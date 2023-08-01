10 Migliori software CRM per l'edilizia nel 2025 (recensioni e prezzi)

I progetti di costruzione hanno dimensioni diverse e richiedono un'attenta gestione per rispettare gli standard di qualità e le scadenze nel rispetto del budget.
Le parti interessate sono in numero elevato, dai client agli sviluppatori, dai project manager agli ingegneri, il che può rendere difficile il coordinamento e la comunicazione.
Senza una costruzione efficiente Software CRM per gestire gli stakeholder, i progetti rischiano di subire ritardi, sforamenti dei costi e problemi di qualità.
Preferiamo un risultato migliore per tutte le imprese di costruzione, quindi abbiamo selezionato i migliori software CRM e i migliori software per la gestione dei progetti strumenti per il project management per organizzare gli elenchi di cose da fare giorno per giorno!
Cosa cercare in un software CRM per l'edilizia?
I professionisti del settore edile dovrebbero cercare un software che li aiuti a gestire la pipeline commerciale, i processi aziendali, i dati dei clienti e le attività per costruire relazioni solide con i loro clienti
Non tutti i software CRM sono costruiti per gestire progetti di costruzione con attività interdipendenti . In dipendenza degli strumenti esistenti e di tutti i processi di costruzione, è importante concentrarsi sull'adozione e sull'utilizzo del software.
Ottenere un quadro chiaro delle attività e delle dipendenze nella vista Gantt di ClickUp
I team si sposteranno dall'ufficio al cantiere, quindi disporre di app mobili senza carta per aggiornare le attività e comunicare in movimento migliorerà la produttività generale.
Ecco le funzionalità/funzione chiave da considerare quando si sceglie una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti:
- Integrazioni con terze parti che portano dati e informazioni da altre app in un'unica piattaforma
- [Strumenti per la stima e il budget](CLICKUP)e supporto per aiutarvi a utilizzare al meglio la piattaforma
- Note, etichette e tag per un ordinamento e un filtraggio avanzati e un maggiore contesto in ogni voce del tempo
- Reportistica edashboard personalizzabili per una panoramica immediata e di alto livello del vostro lavoro
- Oltre1.000 integrazioni per portare tutti i dati e le informazioni rilevanti in un'unica piattaforma
- Formule per calcolare con precisione il tempo fatturabile in tutte le fatture
- ClickUp AI autilizzare l'intelligenza artificiale per gestire le attività di costruzione
- Stati personalizzati delle attività per un aggiornamento immediato sullo stato di avanzamento
- Avanzatostime di durata stimata per prevedere la vostra settimana di lavoro
Creare e monitorare il proprio progettoObiettivi in ClickUp
Limiti di ClickUp
- La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti
- Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7 per utente al mese
- Business: $12 per utente al mese
Azienda: Contatto per i prezzi
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)
Usate ClickUp per combinare i flussi di lavoro del CRM e del project management
2. Salto
via Salto Leap, ex Job Progress, è uno strumento per appaltatori con un flusso di lavoro completamente personalizzabile per adattarsi alle esigenze e alle preferenze specifiche del team. Il Customer Relationship Manager vi aiuta a tenere traccia di tutte le interazioni con i clienti, mentre le funzionalità commerciali e di marketing online vi aiutano a promuovere la vostra azienda e ad attirare nuovi clienti.
Lo strumento ha un accesso sicuro all'archiviazione cloud e allo spazio di archiviazione per ottimizzare i documenti in un'unica posizione. E con un manager dei dipendenti e dei subappaltatori, è possibile tenere sotto controllo lo stato di avanzamento e la produttività del proprio team!
le migliori funzionalità/funzione di #### Leap
- Strumenti di stima, preventivazione e programmazione
- Gestione del flusso di lavoro personalizzabile
- Proposte e contratti istantanei
- Automazioni per email e commerciali
- Dashboard del centro di lavoro
limiti di #### Leap
- Manca di una gerarchia scalabile per le aziende del settore edile per gestire progetti complessi
- Non è disponibile un piano Free
Prezzi di Leap in corso
- $$$a per utente al mese con un costo di configurazione di $$500 una tantum
Valutazioni e recensioni su Leap Progress
- G2: 3.8/5 (5+ recensioni)
- Capterra: N/D
3. LavoroNimbus
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Jobnimbus.png
/$$$img/
via LavoroNimbus JobNimbus è un CRM e un sistema di gestione delle risorse umane basato su cloud software di project management progettato per aiutare i team del settore edile a semplificare le loro operazioni. Con JobNimbus, gli utenti possono gestire i contatti, creare attività, monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale, ricevere notifiche, collaborare con i membri del team e con i client generare fatture e reportistica e altro ancora.
Il software consente inoltre agli utenti di personalizzare facilmente il flusso di lavoro grazie a una funzionalità di trascinamento, in modo da poter regolare l'ordine di completamento delle attività. JobNimbus offre integrazioni con altre applicazioni aziendali molto diffuse, per consentire agli utenti di collegare facilmente le proprie origini dati e massimizzare l'efficienza.
Le migliori funzionalità di JobNimbus
- Stime rapide e intelligenti dagli strumenti EagleView o HOVER
- Prezzi in tempo reale da Beacon Pro+
- Strumenti di comunicazione per il monitoraggio delle vendite
- Modelli di preventivo compilabili
- Schede per il flusso di lavoro
Limiti di JobNimbus
- Le integrazioni sono disponibili nei piani più costosi
- Funzionalità di personalizzazione delle bacheche limitate
Prezzi di JobNimbus
- Contattare JobNimbus per i dettagli
Valutazioni e recensioni di JobNimbus
- G2: 4.6/5 (50+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (450+ recensioni)
4. FCS
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/FCS.png
/$$$img/
via FCS FCS è una piattaforma che aiuta le produttività a stabilire relazioni produttive e a lungo termine con i propri clienti, fornendo un modello aziendale standardizzato.
Fornisce una soluzione intuitiva e personalizzata che registra comodamente i dati in tempo reale da qualsiasi provider, consentendo ai tecnici di terminare il lavoro in modo rapido ed efficiente e aumentando i livelli di soddisfazione dei clienti!
le migliori funzionalità/funzioni di #### FCS
- Provider per fornire una panoramica di alto livello delle metriche chiave
- Modelli di raccomandazioni per le ispezioni
- Strumenti per la vendita, l'assistenza e la produttività
- