覧ください:ビジネス向けWhatsAppのベスト代替ツール

WhatsAppの返信をすべて、ClickUpで自動ステータス更新やフォローアップタスクに変換しましょう

顧客がWhatsAppで予約確認、変更依頼、詳細問い合わせの返信をすると、ClickUpが即座にパイプラインのステータスを更新、または適切なチームメンバー向けのフォローアップタスクを作成します。

例：WhatsAppで新規リードメッセージが届くと、ClickUpが顧客情報を自動取得し、主要な詳細を補完。明確な期日付きで適切な営業担当者に割り当てます。全員が次のやること把握し、返信漏れも発生せず、チームが担当者を決定するまでの間に有望なリードが冷めることもありません。

ClickUp BrainとBrain MaxでカスタムWhatsApp返信を生成

ClickUp Brainは、様々な顧客シナリオに基づいてパーソナライズされたWhatsApp応答を作成し、バックエンドに追加することを支援します。その結果？顧客はクエリに完璧に適合したリアルタイムの応答を受け取れます。

ClickUp Brainを無料で試す ClickUp Brainで様々なビジネスユースケースに対応するWhatsApp Business返信テンプレートを生成

お客様はご自身の注文に関する情報をお探しですか？

購入を中断した顧客にカートのリマインダーを送信したいですか？

ご自身のシナリオと求める返信内容（スタイル、トーン、フォーマット）を入力するだけで、ClickUpのAIがご要望に合わせてカスタムします。

ClickUp Brainでカスタム自動化を構築

さらに、こんなメリットも！

ClickUp Brain MAX を使えば、次のことが可能です： ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続済みの全アプリ＋ウェブを瞬時に検索

Talk to Textで仕事による音声操作：質問・口述・指示をハンズフリーで、どこでも実行

ChatGPT、Claude、Geminiなど、連携されていないAIツールを数十種類も、単一の文脈対応型企業ソリューションで置き換えます Brain MAXをお試しください——あなたの仕事を理解するからこそ、真にあなたを理解するAIスーパーアプリです。AIツールの乱立に別れを告げ、音声で仕事を完了し、ポリシー文書を作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。

ClickUp Chatで文脈を明確に保つ

チャットをタスクに変換し、WhatsAppの返信が適切な場所にリンクされていることで、チームを同期させましょう。ClickUp Chatで実現します。

ClickUp Chatは、WhatsAppの返信処理中にチーム全体の連携を保ちます。営業チームはClickUp内で直接フォローアップを議論し、スクリーンショットを共有し、ファイルをドロップし、ワンクリックでメッセージをタスクに変換できます。

チャットをパイプラインタスクに直接リンクできるため、全員が状況を把握できます。ClickUpは文脈の断絶や連携されていないアプリ間の行き来を不要にし、単一の場所で明確なアクションと進捗を提供します。

WhatsApp自動化のコンプライアンスとベストプラクティス

WhatsApp Businessの自動化をコンプライアンスに準拠させ、顧客に優しい状態に保つために、ブランドを保護し信頼を築く以下のベストプラクティスを実践しましょう：

WhatsAppメッセージ（特にプロモーションメッセージ）を送信する前に、必ず顧客から明確な文書による同意 を取得してください。

会話の開始には承認済みメッセージテンプレートのみを使用し、返信には24時間対応のカスタマーサービス枠を遵守してください

正確な連絡先情報をビジネスプロフィールに常に最新状態に保ち、顧客が誰とやり取りしているかを明確に認識できるようにしましょう

すべてのオプトアウト要求を即座に尊重し、予期せぬメッセージや誤解を招くメッセージの送信を避けてください

機密性の高い個人情報や支払いデータは絶対に共有しないでください*、またすべての地域のデータプライバシー法に従ってください

必要に応じてボット以外のサポートを受けられるよう、人間オペレーターや電話サポートなど明確なエスカレーション経路を用意しましょう

ClickUpが自動化を管理するので、あなたはリラックスできます

ここまでお読みいただいた方なら、WhatsAppビジネス自動化が「メッセージの取りこぼし」と「閉じた成約」の差を生み、「繰り返しの返信に時間を浪費する」ことと「実際にビジネスを成長させる」ことの分かれ目となることを既にご存知でしょう。

ただし、自動化だけでは包括的な解決策にはなりません。最も賢いボットでさえ、すべてのWhatsApp会話を捕捉・追跡・対応する適切なシステムがなければ、あなたを救うことはできません。

WhatsAppとClickUpを連携させることで、すべてのメッセージが明確な次のステップに、すべての返信が追跡可能なタスクに、そしてすべての見込み客が逃すわけにはいかない収益へと変わる理由です。*

では、あなたのビジネスの次なるステップは？ 今すぐClickUpに登録し、チーム全員が同じページで動くとき、自動化がどれほどスムーズに機能するか実感してください！

WhatsAppビジネス自動化に関するよくある質問

はい、WhatsApp Businessではユーザーが簡単に自動返信を設定できます。新規顧客向けの挨拶メッセージ、営業時間外の不在メッセージ、よくある質問へのクイック返信などが含まれます。これらの設定はアプリ内の「ビジネスツール」から直接作成・管理可能です。

主要ツールにはWhatsApp Business API（公式プロバイダー経由）、チャットボット構築ツール、CRM連携機能が含まれます。多くの企業ではClickUpなどのプラットフォームを活用し、タスク更新・顧客アクション・CRMワークフローに基づいてWhatsAppメッセージをトリガーしています。

オンラインストアをWhatsApp Business APIとリンクさせ、注文確認・発送通知・カート放棄リマインダー・プロモーションなどの自動化を設定できます。ShopifyやWooCommerceなど主要なECプラットフォームには、手作業なしでこれを実現するプラグインや連携機能が用意されています。

自動返信やクイック返信といった基本の自動化機能は、WhatsApp Businessアプリで無料で利用できます。プロモーション配信の送信やCRMとの連携といった高度な自動化には、WhatsApp Business APIが必要となります。これには通常、公式プロバイダーやサードパーティツールによる費用が発生します。