2025年版 職場コミュニケーションツール13選

問題はコミュニケーション不足ではなく、間違ったコミュニケーションにある。
リモートとハイブリッドチームはかつてないほど接続していますが、絶え間ない通知、分散したチャネル、終わりのないミーティングは、人々の連携が取れていることを意味しません。それは単に皆が疲弊しているだけなのです。
真の課題は連絡を取り合うことではなく、明確な意思疎通を維持することです。
適切なツールがなければ、最新情報は埋もれ、意思決定は停滞し、協働はすれ違いを生む。
このガイドでは、現代のチーム向けに設計された10の優れたデジタルコミュニケーションツールを紹介します。非同期の仕事にサポートし、会話を効率化し、中断を減らしてより多くの完了を実現するツールです。
*デジタルワークプレイスコミュニケーションツールで重視すべきポイントとは？
適切なデジタルコミュニケーションツールを選択することで、組織の連携・協力・効率性を向上させられます。検討すべき必須の機能をご紹介します。
- リアルタイムコミュニケーション: チームメンバー間の柔軟な連絡を可能にするため、インスタントメッセージングや非同期型ビデオコミュニケーション機能を備えたデジタルコミュニケーションツールを探しましょう
- タスク管理: タスクの割り当て、期限の設定、進捗の追跡を可能にする機能を備えたデジタルコミュニケーションツールを探しましょう
- *モバイルとデスクトップ対応：あらゆるデバイスからアクセス可能なデジタルコミュニケーションツールを選択し、チームメンバーがオフィスでも移動中でも関与し続けられるようにしましょう
- 連携機能：プロジェクト管理プラットフォームなど、チームが使用する様々なアプリケーションと統合できる効果的なコミュニケーション技術を備えたツールを選択してください
- セキュリティとコンプライアンス：機密情報を保護するため、データ暗号化や規制順守など効果的なセキュリティ対策を備えたデジタルコミュニケーションツールを選択しましょう
- ユーザーフレンドリーなインターフェース: 直感的なデザインのデジタルコミュニケーションツールを選択しましょう。これによりチームメンバーが製品を容易に受け入れられ、トレーニング時間を削減し、全体的な効率性を向上させます
🎥 チームがどこにいても、より良く、より速くコミュニケーションを取りたいですか？ 上記のビデオでは、まさにそのために設計された7つのアプリを紹介します。雑音を減らし、議論を集中させ、共有・ミーティング・共同作業の方法を効率化する機能を備えています。
📮 ClickUpインサイト：知識労働者の83%がチームコミュニケーションに主に電子メールとチャットを依存しています。しかし、彼らの仕事の約60%はこれらのツール間の切り替えや情報検索に費やされています。ClickUpのようなすべての仕事アプリを使えば、プロジェクト管理、メッセージ、電子メール、チャットが一箇所に集約されます！集中化と活性化の時が来ました！
デジタルワークプレイスコミュニケーションツールのベストセレクション
|ツール
|最適
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|オールインワン型コラボレーション＆プロジェクト管理チームサイズ：コミュニケーションとプロジェクト管理を同時にこなす多機能ツールが必要なチームに最適
|チャット、ドキュメント、ホワイトボード、クリップ、AI搭載ノートテイカー、タスク管理、リアルタイムコラボレーション
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|Slack
|リアルタイムメッセージングとチーム会話チームサイズ：メッセージング中心のコミュニケーションプラットフォームを求めるチームに最適
|トピック別チャネル、ファイル共有、音声/ビデオ通話、アプリ連携、ワークフロー自動化
|Free；月額8.75ドル/ユーザーから
|Microsoft Teams
|ビデオミーティングとMicrosoft 365の統合対象チームサイズ：チャット、ビデオ、ドキュメント共同編集機能を備えたMicrosoft統合を必要とするTeams
|シームレスなMicrosoft 365統合、ミーティングツール、ファイル共有、スレッド形式の会話
|Free；月額4ドル/ユーザーから
|Zoom
|高品質なビデオ会議とウェビナーチームサイズ：信頼性の高いビデオ通信とウェビナーを必要とするチームに最適
|ビデオ通話、画面共有、ブレイクアウトルーム、チャット、他アプリとの連携
|Free；月額15.99ドル（ユーザーあたり）から
|Google Workspace
|クラウドベースの生産性と文書コラボレーションチームサイズ: Googleエコシステムに組み込まれたチームに最適
|Gmail、ドキュメント、Drive、ミーティング、チャット、カレンダー、リアルタイム共同作業、クラウドストレージ
|ビジネススターター: ユーザーあたり月額8.40ドル
|Chanty
|タスク管理機能を内蔵したシンプルなチームチャット対象チームサイズ：タスク管理機能を備えたシンプルなコミュニケーションツールを必要とする小規模チーム
|チームチャット、タスク管理、ビデオ/音声通話、ファイル共有、カンバンボード
|Free；月額4ドル/ユーザーから
|Mattermost
|開発者向けツールによる自社管理型コミュニケーションチームサイズ：セキュリティを確保した自社管理型コミュニケーションを必要とするチームに最適
