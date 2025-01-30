10 Migliori strumenti di gestione dell'ADHD per adulti nel 2025

**Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni su strumenti e strategie per la produttività. Non intende sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento dell'ADHD o di qualsiasi altra condizione di salute

Trovare gli strumenti giusti per gestire il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) può essere una delle tante strategie per organizzare le attività importanti e aumentare la produttività. Chi soffre di ADHD sa che organizzazione e produttività non sono facili.

Infatti, l'organizzazione CIAD , afferma che i sintomi dell'ADHD negli adulti comportano delle difficoltà nella gestione di progetti complessi e a lungo termine nella vita professionale. I progetti più grandi richiedono non solo di rimanere organizzati, ma anche di essere abili nella comunicazione, di tenere traccia di numerose attività e di gestione del tempo .

Ma questo non dovrebbe impedire alle persone con ADHD di eccellere nella loro carriera. Ci sono molte buone abitudini e ottimi strumenti da utilizzare ogni giorno.

Ecco perché abbiamo stilato questo elenco dei 10 migliori strumenti da utilizzare nella vita di tutti i giorni App per l'ADHD per adulti nel 2024.

Dalla gestione delle attività al project management, dal monitoraggio del tempo al prendere appunti, abbiamo tutto ciò che serve.

Cosa cercare negli strumenti di organizzazione per l'ADHD?

I migliori strumenti per l'ADHD dovrebbero integrarsi perfettamente nella vostra routine, migliorando la vostra vita quotidiana senza ulteriore stress.

Devono essere intuitivi, personalizzabili in base alle vostre esigenze e offrire funzionalità/funzione che rispondano alle esigenze più comuni ADHD, come ad esempio il project management , la gestione del tempo, l'organizzazione e la concentrazione.

Molti di questi strumenti per l'ADHD sono disponibili sotto forma di comode app a cui è possibile accedere dal telefono o dal computer, in modo da avere sempre a portata di mano l'assistenza necessaria per portare a termine attività importanti.

I 10 migliori strumenti di organizzazione e gestione dell'ADHD da usare nel 2024

In un mondo sempre più digitale, trovare lo strumento giusto può essere un'impresa ardua. Di seguito riportiamo le nostre scelte dei migliori strumenti per l'ADHD che vi aiuteranno a rimanere concentrati, organizzati ed efficienti.

1. ClickUp

Gestione delle attività di ClickUp

</div>

Attività di ClickUp

ClickUp è un programma completo per la gestione delle attività strumento per il project management che può aiutare le persone con ADHD a mantenersi organizzate. È più di un semplice elenco di cose da fare: integra la gestione delle attività, la collaborazione con i documenti, il monitoraggio del tempo e la gestione del tempo in un'unica piattaforma.

In questo modo tutte le informazioni necessarie vengono consolidate in un unico luogo, aumentando la produttività e riducendo il carico cognitivo dovuto al passaggio da un'app all'altra. Le sue solide funzionalità/funzione e l'interfaccia intuitiva la rendono uno dei migliori strumenti di organizzazione ADHD per adulti e uno dei migliori strumenti di gestione del tempo app per l'organizzazione , periodo.

Con ClickUp è possibile utilizzare la funzionalità/funzione Note come modulo di appunti direttamente sulla piattaforma. In alternativa, è possibile assegnare priorità alle attività, fissare scadenze e visualizzare il flusso di lavoro attraverso grafici Gantt, viste Elenco o Bacheca, a seconda di ciò che si preferisce.

L'interfaccia personalizzabile di ClickUp consente di adattare lo strumento al proprio stile di lavoro e alle proprie preferenze, piuttosto che al contrario.

Grazie alle sue diverse funzionalità/funzione, ClickUp non è solo uno strumento di organizzazione, ma può diventare una parte fondamentale del vostro lavoro quotidiano produttività quotidiana per rimanere concentrati.

Quindi, sia che stiate cercando di rinnovare la vostra tecniche di gestione del tempo o semplicemente avete bisogno di una migliore organizzazione della scrivania clickUp può aiutarvi a creare una vita più equilibrata e produttiva.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Integrazione perfetta con più di 1.000 app e strumenti

Funzionalità complete di gestione di attività, documenti e progetti

Automazioni delle attività di routine per una maggiore produttività

Gestione del carico di lavoro e interfacce personalizzabili per adattarsi alle vostre esigenze

Pre-costruitoModelli ADHD come modelli per l'elenco delle cose da fare per gestire le attività e per far terminare i lavori

Rimanete organizzati e produttivi nel vostro percorso di gestione del prodotto con il modello di elenco Da fare di ClickUp

Limiti di ClickUp

A causa delle sue estese funzionalità/funzioni, i nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con lo strumento

La funzione completa non è disponibile quando non è in linea

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Concentrazione del cervello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/CleanShot-2022-09-25-at-18.35.41@2x-1400x791.png Brain Focus dashboard /$$$img/

via Concentrazione del cervello Brain Focus è un'app per la gestione del tempo che utilizza la Tecnica del Pomodoro, che incoraggia gli utenti a concentrarsi sulle attività per intervalli brevi e stabiliti, con pause intermedie.

Questa gestione del carico di lavoro questa tecnica può essere particolarmente efficace per le persone affette da ADHD, in quanto può ridurre l'intimidazione di attività di grandi dimensioni suddividendole in segmenti più piccoli e gestibili.

L'app consente di suddividere le attività in categorie e la sua interfaccia è semplice e riduce ogni potenziale attrito nell'organizzazione dei compiti.

L'attenzione alla definizione delle priorità e alla pianificazione delle attività la rende uno strumento utile per coloro che lottano contro la procrastinazione o che sono sopraffatti da un numero eccessivo di compiti.

Le migliori funzionalità/funzione di Brain Focus

Durata del lavoro e delle pause personalizzabili per adattare l'app al vostro stile di lavoro e alle vostre esigenze strategie di comunicazione Possibilità di mettere in pausa e riprendere le sessioni, per far fronte a interruzioni inaspettate

Possibilità di disattivare il Wi-Fi e l'audio durante le sessioni di lavoro, riducendo al minimo le distrazioni digitali per mantenere l'attenzione

Interfaccia intuitiva che facilita la navigazione degli utenti e il monitoraggio del loro stato nel tempo

Limiti di Brain Focus

Mancanza di integrazione con altri app per la produttività risulta necessario trasferire i dati manualmente

L'interfaccia dell'app, pur essendo semplice, può sembrare troppo semplicistica per alcuni utenti, mancando dell'estetica sofisticata di altre app

Prezzi di Brain Focus

Gratis

Brain Focus valutazioni e recensioni

G2 : N/D

: N/D Capitolare: N/D

3. Menta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/mint.png Mint dashboard /$$$img/

via Zecca Mint è un'app per l'organizzazione finanziaria che consente di monitorare, mettere a bilancio e gestire il proprio denaro in un unico posto.

Per gli adulti con ADHD che hanno difficoltà a gestire il denaro, Mint offre una soluzione per aiutarvi a tenere sotto controllo le vostre finanze.

Menta raccoglie tutte le informazioni finanziarie, dagli account bancari alle carte di credito e alle bollette, e le visualizza in un formato facile da capire. Fornisce anche avvisi per spese insolite, invia promemoria di pagamento per evitare spese di mora e fornisce anche consigli per ridurre le spese e risparmiare denaro.

Le migliori funzionalità/funzione di Mint

Sincronizzazione automatica con vari istituti finanziari per il monitoraggio in tempo reale delle spese, dei risparmi e della salute finanziaria complessiva

Approfondimenti sulle abitudini di spesa, che aiutano gli utenti a identificare le aree di miglioramento e offrono consigli per una migliore gestione del denaro

Le funzionalità di monitoraggio e promemoria delle bollette aiutano a prevenire i mancati pagamenti e il potenziale impatto negativo sul punteggio di credito

Limiti di Mint

Alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione con alcuni istituti finanziari

Il sistema di categorizzazione automatica delle transazioni dell'app può a volte sbagliare la classificazione degli acquisti, richiedendo correzioni manuali

Prezzi di Mint

**Gratis

Premium: 4,99 dollari/mese

Valutazioni e recensioni su Mint

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

4. Ricorda il latte

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/unnamed.jpg Ricorda il dashboard del latte /$$$img/

via Ricorda il latte Remember the Milk è uno strumento intelligente per la gestione degli elenchi di cose da fare e delle attività che semplifica il processo di gestione del tempo e dell'organizzazione, in modo che possiate essere più produttivi .

Consente di creare elenchi di cose da fare, impostare date di scadenza, assegnare attività ad altri e persino allegare file o note alle attività. È anche possibile stabilire la priorità delle attività, in modo da determinare l'ordine in cui affrontarle.

Remember the Milk dispone anche di promemoria integrati, per non dimenticare mai più un'attività o una scadenza.

Questo strumento è particolarmente indicato per gli adulti con ADHD, in quanto consente di eliminare il carico mentale di ricordare le attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Remember the Milk

La funzionalità di aggiunta intelligente consente agli utenti di aggiungere attività in modo rapido ed efficiente, utilizzando una stenografia per impostare date di scadenza, priorità, frequenze di ripetizione e altro ancora

Possibilità di condivisione di attività ed elenchi, per semplificare il lavoro in collaborazione o la gestione delle attività domestiche

Integrazione completa con una serie di applicazioni, che consente agli utenti di gestire le attività ovunque si trovino senza dover cambiare contesto

Ricorda i limiti del latte

Alcune funzionalità avanzate, come la condivisione illimitata, gli allegati ai file e i tag di colore, sono disponibili solo nella versione Pro

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia utente leggermente obsoleta rispetto ad app più moderne e accattivanti

Prezzi di Remember the Milk

**Free

Pro: $39,99/anno

Remember the Milk valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (10+ recensioni)

: 4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

5. Attività di Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/google-tasks-screenshot.jpg Dashboard delle attività di Google /$$$img/

via Attività di GoogleAttività di Google è uno strumento di gestione delle attività che si integra perfettamente con la suite di prodotti di Google, come Gmail e Google Calendar, offrendo agli utenti un ambiente coerente e familiare.

Lo strumento consente di creare attività direttamente dalla finestra In arrivo di Gmail, semplificando il processo di annotazione delle attività dalle email. Inoltre, Google Tasks consente di creare attività secondarie per aiutare a suddividere le attività più grandi in parti più piccole e gestibili.

Le attività si sincronizzano su tutti i dispositivi, rendendo comodo controllare l'elenco delle cose da fare ovunque.

Tuttavia, si tratta di uno strumento relativamente semplice e, se da un lato è facile da usare, dall'altro potrebbe mancare di alcune funzionalità/funzione presenti in strumenti di gestione delle attività più complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Tasks

La facile integrazione con $$$a e Google Calendar consente una transizione senza soluzione di continuità tra attività, email e pianificazione

Le attività possono essere create direttamente dalle email, favorendo un flusso di lavoro efficiente

Consente la creazione di attività secondarie, con il provider di suddividere le attività di grandi dimensioni in parti più gestibili

Limiti di Google Tasks

Mancano alcune delle funzionalità/funzione di gestione delle attività più complesse che si trovano in altri strumenti

Non ha promemoria o notifiche integrate per le attività in scadenza

Prezzi di Google Tasks

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Tasks

G2 : 4.2/5 (10+ recensioni)

: 4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: N/D

6. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/evernote-app-notes.png Dashboard di Evernote /%img/

via EvernoteEvernote è un potente strumento per prendere note che consente di conservare tutte le note, le idee e gli impegni in un unico posto.

Oltre alle semplici note di testo, Evernote permette di aggiungere immagini, pagine web e persino memo audio alle note, assicurandovi di catturare le informazioni nel formato migliore. Lo strumento ha un'ottima funzionalità/funzione di ricerca, che riconosce il testo anche all'interno delle immagini.

La capacità di Evernote di sincronizzarsi su tutti i dispositivi significa che le note sono sempre a portata di mano, sia che si tratti di computer desktop, tablet o smartphone.

Per le persone affette da ADHD, la flessibilità e la robusta funzionalità/funzione di Evernote possono cambiare le carte in tavola nell'impostazione e nell'organizzazione dei pensieri.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Ricche funzionalità multimediali per prendere appunti che includono testo, immagini, audio e clip web

Funzione di ricerca potente in grado di riconoscere anche i testi all'interno delle immagini

Sincronizzazione su tutti i dispositivi, per garantire che le note siano accessibili ovunque si vada

Limiti di Evernote

La versione gratuita ha alcuni limiti di utilizzo, tra cui la quantità di nuovi contenuti che si possono aggiungere ogni mese

L'interfaccia può risultare eccessiva per i nuovi utenti a causa della matrice di funzionalità/funzione

Prezzi di Evernote

**Gratuito

Personale : $14,99/mese

: $14,99/mese Professionale: $17.99/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

7. Programma una volta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/unnamed-1.jpg Dashboard di ScheduleOnce /$$$img/

via Programma una volta ScheduleOnce è un programma per la gestione del tempo e della programmazione app che semplifica l'impostazione di appuntamenti, riunioni e chiamate.

