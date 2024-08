15 Migliori alternative e concorrenti di Notion nel 2024

Nel suo libro "Sfide manageriali per il 21° secolo", il guru della gestione Peter Drucker scrive che il lavoratore della conoscenza sarà la risorsa più preziosa per qualsiasi organizzazione del 21° secolo.

Ora, chi è un lavoratore della conoscenza? Sono lieto che l'abbiate chiesto.

Chiunque utilizzi le informazioni e la tecnologia per risolvere problemi o creare prodotti è un lavoratore della conoscenza: sviluppatori, architetti, artisti, scrittori, venditori, ecc.

Come scrittore, il mio punto di forza è la capacità di catturare, documentare e utilizzare la "conoscenza" a cui ho accesso. Può trattarsi di discussioni durante le riunioni, di punti chiave di un documento di ricerca, di nomi di persone importanti, ecc.

In poche parole, il mio lavoro sulla conoscenza è buono solo quanto gli appunti che riesco a prendere. Ho provato Notion come applicazione principale per prendere appunti, ma col tempo ho capito che avevo bisogno di qualcosa di più.

Ho quindi provato decine di app per prendere appunti su desktop e dispositivi mobili e ho selezionato le 15 migliori per voi. Esploriamole tutte.

Limitazioni di Notion

Notion sarà probabilmente una delle prime opzioni se avete mai pensato di prendere appunti digitali. È popolare, flessibile, semplice e potente. Ma non è perfetto, almeno non per me, tanto che abbiamo scritto un'introduzione su Notion su come usare Notion AI .

Nella mia esperienza di utilizzo di Notion, ho scoperto che aveva diverse limitazioni, come ad esempio:

Configurazione complessa: Notion è una lavagna vuota altamente flessibile. Ciò significa anche che è necessario investire tempo ed energie per impostare la struttura del proprio spazio Notion. È necessario decidere la gerarchia, le integrazioni, le connessioni e i formati dei documenti, il che può essere scoraggiante per alcuni utenti.

Mancanza di funzioni avanzate: Notion è un'applicazione progettata per essere il wiki aziendale, cioè una raccolta di documenti. La maggior parte delle funzionalità è stata progettata da questa prospettiva, rendendola non ottimale in altre aree.

Sebbene offra funzioni di gestione dei progetti, sono limitate e non adatte a grandi incarichi

Non ha un costruttore di moduli nativo o un costruttore di flussi di lavoro

Mancano le integrazioni per gli sviluppatori con Git e altri repository di codice

Integrazioni con Notion con strumenti aziendali come M365, AWS, ecc. sono a dir poco lacunose

Pertanto, mi sono ritrovato a utilizzare un'altra applicazione per la gestione delle attività, aggiungendo costi e sforzi.

Difficoltà a creare modelli: Avevo bisogno di un applicazione outliner con modelli per le chiamate di ricerca, le riunioni e così via, che erano difficili da creare in Notion. Ho finito per rifare la struttura per ogni tipo di documento ogni volta che ne avevo bisogno.

Disordine dell'interfaccia: Dopo averlo usato per un paio d'anni, mi sono reso conto che la gerarchia dei documenti che avevo impostato cominciava a rompersi. Vedevo troppi elementi in ogni vista, il che la rendeva disordinata e disorganizzata.

Oggi diverse applicazioni superano queste difficoltà e offrono molto di più. Diamo un'occhiata a tutte le Alternative di Notion AI a colpo d'occhio.

Alternative a Notion in sintesi

1. ClickUp: Il migliore per la gestione dei documenti

Moderne app per prendere appunti alimentate da ClickUp brain

ClickUp è uno spazio di lavoro all-in-one con funzioni potenti, flessibili e facili da usare per prendere appunti. È un'ottima alternativa a Notion. Ecco perché

Avete bisogno di prendere appunti in modo semplice e veloce? Fate girare ClickUpBlocco note ClickUp Avete bisogno di qualcosa di più dettagliato e strutturato? ProvaDocumenti ClickUp Per ulteriori note contestuali, potete scrivere nella sezione della descrizione e dei commenti di ogni compito

Siete amanti degli appunti visivi? ClickUp Whiteboard fa al caso vostro

Create bellissimi ClickUp Docs, wiki e molto altro ancora, quindi collegateli ai flussi di lavoro per realizzare le idee con il vostro team

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Il punto di forza di ClickUp sono gli strumenti di gestione dei progetti. Dalla complessa allocazione delle risorse al brainstorming creativo, ClickUp offre tutto ciò che serve in un moderno spazio di lavoro virtuale.

