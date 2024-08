10 Migliori alternative a Habitica per monitorare le abitudini nel 2024

Poche cose sono così gratificanti come sostituire le cattive abitudini con quelle buone. È ancora più soddisfacente quando completare le attività sembra divertente e facile.

Habitica è un'app di monitoraggio delle abitudini basata su un gioco che facilita il raggiungimento degli obiettivi attraverso la formazione di nuove abitudini. È popolare per una buona ragione. Ma Da fare significa che è il tracker di abitudini perfetto per tutti? Non necessariamente.

In questo articolo esploreremo le migliori alternative ad Habitica e come potrebbero lavorare per voi. Analizzeremo le loro migliori funzionalità/funzioni, i limiti di frequenza, la produttività e le valutazioni dei prodotti, in modo che possiate trovare il miglior tracker di abitudini per voi.

Cos'è Habitica e perché la produttività gamificata funziona?

Habitica è un'app per la gestione delle attività che rende la vostra produttività un gioco elenco dei compiti da fare . Invece di far sembrare le attività quotidiane come un elenco di faccende domestiche con cui si è cresciuti, le si vive come un gioco di ruolo in cui si guadagnano ricompense e si fa salire di livello il carattere completando quelle attività nella vita reale.

Invece di monitorare un noioso elenco di attività, tenerne traccia è più coinvolgente e motivante. A sua volta, è più facile mantenere le buone abitudini e monitorare lo stato di avanzamento: il monitoraggio delle abitudini è un gioco!

Non dovete nemmeno fare tutto da soli. È possibile fare team con i propri amici per completare sfide e missioni, rendendo la gestione delle attività completamente diversa.

E produttività gamificata lavori.

Via Zippia

L'idea di una competizione amichevole e di guadagnare premi è motivante e aumenta la produttività. Un sondaggio condotto nel 2022 ha rilevato che il 90% dei dipendenti ha riferito che la gamification li rende più motivati produttività sul lavoro . Inoltre, ha scoperto che le aziende che utilizzano la gamification sono sette volte più redditizie di quelle che non lo fanno. 📚

$$$a Cosa cercare in un'alternativa ad Habitica

A volte la scelta dell'app giusta per la produttività o del personal habit tracker può sembrare opprimente. E se non siete sicuri di voler usare Habitica, che fare?

Non preoccupatevi, ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Ecco alcune cose da cercare in un'alternativa ad Habitica:

Integrazione con altri strumenti: Considerate se avete bisogno o meno che la vostra app per il monitoraggio delle abitudini si integri con altri strumenti, come un'app per il calendario o uno strumento di project management preferito

Considerate se avete bisogno o meno che la vostra app per il monitoraggio delle abitudini si integri con altri strumenti, come un'app per il calendario o uno strumento di project management preferito Interfaccia user-friendly: Un tracker di abitudini intuitivo può rendere facile programmare attività e date di scadenza, e il monitoraggio di più abitudini può rendere divertente e piacevole costruire abitudini e misurare gli stati 🌻

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

**Siete curiosi di sapere in che modo la vostra salute mentale influisce sulle vostre abitudini o volete vedere le tendenze e gli schemi che si sviluppano nel tempo? Allora cercate un'app per il monitoraggio delle abitudini che vi fornisca dati dettagliati

Funzionalità/funzione della community: Se non si tratta solo di tracciare le abitudini e monitorare lo stato, cercate un'app con funzioni di community. L'interazione e la collaborazione con gli altri possono aggiungere un aspetto positivo alla gestione delle attività

Se non si tratta solo di tracciare le abitudini e monitorare lo stato, cercate un'app con funzioni di community. L'interazione e la collaborazione con gli altri possono aggiungere un aspetto positivo alla gestione delle attività $$$a e sicurezza: I dati personali sono un problema delicato e se questo è importante, cercate app che siano trasparenti su come vengono gestiti i vostri dati personali

10 Migliori alternative a Habitica 2024

Ci sono decine di app per il monitoraggio delle abitudini tra cui scegliere, sia che si cerchi una versione gratis o un'opzione premium a pagamento con un sacco di personalizzazioni e tutto il resto.

