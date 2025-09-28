明確な財務レポート作成のための無料損益計算書テンプレート

支払いの遅れ、ランダムな請求書、資金繰りの混乱に振り回されていませんか？中小企業の所有者にとって、収入の追跡は賢いプランというより、土壇場での危機対応のように感じられることも少なくありません。

本当の苦労は、単に収入を得ることではありません。正確に入ってくる金額、出ていく金額、そして財務上の立場を把握することなのです。

そこで損益計算書テンプレートが重要になります。適切に構築されたフォーマットは、手作業での計算に何時間も費やすことなく、純利益、営業費用、粗利益を分解するのに役立ちます。

多段階形式の損益計算書からシンプルなフォーマットまで、純利益・営業費用・売上総利益の追跡に役立つ無料カスタマイズ可能なテンプレートをご紹介します。

*損益計算書テンプレートとは？

優れたテンプレートは、専門的な損益計算書のフォーマットを反映し、会社の収益、費用、税金を明確なアイテム別に表示します。

例、多ステップ損益計算書テンプレートでは、売上総利益と営業利益を分離することで、日常業務が企業の財務KPIに与える影響をより深く把握できます。

プロジェクト会計を手作業で処理する場合でも、会計ソフトウェアを使用する場合でも、適切な損益計算書テンプレートがあれば、ワークフローから数時間を削減できます。

ClickUpは、仕事のすべてに対応するオールインワンアプリ。財務チームにスプレッドシートの構造を提供しつつ、手作業の煩雑さを解消します。

収益の記録、営業費用の追跡、純利益の計算を支援するために設計された厳選テンプレートをご紹介します：

ClickUp 総勘定元帳テンプレート*

無料テンプレートを入手 ClickUp総勘定元帳テンプレートで詳細な財務トランザクションを追跡

ClickUpの総勘定元帳テンプレートは、会社の財務トランザクションを記録・管理するための構造化されたフォーマットを提供します。柔軟性を考慮して設計されており、カスタマイズ可能なフィールド、ビュー、組み込みのタスクステータスを備え、明確で追跡しやすい状態を維持します。

このテンプレートが気に入る理由

定義されたフィールドで借方とクレジットを監視

損益計算書や貸借対照表などのビューを作成・切り替え可能

個々のトランザクションタスクにステータスラベルを追加し、追跡を容易にします

🔑 こんな方に最適：損益計算書と貸借対照表やキャッシュフロー計算書などのサポート書類を管理するチーム。

📮 ClickUpインサイト： 最近のアンケートでは、住宅購入、世界旅行、起業といった大きな人生目標に向けて積極的に取り組んでいる人は5%未満でした。その理由は？そうした大きな夢は、計画を立て始めるには圧倒的すぎる、あるいは遠すぎるように感じられることが多いからです。 🔭 しかしClickUpのライフプランテンプレートや 年間目標テンプレートを使えば、長期的な夢を実行可能なステップに変えられます。目標をマイルストーンに分割し、タイムラインビューで数か月から数年単位の進捗を可視化。明確な期限で軌道に乗せ続けましょう。「いつか」を具体的な行動計画に変えるのです！

2. ClickUp予算報告書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp予算レポートテンプレートで予算実績と支出傾向を追跡

ClickUp予算報告書テンプレートは、生きている文書のように構成されています。このテンプレートは、一から作り直すことなく頻繁に予算レポート作成を行う必要があるチームに最適です。

単なる番号ではなく、支出が財務目標とどのように整合しているかを可視化します。さらに、プロジェクト予算の差異を事前に把握し、過剰支出を早期に発見し、月次でより正確な予測を構築できます。

このテンプレートが気に入る理由

収入とビジネス経費を整理されたフォーマットで分類

レポートのレビューと更新のために定期的なリマインダーを設定しましょう

共同作業、メモ、チームからの意見取り込みにはドキュメント形式のレイアウトを活用

🔑 こんな方に最適：営業費用の管理、予算動向の分析、ビジネス運営と財務目標の整合を図る財務チーム。

カスタムの声*: インフォーム・コミュニケーションズ株式会社 エンジニアリング部門副部長、ジョディ・サリスがClickUpについてこう語っています： 社内の全部門における管理プロジェクトが大幅に簡素化されました。新規プロジェクト発生時には、テンプレートを活用することで全チケットを即時作成可能です。さらに、各担当者のタスクが自動的に割り振られるため、仕事分担に関する混乱も発生しません。 社内の全部門における管理プロジェクトが大幅に簡素化されました。新規プロジェクトが発生すると、テンプレートを活用して必要なチケットを即座に作成できます。さらに、各担当者に自動的にタスクが割り振られるため、誰がどの仕事を担当すべきかといった混乱も発生しません。

