チームのニーズに合った HR ソフトウェアの選び方

次のような状況を想像してみてください。入社手続きの表計算シートに埋もれ、応募者追跡システムは 2014 年のまま、チームから（またも）休暇ポリシーの更新場所を尋ねられる。

このような状況は、あなただけではありません。ガートナーのアンケートによると、人事リーダーの 38% が、人事機能を刷新するために生成型 AI の試験導入または導入をすでに開始しています。

なぜ？ 複雑で連携が取れていないHRプロセスは非効率的で、企業に時間、人材、信頼の損失をもたらします。そこで、適切なHRソフトウェアを選ぶことが重要です。

しかし、基本的な給与計算ソフトウェアから本格的な人事情報システム (HRIS) まで、膨大な数の HR ツールが氾濫する中で、チームの実際のニーズに合った HR ソフトウェアをどのように選択すればよいのでしょうか？

この投稿では、利用可能な HR ソフトウェアの種類を分類し、HR ソフトウェアの選択ガイドをステップごとに紹介し、ツールがタスクの追跡だけでなく、入社手続き、従業員のセルフサービス、人材管理のサポートにも活用できることをご紹介します。

適切なHRソフトウェアを選ぶことがなぜ重要なのか

適切な HR ソフトウェアを選択することで、日々の業務がまったく変わる可能性があります。Gartner によると、HR リーダーの 89% がHR テクノロジーの予算を増額または維持する計画を立てており、その最優先分野としては、パフォーマンス管理、分析、従業員セルフサービスなどが挙げられています。

以下の点に注意してください：

HRソフトウェアの選択は単なる技術的な決定ではありません。パフォーマンス、人材、そして組織の未来に大きな影響を与えます。

HR 機能、プロジェクトのステータス、優先度ごとにアクティビティを整理するビュー

重要な人事プロセスを割り当て、監視、フォローアップするための合理化されたダッシュボード

HR ソフトウェアの種類（およびその機能）

一人で複数の役割をこなすHRプロフェッショナルでも、本格的なHR部門の一員でも、HRソフトウェアの種類を理解することは、時間とストレスを節約し、数多くのスプレッドシートから解放される鍵となります。

HRテクノロジーの専門用語を解きほぐしましょう：

1. コアHR（別名：HRの拠点）

これは、人事セットアップの中枢神経系と考えてください。コア HR ソフトウェアは、従業員の記録、職務情報、組織図、コンプライアンス文書、基本的なデータ管理など、基礎的な業務を担当します。

機能：

従業員のデータと文書を管理します

福利厚生管理とコンプライアンス対応を効率化

プロモーション、解雇、人事ポリシーに関するワークフローをサポート

2. HRIS（ヒューマンリソース情報システム）

HRIS という用語は難しそうに聞こえますが、これは、自動化、洞察、統合機能が強化された、コア HR の進化版にすぎません。HRIS は、人事管理に関するあらゆる業務を行うための指令センターです。

機能：

給与計算や税務情報からセルフサービスポータルまで、すべてを保管

従業員データおよび組織計画のためのダッシュボードを提供

会計、時間追跡、CRM などの他のシステムと統合可能

3. 人材管理システム（TMS）

優秀な人材を採用することは困難です。その人材を維持することはさらに困難です。タレントマネジメントツールは、その両方を支援します。採用から後継者育成まで、TMSは人事計画の「人的側面」を扱います。

機能：

人材ライフサイクルの全体を管理：採用、オンボーディング、トレーニング、および開発

パフォーマンス評価ツールと学習モジュールを提供します

キャリアの成長を追跡し、潜在能力の高いチームメンバーを特定するのに役立ちます。

4. 応募者追跡システム (ATS)

ネタバレ注意：電子メールの受信トレイは採用パイプラインではありません。ATS プラットフォームは、応募者の管理、面接のスケジュール設定、採用プロセスのあらゆるステップの追跡をプロのように行うのに役立ちます。

機能：

求人掲示板の求人の一元化

あらかじめ設定した基準に基づいて履歴書をフィルタリング

「応募」から「内定通知」までの候補者の進捗状況を追跡

👀 ご存知でしたか？ コーネル大学のニューヨーク州立産業労働関係学部は、人事管理システム（HRMS）に関するコース（4 年間の産業労働関係学士号）を開設した、米国で最初の大学の 1 つです。

