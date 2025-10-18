プロジェクト向けChatGPT図表作成方法

プロジェクトマネージャーなら、Lucidchart、Miro、Draw.ioなどの図解ツールに精通しているはずです。

これらは精度の高さ、カスタムスタイル、チームコラボレーションに最適です。ただし、時間がかかることもあります。おそらく、論理を考えるよりもボックスの位置合わせに多くの時間を費やしていることでしょう。

ChatGPTでは逆です。必要なことを平易な英語で説明してください。「QAプロセスのスイムレーン図を作成」と伝えるだけで、数秒で下書きが得られます。アイデア創出や即席での概念簡素化には非常に効果的です。

この記事では、誰でも簡単に実践できるステップで、ChatGPTを使った図表作成方法を解説します。

⭐ 機能テンプレート 最初のテンプレートはUML図です。ソフトウェアエンジニアや開発者は、プロセスを理解し、データを整理し、関係性を解読するためにこれを使用します。 ClickUpのUMLアクティビティテンプレートは、チームが複雑なワークフローをマップするのに役立ちます。ユーザーストーリーからプロジェクト管理まで、あらゆるプロセスを追跡・文書化する手段を提供します。 無料テンプレートを入手 ClickUpのUMLアクティビティ図テンプレートで、図や複雑なワークフローを可視化しましょう このホワイトボードテンプレートで、次のことが可能です： カスタムステータス付きタスクを作成し、UML図を管理して関係者に可視性を提供しましょう

ホワイトボードを使用してあらゆるプロセスの設計活動を実施

ドラッグ＆ドロップツールで複雑なワークフローを可視化

ChatGPTで図を作成する方法とは？

ChatGPTにはコンテンツ作成、ブレインストーミング、ビジュアルプラン、複雑なアイデアの構造化など多様な用途があります。ただしデザインツールのように直接図表を生成することはできません。

適切なプロンプトで、テキストやMermaid.js形式の視覚的レイアウトを出力したり、画像を生成したりできるため、図表作成を迅速化する強力なアシスタントとなります。その活用方法をご紹介します。

ステップ1: 目的から始める

最初に目的を定義することで、ChatGPTに図表の「内容」と「背景」を伝えます。これにより適切な構造と論理的なフローを選択でき、後で修正を説明したりやり直したりする努力を省けます。

例：

目的が プロセスのマップ である場合、フローチャートやスイムレーン図がより効果的です

キャンペーン案のブレインストーミング を行う場合、マインドマップの方が有用です

役割を明確化する必要がある場合は、RACIや組織チャートが有効です

ステップ2: 図の種類を選択する

適切な図表は目標によって異なります。

プロジェクトマネージャーは、ワークフローのマップ、責任範囲の明確化、ステークホルダー向け進捗報告の準備に図表を活用します。エンジニアは、システムアーキテクチャ、APIフロー、開発引き継ぎの説明に図表を用います。

例として、フローチャートは直線的なプロセスを可視化し、スイムレーンはチームの責任範囲を示し、シーケンス図はシステム間のリアルタイムな相互作用をマップします。

プロジェクトで活用できる様々な図解例を見てみましょう：

図の種類* ユースケース 最適 フローチャート ステップバイステップのロジックやワークフロー 標準作業手順書（SOP）、オンボーディング、開発引き継ぎ、ユーザーフロー スイムレーン図 役割を超えた並行ワークフロー プロダクト開発・QA調整、クロス機能プラン ガントチャート タイムラインベースのプロジェクトプラン 締切、依存関係、マイルストーンの追跡 マインドマップ アイデア創出とコンテンツプラン ブレインストーミング、技術プラン、sprint backlogの精緻化 組織チャート チーム構造と階層 オンボーディングドキュメント、ステークホルダーの可視性 RACIマトリックス プロジェクトにおける役割の明確化 PM、エンジニアリング、QA、デザイン全体での明確化 RAIDログ リスクと依存関係の追跡 製品開発サイクルにおける障害要因の特定 シーケンス図 コンポーネント間の注文された相互作用 APIフロー、ログインシーケンス、サービス間通信 ワークフロー図 エンドツーエンドのビジネスまたは製品プロセス 内部プロセスのマップ、自動化パイプライン、承認プロセス アーキテクチャ図 システムまたはアプリケーションアーキテクチャ エンジニアが定義するサービス、データベース、統合

チームがクロスファンクショナルな場合、ビジュアル化はコミュニケーションを迅速化し、曖昧さを軽減します。

例: PMとエンジニアがChatGPTで協業 たとえば、プロジェクトマネージャーが新機能のユーザージャーニーをマップしたい場合、ChatGPTに次のようにプロンプトします： 「新規オンボーディング体験のフローチャートを作成してください：サインアップ → 電子メール検証 → プロフィールセットアップ → ダッシュボードアクセス」 ChatGPTは論理的なフローチャートレイアウトを出力します。 ここでエンジニアがステップを踏んで介入し、機能を拡張します： 「各ステップにバックエンドアクションを追加します。例：サインアップ → ユーザー作成APIをトリガー → データベースに保存」 ChatGPTはユーザー体験とバックエンド操作の両方を図解に反映。基本的なアイデアを即開発可能な設計図に変換します。デザインツールやSlackでのやり取りも不要です。

ステップ3: わかりやすい言葉で説明してください

図の品質は、プロンプトの明瞭さと各ステップの詳細度によって完全に左右されます。

簡単な例で理解しましょう。

オンライン支払いアプリの仕事をするプロジェクトマネージャーと仮定しましょう。適切な文脈や詳細なしにツールに「オンライン支払いアプリのシーケンス図」をプロンプトすると、図ではなくテキストベースの出力が返されます。

viaChatGPT

では、要素とその関係、詳細なステップを含んだプロンプトで再挑戦してみましょう。

ChatGPTは以下のいずれかで応答します：

テキストベースのレイアウト（ASCII）

Mermaid.jsコード

または、有効化されている場合は自動生成画像

以下のケースでは、ChatGPTにMermaid.jsコードで応答するよう依頼しました。

改善に気づきましたか？入力が明確であればあるほど、出力も良くなります。

図表作成だけにとどまりません。ChatGPTを活用して、フローやユーザーージャーニーの各要素に基づいた実行可能なタスクを生成しましょう。

ステップ4: コードを図に変換する

コードを生成したら、draw.ioやMermaid Live Editorなどのサードパーティアプリにコピー＆貼り付けして図を生成できます。

最終的な図の出力は、以下のようなものになります：

viaMermaid Live エディター

ほとんどのツールでは、手間なくダイアグラムをダウンロードできます。Mermaid Live Editorの場合、以下のようにダイアグラムやコードなどを共有できます：

ステップ5: 図を洗練させる

生成されたコードにはエラー修正が必要な場合や、特定の要素を追加・削除したい場合が考えられます。いずれの場合も、ほとんどのサードパーティ製アプリではコードの変更、エラー修正、要素や画像の追加が可能です。

同じ例を考えてみましょう。ステップを縦方向に積み重ねたい場合、ChatGPTの出力は次のようになります：

このコードをMermaid Live エディターにコピー＆貼り付けすると、図は次のようになります：

詳細を追加することも可能です。インスタンスとして、Mermaidコードを修正して失敗経路を赤色で強調表示できます。出力例は以下の通りです：

目的の出力結果が得られるまで、コードの調整を続けることができます。

ステップ6: エクスポート、埋め込み、または翻訳

ChatGPTから図表を取得した後は？ワークフローで活用する方法をいくつかご紹介します：

テキストベースのレイアウト

Slackや電子メール、インラインドキュメントでの迅速な共有に最適です

それらをミーティングメモに貼り付けたり、ホワイトボード用の下書きとして使用したりできます

ClickUp Docs、Notion、Confluenceなどのツールで仕事をしている場合、テキストレイアウトはセクションのブレインストーミングに最適な出発点となります