Scoprite il nostro elenco delle migliori alternative a Habitica per il raggiungimento degli obiettivi, la gestione delle attività e altro ancora.

Archiviare e classificare in modo ordinato obiettivi simili in cartelle di obiettivi in ClickUp

ClickUp è uno strumento estremamente versatile e robusto, che può essere utilizzato sia per il project management che per il monitoraggio delle abitudini. La sua personalizzazione lo rende un'ottima alternativa ad Habitica e vi permette di adattarlo alle vostre esigenze, offrendovi un approccio sfumato al monitoraggio delle abitudini e aiutandovi a trovare opportunità per migliorare la produttività.

Se avete bisogno di qualcosa di più di un'app per l'elenco delle cose da fare, ClickUp, con la sua interfaccia facile da usare, è un'alternativa naturale.

Con Attività di ClickUp con funzionalità/funzione consente di suddividere i progetti in attività secondarie, semplificando prontamente un progetto (o un'abitudine) complesso in una dimensione più gestibile. Con la funzione Modello semplice di gestione delle attività campi personalizzati e la possibilità di programmare attività ricorrenti, potrete facilmente tenere sotto controllo ogni dettaglio con la massima precisione.

È possibile semplificare ulteriormente la configurazione con un modello ClickUp, come il modello Modello semplice di gestione delle attività o il file Modello di tracciatore di abitudini personali . 🙌

Le funzionalità/funzione del blocco note consentono di annotare qualsiasi nota o idea all'interno di ClickUp, in modo da tenere tutto organizzato e razionalizzato in un unico posto. Avete bisogno di più spazio per le idee? Nessun problema.

Cattura senza problemi le note, le modifica con una ricca formattazione e le converte in attività tracciabili accessibili da qualsiasi punto del blocco note di ClickUp ClickUp Documenti permettono di creare il documento o il wiki perfetto, dove è possibile aggiungere tabelle, incorporare segnalibri e collaborare con gli altri. È facile convertire il testo in un'attività tracciabile, in modo da non perdere mai nulla.

Una volta terminata la creazione delle attività, è possibile utilizzare il pulsante La funzionalità ClickUp Obiettivi . Impostate i traguardi in base a un programma che funzioni per voi e rimanete organizzati con cartelle facili da usare per ogni obiettivo. Mentre si lavora per completare le attività, è possibile visualizzare facilmente lo stato di avanzamento con le percentuali, anche per più obiettivi, il tutto in un'unica visualizzazione.

Pronti a fare di più? Visualizzate lo stato di avanzamento in tempo reale con I dashboard di ClickUp . Pensate a questo come al controllo della missione per qualsiasi abitudine o progetto che state sviluppando. Monitorate le attività e ottenete informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dei lavori.

Potete vedere dove le cose procedono senza intoppi o cogliere un'inefficienza prima che crei un collo di bottiglia in un progetto o in un obiettivo. Inoltre, oltre 50 widget consentono di creare una dashboard perfetta per voi.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Grazie alla gestione completa delle attività di ClickUp, avete la libertà di scegliere il livello più elementare o più alto che desiderate. Potete scegliere di semplificare le attività e di aggiungerle a seconda delle necessità, oppure di creare un progetto completo e vedere come costruire passo dopo passo l'abitudine desiderata

Preferite qualcosa di più visivo?

/Riferimenti/ https://clickup.com/features/whiteboards La funzionalità online delle lavagne di ClickUp /%href/ vi aiuta a vedere come trasformare la vostra idea in un piano d'azione, rendendo più facile la creazione e la connessione delle vostre idee

/Riferimenti/ https://clickup.com/features/whiteboards La funzionalità online delle lavagne di ClickUp /%href/ vi aiuta a vedere come trasformare la vostra idea in un piano d'azione, rendendo più facile la creazione e la connessione delle vostre idee Con l'introduzione del collegamento bidirezionale, è possibile creare facilmente connessioni tra attività e documenti diversi, il che consente di tenere traccia di dove si trovano le cose e di navigare in modo rapido ed efficiente

A differenza di altre alternative di Habitica, la versione gratuita di ClickUp è ricca di funzionalità e offre utenti illimitati