|自社管理型またはプライベートクラウド展開、暗号化メッセージング、DevOps統合
|Free；月額10ドル/ユーザーから
|Flock
|高速メッセージングと軽量なチームコラボレーションチームサイズ：迅速かつ効率的なコミュニケーションを必要とする中小規模チームに最適
|チームチャット、ファイル共有、ビデオ会議、タスク管理、リマインダー
|Free；月額6ドル/ユーザーから
|Ryver
|チャット、タスク、ワークフロー自動化を統合チームサイズ：チャットとタスク管理を単一プラットフォームで必要とするチーム
|チームチャット、タスク管理、ワークフロー自動化、ファイル共有
|月額4ドル/ユーザーから
|Jira
|アジャイルプロジェクト管理と問題追跡チームサイズ：アジャイルソフトウェア開発チームに最適
|問題追跡、プロジェクト管理、アジャイルワークフロー、SlackやGitHubなどとの連携機能
|Free；月額8.60ドル（ユーザーあたり）から
|Dropbox
|セキュリティなファイルストレージと簡単な共有チームサイズ：セキュアなファイル共有とバージョン管理を必要とするチーム
|ファイル共有、同期、ファイルのバージョン履歴、文書共同編集のためのDropbox Paper
|月額11.99ドルから
|Microsoft Office 365
|オフィスアプリによる企業の生産性向上チームサイズ: Microsoftエコシステムを既に活用しているチームに最適
|Word、Excel、PowerPoint、Teams、OneDrive、電子メール、クラウドストレージ
|ビジネスベーシック：ユーザーあたり月額7.20ドル
*最高のデジタル職場コミュニケーションツール
ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が真の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
数多くのツールが存在する中、適切な選択は困難かもしれません。判断の助けとなるよう、リモートワークとハイブリッドワークに最適なコミュニケーションツールのリストをご紹介します。
*ClickUp（オールインワン型コラボレーション＆プロジェクト管理に最適）
ClickUpは、すべての仕事に対応するオールインワンアプリであり、チームの仕事を一元化する包括的な生産性プラットフォームです。コラボレーションとプロジェクト管理ソフトウェアとして機能し、多様なコミュニケーションや組織化のニーズに応える豊富な機能を備えています。
ClickUp Chatは、文字通りワークフローに会話を組み込みます。メッセージングアプリとタスク管理ツールを行き来する必要がなく、チームはタブを切り替えることなく会話し、プランをし、行動を起こせます。
チーム別またはトピック別のチャンネルを設定し、素早くダイレクトメッセージを送信できます。フォローアップが必要なメッセージは即座にタスクに変換可能です。さらに「投稿」機能で構造化された更新情報（お知らせや要約など）を共有でき、スマートタグ付けによりチームの誰にも見逃しを許しません。
特に際立っているのは、ClickUp Chatがプラットフォーム全体とシームレスに接続している点です：– スレッドをタスクと直接同期し、文脈を保持– メッセージにフォローアップマークを付けられる（アクションアイテムが埋もれないように）– ClickUp AIがチャットを要約し、議論をタスクや次のステップに変換
会話やプロジェクト進捗の統一情報源を必要とするハイブリッド／リモートチームにとって、ClickUp Chatは賢明な選択です。特に業務管理にClickUpを既に利用している場合はなおさらです。
ClickUp Docsは、リアルタイムでの文書作成・共有・編集のための共同作業環境を提供します。埋め込みブックマークやテーブルなどの高度なフォーマット機能を備えたwiki、ナレッジベース、プロジェクトドキュメントを作成できます。
ClickUpのドキュメントは孤立しません。タスクと直接接続しているため、重要な詳細が常にチームの手に届く状態です。ドキュメントハブを使えば、チームメンバーへの即時タグ付け、記録の検索・並べ替え・フィルタリングが可能で、全てを整理しアクセスしやすく保てます。
素早いフォーマットが必要ですか？ブックマーク、テーブル、リッチテキストを追加しましょう。より迅速な出力を求めますか？ClickUp AIで即座に要約するまたは書き直しを行えます。
孤立したドキュメントはもう終わり。すべては、仕事が行われる場所で一元管理されます。
ClickUpホワイトボードはブレインストーミングと視覚的コミュニケーションのための仮想キャンバスを提供します。リアルタイムコラボレーションにより、チームはアイデアをスケッチし、フローチャートを作成し、ワークフローを可視化できます。
ClickUpホワイトボードはタスクやドキュメントと連携し、キャンバス上でアイデアを実行可能な活動へと変換します。インスピレーションと実行のシームレスな接続が、あらゆる取り組みを確実に追跡します。
ClickUpホワイトボードの活用方法:
ClickUp Clipsは、ユーザーが簡単に画面録画を作成・共有できるツールです。詳細な説明の提供、フィードバックの共有、プロセスの記録に非常に役立ちます。また、タスク、ドキュメント、チャットとの連携機能も備えています。