5. 給与計算ソフトウェア

手作業で給与計算を行うことは、人事部門にとって雪の中を坂道を登るような作業です。給与計算ソフトウェアは、給与、税金、控除、コンプライアンスなど、すべてを自動化します。

機能：

従業員の給与、福利厚生、および経費精算を処理します

税金の計算と年末報告書を管理

HRシステムとコアデータとの統合

6. 勤怠管理ソフトウェア

遅刻した社員は誰？休暇を取っている社員は誰？先週、新入社員はどれくらいの時間働いた？時間追跡ソフトウェアがすべて把握しています。

機能：

勤怠管理、シフトスケジュール、欠勤の追跡

給与計算と労働コスト分析との統合機能を搭載

労働法の遵守とリモートワークの追跡をサポート

曖昧なレビューや不自然な評価尺度とはもうおさらば。最新のパフォーマンス管理ソフトウェアは、チームに明確さ、フィードバックループ、成長パスを提供します。

機能：

OKR、KPI、1 対 1 のミーティングのメモを追跡

レビューサイクルとリアルタイムのフィードバックを自動化

チームの目標やキャリア開発プランと同期

8. 従業員セルフサービス（ESS）ポータル

人事チームに「残りの有給休暇はいくつあるか」という質問を 1 日 27 回も答える必要はありません。従業員が自分で確認できるようにしましょう。

機能：

従業員が給与明細、福利厚生情報、休暇申請にアクセスできるようにします。

往復のやり取りを削減し、透明性を向上させます

他のHRツールの採用率を向上させる

では、最適な HR ソフトウェアのセットアップとは？

簡単な答えは？それは、人事のニーズ、会社の規模、チームの構造によって異なります。オールインワンスイート（給与計算やパフォーマンス追跡機能を組み込んだ HRIS など）を提供するプラットフォームもあれば、1 つの分野に特化し、他のプラットフォームと統合しやすいプラットフォームもあります。

以下の基準に基づいてスタックを選択してください：

苦労している具体的な人事タスク

基本的なツールが必要か、フル機能のHRプラットフォームが必要かに関わらず

拡張性と使いやすさ（成長中のチームに最適）

ステップバイステップガイド：HR ソフトウェアの選択方法

適切なHRソフトウェアを選ぶことは、古代の文字を解読するような難しい作業ではありません。しかし、「HRプロセスを効率化します」と謳う数百のツールが存在するため、迷ってしまうのも無理はありません。

チームに「実際に」適した HR ソフトウェアを選択するための、明確で実行可能なステップに分解してご説明します。

ステップ 1：人事の目標と課題点を明確にする

見栄えの良いダッシュボードや AI によって生成される称賛のバッジを追いかける前に、現在の HR セットアップで「実際に問題のある部分」や「非効率な部分」を詳しく確認しましょう。まず、次の質問から始めてみてください。

今年の HR の目標トップ 3 は何ですか？(例：採用までの時間を 30% 短縮、パフォーマンス管理システムの導入、入社後のワークフローの更新)

繰り返し発生する課題は何か？（手作業による給与計算、散在する従業員データ、連絡が途絶えた応募者、不明確な人事ポリシー… リストはすぐに長くなってしまいます）

現在の HR プロセスでは、誰が何を所有しているのでしょうか？（所有権が不明確な場合、より深刻な問題が隠れていることがよくあります）

たとえば、20 人のスタートアップ企業では、電子メールによる入社チェックリストでは不十分になっているかもしれません。一方、200 人の企業では、HRIS ツールが断片化されているために、データの重複やコンプライアンス上のリスクが発生していることに気付くかもしれません。

10 人目のチームメンバーを採用する場合も、部門間で人事業務を拡大する場合も、ClickUp Human Resources は、チームに必要な明確性、一貫性、および制御機能を提供します。採用パイプラインや入社チェックリストの管理から、業績評価の効率化、従業員のエンゲージメントの追跡まで、すべてを 1 つの強力なプラットフォームで実現します。

