定期的なミーティングのプランとスケジュールの立て方

私たちは皆、突然現れて一日を台無しにし、何が起こったのかと皆を呆れさせるミーティングを経験したことがある。

Microsoftの2022 Work Trend Index Annual Reportによると、平均的なTeamsユーザーは、以下のような経験をしたことがあるそうです。 週間ミーティング時間が252%増加 2020年からの週間ミーティング数は153%増加。

ミーティング頻度の増加は時に負担に感じるかもしれないが、定期的なチェックインは一貫したコミュニケーションを維持し、チームの足並みを揃える上で重要である。

そのためには、定期的なミーティングが効果的だ。その効果を最大化するためのミーティングのプランニングとスケジューリングのベストプラクティスを探ってみよう。

定期ミーティングとは?

定例ミーティングとは、週1回、月1回、四半期に1回など、あらかじめスケジュールされた反復的なミーティングのことです。定期的に開催することで、継続的なコミュニケーションが確保され、チームメンバーが自分のアイデアや進捗、問題を適切なタイミングで効果的に伝えられるようになります。

定期ミーティングの一例として、スタンドアップミーティングがあります。スタンドアップミーティングでは、各参加者が現在の仕事について簡潔に報告します。A 成功したスタンドアップ・ミーティング は、チームリーダーに重要な洞察を提供し、プロジェクト完了までの明確なタイムラインを設定する。

🦐 楽しい事実:平均的なスタンドアップ・ミーティングの時間は約15分で、全員が集中するには十分短いが、チームの足並みをそろえるには十分長い。しかし、スタンドアップをさらに短くすることで、簡潔なアップデートを促し、余談を少なくすることができるため、チームのエンゲージメントを高めることができる。

定期ミーティングの重要性

ミーティングを効果的に管理すれば、生産性を高め、意思決定を改善することができる。企業は、定期的なチェックインによって目標を明確にし、継続的な課題に取り組むことができる。

その方法を紹介しよう:

一貫性とアカウント

ミーティングを定期的に開催することで、チームがオフィスで働いていても、リモートワークで働いていても、一貫したコミュニケーションと説明責任を維持することができます。ミーティングはその性質上、出席者は準備を整え、最新情報を共有し、積極的に議論に参加する必要がある。

進捗モニタリング

チームメンバーは、長期的なプロジェクトやタイムラインを簡単に追跡し、進行中の仕事を確認し、プロジェクトの進捗について話し合い、問題に対処することができます。ミーティングは定期的に開催されるため、参加者全員がいつ、どこでミーティングを行うかを把握し、リズムを作ることができます。これは、大規模チームや複雑なプロジェクトを管理する場合に特に有益です。

チームビルディング

ミーティングを繰り返し行うことで、仲間意識や相互理解が深まり、生産性の高い協力的な環境づくりに不可欠です。チームメンバーが一緒に課題を解決したり、助けを求めたり、マイルストーンを祝ったりすることができます。

こちらもお読みください チームに最適なオンラインミーティングツール10選(無料・有料)

生産性の高い定例ミーティングのベストプラクティス

定期的なミーティングは有益ですが、不適切に開催されると問題になることもあります。

例:事前情報なしに定期ミーティングをキャンセルすると、ミーティングを待つ時間を無駄にする可能性がある

そのようなシナリオを防ぐために、以下のことを採用することをお勧めします。

/参照 https://clickup.com/blog/how-to-have-productive-meetings// 生産性の高いミーティングのためのベストプラクティス /%href/

:

明確なオブジェクトを設定する。

定期的に開催するミーティングには、明確なオブジェクトを設定する。そうすることで

/参照 https://clickup.com/ja/blog/161780/how-to-prepare-for-a-meeting/ ミーティングの準備の仕方を知ることができる。 /%href/

.明確なミーティング目標を設定しないことは、非生産的であり、実行可能なタスクに費やした方が良い時間を無駄にする可能性がある。

また、ディスカッションの焦点を絞ることで、参加者が望ましい結果を理解し、それに向かって仕事を進めることができます。全員のアイデアがテーブルの上にあれば、目標を達成するための方針を決めることができます。

適切な頻度と期間を選ぶ

👀 Did You Know? Microsoftの2023 Work Trend Index Annual Reportによる、 非効率的なミーティングが生産性を低下させるトップとしてレポート作成されている。 ミーティングが多すぎることが3位にランクインしている。

これは、ミーティングの頻度と期間を適切に選ぶことが重要である理由を浮き彫りにしている。バランスをうまくとることで、不必要な中断を避け、生産性を軌道に乗せることができる。

週に2回以上、繰り返しミーティングに参加したいですか?例外的なケースはさておき、何の進捗もないまま毎日何を話し合うと思いますか?

