キャリアアップを目指す人事担当者のための人事関連書籍15冊

従業員の体験がカスタマーの体験と同じくらい重要な時代において、人事担当者は常にトップでなければならない。

人的資源管理(HRM)のキャリアを選んだのであれば、常に関連性を保ち、ビジネスに価値を付加するためにスキルアップを図る必要がある。優秀な人材を採用し、維持するための競争が激化する中、ビジネスリーダーは正しい知識を学び、設定しなければならない。 人事チームのKPI 組織の戦略目標に沿うものであること。

仕事で成長したいあなたのような人事担当者のために、人事関連書籍のベスト15をリストアップしました。これらのHR関連書籍は、ベテランの知恵と、タレントマネジメントに影響を与える最新の業界トレンドに関する洞察が融合しています。

さあ、読んでみよう!

人事担当者向け書籍トップ15

1.人的資源管理(ゲイリー・デスラー著

ゲイリー・デスラーのガイドは、人事関連書籍の中でも際立っている。 経由 Amazon

著者: ゲイリー・デスラー

ゲイリー・デスラー ページ数: 720ページ

720ページ 出版年: 1994

1994 見積もり時間: 12-15時間

12-15時間 理想的な対象: あらゆるレベルの人事担当者

あらゆるレベルの人事担当者 評価: 評価: 評価: 評価: 評価:* 評価 3.8/5(アマゾン) 3.96/5(グッドレッズ)

評価: 評価:* 評価

時に「人事界のバイブル」とも呼ばれる、ゲイリー・デスラーの代表的な著書『人的資源管理』は、700ページに及ぶ、人事業務の科学と実行に関する詳細なガイドである。

今日、最も代表的なHR本のひとつである本書は、採用、人材管理からトレーニング、報酬、従業員関係の管理まで、HRの要点を機能分野別に分類している。

第17版となる本書は、人事実務の歴史を探るだけでなく、テクノロジー(クラウド・コンピューティングなど)やソーシャルメディア(特にLinkedIn)が人事フィールドをどのような形にしているかに焦点を当てている。また、最新の HRテックツールとソフトウェア は、進化し続けるHRMの世界を揺るがしている。

鍵となるポイント

読者の声

ゲイリー・デスラーの『人的資源管理』は、企業や組織の中で人事部が部門として、また機能としてやることを学ぶための定番の教科書だ。人事マネジャーの役割、やるべきこと、避けるべきこと、ジレンマ(技術的・倫理的)が起きたときにやるべきことなどがしっかり説明されている。人事マネジャーはもちろん、人的資源管理コースを受講する学生にとっても必読の書である。

2.エッセンシャルHRハンドブック(10周年記念版) シャロン・アームストロング、バーバラ・ミッチェル著

初心者に最適なHR本のひとつ 経由 Amazon

著者: シャロン・アームストロング、バーバラ・ミッチェル

シャロン・アームストロング、バーバラ・ミッチェル ページ数: 256ページ

256ページ 出版年: 2008

2008 見積もり時間: 4-5時間

4-5時間 理想的な対象: HR初心者

HR初心者 評価: 評価: 評価: 評価: 評価:* 評価 4.6/5(アマゾン) 3.61/5(グッドレッズ)

評価: 評価:* 評価

10年以上前から、シャロン・アームストロングとバーバラ・ミッチェルによる「エッセンシャルHRハンドブック」は、人事担当者が採用、法令遵守、業績管理、職場の多様性といった機能の範囲をナビゲートするのに役立ってきた。

2020年に改訂されたばかりの第10版では、多様なチームへの対応から、従業員に優しいポリシーや福利厚生の作り方まで、すべてをわかりやすく解説している。現在でも、人事担当者の多くに役立つヒントやチェックリストを提供する、重要なリソースとなっている。

鍵となるポイント

人事を会社の目標に一致させる:人事プランは、組織全体のミッションや戦略的方向性と同期するように作成しなければならない。 リテンションが鍵:人事部門は、優れたオンボーディングとオリエンテーション・プロセスに投資し、従業員に継続的なトレーニングと能力開発の機会を提供しなければならない。 人事考課をポジティブな経験にする: 欠点探しのように感じるのではなく、人事考課は従業員にポジティブなフィードバックと補強を与えるべきである。そのためには、BEER(行動、効果、期待、結果)とFAST(頻繁に、正確に、具体的に、適時に)の方法論を用いる。

読者の声

本書は、私のようにHRフィールドで働き始めた者にとって素晴らしいリソースです。情報だけでなく、サンプルフォームやチェックリストが載っている本が欲しかったのですが、この小さな本がそれでした。人事の仕事を始めたばかりなら、この本を強くお勧めします。