ClickUp Human Resources で従業員のパフォーマンス、エンゲージメント、育成を追跡

カスタマイズ可能なワークフロー、AI による自動化、共同編集可能なドキュメントにより、人事チームは次のことが可能になります。

採用担当マネージャーと採用担当者を、共有ビューとタスクで連携させる

リマインダーやステータス更新などの反復的な HR タスクを自動化

重要な人事文書、ポリシー、従業員データを一元化

目標、フィードバックサイクル、休暇をリアルタイムで追跡

6 つのツールと 10 枚のスプレッドシートを切り替えながら作業をする代わりに、ClickUp の HR プラットフォームを使用すると、従業員のライフサイクル全体を 1 か所で管理できます。このプラットフォームは、スマートで拡張性があり、使いやすいです。

新しいものを追加する前に、人事部門が現在抱えている課題について、率直に評価しましょう。人事テクノロジーの監査は、以下のリストから始めましょう。

使用中のすべてのツール（不正なスプレッドシートや無料アプリも含む）

その機能（例：応募者追跡、勤怠管理、福利厚生管理）

何が有効で、何が不満で、何が重複しているか

そして、誰も口に出さない手作業によるワークフロー「シャドーシステム」について詳しく見ていきましょう。

採用担当者がフォームを使用せずに手動でフィードバックを電子メールで送信している

HR 担当者が複数のプラットフォームで従業員のデータを再入力

「Important_2022_FINAL(1).pdf」というタイトルの、誰かのドライブフォルダに隠されたコンプライアンスポリシー

ここで最も重要なのは、公式文書やシャドーシステムを数分で検索できる、強力な検索機能です。

ClickUp AI Knowledge Management は、人事に関するすべての文書、ポリシー、手順を保存し、簡単にアクセスできる一元化されたハブを提供します。AI 搭載の検索機能により、特定の情報を迅速かつ直感的に検索できるため、手作業による検索に費やす時間が削減され、チームは最新のリソースに確実にアクセスできます。

以下の内容が含まれます：

AI 搭載の検索： 自然言語処理を利用してクエリを理解し、ナレッジベースから正確な情報を提供します。

統合ドキュメント： 知識の共有を円滑にし、ClickUp 内で直接ドキュメントの作成と管理を行うことができます。

カスタマイズ可能なテンプレート： テンプレートを提供して文書を標準化し、人事資料の一貫性を確保

対話型 AI チャットインターフェース： インテリジェントなチャットインターフェースを使用して、複数のソースに分散している組織のデータに基づいて質問に回答します。

ただし、まずはスタート地点から始めるほうが簡単な場合もあります。そんな場合は、ClickUp のテンプレートが役立ちます。👇🏼

ClickUp HR 知識ベーステンプレート は、人事関連文書を、見やすく、操作しやすい構造で一元化します。人事に関するあらゆる情報を検索、アクセスできるライブラリを構築するのに最適です。

以下の内容を含みます：

ドキュメントの更新を追跡するためのカスタムタスクステータス（例：下書き、レビュー中、最終版）

リスト、カレンダー、ガントなど、追跡スタイルに合わせて複数のビュータイプから選択可能

カスタムフィールドとソートオプションにより、人事ポリシー、FAQ、社内文書を整理してタグ付け

さらに、ClickUpの従業員ハンドブック、ポリシー、および手順テンプレートを使用すると、給与や休暇のポリシーなどの重要な情報を 1 つのアクセスしやすい文書に統合することで、会社のポリシーを一元化することができます。

人事プロセスを文書化し、標準化するには、ClickUp HR SOP テンプレートをご利用ください。入社時や退職時の面接など、手続きの作成と管理が容易になります。

ステップ 3: チームのサイズと成長軌道に合ったソフトウェアを選ぶ

すべての HR プラットフォームが、宇宙船のようなものになる必要はありません。10 人のスタートアップ企業には、企業レベルのコンプライアンスワークフローは必要ありません。また、200 人の組織に拡大する企業では、スプレッドシートや Slack のスレッドで HR を運営することは不可能です。コミットする前に、次のことを確認してください。

現在の従業員数は何名で、12～24ヶ月後には何名になるでしょうか？

人事プロセスに考慮すべき季節労働者や契約社員はいますか？

当社の成長に伴い、このツールは複数の場所やリモートのチームもサポートしますか？

目標は、今日の HR のニーズを解決することだけではありません。成長に合わせて柔軟に対応できる HR ソフトウェアを選択することです。

ClickUp スタッフプランホワイトボードテンプレート は、部門、期間、役割ごとに必要な人員数を 1 つの柔軟なホワイトボードにマッピングできる、視覚的なプランニングテンプレートです。以下が含まれます。

ドラッグ＆ドロップ式のホワイトボードで、チームごとに今後の採用を整理

四半期またはプロジェクト全体の労働力計画に関する視覚的な内訳

緊急度、ステータス、採用フェーズごとに役割を分類するカスタムフィールド

このテンプレートは、業務リーダーや人事マネージャーに特に有効で、その場限りのチームのリクエストではなく、会社の目標に沿った採用プランを作成することができます。5 人でも 50 人でも、このテンプレートを使えば、従業員のキャリアパスを明確にすることができます。

ステップ 4：他のテクノロジースタックとの相性を確認する

洗練されたインターフェースと「受賞歴のあるダッシュボード」を備えた HR プラットフォームを決定する前に、一旦立ち止まって、現在のツールセットをじっくり見直してみてください。

自問自答：

1 つの採用サイクルを完了するために、タブを何度も切り替えながら作業をしていませんか？

オンボーディングのタスクはスプレッドシートで管理し、フィードバックはチャットのスレッドに散らばっている？

従業員のデータを2つの異なるシステムに手動で再入力したことは、何回ありますか？

その答えが「多すぎる」という場合は、ご心配なく。HR リーダーの 55% は、現在のテクノロジーは進化するビジネスニーズに対応していないと報告しており、51% はテクノロジー投資の ROI を測定できないと述べています。ここで、統合とワークフローの互換性が必須条件となります。

たとえば、Google Workspace、Zoom、Slack を使用している中堅企業は、ネイティブに統合されていない HR ツールは避けるべきです。そうしないと、HR チームの 1 週間は、データのエクスポート、カレンダーのミスマッチ、更新の漏れなど、雑多な作業で埋まってしまいます。このような状況で真に有効なのは、統合されたワークフローです。

ClickUp AIエージェントは 、これらの相互に関連するタスクやワークフローを自律的に処理するように設計されており 、効率を向上させ、人事チームが人事に焦点を当てた戦略的取り組みに集中できるようにします。次のような点でお手伝いします。

あらかじめ構築されたオートパイロットエージェント： 特定のトリガーに反応し、ワークスペース内の指定した場所に最新情報、レポート、回答を投稿します。

カスタムオートパイロットエージェント： コード不要のビルダーを使用して、組織独自のワークフローや要件に合わせたエージェントを作成

リアルタイムの対応： 質問への回答や情報の提供を自律的に行い、チームにリアルタイムのサポートを提供

ワークスペース全体の統合： スペース、フォルダ、リスト、チャットなど、ClickUp のさまざまな領域にエージェントを配置し、包括的な対応を確保

ClickUp AIエージェントを使用して、タスクの自動化、質問への回答、より多くの仕事をこなしましょう。

結論！チームの実情に合った HR ソフトウェアを選択してください。その逆ではありません。

ステップ 5：ベンダーを比較し、体験版を試す

候補を絞り込んだら、次に何をすべきでしょうか？

機能リストだけを見て判断するのはやめ、各 HR ソフトウェアソリューションを実際に使用してその使い心地を確認しましょう。これは、デートと同じようなものとお考えください。LinkedIn のプロフィールを 1 回見ただけでコミットすることはないでしょう？

最終候補に選んだベンダーに製品デモを予約します。できれば、人事チームや経営陣の複数のメンバーで参加してください。試用版を使用しながら、以下の点を確認してください。

ベストプラクティスとは？多くの HR プロフェッショナルは、高価な長期プラットフォームにコミットする前に、このツールを使用して理想的な HR ワークフローのプロトタイプを作成しています。以下のような機能を試用することができます。

面接調整のタスク自動化

SOP やフィードバックのフレームワークを保存するための組み込みドキュメント

採用パイプラインのボトルネックを指摘する AI によるインサイト

重要なのは、実験の余地がまったくない特定の種類のツールに固執しないことです。したがって、ClickUp のような柔軟性の高いツールが、大きな購入を行う前に HR のギャップをどのように埋めることができるかを試してみたい場合は、今が試してみる絶好の機会です。

