Abbiamo testato i 10 migliori software di gestione degli appaltatori & sistemi di monitoraggio nel 2025

State ancora perdendo tempo a gestire i vostri servizi a contratto con noiose scartoffie e attività ripetitive?

Se è così, questo è il segnale per fermarsi: c'è un modo migliore per Da fare. 🙂

Gli attuali strumenti di gestione degli appaltatori sono flessibili, intuitivi e potenti. Si occupano di tutto il lavoro pesante per voi, in modo che possiate girare intorno alla vostra concorrenza e Da fare più velocemente.

Ma Da fare per sapere se si sta investendo nel software giusto? È qui che entriamo in gioco noi!

Utilizzate questo elenco come guida personale ai 10 migliori strumenti software di gestione degli appaltatori per il 2024. Abbiamo fatto il lavoro necessario per fornirvi tutte le informazioni di cui avete bisogno per prendere la decisione migliore e più informata. Vi illustreremo le funzionalità/funzione chiave, i prezzi, le recensioni, i limiti e molto altro ancora.

Cosa cercare nel software di gestione degli appaltatori?

Come quasi tutto nell'ambiente di lavoro moderno, il giusto software di gestione degli appaltatori fa la differenza. Ma siamo sinceri: non volete passare ore a vagliare decine di opzioni. Siete qui perché volete un software efficiente Software HR che vi semplifica la vita.

Sentitevi liberi di passare alle cose migliori se sapete di cosa avete bisogno! Ma se non siete sicuri, ecco alcuni elementi da ricercare per trovare i giusti strumenti di gestione degli appaltatori:

CRM: Se siete alla ricerca di software di project management per l'edilizia o qualcosa per i liberi professionisti le funzionalità del CRM rendono molto più facile comunicare con i client e tenere traccia delle loro informazioni

Se siete alla ricerca di software di project management per l'edilizia o qualcosa per i liberi professionisti le funzionalità del CRM rendono molto più facile comunicare con i client e tenere traccia delle loro informazioni Collaborazione: È molto probabile che non lavoriate da soli, quindi cercate un software che enfatizzi la collaborazione in tempo reale comunicazione con il team in tempo reale e collaborazione

Accounting: Funzionalità/funzione della contabilità e modelli per la contabilità sono inestimabili. Cercate qualcosa che faccia bilancio, buste paga, fatturazione e la fatturazione

Programmazione:Pianificazione del progetto funzionalità/funzione che aiutano a visualizzare le responsabilità dei membri del team, a organizzare le loro giornate, a dare priorità alle attività e a monitorare lo stato del progetto

I 10 migliori software di gestione degli appaltatori da usare nel 2024

Passiamo alle cose importanti e confrontiamo i 10 migliori software di gestione degli appaltatori per semplificare le vostre giornate di lavoro.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Project-time-tracking-in-ClickUp-1400x948.png Monitoraggio del tempo, impostazione di stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica del tempo da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp /$$$img/

Fate in modo che i vostri appaltatori monitorino i tempi, impostino stime e aggiungano note da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp ClickUp è un sistema di project management end-to-end cRM e Software ERP con tutti gli strumenti necessari a terminare il lavoro (e non solo).

La sua interfaccia orientata alle persone ha la flessibilità necessaria per servire grandi e piccole aziende. E ha le funzioni necessarie per supervisionare e comunicare con appaltatori speciali, subappaltatori, parti interessate, client e altro ancora. Quindi, è in grado di aiutarvi sia che lavoriate con appaltatori generali e costruzioni in loco, sia che lavoriate con freelance e progetti IT.

È possibile utilizzare ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto per fare il budget del tempo, impostare le stime, visualizzare i report e aggiungere note da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Potete anche avviare i vostri processi in ClickUp con flussi di lavoro, visualizzazioni e altro ancora, utilizzando uno dei suoi modelli già pronti! Suggeriamo il modello Modello di gestione delle risorse di ClickUp per le persone per abbinare la forza lavoro disponibile agli incarichi giusti, per un sistema di gestione dei contraenti semplificato.

Inoltre, project management in outsourcing le organizzazioni possono utilizzare gli strumenti di ClickUp per supervisionare l'implementazione, la fatturazione, la gestione del rischio e le metriche finanziarie per ogni client. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Supervisionare ogni aspetto della vostra azienda da un'unica e comoda dashboard grazie a integrazioni con oltre 1.000 strumenti popolari tra cui QuickBooks, Slack, Toggl, Harvest, Outlook, Google Calendar, Microsoft Excel e altri ancora

Utilizzate ClickUp da qualsiasi dispositivo grazie al supporto di browser, desktop e app mobile per ogni sistema operativo

Personalizzate facilmente sequenza di progetti , i timesheet dei freelance, gli ordini di lavoro degli appaltatori terzi, le notifiche e anche esperienze di onboarding Scegliete tra un'esperienza dilibreria di oltre 1.000 modelli-Pensare modelli di reportistica sullo stato del progetto , ingegneria & modelli di progetto , modelli di contratto e altro ancora per ottimizzare i flussi di lavoro. ProvateModello di gestione dei contratti di ClickUp!



/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/clickup-contract-management.png Tenete traccia di tutti i vostri contratti in ogni fase, dallo sviluppo, all'approvazione, all'invio!

https://app.clickup.com/signup?modello=t-4391822&\_gl=1\*9zw4yr\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUktODdJMFJyU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxmqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scaricare questo modello /$$$cta/

Limiti di ClickUp:

La sua funzionalità di IA basata sui ruoli, ClickUp AI è offerta solo agli utenti di Free Forever in versione di prova gratuita. Ma è possibile aggiungerlo a qualsiasi piano a pagamento per soli 5 dollari al mese

Alcuni utenti sperimentano una leggera curva di apprendimento nell'adattarsi a così tante funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Sede di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Worksuite.jpg Software di gestione degli appaltatori: Worksuite /$$$img/

via Suite di lavoro Worksuite è un'applicazione di software di project management per liberi professionisti gestione. È stato progettato per gestire una forza lavoro globale con opzioni personalizzabili per organizzare e far crescere la vostra rete.

Questo pratico Strumento SaaS vi aiuterà ad automatizzare l'onboarding, a centralizzare i dati sulla forza lavoro, a pagare i contraenti e a ridurre al minimo i lavori amministrativi come la gestione dei fogli di calcolo. Può anche aiutarvi a far emergere i vostri migliori talenti per accelerare il processo di gestione degli appaltatori. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di Worksuite:

Ottimizzare il vostro project management per i freelance su tutti i sistemi operativi con funzioni cloud, SaaS e applicazioni mobili

Visualizzate i costi di tutti i progetti dall'alto verso il basso, con conversioni di valuta per i collaboratori internazionali

Eliminate il lavoro dalla gestione dei documenti con fogli di calcolo automatizzati e attività amministrative

Mantenete tutto organizzato per il ciclo di vita di ogni progetto con soluzioni di project management personalizzabili

Limiti di Worksuite:

L'interfaccia è datata e a volte manca di funzioni adeguate

Caricamento accordi e contratti aziendali manualmente può essere difficile

Prezzi di Worksuite:

Essentials: $500/mese

$500/mese Vision: $1.000/mese

$1.000/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Worksuite:

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

3. Increspatura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-12.58.28@2x.png Software di gestione degli appaltatori: Esempio di produttività Rippling /$$$img/

via Increspatura Rippling è una piattaforma globale di gestione della forza lavoro che fornisce un dashboard unificato per le esigenze di risorse umane, IT e finanza. Unifica sistemi come spese, benefit e buste paga, consentendo di gestire tutti gli aspetti del ciclo di vita dei dipendenti.

Questa potente soluzione di gestione degli appaltatori può aiutarvi a implementare i protocolli di sicurezza richiesti dagli standard di conformità degli appaltatori e ad estrarre tutti i dati di audit necessari in pochi clic. Inoltre, è possibile controllare l'analisi dei progetti, le politiche, il flusso di lavoro e le autorizzazioni utilizzando un semplice grafico dei dipendenti per ottenere dati sulla forza lavoro in modo rapido e semplice.

Le migliori funzionalità/funzione di Rippling:

Riunire tutto con centinaia di integrazioni con gli strumenti esistenti, come Brex, Nectar, Checkr e Guideline, o ottenere soluzioni software consigliate dall'app store

L'interfaccia moderna semplifica la navigazione dei dipendenti e dei collaboratori nei piani previdenziali, nelle buste paga e altro ancora

Il sistema di onboarding facile e veloce permette di personalizzare l'esperienza dei nuovi dipendenti

Tenete sotto controllo le vostre finanze con funzionalità di budgeting e previsione per ogni dipendente, appaltatore e freelance 📚

Limiti di diffusione:

Le informazioni dettagliate sui prezzi non sono disponibili senza i servizi personalizzati di preventivo gratuito

Mancano funzioni di project management, CRM o ERP

Prezzi di Rippling:

Piano personalizzato: A partire da $8/mese

Valutazioni e recensioni di Rippling:

G2: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

4.8/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (2.000+ recensioni)

5. Lusha

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Lusha.jpg Software di gestione degli appaltatori: Lusha /$$$img/

via Lusha Lusha è una piattaforma di marketing intelligence e di gestione del team che facilita il reclutamento e la contrattazione per le aziende B2B. Funziona anche come hub di prospezione che utilizza l'intelligence commerciale per mostrare le aziende che potrebbero investire nei vostri servizi. 🤩

Come strumento di reclutamento e di ricerca di candidati, Lusha fornisce un pool di candidati qualificati per rendere le assunzioni meno costose e più lunghe. Il software è stato progettato per aiutarvi a fare assunzioni più velocemente con un processo di integrazione, iscrizione e monitoraggio semplificato. E potete provarlo gratis!

le migliori funzionalità/funzione di #### Lusha:

Semplifica i processi di onboarding per creare un'esperienza di configurazione facile senza far perdere tempo a nessuno

Mantenere un database fresco e godere di aggiornamenti automatizzati per il vostro CRM, snellendo le vostre operazioni B2B

Rimanere al passo con l'evoluzione delle normative in materia di sicurezza e privacy per evitare problemi di conformità da tutti i lati

Trovate gli appaltatori e i candidati di cui avete bisogno senza dover lavorare, grazie all'accurato database di contatti di Lusha

Limiti di Lusha:

Manca il supporto per applicazioni mobili, Linux e Chromebook

Il piano Free è limitato a cinque crediti al mese e a un solo utente, il che lo rende una soluzione a lungo termine poco pratica per la maggior parte delle aziende

Prezzi di Lusha:

Free: $0/mese per un utente

$0/mese per un utente Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Premium: $69/mese per utente

$69/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

Lusha valutazioni e recensioni:

G2: 4.3/5 (1.000+ recensioni)

4.3/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (300+ recensioni)

6. Atlante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Atlas.jpg Software di gestione degli appaltatori: Atlante /$$$img/

via Atlante Atlas fornisce un software per la gestione degli appaltatori che aiuta le aziende ad espandersi oltre confine e a lavorare con appaltatori in tutto il mondo. Elimina la necessità di più provider di terze parti, semplificando la gestione della conformità e il pagamento della forza lavoro globale da un'unica piattaforma. 🤩

A differenza di molti strumenti di gestione dei collaboratori, Atlas può anche aiutarvi a ottenere la sponsorizzazione dei visti e la mobilità per i vostri dipendenti e collaboratori. Vi aiuterà anche con il trasferimento e l'alloggio per le famiglie, in modo che i vostri talenti possano concentrarsi sul vostro lavoro senza preoccuparsi delle piccole cose.

Le migliori funzionalità/funzione di Atlas:

Supporto end-to-end per la sponsorizzazione dei visti e la mobilità dei vostri talenti e delle loro famiglie, compresa l'assistenza per l'alloggio, lo spazio per l'ufficio, il trasferimento e molto altro ancora

Gestire la vostra forza lavoro globale da un'unica piattaforma e rendere l'elaborazione delle buste paga un gioco da ragazzi, indipendentemente dalla posizione

Rendere veloce il processo di onboarding e mantenerlo conforme alla posizione dei vostri talenti con l'aiuto di esperti locali

Ottenere competenze affidabili in materia di risorse umane e approfondimenti legali per oltre 160 Paesi

Limiti di Atlas:

I costosi piani a pagamento e l'assenza di una versione gratuita possono rendere Atlas troppo costoso per le piccole e medie imprese

Tempi di risposta più lenti da parte dei rappresentanti locali delle risorse umane e del servizio clienti

Prezzi di Atlas:

Datore di lavoro registrato: $450/mese per dipendente

$450/mese per dipendente Sponsorizzazione di visti e mobilità: $1.500/visto

Valutazioni e recensioni dell'Atlante:

G2: 4.4/5 (5+ recensioni)

4.4/5 (5+ recensioni) Capterra: N/A

7. Avetta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Avetta.jpg Avetta /$$$img/

via Avetta Avetta è un software di gestione degli appaltatori progettato per aiutare client e fornitori a gestire i rischi della catena di fornitura, la sicurezza e la sostenibilità. Funziona anche come rete globale, fornendo strumenti per tutto ciò che riguarda la sicurezza informatica e la sostenibilità.

Oltre a fornire strumenti per la gestione degli appaltatori, Avetta vi mette in connessione con una rete globale di appaltatori e subappaltatori, facilitando la ricerca dei talenti di cui avete bisogno.

Le migliori funzionalità/funzione di Avetta:

Ridurre la gestione della sicurezza della catena di fornitura gestendo tutti gli appaltatori, i lavoratori e i cantieri da un'unica piattaforma

Gestire le relazioni con appaltatori e fornitori dalla dashboard per rendere più facile la protezione dei lavoratori (e della vostra reputazione)

Trasformare i contratti in relazioni trasparenti e di fiducia per creare connessioni significative con appaltatori e client

Aumentare la visibilità delle pratiche di sicurezza per tutti gli appaltatori per ridurre il tasso di incidenti legati alla sicurezza

Limiti di Avetta:

Le informazioni sui prezzi non sono disponibili sul sito web di Avetta o sulle piattaforme di recensioni più diffuse

Difficoltà di connessione con il supporto clienti e di ottenimento di soluzioni

Prezzi di Avetta:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Avetta:

G2: 2.9/5 (15+ recensioni)

2.9/5 (15+ recensioni) Capterra: 1.8/5 (40+ recensioni)

8. Remoto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/image13-1-edited.png Gestione di appaltatori e dipendenti in Remote.com /$$$img/

via A distanza Remote è una soluzione di impiego globale che consente alle aziende di assumere facilmente appaltatori e dipendenti da tutto il mondo. È stata progettata per eliminare il fastidio di tasse, buste paga, benefit e conformità in più Paesi, in modo che possiate concentrarvi sulle cose che contano. 🙌

Se avete bisogno di aiuto per gestire i benefit o distribuire i rimborsi spese, Remote è in grado di farlo. Inoltre, è stato progettato per essere scalabile, aiutando le aziende a espandersi e ad aprire rami in nuovi Paesi.

Le migliori funzionalità/funzione di Remote:

Eliminate le preoccupazioni legate alle tasse permettendo a Remote di gestire il calcolo delle imposte e di elaborare i pagamenti automatici delle stesse

L'automazione semplifica la voce delle buste paga, le deduzioni ante imposte, le approvazioni dei pagamenti, i rimborsi spese, i depositi diretti e altre attività di amministratore

Utilizzate Remote tramite il portale web o le app per dispositivi mobili sulla maggior parte dei sistemi operativi, in modo da poter gestire i vostri appaltatori da qualsiasi luogo

Semplificate la comprensione dei benefit per i vostri collaboratori e dipendenti con il gestore dei benefit di Remote

Limiti di Remote:

Alcune recensioni menzionano la mancanza di informazioni chiare sui pagamenti in diversi Paesi e regioni

Le risposte del servizio clienti non sono sempre tempestive

Prezzi a distanza:

Gestione del contraente: $29/mese per contraente

$29/mese per contraente Datore di lavoro registrato: $599/mese per dipendente

$599/mese per dipendente Pagamenti globali: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Remote:

G2: 4.5/5 (600+ recensioni)

4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

9. Fiverr Azienda /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Fiverr-Enterprise.jpg Azienda Fiverr /$$$img/

via L'azienda Fiverr Fiverr Enterprise (alias Fiverr Business) è uno strumento SaaS per la gestione degli appaltatori progettato per ottimizzare ogni aspetto della vostra forza lavoro freelance. Aiuta i vostri team a a lavorare più velocemente e accelerare la crescita aziendale gestendo tutte le piccole attività di assunzione di professionisti a contratto.

Ad esempio, invece di pagare più fatture al mese, pagherete un'unica fattura mensile a Fiverr che pagherà istantaneamente le singole fatture a ogni appaltatore o freelance con cui avete lavorato.

Le migliori funzionalità/funzione di Fiverr:

Semplificare l'amministrazione eliminando le attività finanziarie, di routine e legali quando si lavora con appaltatori indipendenti e freelance

Completare la visibilità dei contraenti con cui lavora il team per rendere più efficienti i progetti e la comunicazione

Gestire i documenti legali, l'accesso al sistema e i controlli di background da un'unica piattaforma

Elaborare e pagare istantaneamente le fatture per i freelance in oltre 190 Paesi

Limiti di Fiverr:

La struttura dei prezzi basata sulla percentuale può far variare notevolmente i costi mensili, il che può essere problematico per alcune piccole aziende

Manca il supporto per le applicazioni offline e per i dispositivi mobili

Prezzi di Fiverr:

Core: 3% di spese/mese

3% di spese/mese Premium: 5% di tasse/mese

5% di tasse/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Fiverr:

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

10. Aereo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Plane.jpg Piano /$$$img/

via Aereo Plane è un software per la gestione degli appaltatori internazionali che consente di assumere, assumere e pagare appaltatori in oltre 240 Paesi utilizzando una piattaforma sicura e basata su cloud. Consente inoltre di gestire i benefit e la conformità per i contraenti e i dipendenti, eliminando la noia di una forza lavoro globale.

I vostri appaltatori e dipendenti internazionali vi ringrazieranno perché Plane crede che meritino la stessa esperienza di pagamento facile di cui godono i dipendenti statunitensi, senza costi aggiuntivi per voi! A proposito di dipendenti, Plane non è solo per gli appaltatori: potete anche assumere e gestire dipendenti statunitensi e internazionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Plane:

Abbandonate le commissioni di ricarico e lasciate che Plane vi aiuti a inviare pagamenti agli appaltatori in oltre 240 Paesi con tassi di cambio ottimali

Semplificate la vita ai vostri collaboratori globali lasciando che Plane gestisca le buste paga e invii i pagamenti direttamente ai loro account bancari senza le commissioni di prelievo di un portafoglio elettronico

Lasciate che il vostro team amministrativo si concentri sulle cose importanti e utilizzate Plane per gestire le ritenute fiscali e le pratiche di assunzione 📚

Lavorate con un team di esperti per decidere se volete assumere un nuovo membro del team come appaltatore o come dipendente

Limiti di Plane:

L'interfaccia utente e l'app mobile non sono intuitive e possono essere difficili da usare

Funzionalità/funzione di personalizzazione e preferenze personalizzate per le buste paga limitate

Prezzi del piano:

Dipendenti USA: $19/mese per dipendente

$19/mese per dipendente Contrattisti internazionali: $39/mese per contrattista

$39/mese per contrattista Dipendenti internazionali: $499/mese per dipendente

Valutazioni e recensioni di Plane:

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: N/A

Monitoraggio degli appaltatori con i sistemi di gestione degli appaltatori

Questi incredibili strumenti software stanno costruendo un futuro migliore per i project manager e gli appaltatori. Con questi sistemi di gestione degli appaltatori di prim'ordine, il limite è il cielo. Da fare è solo scegliere quello giusto per voi. ✨

Una volta automatizzate le attività che richiedono tempo e condensato tutto ciò che serve in un'unica piattaforma facile da usare, avrete gratis il tempo per le cose che volete davvero fare. E con ClickUp potrete gestire tutti gli elenchi Da fare e i progetti personali e di lavoro per sfruttare al meglio anche questo tempo!

