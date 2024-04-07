Linear vs. Jira: Quale strumento è il migliore per il 2025

Il vostro team di sviluppo software passa tutto il giorno, tutti i giorni, a sviluppare splendide produttività per i vostri clienti, quindi meritano qualcosa di specifico per loro. e non intendiamo un'altra felpa aziendale (anche se sono le cose più morbide dei nostri armadi)!

Stiamo parlando di una software di project management che semplifica la vita del team con funzionalità di monitoraggio del tempo, integrazioni, automazione e comunicazione in tempo reale.

Due delle scelte più popolari per i team di software sono Linear e Jira. (Anche se non sono certo gli unici nomi in gioco. Scoprite tutte le opzioni a vostra disposizione con il nostro Monday.com vs. Jira a confronto , il nostro Recensione del project management di Trello e il nostro sguardo ai migliori Alternative a Jira .)

Di seguito, vi forniremo un confronto tra Linear e Jira, in modo che possiate decidere se uno dei due è adatto al vostro team. Andiamo! 🏁🏎️

Cos'è Linear?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Linear.png

/$$$img/

Via Lineare Sebbene molti team utilizzino Linear come software di gestione delle attività il suo uso principale è il monitoraggio dei bug: è per questo che è stato costruito e che fa meglio. È ottimo per chi segue un processo Scrum e consente di monitorare lo sprint attivo e altre attività non correlate allo sprint.

Se il motto del vostro team è "semplificare, semplificare, semplificare", allora Linear potrebbe fare al caso vostro. Non richiede molta configurazione, offre molte scorciatoie e ha un'interfaccia utente intuitiva, ideale per team multipli. (Abbiamo sentito più di un utente di Linear descrivere l'interfaccia utente come "sexy") 💃🕺

Ma in cambio di tutta questa semplicità sexy, si sacrificano le opzioni personalizzate. Uno dei problemi di Linear è che offre solo pochi campi predefiniti: quattro livelli di priorità etichette, stime e un assegnatario. Sebbene Linear consenta di monitorare più progetti, alcuni utenti segnalano che la mancanza di schede di progetto lo rende più difficile rispetto ad altri strumenti.

Linear potrebbe essere più adatto alle startup o alle aziende che cercano un programma per il loro team di software (e solo per i loro progetti software). Potrebbe non essere la scelta migliore per le aziende che vogliono utilizzare un unico software di project management per tutti i team ad alte prestazioni, dallo sviluppo del prodotto alla finanza al marketing.

Date un'occhiata a queste_ **Alternative lineari !

Funzionalità/funzione lineare

Ecco un'analisi più approfondita delle funzionalità/funzione di Linear, in modo che possiate decidere se questo programma è in linea con le esigenze e i valori del vostro team.

1. Velocità della piattaforma

Il tempo di caricamento rapido con sincronizzazione in tempo reale è una delle funzionalità/funzione che contraddistingue Linear. 🏃

Grazie al suo design semplificato, Linear si carica in circa la metà del tempo che impiega Jira a caricarsi. Offre anche molte scorciatoie da tastiera e automazioni integrate, in modo che ognuno possa lavorare più velocemente e con meno frustrazione -che si tratti dell'impostazione di un nuovo progetto o dell'accettazione di un nuovo ticket.

2. Pianificare le operazioni e le capacità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Planning-features-in-Linear.jpg Linear vs Jira: Funzionalità/funzione di piano in Linear /$$$img/

Funzionalità/funzione di pianificazione in Lineare Linear permette di creare nuove attività di monitoraggio dei problemi in pochi secondi. Ha anche delle opzioni per organizzare diversi progetti, creare aziende o roadmap di prodotto è possibile organizzare i progetti in base alla loro collocazione nella roadmap e creare un backlog per i nuovi problemi e le nuove idee. È anche possibile impostare i problemi del backlog in modo che vengano chiusi dopo un certo periodo di inattività, per evitare di rimanere impantanati in idee obsolete.

3. Monitoraggio degli stati di avanzamento

Naturalmente, questo programma offre una finestra In arrivo per le notifiche, per dare a tutti gli aggiornamenti sui progetti e sulle menzioni. È inoltre possibile impostare filtri e visualizzazioni multiple, aggiungere etichette alle attività o utilizzare una funzionalità/funzione di ricerca per trovare rapidamente ciò che si sta cercando.

