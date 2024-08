Il maggior numero di titolari di brevetti in ogni Stato lo scorso anno

Le aziende tecnologiche e ingegneristiche sono state le più inventive a vincere i brevetti negli Stati Uniti lo scorso anno, un anno segnato da crescenti tensioni con le nazioni straniere che corrono per portare sul mercato tecnologie che cambiano il mondo, come l'intelligenza artificiale e i satelliti spaziali.

Secondo l'U.S. Patent and Trademark Office, nel 2022 sono stati assegnati quasi 160.000 brevetti in tutti gli Stati Uniti. Quando un brevetto viene assegnato dall'USPTO, l'individuo o l'azienda a cui è stato assegnato ha la licenza di un monopolio temporaneo sulle attività aziendali per quel prodotto o servizio specifico. Da decenni le aziende ricorrono al diritto dei brevetti per difendere la loro proprietà intellettuale, compresi progetti e dispositivi, dai concorrenti che potrebbero tentare di trarre profitto da idee rubate. ClickUp ha utilizzato i dati del file Ufficio brevetti e marchi per trovare il maggior numero di brevetti assegnati nell'anno fiscale 2022, che per l'ufficio brevetti va dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022.

I dati prendono in considerazione gli assegnatari di brevetti di utilità e di design e sono stati limitati agli assegnatari che hanno ricevuto almeno 10 brevetti nel corso dell'anno. Non ci sono assegnatari che soddisfano questi criteri in Alaska, Hawaii, Maine, Mississippi e West Virginia.

La spesa privata per la ricerca e lo sviluppo da parte delle aziende statunitensi è salita alle stelle dopo la crisi economica della fine degli anni 2000. Nel 2020, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto per la ricerca e lo sviluppo, si stima che la spesa ammonterà a 531 miliardi di dollari Centro nazionale per le statistiche scientifiche e ingegneristiche .

Nel 2022, nove college e università si sono classificati al primo posto nei rispettivi Stati per il deposito di brevetti, tra cui la prestigiosa Johns Hopkins University del Maryland. La stragrande maggioranza di coloro che hanno ottenuto i migliori brevetti lo scorso anno erano organizzazioni private.

Continuate a leggere per scoprire chi si è aggiudicato i diritti sulle tecnologie più all'avanguardia nel vostro Stato lo scorso anno.

1. Alabama

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Alabama-1400x998.jpg Università dell'Alabama /$$$img/

Università di College // Shutterstock

Il primo brevettatore: La Bacheca dell'Università dell'Alabama

La Bacheca dell'Università dell'Alabama Brevetti rilasciati, 2022 : 29 (53,7% di tutti i brevetti a livello statale)

: 29 (53,7% di tutti i brevetti a livello statale) Università assegnatarie di brevetti in tutto lo Stato, 2022: 3

Secondo i dati dell'USPTO, l'Università dell'Alabama ottiene la maggior parte dei brevetti nello Stato. Nel 2022 i brevetti dell'università comprendevano la tecnologia per un metodo di convertire un tosaerba tradizionale in una macchina per la raccolta dei rifiuti in uno automatizzato.

2. Arizona

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Arizona-1400x999.jpg Università statale dell'Arizona /$$$img/

Ken Wolter // Shutterstock

Il più grande produttore di brevetti: Bacheca dei reggenti dell'Arizona in nome e per conto dell'Arizona State University

Brevetti problemi, 2022: 179 (26,7% di tutti i brevetti a livello statale)

Unici assegnatari di brevetti in tutto lo stato, 2022: 15

La Bacheca dei Registri dell'Arizona ha ottenuto brevetti nel 2022 per un numero di scoperte biologiche e tecnologiche, una delle quali è stata descritta come una " preservativo simile alla pelle " che contiene principi attivi per stimolare l'eccitazione maschile e femminile.

3. Arkansas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Arkansas-Walmart--1400x999.jpg Arkansas Walmart /$$$img/

EQRoy // Shutterstock

Il primo brevettista : Walmart Apollo LLC

: Walmart Apollo LLC Patenti in problema, 2022 : 169 (93,9% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 169 (93,9% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo stato, 2022: 2

Walmart, con sede a Bentonville, gestisce una LLC incentrata sulla proprietà intellettuale chiamata Walmart Apollo, che in passato ha fatto causa ai concorrenti, tra cui Kanye West per proteggere la proprietà di Walmart. Nel 2022 ha ottenuto brevetti incentrati sulla gestione automatizzata del magazzino e sull'apprendimento automatico.

4. California

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/California-Qualcomm-1400x999.jpg Edificio Qualcomm in California /$$$img/

Tada Images // Shutterstock

Il primo produttore di brevetti : Qualcomm Technologies Inc.

: Qualcomm Technologies Inc. Patenti in problema, 2022 : 2267 (10,1% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 2267 (10,1% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 299

Qualcomm ha ottenuto brevetti nel 2022 per una tecnologia che potrebbe riconoscere le attività che si svolgono nei video, e per annotare immagini di mani per addestrare meglio gli algoritmi di apprendimento automatico. I primi modelli di intelligenza artificiale sono notoriamente inetti a visualizzare le mani .

5. Colorado

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Colorado-Dish-Network-Corp-1400x998.jpg Colorado Dish Network Corp /$$$img/

Foto del mondo // Shutterstock

Il primo brevetto in classifica : Dish Network Corp.

: Dish Network Corp. Patenti in problema, 2022 : 106 (15,3% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 106 (15,3% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 28

Dish Network Corp. ha ottenuto brevetti nel 2022 per le tecnologie di automazione di parti del processo di modifica dei video e metodi per l'utilizzo di la voce per controllare i dispositivi multimediali .

6. Connecticut

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Connecticut-Raythen-Technologies-1400x999.jpg Tecnologie Raytheon del Connecticut /$$$img/

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

Il primo brevettatore : Raytheon Technologies Corp.

: Raytheon Technologies Corp. Patenti in problema, 2022 : 379 (35,2% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 379 (35,2% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 23

L'appaltatore della difesa Raytheon ha ottenuto brevetti per la produzione di parti di aeromobili, tra cui motori così come a bordo di sistemi di dati del veicolo . Il contraente progetta e costruisce velivoli e attrezzature aerospaziali per uso commerciale e militare.

7. Delaware

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Delaware-tractor-1400x998.jpg Trattore rosso /$$$img/

Scharfsinn // Shutterstock

Top patent earner : Foglia blu

: Foglia blu Patenti in problema, 2022 : 258 (29,9% di tutti i brevetti a livello statale)

: 258 (29,9% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 18

Il produttore di attrezzature agricole CNH Industrial America ha ottenuto dall'USPTO un numero di brevetti nel 2022, che ha trasferito a un'azienda chiamata Blue Leaf I.P. Questi brevetti includono tecnologie per coclee, presse e altri macchinari agricoli.

8. Florida

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Florida-Magic-Leap-Inc-1400x999.jpg Un uomo che utilizza la tecnologia della realtà aumentata /$$$img/

David Becker // Getty Images

Il primo brevetto in assoluto : Magic Leap Inc.

: Magic Leap Inc. Patenti in problema, 2022 : 275 (21,5% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 275 (21,5% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 31

Fondata nel 2010, Magic Leap è un'azienda che sviluppa la tecnologia della realtà aumentata, che sovrappone contenuti digitali al mondo reale. Nel 2022 ha ottenuto brevetti per sistemi di realtà mista che possono visualizzare contenuti 3D in tempo reale.