3.組織による勝利:デイブ・ウルリッヒ、デービッド・クライスチンスキー、ウェイン・ブロックバンク、マイク・ウルリッヒ著『人材争奪戦はなぜあなたの会社をダメにするのか、そのためにやること

組織を通しての勝利」は、シニアリーダー向けの人事関連書籍の中でも人気が高い。 経由 Amazon

著者: デイブ・ウルリッヒ、デイヴィッド・クリスシンスキー、マイク・ウルリッヒ、ウェイン・ブロックバンク

デイブ・ウルリッヒ、デイヴィッド・クリスシンスキー、マイク・ウルリッヒ、ウェイン・ブロックバンク ページ数: 417ページ

417ページ 出版年: 2017

2017 見積もり時間: 5-6時間

5-6時間 対象者: 上級人事マネジャー

上級人事マネジャー 評価: 4.5/5(アマゾン) 3.82/5(グッドレッズ)



私のような旧態依然とした人事は好きではない。従業員は、認証された自分自身を仕事に持ち込むのではなく、印象づけることを奨励されている。それなら、デイブ・ウルリッヒのベストセラー『組織による勝利』が気に入るだろう。

2017年に出版された本書は、HRへの斬新なアプローチを提案している。優れた人材が1つの部門や業務領域に限定されることなく、組織全体で活用されるダイナミックなシステムを構築することだ。本書のユニークな点は、そのアイデアが3万人の人事プロフェッショナルとビジネスリーダーの洞察に基づいていることだ!

組織による勝利_』は、組織の有効性、人材育成と配置、持続可能な競争優位の構築など、さまざまな人事テーマを取り上げている。上級人事リーダーのためのハンドブックとも言われている。

本書は常識に挑戦し、神話を打ち破り、真の変革を後押しする。その全体的なメッセージは、成功とは単に優秀な人材を採用することではなく、その人材を最大限に活用することである、というものだ。

鍵となるポイント

戦略的HRモデル(3つの箱)を活用する: 管理部門の効率化、従業員の経験、戦略的HR能力構築(3つの箱)に焦点を配布し、最大の効果を得る。 持続可能な競争優位性を獲得する: 優秀な人材を惹きつけるだけでなく、その人材を効果的に活用・配置することで、持続可能な競争優位性を構築する。 人材争奪戦に勝つ: 最も優秀で需要の高い人材を惹きつけたいのであれば、人材獲得と管理に対する従来のアプローチを超えた方法を検討する。

読者の声

データに基づいており、独創的で、創造的かつ包括的である。なぜ人事がその中核的責任を再認識しなければならないかについての論証は見事である。HRは、その存在理由を再考し、再認識する準備を常に整えていなければならない。HRは、外部から押し付けられる規制要件などをミーティングするというステータスから、戦略や財務的成果の開発に貢献すると同時に、人間のパフォーマンスという点で、創造性と現実の継続的な源泉となるプロアクティブなビジネスパートナーへと、最も根本的な点で変化しなければならない。

4.HRスコアカード:ブライアン・ベッカー、マーク・ヒューセリド、デイブ・ウルリッヒ著「人材、戦略、パフォーマンスをリンクする

HRのROIについて書かれた数少ないHR本の一つ。 経由 Amazon

著者: ブライアン・ベッカー、マーク・フセリド、デイブ・ウルリッヒ

ブライアン・ベッカー、マーク・フセリド、デイブ・ウルリッヒ ページ数: 235ページ

235ページ 出版年: 2001

2001 見積もり時間: 4-6時間

4-6時間 対象者: 中堅・上級人事担当者

中堅・上級人事担当者 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価 4.5/5(アマゾン) 3.78/5(グッドレッズ)

評価: 評価: 評価

企業の強みが無形資産と頭脳にある世界において、ブライアン・ベッカー著の『HRスコアカード』は、人事の重要性を力強く説いている。

本書は、HRスコアカードという概念を紹介する。HRスコアカードとは、HRプロフェッショナルの役割を企業の業績にリンクさせている測定原理である。2,800社を超える企業へのアンケートから導き出された洞察により、効果的な人事管理システムを持つ企業は、しばしば競合他社を凌駕すると結論付けている。

本書では、ビジネス目標に対する人事の重要業績評価指標(KPI)などのパラメーターを測定する方法を説明し、あらゆる人事プログラムのROIを計算するのに役立つインデックスをいくつか取り上げている。