3. ClickUp セールストラッカーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpセールストラッカーテンプレートで製品レベルのパフォーマンスを可視化

ClickUpのセールストラッカーテンプレートは、見込み客から閉じた成約まで、途中の詳細を見落とすことなく営業活動をマップします。顧客注文にタグ付けし、製品別の業績を追跡し、ターゲットを監視——すべての一元管理ビューで把握できます。

最大の利点は、レポート作成用に十分な構造化がされている一方で、リアルタイムの営業活動にも柔軟に対応できる点です。

*このテンプレートが気に入る理由

ツールを切り替えることなく、タイムライン・製品・担当者ごとに業績を分析

顧客返品と配送コストの内訳を記録する

目標の完了状況を監視し、売上進捗をリアルタイムで更新

🔑 最適な対象：純売上高、製品カテゴリー、ビジネスパフォーマンスメトリクスごとの売上に対する詳細な可視性が必要である営業マネージャーおよび収益チーム。

動画で見る：ClickUpを使った会計処理の方法*

4. ClickUp 営業月次レポートテンプレート

ClickUp セールス月次レポートテンプレートは、単なる数字のリストではなく、それらの数字が何を意味するかを示す月次レポートの作成を支援します。

純売上高、損益、業績目標を明確にデータで裏付けした要約を提示する必要があるチーム向けに設計されています。グラフや要約、さらにはチームメモを重ねて表示できるため、効果的な施策と改善が必要な点を容易に把握できます。

このテンプレートが気に入る理由

テーブルや埋め込みグラフで傾向を可視化

レポート作成期間ごとに個人またはチームの業績を分析する

洞察、メモ、提案を共同編集可能なフォーマットで保存

🔑 こんな方に最適： 財務実績に関する定期レポートの作成、経時的な純利益の比較、ビジネス収益目標との同期を行うチーム。

➡️ 詳細はこちら：経費管理とチームのワークフローを最適化する秘訣

5. ClickUp アカウント 買掛金管理テンプレート

ClickUpの買掛金テンプレートは、請求書の整理、期日の追跡、仕入先への支払い管理を体系的に行う方法を提供します。カスタマイズ可能なワークフローにより、スプレッドシートや電子メールに取って代わります。

請求書の追跡をデジタル化し、フォローアップを割り当て、ビジネス経費を漏れなく管理するために活用しましょう。

このテンプレートが気に入る理由

タスクを支払いフェーズまたは検証ステータスに基づいて分類する

自動化を活用して、延滞残高に関するアラートを受け取りましょう

レポート作成期間または支払いカテゴリ別に、未決済または支払済みの請求書をすべてビュー

🔑 こんな方に最適： 定期的なベンダー支払いを管理し、総経費を精査し、キャッシュフローと支払いサイクルを調整する財務チーム。

6. ClickUp経費報告書テンプレート

ClickUpの経費報告書テンプレートは、部門横断的な支出の記録・分類・レポート作成を体系的に行える方法を提供します。ドキュメント形式のレイアウトと柔軟なフィールドにより、領収書の添付、承認のマーク付け、定期的なビジネス経費の強調表示が可能です。

このテンプレートは、定期的な仕入先への支払いを管理する財務チームや、売上原価（COGS）、出張予算、マーケティング費用などのコストの可視性が必要なチームに特に効果的です。

さらに、ClickUp for Financeツールを使えば、あらゆる財務タスクを一元管理できます。総売上高の追跡から営業費用の監視まで、柔軟なClickUpワークスペース内で全てを管理可能。キャッシュフローを可視化するカスタムダッシュボードの作成、期限付きタスクの割り当て、定期リマインダーによる財務サイクル管理が実現します。

このテンプレートが気に入る理由

日付、支払先、カテゴリー別に経費を一元管理

承認済みや却下済みなどの承認ステータスを割り当てて、処理を迅速化しましょう

カテゴリー別の総支出を監視し、過剰支出を早期に検知する

🔑 こんな方に最適： 経費審査の管理、ベンダー費用の追跡、特定期間における正確な損失計算書の記録維持を行うチーム

💡 プロの秘訣：ローリング予測タブを追加しましょう。固定の12ヶ月レイアウトに依存する代わりに、損益計算書に連動したローリング3ヶ月または6ヶ月の予測セクションを設定します。これにより、季節性や直近の純売上高・営業利益の変動に基づいて、予測を即座に調整できます。

7. ClickUp財務分析レポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp財務分析レポートテンプレートで財務データから実用的な知見を導き出しましょう

ClickUpの財務分析レポートテンプレートは、複数の報告書にまたがる複雑な財務データを体系化し要約するのに役立ちます。特に、税引前利益や純利益の追跡、および企業の財務実績の経時比較に有用です。

このテンプレートでは、分析結果の入力、チャートの埋め込み、コメントの追加が可能で、単なる静的なドキュメントを超えた機能を備えています。記録管理だけでなく、共同作業やプレゼンテーションを想定して設計されています。