Mermaid.jsコード

ChatGPTがMermaid構文を出力した場合、それを直接以下にコピーできます：

Notion（コードブロック + Mermaid拡張機能）

Obsidian（Mermaid有効化済み）

Confluence（Mermaidプラグイン経由）

GitHub READMEファイル（リポジトリのドキュメント化用）

生成画像

そのままダウンロードして以下の用途にご利用ください：

スライド資料（PowerPoint、Google スライド）

ピッチドキュメント（PDF、Notion、Canva）

社内wiki

別のフォーマットに変換する

スタイルを変更したい場合は、ChatGPTに図の再フォーマットを依頼できます：

「このマーメイドのフローチャートをプレーンテキストレイアウトに変換してください」

「このテキストのアウトラインを画像に変換してください」

図はチャット内に保存されるため、いつでも戻って「このフローに新しい承認ステップを追加して更新」や「QAをUATに変更」と指示できます。

プロジェクトの変化に合わせて進化させられる、静的なエクスポートではなく生き生きとしたビジュアルへと変わります

💡 プロのコツ: ほとんどの構文エラーの修正は簡単です。ChatGPTに問題をプロンプトで伝えるか説明してください。例えば、「コードがレンダリングされません。3行目付近にエラーがあります。このエラーと見つけた他のエラーを修正してください」と伝えると、ChatGPTはほぼ確実にエラー（および見つけた他の問題）を修正します。

ChatGPTで図を作成する際のリミット

ChatGPTを用いた図解の利点に加え、いくつかの制限や課題が添付ファイルとして付いています。

❌ 直接的な画像作成は不可: ChatGPTは図表のコードを生成しますが、単独で完成した画像を作成することはできません。必ずコードを外部サードパーティ製図表作成ツールに貼り付けなければなりません。この追加ステップは時間がかかり、特に大量の図表を生成する必要がある場合に手間がかかります。

❌ 複雑なレイアウトには手動介入が必要: シンプルな図やフローは完璧に仕事します。ただし、複数の相互接続された要素や複雑な要素を含む図には適用されず、人の介入や微調整が必要です。

❌ 構文エラー: 生成されたコードにレンダリングを妨げる軽微な問題が含まれる場合があります。よくある問題には、コンマ・括弧・TD・LR（トップダウン／左右）要素の欠落、または矢印タイプの誤りなどがあります。これにより完璧な図面を得るための修正作業が発生し（迅速なタスクには不向きな場合も）、往復作業が必要になる可能性があります。

❌ 高度な技術図面の作成に苦労する: 精密な測定や専門ツールを必要とする技術・エンジニアリング図面や正確な建築プランなど、高度なChatGPTの例に関しては、深みや正確さに欠ける可能性があります

❌ 静的出力のみ: 専用の図解ツールとは異なり、ChatGPTで生成された図には、クリック可能な要素、ポップアップ、動的な更新や変更といったインタラクティブ機能が不足している場合があります。

ClickUpで図を作成する

sprintプランをマップするプロジェクトマネージャーでも、複雑な概念を分解する教育者でも、ChatGPTが最初の草案を提供します。

しかし、それらのアイデアを実際にプレゼンテーションや共同作業に使える形にする段階では、ビジュアルツールが必要になります。

そこで、仕事のためのすべてアプリであるClickUpが、あなたの生活を楽にします。

さっそく見てみましょう！

ClickUp Brain

ClickUp Brainは、タスクやドキュメント、プロジェクト内で直接動作するClickUp内蔵のAIアシスタントです。

ChatGPTとワークフローツールを切り替える代わりに、作業現場に直接AIの力を導入できます。文章作成から推論、ビジュアルプランまで、アプリ間を移動することなくチームが速く仕事をすることができるよう支援します。