鍵となるポイント

人事を組織戦略に接続する: 今日の人事が成功するためには、ビジネス戦略を理解し、それと整合させ、企業目標に具体的な影響を与える結果を達成することに集中しなければならない。 人事メトリクスを開発し、その効果を測定する: 人材獲得、パフォーマンス管理、トレーニングと能力開発における先行指標と遅行指標を通じて、人事機能の効果を測定する。 長期的な優先度と短期的な優先度のバランスをとる: 本書では、人事チームがビジネスリーダーと協力し、ビジネスの背景と課題を理解することを推奨している。その上で、短期的な要件(例:採用ニーズ)と長期的な組織目標(例:人材開発など)をバランスさせるプランに取り組むべきである。

読者の声

本書は、人的資本戦略の実施を導くための測定モデルを提供するものである。著者らは、企業の「HRアーキテクチャ」を戦略的資産として管理し、企業業績への貢献を測定する新しいアプローチを提示している。著者らは、人事の貢献度を測定する革新的な評価システムとともに、戦略実行へのボトムアップではなくトップダウンのアプローチを支持している。

5.仕事のルール!グーグル内部からの洞察が、あなたの生き方とリーダーシップを変える by ラズロ・ボック

今日の人事関連書籍のお気に入りは、ラズロ・ボックのこの一冊です。 経由 Amazon

著者: ラズロ・ボック

ラズロ・ボック ページ数: 416ページ

416ページ 出版年: 2015

2015 見積もり時間: 5-6時間

5-6時間 対象者: 中堅から上級の人事マネージャー

中堅から上級の人事マネージャー 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価 4.6/5(アマゾン) 4.1/5(グッドレッズ)

評価: 評価: 評価

Googleの非の打ちどころのない人事慣行からインスピレーションを得て、それをあなたの会社に適応させたいですか?もしそうなら、この本はあなたのためにある。

Googleの元人事オペレーション担当副社長、ラズロ・ボックが、15年にわたる徹底的なリサーチをもとに、あらゆるサイズのチームのためのタレントマネジメントの教訓をまとめた刺激的な一冊。

実際の事例、実用的なアドバイス、社内の創造性と構造のバランスに関する洞察が含まれている。ボックはまた、トップダウンではなく、組織内部からリーダーシップを再構築する方法を教えてくれる。

鍵となるポイント

従業員が創業者のように行動することを信頼する:所有権の意識を植え付け、透明性を保ち、従業員に発言権を与え、脆弱性を受け入れて従業員間の信頼を築く。 優秀な人材を採用するために時間をかける: 委員会ベースの採用アプローチに従い、明確な基準を設定し、決して妥協せず、新入社員が既存の社員を常に上回るようにする。 従業員の生活を楽にする:従業員の生活を改善し、時間を節約し、利便性を高め、銀行を壊すことなく喜びをもたらすことに焦点を当てたGoogleから学ぶ。

読者の声

本書は、ユニークな哲学、創造性、そして多くの努力が実を結んでいることを明確に示している。他の企業も参考にできる素晴らしい例がたくさんあり、優れた人材戦略を生み出すためにどのように実験し、アナリティクスを活用すべきかについて非常によく説明されている。

6.HRに人間を取り戻す:HRプロフェッショナルとしての成功はあなたから始まる』スー・パテル著

この珠玉の人事本は、あらゆるキャリア・ステージの人事担当者を助けることができる。 経由 Amazon

著者: スー・パテル

スー・パテル ページ数: 196ページ

196ページ 出版年: 2018

2018 見積もり時間: 3-4時間

3-4時間 対象者: 人事チームメンバー(階層を問わず

人事チームメンバー(階層を問わず 評価: 4.6/5(アマゾン) 4.2/5(グッドレッズ)



人事担当者は、しばしばある疑問に悩まされる:人を優先するのか、プロセスを優先するのか。

もしあなたも、この2つのバランスを取るのに苦労しているのであれば、スー・パテルの「Putting The Human Back Into HR」を次に買うべきだろう。

本書は、人材(人)対人的プロセス(方針)という古くからある対立を取り上げ、人事担当者が習得すべき鍵の領域を概説している。HRプロフェッショナルの役割の全領域を統合し、HRチームのメンバーとしてより充実感を感じ、プロフェッショナルとしての成長への道を切り開く方法を取り上げている。

鍵となるポイント

人とプロセスの中間点を見つける: プロセスに妥協することなく、タイトルの背後にある人を意識するよう努める。 パテルはHRリーダーに対し、リーダーシップスキルを向上させ、より積極的に行動するようアドバイスしている。そうすることで、組織でリーダーシップの役割を果たすために、より良いステップアップができるようになる。 変化に反応するのではなく、変化を受け入れる: 本書にリストアップされているツールを使って、自信を持って課題に対処し、チームを変革へと導く。

読者の声

何年も前にこの本を読んでいればよかった!結局のところ、人事部はロケット科学ではないので、複雑にしすぎている。本書はこの両方の欠点に対処している。人事担当者が使えるシンプルかつ効果的な方法が満載で、すべての人の中心に人がいる。

