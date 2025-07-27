2025 年の目標を整合するための 10 種類の最高の Miro OKR テンプレート

目標の設定は簡単です。しかし、その目標を堅持し、進捗状況をチームと共有し、全員の意識を統一し続けることは、決して簡単なことではありません。
OKRは構造をもたらしますが、最高のフレームワークでも、日常の業務で効果を発揮するためには適切なツールが必要です。
Miro の目標と主要結果テンプレートは、チームに、重要な事項を明確にし、進捗状況を一緒に確認するための、明確でコラボレーションしやすいスペースを提供します。
このガイドでは、チームを統一し、同じ方向に向かって前進するための最適な Miro OKR テンプレートをご紹介します。より直感的で、長期的に追跡しやすいものをお探しの方は、そのための推奨事項もご用意しています。
優れた Miro OKR テンプレートの条件とは？
Miro で OKR テンプレートを選択する際に注意すべき点は、次のとおりです。
- 簡単なコラボレーションと更新： チームメンバーがチュートリアルを見なくても、メモの追加、ステータスの更新、コメントの投稿ができる Miro チーム OKR テンプレートを選択してください。
- 目標と主要な結果を明確に分離： スペースを乱雑にすることなく、目標と測定可能な成果を簡単に区別できる、よく設計された、重み付けされた OKR テンプレートを選択してください。
- チーム所有権のためのスペース： 戦略的目標や結果を個人やチームに割り当てる Miro OKR プランニングテンプレートを使用することで、責任の可視化と共有を実現します。
- 組み込みの進捗追跡： チェックボックス、スライダー、進捗バーなどの視覚的な要素を備えた OKR 追跡テンプレートを選択して、チームがOKR を追跡し、現在の状況をすばやく把握できるようにします。
- 視覚的な明確さ： アイコン、色分け、レイアウトなど、視覚的な明確さを実現する Miro OKR テンプレートを優先してください。このツールは、直感的なOKR ダッシュボードと使いやすいフォーマットにより、継続的な使用を促進するものでなければなりません。
- チームのワークフローに適応可能： チームの作業方法を変える必要がなく、プロセスや優先度に合わせて柔軟に調整できるテンプレートをお選びください。
🔎 ご存じでしたか？OKR の目標設定フレームワークは、1970年代にインテル社のアンドルー・グローブ氏によって最初に開発されました。しかし、OKR が主流として普及したのは、グローブ氏から直接 OKR を学んだジョン・ドア氏が、1999年に小さなスタートアップ企業である Google に OKR を導入してからでした。その後の展開は、ご存じのとおりです。OKR は Google の DNA の一部となり、その大規模な成長の鍵となった要因として今でもクレジットされています。
アジャイルチームのための 10 最高の Miro 目標と鍵となる結果 (OKR) テンプレート
目標設定と進捗の追跡に使用できる、Miro のトップ OKR テンプレートをご紹介します。
1. Miro の OKR プランニングテンプレート
Miro の OKR プランニングテンプレート は、チームの野心的な目標を、全員が一致団結して取り組むことができる形に整えるのに役立ちます。チームレベルの OKR をマップし、重要な結果を調整するための視覚的な作業スペースを提供します。
アイスブレイク、ブレインストーミング、目標の概要、次のステップのためのスペースが用意されているこのテンプレートは、戦略的プランニングセッションに最適です。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- チームをリアルタイムで OKR プランニングプロセスに参加させる
- 貢献者にタグを付け、タイムラインを設定し、依存関係をひと目で確認
- 目標、鍵となる結果、チーム所有者の間の接続を視覚化
- 付箋、投票機能、タグ、タイムラインを使用して、コンテキストと説明責任を追加しましょう。
🔑 理想的なユーザー： 視覚的なコラボレーションスペースで OKR を一緒にプランニングしたいチーム。
📚 こちらもご覧ください：OKR を導入する方法：目標設定のための効果的な方法
2. Miro の OKR 草案ボードテンプレート
Miro の OKR ドラフトボードテンプレート は、決定を下す前のチームの思考スペースとして機能します。アイデアがまだ形成段階にあり、全員の意見が重要な初期段階のコラボレーションのために設計されています。