9. Georgia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Georgia-ATT-1400x999.jpg Edificio At&T /$$$img/

JHVEPhoto // Shutterstock

Il più grande produttore di brevetti: AT&T

Brevetti problemi, 2022: 527 (37,3% di tutti i brevetti a livello statale)

Unici assegnatari di brevetti in tutto lo stato, 2022: 29

Il gigante delle telecomunicazioni AT&T è uno dei più prolifici produttori di brevetti della nazione. Nel 2022 ha ottenuto brevetti per l'edge computing e per gli assistenti automatizzati che sono in grado di delegare attività dettati dall'utente.

10. Idaho

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Idaho-Micron-Technologies-Inc-1400x998.jpg Edificio della Micron Technologies Inc in Idaho /$$$img/

Charles Knowles // Shutterstock

Il primo produttore di brevetti : Micron Technology Inc.

: Micron Technology Inc. Patenti in problema, 2022 : 1097 (97,6% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 1097 (97,6% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 3

Nel 2022 Micron ha ricevuto problemi di brevetti a un ritmo di oltre tre al giorno. Questi comprendono brevetti per tecnologie in connessione con chip semiconduttori e altri dispositivi di elaborazione informatica.

11. Illinois

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Illinois-Boeing-Co.-1400x998.jpg Edificio della Boeing Co. in Illinois /$$$img/

JHVEPhoto // Shutterstock

Il primo produttore di brevetti : Boeing Co.

: Boeing Co. Patenti in problema, 2022 : 544 (19,4% di tutti i brevetti in tutto lo Stato)

: 544 (19,4% di tutti i brevetti in tutto lo Stato) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 48

Il produttore aerospaziale Boeing ha ottenuto brevetti nel 2022 per sistema di imaging radar capacità e miglioramenti per le parti dell'aereo, come un carrello di atterraggio a riduzione del rumore tecnologia.

12. Indiana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Indiana-Purdue-Research-Foundation-1400x999.jpg Fondazione di ricerca Purdue in Indiana /$$$img/

Jonathan Weiss // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Fondazione di ricerca Purdue

: Fondazione di ricerca Purdue Patenti in problema, 2022 : 151 (14,6% di tutti i brevetti a livello statale)

: 151 (14,6% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 21

La Purdue Research Foundation ha ottenuto brevetti per le tecnologie coinvolte in terapia del glaucoma e realtà virtuale . La fondazione opera come braccio di ricerca della Purdue University.

13. Iowa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Iowa-Pioneer-Hi-Bred-International-Inc.-1400x999.jpg Pioneer Hi-Bred International Inc. in Iowa /$$$img/

Ken Wolter // Shutterstock

Il primo brevettatore : Pioneer Hi-Bred International Inc.

: Pioneer Hi-Bred International Inc. Patenti in problema, 2022 : 174 (34,2% di tutti i brevetti a livello statale)

: 174 (34,2% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 7

Pioneer è un'azienda statunitense affiliata a DuPont, produttrice di organismi geneticamente modificati utilizzati in agricoltura. L'anno scorso l'azienda ha ottenuto brevetti per nuovi insetticidi , metodi per identificare e creare colture resistenti al marciume e nuove razze di colture di mais .

14. Kansas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Kansas-T-Mobile--1400x999.jpg Negozio T Mobile /$$$img/

Jon Kraft // Shutterstock

Il primo brevettista : T-Mobile Innovations LLC

: T-Mobile Innovations LLC Patenti in problema, 2022 : 79 (36,7% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 79 (36,7% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 8

In Kansas, T-Mobile ha ottenuto brevetti per nuove tecnologie che potrebbe applicare alla sua rete di celle 5G e sicurezza del dispositivo .

15. Kentucky

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Kentucky-Lexmark-International-Inc.-1400x999.jpg Cartucce d'inchiostro Lexmark International Inc /$$$img/

Robert e Monika // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Lexmark International Inc.

: Lexmark International Inc. Patenti in problema, 2022 : 23 (29,1% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 23 (29,1% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 5

Lexmark, un importante produttore di apparecchiature per stampanti, è in cima all'elenco dei brevettati in questo Stato. L'azienda ha ottenuto brevetti per tecnologia di imaging e cartucce di toner .