7.HR On Purpose: 意図的な人材育成の情熱』 スティーブ・ブラウン著

これは、包括性をテーマとした最高の人事書籍の一つである。 Via Amazon

著者: ローデス・ペリー

ローデス・ペリー ページ数: 202ページ

202ページ 出版年: 2018

2018 見積もり時間: 3-4時間

3-4時間 こんな人におすすめ: 包括性の育成を目指す人事担当者

包括性の育成を目指す人事担当者 評価: 4.5/5(アマゾン) 4.2/5(グッドレッズ)



ペリーは、トランスジェンダーである彼自身の旅にインスパイアされ、誰もがくつろげるインクルーシブな職場を築くための実践的なガイドとして、「職場の帰属意識」を出版した。

単に多様性やインクルージョンの問題ではなく、従業員が本来の自分を仕事に生かし、帰属意識を持てるような、歓迎される組織文化を築くことが重要なのだ。ペリーは、真のアライシップを実践する職場づくりに役立つ、個人的な体験談やケーススタディ、実践的な人事戦略を共有している。

なぜ帰属意識が重要なのか、ダイバーシティやインクルージョンとどう違うのか、なぜそれが人事の未来なのか、ペリーは親しみやすく温かみのある語り口で、あなたを内面へと誘います。

鍵となるポイント

職場における帰属意識は、人種、性別、セクシュアリティ、宗教を超えたものであることを理解する。 人々がありのままの自分を発揮できるような温かい環境を築く。 多様性、公平性、インクルージョン(DEI)の背後にある、個別的でありながら連携した原則を統合するための具体的なステップを踏む。

読者の声

ローデス・ペリーの著書『Belonging at Work』は、マネジャーや上司だけでなく、自分とは異なる他者と何らかの形で接するすべての人の必読書となるべきだ。私の仕事では、無数のエピソード、ヒント、エクササイズ、行動への呼びかけが、ペリー氏のクリアで和やかな文体で紹介されている。

9.HRは破壊された:何か違うことをする時だ by ルーシー・アダムス

このHR本のリーダーは、職場を「安全なスペース」にすることについて深く語っている。 経由 Amazon

著者: エイミー・C・エドモンドソン

エイミー・C・エドモンドソン ページ数: 256ページ

256ページ 出版年: 2018

2018 見積もり時間: 4-5時間

4-5時間 対象者: 人事担当者全般

人事担当者全般 評価: 4.5/5(アマゾン) 4.01/5(グッドレッズ)



人間の心理は興味深く、デリケートなものであり、ビジネスリーダーは職場がそれにどのような影響を与えるかに留意しなければならない。エイミー・エドモンドソンは著書『The Fearless Organization_』の中で、そのことについて語っている。

エドモンドソンの本は、心理的安全性、つまり、従業員がネガティブな結果を恐れることなく、安心してリスクを取り、考えを共有し、学ぶことができる環境を作るという考え方を探求している。

本書は、従業員がオープンにコミュニケーションをとり、協力し合い、継続的な学習を実践することで、従業員のエンゲージメントを高め、イノベーションに火をつけたいと考えている人事リーダーや人々にとって、北極星のようなものだ。

エドモンソンは20年にわたる研究を本書に詰め込み、リーダーたちに職場を包括的で恐れのないものにするための実践的なステップを与えている。この力強い本は、従業員の幸福と組織の成功との間に強いつながりがあることを説いている。

鍵となるポイント

職場における心理的安全性のプロモーション:従業員が報復を恐れることなく、安心してアイデアを共有し、リスクを冒し、失敗から学ぶことができるようにする。 会社の戦略を、固定されたプランではなく、継続的なテストのように扱う。 新鮮なアイデアを促進し、創造性を育むために、職場に「学習と高業績ゾーン」を設ける。

読者の声

エドモンソンの『The Fearless Organization(恐れを知らない組織)』は、仕事環境における心理的安全性の促進に関心を持つマネジャーにとって有益なフレームワークを提供している。この研究は、職場における心理的安全の重要性を示している。従業員が疑問や懸念を口にすることを許されない、あるいは奨励されないと感じると、沈黙の文化が醸成され、ビジネス上の失敗を越えて、人々の心身の健康に影響を及ぼす可能性がある。

11.エリカ・ケスウィン著『私の仕事を人間らしく』より

WSJのベストセラーHR本のリストに入っている。 経由 アマゾン

著者: Erica Keswin

Erica Keswin ページ数: 224ページ

224ページ 出版年: 2018

2018 見積もり時間: 4-5時間

4-5時間 理想的な対象: あらゆるレベルの人事担当者

あらゆるレベルの人事担当者 評価: 4.5/5(アマゾン) 3.71/5(グッドレッズ)



職場のリレーションシップに人間的な接続が欠けていると感じたことはないだろうか?