最大の利点は？ClickUp Clipsは/AIを活用して自動的にラベル・文字起こし・要約する。検索性とアクセス性を大幅に向上させます。視覚情報が最も必要な場所で確実に活用されることを保証します。
それでもミーティングが必要なら？
…ClickUp AIノートテイカーのミーティングです。
このAI搭載アシスタントは、Zoom、Google Meet、Teamsの通話に参加し、セッションを自動記録。完全な文字起こし、要約、アクションアイテムをClickUp Docに直接提供します。すべてがワークフローと接続しているため、会議後の混乱で情報が失われることはありません。
ClickUpの核心は、あらゆるワークフローに柔軟に対応できるカスタマイズ可能なタスクを提供する「ClickUp Tasks」によるタスク管理機能にあります。リスト、ボード、カレンダーなど様々なビューで、タスクの割り当て、優先度の設定、期限の設定、進捗の確認が可能です。
組織化と効率性を高めるため、当プラットフォームでは自動化機能、スプリントポイント、カスタムフィールドなど35種類以上のClickAppを提供しています。
ClickUpで最初のタスクの設定方法の概要はこちら：*
ClickUp Brainは、タスク、ドキュメント、会話、プロジェクトスペースを横断して機能する組み込みAIアシスタントです。チームの効率的かつ知的な運営を支援します。ミーティングメモ、タスク説明、プロジェクト概要など、コンテンツを瞬時に生成し、反復的な文書作成の時間を節約します。
既存のドキュメントやタスクに基づき、長大なコメントスレッドを要約したり、アクションアイテムを抽出したり、クエリに回答したりできます。
🎁 特典：ClickUpBrainを活用すれば、体系的な社内コミュニケーション監査チェックリストも作成可能です。例：
従業員のエンゲージメント向上と、職場コミュニケーションの体系化・拡張性を実現するため、ClickUpは推測作業を不要にするコミュニケーションプランテンプレートを提供します。ClickUp社内コミュニケーション テンプレートやClickUpコミュニケーションプランテンプレートなどのテンプレートを活用すれば、迅速に開始し、集中を維持できます。
*ClickUpの主な機能
- リアルタイムで連携し、最新情報の共有、質問のやり取り、迅速な意思決定を実現しましょう
- 編集可能なClickUp Docsを作成し、チーム全体で共有しましょう
- 完全にカスタマイズ可能なタスク、タイムライン、ビューで仕事を整理
- ClickUp Brainの/AI支援で、より速く、よりスマートに文章を作成
- ClickUpチャットスレッドから直接タスクを割り当て、進捗を追跡
ClickUpの制限事項*
- 豊富な機能セットの習得には時間がかかるかもしれませんが、柔軟性と制御性によってすぐにその価値が実感できます
*ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー*
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
*実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
当社ではソーシャルメディアおよびデジタルメディアのコンテンツ作成プロセス管理にClickUpを活用しています。これにより各コンテンツのステータス（進行中、編集必要、スケジュール済みなど）と担当デザイナーを可視化できます。また、各タスクのコメント欄で議論や業務分担・次ステップの決定が可能となるため、電子メールでのやり取りが不要になります（コンテンツ作成サイクルの追跡とフォローアップのニーズに対応）。
2. Slack（リアルタイムメッセージングとチーム会話に最適）
Slackは、会話・ツール・ファイルを一箇所に集約する人気のチームコミュニケーションアプリです。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、チームは特定のプロジェクトやテーマごとにチャンネルを構築でき、構造化された透明性の高いやり取りを促進します。
しかしSlackは単なる非同期コミュニケーションツールではありません。音声通話、ビデオ会議、ファイル共有といったデジタルコミュニケーションチャネルもサポートします。さらに2,500以上のアプリケーションと接続し、ワークフローを簡素化。ツールを切り替える必要性を低減します。
Slackの主な機能
- プロジェクト、部署、会社ニュース専用のチャンネルで会話を整理しましょう
- Google Drive、Trello、Dropboxなどのアプリと連携可能
- 音声通話とビデオ通話によるコミュニケーションを強化
- ワークフロービルダーでタスクを自動化し、カスタムワークフローを作成
Slackの制限事項
- 高頻度の活動は頻繁な通知を引き起こす可能性があり、気が散る原因となる場合があります
- 大規模なチームにはプレミアムプランは高額になる可能性があります
*Slackの料金プラン
- Free
- Proプラン: ユーザーあたり月額8.75ドル
- Business+: ユーザーあたり月額15ドル
- 企業グリッド：カスタム価格
*Slackの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (34,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (23,000件以上のレビュー)