色分けと既製の OKR セクションを使用して、下書きを作成し、仮定に疑問を投げかけ、最終決定を行う前にチーム全体の意見を収集しましょう。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- チームがすでに使い慣れているビジュアルツールを使用して、アイデア、編集、フィードバックを追加しましょう。
- 目標を確定する前に、議論と組織の連携を促進しましょう。
- 初期段階のアイデアからレビュー可能な草案まで、すべてを 1 つのスペースにまとめて管理
🔑 理想的なユーザー： 初期のプランニング段階にあり、アイデアを収集し、パターンを特定し、OKR を一元管理するための柔軟なスペースを求めているチーム。
📚 こちらもご覧ください：Miro からエクスポートする方法：Miro ボードとカードを簡単に共有
3. Miro の「目標と鍵となる結果 (OKR) テンプレート」
強力な四半期は、明確で目に見える目標から始まります。Miro の「目標と主要成果 (OKR) テンプレート」は、達成したいことや進捗の測定方法を、更新や共有が簡単なビジュアルボードに整理するのに役立ちます。
各セクションでは、野心的な目標の設定、重要な結果のリンク、チームの割り当て、更新の追跡を行うことができます。次の四半期の計画を立てている場合でも、進捗を確認している場合でも、望ましい結果を達成するための着実な焦点を提供します。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- すっきりとしたわかりやすいレイアウトで、目標を視覚的にマップ化
- 各 OKR を担当するチームを割り当て、わかりやすく色分けします。
- 小規模チーム向けの、一貫性のあるシンプルな OKR テンプレートを使用して、戦略的プランニングやチェックインの際にチーム間の連携を維持しましょう。
🔑 理想的なユーザー： OKR を定義、共有、実行するためのシンプルな方法を探しているチーム。
➡️ 詳細：ビジネスを成長させる目標設定の戦略とテクニック
4. Miro による製品、UX、エンジニアリングチーム向け OKR ボードテンプレート
Miro の「製品、UX、エンジニアリングチーム向け OKR ボードテンプレート」を使用すると、全員が 1 つの共有スペースに集まり、成功の定義と達成方法を決定することができます。
部門間の連携をサポートし、一貫した製品体験を確保するように設計されています。進捗状況をひと目で確認し、リスクを早期に発見し、四半期の目標や目標をスプリント全体を通して可視化することができます。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- 製品 OKR の達成に対する個々の貢献度を追跡し、従業員のエンゲージメントを向上させます。
- ポートフォリオ、製品チーム、分隊ビューなど、さまざまなフェーズや部門に合わせて複数のビューを使用できます。
- 複数のチームやタイムゾーンにわたる非同期のコラボレーションをサポート
🔑 理想的なユーザー： 共有の製品および体験の目標について連携を維持したい部門横断的なチーム。
5. Miro の SMART 目標テンプレート
時には、明確に考え、意図を持ってプランを立てるために、シンプルなスペースだけが必要な場合もあります。Miro の SMART 目標テンプレート は、具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限のある目標を定義するためのすっきりとしたレイアウトを提供します。
SMART の各ステップを順を追って説明し、大まかな意図を、実行可能な明確な目標に変えるお手伝いをします。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- 明確なプロンプトで各 SMART 基準を確認
- 視覚的なボードを使用して、考え過ぎずに目標をマップしましょう。
- 目標を最初から明確かつ現実的なものに保ちましょう。
🔑 理想的なユーザー： 意味のある目標を形にし、成功を測定するための、シンプルでカスタマイズ可能なスペースをお探しの方。
🧠 面白い事実： 目標を書き留める人は、その目標を達成する確率が 42% 高くなります。さらにその確率を高めたいですか？その目標を友人と共有しましょう。説明責任は効果的です。
6. Miro の小規模ビジネス向け目標トラッカーテンプレート
Miro の小規模ビジネス目標トラッカーテンプレート は、目標の追跡、進捗の監視、成功の祝賀を行うためのシンプルな共有スペースを必要とする、成長中のチーム向けに設計されています。
月、優先度、ステータス用のセクションがすでに用意されているため、システムの設定に時間を費やす必要はありません。視覚的で柔軟性があり、更新も簡単なので、定期的なチームミーティングや簡単なチェックインに最適です。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- 営業、マーケティング、業務など、さまざまな分野におけるビジネス目標を追跡
