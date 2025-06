Excel を Microsoft Word に挿入する方法

レポートはほぼ完成です。Word ファイルは準備完了、Excel データも問題ありません。あとは、同じページでシームレスに連携させるだけです。

しかし、行がずれたり、境界線が消えたり、すべてが急いでコピーして貼り付けたように見えてしまいます。

このガイドでは、フォーマットを乱すことなく Excel を Word に挿入する方法をご説明します。これにより、ドキュメントの見栄えがすっきりし、明確でプロフェッショナルな印象になります。📑

Excel を Word に挿入することは、データを明確かつ整理し、作業しやすい状態に保つためのスマートな方法です。Excel を Word に挿入する方法を学ぶことが役立つ理由は次のとおりです。

🔍 ご存じでしたか?Microsoft Word は1983 年にリリースされました。最初のバージョンは Xenix および MS-DOS 向けに発売されました。これは、WYSIWYG (What You See Is What You Get) 編集機能を備えた最初のワードプロセッサのひとつであり、当時大きな話題となりました。