エリカ・ケスウィンの『職場に人間らしさを』は、そんな温かさを取り戻すための本だ。

20年以上の経験を持つケスウィンは、Lyftやスターバックスのような一流企業が、どのようにして本物のサポートがある職場を作り出しているのかを明らかにする。

ウォール・ストリート・ジャーナル』誌のベストセラーである本書は、典型的な人事のテッド・トークとは一線を画しており、職場をより人間的なものにし、会社の成功と従業員の幸福につながる仕事の習慣を育むための実践的なガイドである。

鍵となるポイント

従業員の幸福を優先する: 全人的な幸福の重要性を認識し、心身ともに健康であるよう従業員を奨励する。 テクノロジー主導の世界において、個人的な接続の力を認識する。 地域社会への貢献を奨励する: 地域社会への参加をプロモーションすることで、社会的責任の文化を創造する。

読者の声

ケズウィンの本には、一緒に働く人々をサポートし、つながりや恩返しをするためのツールを提供することが、より生産的で前向きな職場環境を生み出すという、(綿密な調査に裏打ちされた)重要なリマインダーが詰まっている。私の個人的な偏見だが、お返しと感謝の言葉に関する章が最も有意義である。しかし、どの章も珠玉の知恵に満ちており、テクノロジーで "接続 "された世界がいかに人間的な接続を必要としているかについての率直な視点に満ちている。

12.リモート・ノット・ディスタントハイブリッドな職場で成功するための企業文化のデザイン by Gustavo Razzetti

リモートワークに関する人事の本をお探しですか?これは良い読み物です。 経由 Amazon

著者: グスタボ・ラゼッティ

グスタボ・ラゼッティ ページ数: 328ページ

328ページ 出版年: 2022年

2022年 見積もり時間: 5-6時間

5-6時間 理想的な対象: 遠隔地の労働力を管理する人事担当者

遠隔地の労働力を管理する人事担当者 評価: 4.5/5(アマゾン) 3.83/5(グッドレッズ)



リモートワークがユビキタスに近い世界となった今、この人事本がリストに入った理由は明らかだ。

本書は、リモートワークやハイブリッドワークの時代にビジネスを成功させるためのロードマップである。Fearless CultureのCEOであるグスタボ・ラゼッティは、デジタルワークプレイスで強固な企業文化を維持し、コラボレーションを改善し、心理的安全性を築くための実践的なアドバイスを提供している。

本書は、リモートファーストの組織で従業員の満足度と生産性の向上を目指す企業にとって、実用的なアドバイスを提供する。さらに、次のような提言も行っている。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/25872/undefined/ 健康的な仕事の習慣 /%href/

高効率で革新的な職場を作る。

リモートワークが初めての方にも、戦略を練り直したい方にも、現代の職場で成功するために必要なすべてがここにあります。

鍵となるポイント

オフィスの役割を再考する: オフィスは物理的なスペースであり、企業文化の唯一の原動力ではないことを理解し、受け入れる。 リモートコラボレーションをビジネスの主役にする: チームに接続を維持し、コラボレーションを向上させ、デジタルワークプレイスで活躍するための戦略を装備する。 偶然ではなく、デザインによって繁栄する企業文化を構築する:偶然の産物に頼ったり、文化が自然に進化していくと考えるのではなく、価値観、コミュニケーション、コラボレーションを意図的に育成する。

読者の声

この本は、ハイブリッドなシナリオが展開される今日の世界におけるリーダーシップに関する本をたくさん読んできたが、この本が最高だ。135以上の参考文献(すべて簡単にリンクされている)があり、徹底的で的確だ。お薦めだ。現在の条件がいつまで続くと思っていても、この本は役に立つ!」。

13.職場の多様性:Identity, Privilege, and Biasについての会話を始めるための目からウロコのインタビュー by Bärí A. Williams

これは、職場の多様性について語った最もエキサイティングな人事の本の一つである。 経由 Amazon

著者: バーリ・A・ウィリアムズ

バーリ・A・ウィリアムズ ページ数: 128ページ

128ページ 出版年: 2020

2020 見積もり時間: 2-3 時間

2-3 時間 理想的な読者層: 人事担当者全般

人事担当者全般 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価 4.4/5(アマゾン) 3.65/5(グッドレッズ)

