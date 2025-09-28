正確な注文追跡のためのFreeプロフェッショナル配送受領書テンプレート

配送中の注文状況は、明確さがすべてです。

顧客はリアルタイムの更新情報を求め、チームは可視性を必要とします。1枚の受領書を見逃すだけで、不要な混乱を招く可能性があります。最悪の場合、荷物の紛失につながることもあります。

そこで役立つのが配達受領書テンプレートです。倉庫から玄関先まで、すべての出荷を確認し、トラブルを防止し、関係者全員の認識のページを統一するのに役立ちます。

業務の整理整頓に役立つよう、ビジネスに合わせてカスタム可能な無料の配達受領書テンプレートを15種類厳選しました。食品配達、大量在庫、クライアント注文など、あらゆる配送状況を追跡するための書類作成を確実にサポートします。

さっそく見ていきましょう！🚚

配送受領書テンプレートとは？

配達受領書テンプレートは、商品やサービスが指定の受取人に配達されたことを確認するための事前フォーマット済み文書です。通常、差出人と受取人の詳細、配達日、アイテム説明、数量、受領証明用の署名など、必要な詳細情報が含まれています。

これらのテンプレートは正確で透明性の高い配送記録を確保するのに役立ち、物流、小売、フードデリバリー、EC業界で広く活用されています。

優れた配達受領書テンプレートの条件とは？

効果的な配達受領書テンプレートは書類作成を標準化し、配達記録の管理、パフォーマンス追跡、レポート作成を容易にします。

最適なテンプレートの選び方：

明確で詳細： 差出人/受取人情報、配達日、アイテム説明、注文番号など、必要なフィールドをすべて網羅

簡単入力：*直感的なレイアウトという機能で、手書き・デジタルエントリーが素早く行えます

校正用： 受領確認と責任の明確化のための署名欄を備え、紛争発生時に双方を保護します

カスタマイズ可能： メモ欄、連絡先、支払いステータスなどを記入できるスペースを確保。煩雑にならず、特定のビジネスニーズに確実に適合します。

プロフェッショナルな見た目： 洗練されたデザインを維持し、読みやすさはもちろん、ブランドイメージの強化にも貢献します

配達受領書テンプレートの概要

15種類の配達受領書テンプレート

配送受領書は、請求書発行、支払い、記録管理を含むより大きなシステムの一部に過ぎません。

顧客の全旅程を追跡するのに役立つテンプレートをいくつかご紹介します👇

1. ClickUp 支払い履歴テンプレート

ClickUpの支払い履歴テンプレートで、支払いトランザクションを簡単に整理・監視・管理しましょう。

配送確認とトランザクションの全追跡を1か所で実現。このテンプレートを使えば、複数の記録を管理する必要なく、商品数量・費用・支払いの詳細を記録できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

AIフィールドを設定して、情報の自動分類・要約する・自動入力を実現

💡 こんなビジネスに最適： 小規模なビジネス、物流チーム、フリーランスの方で、配送や発送の記録・確認を確実に行う方法が必要な方。

🎥 ClickUpを初めて使う方へ。このビデオでは、サブタスク・説明・割り当て・期日などを含めた最初のタスクの作成方法を解説。正しい仕事の整理を始めましょう。

2. ClickUp 請求書テンプレート

ClickUp請求書テンプレートで、請求書の作成・送信・追跡を一元管理。

納品書は注文品が到着したことを確認する書類ですが、請求書はクライアント向けの完全な内訳を示します。このテンプレートを使えば、費用の詳細を明記し、支払い条件を記載し、プロフェッショナルな仕上がりのために自社ブランドを追加できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

利用条件 をカスタムして、支払い条件と期限を明確にしましょう

自動リマインダー を設定して、延滞請求書や定期クライアントへの対応を管理しましょう

ロゴや会社情報を追加してブランドイメージを強化しましょう

ClickUpの組み込み電子メールツールから直接請求書を送信

注文確認書と請求書を1つのワークスペースで接続管理

💡 こんな方に最適： ベンダー、サプライヤー、または物理的な商品を配送するすべての方。注文そのものと同じくらい簡単に支払いを確実にする必要がある方。

3. ClickUp 請求書追跡テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp請求書追跡テンプレートで全ての請求書を整理整頓

ClickUpの請求書追跡テンプレートで、すべての請求書を整理整頓しましょう。

このテンプレートは、単一の配送に複数の関係者が関与する場合に明確性を提供します。クライアント、金額、方法、支払いステータスを追跡しながら、不渡り小切手や予想される遅延などの例外ケースに関するメモを残せます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ボードビュー で請求書を視覚的に管理、ドラッグ＆ドロップでフェーズ管理

小切手の不渡り、一部支払い、または今後の期日をフラグ付けするためのメモを追加し、簡単な 注文管理 を実現

合計金額、支払い方法、未払い残高を一つのリストで管理

所有権を割り当て、請求書の漏れを防止

請求書のタイムラインに基づいて、入ってくるキャッシュフローを予測する

単一の配送に複数の関係者（荷主、運送業者、通関業者、倉庫運営者など）が関与する場合、誰がいつ何を請求したかを追跡するのは煩雑になりがちです。

💡 こんな方に最適： 複数の関係者が関わる複雑な請求プロセスを管理するビジネスやチーム（物流会社、運送会社、外部パートナーが多い組織など）。

4. ClickUp フリーランス契約者向け請求書テンプレート

ClickUpのフリーランス向け請求書テンプレートで、簡単にクライアントへ請求できます。

複数の役割をこなすフリーランスや請負業者向けに、請求書を簡単に作成できるテンプレートです。配送情報を自動取得するため、ツールを切り替えることなくクライアントに直接請求できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

サードパーティアプリなしで、ClickUp内で直接請求書を作成

カレンダービュー または ガントチャートビュー で締切を確認し、 またはで締切を確認し、 支払いを確実に管理しましょう

配送詳細と請求書を接続させ、完了するトランザクション履歴を構築

クライアントへの追跡作業を自動化し、時間を節約しましょう

構造化されたブランド化された請求書フォーマットでプロフェッショナルさを維持

個人事業主として、作成者、コミュニケーション担当者、アカウント担当者など、あらゆる役割を担っています。

💡 こんな方に最適： 製品納品後の支払いを迅速・プロフェッショナル・完全に統合された方法で請求したいフリーランスや個人事業主

5. ClickUp 支払いフォームテンプレート

ClickUp支払いフォームテンプレートで、より迅速な支払い回収と整理整頓を実現しましょう。

イベント主催者やサービスプロバイダーにとって、支払いの混乱は体験を台無しにします。このテンプレートは、支払い方法、チケットの種類、参加者の詳細をダッシュボードに自動記録する、シンプルで入力可能なフォームを作成します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

自動同期されたエントリーで、すべての支払いを1つのワークスペースで追跡する

未解決の支払いのフォローアップをチームメンバーに割り当て

各注文に直接領収書や確認書を添付できます

リマインダーを自動化して、参加者が期日を逃すことがないようにしましょう

イベントのチェックインや席指定などのタスクに支払いがリンクされている

💡 こんな方に最適： 支払いとフォローアップを一元管理できるシームレスで追跡可能な方法が必要なイベント主催者やサービスプロバイダー。

6. ClickUp 会計仕訳帳テンプレート

ClickUp会計仕訳帳テンプレートで、借方・クレジットの取引を簡単に追跡しましょう。

頻繁なトランザクションを扱うビジネスにおいて、このテンプレートは漏れを防止します。仕訳の種類、影響を受けるアカウント、サポートとなる領収書などの詳細を、すべて1つのリストに整理して記録できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

帳簿ビュー で財務状況の全体像を把握し、 仕訳帳ビュー で詳細を確認できます

承認のためにチームメンバーをタグ付けし、文脈を伝えるコメントを追加できます

明瞭化のため、各エントリーに請求書や領収書を添付ファイルとして添付してください

見失うことなく、定期的な支出と収入を追跡する

構造化された記録で中小ビジネスがコンプライアンスと監査対応を確実に

💡 こんな方に最適：中小企業や代理店が、日々の財務トランザクションや週次トランザクションを確実に追跡・確認するための、信頼性が高く整理された方法が必要な場合。

7. Template.Net提供の配達受領書テンプレート

Template.Netの配送受領書テンプレートは、出荷確認と注文記録の透明性を保つための編集可能なソリューションを提供します。

差出人/受取人フィールド、配送内容説明、日時スタンプに加え、証明用の署名も完備。Word、Google ドキュメント、PDFで簡単にカスタム可能です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

シンプルでプロフェッショナルなデザインで、素早く編集可能

既存ツールで使えるカスタマイズ可能なフォーマット

必要な署名により明確性と責任の所在を保証します

デジタル確認と印刷確認の両方と仕事ができます

小規模な地元ビジネスから大規模なビジネスまで、簡単にカスタマイズ可能

💡 こんなビジネスに最適： ベーカリー、花屋、宅配サービスなど、プロフェッショナルな配達確認書を迅速に問題する必要がある地域配送ビジネス。

8. Template.Net提供の配達受領書メモテンプレート

このテンプレートは、頻繁に配送を行うビジネス向けの構造化された受領書帳のように機能します。Template.Netの「配送受領書メモテンプレート」は、出荷品と注文書を照合し、受領した品目を簡単に記録できます。

事前設定されたフィールドでアイテム詳細・配達日・受取人署名を記録。繰り返しトランザクションをスムーズかつ確実に。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

定期配送のクイックリファレンス

正確な照合のため、発注書とのメモの整合性を確認してください

署名フィールドにより引渡し時の責任の所在を明確化

複数のフォーマットをサポート（Word、ドキュメント、PDF）

軽量でありながら、日常的な記録に十分な詳細さを備えています

💡 こんな方に最適：物流チーム、宅配サービス、定期的な配送を扱い信頼性の高い正確な配送記録が必要なあらゆるビジネス

9. テンプレート・ネット提供 配送受領書テンプレート

大量の出荷を管理するには、複数の箱、SKU、関係者を追跡する必要があります。Template.Netの「出荷配送受領書テンプレート」は、出荷番号、明細リスト、配達日、受取人署名用のフィールドを備え、正確性を保証します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

大量の配送を構造化された明細記録で追跡

あらゆる詳細を記録することで紛争を防止します

シンプルなレイアウトで、詳細さとスピードのバランスを実現

国内配送と国際配送の両方で仕事

大規模なチーム全体で一貫した文書化を実現します

💡 こんな方に最適：複雑な在庫管理を行う小売業者、正確な注文履行を保証するサプライヤー、大量の出荷を追跡し配送問題を未然に防ぐため一貫した書類が必要な配送チーム。

10. テンプレート・ネット提供 フード配達受領書テンプレート

飲食店や食品販売業者は毎日多くの注文を処理しており、細部の見落としはすぐにクレームにつながります。フード配達受領書テンプレートを使えば、注文番号、アイテム、配達時間、顧客情報、支払い方法など、すべてを明確に記録できるため、慌ただしい中でも何も見逃すことはありません。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

品目別の注文アイテム詳細で、品不足による混乱を回避

顧客連絡先や配達時間用の組み込みフィールド付き

迅速な照合のための支払い方法追跡

厨房、配送業者、顧客間のコミュニケーションを簡素化します

飲食店、ケータリングサービス、テイクアウト業者など、あらゆる業態で柔軟にご利用いただけます

💡 こんなビジネスに最適：正確性を追求するフードデリバリーサービス、テイクアウト・配達プロセスを効率化したい飲食店、そして全ての料理の配送記録を洗練された形で管理する必要があるケータリングビジネス。

11. テンプレート・ネット提供 配達確認書テンプレート

トラブル発生時には、署名入りの受領確認書が最良の防御策となります。このテンプレートは配送内容を明確に記録し、購入者の署名スペースと、受領時の損傷や不一致を記載するメモスペースを設けています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

配送の紛れもない証明として、購入者の署名欄を追加

破損アイテムや不足アイテムを即座に記録できるメモフィールド付き

シンプルで構造化されたデザインで、素早く完了する

サプライヤーと顧客間の信頼を強化します

配送後のトラブルやクレームを削減します

💡 こんな方に最適： 物流チーム、サービスプロバイダー、社内または顧客向け配送証明が必要なビジネス

12. Routificの配達受領書テンプレート

viaRoutific

常に移動中の配送チーム向けに、このテンプレートはすべての完了した配達に対してプロフェッショナルな記録を提供します。会社情報、配達担当者情報、受取人詳細、注文参照番号を記録し、シームレスな追跡を実現します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

配送アイテムすべてを整理したテーブルフォーマット

配達員と受取人の両方の署名フィールド付き

配送と注文参照番号を簡単に照合可能

明確な配送所有権で説明責任を強化

フリート、宅配便、流通業者にも同様に仕事です

💡 こんな方に最適： 配送車両、宅配便ビジネス、配布チームなど、完了した配達を記録するシンプルでプロフェッショナルな方法が必要な方

13. Postermywallの領収書テンプレート

viaPostermywall

PosterMyWallの領収書テンプレートは、プロフェッショナルさと創造的な柔軟性を兼ね備えています。御社の色やロゴ、軽妙なユーモアでブランディングできる一方、3つの支払い列（現金、小切手、モバイル決済）がトランザクションの混乱を解消します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ドラッグ＆ドロップで編集用のカスタム

異なる支払い方法に対応した専用フィールドを3つ用意

ブランドイメージに合わせたビジュアルデザインオプション

フリーランス、小規模店舗、クリエイターの方にも使いやすい

デジタル利用や印刷用に、複数のフォーマットでダウンロード可能

💡 こんなビジネスに最適： 小規模なビジネス、フリーランス、クリエイターの方で、使いやすさとプロフェッショナルなデザインを兼ね備えた領収書をお求めの方。

14. Billed提供の配達受領書テンプレート

viaBilled

請求書発行・支払いプラットフォームが開発したこのテンプレートを使えば、数分で配達受領書の問題が解決できます。自社ロゴを追加し、差出人と受取人の詳細を入力するだけで、明確な記録が作成され、同時に納品メモとしても機能します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ロゴ、連絡先情報、ブランド詳細を自由にカスタマイズ可能

洗練されたプロフェッショナルなレイアウトがクライアントの信頼を築きます

商品の配送と受領の両方を記録するのに最適です

忙しい物流ワークフローでも素早く作成可能

請求書発行プロセスとシームレスに連携します

💡 こんなビジネスに最適： 物流会社、配送業者、製品を取り扱うビジネスなど、配送状況を迅速かつ正確に記録し、顧客に情報を提供する必要がある方。

📖 続きを読む： 混乱する請負業者の見積書に頭を悩ませるのに疲れていませんか？ 生活を楽にする無料の請負業者見積書テンプレートをご紹介します！

15. Scribd提供の配達受領書サンプル

viaScribd

Scribdの配送受領書サンプルテンプレートは、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできる汎用性の高い出発点です。在庫管理から配送追跡まで、これらのテンプレートは構築のための構造化されたプロフェッショナルな基盤を提供します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

複数のサンプルレイアウトから選択・カスタム可能

製品カテゴリや注文スタイルに合わせて編集可能

アイテム、数量、署名用の明確なセクション

小規模なビジネスにも使いやすいシンプルさ、大規模なチームにも対応する柔軟性を兼ね備えています

配送業務における確実な記録の証跡を提供します

💡 こんなビジネスに最適： 中小企業、サプライヤー、サービスプロバイダーは、配送を簡単に記録し、プロフェッショナルな書類管理を維持する方法が必要です。

ClickUpで配送プロセスを簡素化

プロフェッショナルな配達受領書テンプレートは、単なるチェックボックスではありません。ビジネスを保護し、顧客に情報を提供し、すべての出荷が適切な確認を得ることを保証するものです。

個人事業主、成長中の物流チーム、複数のベンダーやクライアントを扱うビジネスを問わず、適切なテンプレートを使用すれば配送プロセス全体が簡素化されます。さらに、組み込みの自動化機能、タスク追跡、支払い調整など、テンプレート以上の機能が必要な場合は、ClickUpがサポートします。

請求書の追跡から支払いフォーム、さらにはフリーランスのプロジェクト管理まで、ClickUpのワークスペースは発送から配達までの注文ワークフローのあらゆる要素を接続します。

今すぐClickUpを無料で試して、スマートでストレスフリーな注文追跡をカスタムしましょう。🚛