このテンプレートが気に入る理由

純利益、費用、キャッシュフローの動向を明確に把握

視覚的なダッシュボードを作成し、関係者とデータを共有しましょう

タスクベースの進捗インジケーターで進行中のレポートステータスを追跡

🔑 こんな方に最適：月次・四半期レビューの実施、損益計算書を要約する、または経営陣への財務ポジション報告を行う財務チーム。

➡️ 詳細はこちら：ExcelとClickUpでリターンを追跡するROIテンプレート

8. ClickUp プロフォーマ財務諸表テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpプロフォーマ財務諸表テンプレートで将来の財務予測を立てましょう

ClickUpのプロフォーマ財務諸表テンプレートは、ビジネスが予想収益、営業費用、市場条件に基づいて将来を見据えた財務予測を構築することを可能にします。

投資家への提案、製品展開の計画立案、大胆な新戦略の数値分析など、あらゆる場面で必須のツールです。さらに、ビューとカスタムフィールドを活用すれば、予測レポート作成期間における総売上高、売上原価、純利益を簡単に分析できます。

このテンプレートが気に入る理由

管理費、直接労務費、事務用品費、原材料費などのコストカテゴリー別にプロジェクトの予測を細分化します。

マイルストーンビューで利益目標への進捗状況を追跡

編集可能なビューを備えた共有ワークスペースで、すべてのプランを一元管理

🔑 最適な対象者：成長モデル構築、投資資料作成、戦略的ビジネスプラン策定のために複数ステップの損益計算書を作成する創業者、アナリスト、財務チーム。

9. ClickUp 仕訳帳と元帳テンプレート

煩雑さなく正確な財務トランザクション記録を維持するのに苦労していませんか？ClickUpの仕訳帳と元帳テンプレートをお試しください。日々のエントリーをサポートする構造で、クレジットと借方のフィールドに分かれており、残高は自動的に更新されます。

このレイアウトにより、複数のスプレッドシートを扱う手間なく、税務準備、監査、予算プランのためのトランザクション履歴を整理しやすくなります。

このテンプレートが気に入る理由

ビジネス収入、仕入先への支払い、または事務用品の記録

借方、クレジット、残高の計算にはカスタムフィールドをご利用ください

継続事業または特別アイテムにわたるエントリーを監視・修正

🔑 こんな方に最適：経理担当者、会計士、財務チームが、特定の期間における日常的な明細項目の記録、純利益の確認、勘定科目の照合を行う際に活用できます。

10. ClickUp資産追跡テンプレート

ClickUpの資産管理テンプレートは、デジタル資産と物理資産の両方を管理するための一元化されたシステムを提供します。ノートパソコン、ソフトウェアライセンス、オフィス家具の追跡など、ClickUpタスクベースのセットアップにより記録を正確かつ最新の状態に保ちます。

取得原価、監査年度、総資産価値などの主要な詳細を入力し、売却、再割り当て、または償却が行われた際にステータスを更新できます。これにより、各フェーズで正確な記録を維持することが可能になります。

このテンプレートが気に入る理由

財務・業務タグ用のカスタムフィールドで資産詳細を記録

資産点検と保守作業のタスクをチームメンバーに割り当ててください

取得から廃棄までの資産ライフサイクルを1つのビューで追跡

🔑 こんな方に最適：資本支出の管理、在庫記録の監督、資産関連の財務諸表のタブを把握するオペレーションまたは管理チーム。

🤓 便利な裏技： タグでウィッシュリストの支出を追跡。テンプレート内で将来の購入予定や非必須アイテムに「ウィッシュリスト」や「保留」などのラベルを付けます。レポート作成時にはそれらを除外しつつ、予算ドキュメントには残しておけば、後で優先順位付けが可能です。

11. Vertex42による損益計算書テンプレート

via Vertex42

Vertex42の損益計算書テンプレートは、多段階フォーマットと単一段階フォーマットの両方を提供するため、レポート作成ニーズに合った詳細レベルを選択できます。多段階バージョンには売上総利益、営業利益、継続事業からの利益のセクションが用意されています。一方、単一段階バージョンはその簡素さでサービス業向けに最適化されています。

このテンプレートが気に入る理由

売上原価を明細化し、営業費用を明確に差し引きます

事前定義されたカテゴリを使用して、純売上高、利息、税金を記録します

収益セクションは、自社のビジネス構造に合わせてカスタムしてください

🔑 こんな方に最適： 一般的な財務諸表基準に準拠した、印刷可能で編集可能なExcelバージョンの損益計算書をお探しの中小企業所有者。

12. コーポレート・ファイナンス・インスティテュート（CFI）による年次損益計算書テンプレート

via Corporate Finance Institute

CFIの損益計算書テンプレートは、編集可能な2つのフォーマットを提供します：年間レポート作成用と月次追跡用です。財務モデリング向けに設計されており、予測や過去の傾向分析を容易に行う柔軟なツールを必要とするアナリストに最適です。