- カンバンボード構造で時間とタスクを効率的に割り当てる
- 進捗を透明化することで、全員が関与し、責任を持って業務に取り組める
🔑 理想的なユーザー： 目標を明確かつ協調的に管理したい中小企業経営者やチーム。
📚 こちらもご覧ください：OKR と KPI：適切なフレームワークの選択（例を含む）
7. Miro の目標設定テンプレート
アイデアをどのように実現すべきか迷っていますか？Miro の目標設定テンプレート を使用すると、プロセスを複雑にすることなく、漠然とした意図を明確で実行可能な目標に変えることができます。
この目標設定テンプレートは、目標設定を始めたばかりの個人やチームに役立つツールです。目的、モチベーション、次のステップについて考えるためのシンプルなプロンプトとスペースが用意されています。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- 簡単な記入式プロンプトを使用して、目標を明確にし、共有しましょう。
- テンプレートを編集して、目標をいくつでも追加できます。
- 各目標を達成するために必要なステップを明確に指定する
🔑 理想的なユーザー： 意味のある目標を設定するための、親しみやすい出発点を探している個人やチーム。
8. Miro の目標ベースのロードマップテンプレート
Miro の目標ベースのロードマップテンプレート は、全体像とそれを達成するためのマイルストーンを結びつけるのに役立ちます。
会社のビジョン、目標、戦略をリンクした、明確で視覚的なタイムラインを提供するため、全員が次の作業内容とその重要性を把握できます。仕事の優先順位付け、依存関係の発見、状況の変化に応じたプランの調整も簡単です。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- 目標を、重要なマイルストーンや期限とともに視覚化
- テーマ、成功の鍵となるメトリクス、目標、機能を 1 つのスペースにリストアップ
- チームで明確でアクセスしやすいロードマップを作成、共有しましょう。
🔑 理想的なユーザー： 希望する成果を達成するために、直感的な目標ベースのロードマップを作成したいチームやリーダー。
📚 こちらもご覧ください：測定可能な目標と目的を書く方法（例付き）
9. Miro のマンダラチャートテンプレート
Miro のマンダラチャートテンプレート は、目標やアイデアを相互に関連した部分に視覚的に分割して整理する、新しい方法です。
円形のグリッドにより、中心テーマに関する 8 つの鍵となる分野に焦点を当て、複雑なプランも管理しやすくなります。
このレイアウトは、従来のリストでは見落としがちな優先度のバランスや接続関係を把握するのに役立ちます。目標を関連付け、常に把握できる、明確で創造的な方法を提供します。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- 画像、リンク、添付ファイルを追加して、アイデアの背景情報をより詳しく伝えましょう。
- さまざまな重点分野間の接続をすばやく発見
- ユニークなデザインで、目標設定を魅力的で新鮮なものに
🔑 理想的なユーザー： 新しい洞察を視覚的に発見するためのクリエイティブなフレームワークを探している個人やチーム。
10. Miro のアジャイル製品ロードマップテンプレート（現在、次、将来）
Miro の「アジャイル製品ロードマップ（現在、次、その後）テンプレート」を使用すると、製品チームは厳格なタイムラインに縛られることなく、仕事のプランニングと優先順位付けを行うことができます。
ロードマップを「今」、「次」、「後で」という明確なセクションに分割し、今日重要なことや、間もなく予定されていることに集中できるようにします。「おそらく」、「たぶん」、「決して」などのセクションを設定することで、テーブルに何が載っているか、何が保留になっているかを全員に知らせることができます。
🌟 なぜこれがお勧めか：
- 当面の優先度と将来の優先度に応じてイニシアチブを整理
- グループは、目標と整合性を保つために、戦略的なテーマに沿って仕事を進めます。
- 発見から実現までのフェーズごとに進捗を追跡
🔑 理想的なユーザー： ダイナミックでテーマ主導のロードマップを求める製品チームやプロジェクトチーム。
📚 こちらもご覧ください：営業 OKR の書き方（例とテンプレート）
Miro の制限事項
Miro は優れたコラボレーション機能を備えていますが、OKR プランニングを困難にする多くの制限もあります。その内容を見てみましょう。
- 学習曲線が急： 機能は豊富ですが、ユーザー、特に初心者は、オプションやナビゲーションに圧倒されることが多いようです。
- オフライン機能は制限されています：一部のオフラインモードは存在しますが、制限があり、すべての機能を利用できないため、インターネットに接続できない状況でも信頼性の高いアクセスが必要なチームにはリスクがあります。
