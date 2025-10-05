読書と感想を追跡するFreeブックジャーナルテンプレート

📚 本には必ず痕跡が残る。 心に刻まれる一節、離れない疑問、世界の見方の小さな変化。しかしそれらを捉えなければ、最後のページを捲った瞬間に消えてしまう。

そこでステップインするのが読書ノートテンプレートです。読書に宿題を追加するのではなく、読書から得た閃きを保存するためのものです。洞察やお気に入りの引用、そして「これは取っておく価値がある」と感じる未完成の思考を保管する、あなただけの宝箱と考えてください。

読書ノートテンプレートとは？

読書ノートテンプレートは、読書体験を記録・整理・振り返るための事前設計済みレイアウトです。通常、書籍タイトル・著者・開始日/終了日・評価・重要な気づき・引用文・個人的な感想を追跡するセクションが含まれています。

これらのテンプレートは読者の整理整頓を助け、読書習慣を築き、内容への深い関与を促します。デジタル版または印刷可能なPDFフォーマットで提供され、自己啓発、学術研究、読書会ディスカッションなど、様々な読書目標に対応しています。

優れた読書ノートテンプレートの条件とは？

優れた読書ノートテンプレートは、構造化された邪魔にならないレイアウトを提供し、読者が考えをまとめ、進捗を追跡し、各読書体験を明確に振り返るのを助けます。理想的には以下の特徴を備えるべきです：

必須の読書フィールドを網羅： 書籍タイトル、著者、読書期間、ジャンル、ページ数、個人的評価を編集可能なセクションとして機能させる

感想を書き留めるスペースを提供： 読書中に浮かんだ気づき、学び、疑問点を書き留める余地を確保

読書管理をサポート： 進行中・完了した全書籍を混乱なく追跡可能

様々な読書目標に対応： 習慣形成、分析、文学的探求など、ジャーナリングのニーズに合わせて調整可能

視覚的な明瞭さを維持：視覚的な負担をかけずに素早くエントリー・確認できるシンプルなフォーマットを採用

ブックジャーナルテンプレートの概要

11の読書ノートテンプレート

読書を継続する簡単な方法、本の気づきを追跡する方法、あるいは最近読んだ本について振り返る方法をお探しですか？

これらの11種類の読書ノートテンプレートを使えば、一から始める必要なくやることができます。

一部はClickUpから提供されています。プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリで、AIが仕事の流れを加速し、より賢明にします。

どんな読書スタイルでも、思考や目標、読みたい本リストを1か所で整理できるテンプレートがここにあります。📋

1. ClickUpリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpリストテンプレートで読書リストを整理しましょう

読書リストが複数のノートやツールに散らばっていたり、頭の中だけに存在しているなら、ClickUpリストテンプレートが最適です。このシンプルなテンプレートは柔軟なスペースを提供し、読書の整理、進捗の追跡、そして消費した内容への振り返りを可能にします。

長い読書目標を章立て、ジャンル、テーマ、著者研究など管理しやすい単位に分割すれば、方向性なく本の山を前に途方に暮れることもありません。さらにこのレイアウトは季節ごとの読書チャレンジやグループ読書目標にも再利用可能です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

カスタムステータスを作成（例：読みたい本 → 進行中 → 読了 → レビュー済み）

ジャンル、シリーズ、著者、読書チャレンジで本をタグ付けし、素早く絞り込みましょう

クラブの締切期日や図書館の返却期日を記入しましょう

各書籍のエントリーに、簡単なメモや引用文、リンクを直接貼り付けられます

📌 こんな方に最適：読書リストを一元管理し、進捗を追跡したい方。

2. ClickUp 年間目標テンプレート

読書目標が毎年1月は意気込んで始めるのに、春までには消えてしまうなら、ClickUpの年間目標テンプレートが欠けていた仕組みです。読書習慣をより意図的にしたい全ての人向けに設計されたこのテンプレートは、漠然とした意図を測定可能なマイルストーンに変える手助けをします。

目標にインパクトレベルや重点分野（キャリア成長やレジャーなど）をタグ付けできる機能により、あらゆる生産性向上書籍に目的が生まれ、年間を通じてモチベーションを維持できます。