テンプレートには、粗利益、営業利益、税引前利益を計算する式がフォーマットされています。最大の利点は？各アイテムを完全にカスタムして、ご自身のニーズに合わせられることです。

このテンプレートが気に入る理由

期間をまたいで純利益、法人税、および利息費用を自動計算

月次と年次ビューを切り替えて、異なるレポート作成ニーズに対応

構造を崩すことなく、新規アイテムの行の挿入や削除が可能です

🔑 こんな方に最適： 詳細なモデリングや前年比比較をサポートする柔軟なExcelベースの損益計算書フォーマットを求める財務アナリスト、スタートアップ、中小企業。

💡 プロの秘訣：損益計算書をカスタムする際は、突発的な資産売却や法的和解など、財務上の予期せぬ事態に備えたスペースを必ず確保しましょう。こうした一時的なイベントは番号を大きく歪める可能性があります。レポート作成を明確かつ監査対応可能な状態に保つため、別途明記してください。

13. Xeroによる損益計算書テンプレート

viaX e ro

Xeroの損益計算書テンプレートは、迅速なエントリーと正確な純利益計算を可能にする、すぐに使えるPDF形式です。プラグアンドプレイ方式のため、別途スプレッドシートや式は必要ありません。

売上高、売上原価合計、営業費用のフィールドに入力するだけで、税引前利益が自動計算されます。財務実績を記録するための再利用可能なシンプルなフォーマットを求めるビジネスにとって、確かな選択肢となるでしょう。

このテンプレートが気に入る理由

異なるレポート作成期間の計算書を保存・比較

ビジネス収入の不足箇所と総経費削減の余地を特定する

内部レビューや外部プレゼンテーション用に財務諸表をエクスポート

🔑 こんなビジネス所有者やフリーランスの方々に最適： Excelや会計ソフトを使わずに、素早く印刷可能な損益計算書を作成したい中小企業所有者やフリーランスの方

優れた損益計算書テンプレートの条件とは？

優れた損益計算書テンプレートは、不要な仕事なしに収益、費用、純利益の追跡に役立ちます。損益計算書テンプレートで重視すべき点は以下の通りです：

カスタムカテゴリ： 会社の収益と総営業費用を、売上収入、法律費用、その他の収益源など、論理的なセクションにグループ化します。これにより、特に無料の損益計算書テンプレート（Free）を自社用にカスタマイズする場合、データの確認と解釈が迅速に行えます。

自動計算機能：支払利息、利益、税金などの重要数値を自動計算するフィールドの設定により、スプレッドシートのエラーを排除。これにより時間を節約し、合計値への信頼性を高めます

多ステップフォーマット：*多ステップフォーマットによる損益計算書レイアウトを使用し、粗利益、営業利益、税引前費用などの主要業績データを明確に区別します

編集可能な期間： 月次、四半期、またはカスタム範囲でレポート作成期間を調整し、社内スケジュールや投資家の期待に合わせられます。小規模事業の財務を長期的に追跡する際に極めて重要です

明細アイテムの明確化： 売上原価、総収益、または間接費の変動を簡単に追跡。明瞭な明細アイテム可視性により、営業外収益、価格設定、経費の増加傾向といった問題点を迅速に特定できます

印刷・共有対応済み： 損益計算書テンプレートをPDFまたはスプレッドシートフォーマットでエクスポートし、簡単に共同作業が可能です。会計士や社内チームとの結果共有、予算見直し時に最適です。

*メモのスペース: 異常値の説明、アイテム下部のメモ、資産の減損処理や非継続事業などの一時的な費用について記載します。監査証跡や関係者との協議において極めて重要です。

*シンプルなフォーマット：フォント、スペース、色をシンプルに保ち、チームがレイアウトではなく番号に集中できるようにします。定期的なレポートや正式なレビューに最適です。

ClickUpで営業利益を簡素化し、非営業利益を即座に把握

会社の財務データを管理するのは複雑である必要はありません。適切な損益計算書テンプレートとサポートの財務ツールを活用すれば、散らかったスプレッドシートを扱う手間なく、収益、営業費用、純利益を把握し続けられます。

月次レポートの作成、プロフォーマ計算書による予測、日々のトランザクションの追跡など、あらゆる場面でClickUpのテンプレートが明確さと管理性を提供します。

すぐに使用でき、カスタムも容易なこれらのテンプレートは、時間を節約し、エラーを減らし、チームのページを統一します。これにより、式修正ではなく利益拡大に集中できます。

財務ワークフローを整理し、すべてを追跡する準備はできていますか？