長すぎるミーティングは参加者の関心を失わせ、目的から注意をそらし、時間を浪費する。そのため、毎週1~2回、定期的にミーティングを行うのであれば、理想的な期間は30~60分である。

💡 プロのヒント:頻度が多すぎると燃え尽きる危険があり、少なすぎると方向性を見失う。

アジェンダの作成と共有

アジェンダは、ミーティングの鍵になる情報を提供し、参加者が何をすべきかを知るのに役立ちます。ミーティングで何が話し合われるかを知ることで、時間を節約し、すぐにディスカッションに入ることができます。

今後のミーティングのアジェンダにどのような情報を盛り込めばいいのか、どこで共有すればいいのか、そんな疑問でいっぱいになる前に、私たちがお答えします!

アン

/参照 https://clickup.com/ja/blog/26158/meeting-agenda/ 理想的なミーティングのアジェンダ /%href/

には、ミーティングの時間、場所、トピックなどの情報が含まれます。この情報を整理して構造化するには ClickUpのアジェンダテンプレート を使えば、重要な情報をまとめて共有することができます。

ClickUpのアジェンダテンプレート

ミーティングの詳細には、タイプ、範囲、日付、時間、場所(対面式会議室、または会議室へのリンク)を含めることができます。

/または https://clickup.com/ja/blog/44898/virtual-meeting-etiquette/ リモートミーティング または/%href/

).このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります:

このアジェンダを共有するには、公開リンクまたは制限付きリンクを使用するか、PDF、HTML、または Markdown フォーマットでダウンロードし、メールで送信します。また、ファイルをGoogleドライブにアップロードし、予定されているミーティングの招待にファイルのリンクを添付して、全員のカレンダーに表示することもできます。

を使えば、このアジェンダを社内のチームメンバーと共有するのがさらに簡単になります。

/参照 https://clickup.com/ ClickUp-仕事のためのすべてアプリ /を使えば、社内のチームメンバーとこのアジェンダを簡単に共有することができます。

-プロジェクト、ドキュメント、ナレッジ管理を一元化。ClickUpのワークスペースやチームスペースで、ドキュメントを共有したいメンバーを直接招待することができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-339.png ClickUpのインターフェイス:定期ミーティング /クリックアップ

ClickUpの複数の共有オプションで、チームメンバーがミーティングメモを逃さないようにします。

参加を促す

ミーティングを開催しても、誰も来なければ意味がありませんよね。あなたの役割はミーティングのプランニングやスケジューリングだけでは終わりません。以下のことも必要です。 チームミーティングが楽しく、生産的で、魅力的なものになるようにしなければならない。 ミーティング中の多様な視点を奨励する。

ミーティングの日程を決めたら、ミーティングでの議論を具体的な成果につなげるためのフォローアップ行動の概要をクリアされたものにする。ただし、メモを取るのが嫌いな人(私たち全員と同じ!)には ClickUpのミーティング議事録テンプレート に

/参照 https://clickup.com/ja/blog/76312/meeting-notes-templates/ 構造化されたミーティングメモを作る /%href/

.

