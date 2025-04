10 Migliori software per la gestione degli stakeholder nel 2025

L'esito positivo delle iniziative aziendali è influenzato dalla parti interessate di un progetto . Che si tratti di dipendenti, clienti, partner, investitori o di altri ruoli, il monitoraggio delle comunicazioni e degli obblighi nei confronti degli stakeholder è una delle cose più importanti da fare nella vostra azienda. La chiave per Da fare in modo efficace è scegliere il giusto software di gestione degli stakeholder.

Questi strumenti consentono di monitorare e gestire le interazioni con gli stakeholder. Sarete in grado di memorizzare informazioni sulle loro preferenze e sullo stato dei vostri rapporti con loro e di utilizzare l'analisi dei dati per conoscere meglio i vostri interlocutori. I migliori software dispongono anche di un'estensione delle funzioni di comunicazione e di strumenti di collaborazione per aiutarvi a creare relazioni collaborative e continuative .

**Cosa cercare in un software per la gestione degli stakeholder? Gestione degli stakeholder riguarda le relazioni con quasi tutte le persone con cui si fa business. Per questo motivo, vale la pena di trovare un prodotto software che si adatti il più possibile alle vostre esigenze. Oltre alle funzionalità/funzioni specifiche per le vostre esigenze, ci sono alcune idee generali da tenere a mente nella scelta della soluzione di maturità per la gestione degli stakeholder della vostra organizzazione:

**Il software deve essere intuitivo e facile da usare, oppure deve fornire una formazione estesa che consenta ai provider di acquisire rapidamente dimestichezza Comunicazione e collaborazione: Cercate strumenti integrati per la comunicazione e la collaborazione con gli stakeholder interni, che eliminino la necessità di ricorrere a strumenti esterni Centralizzazione e gestione dei dati: Il software deve fungere da repository centrale per tutte le informazioni, le interazioni e la cronologia delle comunicazioni degli stakeholder Reportistica e analisi: Lo strumento deve offrire solidi strumenti di reportistica e analisi, in modo da poter monitorare più facilmente lo stato dei lavori richiesti $$$a e privacy: Poiché verrà utilizzata per archiviare dati sensibili, la piattaforma di gestione degli stakeholder deve aderire alle normative sulla sicurezza e sulla privacy dei dati e offrire funzionalità/funzione di protezione dei dati Funzionalità di integrazione: Se il software si integra bene con altri strumenti del vostro stack tecnologico, ottimizzerà i flussi di lavoro e manterrà un livello più elevato di integrità dei dati Scalabilità: Man mano che la vostra azienda cresce, avete bisogno di un software che possa crescere con essa. Cercate un'app per la gestione delle parti interessate che supporti sia le piccole aziende che i clienti Enterprise

10 Migliori software per la gestione delle relazioni con gli stakeholder nel 2024

Scegliere il prodotto giusto vi permetterà di di lavorare più rapidamente e di usufruire di leve di crescita. Per aiutarvi a prendere la decisione giusta per la vostra azienda, abbiamo stilato un elenco di 10 dei migliori strumenti di gestione degli stakeholder presenti sul mercato nel 2024.

ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Tenete traccia delle relazioni con gli stakeholder grazie alle solide funzionalità CRM e di relazione di ClickUp /$$$img/

Tenere traccia delle relazioni con gli stakeholder con le solide funzionalità CRM e di relazione di ClickUp

ClickUp software gratuito per il project management e le funzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono abbastanza versatili da costituire una risorsa per la gestione degli stakeholder. Non ci si limita ai soli clienti, ma le funzioni di ClickUp CRM consente di monitorare e gestire le relazioni con gli stakeholder. Memorizzate facilmente le preferenze, le interazioni e la storia del coinvolgimento di tutte le persone con cui fate affari.

Il Modello di elenco degli stakeholder di ClickUp semplifica il processo di creazione e mantenimento dell'elenco degli stakeholder. Permette di categorizzarli e segmentarli in base ai loro ruoli e interessi per migliorare la personalizzazione e la comunicazione. Per ottenere ulteriori informazioni, provate il modello Modello di analisi degli stakeholder di ClickUp .

Condividere le informazioni con gli stakeholder e svolgere altre attività di comunicazione e collaborazione è facile con ClickUp Dashboard . Questi offrono opzioni di personalizzazione estese per fornire sempre le informazioni necessarie quando servono.