4. Collaborazione e priorità cancellate in tutta l'organizzazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Collaboration-features-in-Linear.jpg Linear vs Jira: Funzionalità/funzione di collaborazione in Linear /$$$img/

Funzionalità/funzione di collaborazione in Jira Lineare È semplice organizzare le aziende in team di persone che lavorano insieme più frequentemente. Inoltre, è possibile inviare aggiornamenti sul progetto a tutto il team e tenere discussioni sulle attività, in modo da non perdere il contesto necessario per decidere i prossimi passaggi. 👣

5. Integrazioni

Le offerte lineari centinaia di integrazioni per supportare i flussi di lavoro esistenti e accedere ad altre piattaforme che lavorano in tandem. Sono troppe da elencare, ma ecco alcune delle app più utilizzate con cui Linear si integra:

Figma

GitHub

Gitlab

Loom

Sentry

Slack

YouTube

Zapier

Zendesk

È anche possibile creare le proprie integrazioni con le API di Linear. Tuttavia, sebbene questa piattaforma offra molte integrazioni di app, non supporta tante piattaforme come Jira. Si tratta di un programma SaaS basato esclusivamente sul web, che può essere o meno il migliore per gli sviluppatori.

Prezzi di Linear

Esistono tre diverse opzioni di prezzo per il software Linear:

Gratuito: Il piano Free per tutti consente di avere membri illimitati, fino a 250 problemi attivi con un archivio illimitato, funzionalità di importazione ed esportazione e accesso a tutte le integrazioni e API

Il piano Free per tutti consente di avere membri illimitati, fino a 250 problemi attivi con un archivio illimitato, funzionalità di importazione ed esportazione e accesso a tutte le integrazioni e API Standard: 8 dollari per utente al mese. Questo piano include tutto ciò che si ottiene con il piano Free, più problemi e upload di file illimitati, account ospiti, team privati e strumenti di amministratore

8 dollari per utente al mese. Questo piano include tutto ciò che si ottiene con il piano Free, più problemi e upload di file illimitati, account ospiti, team privati e strumenti di amministratore Plus: $14 per utente al mese. Questa opzione include tutto ciò che si ottiene con i piani gratis e standard, oltre a maggiori funzionalità/funzione di privacy e sicurezza, Linear Insights e funzionalità di analisi dei dati, accordi sul livello di servizio e supporto di priorità

Che cos'è Jira?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Jira-Issue-Tracking-Feature-Example-1400x922.png Esempio di funzionalità/funzione di Jira per il monitoraggio dei problemi /$$$img/

via Jira Jira è prodotto dalla società di software Atlassian. Ma a differenza di L'altro strumento di project management di Atlassian, Confluence, è stato creato da Atlassian - Il project management di Jira sono state progettate per i progetti software. Jira offre funzionalità più avanzate di monitoraggio dei problemi, mentre Confluence è stato progettato come strumento di gestione della conoscenza e dei contenuti.

Se avete sempre voluto frequentare il ragazzo più popolare della scuola, Jira potrebbe fare al caso vostro. Secondo Atlassian, Jira è il software numero uno per la gestione dei problemi strumento di sviluppo tra i team Agile. (Ma chissà per quanto tempo manterrà questo superlativo)

Ci sono molti concorrenti, come Monday.com , Basecamp , Trello e, naturalmente, Linear, che cerca di rubare la corona di Jira. 👑

Jira offre molte opzioni personalizzate che possono facilitare la scalabilità in base ai cambiamenti della roadmap aziendale. Ma alcuni utenti trovano che tutte le opzioni rendano la piattaforma più difficile e meno intuitiva da usare. L'impostazione di nuove attività, progetti e dashboard può richiedere molto tempo e spesso richiede un product manager con competenze specifiche su Jira, quindi forse non è la soluzione migliore se si lavora con un team piccolo.

Sebbene le opzioni di personalizzazione rendano più facile adattare Jira a team diversi da quelli che si occupano di software e ingegneria, è stato comunque progettato pensando agli sviluppatori. Per questo motivo, potrebbe essere difficile per i team di project management che non hanno una mentalità da sviluppatore impostare la propria area di lavoro. (Immaginatevi diverse sessioni di formazione nel vostro futuro). 🧑‍🏫

Funzionalità/funzione di Jira

Se volete fare un'immersione approfondita nel software Jira, date un'occhiata alla nostra completata Recensione di Jira . Ai fini di questo confronto, ecco le principali funzionalità/funzione che attirano i team verso Jira.

1. Numerosi modelli

Per rispondere alle critiche sulla difficoltà di impostazione di Jira, il programma offre diversi modelli per DevOps, monitoraggio dei bug, Scrum e Kanban. Poiché Linear è stato progettato specificamente per i processi Scrum, Jira potrebbe essere un'opzione migliore per i team Agile che preferiscono accedere alla metodologia Kanban.