Tutte le attività di ClickUp si sincronizzano perfettamente con Google Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar e altri software come Evernote e Calendly

Limiti di ClickUp

Con così tante integrazioni, app e automazioni, la curva di apprendimento per un nuovo utente può risultare un po' complessa

Alcune funzionalità/funzione sono disponibili solo attraverso l'app desktop o browser

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7 (3.000+ recensioni)

2. Abituare

via Abituare Habitify è un altro app per il monitoraggio delle abitudini progettata per aiutarvi a creare buone abitudini e a lasciarvi alle spalle quelle cattive. Questo tracker delle abitudini quotidiane vi aiuta a tenere traccia di tutte le vostre abitudini, perché vi permette di suddividere la vostra giornata in mattina, pomeriggio e sera.

Questa app per la gestione delle attività è disponibile su diverse piattaforme, tra cui iOS, MacOS e Android. Si sincronizza anche con Apple Health e Google Fit. 🤩

Una delle funzionalità/funzione dell'app comprende diversi modi per visualizzare e monitorare i propri stati, in modo da poter vedere le strisce di abitudine e i progressi settimanali, mensili o addirittura annuali.

Le migliori funzionalità/funzione di Habitify

Le analisi dettagliate mostrano lo stato di avanzamento, in modo da poter vedere prove concrete della formazione di nuove abitudini monitoraggio degli obiettivi * Il coinvolgimento della comunità vi offre l'opportunità di sfidare i vostri amici, di scalare le classifiche nelle sfide mensili o di agire come un sistema di responsabilità

Grazie a funzionalità/funzione come il monitoraggio dell'umore, le note integrate, il timer integrato e il blocco della privacy, avete il completo controllo di come volete tracciare le attività

Limiti di Habitify

Il monitoraggio delle abitudini è limitato con la versione gratuita; l'unico modo per godere di abitudini illimitate e della modalità scura è la versione Premium

Gli utenti hanno riferito che il monitoraggio di più abitudini può essere macchinoso, quindi questa versione potrebbe essere più adatta a chi vuole costruire un numero minore di abitudini

Habitify semplifica l'impostazione di notifiche illimitate, che possono diventare eccessive se non gestite in modo appropriato

Prezzi di Habitify

**Gratis

**Prezzo a partire da $4,99 al mese

Valutazioni e recensioni di Habitify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Trackabi

via Trackabi Trackabi può essere una delle migliori alternative ad Habitica se state cercando un monitoraggio del tempo e dei reportistica di facile utilizzo per il vostro monitoraggio delle abitudini. Questa app dà priorità alla funzionalità/funzione e alla facilità d'uso, che secondo gli utenti è una delle sue caratteristiche principali.

Trackabi aiuta a terminare le attività e a non perdere il filo del discorso, in quanto i progetti possono essere suddivisi in attività e sottoattività. Questo vale anche per il monitoraggio del tempo, soprattutto se si vuole dedicare una quantità specifica di tempo a determinate attività.

Quindi, che si tratti di 15 minuti di meditazione al mattino o di 30 minuti per imparare una nuova lingua, Trackabi può aiutare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trackabi

I dashboard privati e aziendali forniscono riepiloghi dettagliati per settimana e mese

Ha una panoramica dettagliata di come viene speso il tempo (tempo registrato vs. attività di tempo libero vs. tempo libero)

È disponibile una versione di prova gratuita di 30 giorni per esplorare tutte le funzionalità/funzione offerte da Trackabi

Limiti di Trackabi

Orientato principalmente al monitoraggio aziendale piuttosto che a quello personale

Si concentra principalmente sul monitoraggio del tempo rispetto ad altre app per il tracciamento delle abitudini

Mancano alcune funzionalità/funzioni offerte da altri tracker di abitudini

Prezzi di Trackabi

Starter: $0

$0 Business: $16/mese

$16/mese Business Plus: $20/mese

$20/mese Azienda: Chiamare per i prezzi

Trackabi valutazioni e recensioni

G2: 4.7 (40+ recensioni)

4.7 (40+ recensioni) Capterra: 4.7 (50+ recensioni)