AI の活用事例で HR 機能を強化

人事プロセスに AI を統合することは、もはや「おそらく」という段階ではありません。AI は、人間の監視を最小限に抑えながら、エンドツーエンドのワークフローを支援します。

以下に一般的なシナリオをいくつかご紹介します：

採用プロセス ：履歴書の選考、面接のスケジュール調整、さらには候補者の初期評価まで、AI を使用して採用プロセスを迅速化

オンボーディングとトレーニング : オンボーディング体験をパーソナライズし、トレーニングモジュールを生成して、新入社員が効率的に適応できるようにします

パフォーマンス管理 ：パフォーマンスデータを分析して洞察を提供し、マネージャーが情報に基づいた意思決定を行い、建設的なフィードバックを提供できるようにします。

従業員のエンゲージメント および定着率 ： 従業員のエンゲージメントメ トリクスとフィードバックを監視し、懸念事項を特定して、士気と定着率を高めるための積極的な対策を講じることができます。

管理効率：給与処理、出勤追跡、福利厚生管理などの日常的なタスクを効率化し、エラーを減らし、時間を節約

ClickUp Brain を使えば、連続する選考の電話のスケジュールも簡単です。

避けるべきよくあるミス

最高の HR チームでさえ、これらの罠に陥ります。そうならないように注意しましょう。

間違い 1：実際の課題解決ではなく、魅力的な機能に惑わされる

その新しいツールは「気分追跡」や「誕生日のシャウトアウトボット」機能を備えているかもしれませんが、給与計算のボトルネックや入社手続きの混乱を解決できるでしょうか？クールだが役に立たないアドオンのウィッシュリストではなく、人事の目標と課題（ステップ 1 を覚えていますか？）を常に最優先してください。HR ソフトウェアの選択は、テクノロジーの FOMO ではなく、ビジネスのニーズに合わせて行う必要があります。

間違い 2：実際のユーザーのニーズを無視する

HR チームには高度なパフォーマンス管理ツールが必要ですが、マネージャーは OKR を簡単に追跡できるツールを望んでいます… そんな場合はどうすればよいでしょうか？どちらのニーズも重要です。ユーザーフレンドリーなインターフェースと、従業員が自分で操作できるセルフサービス機能を内蔵した HR ソフトウェアを選択することで、導入をスムーズに進めることができます。

間違い 3：拡張性とカスタマイズを見落とす

15 人のチームで現在うまく機能しているものが、50 人のチームではうまく機能しない場合があります。自由を制限するツールは避けましょう。厳格なワークフローを強制することなく、会社の規模や人事の複雑さに合わせて拡張可能なプラットフォームを優先してください。

ミス4：実際の使用ケースでプラットフォームをテストしない

機能リストを読むことは、実際にツールを使用することとは異なります。パイロット運用を行ってください。コミットする前に、休暇の承認や採用計画など、ダミーの HR プロセスを設定してください。

ミス5：IT部門や法務部門を情報から除外する

従業員管理データがどこに保存されているか確認しましたか？コンプライアンス要件を満たしていますか？アクセス権は誰に与えられていますか？適切な HR ソフトウェアを選択するには、後付けではなく、最初からセキュリティ、コンプライアンス、統合について検討する必要があります。

ClickUp：HR ソフトウェアを賢く選ぶ方法

適切な HR ソフトウェアを選択することは、将来を見据えた人事運営の確立につながります。目標の策定から、HR テクノロジーの典型的な落とし穴の回避まで、より賢明な意思決定（そして後悔の少ない意思決定）を行うための、明確でステップバイステップのガイドをご用意しました。

オンボーディング、コンプライアンス、または従業員エンゲージメントの管理に追われている場合でも、適切なツールは混乱ではなく明確さをもたらすべきです。

ClickUp では、タスク管理だけではありません。AI 搭載のナレッジベース、自動化されたワークフロー、採用テンプレート、HR ダッシュボード、従業員ハンドブック、パフォーマンス追跡など、あらゆる機能を 1 つにまとめてご利用いただけます。ツールを切り替える必要も、その場しのぎの対策も不要です。

散在するスプレッドシート、連絡が取れない応募者、不明確な標準作業手順書（SOP）とはお別れしましょう。HRを簡単で、迅速で、そして楽しい（そう、楽しい）ものにしましょう。

人事業務の見直しをお考えですか？今すぐ ClickUp にご登録ください。