後継者育成のための 9 ボックスグリッドテンプレート（無料

もし、あなたの優秀なマネージャーが明日、予告もバックアップもなしに辞めてしまったらどうなりますか？もし、その想像だけで胃が痛くなったなら、リーダーシップのパイプラインの構築を真剣に考えるべき時です。ビジネスを混乱させることなく、重要な場面でステップアップできる人材が必要です。

後継者育成プランニングと社内異動は、人事のチェックボックスにチェックを入れるだけの作業ではありません。優秀な人材を維持し、育成するための競争力となるものです。

どこから始めればよいか迷っていますか？9 ボックスグリッドは、最初のステップとして最適です。従業員のパフォーマンスと将来の可能性を 1 か所で評価することができます。投資する価値のある、パフォーマンスの高い従業員や将来のリーダーをすぐに見つけることができます。

また、フィードバック、トレーニング、開発 機会の提供方法も明確に示されています。このようなサポートは、従業員の成長、そしてより重要なこととして、従業員の定着に役立ちます。

9 ボックスグリッドテンプレートとは？

9 ボックスグリッドテンプレートは、シンプルな 3×3 マトリックスを使用して、マネージャーが従業員のパフォーマンスと潜在能力を評価するのに役立つ 視覚的なフレームワーク です。このパフォーマンスレビューテンプレートを使用すると、チームは各従業員の影響力や将来の成長の可能性をより明確に把握することができます。

9 ボックスグリッドは、人材開発、パフォーマンス管理プロセス、後継者育成プランニングのギャップを埋める人材マップと考えてください。従業員全体をズームアウトしたビューで把握できます。これにより、ハイパフォーマー、安定した貢献者、成長のために適切な支援が必要な従業員を簡単に特定できます。

以下は一例です：

9 ボックスグリッドモデル

🤔 難しすぎて手が出せない？ 9 ボックスグリッドテンプレートの構成要素を分解してみましょう。

縦軸はパフォーマンス（低から高）

これは、その人が現在の役割をどれだけうまく果たしているかを示します。

低パフォーマンス は、期待に届いていないことを意味します

パフォーマンスが「普通」 目標は達成しているが、成長の余地がある

「高いパフォーマンス」とは、期待に応えるだけでなく、それを常に上回るパフォーマンスを発揮していることを意味します。

水平軸：潜在能力（低から高）

これは、彼らの将来の成長キャパシティを測定するものです。

潜在能力が低い より多くの責任を担う能力にリミットがある

潜在能力は「中程度」とは、適切なサポートと育成により成長できることを意味します。

高い潜在能力 より重要な役割やリーダーシップの機会への準備が整っていることを示す

それでは、9 つのボックスがそれぞれ何を意味するのかを見てみましょう。

低パフォーマンス/低潜在能力： 期待に応えられず、役割の適合性について再評価が必要

低パフォーマンス/中程度の潜在能力： パフォーマンスは低いものの、サポートやより適切な役割により成長の可能性が見込まれる

低パフォーマンス/高ポテンシャル: 現在は期待に届いていないが、適切な指導があれば強いリーダーシップを発揮する可能性を秘めている

平均的なパフォーマンス/潜在能力が低い： 基本的な期待は満たしているが、現在の役割を超える成長の可能性は低い。

平均的なパフォーマンス/平均的な潜在能力： 安定したパフォーマンスを示し、適切なサポートがあれば成長の可能性も期待できる。

平均的なパフォーマンス/高い潜在能力： 着実な成果を上げ、集中的な能力開発により、より大きな課題にも挑戦できる。

高パフォーマンス/低潜在能力： 現在の役割では優れた能力を発揮しているが、上級職や複雑な職務には適していない可能性がある。

高パフォーマンス/中程度の潜在能力： パフォーマンスが高く、ターゲットを絞ったトレーニングや新しい機会により、さらに成長が見込める。

高業績/高潜在能力： トップパフォーマーとして際立ち、リーダーシップや影響力の大きい戦略的役割を担う準備が整っている

優れた 9 ボックスグリッドテンプレートの条件とは？

デロイトのレポートによると、ビジネスリーダーの 86% は、計画立案を緊急かつ重要な優先事項と考えているものの、その実行が十分であると回答したのは 14% に留まっています。9 ボックスグリッドテンプレートは、そのギャップを埋めるのに役立ちます。ただし、必要な要素がすべて含まれているかどうかを確認する必要があります。

9 ボックスグリッドテンプレートを効果的に活用するための重要な要素をいくつかご紹介します。

無料の 9 ボックスグリッドテンプレートの概要

16 種類の 9 ボックスグリッドテンプレートを無料でご利用いただけます

軸、評価システム、役割の定義を自分で設定して、9 ボックスグリッドをゼロから作成することもできます。または、セットアップをスキップして、ClickUp の無料テンプレートを使用することもできます。

仕事に必要なすべてを備えたアプリ「ClickUp」では、人材プロフィールの作成、成長チェックポイントの設定、フィードバックの割り当て、チーム間の後継者育成計画の追跡など、あらゆることを 1 か所で実行できます。

ClickUp を使用すると、人材のプロフィールを作成し、チェックリストを作成し、将来のリーダーを追跡することができます。さらに、評価ツールを使用すると、開発プランの割り当て、成長チェックポイントの設定など、あらゆる作業を 1 か所で実行でき、従業員のパフォーマンス管理と後継者育成計画をシームレスに実施することができます。

当社のチームは、フォームとテンプレートを使用して、一部のワークフローを標準化しています。また、組み込みの自動化機能を使用して、一部のワークフローを簡略化しています。特に、カスタムフィールドで、タスクを割り当てる対象者を決定するのに役立つ情報を取得している場合、この機能が役立ちます。さらに、電子メール統合機能と API 機能を使用して、一部のプラットフォームでパフォーマンスの問題の可能性が警告または表示された場合に、タスクを自動的に生成しています。

当社のチームは、フォームとテンプレートを使用して、一部のワークフローを標準化しています。また、組み込みの自動化機能を使用して、一部のワークフローを簡略化しています。特に、カスタムフィールドで、タスクの割り当て先を決定するのに役立つ情報を取得する場合に、この機能を活用しています。さらに、電子メール統合機能と API 機能を使用して、一部のプラットフォームでパフォーマンスの問題の可能性が警告または表示された場合に、タスクを自動的に生成しています。

1. ClickUp パフォーマンスレビュー文書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の業績評価文書テンプレートを使用して、従業員の業績プロフィールを簡単に作成しましょう。

現在のチームのパフォーマンスを把握しなければ、次世代の才能を見出すことはできません。ClickUpのパフォーマンスレビュー文書テンプレートを使用すると、人材プールの中からパフォーマンスの高い従業員を見出し、実行可能なフィードバックを提供して、後継者育成の準備を進めることができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

スキル、成長軌道、現在の役割の適合性を評価

自己評価とピアレビューを収集し、バランスの取れた洞察を得ましょう。

特定のタイムライン内に明確な目標を設定して、パフォーマンス管理と人材マッピングを効率化

成果を強調して士気を高めましょう

組み込みのパフォーマンス管理ソフトウェア機能を使用して、パフォーマンス向上プランを作成し、タイムリーなサポートを提供しましょう。

🔑 理想的なユーザー：人事担当者、マネージャー、チームリーダーなど、個々の従業員のパフォーマンスを評価する方。

2. ClickUp 包括的な業績評価テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の業績評価テンプレートを使用して、従業員の業績評価のスケジュールを立て、進捗状況を視覚的に測定しましょう。

ClickUp のパフォーマンスレビューテンプレートを使用して、従業員が自分の影響力を振り返り、成長し、後継者としてその責任を果たすお手伝いをしましょう。チームメンバーはこれを使用して自己評価を行い、マネージャーは構造化されたフィードバックを提供して、各従業員のキャリア成長の機会をプランニングすることができます。

このキャリアマップテンプレートは、以下のことに役立ちます。

🔑 理想的なユーザー：人事チーム、マネージャー、従業員が、パフォーマンスを評価し、キャリアプランニングをサポートし、将来の成長について構造的な会話を行う場合に最適です。

3. ClickUp 四半期業績評価テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の四半期業績評価テンプレートを使用して、従業員に改善点や成果を定期的に伝えましょう。

ClickUp の四半期業績評価テンプレートを使用して、フィードバックを日常業務に組み込みましょう。

このテンプレートは次のようにご利用いただけます：

目標、OKR、その他の KPI を追跡するために、分類や属性を追加しましょう。

現在のパフォーマンス、目標の達成度、改善点、および仕事倫理に関する要約を提供します。

問題解決やコミュニケーションなどのソフトスキルにおける改善点を特定しましょう。

四半期の成果を強調し、建設的なフィードバックを提供しましょう。

貢献度を「優秀」、「良好」、「普通」、「不良」の 4 段階で評価し、 従業員のパフォーマンスのスタックランキング を作成します。

🔑 理想的な用途：従業員の短期目標への適合性を評価し、成果を認識し、四半期ごとに SMART 目標を設定する場合。

4. ClickUp 従業員評価フォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 評価フォームテンプレートを使用して、従業員のパフォーマンスとマイルストーンを定期的に追跡しましょう。