16. Louisiana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Lousiana-State-University-1400x998.jpg Università statale della Lousiana /$$$img/

Università di College // Shutterstock

Top patent earner : Bacheca dei supervisori della Louisiana State University e dell'Agricultural and Mechanical College

: Bacheca dei supervisori della Louisiana State University e dell'Agricultural and Mechanical College Patenti in problema, 2022 : 16 (100,0% di tutti i brevetti a livello statale)

: 16 (100,0% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 1

La Louisiana State University ha ottenuto brevetti nel 2022 per l'impermeabilità, sistemi di illuminazione autoalimentati per la vita vegetale e metodi per trattare il dolore nei pazienti.

17. Maryland

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Maryland-John-Hopskin-University-1400x998.jpg Università John Hopskin nel Maryland /$$$img/

Kristi Blokhin // Shutterstock

Primo brevetto : Università Johns Hopkins

: Università Johns Hopkins Patenti in problema, 2022 : 111 (22,2% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 111 (22,2% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici a livello nazionale, 2022: 14

La Johns Hopkins University, famosa in tutto il mondo, ha trascorso il 2022 guadagnando brevetti per la tecnologia che assiste il trattamento di lesioni cerebrali e un defibrillatore cardiaco che è compatibile con le macchine per la risonanza magnetica .

18. Massachusetts

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Massachusetts-Dell-1400x998.jpg Edificio Dell in. Massachusetts /$$$img/

Michael Vi // Shutterstock

Il primo brevettista : EMC IP Holding Company LLC

: EMC IP Holding Company LLC Patenti in problema, 2022 : 734 (19,2% di tutti i brevetti a livello statale)

: 734 (19,2% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo stato, 2022: 75

L'azienda di elettronica commerciale EMC IP ha ottenuto brevetti nel 2022 per processi che automazione del recupero dei dati di un attacco ransomware, nonché di tecnologie che combinano il recupero dei dati con il recupero dei dati di più dispositivi per completare un'unica attività comune. L'azienda è il braccio di proprietà intellettuale della multinazionale tecnologica Dell.

19. Michigan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Michigan-Ford-Motor-1400x999.jpg L'edificio della Ford Motor in Michigan /$$$img/

Katherine Welles // Shutterstock

Il primo brevettatore: Ford Motor Co.

Ford Motor Co. Brevetti problemi, 2022: 815 (il 26,8% di tutti i brevetti a livello nazionale)

Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 39

Ford e altre case automobilistiche americane hanno dedicato gli ultimi anni allo sviluppo di tecnologie proprietarie legate ai veicoli elettrici. L'omonimo di Henry Ford guadagnava brevetti che riguardavano l'assemblaggio di celle a combustibile e altri aspetti della mobilità elettrificata nel 2022.

20. Minnesota

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Minnesota-3M-Innovative-Properties-Co.-1400x999.jpg edificio della 3M Innovative Properties Co. in Minnesota /$$$img/

Katherine Welles // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : 3M Innovative Properties Co.

: 3M Innovative Properties Co. Patenti in problema, 2022 : 410 (23,1% di tutti i brevetti a livello statale)

: 410 (23,1% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 32

La 3M, con sede in Minnesota, è l'azienda dietro a un numero di prodotti a base di plastica utilizzati quotidianamente nelle case degli americani. Nel 2022 ha ottenuto brevetti per cuscinetti per comprimere le articolazioni doloranti e perfino un dispositivo che riconosce i colpi di pistola e protegge elettronicamente le orecchie degli utenti da livelli sonori dannosi.