💡 ステータスアップデートの羅列ではなく、成果志向のミーティングにするために、メトリクス、プロジェ クトタイムライン、またはKPIを使ってアジェンダを作成する。

ClickUpのミーティング議事録テンプレート

ミーティングの要約ページがあらかじめ用意された使いやすいフォーマットで、鍵となる成果や学びを確実に記録できます。初心者にも経験豊富なユーザーにも最適なコラボレーションツールで、フルカスタマイズが可能です。

さらに?さらに ClickUp Brain .同時に、従業員の焦点をより価値のあるタスクに移し、イノベーションを促進している。これは、R&Dのテストやコード開発におけるサイクルの高速化、あるいは単にチーム内の創造性の向上を意味する。

こちらもお読みください 事後ミーティングの進め方

定期ミーティングをスケジュールする方法

明確なオブジェクトを設定し、適切なミーティング頻度を選択し、次のようなツールを活用する。

/参照 https://clickup.com/clickup-meetings のようなツールを活用する。 ClickUpミーティング /参照

やGoogleカレンダー、Zoomを活用することで、生産性の高い魅力的なミーティングを実現し、プロジェクトの進捗を促進し、アカウンタビリティを確保することができる。

こちらもお読みください

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/71893/best-scheduling-apps/ 2024年、中小ビジネス所有者に最適なスケジュール管理アプリ10選 /%href/

様々なミーティングツールで定期的なミーティングをスケジューリングする。

カレンダーを一元管理できる場所をお探しなら すべてのミーティングやタスクを追跡する ClickUpはあなたにぴったりのツールです。既存のカレンダーアプリと統合し、リアルタイムで同期します。

Googleカレンダーのイベント、Zoom、Appleカレンダーにミーティングの予定がある場合、それらをすべてクリックアップでビューできます。

/参照 https://clickup.com/features/calendar-view ClickUp カレンダービュー /カレンダー表示

.ミーティング前後の小さなタスクや

/を作成することもできます。 https://clickup.com/features/reminders リマインダーを設定することもできます。 /%href/

を設定し、完了するようにすることで、高いミーティングの生産性を確保することができます。

ClickUpのカレンダービューで、すべてのミーティングを一元的に追跡・管理。

同じ日に複数のタスクやミーティングが予定されている場合、それらを適切なスロットにドラッグ&ドロップし、優先度を調整することで、重要なタスクやミーティングを最初にハイライトすることができます。さらに、日次、週次、月次ビューで仕事を可視化し、関連期間の進捗を追跡できます。

ClickUp とカレンダーアプリの同期

ClickUpを他のカレンダーアプリと同期するステップは以下の通りです:

1.ClickUpを開き、右上のプロフィールアイコンの横にあるアイコンをクリックしてクイックアクションメニューを開きます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-344-1400x969.png ClickUpのカレンダービュー クリックアップのカレンダー表示 /%img/

ClickUpのカレンダービューでミーティング、タスク、コミットを一元管理。

1.アプリセンターに移動する 2.ClickUpと統合したいアプリをすべて選択します。

ClickUpのカレンダービューで定期的なタスクを設定する。

1.このタスクを適切なチームメンバーに割り当てます。リマインダーを設定するには、カレンダーでタスクに移動し、タスクを右クリックし、リマインドしてをクリックします。

/をクリックします。 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Reminders-1-1400x875.png ClickUp リマインダー /リマインダー

ClickUpの重要なタスクにリマインダーを設定し、期限を逃さないようにしましょう。

1.ミーティングをタスク、プロジェクト、締切と一緒にカレンダーに保存してビューできます。

すべてを一元管理することで、大人数のチームマネージャーも楽になります。タスクの進捗が遅い場合は、優先度を編集したり、リマインダーを設定して素早く完了させることができます。また、どのタスク(ミーティング)にもタイムトラッカーを追加し、各ミーティングに費やした時間を追跡することができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-348-1400x875.png ClickUpの時間追跡機能 /%img/

でミーティングの期間を追跡しましょう。

/参照 https://clickup.com/features/project-time-tracking ClickUpの時間追跡機能 /%href/

グーグルカレンダーで繰り返しミーティングを予約する。

Googleカレンダーを知らない人はいないでしょう。無料で簡単に使えます。

経由

/参照 https://robinpowered.com/ ロビンパワード・ドットコム /%href/

Googleカレンダーで定期ミーティングを予約する方法を見てみましょう:

1.Googleカレンダーを開き、左上の「作成」ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューからイベントを選択します。 2.ミーティングのタイトル、日時などの詳細を入力します。 3.Do not repeat "ドロップダウンメニューで、再発パターンを選択します-これは、毎日、毎週、毎月、またはあなたの好みの頻度に合わせてカスタマイズすることができます。 4.電子メールアドレスを入力して、ミーティング参加者にミーティングリクエストを送信します。 5.必要なリマインダーや通知を設定し、保存をクリックします。 6.カレンダーイベントが作成され、招待された参加者全員のGoogleカレンダーに追加されます。

Zoomでチームミーティングを定期的にスケジュールする

Zoomで定期ミーティングをスケジュールするには、以下のステップに従ってください:

1.Zoomアカウントにサインインします。 2.ダッシュボードからミーティングのスケジュールオプションをクリックします。 3.ミーティングのタイトル、内容、時間を入力します。 4.ミーティングを定期的に開催する]ボックスにチェックを入れます。 5.頻度、終了日、ミーティングを繰り返す頻度(毎日、毎週など)などの再発設定を選択します。完了したら、保存をクリックします。 6.生成されたミーティングリンクをコピーするか、ミーティング招待を参加者に直接送信します。

経由

/参照 https://community.zoom.com/fnwwh38523/attachments/fnwwh38523/meetings/77318/1/zoom%20meetings%20-%20chris%20menard.jpg ズーム・コミュニティ /%href/

/参照 https://clickup.com/integrations/google-calendar-task-sync ClickUpとGoogleカレンダーの統合 /%href/

やZoomとの連携により、ミーティングの詳細を一箇所に保存しながら、ディスカッションのスケジュールや管理ができます。また、ミーティング前に参加者に通知するリマインダーを設定することで、より多くの参加を促すことができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-351.png ClickUpのカレンダービュー:定期ミーティング /%img/

ClickUpのカレンダービューでGoogleカレンダーのビューと管理ができ、2つのアプリ間で双方向同期ができます。

その

/参照 https://clickup.com/integrations/zoom ClickUp Zoomの統合 /%href/

は、タスク管理とビデオ会議を接続することで、生産性を高める素晴らしい方法です。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-workspace-gif.gif ClickUpワークスペース /クリックアップワークスペース

ClickUpワークスペースから数回クリックするだけで、直接Zoomミーティングを開始できます。

やることは以下の通りです:

ミーティングを簡単にスケジュール :ClickUpタスクから直接定期的なZoomミーティングのスケジュールを立てることができます。

:ClickUpタスクから直接定期的なZoomミーティングのスケジュールを立てることができます。 最新情報を入手タスクに関連する新しいZoomミーティングの通知を受け取り、チームを常に最新の状態に保つことができます。

インスタントミーティングの開始 :簡単なコマンドでClickUpタスクやチャットから直接Zoomミーティングを開始できます。

:簡単なコマンドでClickUpタスクやチャットから直接Zoomミーティングを開始できます。 録画にアクセス:ミーティングを録音した場合、ClickUpは録音や議事録にリンクされているため、重要な情報を簡単に見つけることができます。

この統合により、プロジェクト管理とコミュニケーションツールを組み合わせてワークフローを合理化し、すべてを効率化することができます!

こちらもお読みください 2024年ミーティング管理&アジェンダソフトウェア・ソリューション・ベスト25

ClickUpで整理整頓と更新を続けよう

毎週のやることリストの各アイテムを覚えているとは言えない(やることリストがあるとしたら、それは嘘だ!)。

定期的なミーティングは、一貫したコミュニケーションを維持し、プロジェクトの進捗を追跡し、チーム内のコラボレーションを促進することで、物事を簡単に記憶し、把握するのに役立ちます。生産性の高いミーティングは、特に今日のハイブリッドワークやリモートワーク環境において、チームの接続を維持するための強力なツールです。

ClickUpを使えば、定期的なミーティングのスケジューリングが簡単になり、ミーティングの詳細がすべて一か所に集約され、アクションアイテムや進捗の追跡が容易になります。日常的に使用しているミーティングツールとの強力な統合により、タスクと会話を1つのプラットフォームにまとめるのに最適です。

/参照 https://clickup.com/signup 今すぐClickUpを始めましょう!

/%href/