評価: 評価: 評価

インクルーシブな職場を作るには、難しい問いを投げかける必要があるが、バーリ・A・ウィリアムズは著書『職場の多様性』でそのほとんどに触れている。

ウィリアムズは、人種、性別、LGBTQ+、能力、年齢、宗教、文化にまつわる経験を共有する25の洞察に満ちたインタビューを通して、私たちを職場の多様性の旅へと誘う。

このHR本のユニークな点は、実践的なタッチにある。各セクションの最後には、変革のためのツールとして使える貴重なヒントがまとめられている。職場の多様性』は、人事担当者、管理職、そしてインクルーシブな職場づくりに熱心なすべての人にとって、素晴らしい一冊である。

鍵となるポイント

従業員の声に耳を傾ける: 従業員が直面している問題に積極的に注意を払い、それに対処するよう努める。 バイアスを振り返る: 無意識のバイアスと、それが職場の多様性にどのような影響を与えるかを振り返る時間を取る。 共感することを奨励する: 彼らの多様なアイデンティティに基づいて、彼らが直面している課題と成功を認識することによって、人々を理解し、接続します。

読者の声

ベリは知的で思慮深く、思いやりのあるライターだ。インタビュー対象者のストーリーを偏りなくとらえ、終始客観的な視点を保っているのが素晴らしい。いくつかのエピソードに自分自身や自分の経験を重ね合わせることができたので、この本は私のホームグラウンドとなった。ぜひ読むことをお勧めします。

14.ドラマのない職場:ドラマのない職場:無意識の偏見、セクハラ、倫理の過ちを防ぎ、健全な文化を鼓舞する方法 by パティ・ペレス

職場の不祥事に対処する方法を学びたいなら、この本を読もう。 経由 Amazon

著者: パティ・ペレス

パティ・ペレス ページ数: 272ページ

272ページ 出版年: 2019

2019 見積もり時間: 5-6時間

5-6時間 対象者: 人事担当者全般

人事担当者全般 評価: 4.5/5(アマゾン) 3.87/5(グッドレッズ)



職場の不祥事に積極的に対処し、「ドラマ」の芽を摘むことを目指すなら、「ドラマのない職場」を読もう。

ベテランの弁護士であり、人事の専門家でもあるパティ・ペレスが著者である本書は、ドラマを最小限に抑え、コンプライアンス教育を強化し、仕事上のデリケートな話題に関するコミュニケーションを改善するための実践的な戦略を教えてくれる。

1,200件以上の職場調査から得た洞察をもとに、パティは職場でのセクハラ、偏見、多様性、倫理的問題についてすべて網羅している。

本書は、単なる法令遵守の問題ではなく、安全で誰もが尊重される健全な職場文化を創造するためのものである。本書は、職場の問題に対処する際に、神話を否定し、法的な落とし穴を予見し、回避するための実践的なヒントを提供する。

鍵となるポイント

ドラマを予見し、未然に防ぐ: 仕事でドラマが起こりそうな状況を特定し、それを完全に防ぐよう努める。 感情的知性を使ってデリケートな問題について話す: 職場で物議を醸すような話題について話すときは、法律用語に頼るのではなく、共感的であること。 効果的な方針と研修に焦点を当てる:従業員に優しい方針を作成し、実施し、インパクトのある研修プログラムを設計し、セクシャルハラスメントや不正行為のクレームを調査し、解決する。

読者の声

この本は、素晴らしい資料が満載された素晴らしい本です。パティは、敵対的な仕事環境から身を守るために、ポジティブな仕事環境を作るための最善の対処法について、法律や業務のフィールドで豊富な経験を持っている。もしあなたが、創造的で、サポートがあり、意欲的で、活気のある職場を望んでいるのなら、本書は必携である。やることを完了し、従業員が生き生きと働いていることを確認する方法をステップ・バイ・ステップで説明する。

15.人事アンサーブック管理職と人事担当者のための不可欠なガイド ショーン・スミス、レベッカ・マジン著

日常的な人事の疑問に答えてくれる本 経由 Amazon

著者: ショーン・スミス、レベッカ・マジン

ショーン・スミス、レベッカ・マジン ページ数: 288ページ

288ページ 出版年: 2011

2011 見積もり時間: 4-5時間

4-5時間 対象者: 人事担当者全般

人事担当者全般 評価: 評価: 評価: 評価: 評価 4.5/5(アマゾン) 3.85/5(グッドレッズ)

評価: 評価

人事関連のあらゆる質問に答えてくれる本が必要なら、これしかない。著者のShawn SmithとRebecca Mazinは、採用や懲戒からダウンサイジングや報酬に至るまで、200を超える一般的な雇用者の質問に対応している。

人事関連の日常的な問題や業界のベストプラクティスに対する実践的な解決策が満載。ボーナスのチェックリストも付いている。

HRアンサー・ブック』は、職場の問題に対する迅速な相談ガイドを求める専門家にとって不可欠である。

鍵となるポイント

クリアされた方針は不可欠である: 組織は、サクセスマネージャーと労働者を導くために、明確に定義され、適切に伝達された方針なしには成功しない。 高いスキルを持つ人材は、給与よりも仕事環境や福利厚生、企業文化に重きを置くことが多い。 効果的で絶え間ないトレーニングと能力開発は、従業員の生産性と最新情報を維持するために不可欠です。

読者の声

これは本当に解答集です!人事のあらゆる側面において、中核となる人事ポリシーや手続きに対する回答が網羅されています。それに、SHRM認定のプロフェッショナルであれば、再認定クレジットの対象にもなることをやること知ってた?そうです。本書を読んだ後にオンライン・クイズ(SHRMのeラーニング)を受ければ、再認定クレジット3単位分の価値があるのです..._。

人事担当者のためのClickUp

さて、これら15冊のトップ人材マネジメント本から洞察を得たなら、次はそれを実行に移す番だ。 ClickUpの人事分析とデータ管理プラットフォーム は、やることを支援します。人事プロフェッショナルのためのユーザーフレンドリーな生産性機能を多数備えたClickUpは、あなたのツールキットに欠かせない存在です。 人事データおよびソフトウェア製品 .

ClickUpで人事プロセスとタレントマネジメントを効率化

ClickUpはオールインワンの生産性プラットフォームを提供しており、以下のようなことが可能です。 チームマネージャー あらゆるサイズや業種のチームを管理できる。 人事チームのための完璧なツールです。 従業員データ、タイムシート、目標などのタスクをこなす。

カスタマイズ可能な機能と1,000を超える統合機能により、採用や給与計算から入社や退社に至るまで、アプリをまたいだ仕事を単一のコラボレーティブなワークスペースに一元化することができます。

従業員のエンゲージメントや報酬を把握するにも、生産性を測定するにも、ClickUpはすべての人事データ、意思決定、プロセスを簡単にすることができます。

しかし、私たちがHR関連書籍のリストで学んだ教訓とやることは一致しているのだろうか?見てみましょう。

1.採用

優秀な人材を採用することは、偉大な会社を築くための最初の、そして間違いなく最も重要なステップである。このリストに掲載されている最高の人事関連書籍のいくつかは、募集と採用戦略について幅広く取り上げています。ClickUpは、このプロセス全体を簡素化し、アップグレードします。

/クリックアップ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-594.png クリックアップ採用パイプライン /クリックアップ

ClickUpで採用パイプラインを効率化しましょう。

求人情報、チーム情報、会社概要、ポリシーなど、すべてを管理・保存できます。 クリックUpドキュメント .リアルタイムのコラボレーション、ブランドスタイルに合わせたカスタム、機密データを保護するアクセスコントロール。

ClickUpを使えば、候補者、応募、アウトリーチを合理的なパイプラインで整理し、人材サーチと面接のプロセスに革命を起こすことができます。また、職務内容、チーム情報、会社詳細、会社方針を作成し、著者に基づいてアクセス権を与えることができます。

カスタムフィールドやタスク記述の助けを借りて、必要なスペックを追加します。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/74902/undefined/

/%href/

自動化を使って、候補者をスムーズにプロセスへと導く。

時間がない場合は ClickUpの拡張機能テンプレートライブラリー .

インスタンス

/を参照してください。 https://clickup.com/templates/hiring-candidates-t-48349791 ClickUpの採用候補者テンプレート /%href/

は、採用プロセスを合理化し、視覚化するために設計されています。候補者の評価、応募者の比較、チェックリストやリマインダーによる整理整頓にご利用いただけます。

ClickUpの採用テンプレートで採用活動を効率化し、優秀な人材を採用しましょう。

2.オンボーディング

第一印象は重要だ。フレッシュな新しい人材を採用したら、彼らに 素晴らしいオンボーディング体験 .ClickUpはそのお手伝いをします。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-62.gif クリックアップ・オンボーディング /クリックアップ

ClickUpで新入社員に素晴らしいオンボーディング体験を。

オンボーディングワークフローを作成することで、新入社員が素晴らしいスタートを切れるようになります。追跡可能なタスクやプロセス文書を含むトレーニングモジュールを設定します。その後、各人に役割を割り当て、タグ、コメント、通知を通じて積極的にコミュニケーションを図りましょう。

ClickUpのEmployee Onboarding Templateで新入社員のオンボーディングを効率化しましょう。

ClickUpを使えば、次のことができます。 ClickUpのオンボーディングテンプレート を使えば、チェックリストの作成、タスクやミーティングの設定、トレーニングセッションのスケジュール、コラボレーションの促進が可能です。

すべてが設定できたら、いよいよ仕事に取り掛かりましょう。

3.多様性、公平性、インクルージョン

私たちのコレクションには、人事担当者がより包括的で多様な職場を構築するのに役立つ2冊の優れた書籍(Diversity in the WorkplaceとBelonging at Work)があります。やること」を追求するあなたの強い味方がClickUpです。

すべての従業員にとって安全で公平な、そしてインクルーシブな職場づくりを目指しましょう。 ClickUpのDEI行動プランテンプレート .このテンプレートを使用して、DEIイニシアチブの成功を測定し、関連タスクの場所を一元化して協力し、各アクションアイテムのステータスと進捗状況を監視します。

ClickUpでDEIのインパクトを促進する

それだけではありません。ClickUpには、多様な職場の維持に役立つ同様のテンプレートがたくさんあります。戦略プランの作成、目標設定、SWOT分析など、あなたの取り組みをよりよく把握するためにご活用ください。

4.従業員エンゲージメント

多くの人事関連の書籍には、従業員エンゲージメントの輝かしい例が溢れています。このようなプログラムを実施したい場合、クリックアップは最適なパートナーです。

/クリックアップ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-602-1400x945.png クリックアップホワイトボード /クリックアップ

ClickUp Whiteboardsを使って、あなたのアイデアを一箇所に集め、チームと一緒に仕事しましょう。

チームメンバーの間で従業員エンゲージメントのアイデアをブレインストーミングし、可視化することができます。

/参照 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /参照

を使用して、さまざまなプロセスフローを接続し、すべてを一箇所に集中させることができます。カスタマイズ可能な ClickUp フォーム 従業員の問題を特定し、それに対処するためのアクションプランを作成したり、職場のエンゲージメントを向上させるための戦略を倍増させることができます。

ClickUpの従業員エンゲージメントアンケートテンプレートを使用して、従業員のフィードバックを収集する。

さらに、次のような方法で従業員のフィードバックを収集することで、従業員体験の改善に向けた仕事をすることができます。 ClickUpの従業員エンゲージメントアンケートテンプレート .

5.パフォーマンス管理

The HR Scorecard_』は、パフォーマンス・マネジメントの熱烈な支持者であり、ケーススタディや確かなリサーチを通じてその重要性を強調している。

幸いなことに、ClickUpにはパフォーマンス管理に関するすべてが備わっています。具体的なターゲットを設定し、追跡可能な目標を作成しましょう。 クリックアップ目標 をクリックし、すべての勝敗をタブで確認しましょう。これにより、チームのやることを素早く確認し、全体的なパフォーマンスを追跡することができます。

すべてをチェックする ClickUpダッシュボード クリックアップダッシュボードは、リアルタイムでビジネスパフォーマンスを監視します。チャートとグラフに基づいたパフォーマンスレビューで貴重な洞察を得ましょう。

さらに、必要に応じて、各従業員用にパーソナライズされたインサイトとパフォーマンスレポートを作成し、プロセス全体を通して整理された状態を維持します。

ClickUpで従業員のパフォーマンス目標に近づける

テンプレート ClickUpパフォーマンスレビューテンプレート 従業員の業績評価プロセスでフィードバックを収集し、提供するためのテンプレートです。従業員一人ひとりの目標を作成し、カスタマイズ可能なステータスで進捗状況をモニタリングすることで、従業員の成長プランを導きます。目標には優先順位をつけ、測定基準を明確にしましょう。

6.レポート作成

人間はヒューマンエラーを起こす。そして、職場で問題が発生した場合、それをレポート作成し、効果的に対処しなければならない。

ClickUpの ClickUpの従業員インシデントレポートテンプレート を使用してインシデントレポートを監視し、将来の目的のために詳細なアカウントを維持します。ClickUp内で対応チーム、タスク、指示を組織するための実行可能な戦略とプランを作成します。

/クリックアップ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-606.png 鋭い効率でインシデントに対応 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6090248 テンプレートのダウンロード /%cta/

ClickUpで人事目標を運用しましょう!

人事関連書籍のリストで、必要な人事の知識はすべて手に入れました。必要なのは、それを職場で実践するための信頼できるツールだけです。

さまざまな業界のさまざまなサイズのチームに信頼されているClickUpには、ビジネスの成長を促進する成功人事チームの設定と運営に必要なすべてが揃っています。ナレッジベースの構築にはClickUpドキュメントを、アイデア出しにはホワイトボードを、組織目標の共有と追跡にはClickUp目標をご利用ください。

コラボレーションと効率化をサポートする機能を備えた、包括的なソリューションです。さらに、経費もかかりません。 サインアップ 今日