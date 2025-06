Chanty と Slack：どちらのコミュニケーションツールが優れているか？

適切なチームチャットアプリを選ぶことは、ルームメイトを選ぶようなものです。信頼でき、一緒に暮らしやすい、そして理想的には重要なもの(メッセージの履歴など)を紛失しない人を選ぶ必要があります。

基本機能の使用に追加料金がかからない場合は、さらにポイントが高くなります。冷蔵庫のスペースの使用に追加料金を請求するルームメイトは、誰も望んでいないでしょう。

チームコミュニケーションに関しては、Chanty と Slack は 2 つの人気チームチャットアプリです。

1 つはシンプルで予算にやさしい、もう 1 つは機能満載だが高価です。どちらも、ファイル共有、ビデオ通話、組み込みのタスク管理、そしてチームを同じページに保つために必要なすべてのコラボレーションツールを、受動的攻撃的な付箋紙を使わずに提供しています。

しかし、実際に最高の体験を提供するのはどちらでしょうか?さあ、確認してみましょう。

Chanty や Slack の代替ツールをお探しの場合も、ご安心ください。ClickUp がワークフローのアップグレードをお手伝いいたします。

以下に、2つのツールの比較ポイントを簡単にまとめました。さらに、ボーナスツールもご紹介します!

Chanty は、コミュニケーションを簡素化し、生産性を向上させるために設計されたチームコラボレーションおよびプラットフォームです。10,000 以上のアクティブユーザーを擁する Chanty は、チームチャット、タスク管理、コラボレーション機能を 1 つのユーザーフレンドリーなプラットフォームに統合しています。

このエントリーレベルのコラボレーションプラットフォームは、コミュニケーションを簡素化し、情報を追跡するために異なるアプリや電子メールのスレッドを切り替える必要性を排除することを目的としています。小規模チームに最適な Chanty は、チーム間の連携、コラボレーション、そしてより多くの仕事を一緒に完了するのに役立ちます。

Chanty は、難しい操作を習得する必要のない、充実したコラボレーションツールを揃えています。チームメンバーはすぐに使い始めることができるため、トレーニングに費やす時間(および予算)を節約できます。

簡単なチームチャット、詳細なブレインストーミングセッション、すべてのタスクの整理など、Chanty はチームのコミュニケーションをスムーズにし、フラストレーションを解消します。その 5 つの主な機能を見てみましょう。

Chanty の無料プランをご利用ですか?ご心配なく。パブリックおよびプライベート会話のメッセージ履歴は無制限で保存されます。つまり、メッセージが消えたり、チャットを保存するために慌てたり、予期せぬリミットによってチームのコミュニケーションが中断される心配はありません。

すべてが検索可能なので、バックアップの手間をかけずに、過去の会話、共有ファイル、重要なリンクを簡単に見つけることができます。

Chanty の組み込みタスク管理機能により、作業がシンプルになります。メッセージをタスクに変換し、期限を設定して、アプリを切り替えることなくチームメンバーに割り当てることができます。ホームページを更新する必要がありますか?チャットからそのリクエストをタスクに変換するだけでOKです。

すべてのタスクをより明確に把握するために、Chanty には進捗状況を視覚的に追跡できるカンバンボードが搭載されています。長いタスクリストでは、実際に何が完了しているかが必ずしも明確ではないからです。チームコミュニケーションとタスク管理が 1 か所にまとめられるため、やり取りが少なくなり、仕事に集中できます。

納期を確認したり、プロジェクトの最新情報を迅速に把握したりする必要がありますか?Chanty では、無制限の音声メッセージを送信して、簡単なコミュニケーションを行うことができます。また、1 対 1 の音声通話やビデオ通話でリアルタイムのディスカッションを行い、よりスムーズなコラボレーションを実現できます。

さらに、画面共有機能により、視覚的な説明も簡単になります。

チームメンバーがリモートワークをしている場合や、バーチャルチェックインを好む場合、これらの機能により、延々と文字を入力することなく、チーム内のコミュニケーションを円滑に進めることができます。

Chanty の Teambook は、タスク、会話、共有ファイル、リンクなど、すべてを一元管理するハブです。すべての仕事が 1 か所に整理される、指令センターのようなものとお考えください。

メッセージの履歴やチームメンバーにすばやくアクセスできるため、必要な情報を簡単に見つけることができます。無限にスクロールしたり検索したりする必要はありません。チームでのコラボレーションをスムーズかつ効率的に保つ、構造化されたスペースです。

サードパーティの統合により、すべてを 1 か所にまとめて、アプリ間を頻繁に切り替える必要がなくなるため、よりスマートに仕事を進めることができます。

たとえば、Google Drive をよく使用しているとします。Google Drive 統合を使用すると、ファイルをダウンロードして Chanty にアップロードしてから再度アクセスする代わりに、ファイルを直接開いて共有することができます。

Chanty は、Zapier、Giphy、YouTube、Dropbox など、さまざまなコラボレーションツールと接続できます。無料プランでは 10 種類の統合機能を利用でき、有料プランでは無制限の統合機能を利用できるため、複数のプラットフォームを切り替えずにワークフローを効率化できます。

Chanty は、価格設定がシンプルで予算にやさしいので、中小企業に最適な選択肢です。プランの概要は次のとおりです。

Slack は、電子メールの混乱を排除し、仕事を整理してスムーズに進行させるために構築された、クラウドベースのチームコミュニケーションプラットフォームです。

Slack は単なるチャットアプリではありません。チームメンバーがファイル共有、リアルタイムのコラボレーション、接続の維持を、オフィスでもリモートでも行えるデジタルワークスペースです。直感的なインターフェースと強力な統合機能を備えた Slack は、ワークフローの効率化とチームコラボレーションの円滑化に貢献します。

🧠 面白い事実:Slack は実は頭字語です!この名前は、Searchable Log for All Communication and Knowledge(すべてのコミュニケーションと知識を検索可能なログ)の略です。