それでは、これを具体的な状況に当てはめてみましょう。

プロジェクト管理チームは、Brainにワークフロー図の草案生成、ミーティングメモの要約する、視覚的なsprintロードマップの作成を依頼できます。これらはすべて、既に使用しているタスクやドキュメント内で実行可能です。

ここでは、Brainに支払いアプリのローンチに向けた4 sprint のロードマップを生成してもらいます。

ClickUp Brainでワークフローステップを生成する

一方、開発者は同じスペースでシーケンス図を生成したり、コードスニペットをリクエストしたり、バックエンドアーキテクチャを文書化したりできます。ClickUpを離れる必要はありません。

上記のsprintでは、各ステップのコードスニペットを生成することも可能です。プロジェクトマネージャーにとって、この機能の利点は、些細な変更ごとに技術チームに依存関係にない点にあり、自身で対応できる点にあります。

ClickUp Brainでコードスニペットを生成する

ClickUp Brainでは、ユーザーはClaude、ChatGPT-4.0、Geminiなど複数の外部AIモデルから選択できるため、ClickUp Brainを活用してブレインストーミング、文章作成、推論、コードなど、さまざまな作業が可能です。

ClickUpのインターフェースから外部AIモデルを利用

さらに、AI画像プロンプトを活用すれば、ClickUp内で画像を生成することも可能です。

複雑なプロセスを可視化する画像を生成するClickUp Brain

技術的なサポートが必要な時も、創造的なブレインストーミングが必要な時も、ClickUp Brainなら全てを叶えます。

ClickUp エージェント

ChatGPTとClickUp Brainで図表を作成したら、プロジェクト内の実際の仕事状況に基づいて、それらを自動更新または自動トリガーできたらどうでしょうか？

そこでClickUpエージェントの出番です。

これらのインテリジェントでカスタマイズ可能なアシスタントが、代わりにアクションを実行します。例：

プロジェクト更新時にエージェントがトリガーされ、変更点を要約する新たなワークフロー図を生成します

sprintレビューが記録された後、エージェントは議論を要約し、鍵のポイントをまとめたマインドマップを添付できます

新チームメンバーのオンボーディング時には、AIエージェントが組織図や研修フローを自動生成します

開発sprintの管理、クロスファンクショナルなワークフロー、ステークホルダー間の引き継ぎなど、ワークフロー図の種類を問わず、ClickUpエージェントが手動での図作成を自動化されたコンテキスト認識型アクションに変換します。

思考に集中してください。更新作業はワークスペースにお任せください。

ClickUpホワイトボードで可視化と共同作業を実現

Brainで図案の草案作成という第一ステップを完了しました。

チームと共同作業やアイデアのブレインストーミングを行う際には、仮想ホワイトボードが必要です。

ClickUpホワイトボードは、ワークフローのマップ、解決策のブレインストーミング、アーキテクチャ図の共同作成が可能なドラッグ＆ドロップ式のビジュアルスペースを提供します。

ClickUpホワイトボードでチーム全体とアイデアをブレインストーミング

キャンバスから離れることなく、タスクを追加したり、アイデアをリンクしたり、直接注釈を付けたり、付箋をアクションアイテムに変換したりできます。

ホワイトボードの活用方法：

仕様に基づいてユーザーマップを生成するよう、ClickUp Brainに依頼してください

ホワイトボードに追加

sprintプランニング中に機能横断的に協働する

提案された機能フローを視覚的にステークホルダーに説明

ClickUpホワイトボードが、アイデアを構想から実行へ導く方法をぜひご覧ください。

わずか数分でプロダクトチームはワークフローをスケッチし、付箋を追加し、すべての形を実際のタスクとリンクされています。ClickUpを離れることなく、アイデアがラフな図から稼働中のプロジェクトへと進化する過程をリアルタイムで確認できます。

図解ツールとの優位性とは？

ホワイトボードはClickUp内のタスクやプロジェクトと直接接続しているため、すべての情報が常に実行可能で同期された状態を保ちます。

ClickUpマインドマップでアイデアを構造化

より構造化されたプランには、ClickUpマインドマップが抽象的なアイデアを明確で接続されたタスク階層に変換します。

たとえば、製品開発プロジェクトを構築するプロジェクトマネージャー。あるいは、コンポーネントを開発タスクに落とし込む前にシステムアーキテクチャを可視化する開発者。あるいは、研究成果を接続するテーマに整理したいナレッジワーカー。

ClickUpマインドマップは、明確化のための頼れるツールです。

ClickUpのマインドマップであらゆるアイデアを形に

マインドマップを使えば、次のことが可能です：

プロジェクトフェーズを分岐する依存関係でアウトライン化

調査、ユーザーストーリー、機能リクエストを整理する

ブランチを直接タスクまたはサブタスクに変換する

事前作成済みテンプレート

ChatGPTや/AI支援のプランツールがあっても、白紙の状態から始めるのは気が重くなるものです。特に時間がない時や、考えをどう整理すべきかわからない時にはなおさらです。

そこで役立つのが、ClickUpの事前作成済みテンプレートです。

これらは以下のような鍵となる課題を解決します：

反復的なセットアップ作業 ：スイムレーン、マインドマップのブランチ、アーキテクチャブロックを毎回再構築する必要はありません。テンプレートが即座に作業を開始できる起点を提供します

不明確な構造 ：sprintのプラン、システムの図解、振り返りの実施など、あらゆる場面でテンプレートが標準のフォーマットとガイダンスを提供し、作業を軌道に乗せます。

フォーマットに費やす時間の無駄 ：ボックスの位置調整やノードツリーの手動構築に時間を取られる代わりに、入力内容や意思決定に集中できます。レイアウトはClickUpが処理します

非効率なコラボレーションフロー：テンプレートはClickUpのホワイトボードとマインドマップに組み込まれているため、チームはすぐに参加し、コメントを付け、タスクを割り当て、反復作業が可能です。エクスポート/インポートは不要です。

ワークフローの図解、依存関係のマッピング、機能のアイデア出しなど、ClickUpのテンプレートを使えば、AIによる下書き→共同編集可能な図→実行可能なタスクリストまで、わずか数分で進められます。

以下に、始めの一歩を踏み出すためのテンプレートをいくつかご紹介します。

まずご紹介するのは、ClickUpのピラミッドホワイトボードテンプレートです。アイデアをピラミッド構造に整理し、素早く理解できるように支援します。図を自由に描ける自由度と、仕事を簡単に文書化・可視化できる最適な構造を両立させています。

このホワイトボードテンプレートでは以下のことが可能です：

すべての図表を共同作業ワークスペースに保存し、将来参照できるようにします

優先度ラベル、ネストサブタスク、各タスクへの担当者を活用し、プロジェクトやアイデアの進捗を追跡しましょう

チーム全員にアイデアを出し合ってもらうことで、コラボレーションを促進しましょう

最後に、ClickUpのユーザーフローマインドマップテンプレートを使えば、ユーザーが製品やウェブサイトとどのように関わるかを可視化したマップを作成できます。このテンプレートは、改善の余地や潜在的なギャップを特定し、ユーザーが製品とどのように関わるかについての洞察を得るのに役立ちます。

このテンプレートを効率的に活用する方法をご紹介します：

ClickUpでアイデアを実行可能な図表に変換

これでChatGPTを使った図の作成方法がわかりました。迅速で柔軟、直感的な操作が可能です。

しかしそれをClickUpに組み込むと、図表は単なる伝達手段を超え、活性化するのです。

AI生成のロードマップから自動更新、共同編集可能なホワイトボードまで、チーム全体が視覚的に、迅速に、そして同期して仕事できます。

ClickUp Brain、Agents、マインドマップ、ホワイトボードを活用し、次なる図解を真にダイナミックなものへと進化させましょう。

ClickUpで構築。コンテキスト切り替えなしで協働。無料登録。