Alcune delle sue caratteristiche migliori prendere appunti sono le seguenti:

Note strutturate in base a una gerarchia adatta alle vostre esigenze

Ricche opzioni di formattazione e modifica

Funzionalità di editing collaborativo in tempo reale all'interno di ClickUp Docs

Possibilità di convertire idee/appunti in attività da svolgere in team

Automazione di standup/aggiornamenti, riepilogo del testo, risposte rapide e controlli ortografici conClickUp Brain* Strumento di trascrizione AI per registrazioni video/audio

Oltre alle funzioni integrate, ClickUp offre anche diversi modelli predefiniti per vari casi d'uso.

modello di appunti per riunioni ClickUp

Semplificate le vostre riunioni e rendetele produttive per tutti con Modello di note di riunione di ClickUp che include ordini del giorno, note e punti di azione. Scarica questo modello

Limitazioni al clic

Poiché ClickUp offre molto di più che prendere appunti, può essere eccessivo per chi vuole solo annotare qualche idea.

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Illimitato: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Impresa:Contatto per i prezzi* ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

"ClickUp è uno strumento che ci facilita l'utilizzo. Possiamo navigare facilmente tra le attività, l'impostazione dei progetti e l'assegnazione dei compiti sono incredibilmente intuitivi, anche per coloro che sono nuovi agli strumenti di gestione dei progetti. Inoltre, ci offre un'interfaccia user-friendly che è una svolta per il nostro team, perché ci aiuta senza problemi nella gestione dei progetti senza ulteriori apprendimenti."

- Revisione G2

2. Nuclino: il migliore per wiki e basi di conoscenza semplici

Fonte: Nuclino.com

Nuclino è una suite di produttività multiuso relativamente nuova, con funzioni per creare documenti, fare brainstorming e gestire attività. È una delle tante applicazioni che lavorano sul concetto di costruzione di un cervello digitale/rete neurale.

Secondo la mia esperienza, Nuclino si concentra troppo sull'essere una base di conoscenza o un archivio di informazioni. Mira a semplificare i processi complessi, invece di dare loro spazio. Questo può essere restrittivo, soprattutto quando si hanno idee/progetti molto articolati.

Le migliori caratteristiche di Nuclino

Collaborazione con documenti in cui è possibile prendere appunti, taggare persone, creare attività, incorporare file, ecc.

Funzionalità semplici e interfaccia utente minimale per garantire la velocità

Adatto agli sviluppatori che sono abituati alle scorciatoie da tastiera e ai tasti di scelta rapida

Include SSO, controlli, registri di audit, diritti di accesso e altre funzioni di sicurezza

Limitazioni di Nuclino

Ottimizzato per la semplicità, può essere inadatto a grandi database e a casi d'uso complessi

Mancanza di branding, temi e stili personalizzati

Per le startup in rapida crescita, può essere difficile scalare Nuclino al crescere dell'organizzazione

Prezzi di Nuclino

Gratuito per sempre

Standard: $5/mese per utente

Premium: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nuclino

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Nuclino?

"Sto cercando di avviare diverse attività e progetti di scrittura in collaborazione e individualmente. Nuclino mi ha fornito un modo per condividere e organizzare le mie informazioni senza problemi e con abilità. "

- Recensione di Capterra

3. Ossidiana: Il migliore per documentare idee/concetti collegati tra loro

Fonte: Obsidian.md

Obsidian è una base di conoscenza personale che può essere ampliata in base alle esigenze organizzative. Introduce una serie di funzioni per scrivere, prendere appunti e documentare.

È una potente alternativa a Notion per il modo in cui visualizza le relazioni tra le note, creando un grafico coinvolgente e interattivo. Dalle informazioni sullo sviluppo dei prodotti a George Washington, è possibile identificare gli schemi e registrarli, proprio come farebbe il cervello.

Ho usato Obsidian per registrare il mio apprendimento generale e scrivere per trovare idee. Se a questo aggiungiamo il journaling, diventa un buon wiki personale. Tuttavia, la sincronizzazione multidispositivo con Obsidian è complessa, e questo è stato un grosso deterrente per me.

Le migliori caratteristiche di Obsidian

Markdown per una formattazione semplice e portatile

Collegamento bidirezionale tra note, idee, concetti, ecc.

Numerosi plugin e temi per la personalizzazione

Nessun lock-in grazie a file aperti e non proprietari

Limitazioni di Obsidian

Può avere una curva di apprendimento ripida con diverse decisioni sulla strutturazione delle informazioni

Lo stile Markdown potrebbe non avere la flessibilità illimitata di cui alcuni team di brand potrebbero avere bisogno

Non è il più semplice o piacevole dal punto di vista estetico

Prezzi ossidionali

Gratuito per sempre (uso personale)

Uso commerciale: $50/anno per utente

Componenti aggiuntivi

Funzione di sincronizzazione: $4/mese per utente

Funzione di pubblicazione: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

"Penso che Obsidian sia ideale per le attività incentrate sul testo ed eccelle nella presa di appunti e nel monitoraggio delle attività quotidiane"

- Recensione Capterra

4. Microsoft OneNote: il migliore per le note audio e video

Fonte: onenote.com

Microsoft OneNote è una delle più famose applicazioni per prendere appunti digitali oggi disponibili. Viene fornita in bundle con la suite M365 e fa parte dello stack di produttività Microsoft.

Il bello di OneNote è che si può digitare testo, aggiungere immagini, ritagliare e inserire pagine web, scrivere a mano o disegnare su ogni pagina dell'app: è proprio come un taccuino. Avendo utilizzato diversi prodotti dell'ecosistema Apple, ho trovato Microsoft in contrasto con l'estetica.

Le migliori caratteristiche di Microsoft OneNote

Simile a un taccuino fisico con pagine, facile da usare

Possibilità di accedere alle revisioni e di tenere traccia delle modifiche per la scrittura a lungo termine

Funzionalità touch sui dispositivi per disegnare o scrivere a mano i caratteri

Registrazione di note audio e video

Limitazioni di Microsoft OneNote

Può diventare ingombrante se ci sono troppe note/pagine

Strumenti per un solo utente con funzioni di collaborazione limitate

Pochissime integrazioni

Prezzi di Microsoft OneNote

Per la casa:

Famiglia: $9.99/mese fino a 6 utenti Personale: $6,99/mese per singolo utente

Per le aziende: MS365 Business Basic: $6/mese per utente MS365 Business Standard: 12,5 dollari/mese per utente MS365 Business Premium: $22/mese per utente MS365 Apps for Business: $8,25/mese per utente



Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2: 4,5 (oltre 1800 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 1500 recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft OneNote?

"OneNote è accessibile in tutti gli apparati esperti di Office 365, come Microsoft Viewpoint, e viene utilizzato in tutti i gruppi. OneNote è eccezionalmente prezioso per la sua capacità di adattarsi online a una velocità superiore. Inoltre, ha un'interfaccia utente fresca e precisa e offre più scelte, come l'aggiunta di segmenti e pagine"

- Revisione G2

5. Evernote: il migliore per la produttività personale e la presa di appunti

Fonte: Evernote.com

Evernote è una delle prime applicazioni indipendenti per prendere appunti. Prima di utilizzare Notion o di cercare alternative, Evernote era in cima alla mia lista. È uno strumento di produttività semplice e pulito che consente di aggiungere note sotto forma di testo, immagini, pagine web, PDF e audio.

Le migliori caratteristiche di Evernote

Facile da usare con le giuste funzioni di formattazione

Possibilità di acquisire note in diversi formati

Integrazioni con Google Calendar, Slack, Microsoft Teams, ecc. per semplificare i flussi di lavoro

Archiviazione sicura di documenti importanti come carte d'identità, fatture, file assicurativi, ecc.

Ricerca con intelligenza artificiale per trovare immediatamente ciò che vi serve!

Limitazioni di Evernote

Le funzioni di gestione dei progetti si limitano alla creazione di attività e impegni

Funzioni di collaborazione dal vivo limitate

Prezzi di Evernote

Gratuito

Personale: $10,83/mese

Professionale: $14,17/mese

Team: $20,83/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4.4/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (8000+ recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

"Evernote è la mia app di produttività preferita. A dire il vero, non posso vivere senza. Lo uso dalle 10 alle 20 volte al giorno. Se sapete usare bene Evernote, può essere il vostro secondo cervello. Evernote non è solo un luogo dove condividere i propri appunti: è possibile salvare immagini, file e pagine web su Evernote. Potete usare Evernote come un cloud storage per salvare appunti digitali"

- Revisione G2

6. Slite: il meglio per le basi di conoscenza organizzative

Fonte: Slite.com

Slite è una nuova piattaforma di knowledge base collaborativa alimentata dall'intelligenza artificiale che consente alle organizzazioni di creare un'unica fonte di verità per tutte le informazioni. Mentre provavo vari strumenti, ho scelto Slite soprattutto per la sua funzione di raccolta, che consente di organizzare i documenti correlati per filtrarli e ordinarli secondo le necessità.

Con i documenti preesistenti modelli per prendere appunti per vari casi d'uso e la possibilità di crearne di propri, Slite è ottimo per semplificare la gestione della conoscenza. Tuttavia, Slite è una base di conoscenza e basta. Per passare dalle informazioni all'azione, è necessario uno strumento diverso.

Le migliori caratteristiche di Slite

Progettato per adattarsi a tutti gli appunti, compresi i wiki aziendali, le note di riunione, la documentazione di processo, ecc.

Ogni nota può includere testo, immagini, tabelle e file incorporati, come le schede di Google Docs o Miro

Automazione per creare documenti e promemoria ricorrenti

Funzioni di intelligenza artificiale per il controllo ortografico, il riassunto, la semplificazione del linguaggio, il cambio di tono e altro ancora

Limitazioni di poco conto

Mancano funzioni avanzate di gestione dei progetti

Nessuna funzione di collaborazione visiva integrata, come Whiteboard o Mappe Mentali

Prezzi minimi

Gratuito

Standard: $8/mese per utente

Premium: $12,5/mese per utente

Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di livello inferiore

G2: 4.6 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Slite?

"Fa quello che fa la maggior parte degli strumenti per prendere appunti e gestire la conoscenza. Può gestire la collaborazione in tempo reale e le discussioni asincrone. Faccio davvero un buon uso della funzione di condivisione, in particolare per condividere un documento pubblicamente tramite un link segreto per la modifica"

- Recensione di Capterra

7. Confluence: Il migliore per i team di software che utilizzano Jira

Fonte: Atlassian.com

Confluence di Atlassian è un software di documentazione e collaborazione progettato per i team di sviluppo. Consente agli utenti di prendere appunti, organizzarli, aggiungere etichette con parole chiave e archiviarli per uso organizzativo.

Come molti dei prodotti Atlassian, Confluence è progettato per grandi team aziendali che creano basi di conoscenza complete. Sebbene sia possibile prendere appunti per le riunioni su Confluence, questo non è l'uso migliore dell'applicazione.

Le migliori caratteristiche di Confluence

Organizzazione ad albero delle pagine per trovare rapidamente i documenti

Editing collaborativo in tempo reale con commenti, like, GIF ed emoji in linea

Funzionalità per taggare le persone, commentare e assegnare compiti

Ideale per annunci a livello aziendale

Impostazioni di autorizzazione accurate per una condivisione sicura

Limitazioni di Confluence

Progettato per i tecnici, può avere una curva di apprendimento ripida per il resto di noi

Dashboard di controllo degli accessi complesse

Compatibilità limitata con altre applicazioni

L'importazione da Microsoft Word o Google Docs e l'esportazione in PDF non sono ottimali

Prezzi di influenza

Gratuito per sempre

Standard: $600/anno

Premium: $1.150/anno

Impresa: Contattare le vendite

Valutazioni e recensioni di Influence

G2: 4.1/5 (3700+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (3300+ recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Confluence?

"Ciò che amo di più di Confluence è la sua facilità d'uso, considerando che dispone di una vasta gamma di modelli per documenti e progetti diversi. Questo rende più facile iniziare qualsiasi progetto o lavorare su qualsiasi documento, perché molte persone hanno difficoltà ad iniziare."

- Revisione G2

8. Coda: il migliore per consolidare flussi di lavoro e wiki

Fonte: Coda.io

Coda offre una proposta interessante: promette di riordinare lo spazio di lavoro. Questo è ciò che mi ha attirato a provare l'applicazione. Si presta a essere un'app per prendere appunti con la possibilità di organizzarli in righe e colonne, automatizzare/incorporare strumenti esterni e ottenere di più grazie all'intelligenza artificiale.

Quando ho usato l'app per impostare il wiki del team, ho trovato lo strumento complesso da usare. Forse era troppo potente per le semplici esigenze di documentazione.

Le migliori caratteristiche di Coda

Combina documentazione, tracciamento e automazione per essere più strumenti in uno

Gestione abile di formule e database

Integrazioni bidirezionali con Google Calendar, Slack, Jira, ecc. per gli aggiornamenti

Galleria completa di modelli predefiniti per casi d'uso anche di nicchia, come un esercizio di voto da 100 dollari

Assistente AI per risposte, riepilogo, generazione di tabelle, ecc.

Limitazioni di Coda

Curva di apprendimento ripida fino a quando non si acquisisce familiarità con le funzioni di Coda

L'interfaccia utente può essere poco intuitiva per gli utenti non esperti di tecnologia

Le prestazioni e la scalabilità con carichi di lavoro elevati sono state scarse

Prezzi di Coda

Gratuito

Pro: $10/mese per Doc Maker

Team: $30/mese per Doc Maker

Impresa: Contattare le vendite

Valutazioni e recensioni di Coda

G2: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 50 recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Coda?

"Oltre a Slack e alla posta elettronica, Coda è l'infrastruttura principale della nostra organizzazione. La flessibilità e la possibilità di impostare tutto e automatizzare esattamente secondo i nostri gusti è fantastica."

- Recensione di Capterra

9. Slab: Il migliore per documenti di bell'aspetto

Fonte: Slab.com

Nell'Internet moderno, i contenuti devono avere lo stesso aspetto della loro lettura. Slab promette di aiutare gli utenti a "creare contenuti che siano belli di default" Concentrandosi sull'esperienza, Slab include funzioni di editing avanzate.

Le migliori caratteristiche di Slab

Strumento di ricerca unificato per un facile accesso

Interfaccia semplice e facile da usare, che permette a chiunque di iniziare rapidamente a lavorare

Integrazione completa con Google Drive, compresa la ricerca

Indice dei contenuti generato automaticamente

Limitazioni del laboratorio

Essendo una nuova applicazione, è ancora in fase di sviluppo. Pertanto, le funzionalità avanzate come le integrazioni API, l'inclusione di vari tipi di file, ecc. sono limitate.

Libreria di modelli limitata

Prezzi di laboratorio

Gratuito

Startup: $6,67/mese per utente

Business: $12,50/mese per utente

Impresa: Contattare le vendite

Valutazioni e recensioni del laboratorio

G2: 4.6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (oltre 40 recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Slab?

"Adoro il fatto che tutti i documenti siano automaticamente formattati allo stesso modo, in modo da non dover scegliere tra un milione di font diversi. Hanno reso la piattaforma molto semplice e facile da usare"

- Revisione G2

10. Google Keep: il migliore per prendere appunti personali

Fonte: Google Keep

Google Keep è un'applicazione per prendere appunti integrata nella suite di produttività di Google. È semplice e facile da usare ed è inclusa nello stack se si utilizza GMail o la GSuite. Il più grande vantaggio di Google Keep è la sua semplicità, ma questo è anche il suo più grande limite.

Quando il mio lavoro si è ampliato e ho preso più appunti, ho scoperto che documentarli e organizzarli richiedeva più impegno con Google Keep. Le funzioni per le notifiche e la collaborazione, che sono normali in qualsiasi altro strumento, sono ancora carenti in Google Keep.

Le migliori caratteristiche di Google Keep

Facile da usare, può aggiungere note sotto forma di testo, immagini e audio

Si sincronizza su tutti i dispositivi che utilizzano lo stesso account Google

Etichettatura e codifica a colori di vari tipi di documenti

Include caselle di controllo, schede, elenchi, ecc. all'interno di ogni nota

Limitazioni di Google Keep

Molto incentrato sulla semplicità, quindi con funzioni limitate per i team di grandi aziende

Organizzato come etichette piuttosto che come cartelle

Consuma lo spazio di archiviazione dell'account GSuite

Prezzi di Google Keep

Gratuito per sempre

Valutazioni e recensioni di Google Keep

Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Google Keep?

"Mi piace la velocità e la comodità di prendere appunti con Keep. Lo uso anche per i promemoria, perché possono inviare messaggi sul mio telefono e sono visibili in Google Calendar all'ora specifica del promemoria"

- Recensione su Reddit

11. Qualsiasi tipo: Ideale per i team che si concentrano su fiducia e sicurezza

Fonte: Anytype.io

Anytype si posiziona come spazio di lavoro collaborativo per creare prodotti insieme. Il suo principale vantaggio è che consente di creare documenti in locale e di eseguire una sincronizzazione decentralizzata tra i dispositivi. Inoltre, consente la crittografia locale sul dispositivo.

Ciò significa anche che è necessario un certo livello di competenza tecnica per far funzionare Anytype.

Le migliori caratteristiche di Anytype

Editor a blocchi con la possibilità di creare database

Viste a tabella, Kanban e galleria

Prima offline con sincronizzazione peer-to-peer

Modelli per comunità, famiglie, team e utenti personali

Limitazioni di qualsiasi tipo

Complicato per gli utenti non tecnici

Ancora nelle fasi iniziali, quindi poche prove della sua capacità di gestire esigenze complesse o di scalare

Prezzi di qualsiasi tipo

Explorer: Gratuito

Costruttore: $99 all'anno

Co Creator: 299 dollari per 3 anni

Valutazioni e recensioni di qualsiasi tipo

Product Hunt: 4.8/5 (200+ recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Anytype?

"Lo uso da dicembre e devo dire che adoro quello che sta facendo Anytype! Ci sono dei piccoli bug qua e là, ma è stata un'esperienza fantastica e un'interfaccia utente molto fresca"

- Recensione su Reddit

12. Microsoft Loop: Il migliore se amate CoPilot

Fonte: Microsoft.com

Microsoft Loop è una piattaforma di co-creazione, essenzialmente un'app per team, famiglie o comunità che si riuniscono e scrivono. La sua spinta principale viene dall'integrazione di Co-pilot, che porta l'intelligenza artificiale nella presa di appunti.

Ho constatato che, a meno che non si abbia a che fare con lo stack Microsoft, Loop come strumento a sé stante è a malapena competitivo rispetto ad altri strumenti simili come Notion o ClickUp.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Loop

Integrazione di Co-pilot per l'ideazione e l'automazione

Sincronizzazione in tempo reale tra app e dispositivi

Modelli di pagina per vari casi d'uso

Potenziale sostituto di OneNote grazie a un'interfaccia utente più moderna

Limitazioni di Microsoft Loop

Funzionalità limitate rispetto ai leader delle applicazioni per la presa di appunti

Incluso nella suite M365, senza possibilità di acquisto come prodotto autonomo

Prezzi di Microsoft Loop

Gratuito

MS365 Business Standard: $12,5/mese per utente

MS365 Business Premium: $22/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Loop

Essendo un'applicazione relativamente nuova e poco brillante, ci sono poche valutazioni e recensioni su piattaforme di terze parti come G2 o Capterra.

**Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Loop?

"Adoro usare Loop. Ha sostituito OneNote per me grazie alla collaborazione"

- Recensione su Reddit

13. Upbase: Il migliore per prendere appunti e per la produttività personale

Fonte: Upbase.io

Upbase è uno strumento di gestione dei progetti con capacità di prendere appunti. Include pianificatori, blocco del tempo, pomodoro e altre funzioni di produttività per mantenere la concentrazione. Tuttavia, è fortemente incentrato sulla produttività individuale piuttosto che sulla collaborazione di gruppo.

Le migliori caratteristiche di Upbase

Strumenti di produttività personale inclusi nell'app

Design semplice e facile da usare

Visualizzazione di elenchi e schede per il monitoraggio dei progetti

Funzionalità di collaborazione sui documenti, come commenti, @menzioni e commenti personalizzatimodelli di note di riunione personalizzatie la condivisione

Limitazioni della base

Integrazioni limitate con i più diffusi strumenti di produttività

Nessuna modalità offline disponibile

Potrebbe essere troppo semplice per le esigenze aziendali

Prezzi base

Gratuito per sempre

Premium: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Upbase

G2: 4.9/5 (4 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (6 recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Upbase?

"Ho provato molti strumenti di gestione dei progetti (e chi non li ha provati 😅), ma questo è quello che mi ha DAVVERO aiutato a tenere organizzati tutti i miei progetti e a rimanere in cima a tutto."

- Revisione G2

14. Mem: Il migliore per chi vuole che sia l'intelligenza artificiale a organizzare le cose

Fonte: get.mem.ai

Mem è un'app per prendere appunti organizzata dall'intelligenza artificiale. Mentre voi prendete i vostri appunti, l'intelligenza artificiale di Mem vi aiuta a creare collegamenti e a costruire automaticamente la rilevanza, senza che dobbiate organizzare gli appunti in cartelle o aggiungere tag.

Ho apprezzato Mem per il fatto che l'intelligenza artificiale viene addestrata sulle mie note, comprendendo i miei tag e la mia nomenclatura. Questo significa che posso fare domande come "chi ha proposto questa idea?" e ottenere risposte immediate.

Le migliori caratteristiche di Mem

Organizzazione basata sull'intelligenza artificiale, per costruire una rete di appunti da richiamare facilmente in seguito

IA personalizzata per creare note/risposte con il vostro tono e stile

Riassunto intelligente

Suggerimenti e raccomandazioni contestuali mentre si prendono appunti

Limitazioni di memoria

Le funzioni dell'intelligenza artificiale funzionano meglio quando ci sono abbastanza informazioni, quindi è necessario impegnarsi a usare l'app in modo estensivo

Solo presa di appunti, poche o nessuna funzione di gestione delle attività

Prezzi del memo

Mem: 8,33 dollari/mese

Squadre Mem: Contattare le vendite

Valutazioni e recensioni Mem

G2: 1.5/5 (1 recensione)

**Cosa dicono gli utenti reali di Mem?

"Ho usato Mem fin dall'inizio ed è ancora la mia scelta per gli appunti veloci e per trovare rapidamente le informazioni"

- Recensione su Reddit

15. Zoho WorkDrive: Il migliore per tenere organizzati file e cartelle

Fonte: Zoho.com

Zoho WorkDrive è un sistema di gestione dei file per i team. Aiuta a consolidare documenti e conoscenze, compresi quelli attualmente presenti in applicazioni di terze parti come Google Docs o Microsoft Word.

La parte migliore di Zoho WorkDrive è la sua capacità di prendere appunti multimediali: è possibile aggiungere registrazioni dello schermo e file audio e video alle note. Tuttavia, manca la semplicità e l'accessibilità di molte delle app discusse in precedenza.

Le migliori caratteristiche di Zoho WorkDrive

Registrazione audio, video e dello schermo con WorkDrive Snap

Condivisione e collaborazione esterna

Amministrazione più forte per visualizzare e gestire tutti i file e le cartelle

Visualizzazione e navigazione ad albero

Limitazioni di Zoho Drive

Le prestazioni e la velocità possono essere non ottimali con file di grandi dimensioni

Funzionalità di personalizzazione limitate

Le funzioni di collaborazione sono lente quando troppe persone si uniscono a un file

Prezzi di Zoho WorkDrive

Starter: $2,5/mese per utente

Team: $4,5/mese per utente

Business: $9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho WorkDrive

G2: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

**Cosa dicono gli utenti reali di Zoho WorkDrive?

"Le funzioni di collaborazione di Zoho WorkDrive consentono a me e ai miei colleghi di lavorare insieme per gestire e lavorare sui nostri file. Utilizza funzioni di sicurezza di alto livello che mantengono una sicurezza ottimale per tutti i nostri file bloccando qualsiasi falla che potrebbe farci perdere i nostri file a causa di attacchi informatici."

- Revisione G2

Gestire meglio il lavoro sulla conoscenza con ClickUp

Quando parliamo di lavoro sulla 'conoscenza', spesso pensiamo alla conoscenza tacita, cioè alle informazioni che siamo consapevoli di conoscere. Si tratta di ciò che viene registrato sotto forma di appunti.

Tuttavia, gran parte del lavoro sulla conoscenza è costituito da ciò di cui non siamo consapevoli. Per esempio, gli sviluppatori potrebbero non conoscere l'intero flusso di lavoro di sviluppo o gestione del prodotto. Anche questa è conoscenza, sebbene tacita.

Per gestire efficacemente sia la conoscenza consapevole che quella tacita e rappresentare la migliore alternativa a Notion, è necessario uno strumento progettato appositamente per gli ambienti di lavoro moderni, come ClickUp.

La piattaforma di gestione dei progetti all-in-one di ClickUp consente di registrare attivamente le informazioni attraverso ClickUp Docs o Notepad. È uno degli strumenti più potenti Strumenti di intelligenza artificiale per prendere appunti .

Inoltre, acquisisce anche dati passivi come le stime dei tempi, il monitoraggio del tempo, la produttività individuale, l'utilizzo delle risorse, ecc. Questo crea un patrimonio di conoscenze per i singoli collaboratori, i project manager e i team leader.

Scoprite come ClickUp gestisce la conoscenza nella vostra organizzazione. Provate ClickUp gratuitamente oggi stesso .