調整も簡単です。生活の変化で予定が狂ったり、読書の興味が途中で変わったりしても、最初からやり直す必要はありません。ドラッグ＆ドロップでプランを更新するだけです。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

大きな年間ターゲットを四半期/月次チェックポイントに分割する

リマインダーを追加して、「毎晩読書」を確実に実行しましょう

軽量な進捗ウィジェットで連続記録と達成率を追跡

各サイクルの終わりに、仕事（そしてそうでなかった点）を振り返りましょう

📌 こんな方に最適：年間読書目標を設定し、マイルストーンを継続的に記録するシステムをお探しの方。

🎥 このビデオでは、ClickUpでAIを活用したナレッジベースを管理する方法をご紹介します。同じシステムをブックジャーナルにも応用可能——引用文や感想、気づきを検索可能なhubに整理し、決して追跡することはありません。

3. ClickUpナレッジベーステンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpナレッジベーステンプレートで重要な知見を整理して保管

「あの引用はどこにメモしたっけ？」と本を読み終えた後に思ったことがあるなら、これはあなたのためのツールです。ClickUpナレッジベーステンプレートは、読んだことや学んだことを収集・整理・再確認するための専用スペースが必要な方に向けた、すぐに使える文書です。

このテンプレートを使えば、文書管理ワークフローをサポートするデジタルライブラリを構築できます。要約、感想、著者調査用の事前設定済みセクションに加え、「このテーマを扱った本は？」といった繰り返し質問に対応するFAQ形式の領域も含まれています。

さらに、ヘルプセンターを参考にしたレイアウトで、メモを簡単に閲覧できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

見出し、アンカー、テーブルを活用して、目を通しやすい構造化されたメモを作成しましょう

書籍・テーマ・著者を相互リンクさせ、独自の「wiki」を構築しよう

引用文、必ず覚えておきたいアイデア、議論のプロンプトとなるポイントには注釈を追加しましょう

読書会や勉強グループと、閲覧専用ページを数秒で共有

📌 こんな方に最適：要約・考察・研究メモのデジタルアーカイブを構築する読書家や学生。

4. ClickUp 個人習慣トラッカーテンプレート

読書習慣を改善するのは簡単そうに思えますが、何を読んでいるのか、いつ読んでいるのか、プランを実際にどれだけ守っているのかがわからなくなると、そうでもなくなります。そこで非常に役立つのが、ClickUpの個人用習慣追跡テンプレートです。

習慣に関する本を毎日15ページ読む？週に3回40分間勉強する？夕方に振り返りの時間を組み込む？

すべてを一箇所に記録し、シンプルなチェックボックスで進捗をマークすれば、時間の経過とともに継続性が育っていくのを実感できます。内蔵の進捗バーは静かなモチベーター——あなたの成長と共に伸びていきます。ClickUpのテーブルビューとリストビューを使えば、週単位の全体像と詳細な内訳を自由に切り替えて確認できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

手間をかけずに繰り返しスケジュールを設定（毎日、週3回、週末のみ）

連続記録と中断日を追跡し、パターンを見極めて調整しましょう

マイクロ習慣を追加（例：「引用文を1箇所ハイライト」「メモを5分間見直す」）

読書に最も集中できる時間帯に、優しいリマインダーが届きます

📌 こんな仕事に最適：読書習慣を確立し、継続的に維持するために仕事をしている方。

5. ClickUp 空白マインドマップホワイトボードテンプレート

ClickUpのブランク・マインドマップホワイトボードテンプレートは、あなたのメモを明確にします。これは、線ではなくアイデアで考えるすべての人々のために作られた、クリーンで開放的なキャンバスです。

このブレインストーミングテンプレートは、複雑な小説の分析から次なる執筆プロジェクトの構想まで、あらゆることを柔軟にマップできる空間を提供します。ClickUpのコンテンツライティングテンプレートと同様に、思考を視覚的に整理し、アイデアが自然にフローするよう支援します。中心にテーマ・タイトル・疑問点といった単一のアイデアを置き、そこからサブトピック・文字の成長曲線・調査ポイントへとブランチさせていきましょう。