- ボードが大きくなるとパフォーマンスが低下します：数千個の要素を含むボードは動作が遅くなることがあります。レポートによると、パフォーマンスの問題は、多くの場合、オブジェクトが 1,000 個程度から発生し、オブジェクトの数が増えるにつれて深刻化します。特に、性能の低いデバイスではその傾向が顕著です。
- エクスポートおよびフォーマットに関する制約：エクスポートの品質は、特に大きなマップでは大幅に低下する場合があり、テキストのフォーマットオプションは基本的なもののみとなり、洗練された出力には制限があります。
- 適用範囲が狭い： Miro はホワイトボードのロードマップを作成するのに最適ですが、プランニングやタスク管理からリアルタイムのレポート作成、AI による分析に至るまで、チームがその他すべての業務を行うのに役立つ機能はありません。
➡️ 詳しくはこちら：Miroの代替ツールと競合製品
Miro OKR テンプレートの代替
より詳細な追跡、組み込みの自動化、日常業務とのより緊密な接続機能をお探しの方は、Miro の代替ツールをご検討ください。
仕事に必要なすべてを備えたアプリ「ClickUp」は、テンプレートを提供し、AI を搭載した単一のプラットフォームで、チームによるタスク、ドキュメント、コミュニケーションなどの管理を支援します。
ClickUp と、目標を可視化し、実行可能で、真に統合された状態に保つために設計された強力な OKR テンプレートについて詳しく見てみましょう。
1. ClickUp 会社 OKR および目標テンプレート
成長中の企業は、規模の拡大に伴い、チームの目標の整合性を維持するのに苦労することがよくあります。ClickUp Company OKRs and Goals Templateは、スタートアップや初期段階のビジネスに最適な OKR テンプレートです。
このよく構造化された OKR テンプレートは、すべてのチームが社内の OKR を計画、更新、追跡するための共有スペースを提供します。目標の設定から個々の OKR や貢献度まで、すべてを網羅しているため、各努力がどのように大きな目標につながっているかを簡単に確認できます。
ダッシュボードは、リーダーシップにリアルタイムの進捗状況を報告し、チームメンバーは、割り当てられたタスク、期日、パフォーマンスメトリクスを通じて、1つのワークスペースで詳細を確認しながら、集中して作業を進めることができます。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- 高レベルの企業ターゲットを、個人やチームが毎日追跡できる測定可能なアクションプランに分解します。
- 「注意が必要」、「承認待ち」、「予定通り進行していない」など、30 種類のカスタムステータスから選択して、きめ細かな追跡が可能です。
- KPI、ターゲット日付、責任者用のカスタムフィールドを作成
- 定期的なチェックインと更新により、全員の責任を明確にします。
- 式を使用して、実際の値とターゲット値を比較し、時間を節約
🔑 理想的なユーザー：急成長中のチームを管理し、各チームの目標をミッションに明確かつ追跡可能な方法で結びつける方法を探している、スタートアップの創設者、部門責任者、戦略責任者。
💡 プロのヒント： OKR 提出ビュー を使用して、ボードに新しいアイテムを簡単に追加できます。ボードビュー に切り替えると、すべてを一目で確認できます。全体像を把握したい場合は、関連するすべての OKR アイテムビュー を使用すると、各タスクをその目標に関連付けることができます。OKR カレンダービュー を使用すると、開始日と終了日が明確に表示されるため、タイムラインを自信を持ってプランニングでき、目標の達成に役立ちます。
2. ClickUp OKR テンプレート
ClickUp OKR テンプレートは、チーム全体の目標と主要成果 (OKR) を整理するための、明確で拡張可能なフレームワークにより、目標をシンプルかつ可視化し、簡単に追跡できるようにします。過負荷になることなく、目標を達成し、継続的な改善に努めるために必要な構造をちょうどよく提供します。
このテンプレートには、ストレッチ目標、信頼度評価、進捗率などの目標設定カテゴリが含まれています。このテンプレートは、個人の開発と企業全体のメトリクスの両方に適しています。
タスクのリンクやコメントスレッドにより、OKR は静的なレポートではなく、生きたドキュメントになります。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- 個人、部門、または組織全体の会社目標へのアクセスに関する目標の可視性を設定します。
- 毎週の進捗確認とアラートを自動化して、各目標の成功を追跡します。
- リスト、ボード、カレンダー、アクティビティ履歴でチームの OKR を表示