CapterraユーザーがSlackについて語った声をご紹介します：
Slackワークスペースなら、特定のプロジェクトやトピックに沿ってチームの会話を整理するのが簡単です。Slackでグループチャットを作成すれば、チームが特定のトピックやプロジェクトについて話し合い、議論できます。Slackは優れた検索機能を提供し、チームの会話をフィルタリングして見つけるのが容易です。チャンネルやファイルも同様に簡単に見つけられます。多くのサードパーティ製アプリとの統合も容易です。Slackは非常に直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。
3. Microsoft Teams（ビデオミーティングとMicrosoft 365統合に最適）
Microsoft Teamsは、チャット、ビデオミーティング、ファイルストレージを単一のワークスペースに統合したビデオ会議ソフトウェアです。非同期仕事の効率化を目的としており、スレッド化された会話、OneDrive経由の統合ファイル共有、部門やプロジェクト専用のチャネル作成機能により、部門間の壁を解消しエンゲージメント向上を目指すビジネスにとって不可欠な存在となっています。
このシステムは連携した会話とリソース共有を促進します。Word、Excel、PowerPointなどのMicrosoft 365アプリとシームレスに仕事し、リアルタイムでの共同作業を可能にします。
*Microsoft Teamsの主な機能
- 最大300名まで参加可能なバーチャルミーティングを開催
- トピックや機能別にコミュニケーションを整理するため、チームとチャネルを設定しましょう
- メモ、ウェブサイト、サードパーティ製アプリを追加してワークスペースをカスタム
- メンション、スレッド化された会話、アクティビティフィードで社内コミュニケーションを強化
Microsoft Teamsの制限事項
- このアプリケーションはシステムリソースを多く消費します
- 一部の機能および連携には有料サブスクリプションが必要です
*Microsoft Teamsの価格
- Microsoft Teams Free
- Microsoft 365 Personal: 月額 9.99 ドル
- Microsoft 365 Family: 月額12.99ドル
- *Microsoft Teams Essentials: ユーザーあたり月額4ドル（年額課金）
- Microsoft 365 Business Basic: 月額6ドル/ユーザー（年額課金）
- Microsoft 365 Business Standard: ユーザーあたり月額12.50ドル（年額一括課金）
Microsoft Teamsの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (15,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (9,000件以上のレビュー)
*G2ユーザーがMicrosoft Teamsについて語った声：
Microsoft Teamsは、グループチャット、ビデオ通話、ファイル共有を統合することで、物理的に離れていても効果的に共同作業を行うことを支援します。OneDrive、Outlook、SharePointなど、様々なMicrosoft 365アプリとシームレスに連携します。ユーザーは効果的なプロジェクト管理のために様々なチームチャネルを運用できます。よりユーザーフレンドリーで扱いやすく、ミーティングやセミナーなど様々な場面で活用できます。
4. Zoom（高品質なビデオ会議とウェビナーに最適）
Zoomは、高品質な音声・ビデオ機能で知られる人気の企業向けコミュニケーションツールです。仮想ミーティングやウェビナーを実現し、直感的なインターフェースを備えています。画面共有、ブレイクアウトルーム、リアルタイムチャットなど多彩な機能をサポートし、あらゆるサイズの企業に適しています。
ZoomはCRMやカレンダーなどのサードパーティアプリとの連携により、業界を問わず多用途に活用できます。CRM、カレンダー、プロジェクト管理ツールとの統合により、デジタルコミュニケーションの強化を目指すあらゆるサイズの組織にとって柔軟なソリューションを提供します。
*Zoomの主な機能
- 最大1,000名の参加者をサポートする大規模なミーティングやウェビナーをホスト
- 大規模なミーティング内で小規模なグループディスカッションを開催するにはブレイクアウトルームを活用しましょう
- Zoom ChatとZoomカレンダーで、1つのアプリ内でメッセージのやり取り、スケジュールの調整、ミーティングコンテンツの共有が可能。通話に背景情報を付加します
- ミーティングを録画し、誤解を防止したり、ライブセッションに参加できない人のために活用しましょう
Zoomの制限事項
- 無料バージョンではミーティングが40分にリミットされます
- 低スペック端末ではパフォーマンスに影響する可能性があります
*Zoomの料金体系
- 基本：無料
- プロプラン: 1ユーザーあたり月額15.99ドル
- ビジネス向け: 月額21.99ドル/ユーザー
Zoomの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (56,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (14,000件以上のレビュー)