21. Missouri

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Missouri-Monsato-Technology-LLC-1400x999.jpg Monsato Technology LLC /$$$img/

Amy Kerkemeyer // Shutterstock

Il primo brevetto in classifica : Monsanto Technology LLC

: Monsanto Technology LLC Patenti in problema, 2022 : 298 (49,7% di tutti i brevetti a livello statale)

: 298 (49,7% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo stato, 2022: 10

Il produttore di colture geneticamente modificate e di pesticidi Monsanto si è visto assegnare brevetti per nuove varietà di colture di soia e metodi per controllare le infestazioni di insetti nelle piante.

22. Montana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Montana-Snowflake-Inc-1400x998.jpg Fiocco di neve Inc /$$$img/

Fotografia Sundry // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Snowflake Inc.

: Snowflake Inc. Patenti in problema, 2022 : 104 (100,0% di tutti i brevetti in tutto lo Stato)

: 104 (100,0% di tutti i brevetti in tutto lo Stato) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 1

Il provider di cloud Snowflake ha ottenuto brevetti nel 2022 per lo streaming di dati in tempo reale e modi per mettere in sicurezza apprendimento automatico condiviso nei database nel cloud.

23. Nebraska

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Nebraska-University-1400x998.jpg Università del Nebraska /$$$img/

Università del College // Shutterstock

Il più grande produttore di brevetti : Bacheca dei reggenti dell'Università del Nebraska

: Bacheca dei reggenti dell'Università del Nebraska Patenti problemi, 2022: 25 (32,5% di tutti i brevetti a livello statale)

25 (32,5% di tutti i brevetti a livello statale) Università assegnatarie di brevetti in tutto lo Stato, 2022: 5

Presso l'Università del Nebraska, i ricercatori hanno ottenuto brevetti per i progressi tecnologici relativi alla valutazione di rischio di diabete , terapie geniche e a prova di manomissione contenitori per medicinali .

24. Nevada

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Nevada-IGT-1400x999.jpg Slot machine in un casinò /$$$img/

Immagini Virrage // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : IGT

: IGT Patenti in problema, 2022 : 69 (38,8% di tutti i brevetti a livello statale)

: 69 (38,8% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 5

IGT è un provider di tecnologia per casinò e stabilimenti che operano nel settore del gioco d'azzardo. In passato, l'azienda ha brevettato tecnologie relative a scommesse senza contanti e slot machine .

25. New Hampshire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/NewHampshire-DEKA-Products-LP-1400x999.jpg Prodotti DEKA LP /$$$img/

Vodopyanov Vyacheslav // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : DEKA Products LP

: DEKA Products LP Patenti in problema, 2022 : 79 (25,0% di tutti i brevetti a livello statale)

: 79 (25,0% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 10

DEKA lavora nel campo della robotica e della produzione di dispositivi per persone con disabilità e altre condizioni di salute, nonché di prodotti come Segway e i distributori di bevande Coca-Cola Freestyle. L'azienda ha ottenuto i suoi 2022 brevetti per il monitoraggio di oggetti tramite Sistemi RFID così come la tecnologia per la distribuzione di produttività da una macchina.

26. New Jersey

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/New-Jersey-Honeywell-International-Inc.-1400x998.jpg Honeywell International Inc. /$$$img/

JHVEPhoto // Shutterstock

Il primo produttore di brevetti : Honeywell International Inc.

: Honeywell International Inc. Patenti in problema, 2022 : 324 (20,7% di tutti i brevetti a livello statale)

: 324 (20,7% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 31

Honeywell è un'azienda di ingegneria che opera nel settore aerospaziale, dei materiali e delle soluzioni per la produttività. L'azienda ha brevettato nel 2022 una tecnologia che utilizza la realtà aumentata per la gestione delle risorse umane l'installazione di dispositivi .