ClickUp non è solo una soluzione per la gestione degli stakeholder, ma offre anche un'ampia gamma di strumenti per la gestione delle informazioni funzionalità/funzione completa che gli consente di diventare una soluzione aziendale all-in-one per la maggior parte delle esigenze tecnologiche.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp AI per generare riepiloghi/riassunti di thread di commenti, bozze di documenti, creare elementi di azione e altro ancora

Funzioni di osservatori delle attività e di assegnatari multipli per semplificare le attività di coinvolgimento degli stakeholder

Personalizzabile gestione delle attività e strumenti di collaborazione per gestire progetti di fornitori esterni

Monitoraggio degli obiettivi e degli stati di avanzamento per un'efficace gestione dei dati degli stakeholder

Integrazione con varie app di terze parti

Grafici Gantt per la pianificazione dei progetti

Limiti di ClickUp

Può essere difficile da imparare per i nuovi utenti

Alcuni utenti trovano l'interfaccia opprimente

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Totango

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/5abc6c4b0a243a2dc939ee6e/5f1b06de3915e69aa21af075\_customer-360.jpg Software di gestione degli stakeholder di Totango /$$$img/

Via Totango Totango è un sito di piattaforma per l'esito positivo dei clienti che si concentra sulla gestione degli stakeholder. Il suo software mappa tutte le persone che supportano l'esito positivo di un cliente. Inoltre, mappa le relazioni tra le parti interessate, in modo da poter capire i livelli di coinvolgimento.

Il design modulare del software consente di scegliere facilmente i componenti da utilizzare per le specifiche esigenze aziendali.

È possibile creare profili con modelli di mappatura degli stakeholder per raccogliere dati standardizzati dalle interazioni, come assistenza, vendite e riunioni. In questo modo si visualizza un profilo a 360 gradi. Offre inoltre soluzioni per la gestione del rischio degli stakeholder, come flussi di lavoro automatizzati per gestire l'impegno degli stakeholder nel tempo in base ai livelli e ad altri dettagli.

I dashboard di reportistica forniscono informazioni sulle metriche chiave per ottimizzare i programmi di esito positivo. Queste metriche includono i rischi di rinnovo, i punteggi di salute dei clienti, i livelli di coinvolgimento e il ritorno sugli investimenti. Il software si integra con altri strumenti per raccogliere informazioni che completano l'analisi.

Le migliori funzionalità/funzione di Totango

Monitoraggio della salute e dell'impegno del cliente

Segmentazione dei clienti e comunicazione personalizzata

Monitoraggio e analisi del percorso del cliente

Integrazione con CRM e strumenti di assistenza

Limiti di Totango

La configurazione iniziale e la configurazione possono essere complesse

Il prezzo è più costoso di molti concorrenti

Prezzi di Totango

Starter: $2.988/anno

$2.988/anno Enterprise: $18.000/anno

$18.000/anno Premier: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Totango

G2: 4.4/5 (780 recensioni)

4.4/5 (780 recensioni) Capterra: 4/5 (24 recensioni)

3. Mappa degli stakeholder

/$$$img/ https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxZZS2bWksFcohjgM1M3qQ7NYu1dMAkFwfrQ&usqp=CAU Software per la gestione degli stakeholder da Stakeholder Mappare /$$$img/

Via Mappa degli stakeholder Questa serie di prodotti, realizzata da Stakeholder Management, consiste in una metodologia ben documentata per la gestione degli stakeholder e in una serie di modelli di fogli di calcolo.

La metodologia Stakeholder Circle aiuta a gestire il coinvolgimento degli stakeholder per le iniziative aziendali. Fornisce strumenti per identificare, dare priorità, visualizzare, coinvolgere e monitorare gli stakeholder. Inoltre, identifica gli stakeholder attraverso discussioni per comprenderne le esigenze e l'impatto.

La prioritizzazione valuta il potere, la vicinanza e l'urgenza per produrre una classifica degli stakeholder. Quindi, lo strumento mappa i principali stakeholder in un cerchio, visualizzando l'importanza attraverso la dimensione, il colore e la posizione. È possibile sviluppare e monitorare le strategie di coinvolgimento man mano che le esigenze e le relazioni con gli stakeholder cambiano.

I tre modelli di Microsoft Excel forniscono diversi livelli di analisi degli stakeholder basata sulla metodologia dello Stakeholder Circle.

Migliori funzionalità/funzione della Mappa degli stakeholder

Mappatura visiva degli stakeholder e delle relazioni

Monitoraggio del coinvolgimento e storia della comunicazione

Profili personalizzabili delle parti interessate

Un acquisto una tantum

Limiti della Mappa degli stakeholder

Il design basato su Excel comporta opzioni di integrazione limitate

Limitate informazioni dalle recensioni dei clienti

Prezzi della Mappa degli azionisti

Foglio di lavoro degli stakeholder: $30

$30 Stakeholder su una pagina: $5

$5 Piano di comunicazione: $20

Valutazioni e recensioni sulla Mappa degli stakeholder

Nessuna recensione disponibile

4. Darzin

/$$$img/ https://www.darzin.com/wp-content/uploads/2021/03/intuitive-reports-1-1024x738-1.jpg Software di gestione degli stakeholder di Darzin /$$$img/

Via Darzin Lo Stakeholder CRM di Darzin consente all'azienda di mappare, monitorare e comunicare con tutti i suoi principali stakeholder in un'unica piattaforma centralizzata. Aiuta a identificare gli stakeholder interni ed esterni legati allo sviluppo di progetti o ad altre iniziative. Gli utenti possono creare profili per ogni stakeholder, catturando dettagli come il livello di influenza, la storia del coinvolgimento e le priorità.

Il CRM utilizza funzionalità di mappatura delle relazioni per visualizzare le connessioni tra gli stakeholder. Flussi di lavoro automatizzati guidano le attività di sensibilizzazione e comunicazione, come l'invio di email o messaggi personalizzati. Gli insight provenienti da profili e origini dati diversi forniscono una visualizzazione a 360 gradi di ogni stakeholder. Le metriche di performance mostrano i livelli di coinvolgimento nel tempo.

L'integrazione con altri sistemi fornisce dati rilevanti sugli stakeholder. Per generare dati altamente specifici, il software include strumenti per la creazione di sondaggi che possono essere utilizzati per raccogliere feedback pertinenti dagli stakeholder.

Le migliori funzionalità/funzione di Darzin

Pianificazione e monitoraggio del coinvolgimento degli stakeholder

Raccolta e analisi dei feedback in tempo reale

Reportistica e analisi personalizzabili

Integrazione con strumenti CRM e di sondaggio

Limiti di Darzin

Nessuna informazione sui prezzi sul sito web

Alcuni utenti desiderano maggiori funzionalità/funzione di automazione

Prezzi di Darzin

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Darzin

G2: 4.8/5 (quattro recensioni)

5. InfoFlo

/img/ https://d3h389k6vjfc9q.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/10/infoflocrm_lead_screenshot.jpg Software di gestione degli stakeholder di InfoFlo /$$$img/

Via InfoFlo Il CRM per le parti interessate di InfoFlo aiuta a gestire le relazioni attraverso la creazione di profili, il monitoraggio delle comunicazioni e la personalizzazione. I profili catturano i dettagli dei contatti e la storia dell'impegno in un'unica visualizzazione completa. Traccia le interazioni, come email e riunioni, per garantire una comunicazione coerente.

È possibile segmentare gli stakeholder utilizzando i tag, i campi e le categorie loro assegnati. Attività, promemoria e documenti gestiscono in modo centralizzato le scadenze e le informazioni importanti. Le funzioni di reportistica aiutano a misurare l'esito positivo dei lavori richiesti.

Il pacchetto base include l'integrazione con Bing Mappa per tracciare le informazioni geografiche di uno stakeholder. Integrazioni con altri sviluppo del progetto sono disponibili come componenti aggiuntivi.

Le migliori funzionalità/funzione di InfoFlo

Gestione dei contatti e delle parti interessate

Monitoraggio della cronologia delle comunicazioni

Spazio di archiviazione di documenti e file

Integrazione con strumenti di calendario ed email

Limiti di InfoFlo

L'interfaccia utente potrebbe essere più moderna

Alcuni utenti menzionano problemi di prestazioni occasionali

Prezzi di InfoFlo

InfoFlo Core: $99

$99 InfoFlo Offline: $199

$199 InfoFLo PBX: $399

Valutazioni e recensioni di InfoFlo

G2: 4.5/5 (91 recensioni)

4.5/5 (91 recensioni) Capterra: 4.5/5 (95 recensioni)

6. StakeWare

/$$$img/ https://www.stakeware.com/wp-content/uploads/2015/12/home-2.jpg Software di gestione degli stakeholder di StakeWare /$$$img/

Via PaloWare StakeWare è un software per la gestione delle parti interessate che aiuta a identificare, analizzare e coinvolgere le parti interessate chiave. Fornisce strumenti per mappare gli stakeholder in base all'influenza, all'importanza e ad altri fattori. Gli utenti possono acquisire informazioni di contatto, cronologia delle relazioni, interessi, problemi e altri dettagli per aiutare a segmentare e classificare gli stakeholder.

StakeWare semplifica il monitoraggio delle attività di coinvolgimento, come riunioni, email e chiamate. Il software presenta diverse funzionalità integrate o strumenti di collaborazione, che lo rendono un efficace strumento di collaborazione app per la comunicazione di team .

Le funzionalità di reportistica forniscono gli approfondimenti necessari per sviluppare piani di coinvolgimento mirati. Le informazioni sugli stakeholder e le relative analisi sono prontamente disponibili nel dashboard del software.

Le migliori funzionalità/funzione di StakeWare

Identificazione e categorizzazione degli stakeholder

Monitoraggio e gestione della risoluzione dei problemi

Cronologia delle comunicazioni e condivisione dei documenti

Avvisi quando uno stakeholder necessita di attenzione

Limiti di ShareWare

Limitate recensioni degli utenti

Nessuna informazione sui prezzi sul sito web

Prezzi di StakeWare

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di StakeWare

Nessuna recensione disponibile

7. Trattività

/$$$img/ https://www.tractivity.co.uk/hs-fs/hubfs/stakeholder%20strategy%20plan%20Objective%20summary.png?width=700&height=271&name=stakeholder%20strategy%20plan%20Objective%20summary.png Software di gestione degli stakeholder di Tractivity /$$$img/

Via Tractivity Tractivity è una piattaforma di coinvolgimento degli stakeholder per le aziende che gestiscono un complesso panorama di stakeholder. Tra le funzionalità/funzioni chiave vi è la mappatura personalizzabile degli stakeholder, che consente agli utenti di visualizzare le reti di stakeholder e di segmentare i gruppi. Il sistema fornisce profili digitali per ogni stakeholder, incollando dettagli di contatto, interazioni passate, interessi e altri attributi.

Teams consente di pianificare in modo collaborativo le strategie di coinvolgimento con i membri del team. È possibile adattare le strategie a diversi tipi di stakeholder o problemi. La piattaforma semplifica l'esecuzione delle attività di coinvolgimento, tra cui la programmazione di riunioni, la condivisione di documenti e la conduzione di sondaggi.

Il monitoraggio in tempo reale delle metriche chiave e la reportistica dettagliata consentono di conoscere il sentimento degli stakeholder. Altre funzionalità includono la registrazione dei problemi, un forum di discussione e un calendario degli eventi.

Migliori funzionalità/funzione della produttività

Pianificazione e monitoraggio del coinvolgimento degli stakeholder

Gestione dei problemi e delle lamentele

Dashboard e reportistica personalizzabile

Integrazione con CRM e strumenti di comunicazione

Limiti di praticità

Ha una curva di apprendimento difficile per alcuni utenti

Alcuni utenti menzionano occasionali problemi di funzionamento

Prezzi di produttività

A partire da $129/mese

Valutazioni e recensioni su Tractivity

G2: 4,5/5 (tre recensioni)

8. Jambo

/$$$img/ https://www.jambo.cloud/hs-fs/hubfs/Resources/Website%20Images/Stakeholder_Analysis\_Template\_Image.png?width=806&height=1037&name=Stakeholder\_Analysis\Template\_Image.png Software di gestione degli stakeholder di Jambo /$$$img/

Via Jambo Jambo è un software flessibile di gestione degli stakeholder per organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Le sue funzionalità/funzioni consentono di mappare gli stakeholder, di tracciarne i profili e di pianificare le attività di coinvolgimento.

Le funzioni chiave includono una potente segmentazione degli stakeholder e strumenti per mappare le relazioni con le parti interessate. È possibile documentare le interazioni, visualizzare la cronologia del coinvolgimento e taggare problemi o opportunità per ogni stakeholder.

Il software include funzionalità/funzione per supportare la gestione delle attività. Gli utenti nel ruolo di amministratore possono assegnare e approvare attività e pianificare eventi, riunioni e comunicazioni con gli stakeholder. Favorisce la collaborazione grazie a uno strumento di commento interno, che consente di migliorare la qualità del lavoro trasparenza del progetto .

La funzione di reportistica comprende i punteggi di salute delle relazioni e le metriche di vulnerabilità. È possibile salvare i report generati di frequente come modelli per facilitarne l'accesso.

Jambo sottolinea la facilità d'uso e la convenienza per le aziende con budget ridotti e per i piccoli team che lavorano con le parti interessate.

Le migliori funzionalità/funzione di Jambo

Coinvolgimento e comunicazione con gli stakeholder

Sondaggi e raccolta di feedback personalizzabili

Monitoraggio della risoluzione dei problemi

Integrazione con le piattaforme di comunicazione

Limiti di Jambo

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente confusa

La curva di apprendimento iniziale può essere ripida

Prezzi di Jambo

Jambo Professional: $995/mese

Valutazioni e recensioni di Jambo

G2: 4/5 (una recensione)

9. Kahootz

/$$$img/ https://www.kahootz.com/wp-content/uploads/2016/02/jfd\\_icona_matrice.png Modulo per il coinvolgimento degli stakeholder di Kahootz /$$$img/

Via Kahootz Kahootz è una piattaforma di gestione delle relazioni con gli stakeholder che si concentra sulla massimizzazione dell'impatto. Permette di mappare i diversi gruppi di stakeholder e di vedere come si relazionano in base a fattori quali l'influenza o l'impatto.

Ogni stakeholder ha un profilo in cui è possibile registrare gli attributi per aiutarlo a segmentare. Da qui, dashboard e visualizzazioni forniscono informazioni su sentimenti, idee condivise e opportunità. I manager possono usare queste informazioni per progettare strategie di coinvolgimento personalizzate e verificare lo stato di avanzamento.

Gli strumenti di project management agile mantengono le iniziative in carreggiata grazie a funzionalità/funzione che rivaleggiano con strumenti di collaborazione per le aziende . Che si tratti di riunioni, sondaggi o campagne, le attività sono facili da monitorare dalla prima assegnazione all'approvazione finale. Automazioni di promemoria assicurano che nulla vada perso.

Le migliori funzionalità/funzione di Kahootz

Un software per il coinvolgimento collaborativo degli stakeholder

Condivisione di file e collaborazione di documenti

Strumenti per la gestione di attività e progetti

Integrazione con diverse app per la produttività

Limiti di Kahootz

Il software può essere difficile da imparare

Alcuni utenti ritengono che le opzioni di personalizzazione siano carenti

Prezzi di Kahootz

Starter: £7/mese per utente

£7/mese per utente Professionale: £11,55/mese per utente

£11,55/mese per utente Enterprise: £10,97/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kahootz

G2: 4.4/5 (29 recensioni)

4.4/5 (29 recensioni) Capterra: 4.7/5 (13 recensioni)

10. Semplicemente gli stakeholder

/$$$img/ https://simplystakeholders.com/wp-content/uploads/2022/08/For-Angelas-Post-15-e1661300449417-1024x835.png Software di gestione degli stakeholder di Simply Stakeholders /$$$img/

Via Semplicemente gli stakeholder Simply Stakeholders è uno strumento facile da usare per gestire le relazioni con gli stakeholder. Lo strumento consente di monitorare i problemi, mappare le parti interessate e ottenere approfondimenti grazie all'analisi del sentiment guidata dall'IA. È possibile importare o aggiungere contatti, invitare membri del team e integrarsi con strumenti di comunicazione come Gmail e Outlook.

Le funzionalità di mappatura del software consentono di visualizzare le parti interessate in base all'influenza, all'interesse e all'impatto. Oltre alla visualizzazione, è possibile ottenere approfondimenti con gli strumenti di analisi IA integrati.

Simply Stakeholders si integra in sicurezza con altri sistemi. I connettori standard collegano Salesforce, social media, Mailchimp e altre app popolari per una gestione più flessibile degli stakeholder. Un'API consente ai team di sviluppo di creare soluzioni proprie per le integrazioni prive di supporto integrato.

Le migliori funzionalità/funzione di Simply Stakeholders

Identificazione e analisi degli stakeholder

Monitoraggio e cronologia delle comunicazioni

Modelli personalizzabili per il coinvolgimento degli stakeholder

Integrazione con gli strumenti di comunicazione

Limiti degli stakeholder

Alcuni utenti desiderano funzionalità/funzione più avanzate

Curva di apprendimento ripida

Prezzi degli Stakeholder

Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni degli Stakeholders

G2: 5/5 (due recensioni)

Riforma il tuo Business intorno ai tuoi Stakeholder

La gestione delle relazioni con gli stakeholder non dovrebbe essere un progetto o un'iniziativa come un'altra, ma dovrebbe essere al centro di tutte le operazioni aziendali. Questo aiuta a mantenere alto il morale dei dipendenti, impedisce che le preoccupazioni dei partner aziendali passino inosservate e rafforza la reputazione della vostra azienda da diversi punti di vista.

Con il software giusto, potete concentrarvi sulle comunicazioni e sugli obblighi degli stakeholder. ClickUp è una delle soluzioni software più popolari per la gestione degli stakeholder per un motivo: vi aiuta a mantenere gli stakeholder al centro della scena, garantendo al contempo il flusso delle vostre operazioni. Gli strumenti di ClickUp sono anche gratis, quindi potete sperimentare, implementare e prosperare. Registratevi per il vostro account ClickUp e iniziate oggi stesso!