定期的な評価により、常に期待以上の成果を上げている従業員が明らかになります。こうした従業員は、社内でより重要な役割を成功裏に果たす可能性が最も高い人材です。

ClickUp 評価フォームテンプレートを使用すると、パフォーマンスやマイルストーンを簡単に追跡し、優秀な人材を早期に発見し、自信を持って後継者育成プランを立てることができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

従業員の貢献時間を追跡

チームパフォーマンス と効率 を測定するために 、彼らが完了したタスクの数を評価します。

マイルストーンの達成ペースを監視して、その人材の潜在能力と成長を理解しましょう。

従業員が達成した賞やマイルストーンを強調し、従業員のスキルセットに星評価を付けます。

パフォーマンス向上プランのガイド

評価が、一貫した客観的な基準に基づいて行われていることを確認しましょう。

🔑 理想的な用途：従業員のパフォーマンスとマイルストーンの毎日および毎週の評価。

🧠 興味深い事実： GE の伝説的な CEO であるジャック・ウェルチは、「4E と P」という式（エネルギー、エナジャイズ、エッジ、実行、情熱）を考案しました。この式は、後に 9 ボックスグリッドのフレームワークの着想源となりました。

5. ClickUp 従業員週報テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の従業員週報テンプレートを使用して、従業員のパフォーマンスを追跡し、課題解決に取り組みましょう。

ClickUp の従業員週報テンプレートは、9 ボックスグリッドそのものではありませんが、従業員が自分の進捗状況を評価し、障害を早期に発見するのに役立つ強力な補完ツールです。

また、チームメンバーがその週の課題や問題点を報告するプラットフォームとしても活用できます。これにより、問題を迅速に解決し、職場の満足度を高め、優秀な人材を維持することができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

毎週の活動、費やした時間、従業員の貢献度を 1 か所で追跡

従業員の定着戦略など、職場で繰り返し発生する問題を発見して解決し、従業員の体験を改善して成功をサポート

組み込みの評価尺度を使用して、自己評価を奨励しましょう。

従業員が改善プランを作成するのを指導し、必要なサポートを提供します。

🔑 理想的な用途：後継者の自立を促し、彼らが直面する一般的な問題を迅速に解決する。

6. ClickUp パフォーマンスレポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp パフォーマンスレポートテンプレートを使用して、プロジェクトベースのパフォーマンスを視覚化し、最高の貢献者を特定しましょう。

パフォーマンス管理は、特にチームの規模拡大や後継者育成計画を検討する場合、すぐに複雑になることがあります。誰が何を担当しているのか？彼らは時間とともに成長しているのか？多くの要素が変動する中、ClickUp のパフォーマンスレポートテンプレートは、より明確なビューを提供します。スマートで見やすいビジュアルで、従業員の成長やプロジェクトの進捗状況を把握し、すべてを一元管理できます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

進捗状況と KPI をリアルタイムで監視

プログラム/プロジェクト/マイルストーンのタイムラインにおけるコスト超過を測定

視覚的なチャートで、費やした時間、進捗、予算を定量化

従業員のパフォーマンス傾向を分析し、最高のパフォーマンスを発揮する人材とリーダーシップの可能性を特定しましょう。

🔑 理想的な用途：プロジェクトベースのパフォーマンスと貢献度を視覚化し、従業員のリーダーシップの潜在能力を理解する。

7. ClickUp 30 60 90 日プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の 30-60-90 日プランテンプレートを使用して、リーダーシップの潜在能力と後継者育成計画の評価チェックポイントを設定しましょう。

ClickUp の30-60-90 日プランテンプレートを使用して、従業員のパフォーマンス評価のチェックポイントを作成しましょう。この 9 ボックスグリッドは、より重要な職務を任せることを検討している従業員を評価し、その中から最適な人材を選ぶ際に役立ちます。