4. Orso di fuoco

via Orso da fuoco Focus Bear è un'app per la produttività e il monitoraggio delle abitudini che guida l'utente attraverso ogni sua abitudine e blocca l'accesso a siti web e altre app durante il tempo di lavoro tempo di concentrazione blocchi, compreso il telefono. Inoltre, è stato costruito da un team affetto da ADHD e supportato dai principi delle neuroscienze. 🧠

È possibile creare routine personalizzate che consentono di vedere i risultati ottenuti quel giorno per mantenere la motivazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Focus Bear

L'app è disponibile su Mac, Windows, Android e iOS

Si sincronizza in sicurezza con il cloud in modo da poter mantenere le impostazioni su qualsiasi dispositivo

Focus Bear è abbastanza intelligente da non apparire durante le videochiamate, in modo da evitare interruzioni imbarazzanti

Limiti di Focus Bear

Non c'è una versione gratuita

Alcuni utenti segnalano che le notifiche possono essere confuse per errori di sistema

Prezzi di Focus Bear

4,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Focus Bear

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Da fare

via Da fareDa fare è un'app versatile per la gestione delle attività e la produttività che consente agli utenti di tenere organizzati in un unico posto gli elenchi delle cose da fare, le attività e le promemoria. Offre l'integrazione con il Calendario, funzionalità/funzione di collaborazione e la possibilità di personalizzare la propria esperienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Any.do

Alibreria di modelli offre agli utenti molte opzioni tra cui scegliere per gestire qualsiasi progetto o flusso di lavoro

Anche se si utilizzano altre app, è possibile importare facilmente tutti i dati in Da fare

La gestione del monitoraggio delle vostre abitudini e l'osservazione dei progetti sono disponibili su qualsiasi piattaforma; potete spostarvi senza problemi dal desktop, dall'iPad, dall'iPhone e persino dall'Apple Watch

Limiti di Any.do

Alcuni utenti ritengono che sia più adatto alle attività personaligestione delle attività piuttosto che a uno strumento per il project management aziendale

Non c'è abbastanza personalizzazione per alcuni utenti

Prezzi di Da fare

Personale: $0

$0 Premium: $3/mese

$3/mese Teams: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.0 (190+ recensioni)

4.0 (190+ recensioni) Capterra: 4.4 (160+ recensioni)

6. Abitudini quotidiane

via Abitudini quotidiane DailyHabits è forse l'app per la produttività più semplice del nostro elenco per creare nuove abitudini. Imposta gli obiettivi e organizza la tua routine quotidiana senza sforzo. È abbastanza semplice e facile da utilizzare quando si è pronti per iniziare il monitoraggio, in modo da raggiungere gli obiettivi con facilità. ✨

Le migliori funzionalità/funzioni di DailyHabits

Esaminare rapidamente le abitudini di un intero mese e vedere dove si desidera migliorare

Invece di concentrarsi su una striscia, questa app incoraggia la costanza, permettendo alla vita di accadere

C'è un'opzione per prendere nota come promemoria o riflessione su un'attività

Limiti di DailyHabits

Si tratta di un'app estremamente semplice per il monitoraggio delle abitudini; se siete alla ricerca di un sacco di personalizzazioni, è probabile che non sia la soluzione migliore per voi

L'app non include un aspetto di comunità per coloro che vogliono rimanere motivati con una competizione amichevole

Prezzi di DailyHabits

Gratis

2,99 dollari al mese o 17,99 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni di DailyHabits

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Attivare/disattivare

via Attivare/disattivare Toggl Con un eccellente servizio clienti e un'interfaccia facile da usare, Toggl è una scelta popolare per il monitoraggio del tempo e la creazione di abitudini migliori. Completato da notifiche e dalla possibilità di impostare promemoria, Toggl rende facile rimanere concentrati e vedere dove va il vostro tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl

Tutti i piani prevedono una versione di prova gratuita di 30 giorni con l'opzione di un piano completamente gratuito

La versione gratuita del tracker delle abitudini offre numerose funzionalità/funzioni

È possibile vedere esattamente come si spende il proprio tempo e dove ci si concentra

