2025年のおすすめPlaud Noteの代替品トップ10

ミーティングのメモを取りながら、同時に議論に参加するのは難しいものです。ありがたいことに、Plaud NoteのようなAIメモ取りデバイスのおかげで、私たちの生活はずいぶん楽になりました。高度なAIによる音声録音と音声文字起こしが可能です。しかし、Plaud Noteは物理的なメモ取りデバイスであり、対面での会話や電話の会話を記録したい学生、教育者、医師、コンサルタント、その他の専門家により適しています。

しかし、バーチャル会議やウェブ会議の録音についてはどうでしょうか?Plaud Noteは、その仕事にはあまり向いていません。さらに、重要なアクションアイテムのリストも作成されません。では、代わりに何を使うべきでしょうか?このブログ記事では、ミーティングメモを効率的に管理するためのPlaud Noteの代替トップ10について説明しました。

AIアバターにミーティングタスクを代行させることに前向きである。これは、ミーティングの生産性を向上させるAIツールの重要性が高まっていることを示している。 ### 4. Obsidian(個人用メモ作成に最適) via これは、アイデアを視覚化し、リンクさせたいライター、研究者、思想家にとって特に有用です。Obsidianでは、タグを使用してメモを整理することもできます。また、メモをドラッグ&ドロップして、別のフォルダに追加することも可能です。 #### Obsidianの主な機能 * インタラクティブなグラフでメモ間の接続を視覚化し、知識ベース内の関係を簡単に把握 Avomaは、AI搭載のミーティングアシスタントをお探しのビジネスにとって、Plaudの代替手段として最適なソリューションの1つです。 営業電話を自動的に録音し、ミーティングや通話をリアルタイムで文字起こしし、関連情報を簡単に検索できるスマートチャプターを生成します。 さらに、AvomaのAIツールは、クライアントとのミーティングで話し合われた鍵となるトピックを自動的に検出し、データベースに保存します。 このプラットフォームは、音声認識、 Evernoteは、テキスト、写真、PDF、領収書などを追加して、あらゆる情報を1か所に保存できるデジタルノートアプリです。AI搭載の検索機能、ファイル添付機能、リマインダー機能により、整理された状態を維持できます。さらに、Evernoteのコラボレーション機能により、ミーティングメモをリアルタイムで簡単に作成し、編集することができます。

メモにキーワード、タイトル、日付、タグを追加し、クイックアクセス用のフィルタを作成できます。 Evernoteでは、書類をスキャンしてメモとして保存できるため、必要なファイルをすべて1か所にまとめることができます。 最も便利な機能は、メモ内にコンテキストをより良くするためのタスクを作成できることです。 #### Evernoteの主な機能 * OCR機能付きの強力な検索機能を使用して、メモ、画像、添付ファイル内のテキストをすばやく検索

すべてのデバイス間でメモを同期し、どこからでもアクセスや編集が可能 オフラインアクセスでいつでもメモをビュー ウェブページや記事をクリップしてメモに追加し、知識ベースを作成 /%href/ #### Evernote のリミット * オフラインでメモにアクセスできないというユーザーからのレポートあり #### Evernote の価格

無料 Evernote プレミアム: 月額 7.99ドル #### Evernote の評価とレビュー *G2: 4.4 (2000件以上のレビュー) *Capterra: 4.4/5 (8200件以上のレビュー) #### Evernote について実際のユーザーはどのようなことを言っているのでしょうか?



メモのフォーマットを驚くほどの速さで統合することが、より簡単かつ効率的になりました。これは素晴らしいことです。 特定のイベントごとに多数のメモを追跡し、適切な情報をより見つけやすくするためにノートブックやタグを使用して整理しながら、高いパフォーマンスを維持することが一般的になっています。 Evernoteを使用すれば、プロジェクト、ミーティング、日々の活動を全員が同じページで最新の状態に保つことが簡単です。 G2レビュー

📖 Read More: /href/ https://clickup.com/blog/how-to-take-notes-from-a-video// ビデオからメモを取るには? /%href/ ### 7. Bear (メモにスケッチを追加するのに最適) via undefined Like Plaud Note, HiDock is also a portable AI note-taker that combines laptop docking features with Bluetooth call recording, allowing you to capture voice calls or virtual meetings. It records, transcribes, and summarizes meeting discussions using the GPT-04 model. You can use its AI-powered voice marks to highlight key points and edit speaker names in meeting notes for better clarity.HiDockは、メモを手動でコピー&ペーストする必要なく、NotionやGoogleドキュメントに簡単にメモを転送することもできます。 #### HiDockの主な機能 双方向ノイズキャンセル機能により、より正確な書き起こしを実現 話者識別機能により、音声認識が簡単かつ正確に 生涯無料のAI書き起こし機能にアクセスし、あらゆる音声チャットやバーチャルミーティングソフトウェアからシームレスに書き起こし 57言語でミーティングメモを書き起こし

HiDockのリミット 30分を超えるミーティングのアップロードに問題が生じることがあり、ユーザーエクスペリエンスに影響を与えることがあります。 HiDockの価格 ユーザー1人あたり329ドル HiDockの評価とレビュー レビューが十分ではありません。 ### 9/。 AudioPen(音声メモをテキストに変換するのに最適) ) via /href/ https://audiopen.ai/ AudioPen /%href/ AudioPenは、* 整理されていない音声メモをクリアで要約されたテキストに変換するのに役立ちます。

音声メモを録音するだけで、AudioPenが「ええと」や「あの」などの不要な言葉を削除し、あなたの考えを整理して読みやすいメモに仕上げます。 メモのスタイルをカスタマイズすることもでき、シェイクスピアのような著名な作家のスタイルをコピーするオプションもあります。 複数の言語をサポートし、Zapierとの統合も可能なAudioPenは、Notionを含む5,000以上のアプリへのメモのエクスポートも簡単に行え、シームレスなメモ管理を実現します。

AudioPenの主な機能 スタイルを変更したり、タグやフォルダを追加して、ニーズに合わせてメモをカスタム ボイスメモをメモ、電子メール、記事に変換 ウェブ上でメモを公開して簡単に共有 #### AudioPenの制限事項 無料バージョンでは、ディクテーションは3分間のみ、要約は10回まで #### AudioPenの価格 *無料 * プライム: 年間99ドル

AudioPen の評価とレビュー * レビューが不十分 ### 10. FoCase REC (iPhone 通話の録音に最適) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image10-3.png FoCase REC: iPhone 通話の録音に最適 /%img/ via

/href/ https://focase.net/ FoCase REC /%href/ FoCase RECは、iPhoneとAndroidデバイス両方で通話を録音できるシンプルなハードウェアソリューションです。高度な振動技術を使用して、イヤホンからの音声をキャプチャし、クリアなオーディオ録音に変換します。このデバイスは、WhatsAppを含む幅広いアプリと連携し、さまざまなソースからの通話を録音できます。

携帯電話の背面に貼り付け、ボタンを押すだけで録音を開始できるので、仕事でも大いに役立ちます。 FoCase RECは、ユーザーフレンドリーな設計と幅広い互換性を備え、高品質な通話録音を実現します。 #### FoCase RECの主な機能 直感的に操作できるモバイルアプリで、録音した通話の管理、再生、共有が簡単にできます。 磁石で簡単に添付でき、素早く録音のセットアップができるので、シームレスな操作が可能です。

パスワード保護と便利なバックアップオプションで、プライバシーとセキュリティを確保し、録音を安全に保存 #### FoCase REC のリミット 磁石式の添付ファイルのため、すべての電話ケースと互換性があるとは限りません #### FoCase REC の価格 ユーザー1人あたり79.00ドル #### FoCase REC の評価とレビュー * レビューが十分ではありません

AIメモ機能、タスク追跡、プロジェクト管理機能を備えているので、すべてを1つのプラットフォームで管理でき、アプリを切り替える必要がなくなります。その結果、迅速な行動と効率性の向上が実現します。