さらに、これはパフォーマンスと進捗の測定にも役立ちます。トレーニングのニーズを特定し、30 日ごとにサポートを提供して、重要な役割を担う人材を育成しましょう。

このテンプレートでは、以下のことができます。

従業員に個別の目標とタスクを設定し、進捗状況を適切に監視します。

最近昇進した従業員が新しい役割に順応しているかどうかを評価します。

カレンダービューでマイルストーンを監視

定期的な業績評価を通じて、リーダーシップの役割に最適な人材を見つけましょう。

構造化された評価プロセスを活用し、新入社員のリーダーシップポテンシャルを評価しましょう。

🔑 理想的な用途：リーダーシップの役割に最適な従業員を見つける。

8. ClickUp 従業員行動計画テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の従業員行動計画テンプレートで、従業員のリーダーシップスキルを磨きましょう。

従業員に将来のリーダーとしての役割を十分に果たしてほしいとお考えですか？ClickUp の従業員アクションプランテンプレートを使用して、組織の成功に向けて従業員を育成しましょう。このテンプレートは、従業員が自信を持ってリーダーとして成長するために必要なスキル、考え方、経験を養うための、明確で実行可能なロードマップを提供します。人材の管理がこれまで以上に簡単になります。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

🔑 理想的な用途：従業員が具体的なパフォーマンスの問題に対処するための、実行可能なロードマップの作成。

👀 ご存知でしたか？20% 以上の組織が、今後 18 ヶ月以内に CEO の交代を見込んでいますが、45% は、その役割を引き継ぐ社内候補者が 1 人もいないことを懸念しています。

9. ClickUp 後継者育成プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の後継者育成プランテンプレートを使用して、現在および将来の後継者によるスムーズな移行をプランしましょう。

業績評価テンプレートは、各従業員のリーダーシップ能力の現状を明らかにします。次は、ClickUp の後継者育成プランテンプレートを使用して、役割の移行と人材管理戦略の概要を策定しましょう。

これらは次のように役立ちます：

リーダーシップチームの人材と階層をマップアップ

プロモーションに伴う役割と責任の変化を正確に概要

その役割に必要なスキルや能力を明確にする

将来の目標をサポートする、リーダーシップ人材のパイプラインを構築しましょう。

後継候補者のパフォーマンスを追跡して、将来のリーダーシップの役割の概要を把握しましょう。

🔑 理想的な用途：現在のリーダーと将来のリーダーの階層、役割、責任を詳細に把握し、円滑な移行を図る。

10. ClickUp 企業後継者育成プランテンプレート

ClickUp の企業後継者育成プランテンプレートは、会社の将来の後継者の責任をマップするために使用できるもう 1 つの人材管理フレームワークです。このテンプレートは、後継者が最善の指導を受けるために最適です。

このテンプレートは、以下の点で役立ちます。

後継者育成プランをタスクに変換して、すべての関係者が新しいリーダーの育成に全力を尽くすようにします。

将来有望な従業員へのフィードバックの送信を自動化し、彼らのスキルを継続的に磨きましょう。

各リーダーシップの役割に関するアジェンダを詳細に策定し、必要なリソースを提供します。

🔑 理想的な用途：リーダーシップパイプラインを構築するためのタスクとアクションのスケジュール設定と自動化。

11. ClickUp 従業員育成プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の従業員育成プランテンプレートを使用して、将来の後継者にターゲットを絞ったトレーニングを提供しましょう。

適切な後継者育成プランには、後継者となる人材を見つけるだけではありません。より大きな責任を担うために必要なトレーニングやリソースを彼らに提供するための、人材管理アクションステップも必要です。

ClickUpの従業員育成プランテンプレートは、迅速かつ実行可能な従業員育成プランを作成することで、その実現をお手伝いします。

このテンプレートは次のように活用できます：

各従業員向けにパーソナライズされたキャリア開発プログラムを作成しましょう。

チームメンバーと管理者と協力してフィードバックを提供しましょう。

🔑 理想的な用途：ターゲットを絞ったトレーニングマップにより、従業員がリーダーシップの役割に成長し、後継者育成プランを順調に進めるお手伝いをします。

12. ClickUp スキルギャップ分析テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のスキルギャップ分析テンプレートを使用して、将来の後継者のスキルギャップを特定し、そのギャップに対処しましょう。

誰もがすべてのスキルに長けているわけではありません。しかし、将来のリーダーは、適応力、戦略的思考力、成長への意欲を備えている必要があります。ClickUp のスキルギャップ分析テンプレートは、サポートが必要な部分を特定し、チームが自信を持ってステップアップするために必要な能力開発を指導します。

このテンプレートは次のようにご利用いただけます：

🔑 理想的な用途：ターゲット開発プランを適用して、従業員の現在のスキルと将来のリーダーシップの役割に必要なスキルのギャップを埋める。

13. Whatfix の 9 ボックスグリッドテンプレート

viaWhatfix

Whatfix の 9 ボックスグリッドテンプレートは、各グリッドが明確に定義された、わかりやすい人材管理フレームワークです。フィールドを組織のニーズに合わせてカスタマイズし、後継者育成プランを最適な方向に導くことができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

高パフォーマンス従業員と高ポテンシャル従業員を簡単に特定できます。

後継者育成計画とリーダーシップ開発を管理しましょう。

従業員の成長を支援するために、具体的なトレーニングのニーズを明確にしましょう。

チームリーダーやマネージャー間のタレントマネジメントのアクションステップやディスカッションのための構造化されたアプローチを提供します。

従業員育成の努力にリソースを割り当てる

🔑 理想的な用途：リーダーシップの役割を担う、潜在能力の高い人材を特定・育成することで、効果的な後継者育成プランを推進します。

14. Miro の 9 ボックスグリッドテンプレート

Miro経由で

Miro の 9 ボックスグリッドテンプレートは、後継者育成計画を初めて行う方に最適なスタート地点です。詳細かつわかりやすいテンプレートで、X 軸と Y 軸にはパフォーマンスと潜在能力の基準が明確に記されているため、各グリッドの意味を推測する必要はありません。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

従業員のパフォーマンスとポテンシャルを、両軸で「高」「中」「低」の3段階で分類します。

それらを、会社のリーダーシップの役割に求められるものと比較してください。

必要に応じて色やフィールドをカスタマイズして編集できます。

🔑 理想的な対象：後継者育成や人材開発の経験がないスタートアップ企業。

15. TestGorilla の 9 ボックスグリッド人材評価テンプレート

TestGorilla経由で

TestGorilla の 9 ボックスグリッド人材評価テンプレートは、従業員の潜在能力とパフォーマンスを簡単に評価できるように設計された、すぐに使える Excel ワークシートです。

9 ボックスグリッドがどのように機能するかを正確に確認できる、すぐに使えるリファレンスレイアウトが用意されています。その後、カスタマイズ可能なフィールドを、ご自身の後継者育成プランのニーズに合わせて調整することができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

過去 3 ヶ月から 6 ヶ月間の従業員のパフォーマンスを分析

重要なプロジェクトや成果に対するパフォーマンスと参加の評価を簡素化

他のチームメンバーとの仕事ぶりをご覧ください。

🔑 理想的な用途：各従業員の貢献度を視覚的にマップして、正確な後継者育成プランを策定。

🧠 おもしろい事実：後継者育成について話しているところで、ヒット TV ドラマ「Succession」は、当初は 長編映画として企画されていたことをご存知でしたか？この作品は、ある強力なメディア一族の物語を描く予定でしたが、幸運にも、今日、私たちが夢中になって観るドラマシリーズになりました。

16. PDF 9 Box Grid Talent Review Template by Primalogik

Primalogik経由で

9 ボックスグリッドテンプレートを最初から作成したいですか？Primalogik の PDF 9 ボックスグリッド人材評価テンプレートは、そのための確かな出発点となります。このテンプレートには、従業員のパフォーマンスと潜在能力を効果的に評価するために各グリッドに含めるべき項目が正確に記されています。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

人材を見直し、より上級のリーダーシップポジションにふさわしいかどうかを評価します。

スキルギャップとトレーニングの必要性を特定し、対応しましょう

🔑 理想的な用途：9 ボックスグリッドテンプレートをゼロから作成するための参考資料として。

ClickUp でスマートに後継者を育成

四半期ごとに、高いパフォーマンスを発揮する社員を重要な役割に配置している企業は、競合他社を 2.2 倍上回る業績を達成しています。同じ優位性を手に入れたいとお考えですか？人材管理の意思決定や後継者育成計画に、9 ボックスグリッドテンプレートをご利用ください。このテンプレートは、優秀な人材の特定、潜在能力の評価、そして堅実なリーダーシップパイプラインの構築に役立ちます。

ClickUp を使用すると、9 ボックスグリッドテンプレートをすべて 1 か所で無料で管理できます。さまざまな役割に合わせてカスタマイズし、リマインダーを設定し、人材のタスクを自動化しましょう。また、ClickUp ダッシュボードで各従業員の進捗状況を明確に把握することができます。

リーダーシップパイプラインを構築—混乱なし。

ClickUp を使用して、人材のマップ作成、成長の追跡、後継者育成のプランを 1 か所で始めましょう。✅