27. Nuovo Messico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/New-Mexico-National-Technology-and-Engineering-Solutions-Sandia-LLC-1400x998.jpg Soluzioni tecnologiche e ingegneristiche nazionali Sandia LLC /$$$img/

Randy Montoya // Getty Images

Il primo brevetto in assoluto : National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC

: National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC **Brevetti rilasciati nel 2022: 76 (59,8% di tutti i brevetti a livello statale)

Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 3

National Technology & Engineering Solutions of Sandia è un ramo dei Sandia National Laboratories, un'entità che opera nell'ambito del programma federale di scienza nucleare del Paese. Nel 2022 ha ottenuto brevetti per monitoraggio in tempo reale di agenti patogeni e le tecnologie relative a esplosivi controllati .

28. New York

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/New-York-IBM-1400x999.jpg Edificio IBM /$$$img/

Molly Woodward // Shutterstock

Il primo brevettatore : International Business Machines Corp.

: International Business Machines Corp. Patenti in problema, 2022 : 2512 (47,0% di tutti i brevetti a livello statale)

: 2512 (47,0% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 66

Meglio conosciuta come IBM, l'azienda di New York si vede assegnare ogni anno un volume enorme di brevetti. IMB ha ottenuto brevetti per spazio di archiviazione dei centri dati metodi e progressi applicati a tecnologia blockchain , tra l'altro nel 2022.

29. Carolina del Nord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/North-Carolina-Bank-of-America-1400x999.jpg Banca d'America /$$$img/

Tero Vesalainen // Shutterstock

Il primo brevettatore : Bank of America Corp.

: Bank of America Corp. Patenti in problema, 2022 : 294 (18,1% di tutti i brevetti a livello statale)

: 294 (18,1% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 33

Bank of America ha ottenuto brevetti nel 2022 per applicazioni di apprendimento automatico nell'ambito bancario, anche per riconoscere e analizzare i documenti , tra gli altri progressi.

30. Dakota del Nord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/North-Dakota-Clark-Equipment-Co-1400x999.jpg Clark Equipment Co /$$img/

Scharfsinn // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Clark Equipment Co.

: Clark Equipment Co. Patenti in problema, 2022 : 16 (100,0% di tutti i brevetti a livello statale)

: 16 (100,0% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 1

Clark Equipment è una storica azienda manifatturiera che opera nel settore delle macchine agricole e da costruzione. Ha brevettato la tecnologia per valvole del carburante e meccanismi di sterzo nei trattori commerciali .

31. Ohio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Ohio-PG-1400x999.jpg Edificio P&G /$$$img/

Jonathan Weiss // Shutterstock

Il primo brevettatore : Procter & Gamble Co.

: Procter & Gamble Co. Patenti in problema, 2022 : 296 (22,2% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 296 (22,2% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 40

Il produttore di prodotti per l'igiene Procter & Gamble ha brevettato una nuova tecnologia relativa a carta igienica prodotti e detergenti liquidi per la pulizia .

32. Oklahoma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Oklahoma-State-University-1400x998.jpg Università statale dell'Oklahoma /$$$img/

Chad Robertson Media // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Bacheca dei reggenti dell'Università statale dell'Oklahoma

: Bacheca dei reggenti dell'Università statale dell'Oklahoma Patenti in problema, 2022 : 19 (63,3% di tutti i brevetti a livello statale)

: 19 (63,3% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 2

Lo Stato dell'Oklahoma non ha molti brevetti da depositare, ma l'università statale con sede a Stillwater è quella che ha ottenuto il maggior numero di brevetti nel 2022. I brevetti comprendono tecnologie per visualizzare i tessuti del corpo per gli interventi chirurgici così come per vaccini .

33. Oregon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Oregon-Nike-1400x999.jpg Sede della Nike in Oregon /$$$img/

Tada Images // Shutterstock

Il primo produttore di brevetti : Nike Inc.

: Nike Inc. Patenti in problema, 2022 : 894 (83,8% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 894 (83,8% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 10

Il marchio di abbigliamento sportivo Nike brevetta ogni modello di scarpa presso l'USPTO per evitare che la concorrenza duplichi i suoi modelli. Nonostante la scomparsa del designer nel 2021, l'azienda sta ancora ricevendo brevetti per le scarpe attribuiti a Virgil Abloh nel 2022.

34. Pennsylvania

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Pennsylvania-Comcast-1400x999.jpg Edificio Comcast /$$$img/

Fotografia di Joshua Rainey // Shutterstock

Il primo brevettatore : Comcast Cable Communications

: Comcast Cable Communications **Brevetti rilasciati nel 2022: 297 (24,0% di tutti i brevetti a livello statale)

Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 34

L'anno scorso Comcast ha ottenuto brevetti per le tecnologie di elaborare i dati attraverso le comunicazioni wireless e metodi di compressione video . Comcast è un provider di televisione via cavo e titolare di NBC Universal.

35. Rhode Island

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Rhode-Island-Textron-Inc-1400x999.jpg Edificio Textron Inc /$$$img/

Autori di Wirestock // Shutterstock

Il primo produttore di brevetti : Textron Inc.

: Textron Inc. Patenti in problema, 2022 : 191 (82,7% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 191 (82,7% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 4

Textron è un'azienda manifatturiera che produce prodotti per la difesa e l'aerospazio. Le sue società in portfolio includono Bell Helicopter. Nel 2022 ha ottenuto brevetti relativi a rotori di aerei e altre tecnologie.

36. Carolina del Sud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/South-Carolina-Kyocera-Corp-1400x999.jpg Edificio della Kyocera Corp /$$$img/

JHVEPhoto // Shutterstock

Il primo produttore di brevetti : Kyocera Corp.

: Kyocera Corp. Patenti in problema, 2022 : 35 (23,8% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 35 (23,8% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 8

Il produttore di elettronica Kyocera ha vinto brevetti nel 2022 per semiconduttori , RFID e monitoraggio del sonno tecnologie.

37. Dakota del Sud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/South-Dakota-Bacheca-of-Regents-1400x998.jpg Università del Sud Dakota /$$$img/

Ken Wolter // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : South Dakota Bacheca dei Reggenti

: South Dakota Bacheca dei Reggenti Patenti in problema, 2022 : 10 (100,0% di tutti i brevetti a livello statale)

: 10 (100,0% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 1

La Bacheca dei Reggenti del South Dakota governa l'Università del South Dakota e altri college e università dello Stato. L'anno scorso ha ottenuto brevetti per tecnologie relative a prestazioni delle batterie e nanoparticelle .

38. Tennessee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Tennessee-Smith-Nephew-Inc-1400x998.jpg Edificio di Smith & Nephew Inc /$$$img/

Peter_Fleming // Shutterstock

Il primo produttore di brevetti : Smith & Nephew Inc.

: Smith & Nephew Inc. Patenti in problema, 2022 : 73 (21,9% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 73 (21,9% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 10

L'azienda di tecnologie mediche Smith & Nephew ha brevettato nel 2022 una tecnologia per impianti medici e un dispositivo per chiudere le ferite .

39. Texas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Texas-Hewlett-Packard-Development-1400x998.jpg Sviluppo di Hewlett Packard /$$$img/

JHVEPhoto // Shutterstock

Il primo brevettista : Sviluppo Hewlett-Packard

: Sviluppo Hewlett-Packard Patenti in problema, 2022 : 1558 (25,4% di tutti i brevetti a livello statale)

: 1558 (25,4% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 71

Il braccio di ricerca di Hewlett-Packard ha brevettato tecnologie relative a stampa 3D , a cuffia auto-raffreddante e strumenti per identificare il malware .

40. Utah

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Utah-University-1400x999.jpg Università dello Utah /$$$img/

Chad Robertson Media // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Fondazione di ricerca dell'Università dello Utah

: Fondazione di ricerca dell'Università dello Utah Patenti in problema, 2022 : 38 (19,7% di tutti i brevetti a livello statale)

: 38 (19,7% di tutti i brevetti a livello statale) Università assegnatarie di brevetti in tutto lo Stato, 2022: 11

La University of Utah Research Foundation ha ottenuto brevetti nel 2022 per la tecnologia degli impianti ossei e un impianto a propulsione magnetica robot morbido in grado di viaggiare attraverso il corpo umano.

41. Vermont

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Vermont-Beta-Technologies-1400x998.jpg Velivolo di Beta Technologies /%img/

Andreas Zeitler // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Beta Technologies

: Beta Technologies Patenti in problema, 2022 : 62 (100,0% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 62 (100,0% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo stato, 2022: 1

Beta Technologies è un'azienda di ingegneria aerospaziale i cui brevetti riguardano vari aspetti della ricarica e della gestione dell'energia negli aerei a propulsione elettrica.

42. Virginia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Virginia-Capital-One-1400x999.jpg Edificio Capital One /$$$img/

DCStockPhotography // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Capital One Services LLC

: Capital One Services LLC Patenti in problema, 2022 : 379 (29,7% di tutti i brevetti a livello nazionale)

: 379 (29,7% di tutti i brevetti a livello nazionale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo stato, 2022: 26

Il provider di servizi bancari commerciali Capital One ha ottenuto brevetti per il riconoscimento delle schede senza contatto tecnologia e metodi per " condivisione in sicurezza delle informazioni sui clienti ."

43. Washington

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Washington-Microsoft-1400x999.jpg Edificio Microsoft /$$$img/

Foto VDB // Shutterstock

Il primo brevettatore : Microsoft Corp.

: Microsoft Corp. Patenti in problema, 2022 : 1238 (39,9% di tutti i brevetti a livello statale)

: 1238 (39,9% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici in tutto lo Stato, 2022: 18

Il gigante tecnologico Microsoft ha battuto Amazon per quanto riguarda i brevetti ottenuti nello stato di Washington nel 2022. Ha ottenuto brevetti su cloud computing e display del computer .

44. Washington D.C.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Washington-DC-NASA-1400x999.jpg Edificio della NASA /$$$img/

DCStockPhotography // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : NASA

: NASA Patenti in problema, 2022 : 43 (21,5% di tutti i brevetti a livello statale)

: 43 (21,5% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 8

La NASA è al primo posto nella capitale in termini di brevetti ottenuti lo scorso anno. Nel 2022, la NASA ha brevettato tecnologie per piattaforme satellitari , Sensori di raggi UV e altre apparecchiature per lo spazio.

45. Wisconsin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Wisconsin-Johnson-Controls-1400x999.jpg Edificio Johnson Controls /$$$img/

JHVEPhoto // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Johnson Controls

: Johnson Controls Patenti in problema, 2022 : 265 (23,7% di tutti i brevetti a livello statale)

: 265 (23,7% di tutti i brevetti a livello statale) Assegnatari di brevetti unici a livello statale, 2022: 20

Johnson Controls è un produttore di sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento per clienti commerciali e residenziali. Nel 2022, l'azienda ha brevettato una tecnologia per condotti d'aria .

46. Wyoming

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Wyoming-University-1400x998.jpg Università del Wyoming /$$$img/

Fotografia di Jillian Cain // Shutterstock

Il primo brevetto in assoluto : Università del Wyoming

: Università del Wyoming Patenti in problema, 2022 : 10 (100,0% di tutti i brevetti a livello statale)

: 10 (100,0% di tutti i brevetti a livello statale) Università assegnatarie di brevetti in tutto lo stato, 2022: 1

L'Università del Wyoming ha brevettato la tecnologia per produttività di piante idroponiche e sistemi di somministrazione di nanoparticelle per terapie del dolore che sfruttano i magneti .

Scrittore ospite:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Dom-Difurio-1400x1400.webp Dom Difurio Stacker /$$img/

Dom DiFurio