🔎 ご存知ですか？ コミュニケーションの齟齬は米国ビジネスに年間1.2兆ドルの損失をもたらしており、効果的なコミュニケーションツールと手法の必要性を浮き彫りにしています。
5. Google Workspace（クラウドベースの生産性とドキュメント共同編集に最適）
Google Workspace（旧称G Suite）は、Googleが開発したクラウドベースの統合型生産性・コラボレーションアプリケーションスイートです。電子メール、チャット、ドキュメント、ビデオ通話を通じてリアルタイムで共同作業を行うチームにとって、今なお主要なデジタルコミュニケーションツールとして活用されています。
Gmail、Google Drive、Google Meet、Google Chatが緊密に連携しているため、チームはエコシステムを離れることなく共有ドキュメントの編集、コメントの投稿、ミーティングの実施が可能です。これにより、複数のユーザーがどこからでも同時にドキュメントやプロジェクトに共同作業できるリアルタイムコラボレーションが実現します。また、チームがファイルの共同編集、ミーティングのスケジュール設定、資産の保存を行うための共有クラウド環境も提供します。
Google Workspaceの主な機能
- 管理機能とセキュリティクラウドストレージサービスにアクセス
- Google Workspace マーケットプレイスを通じて、数千もの他のアプリと連携できます
- 組織レベルでユーザー許可とセキュリティ設定を管理する
- 自動電子メール返信やスマート提案など、AIを活用した機能を活用しましょう
Googleワークスペースの制限事項
- 一部のアプリケーションにはオフラインモードがありますが、全機能を利用するにはインターネット接続が必要です
- チームの拡大に伴い、高度なストレージや機能が必要になるため、コストがかさむようになります
*Googleワークスペースの価格
- ビジネススターター: ユーザーあたり月額8.40ドル
- ビジネススタンダード: 1ユーザーあたり月額16.80ドル
- *Business Plus: ユーザーあたり月額26.40ドル
- *企業: カスタム価格
Googleワークスペースの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (42,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (17,000件以上のレビュー)
➡️ 詳細はこちら：ビジネスコミュニケーションに最適な電子メール代替ツール
6. Chanty（タスク管理機能を内蔵したシンプルなチームチャットに最適）
Chantyは、日常のやり取りを簡素化したいチームのための軽量かつ効率的なコミュニケーションツールです。メッセージングとタスクコラボレーションを組み合わせたChantyでは、あらゆるメッセージを実行可能なタスクに変換し、割り当て、アプリ内で全てを追跡できます。
さらに、ChantyのTeambook機能はタスク、チャット、ファイルを一元管理するhubとして情報を集約し、アクセス性を向上させます。直感的なインターフェースと迅速なセットアップにより、特に電子メール中心のワークフローからリアルタイム会話ツールへの移行を検討している方にとって、最も利用しやすいデジタルコミュニケーションプラットフォームの一つとなっています。
Chantyの主な機能
- 公開会話とプライベート会話を通じてチームコミュニケーションを促進する
- トピックベースのスレッドとフォルダでデジタルコミュニケーションを整理する
- 画面共有機能を備えた音声・ビデオ通話で、チームメンバーとミーティングのペースを合わせましょう
- チームタスクを視覚的に管理するための組み込みカンバンボードを活用
Chantyの制限事項
- 確立されたプラットフォームと比較して統合機能がリミット
- 企業グレードの導入に必要な高度なセキュリティ機能が不足している
*Chantyの価格
- Free
- ビジネスプラン: 月額4ドル/ユーザー
- *企業: カスタム価格
Chantyの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (45件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (30件以上のレビュー)
G2ユーザーがChantyについて語った感想はこちら：
Chantyは高速メッセージングと安定した音声/ビデオ通話を提供し、チームのコミュニケーションを大幅に改善しました。スケジュール機能付きメッセージはタイムゾーンを跨いだ会話管理を支援し、チームの組織化を促進します。アプリ内にカンバン方式のタスク管理機能が統合されている点も便利で、仕事進捗の追跡が容易です。特に役割管理機能はプロセスをシンプルかつセキュリティを確保するため、非常に気に入っています。
7. Mattermost（開発者向けツールを備えた自社ホスティング型コミュニケーションに最適）
Mattermostはオープンソースの自社ホスティング型コラボレーションプラットフォームであり、企業向けにセキュリティかつ柔軟な社内コミュニケーションソリューションを提供します。クラウドベースのメッセージングプラットフォームとは異なり、Mattermostはオンプレミス展開を可能とし、企業が完全な自律性をもって社内メッセージングシステムをホストすることを実現します。
