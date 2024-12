アジャイルスクラムとは何か？実証済みのアジャイルスクラムテクニック

スクラムとは何か?

スクラムはアジャイルベースのプロジェクト管理フレームワークで、社内チームやバーチャルチームがスプリントと呼ばれる短いプロジェクトサイクルで製品を開発します。各スプリントの終わりには、カスタマーのフィードバックを収集し、彼らの提案を取り入れてから開発プロセスを継続します。

多くのソフトウェア開発者が アジャイル・スクラム アジャイル・スクラムと毎日のスタンドアップでは、迷ったり圧倒されたりしがちだ。

アジャイル・スクラムと日々のスタンドアップは、迷子になったり、圧倒されたりしがちだ。

でも心配はいらない。

それは音よりもはるかに簡単です!。

このスクラムガイドでは、スクラムがあなたやあなたのチーム全体にどのように役立つかを理解してもらうために、スクラムについて知っておくべきすべてについて説明します。また、スクラムプロジェクトを管理する最良の方法も紹介します。

始めよう!

スクラムとは何か?

スクラムは超シンプルです。

チーム、特にソフトウェアチームが製品開発を管理するのに役立つソフトウェア開発方法論である。

スクラムはどのように仕事をするのか?

スクラムメソッドでは、漸進的かつ反復的なプロセスに従ってプロジェクトや製品管理を行います。

プロジェクトのライフサイクルは、特定の期間(スプリントと呼ばれる)の小さなサイクルに分割され、それぞれ独立して取り組みます。各スプリントの推奨期間は2~4週間で、プロジェクトを迅速に開発し、期限に間に合わせることができます。

各スプリントサイクルが完了したら、あなたは(インクリメントと呼ばれる)仕事ソフトウェアをステークホルダー(通常、カスタム)に提示し、フィードバックをもらいます。

作業ソフトウェアとは何ですか?

仕事とは、単に使用可能な状態の実行可能な製品のことです。

顧客に製品をデモし、フィードバックを収集した後、次のスプリントに移る前に、彼らの推奨事項を実装します。

これは、顧客に出荷する前に完了した製品を開発する、ウォーターフォールモデルのような伝統的なプロジェクト管理プロセスとは大きく異なります。

例を挙げよう:

ソフトウェア・アプリケーションを開発しているとする。

ウォーターフォールのような伝統的な手法を使う場合、ソフトウェア開発プロセスにおける複雑な仕事(プランニング、テスト、開発)をすべて1年以上かけて1人でやることになります。

そして、あなたが費やした苦労のすべてを評価してくれることを期待して、それを顧客に提示することになる。問題は、顧客がそのすべてを気に入ってくれるとは限らないということだ。

このアプリは、彼らが何を望み、何を必要としているかを仮定して作ったことを忘れないでください。その仮定は正確ではなかったかもしれません。

そうではなく、スクラムのプロジェクト管理を使っていれば、各ステップで積極的に彼らを巻き込み、彼らの意見を聞くことができたはずだ。これは、優れた品質の製品を作り、顧客に最高の価値を提供するのに役立つ!

速い開発作業ペースに対応するため、スクラム生産チームはホワイトボード(スクラムボード)を使ってタスクやスプリントを管理する。

スクラムは何に使われるのか?

スクラムは主に開発者チームがソフトウェアプロジェクトを管理し、高品質のソフトウェアを構築するために使用されますが、次のような場合にも使用できます。 アジャイルマーケティング アジャイル・マーケティング /%ref.アジャイル・マーケティング /%ref.アジャイル・マーケティング /%ref.アジャイル・マーケティング /%ref.アジャイル・マーケティング /%ref.アジャイル・マーケティング /%ref.アジャイル・マーケティング

スクラムはやること?

スクラムメソッドを使用する2つの鍵があります:

1.プロジェクト全体を一度に進めようとしないので、何か問題が起きたときに変更を加えるのが簡単です。例として、技術的な不具合があった場合、1つのスプリントサイクルをやり直すだけでよく、全体をやり直す必要はない(PHEW!)。 2.スプリント・ベースの反復開発では、各スプリント・サイクルの終わりにステークホルダーからフィードバックを得ることができ、次のスプリントの前にそれを開発に取り入れることができる。この継続的なプロセスによって、あなたはカスタマーを積極的に巻き込み、彼らが好きな最終製品を作ることができる!

このフレーズを思い出してください:顧客のために、顧客によって」というフレーズを覚えていますか?

スクラムは、それが単なるマーケティングのギミックではなく、本物のものであることを保証する!

スクラム手法の簡単な歴史

ラグビーに詳しい人なら、「スクラム」が何を意味するかわかるだろう。ラグビーのフォーマットで、チームが見出しを合わせ、ボールのポゼッションを得ようとするものだ。

そして、スクラムプロジェクト管理のルーツはまさにそこにある。

ここで、スクラムの歴史について簡単に説明しよう:

1986年、2人の日本人教授、 竹内洋岳 と 野中郁次郎 は、ハーバードビジネスレビューの記事"The New New Product Development Game"で「スクラム」という言葉を紹介した。

と は、ハーバードビジネスレビューの記事"The New New Product Development Game"で「スクラム」という言葉を紹介した。 これに触発された ジェフ・サザーランド は、1990年代初頭にスクラム理論をソフトウェア開発プロジェクトに利用した。

は、1990年代初頭にスクラム理論をソフトウェア開発プロジェクトに利用した。 1995年、ジェフ・サザーランドと ケン・シュワバー は、OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) カンファレンスで、適切なフレームワークとしてスクラムを発表した。

は、OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) カンファレンスで、適切なフレームワークとしてスクラムを発表した。 2001年、ケン・シュワバー、ジェフ・サザーランド、その他15人がアジャイルプロジェクト管理のフレームワークを発表し、スクラムはアジャイルベースのプロジェクト管理手法として定義された。

でも、ちょっと待って、アジャイルって何?

アジャイルフレームワークは、スプリントアプローチに基づく管理方法論の大まかな分類である。

それぞれのアジャイル手法はユニークであるが、すべてのアジャイル手法はアジャイル宣言に従っている。

アジャイルはスクラムの一部ですか?

アジャイルはスクラムの一部分ではない。

スクラムはアジャイルのサブセットであり、様々なアジャイルマネジメントの価値と原則の上に構築されている。スクラムは、製品開発に短い期間の反復的アプローチを採用する。

アジャイル宣言とは?

アジャイルマニフェストとは、アジャイルの方法論とそれを支持するものを簡潔にまとめたものです。アジャイル開発とアジャイルプログラミングのベストプラクティスを導く12の鍵で構成されています。

すべてがプラン通りに進むように、アジャイルの原則に熱心に従わなければなりません。ここでは、それらの原則を要約する:

顧客満足のアジャイル原則:顧客は常にあなたの優先度であるべきだ。彼らが満足する仕事を提供するために、変化するニーズやフィードバックを調査し、それに適応する。 品質のアジャイル原則:成功の第一の尺度は、カスタマーの満足度です。これは、継続的な改善につながるテスト駆動型の持続可能な開発によって達成されます。 チームワークのアジャイル原則:チームメンバーは常に積極的に参加し、モチベーションを高めなければならない。チーム全体に権限を与え、有能な個人として扱い、成功に必要なツールを与える。 アジャイルプロジェクト管理の原則テスト駆動開発をシンプルに保ち、プロセスを常に評価する。不必要なプロセスはすべて削除してスピードアップし、定期的に最適化する。

(訳注: 「テスト駆動開発」とは、テストが必要な開発プロセスのことです。

アジャイル開発の方法論は、時間の経過とともに変化する要件を検査し、それに適応し、エンドユーザーからの絶え間ないフィードバックを促します。

アジャイル開発では、最終的な製品が顧客から絶賛されるようなものになるよう、あらゆるレベルで顧客からのフィードバックを実施する。

スクラムメソッドがアジャイルフレームワークにどのようにフィットするか見てみよう。

アジャイルがダイエットだとしたら、スクラムはダイエットを促進するためのレシピだ。

基本的に、スクラムはアジャイルフレームワークのサブセットである。 スクラムの価値 アジャイルの原則の上にスクラムの原則を構築する。

スクラムの目標は、テスト駆動開発の原則をより速く、よりシンプルに、より柔軟にし、複雑な製品を簡単に開発できるようにすることである。

また、アジャイルチームとスクラムチームは似ていますが、役割は若干異なります。

例えば、アジャイルチームでは、アジャイルコーチやプロジェクトマネージャーがいる可能性があるが、スクラムチームでは、プロジェクトマネージャーの役割は、通常、製品所有者、スクラムマスターの役割、開発チームの間で分担される。

なぜアジャイルスクラムと呼ばれるのか?

スクラムは、アジャイルプロジェクト管理哲学の基本原則を使用しているため、アジャイルスクラムとも呼ばれています。

実際、スクラムを、カンバン方式、エクストリームプログラミング、リーン、スケールドアジャイルフレームワークのような他のアジャイル手法と組み合わせることで、より効率的にすることができる。

スクラムの恩恵を受けられるのは?

スクラムのようなアジャイル手法は、当然ながらソフトウェア開発チームに適している。

ソフトウェア開発プロジェクトは通常、厳密なカスタマテストを含み、柔軟性が高いので、スクラムは完璧に適している。

しかし、アジャイルソフトウェア開発でスクラムが使われるのはここだけではない。

そのルーツは技術界にあるにもかかわらず、スクラムはどんな環境にも適している。

ソフトウェア開発チームやマーケティングチームから、販売会社や数人の従業員しかいない小さな開発組織まで、どんなものでもスクラムを使うことができる。

スクラムのアプローチは差別しない。

スクラムの価値とは?

スクラムバリューはスクラムチームの倫理コードを形成し、5つの日常的な価値を含む:

勇気 :スクラムチームは実験する勇気を持ち、正しいことをやること。

:スクラムチームは実験する勇気を持ち、正しいことをやること。 集中 :チームはスプリントと目標に集中しなければならない。

:チームはスプリントと目標に集中しなければならない。 コミットメント :チームは、明確な目的を持った現実的な目標を作成し、その目標達成にコミットしなければならない。

:チームは、明確な目的を持った現実的な目標を作成し、その目標達成にコミットしなければならない。 開放性 :スクラムプロジェクトに関わる全員が、直面した課題やプロジェクトの仕事についてオープンでなければならない。これにより、すべてにおいて透明性が完了する。

:スクラムプロジェクトに関わる全員が、直面した課題やプロジェクトの仕事についてオープンでなければならない。これにより、すべてにおいて透明性が完了する。 尊重:効果的なチームコラボレーションを行うためには、メンバーは技術的スキルやバックグラウンドに関係なく、お互いを尊重しなければならない。

"簡単そうでしょう?

スクラムの成果物とは?

スクラムのアーティファクトというと、インディ・ジョーンズが探検した廃墟の洞窟の名残のように聞こえる。

しかし、実はこれらはスクラムの核となる要素なのだ。

それぞれのスクラム成果物は、スクラムが効果的に仕事するためのプロセスのバックボーンを形成する。

ここでは、スクラムのフレームワークを形づくるアーティファクトを簡単に見てみよう。

A. プロダクトバックログとは何ですか?

プロダクトバックログは、完了しなければならないタスクの優先順位付けされたリストであり、プロジェクトを実現するために必要なすべてのリストでもある。

このスクラムの成果物は、基本的に、プロジェクトを完了させるためにやることすべてのToDoリストである。

通常、プロダクトバックログアイテムは、適用しやすくするためにユーザーストーリーで示される。

ユーザーストーリーとは何ですか?

ユーザーストーリーは、アジャイルスクラム方法論の核となる部分です。

ユーザーストーリーはエンドユーザーの視点から見た製品の機能の短い説明です。アジャイル手法では、ユーザーストーリーはこのシンプルな文章のフォームをとります:

エンドユーザーの役割として、"I want [the desire] so that [the rationale]" という簡単な文章です。

そして、開発者は、ワークフローで機能を構築し作成するときに、そのユーザーストーリーを考慮する。これは、プロダクト所有者やスクラムチームのメンバーが、自分の視点ではなく、ユーザーの視点を考慮するのを助けることを意図している。これは本質的に、プロダクトチームが、ユーザーが本当に必要としているものについての共有理解を作るのに役立つ。

プロダクトバックログはやることが変わるのか?

スクラムは動的なプロジェクト管理手法であるため、スクラムの成果物は静的であり続けることはできません。そのため、プロダクトバックログのアイテムはプロジェクトの進捗に合わせて常に変化します。

スクラムはどのように行われるのですか?

サイクルが終わるたびに頻繁にフィードバックを得ることで、カスタマが何を望み、何を必要としているのか、よりよく理解できるようになる。そして、最終製品に顧客の要求が正確に反映されるように、製品バックログのアイテムを追加したり削除したりすることができます。このプロセス全体は、バックログの洗練として知られています。

スプリントバックログとは何ですか?

スプリントバックログは、基本的にプロダクトバックログですが、特定のスプリントのアイテムだけが含まれます。

プロダクトバックログと同様に、スプリントバックログは非常に柔軟で、開発チームは得られたフィードバックに従ってストーリーを修正します。

C. インクリメントとは何ですか?

いいえ、これは年次昇給ではありません。

インクリメントとは、仕事ソフトや製品インクリメントとも呼ばれ、各スクラムスプリントから得られる使用可能な最終製品のことです。

例えば、あるスプリントがアプリ機能の作成にフォーカスしていた場合、その完成した機能はそのスプリントのプロダクトインクリメントと呼ばれます。

スクラムの鍵となる役割とは?