Lo strumento consente di programmare sia gli appuntamenti individuali che quelli di gruppo e si integra con le principali app di calendario come Google Calendar, Outlook e iCloud.

Automatizzando il processo di pianificazione, ScheduleOnce fa risparmiare tempo e riduce il potenziale di errori o doppie prenotazioni.

Grazie al rilevamento automatico del fuso orario, lo strumento assicura che voi e i vostri contatti siate sempre sulla stessa pagina per quanto riguarda l'impostazione di una riunione, indipendentemente dalla posizione di ciascuno.

Le migliori funzionalità/funzione di ScheduleOnce

Consente di programmare sia incontri individuali che di gruppo

Si integra con le principali app di calendario, mantenendo tutti gli appuntamenti in un unico posto

Automatizza l'intero processo di pianificazione, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto

Limiti di ScheduleOnce

Più costoso di altri strumenti di pianificazione

Può risultare eccessivo per i nuovi utenti a causa della completezza delle sue funzionalità/funzioni

Prezzi di ScheduleOnce

Starter : Gratis

: Gratis Crescita : $10/mese

: $10/mese Azienda: Contattare ScheduleOnce per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ScheduleOnce

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

8. Mente semplice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/landing-medium.jpg Dashboard di SimpleMind /$$img/

via Mente semplice SimpleMind è uno strumento di mappe mentali che consente di organizzare visivamente i propri pensieri. Le mappe mentali possono essere particolarmente efficaci per le persone con ADHD, in quanto consentono di annotare le idee in modo più flessibile e creativo rispetto alle tradizionali note lineari.

Con SimpleMind è possibile creare mappe mentali su una tela infinita, in modo da non esaurire mai lo spazio a disposizione.

Lo strumento consente di personalizzare le mappe mentali con colori, stili e immagini, contribuendo a rendere le mappe più coinvolgenti e facili da capire.

Inoltre, è possibile accedere alle mappe mentali da qualsiasi dispositivo, in modo da poterle rivedere e modificare ovunque ci si trovi.

Le migliori funzionalità/funzioni di SimpleMind

La tela infinita consente di creare mappe mentali senza limiti di spazio

Personalizzazione delle mappe mentali con stili, colori e immagini per creare contenuti visivamente stimolanti

La sincronizzazione multipiattaforma permette di accedere alle mappe mentali da qualsiasi dispositivo

Limiti di SimpleMind

La versione gratuita è alquanto limitata, mentre le funzionalità più avanzate sono riservate alle versioni a pagamento

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia può essere un po' complicata da navigare inizialmente

Prezzi di SimpleMind

**Gratuito

Pro: Contattare SimpleMind per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SimpleMind

G2 : 4.5/5 (12.000+ recensioni)

: 4.5/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

9. 24me

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/24me-productivity-app.jpg 24me dashboard /%img/

via 24me 24me è un'app per l'assistenza personale che riunisce in un unico luogo i calendari elettronici, le attività, le note e gli account personali.

Grazie alle promemoria automatiche per attività come il pagamento delle bollette o il ricordo degli appuntamenti, 24me vi assicura di non perdere mai una scadenza importante. Vediamo se una pila di note adesive e un calendario cartaceo riescono a fare altrettanto!

L'app include anche strumenti di gestione del tempo come la funzionalità/funzione "avvisi intelligenti" che calcola il tempo di percorrenza per raggiungere il prossimo appuntamento e che imposta automaticamente una promemoria quando è il momento di partire. Questo può essere particolarmente utile per le persone con ADHD, in quanto toglie loro il peso di ricordare e pianificare.

L'app si integra con diversi assistenti digitali, rendendo ancora più facile la gestione delle attività e degli appuntamenti.

24me migliori funzionalità/funzioni

Il consolidamento di calendari, attività e note permette agli utenti di vedere tutti i loro impegni in un unico posto

Automazioni per completare alcune attività, come il pagamento delle bollette e l'invio di regali

Offre l'input vocale per l'aggiunta di attività e note, per la comodità degli utenti che preferiscono parlare piuttosto che digitare

limiti di #### 24me

Sono stati segnalati problemi di sincronizzazione durante l'integrazione con altre applicazioni

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia dell'app potrebbe essere più intuitiva

Prezzi di 24me

**Free

Pro: $5.99/mese

24me valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Cozi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/CoziFamilyScreen.png Dashboard di Cozi /$$$img/

via Cozi Cozi è un'app per l'organizzazione familiare progettata per tenere in un unico posto gli orari, le attività e gli elenchi di cose da fare della vostra famiglia. L'app per la pianificazione delle attività è dotata di un calendario familiare condiviso, in cui i membri possono aggiungere i loro appuntamenti ed eventi, rendendo più facile vedere chi sta facendo cosa e quando.

Cozi permette anche di creare e gestire attività ed elenchi della spesa a cui tutti i membri della famiglia possono accedere. L'app invia promemoria per i prossimi eventi o attività, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

Per le persone con ADHD che gestiscono le responsabilità familiari, Cozi può essere un ottimo strumento organizzativo per rimanere coordinati.

Le migliori funzionalità/funzione di Cozi

Un calendario familiare condiviso permette a tutti i membri della famiglia di vedere chi ha da fare e quando

Include elenchi di cose da fare condivisi, che permettono a tutti di vedere quali attività devono essere terminate e chi ne è responsabile

Cozi dispone anche di elenchi della spesa condivisi, che si aggiornano in tempo reale man mano che i membri della famiglia spuntano gli elementi da fare

Limiti di Cozi

Alcune funzionalità, come la visualizzazione dei mesi del calendario e l'assenza di pubblicità, sono disponibili solo nella versione a pagamento

Alcuni utenti ritengono l'interfaccia un po' datata rispetto ad altre app moderne

Prezzi di Cozi

**Free

Cozi Gold: $29.99/anno

Valutazioni e recensioni di Cozi

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

Rimanere concentrati sul lavoro con gli strumenti di gestione dell'ADHD

Gestire il disturbo da deficit di attenzione e iperattività può essere impegnativo, ma con gli strumenti giusti è possibile trasformare questa sfida in un punto di forza. Ciascuno degli strumenti per la gestione dell'ADHD strumenti organizzativi che abbiamo discusso offre funzionalità/funzione uniche.

Che si tratti di gestire le attività, organizzare i pensieri, pianificare gli appuntamenti o monitorare i dettagli importanti con le note adesive digitali, siete coperti. Ma ricordate che la chiave per un'organizzazione di esito positivo non è utilizzare tutti questi strumenti digitali contemporaneamente. Piuttosto, cercate gli strumenti che meglio si adattano alle vostre esigenze specifiche.

L'obiettivo è semplificare la vostra vita, non complicarla ulteriormente, quindi prendetevi un po' di tempo per esplorare queste opzioni e vedere cosa funziona meglio per voi. E ricordate che ognuno è diverso: ciò che funziona meglio per una persona potrebbe non essere lo stesso per un'altra.

L'importante è trovare ciò che vi aiuta a sentirvi più organizzati e produttivi.

Ricordatevi di dare un'occhiata a La visualizzazione del Calendario di ClickUp nella vostra ricerca della padronanza organizzativa. Fornisce una panoramica completa di tutte le attività e delle relative date di scadenza in un formato visivamente intuitivo.

Si tratta di una soluzione che cambia le carte in tavola per i pensatori visivi ed è particolarmente utile per chi si destreggia tra più attività e scadenze. Inoltre, esplora Documenti di ClickUp per un modo efficiente di creare, condividere e collaborare ai documenti nell'area di lavoro.

Con ClickUp Docs è possibile prendere note, assegnare attività e modificare elenchi di cose da fare in modo collaborativo, rendendolo uno strumento versatile per progetti personali e di team. Per le persone con ADHD, trovare gli strumenti giusti può fare la differenza nella vita professionale e personale.

Quindi, perché aspettare?

Iniziate a esplorare questi strumenti oggi stesso e scoprite i vantaggi di una vita ben organizzata.