医療、金融、政府など厳格なコンプライアンス要件が求められる業界に最適化された本プラットフォームは、スレッド形式の会話、ファイル共有、カスタム連携をサポート。現代的なメッセージアプリの機能を再現しつつ、データのプライバシーを確保します。
Mattermostの主な機能
- オンプレミスまたはプライベートクラウドに導入し、完全なデータ管理を実現
- 詳細なアクセス設定による暗号化メッセージングを実現
- Jira、GitHub、Jenkins などの DevOps ツールと統合
- 体系化されたチャネルとダイレクトメッセージングで社内コミュニケーションを強化
Mattermostの制限事項
- セルフホスティングには専用のインフラと技術的専門知識が必要です
- 無料のセルフホストバージョンでは、ユーザーとメッセージ履歴にリミットがあります
Mattermostの価格設定
- Free
- プロフェッショナル: ユーザーあたり月額10ドル（年額一括課金）
- *企業: カスタム見積もり
Mattermostの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (330件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (160件以上のレビュー)
CapterraユーザーのMattermostについて語った声：*
チーム内リアルタイムメッセージングにはMattermostを推奨します。最大の理由は社内利用が可能な点です。セキュリティに優れ、インスタントメッセージングで成功を収め、通知は確実に届きます。ファイル共有に問題が生じる場合があります。
8. Flock（高速メッセージングと軽量なチームコラボレーションに最適）
Flockは、チームが迅速に仕事を行い集中力を維持できるよう設計されたチームコミュニケーションアプリケーションです。洗練されたインターフェースと直感的なスタイルで、簡単に使い始められます。組み込みのビデオ会議、プロジェクト管理、ファイル共有機能により、Flockは異なるツール間の切り替えを不要にします。
このプラットフォームは、集中管理されたコミュニケーションと、プロジェクトの議論、ファイル共有、リマインダーといった必須機能への迅速なアクセスを必要とするリモートチームに特に有用です。さらに、リアルタイム通知と迅速なメッセージ配信により、多忙な職場環境でも見落とされることはありません。
Flockの主な機能
- FlockをGoogle Drive、Trello、その他60以上のアプリと連携させ、すべてのデジタルコミュニケーションを統合しましょう
- 議論中に投票やリマインダーなどの生産性向上機能を活用しましょう
- やることリストの作成、タスクの割り当て、期日の設定により、効率的にタスクを管理しましょう
- 重要なメッセージやファイルをピン留めして簡単に参照できるようにする
Flockの制限事項
- グループビデオ通話の参加者は20名までとなります
- メッセージのスレッド化機能がないと、特定の議論を追跡することが困難になります
Flockの価格設定
- スターター: Free
- プロ版：月額6ドル/ユーザー
- *企業: カスタム価格
Flockの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (270件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (340件以上のレビュー)
9. Ryver（チャット、タスク、ワークフロー自動化を統合するのに最適）
Ryverは、グループメッセージング、タスク管理、ワークフロー自動化を1つのアプリケーションに統合したチームコラボレーションプラットフォームです。Ryverの機能にはチームチャット、ファイル共有、音声/ビデオ通話が含まれ、コラボレーションを簡素化し生産性を向上させることを目的としています。
組み込みのワークフロー自動化機能と無制限のチャットトピック対応により、Ryverは複数のプロジェクトを管理する小規模ビジネスやペースの速いチームに最適です。さらに、強力な管理者制御機能と、Dropbox、Google Drive、Zapierなどのデジタルツールとの連携機能を備えています。
Ryverの主な機能
- オープンフォーラムとプライベートチームの作成により、チームのコミュニケーションを一元化
- アプリを離れることなく、チャットとカンバン式タスク追跡を切り替えられます
- 長期参照用に会話をフォーラムに整理する
- Zapierとカスタムワークフローでプロセスを自動化
Ryverの制限事項
- 音声通話およびビデオ通話は最大5名までサポート
- Ryverには無料バージョンはありません
*Ryverの価格
- 無料試用版をご利用いただけます
- スターター: 月額69ドル
- スタンダード: 月額129ドル
- ミディアムパック：月額4ドル/ユーザー
- 企業版：*カスタム見積もり
Ryverの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (150件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (40件以上のレビュー)
💡 プロの秘訣：職場での誤解は生産性を低下させがちです。チーム内の意思疎通を明確にし、生産性を高めるための5つのポイントをご紹介します：
- 全員が従うべき明確なガイドラインとコミュニケーションプロトコルを確立し、メッセージが意図した通りに届くことを保証しましょう 🎯
- 相手の言葉の真意を捉えるために、集中し、言い換え、明確化のための質問を投げかけましょう 👂
- 曖昧さを積極的に解消するため、自由回答形式の質問を奨励し、思い込みを控えるよう促しましょう 🤔
- 目標と責任範囲を明確に定義し、メッセージを適切なプラットフォームに合わせましょう 💬
- 会話を一元化し、ドキュメントを共有し、進捗を追跡して情報の孤立を解消しましょう 💻
10. Jira（アジャイルプロジェクト管理と問題追跡に最適）
Jiraは主にソフトウェアチーム向けのプロジェクト管理ツールとして知られていますが、そのコミュニケーション機能も見逃せません。コメント機能、@メンション、SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールとの連携を通じて、Jiraはバグ修正、新機能開発、スプリントプランなど、あらゆる協業の核となるhubへと進化します。
アトラシアンが開発したこのツールは、高度なレポート作成機能、自動化ルール、カスタムワークフローにより、可視性を損なうことなくチームの優先度を統一します。さらにJiraのエコシステムにはドキュメント管理ツールConfluenceが含まれており、透明性の高いチームコミュニケーションをさらに強化。全員が同じページにいます。
Jiraの主な機能
- カスタマイズ可能なスクラムボードとカンバンボードで、プロジェクトを効果的にプラン・追跡
- チームのプロセスに合わせてダッシュボードとワークフローをカスタム
- 高度なレポート作成機能と分析を活用し、チームのパフォーマンスと潜在的なボトルネックに関する洞察を得ましょう
- バージョン管理やCI/CDツールと連携し、シームレスなDevOpsを実現
Jiraの制限事項
- Jiraの機能とカスタムオプションは、新規ユーザーにとって敷居が高いかもしれません
- アジャイルやスクラム手法のフォロワーであるチームにのみ最適かもしれません
*Jiraの価格
- Free
- スタンダードプラン: ユーザーあたり月額最大8.60ドル
- プレミアムプラン：ユーザーあたり月額最大17ドル
- *企業: カスタム価格
*Jiraの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (6,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (15,000件以上のレビュー)
CapterraユーザーがJiraについて語った声をご紹介します：
Jiraは直感的なインターフェースを備え、あらゆるレベルのユーザーが簡単に利用できます。タスクの割り当て、タイムラインの作成、進捗追跡が非常に容易です。カンバンボード機能によりタスクを可視化。チーム横断的なコラボレーションを可能にし、プロジェクト作業時に効果を発揮します。サードパーティアプリとの複数接続を提供。
11. Dropbox（ファイルストレージと簡単な共有に最適）
Dropboxは、単なるクラウドストレージサービスから進化し、チームがファイルを共有し、コメントを残し、バージョンを管理するコラボレーションワークスペースへと発展しました。ユーザーフレンドリーなインターフェースを備え、様々なサードパーティ製プログラムと接続可能です。さらにPaperツールにより、リアルタイムでの文書編集とコミュニケーション機能を追加しています。
進行中のプロジェクト用に共有フォルダを作成し、役割ごとにアクセスを制限し、大容量メディアファイルを簡単に同期できます。SlackやZoomなどのデジタルコミュニケーションアプリを統合することで、会話とコンテンツを接続することが可能になります。
Dropboxの主な機能
- デバイス間で自動同期され、どこからでもファイルにアクセス可能
- 共有可能なリンクを生成するか、共同作業者を招待してファイルを共有する
- 指定期間内のファイルの以前のバージョンを復元し、削除されたアイテムを復元します。
- 共有ファイルに直接コメントして、議論を文脈に沿って進めましょう
*Dropboxの制限事項
- ファイルの議論以外ではリミットのあるメッセージング機能を提供します
- 高度なコラボレーションツールは主にDropbox Paperに集約されており、導入障壁が存在します
*Dropboxの価格
- 追加料金：月額11.99ドル
- 基本プラン: 月額19.99ドル
- ビジネスプラン: ユーザーあたり月額18ドル
- Business Plus: ユーザーあたり月額30ドル
Dropboxの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (28,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (21,000件以上のレビュー)
G2ユーザーがDropboxについて語った声：
作業中のファイルを簡単に共有し、最新の変更内容を反映できる方法。例：設計図面の場合、これにより仕事の生産性が向上し、整理整頓も容易になります。どのファイルが最新版か混乱するような過剰なファイル管理が不要になるためです。設計ブックを共有すればどこからでも簡単にアクセスでき、非常に大きな助けとなります。
12. Microsoft Office 365（Officeアプリによる企業生産性向上の最適解）
Microsoft 365は、電子メール（Outlook）、文書編集（Word、Excel、PowerPoint）、メッセージング（Teams）、スケジュール管理（Outlookカレンダー）を網羅する完全統合スイートを提供します。Microsoftエコシステムを既に基盤とする企業にとって、外部クライアントとのコミュニケーションと内部チームコミュニケーションの両方に対応する理想的なオールインワンプラットフォームです。
Teamsではビデオ会議、スレッド形式のチャット、ファイル共同編集、さらにはサードパーティ製アプリとの連携が可能です。SharePointとOneDriveを組み合わせたMicrosoft 365なら、部門やタイムゾーンを越えたセキュリティを確保した共同作業が容易になります。
Microsoft Office 365の優れた機能
- Word、Excel、PowerPoint、Outlookなどのアプリケーションに簡単にアクセスできます
- クラウドベースのツールで同僚とリアルタイムに共同作業
- ユーザー1人あたり1TBのOneDriveクラウドストレージで、ファイルをセキュリティを確保して保存・共有
- OneDriveでファイルをセキュリティを確保して共有し、詳細な許可を設定する
Microsoft Office 365の制限事項
- 古いデバイスではリソースを大量に消費し、高額な継続的な支払いが必要となります
- 最適な機能性とコラボレーションには安定したインターネット接続が不可欠です
*Microsoft Office 365 の価格
- Microsoft 365 Business Basic: 月額7.20ドル/ユーザー
- Microsoft 365 Apps for Business: 月額9.90ドル/ユーザー
- Microsoft 365 Business: ユーザーあたり月額15ドル
- Microsoft 365 Business Premium: ユーザーあたり月額 26.40 ドル
*Microsoft Office 365の評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (5,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (13,000件以上のレビュー)
🧠 豆知識：電子メールは職場で最も普及しているコミュニケーション手段であり、従業員の52.2%が少なくとも週に1回は利用しています。
13. SharePoint（文書管理とイントラネットポータルに最適）
SharePointは、組織が内部コンテンツを管理し、イントラネットを構築し、知識を共有するためのMicrosoftのコラボレーションプラットフォームです。文書、お知らせ、内部コミュニケーションへの構造化されたアクセスを中央集約的に必要とするチームに最適です。
強力なカスタム機能とMicrosoft 365との緊密な連携により、SharePointは大規模組織における全員の連携を促進します。さらに、組み込みの許可管理機能により、重要な情報は許可されたユーザーのみがアクセスできるよう保証されます。
SharePointの優れた機能
- 動的なコンテンツとワークフローを備えたカスタムイントラネットページを作成
- 特定のプロジェクト要件や組織のブランディングを反映させるため、チームのサイトをカスタムしましょう。
- 機密情報へのアクセスを、役割ベースの許可管理で制御する
- 高度な検索機能を活用し、文書・担当者・情報を迅速に場所として特定
SharePointの制限事項
- 特定の組織要件を満たすようにSharePointを設定することは複雑です
- 個々のファイルアップロードには15GBのリミットがあります
*SharePointの価格
- SharePoint (プラン1): ユーザーあたり月額5ドル（年額課金）
- Microsoft 365 Business Standard: ユーザーあたり月額12.50ドル（年額一括課金）
- Microsoft 365 Copilot: 月額30ドル/ユーザー（年額課金）
SharePointの評価とレビュー
- G2: 4/5 (8,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (5,000件以上のレビュー)
🎁 職場で使えるその他のデジタルコミュニケーションツール
*ClickUpで最適なデジタルワークプレイスコミュニケーションツールを見つけよう
チームのサイズ、働き方、協業要件によって最適なデジタルワークプレイスコミュニケーションソリューションが決まります。SlackやMicrosoft Teamsのようなプラットフォームはリアルタイムメッセージングとミーティング機能に優れ、一方ZoomやGoogle Workspaceは信頼性の高い仮想ミーティングとドキュメント共同編集を提供します。
しかし、メッセージングだけでなく、チャット、ドキュメント、ホワイトボード、タスク管理、さらにはAI搭載アシスタントまで提供するオールインワンプラットフォームをお探しなら、ClickUpに勝る選択肢はほとんどありません。そのコミュニケーションツールとプロジェクト管理ツールにより、チームは一箇所で連携を保ち、生産性を高め、集中力を維持できます。
今すぐ無料で登録し、ばらばな会話やワークフローを統一された共同作業体験に変えましょう。