レイアウトは自由に調整できるので、窮屈さやリミットを感じることはありません。従来のマインドマップとは異なり、この機能は画像、ビデオリンク、付箋、さらには完了する文書といった文脈豊かな要素を埋め込むことが可能です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

行動に移す準備が整ったら、ノードを直接タスクに変換しましょう

コメントや@メンションを使って、理論やテーマについて共同で考えを深めましょう

スナップラインとグループ機能で、大きなマップが成長しても整理された状態を保ちます

クラスや読書会と共有するためのスナップショットをエクスポート

📌 こんな方に最適：自由なマップを通じてアイデアやテーマ、物語を探求したい視覚的思考者。

🔍 ご存知ですか？ アイスランドには「ヨールア・ボカフロズ（Jólabókaflóð）」と呼ばれる伝統があります。クリスマスイブに本を贈り合う習慣で、人々は夜通し読書を楽しみながらチョコレートを味わいます。新しい本について日記をつけるのに最適な機会です。

6. ClickUp 読書プランテンプレート

Freeテンプレートを入手 ClickUpの読書プランテンプレートで読書を効率的に体系化しましょう

ClickUpの読書プランニングテンプレートは、読書を「下書き前」「草稿」「推敲」「編集」といったラベル付きの段階に分割。次に何をすべきか迷うことはありません。

このテンプレートの特筆すべき点は、物語の核心要素を体系的に整理できる点です。プロット、登場人物（文字）、主要な場所、章ごとの要約を記録するためのカスタムフィールドが組み込まれています。

さらに、書籍の章立てを完了する形で把握できるカスタマイズされたビューや、様々な執筆スタイルに対応した優先度セクションの要約ビューも利用可能です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

章をタイムライン／ガントチャート上に配置し、ペース配分を一目で把握

依存関係を追加（例：「第3章の草稿」の後に「第3章の修正」）

シーンの展開、視点（POV）、連続性の確認にチェックリストを活用しましょう

コメントと校正でフィードバックを一元管理

📌 こんな方に最適：原稿全体のプロット展開、キャラクターの成長、章ごとの進捗を管理する作家の方。

7. ミッドナイト・ブッククラブ提供 読書ノートテンプレート

ミッドナイト・ブッククラブの無料読書ノートは、無料で利用できる読書計画用PDFテンプレートです。

読書ライフのほぼあらゆる側面を網羅した、15ページの入念にデザインされたページが詰まっています。基本の読書記録欄は、タイトル・著者・ページ数・日付の列で整理整頓をサポート。さらに書籍トラッカーと週単位のページ進捗管理ページも完備。課題図書を追跡したり、読書継続記録を築くのに最適です。

このテンプレートには、途中で読むのをやめた本を記録するスペースも用意されています。なぜ読むのを止めたのかを書き留め、再挑戦する価値があるかどうかを決めることも可能です——これはほとんどのバレットジャーナルでは考慮されない選択肢です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

月次まとめとシンプルなTBR（読みたい本）概要付き

読書会の議論メモスペース付き。持ち運び可能

バインダーで仕事ができる、印刷しやすいシンプルなページ

プレッシャーなく内省を促す、軽やかなプロンプト

📌 こんな方に最適：読書会のメンバーで、読んだ内容を振り返り、議論に使える気づきを追跡したい方。

8. 読書記録テンプレート by 101Planners

via101 Planners

101 Plannersの読書記録テンプレートは、印刷または編集可能なシンプルでカスタマイズ性の高いトラッカーです。星評価付きの簡易テーブルを自由にアレンジ可能——学生は読解難易度をメモし、読書会メンバーは深掘りすべきタイトルをマークできます。

PDF、Wordドキュメント、画像ファイルとしてダウンロード可能。手書きでメモしたり直接入力したりと使い勝手が良い。唯一の欠点は？バージョン管理機能がないため、更新や印刷を行うと古いメモは失われてしまう。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