スクラムがプロジェクト管理に特化した方法論であることは明らかだ。

しかし、それを実行する人についてはどうだろう?

"彼らも特別であるべきではないか?

そうだ

会社やスクラムチームはそれぞれ違うが、スクラムの鍵となる3つの役割がある。この3者は常に協力し合い、プロジェクトが納期を守るようにする。

ここで、スクラムチームモデルにおける様々な役割の概要を簡単に説明しよう。

A. プロダクト所有者とは誰か?

スクラム開発プロセスは、スクラムプロダクトオーナーから始まります。

彼らは最終的な製品がどうあるべきかのビジョンを持っている。彼らは製品要件を知り、何が含まれるか、何が含まれないかについて最終決定を下す。

所有者はまた、各インクリメントをステークホルダーに提示し彼らのフィードバックをスクラムチームに伝える人物でもある。

各プロジェクトにおいて、スクラムプロダクトオーナーは一人しかおらず、その権限は争われないことが不可欠である。

なぜ?

アーチーとレジーに パーティーの手配を任せるのか?

所有者が複数いる場合、明確なリーダーがいないことになり、意思決定が複雑になります。

スクラムのプロダクトオーナーが複数いる場合、これに対処することになる:

"楽しいだろ?

そして、複数のスクラムチームに対して1人のプロダクトオーナーを持つことは可能だが、たとえ小さなプロジェクトであっても、それはあまり推奨されない。

プロダクトオーナーの役割には非常に多くの生産性があるため、彼らが適切なスクラムトレーニングを受けることも重要です。適切なスクラムトレーニングやスクラム認定については、Agile AllianceやScrum Allianceのようなスクラムの専門団体が信頼できる情報源となる。

B. スクラムマスターは誰ですか?

スクラムのフレームワークでは スクラムマスター は、プロジェクト管理者のようなもので、よりクールな名前である。

製品開発をまとめ、目標と成果物に対する責任を持たせる。

スクラムマスターの役割の主な機能は、チーム内のコミュニティと調和を促進することである。彼らはまた、プロジェクトの リソースの割り当て プロセス。

スクラムマスターは、必ずしも投資対効果を求めるわけではないが(ROIは要因の1つではあるが)、アジャイルプロセスを合理化し、効果的なスクラムチームを作るための正しいプラクティスを推進しようとする。

しかし、スクラムマスターの中核的な役割と職務は、企業によって異なる。

あるアジャイル組織では、スクラムマスターは製品開発プロセスそのものの一部を担当するかもしれない。あるアジャイル組織では、スクラムマスターは製品開発プロセスそのものの一部を担当するかもしれない。大規模なアジャイル組織では、スクラムマスターは単に仲介役であり、製品開発においてチームをコーチするかもしれない。

スクラムマスターの役割は、通常のプロジェクトマネージャーとは大きく異なるため、スクラムチームを即座に管理することはできない。プロジェクト管理者は、その役割を担う前に、スクラムマスターの資格を取得することを推奨する。

理想的には、Scrum.orgやProject Management Instituteのような専門グループから徹底的なスクラムトレーニングを受け、スクラム認定を取得してから、これらのプロジェクトを管理することだ。そうすれば、あなたはきっと素晴らしいスクラムマスターになれるだろう。

C. 誰がスクラム開発チームの一員ですか?

スクラム開発* チーム* は、おそらく世界で最もハードな仕事* チーム* です。

スクラムチームは、プロジェクトの開発努力のほとんどを行う5~7人の小さなメンバーで構成されるチームです。スクラムチームのメンバーは通常、専門的なスキルを持っており、誰も開発プロセスを遅らせないように同僚を相互訓練する。

これらの 機能横断チーム はまた、高度に自己組織化されたチームであり、外部からの支援を最小限に抑えながら、互いに助け合って目標を達成する。

自己組織化が必要なレベルであるため、スクラムチームのメンバーはその職務を遂行するために徹底的な訓練と経験を積む必要がある。スクラムの専門機関からスクラムの認定を受けることは強制されないが、推奨される。

スクラムの鍵になるセレモニー(イベント)とは?

スクラムフレームワークは、プロジェクトを軌道に乗せるための一連の繰り返しイベント(スクラムイベント)に基づいている。これらはプロジェクトの進捗に欠かせないものであり、これなしではやることができない。

ここでは、開発の指針となるスクラムイベントを詳しく見ていこう。

**A.バックログ計画ミーティングとは?

最初のスクラムプランニングミーティングです。

ここで、プロダクト所有者はプロダクトバックログを作り始め、チームが扱うすべてのタスクとストーリーのアイデアを与える。プロダクトバックログは新しいカスタマーのフィードバックによって常に変化するので、このイベントが本当に終わることはありません。

製品が完成するまで、常にプロダクトバックログのプランニングを調整しなければならない。

スプリント計画 スプリントプランの ミーティングでは、開発チーム全体が個々の反復サイクルのスコープ(仕事プラン)を決定します。

チームはプロダクトバックログの既存のストーリーを確認し、現在のスプリントでどのストーリーに挑戦するかを決定する。その後、チームはこのスプリントの締め切りを決め、タスクの責任をチーム内で分担する。

**C.スクラムのスプリントとは何ですか?

スプリントと聞いて最初に思い浮かぶのは何だろう?ウサイン・ボルト?

それとも近所の子供たちが全速力で走っている姿?

アジャイル・プロセスにおけるスプリントもほぼ同じだ!

タイムボックスやイテレーションとも呼ばれるスプリントは、通常2週間の期間で、プロジェクトセッションを要約したものです。

一定の長さのイテレーションの間、開発チームは次のことを行います:

製品の仕事を積極的に行う。

カスタマーフィードバックの点検と適応

お互いに確認し合う

ほとんどのスプリントには、一連の成果物からなる「スプリント目標」が設定されているが、これらの目標は柔軟に変更することができる。なぜなら、スプリントはカスタマーのフィードバックを考慮しなければならないからであり、もしカスタマーが何らかの変更を必要とするならば、スクラムスプリントはそれに対応しなければならない。

**D.デイリースタンドアップとは何ですか?

デイリースタンドアップ は、超高速で毎日行われる スクラムミーティング プロダクトバックログに関するすべてについて、スプリントの進捗をアップデートするための会議。チームは毎日のスクラムミーティングを利用して、日々起こったことを確認し、次の仕事に備える。

デイリースクラムミーティングは次のようにする:

15分以内であること

チームメンバー全員が出席すること。

全員をタスクに集中させるスクラムマスターが運営する。

午前中に前日の振り返りとその日のアジェンダを設定する。

毎日のスクラムミーティングは、プロジェクトの障害を解決するためのミーティングではないことを忘れないでほしい。

通常、提起された進行中の障害は、ミーティング後すぐに関連するサブグループによって処理される。

毎日のミーティングでは、スクラムプロセスの一環として、各チームメンバーが次の3つの質問に答える:

昨日は何をやりましたか?

今日やることは?

プロジェクトで邪魔になっているものはあるか?

**E.スクラム・オブ・スクラムのミーティングとは?

スクラム・オブ・スクラムって、スクラム・マネジメントを題材にしたファンタジーTVシリーズの最終決戦みたいでしょ?

悲しいことに、そうではない。それは大きなスクラムミーティングのようなものだ。

時には、大きなプロジェクトの要求に対処するために、チームが複数のスクラムチームに分かれることもある。さらに、チームサイズが大きい場合は、複数のスクラムチームに分けるのがベストだ。

これらのチームはすべて同じスプリント目標に向かって働くが、かなり独立して仕事をする。

しかし、複数のチームが関わっている以上、彼らも調整する必要がありますよね?

そこで、スクラムのスクラムミーティングが登場する。

ここでは、個々のチームの代表者が集まって、スプリントの進捗を定期的に全員に報告する。スクラム・オブ・スクラムは、全員が同じページにいて、各スクラムチームがやることを把握していることを保証する。

**F.スプリントレビューミーティングとは何ですか?

スプリントレビューミーティングは、チームがステークホルダーにインクリメントを提示し、フィードバックを求める場である。

ここでは、利害関係者の品質チェックと検証のために、仕事ソフトのデモを提示する。こうすることで、チームはステークホルダーからタイムリーなフィードバックを得ることができ、次のスプリントで必要な変更を加えることができる。

スプリントレトロスペクティブとは何ですか?

スプリントの終わりに行われるレトロスペクティブ ミーティングでは、チーム全体で前回のスプリントを点検し、次のスプリントでどのように改善するかを話し合います。

フィードバックから学ぶことがアジャイルスクラムの方法論の鍵であり、チームメンバーに学ぶ素晴らしい機会を与えることを忘れないでください。

前のスプリントで何が悪かったかを振り返り、将来のスプリントを改善するためのアイデアをブレーンストーミングすることで、チームは スプリント振り返り 時間をかけて計画的に改善する。

ボーナス *スプリント・レトロスペクティブ・テンプレート _* スプリント・レビューとスプリント回顧はどう違うのですか?

レビューとレトロスペクティブのミーティングは、どちらも頻繁な点検を保証するものですが、2つの異なるものです。

スプリントレビューでは、製品インクリメントのデモと改善に焦点が当てられ、レトロスペクティブでは、以前のスプリントを分析することによるプロセスの改善に焦点が当てられます。

アジャイルスクラムメソドロジーを円滑に進める方法

スクラムチームの役割、成果物、および儀式は、スクラムフレームワークを構築し、高いビジネス価値を持つ製品を開発するのに役立ちます。

しかし、プロジェクトを完全に管理するには十分ではありません。

ショック?ショック?

スクラム・カンバン、スケールド・アジャイル、エクストリーム・プログラミング、あるいはあらゆるアジャイル手法から本当に利益を得たいのであれば、正しい アジャイル ソフトウェアを使う必要がある。

なぜですか?

アジャイルソフトウェアがなければ、チームはすべての活動のための統合された場所を持つことができない。彼らは、何が起こっているかを知るために複数のアプリを切り替えなければならない。

アジャイルソフトウェアがなければ、あなたのチームはすべての活動を統合した場所を持つことができない。

素晴らしい アジャイルスクラムツール はアジャイルチームを支援する:

プロジェクトやスプリントの進捗を追跡する。

各プロダクトバックログアイテム、ユーザーストーリー、ストーリーポイントの追跡

互いやプロジェクト利害関係者とのコラボレーション

しかし、今日利用可能なツールが大量にある中で、どれをやるべきか?

シンプルに:ClickUp!*。

2021年のベスト・アジャイル・スクラム・ツール:ClickUp

ClickUpは世界で最も評価の高いアジャイルスクラムプロジェクト管理ツールです。

新興企業からGoogleやWebflowのような大企業まで、200,000以上のチームに使用されており、スクラムや アジャイル変革 努力を怠らない。

さらに、リモートプロジェクト管理に関連するバーチャルチームの主要な課題を克服する究極のツールをお探しなら、ClickUpをご利用ください!

ClickUpには、社内やリモートでのアジャイルスクラムプロジェクトを支援する以下のような機能がたくさんあります:

マルチビューで変化するタスクフェーズに対応

スプリントリストでスプリントの内容を追跡

アジャイルダッシュボードでタスクの進捗を監視する

カスタムステータスでタスクのステータスを管理する

割り当てられたコメントで即時コミュニケーションを促進

ClickUpがアジャイルとスクラム開発にどのように役立つかを簡単にご紹介します:

1. 複数ビュー 様々なプロジェクト要件の管理に役立つ

アジャイルとスクラムは、変化するカスタマーの要求に適応するためのものですよね?

だからこそ、プロジェクト管理ツールは、このようなニーズの変化にも対応できなければならないのです。

アジャイルチームにインターフェイスへの適応を強いるような堅苦しい管理ツールを使う代わりに、ClickUpを使いましょう!

このツールは、スクラムやアジャイルアプローチに即座に適応するためのマルチビューを提供します。

ここでは、これらのビューの詳細と、スクラムやアジャイルチームにどのように役立つかについて説明します:

A. 必須タスクビュー

ClickUpには、2つの一般的なプロジェクト管理スタイルに対応する2つの必須タスクビューがあります:

リストビュー。

このビューは、GTDスタイルのやることリストで仕事を管理するスクラムチームに最適です。タスクはシンプルなチェックリストとしてリストアップされるので、進捗に合わせて簡単にチェックすることができます。

複数のタスクのスプリントリストを管理するのに使います。各タスクが注文リストのように次々とリストアップされるので、順番に取り組むことができます。

*ボードビュー

スクラムボードビューは、スクラムとカンバン方式を組み合わせたいチームに最適です。このビューは、スクラムとカンバン方式を組み合わせたいチームに最適です。 カンバンボード 機能をスクラムボードに追加します!

タスクはスクラムのタスクボードにレイアウトされ、ドラッグ&ドロップで素早く調整することができます。

B. ボックスビュー

ボックスビューは、チームの全体像を把握するのに最適です。

プロジェクトオーナーやプロダクトマネージャーはこのビューを使って開発チームをチェックできます。タスクは担当者ごとにソートされるので、誰が何の仕事をしているのかすぐにわかります。

C. カレンダービュー

ClickUpのカレンダービューは、スプリントタスクの事前プランニングと管理に役立ちます。また、プロダクトバックログからスプリントバックログにアイテムを追加するタイミングを決定するためにも使用します。

柔軟性を高めるために、管理者はカレンダーを以下のようにビューできます:

日 :指定された日に予定されているすべてのタスクをビューし、毎日の生産性レビューをやること。

:指定された日に予定されているすべてのタスクをビューし、毎日の生産性レビューをやること。 4-Days :4日間のタスクスケジュールを表示します。

:4日間のタスクスケジュールを表示します。 週間 :1週間のスプリントスケジュールをビューします。

:1週間のスプリントスケジュールをビューします。 月次:プロジェクトのロードマップを月単位で表示します。

D.ミーモード

クリックアップの私モードは、あなたに割り当てられたものだけを追跡する完璧な方法です。

自分に割り当てられたタスク、コメント、リストだけがハイライトされます。これにより、他のチームメンバーのタスクに気を取られることなく、自分のタスクに集中することができます。

2.スプリントを常に追跡できるスプリントリスト

スクラムとアジャイルアプローチは、スプリントを中心に回っている。

どんなスクラムマスターに聞いても、それについて話すのを聞くだろう。

しかし、スプリントはスクラムに不可欠であるため、プロジェクト管理ツールはスプリントを効果的に扱える必要がある。

ClickUpでは、各スプリントの成果物を分解したスプリントリストを作成することができます。これらはチェックリストなので、現在のスプリントの進捗に合わせてアイテムを素早くチェックすることができます。

これらのリストにスクラムポイントを追加して、スクラムバックログを完成させるのにかかる時間を決定することもできます。

これはとても読みやすく使いやすいので、アジャイルコーチは、新しいチームにさまざまなアジャイルプラクティスをトレーニングするために簡単に使うことができる。

3. アジャイル・ダッシュボード プロジェクトの概要を詳細に視覚化する

アジャイルダッシュボードは、プロジェクトの進捗を詳細に視覚化します。

つまり、ただ番号を見るよりずっといいんだ。

クリックアップには強力なダッシュボードが用意されています。ダッシュボードは、プロジェクト進捗の概要を素早く詳細に表示します。

ここでは、ダッシュボードがプロジェクト管理のアジャイルアプローチにどのように役立つかをご紹介します:

A. ベロシティチャート

ClickUpのベロシティチャートは、タスクの完了率を判断するのに役立ちます。

すべてのタスクは隔週または週ごとに分割され、その平均ベロシティがグラフに表示されます。また、ClickUpはスプリントリストのデータを自動的にグループ化し、追加しやすくします。これは、スクラムのバックログをどの程度迅速に処理しているかを確認するのに役立ちます。

B. バーンダウンチャート

ClickUpのリリース バーンダウンチャートは、チームがターゲットラインに対してどのようなパフォーマンスをしているかをハイライトします。また、完了するまでに残っている仕事の量も表示されます。

リリース・バーンダウン・チャートは、次のような様々なメトリクスをハイライトします:

ターゲット進捗 : スプリント目標を達成するための理想的なタスク完了ペースを表示します。

: スプリント目標を達成するための理想的なタスク完了ペースを表示します。 進捗予測 : 完了したタスクに基づくチームの現在の進捗率を表示します。

: 完了したタスクに基づくチームの現在の進捗率を表示します。 アクティブ:現在の完了したタスク数を表示します。

リリースバーンダウンチャートは、スケジュールから遅れているかどうかを識別するのに役立つように、スクラムチームは進捗の阻害要因を素早く特定するために使用する。

C. バーンアップチャート

スプリントバーンダウンチャートとは異なり、バーンアップチャートは、関係する仕事の合計に対して、どれだけすでに完了した仕事があるかを示します。こうすることで、何を終わらせたかを把握し、チームのモチベーションを高めて、うまく終わらせることができる。

D. 累積フローチャート

ClickUpの累積フローチャートは、タスクの進捗状況を時系列で表示します。

タスクは現在のステータスによって色分けされます。これは、ボトルネックを素早く特定し、解決するためのステップに役立ちます。

4. カスタムステータス タスクの様々なフェーズを管理するのに役立つ

スクラムやアジャイルの方法論は、ソフトウェア開発チームだけのものではないことを覚えておいてほしい。

営業チームやマーケティング担当者など、複数のチームでも使われている。

そして、基本的なスクラムプロセスのフレームワークは変わらないが、それぞれのチームには固有のニーズやプロジェクトフェーズがある。

例えば、アジャイルソフトウェア開発とアジャイルマーケティングプロジェクトでは、レビュープロセスが大きく異なるだろう。

だからこそ、プロジェクトごとにオーダーメイドのステータスを作成できるツールが必要なのだ。

ClickUpのカスタムステータス機能を使えば、プロジェクトステータスを要件に合わせて個別にカスタマイズできます。これにより、ニーズに合わないステータスの設定に縛られることがなくなります。

スクラムプロセス_の鍵の一つは、迅速なターンアラウンドタイムです。

しかし、メンバーがあなたのコメントに返答するのに時間がかかるようでは、それを達成することはできませんよね?

ClickUpの指定コメント機能を使えば、このような問題とはおさらばです!

ClickUpでは、コメントからタスクを作成し、チームメンバーに割り当てることができます。そして、そのコメントをメンバーに通知し、受信トレイのホームタブのコメントやメンションセクションに表示させることができます。

タスクが完了すると、コメントを解決済みとしてマークすることができ、無用なフォローアップを避けることができます!

しかし、これらは ClickUpの機能 .

アジャイル開発を支援するために、この効果的なツールは、アジャイル開発とスクラムの原則に対応する追加機能をロードします:

優先度 :スプリントタスクの優先度を設定することができます。

:スプリントタスクの優先度を設定することができます。 自動化 :ClickUp内で50以上のタスクを自動化し、時間を節約する。

:ClickUp内で50以上のタスクを自動化し、時間を節約する。 パルス : リアルタイムのステータスレポートを使用して、チームの活動を詳細なレベルで可視化します。

: リアルタイムのステータスレポートを使用して、チームの活動を詳細なレベルで可視化します。 ワークロードビュー :チームリーダーは、各メンバーがキャパシティに応じた適切な量の仕事のみに取り組むようにすることができます。

:チームリーダーは、各メンバーがキャパシティに応じた適切な量の仕事のみに取り組むようにすることができます。 目標 : スプリントまたは製品の目標を、より小さく明確なターゲットに分割します。

: スプリントまたは製品の目標を、より小さく明確なターゲットに分割します。 サブタスクとチェックリスト : 複雑なタスクや仕事アイテムを、よりシンプルなタスクややることリストに分解することができる。

: 複雑なタスクや仕事アイテムを、よりシンプルなタスクややることリストに分解することができる。 マインドマップ :スプリントプランニングプロセスを簡素化するために、無料フォームのマインドマップを作成します。

:スプリントプランニングプロセスを簡素化するために、無料フォームのマインドマップを作成します。 ガントチャート : 美しいガントチャートでプロジェクトの進捗を簡単にチャート化できます。

: 美しいガントチャートでプロジェクトの進捗を簡単にチャート化できます。 依存関係 : アジャイルソフトウェア開発のタスクを正しい注文で素早く取り組むことができます。

: アジャイルソフトウェア開発のタスクを正しい注文で素早く取り組むことができます。 詳細なレポート作成 : スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブ、またはスプリントプランニングミーティング中に、詳細な仕事レポートでチームのパフォーマンスを分析します。

: スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブ、またはスプリントプランニングミーティング中に、詳細な仕事レポートでチームのパフォーマンスを分析します。 カスタムのアクセス権 : プライバシーを損なうことなく、より良いコラボレーションのためにクライアントやステークホルダーをプロジェクトスペースに入れます。

: プライバシーを損なうことなく、より良いコラボレーションのためにクライアントやステークホルダーをプロジェクトスペースに入れます。 テンプレート :ClickUpのアジャイルテンプレート を次のプロジェクトにご利用ください。

:ClickUpのアジャイルテンプレート を次のプロジェクトにご利用ください。 強力なiOSとAndroidのモバイルアプリ: 移動中に私の仕事を監視する。

結論

スクラムとは何か?

このスクラムガイドがその答えの助けになれば幸いです。

しかし、とにかくもう一度簡単に説明します。

スクラムはアジャイルプロジェクト管理のサブセットであり、カスタマーのフィードバックを取り入れ、素晴らしい最終製品を素早く提供するのに役立ちます。

スクラムの原則から、スクラムバックログやスプリントプランニングミーティングまで、スクラムには多くのことが盛り込まれている。

幸運なことに、適切なスクラムソフトウェアを使えば、スクラムやアジャイルプロジェクト管理を簡単に管理することができます。

そこで 今すぐClickUpに登録しよう ?

あらゆるチームサイズに最適なClickUpは、バックログ、スプリント、チームメンバーの管理に必要なすべてを最高レベルのユーザーフレンドリさで提供します!