Limiti attivati/disattivati da Toggl

Non è possibile mettere in pausa le sessioni, il che significa ricominciare ogni volta da capo

Gli utenti segnalano problemi di sincronizzazione tra l'app mobile e altri dispositivi

Prezzi di Toggl

Free: $0 per un massimo di cinque utenti

$0 per un massimo di cinque utenti Starter: $9/mese per utente

$9/mese per utente Premium: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di attivare/disattivare Toggl

G2: 4.5 (1.500+ recensioni)

4.5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7 (2.200+ recensioni)

8. Strisce

Via Strisce Un'altra alternativa semplice a Habitica, Streaks è un contatore di strisce. Riceve dei piccoli suggerimenti che vi aiutano a ricordare di completare l'attività prima che il contatore si azzeri. 🛠

La costruzione di abitudini può essere facile e questa app vi mostra come.

Le migliori funzionalità/funzioni di Streaks

È possibile personalizzare le abitudini da seguire ogni giorno e quelle da non seguire

Le metriche mostrano quali attività devono ancora essere completate e come si sta procedendo

È possibile scegliere tra 24 attività o crearne di proprie

limiti di #### Streaks

Non è abbastanza robusta per il project management, quindi dovrete scegliere un'altra app se questo è il vostro obiettivo

Non c'è un sistema di ricompense all'interno del gioco

È limitata per quanto riguarda il tipo di attività che può aiutare a monitorare

Prezzi di Streaks

4,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Streaks

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Da fare ora

via Da fare ora Come Habitica, Da fare è un'app per la produttività basata sui giochi che aiuta a creare abitudini e a monitorare le abitudini quotidiane. Guadagna punti esperienza per l'esecuzione di attività reali. Una volta presa la mano, vorrete continuare a migliorare la vostra vita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Da fare Now

Le attività quotidiane sono rese più interessanti da temi colorati e da un sistema di ricompense

Diverse opzioni per visualizzare lo stato di avanzamento aiutano a capire dove si sta facendo il massimo e dove si potrebbe avere bisogno di un aiuto in più

È possibile combinare le attività in un gruppo, in modo da mantenere le cose ordinate e pulite

Limiti di Da fare ora

Alcuni utenti ritengono che l'impostazione delle attività non sia così intuitiva come si pensava

Spiacenti utenti iPhone, questo è solo per Android

Prezzi di Da Fare Now

2,49 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Da fare subito

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Vita di livello superiore

via Google Play Costruire buone abitudini ha i suoi vantaggi, e un'app per la produttività basata sui giochi porta il monitoraggio delle abitudini e la gestione delle attività a un nuovo livello. E con un'ampia varietà di obiettivi, troverete più di qualcuno a cui mirare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Level Up Life

Un modo divertente per completare le attività, sia a livello personale che professionale

Personalizzazione di obiettivi e attività

Favorisce l'autoconsapevolezza osservando le proprie metriche e imparando il proprio modello di abitudini

Limiti di vita Level Up

Gli utenti a volte ritengono che la navigazione non sia così intuitiva come potrebbe essere

Alcuni utenti ritengono che tenere traccia di tutte le attività disponibili sia difficile

Prezzi di Level Up Life

Prezzi non disponibili

Valutazioni e recensioni su Level Up Life

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Trova una migliore alternativa a Habitica

A volte è difficile creare abitudini sane. Ma trovare la giusta app per il monitoraggio delle abitudini (sia che si tratti di un'app a pagamento o di un piano gratuito) può aiutarvi a sentirvi realizzati, controllando le attività completate o godendo del supporto della comunità. ✅

Meglio ancora se ha un'interfaccia intuitiva e personalizzata. Trucchi per la produttività possono fare la differenza, e se avete ancora bisogno di aiuto per capire da dove cominciare, mettete da parte un po' di tempo per lavorare su impostazione degli obiettivi prima di creare il proprio mondo con la produttività gamificata.

Se siete pronti a monitorare le vostre abitudini, a tenere in ordine i vostri elenchi di cose da fare e a gestire tutti i vostri progetti, ClickUp è la scelta migliore. La possibilità di personalizzare la propria esperienza rende facile la creazione di nuove abitudini. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp .