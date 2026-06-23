Brain²: l’ondata che sta per arrivare

Siamo lieti di annunciare Brain².

Oggi stiamo introducendo un cambiamento radicale nelle nostre capacità di IA. Si tratta del più grande aggiornamento di ClickUp Brain da quando è stato lanciato per la prima volta, e crediamo sinceramente che cambierà le possibilità a disposizione dei knowledge worker.

Brain² è ora un agente all’avanguardia, basato sui modelli più innovativi e perfettamente integrato nel grafico del contesto del lavoro. È come assumere un esercito di geni per la vostra azienda.

È davvero sbalorditivo vedere quanto i modelli all’avanguardia siano efficaci nel lavoro intellettuale una volta dotati degli strumenti e del contesto giusti. Intere categorie di attività lavorative sono ora semplicemente risolte: project management, amministrazione personale, ricerca approfondita, modifiche di documenti, presentazioni e molto altro ancora.

Riteniamo che questo cambierà radicalmente il modo in cui le persone svolgono il lavoro intellettuale e renderà i team (letteralmente!) 100 volte più produttivi.

Ecco alcune caratteristiche che pensiamo ti piaceranno:

Il motore contestuale: il vantaggio competitivo di ClickUp

Altri strumenti di IA iniziano ogni conversazione da zero. «Parlami del tuo progetto.» «Quali sono i tuoi obiettivi?» «Chi sono le parti interessate?» È come parlare con qualcuno affetto da amnesia.

Brain² sa già tutto. A fondo.

Attività, documenti, chat, fogli di lavoro, riunioni, lavagne online, dashboard. Ogni elemento confluisce in un unico motore contestuale. Brain² individua chi è responsabile di quale attività, cosa è rimasto in sospeso da due settimane, cosa ha detto ieri il tuo designer in chat e a quale OKR tutto ciò si ricollega.

Quando chiedi: «Come sta andando il lancio?», non devi fornire un brief. Brain² è il brief.

E questo effetto si amplifica. Ogni giorno comprende il tuo lavoro in modo sempre più completo. Entro il terzo mese, ti sembrerà di fare brainstorming con la persona più brillante del tuo team.

Agenti all’avanguardia: lo stack

Brain² non è un singolo modello. È l’insieme di tutti i modelli all’avanguardia, con un instradamento ottimizzato affinché ogni attività venga assegnata al modello più adatto a svolgerla. I modelli Claude per il ragionamento approfondito e la scrittura. GPT per la generazione rapida e l’esecuzione di flussi di lavoro di grandi dimensioni con precisione. Gemini per le funzionalità multimodali. Non dovrete mai scegliere manualmente. Basterà semplicemente chiedere.

Ma i modelli da soli non bastano. Brain² sfrutta anche:

Oltre 1.000 strumenti e competenze: conoscenze specializzate disponibili su richiesta, oltre a qualsiasi altra risorsa tramite MCP

Una memoria che si adatta: Brain apprende i tuoi standard e il modo in cui preferisci che le cose vengano fatte; inoltre, puoi importare la tua memoria da altri strumenti di IA, così non dovrà mai partire da zero

Elaborazione in ambiente sandbox: codice reale su dati reali, elaborazione dei numeri, restituzione di risposte verificate

Automazioni senza intervento manuale: i flussi di lavoro ripetitivi diventano pipeline che si eseguono autonomamente

Il grafico di lavoro: le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat e le tue decisioni vengono acquisiti in modo che l’IA conosca la tua azienda fin dal primo giorno

Affidabilità di livello aziendale: RBAC, isolamento delle aree di lavoro, registri di controllo. Un'IA che rispetta chi vede cosa

Modelli × Strumenti × Contesto × Elaborazione × Automazioni = una forza lavoro di agenti nella tua area di lavoro.

Lavoro intellettuale: funziona e basta

Un miglioramento radicale. Le attività quotidiane che riempiono una giornata lavorativa, gestite dall’inizio alla fine:

Ricerca approfondita: analisi da più fonti, sintetizzata e citata. Tutti i dati della tua area di lavoro, insieme al web in tempo reale e alle tue app collegate, a portata di mano, organizzati e pronti per essere utilizzati. Il motore contestuale di ClickUp riepiloga e comprime in modo efficiente le informazioni della tua area di lavoro in un formato facilmente fruibile dall’IA, migliorando la qualità dei risultati e riducendo al contempo i costi.

Project management: piani, aggiornamenti, rapporti sullo stato. Redatti ed eseguiti. Quando Brain² segnala che la velocità è scesa del 18%, ha eseguito un'analisi reale sui tuoi dati effettivi e ha mostrato il proprio lavoro.

Il tuo assistente personale: quelle attività di routine che un tempo ti occupavano l’intera mattinata. Smistamento delle email, preparazione del Calendario, follow-up. Ora ci pensiamo noi.

Presentazioni: «Preparami una presentazione per la riunione generale di giovedì». Tipografia realistica, tavolozze intelligenti, animazioni che non ti fanno rabbrividire. Tutto terminato prima ancora che tu abbia finito di scegliere un modello.

Collaborazione multiplayer: esseri umani + agenti, un unico thread

Brain² non è una barra laterale aggiunta a un’app. Opera negli stessi thread di lavoro in cui opera già il tuo team. Puoi utilizzare Brain² ovunque, proprio come se collaborassi con un collega su qualsiasi piattaforma. Il project manager pone una domanda, l’ingegnere la raccoglie, Brain² estrae i dati e prepara la soluzione, il designer la conferma. Un’unica conversazione, senza cambi di contesto.

Gli agenti in background operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7: monitorano il tuo CRM, classificano i bug e generano report settimanali di reportistica. Non aspettano che tu glielo chieda. Ti segnalano ciò che conta prima ancora che tu ne abbia bisogno.

Effettua la connessione di qualsiasi cosa tramite MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Calendar e qualsiasi altra applicazione con supporto MCP. Il tuo spazio di lavoro diventa l’unica fonte di verità, invece della scheda n. 47.

Lo utilizziamo internamente nel team di sviluppo e ha trasformato completamente il modo in cui effettuiamo le query e la condivisione delle analisi.

Una nota personale: l’ondata in arrivo

Sarò sincero sul motivo per cui siamo così entusiasti. L’IA ha già rivoluzionato l’ingegneria del software. La sua adozione si è diffusa in tutti i settori e la professione è cambiata per sempre. Gli sviluppatori che utilizzano l’IA non sono solo leggermente migliori; sono categoricamente diversi in termini di risultati che riescono a ottenere.

Ogni altro professionista della conoscenza si trova sulla stessa curva, solo leggermente spostato verso sinistra nel tempo. Marketing, settore legale, contabilità, servizi finanziari, pubbliche relazioni, operazioni. L’onda sta arrivando.

Abbiamo creato Brain² perché crediamo che ClickUp sia la base ideale per un sistema operativo collaborativo tra esseri umani e agenti. Tutto in un unico posto, un unico motore contestuale, una forza lavoro di agenti che conosce già la tua azienda. Il divario tra «Vorrei avere un aiuto con questo» e «È già terminato» si sta riducendo a pochi secondi.

Si tratta del più significativo aumento di produttività che abbiamo mai visto. E siamo solo all'inizio.

Brain² è già disponibile.