- 目標を測定可能な目標に分割し、チームと共有します。
- 所有権、ステータス、優先度をマークし、カスタムフィールドでプラスの効果を確認しましょう。
🔑 理想的なユーザー：OKR を初めて導入する方、アジャイルチーム、人事部門で業績評価を担当し、階層が複雑になりすぎない、明確で柔軟な OKR 管理方法をお探しの方。
📮 ClickUp Insight： アンケート回答者の 78% は、目標設定プロセスの一環として詳細なプランを立てています。しかし、驚くべきことに 50% は、専用のツールを使用してそのプランを追跡していないことがわかりました。
ClickUp を使用すると、目標を実行可能なタスクにシームレスに変換し、ステップごとに達成することができます。さらに、コード不要のダッシュボードで進捗状況を明確に表示し、成果を強調して、仕事に対するコントロールと可視性を高めます。なぜなら、「最善を願う」ことは、信頼できる戦略ではないからです。
💫 実際の結果： ClickUp ユーザーは、燃え尽きることなく、約 10% 多くの仕事ができるようになったと報告しています。
📚 こちらもご覧ください：効果的な SMART 目標の書き方（例付き！）
3. ClickUp OKR フレームワークテンプレート
チームメンバー全員が、自分の仕事が会社の進捗にどのように貢献しているかを正確に把握できるようにするにはどうすればよいかお悩みではありませんか？ClickUp の OKR フレームワークテンプレート は、チーム全員が理解し、サポートできる方法で、目標設定の明確化と説明責任の確立を支援します。
このフレームワークは、OKR を期間、事業部門、イニシアチブの種類ごとに分類し、関係者がボード全体での貢献度を評価するのに役立ちます。
カスタムフィールドを備えたこの OKR プランニングテンプレートを使用すると、余分な努力を必要とせずに、目標をチーム、タイプ、優先度ごとに整理することができます。また、目標の所有者のワークフローに直接接続し、進捗を実際のタスクや測定可能な影響にリンクします。
🌟 なぜこれが役立つのか：
- グローバル OKR ビュー を使用して、全体的な目的と目標を作成し、その進捗状況を追跡します。
- シンプルなドロップダウンと人物フィールドを使用して、組織全体の部門やチームを割り当てることができます。
- タイムラインビュー でアイテムをドラッグ＆ドロップして、期限や期間をプランニング
- リアルタイムのダッシュボードで、部門、所有者、ステータスでフィルタリング
- カンバンスタイルの OKR 進捗ボード を使用して、ステータスと優先度を視覚化しましょう。
🔑 理想的なユーザー：部門やチーム間で目標を実行可能なステップに分割する、実践的で透明性の高い方法を導入したい組織。
Spekit のビジネスオペレーションコーディネーター、Andrea Park 氏が ClickUp の使用について次のように述べています。
組織内の透明性は、ClickUp をチームに導入して以来、最も大きなメリットのひとつです。現在では、ClickUp を使用することで、組織内の誰もが、各チームの OKR、その責任者、進捗状況を確認することができます。ClickUp を導入する前は、このような透明性はなく、各部門間の連携も不十分でした。
組織内の透明性は、ClickUp をチームに導入して以来、最も大きなメリットのひとつです。現在、ClickUp では、組織内の誰もが、各チームの OKR、その責任者、進捗状況を確認することができます。今振り返ってみると、ClickUp を導入する前は、このような透明性はなく、各部門間の連携も不十分でした。
💡プロのヒント： ClickUp のダッシュボードのクイックガイドをご用意しました。すぐに使い始めることができます。
4. ClickUp SMART 目標テンプレート
効果的な目標設定は、明確さから始まります。ClickUp SMART Goals Templateは、チームや個人が、具体的で、測定可能、達成可能、関連性があり、期限のある目標を定義するのに役立ちます。また、期限を指定し、所有者を特定することで、目標の集中力と現実性を確保します。
このテンプレートには、ガイド付きのプロンプト、マイルストーンの追跡、カレンダーの同期機能があり、期限を確実に守り、目標を現実的なものに保つことができます。目標の説明、メトリクス、期間、障害となる要因などを入力するフィールドも備わっています。
個人の能力開発やチームベースの取り組みに適用しても、このフレームワークは目標のプランニングに構造と焦点をもたらします。
🌟 なぜこれがお勧めか：
- 曖昧なアイデアを SMART 目標に変換し、カスタマイズ可能な SMART 目標ワークシートビュー を使用して目標情報を簡単に収集できます。
- ClickUp ホワイトボードを使用して、ブレインストーミングやプランニングに協力しましょう。
- 個人またはチームの目標を週単位または四半期単位でプランニングし、個々の成果を大きな戦略目標に整合させます。
- 鍵となる人物や期限を特定し、各目標を達成するために必要な努力を測定します。
- タスクを「完了」、「進行中」、「遅延」、「保留」、「順調」の 6 つのステータスに分類して、進捗状況を把握しましょう。
🔑 理想的なユーザー：個人、チームリーダー、人事担当者など、個人およびチームの有意義な目標を設定、改良、達成するためのシンプルなシステムをお探しの方。
💡プロのヒント： このビデオでは、ClickUp ホワイトボードの概要と、その機能についてご説明しています。
5. ClickUp SMART アクションプランテンプレート
SMART 目標を達成するには、明確なプランと着実な行動が必要です。ClickUp の SMART 目標アクションプランテンプレートを使用すると、目標をタイムラインと所有者に割り当てて管理しやすいステップに分割できるため、進捗を自然かつ着実に感じることができます。
チームは、好みに応じて、ガントチャート、カレンダービュー、またはリストでアクションアイテムを表示できます。進捗バーとパフォーマンス指標により透明性が確保され、組み込みの自動化機能により目標が予定通りに達成されます。
進捗を追跡できるこの OKR テンプレートを使用すると、野心と日々の重点事項のバランスを取り、大きな目標が決して重荷になることはありません。
🌟 なぜこれがお勧めか：
- 完了、評価、実行、未開始、計画など、ステータスに応じてタスクを整理して進捗状況を追跡します。
- タイムラインビュー を使用して、期日を監視し、タスクの期限を設定します。
- 完了後のレビューを実施して、継続的な改善を図ります。
- 目標の進捗状況ビュー で、目標達成に向けた進捗状況を監視、分析します。
- 目標の達成状況、目標領域、成果、障害、部門など、便利なカスタムフィールドを使用して、所有権や期限を追跡します。
🔑 最適なユーザー：チームマネージャー、生産性コーチ、および多段階のプロジェクトを運営し、目標を設定して達成するための明確で実用的な方法を探している部門横断的なチーム。
💡プロのヒント： 会社の目標を設定することは、一からやり直すことや、すべての単語を熟考することではありません。ClickUp Brain を使用すると、明確な OKR を起草し、実行可能なステップに分割し、進捗を確実に更新する、リアルタイムの AI を利用できます。これを使用して、目標の説明を明確にし、測定可能な重要な結果を提案し、タブを切り替えることなくチームの優先度に関する質問に答えることができます。
6. ClickUp 戦略的マーケティング OKR テンプレート
ClickUp の戦略的マーケティングプランテンプレートは、マーケティングの目標、予算、プロジェクトを 1 つの共有スペースに統合し、進捗状況や優先度を常に確認できるようにします。これにより、チームはマーケティング目標と、その達成に必要なステップを追跡でき、チームワークがよりスムーズで目的意識の高いものになります。
MQL の増加、ブランドの可視性の向上、コンテンツの出力の促進などの目標をサポートします。重要な結果は、キャンペーンのタスク、予算、タイムライン、パフォーマンス分析に直接リンクされているため、チームは ROI をリアルタイムで追跡できます。
🌟 なぜこれがお勧めか：
- 誰もが追跡できる正確な結果で、マーケティング OKRを調整しましょう。
- ウェルカムビュー を使用して、チームメンバーにプランを紹介し、目標の概要を説明します。
- 四半期、チャネル、OKR タイプなどのカスタム属性を使用して、進捗状況を簡単に視覚化できます。
- プロジェクト、予算、引き継ぎをすべて 1 つの合理化されたスペースで整理
- 分析ダッシュボードとキャンペーンタイムラインを使用して OKR を確認
- チームの最新情報と共有された可視性により、シームレスなコラボレーションを実現
🔑 最適なユーザー：マーケティングチーム、CMO、およびキャンペーンを計画、追跡、実行するための実用的で協調的な方法を必要とする、パフォーマンス重視のクリエイティブ部門。
ClickUp でプランニングから進捗管理へ
Miro の OKR および目標設定テンプレートは、視覚的な思考やコラボレーションを好むチームにとって、素晴らしい出発点となります。これらのテンプレートは、特に初期のプランニングフェーズにおいて、アイデアのマッピング、優先度の検討、目標の整合に、柔軟性、魅力、有用性を発揮します。
しかし、進捗の追跡、所有権の割り当て、目標と実際の作業との接続など、さらに詳細な作業を行う準備ができたら、ClickUp がさらに役立つでしょう。
カスタムフィールド、統合 AI、タスクの自動化、複数のビュー、リアルタイムの進捗追跡などの機能を備えた ClickUp を使用すると、OKR を確実に成果に変えることができます。今すぐ無料でお試しください！