2. Piano

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Jira-Roadmap-Example-1400x805.png Esempio di roadmap di Jira /$$$img/

Esempio di roadmap da Jira Jira consente di accedere a schede Agile per ogni progetto e di automatizzare parti del processo di pianificazione. È anche possibile impostare le dipendenze per le attività all'interno di un progetto. In questo modo, si sa che se una fase non è completata non si può passare a una fase di dipendenza. Il software può essere utilizzato anche per piani di livello superiore, per gestire le roadmap e mostrare la collocazione di ciascun progetto nella vostra tabella di marcia. 🗺️

3. Strumenti di collaborazione

I membri del team riceveranno notifiche sulle loro attività e menzioni, e potrete facilmente inviare codici e aggiornare tutti sullo stato di distribuzione di un progetto. Inoltre, è possibile discutere sulle attività, in modo che chiunque le guardi possa comprenderne il contesto completo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Coda-pack-with-Jira.png Pacchetto Coda con Jira /$$$img/

Tramite Jira

4. Funzionalità/funzione personalizzate

La personalizzazione è ciò che distingue Jira da altri strumenti. Anche se ci vorrà del tempo prima che i membri del team imparino a usare queste funzionalità con il loro completo potenziale, avrete la possibilità di gestire un progetto per team o per azienda. Inoltre, è possibile personalizzare il flusso di lavoro in base a qualsiasi stile di lavoro, da Scrum a Kanban, fino al modo in cui il cuore si sente di affrontare un progetto questa settimana.

5. Integrazioni

Jira si integra anche con centinaia di app. Ci sono ancora più opzioni in La libreria di integrazione di Jira con le app rispetto a quella di Linear, ma a differenza di quest'ultima, Jira non offre un'API che consenta di creare le proprie integrazioni.

Ecco una panoramica di alcune delle più popolari integrazioni di Jira utilizzate dai team ad alte prestazioni:

Figma

GitHub

Gitlab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

Jira supporta anche più piattaforme di Linear con app per Windows, Mac, Linux, iPhone e Android, oltre a un'interfaccia SaaS basata sul web.

Prezzi di Jira

Come Linear, anche Jira offre un piano Free e altri piani tariffari per aziende di qualsiasi dimensione.

**Questo piano supporta fino a 10 utenti, un numero illimitato di progetti, backlog e roadmap, reportistica e approfondimenti sui dati, 2 GB di spazio di archiviazione e supporto alla comunità

Standard: $7,75 per utente al mese. Avrete tutto ciò che è incluso nel piano gratuito, più fino a 35.000 utenti, ruoli e autorizzazioni assegnate agli utenti, registri di audit, 250 GB di spazio di archiviazione dei dati e supporto clienti in orario lavorativo

$7,75 per utente al mese. Avrete tutto ciò che è incluso nel piano gratuito, più fino a 35.000 utenti, ruoli e autorizzazioni assegnate agli utenti, registri di audit, 250 GB di spazio di archiviazione dei dati e supporto clienti in orario lavorativo Premium: 15,25 dollari per utente al mese. Questo piano include tutto ciò che è presente nei piani Free e Standard, oltre a roadmap avanzate, sandbox e release track, archiviazione dei progetti, accordi sul livello di servizio, spazio di archiviazione dei dati illimitato e supporto clienti 24/7

15,25 dollari per utente al mese. Questo piano include tutto ciò che è presente nei piani Free e Standard, oltre a roadmap avanzate, sandbox e release track, archiviazione dei progetti, accordi sul livello di servizio, spazio di archiviazione dei dati illimitato e supporto clienti 24/7 Piano Enterprise: I prezzi di questo piano devono essere negoziati direttamente con Atlassian. Oltre a tutto ciò che è incluso nei piani Free, Standard e Premium, può supportare siti illimitati. Inoltre, fornisce codici di sicurezza centralizzati, sottoscrizioni per gli utenti e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Nella battaglia tra Linear e Jira: Quale software vince?

Linear e Jira sono entrambi strumenti di gestione del prodotto progettati specificamente per i team di sviluppo software e offrono molte soluzioni simili: Gestione dei processi Scrum, monitoraggio dei problemi, backlog, roadmap, funzionalità/funzione di collaborazione e ampie integrazioni. Ma possiamo decretare un vincitore nella battaglia tra Linear e Jira?

Ecco il testa a testa. 🏆

Velocità

Vincitore: Lineare

Sebbene Linear e Jira offrano entrambi automazioni che possono aiutare a velocizzare il processo di lavoro complessivo, i tempi di caricamento di Linear sono quasi due volte più veloci di quelli di Jira (anche se Jira non è lento, perché la differenza si riduce a una questione di secondi). ⏱️ Inoltre, Linear offre molte scorciatoie per velocizzare i flussi di lavoro.

Esperienza utente

Vincitore: Linear

Con una UX semplificata e un design intuitivo, Linear è più facile da impostare e da usare. All'inizio, probabilmente non sarà necessario fornire molta formazione per iniziare a utilizzare Linear.

Flessibilità

Vincitore: Jira

Il punto debole di Linear è la sua flessibilità. Ha flussi di lavoro stabiliti e solo poche opzioni per personalizzarli. Jira permette di impostare i flussi di lavoro come si vuole. Jira supporta inoltre un maggior numero di piattaforme e sarà più facile da scalare con la crescita dell'azienda.

Confronto tra i bonus:_

**Trello Vs Jira

{\a6}() blog?p=74102**_ *Linear vs Jira {\an8}Si tratta di un'operazione di marketing Health/ref/_ /blog?p=74102 Asana_ /%href/

**Confluenza Vs Nozione

Jira Vs Aha!

Riunione di ClickUp: La migliore alternativa lineare e a Jira

Se volete il meglio dei due mondi - un software di project management pulito e intuitivo come Linear, ma scalabile e personalizzabile come Jira - allora dovete conoscere ClickUp. (Ciao!) 🙌

ClickUp è l'app di project management che sostituisce tutte le altre app. È stata progettata per funzionare in tutti i settori e in tutti i flussi di lavoro. È possibile impostare facilmente schede Scrum o Kanban per i vostri progetti team di sviluppo dei prodotti mentre i team del marketing, della finanza o della catena di approvvigionamento possono creare dei progetti basati sui loro flussi di lavoro consolidati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modifica collaborativa in tempo reale in ClickUp Documenti /$$$img/

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

È semplice pianificare, monitorare e collaborare a qualsiasi progetto, con quasi tutti gli strumenti. ClickUp supporta i flussi di lavoro attuali con migliaia di integrazioni tra cui Slack, GitHub, Google Area di lavoro, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier e molti altri. Ma le molte funzionalità/funzioni uniche di ClickUp potrebbero permettervi di rinunciare completamente ad alcune di queste app. (Ciao, risparmio!) 💸

Ulteriori informazioni su come Jira si confronta con ClickUp . Se si decide di passare da Jira a ClickUp (o da un'altra soluzione a ClickUp), Da fare con un solo clic. Ecco alcune differenze e come ClickUp può aiutarvi a semplificare il vostro flusso di lavoro:

Obiettivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image20-2.gif Archiviare e classificare gli obiettivi in cartelle di obiettivi in ClickUp /$$$img/

Memorizzare e classificare in modo ordinato obiettivi simili in cartelle di ClickUp

È possibile impostare obiettivi a livello aziendale, di team o individuali. Quindi, trasformateli in Obiettivi SMART con Sequenza, attività cardine e scorecard. Il ClickUp Obiettivi è una funzionalità/funzione offre il monitoraggio automatico dei progressi e diversi modi per misurare lo stato del team: obiettivi di attività, obiettivi numerici, obiettivi monetari, obiettivi vero-falso e descrizioni aperte. Se gli obiettivi sono ben visibili, tutti non perderanno mai di vista le cose importanti.

Visualizzazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Visualizzare tutto con ClickUp views

ClickUp offre più di 15 visualizzazioni diverse in modo che ogni membro della squadra possa organizzare il proprio lavoro a modo suo. Le opzioni includono elenchi, schede, calendari, mappe mentali, sequenze temporali, tabelle, chattare, documenti e altro ancora, perché a volte guardare le cose in modo un po' diverso può aiutare a trovare la soluzione necessaria. Con ClickUp, potete sempre cambiare prospettiva o semplicemente godervi la visualizzazione. 👀

Lavagne online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Whiteboard-gif.gif ClickUp Whiteboard gif per connettere il flusso di lavoro e lavorare simultaneamente con il proprio team /$$$img/

Con la funzionalità Lavagne online di ClickUp, è possibile lavorare contemporaneamente con il proprio team

Migliorate la comunicazione del vostro team con La funzionalità delle lavagne online di ClickUp che consente di fare brainstorming creativo, strategizzare, mappare e definire i flussi di lavoro Agile. Le persone possono aggiungere note, idee e disegni a mano libera in tempo reale.

È anche possibile caricare immagini, screenshot e collegamenti e collegare le idee di brainstorming ai progetti a cui si sta lavorando. Ulteriori informazioni sul motivo per cui ClickUp è lo strumento migliore per i team che si occupano di project management .