子どもでも簡単に記入できるシンプルなテーブルレイアウト

簡単な要約や親・教師の署名付き

ノートやクリップボード用に複数のページサイズを用意

週次・月次ログ用に素早く複製可能

📌 こんな方に最適：読書活動・要約・生徒の参加状況を記録する親や教育関係者

9. PDFブックリーディングジャーナルテンプレート by Karilynnm. com

複数の本を同時に読んでいる方、オーディオブックとペーパーバックを切り替えている方、あるいは先月「必ず読み終える」と誓ったタイトルを思い出せない方へ。KariLynnM.comのPDF読書ノートが、混沌とした読書習慣に注文をもたらします。

読みたい本追跡リストでオーディオブック・電子書籍・紙の本のフォーマットを横断追跡したり、途中で読むのをやめた本リストで「読むのをやめた本」とその理由を罪悪感なく記録できるなど、読者に優しいツールが揃っています。

特筆すべき機能は？読書ビンゴ。読みたい本リストをゲーム化し、いつもの読書範囲からブランチして新たな発見へと導きます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

習慣トラッカー用グリッドとジャンル別集計シート付き

月次まとめページで振り返りが楽々

A4/USレターサイズのバインダーに対応した印刷用レイアウト

季節ごとの読書チャレンジや図書館での大量購入に最適です

📌 こんな方に最適：複数のフォーマットを同時に楽しむ読書家。より深い没入感を得るため、印刷可能なツールを好む方。

10. フリーピック提供の読書ノートテンプレート

viaFreepik

Freepikの読書ノートテンプレートは、読者が読書体験を記録するためのシンプルで居心地良く、整理されたスペースを提供するプロバイダーです。書籍タイトル、著者、シリーズ、ジャンル専用のフィールドに加え、表紙画像を挿入するスペースも備えており、必要な情報を素早く記録するのに役立ちます。

開始日と終了日を記入するスペースに加え、10段階評価システムで全体の印象を一目で振り返れます。デジタルジャーナルシステムには 『金持ち父さん貧乏父さん』を要約する要約欄や、感想・批評・将来参照用のメモを書き込める十分なレビュー欄も備わっています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

洗練された多層デザイン——一般的なエディターで簡単にカスタマイズ可能

印刷やタブレットでの注釈用に、複数のフォーマットでエクスポート可能

読書会の仲間と洗練されたPDFを共有するのに最適です

ページを乱雑にすることなく、装飾的な「ステッカー」やアイコンを追加できます

📌 こんな方に最適：深く考えた読者が、詳細な感想、お気に入りの引用、個人的な気づきを記録するのに。

11. 読書ノートテンプレート by Freepik

viaFreepik

この読書ノートテンプレートを使えば、煩わしさなく読書の記録が簡単に残せます。タイトル・ジャンル・著者・出版社・開始日といった基本情報を一目で把握できるほか、簡単な星評価で感想をまとめられます。

その下には、自分の言葉で書かれた完全な書評を書き込むための十分なスペースに加え、二つの専用欄が設けられています：一つは印象的な引用句用、もう一つは個人的な考察や議論のメモ用です。すっきりとしたレイアウトは全体を簡単に把握できるようにしつつ、深く掘り下げたい時には十分な余白を残しています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

編集可能かつ印刷可能なフォーマットでダウンロード

シリーズ作品や複数著者のプロジェクトでも簡単に複製可能

余白をきれいに取ると、バインダータブやメモの挿入に仕事します

引用と解説を並べて記録するのに最適です

📌 こんな方に最適：購入した本を一冊ずつ振り返り、記録するミニマルで美しい方法を求めるカジュアルな読書家。

ClickUpで読書記録を管理しよう

ほとんどのオンライン読書ノートテンプレートは固定フォーマットです。簡単なメモには便利ですが、あなたの読書習慣に合わせて成長するようには設計されていません。

そこがClickUpの真価を発揮する場面です。

ClickUpなら、読書スタイルに合わせてテンプレートをカスタム可能。リストの追跡、感想のメモ、目標設定、アイデアのマップまで。課題に取り組む時も、読書会に参加する時も、今年もっと読みたいと思う時も、セットアップがあなたのスタイルに合わせるのです。逆ではありません。

ClickUpに登録して、今日からブックジャーナルのカスタムを始めましょう！ 🔖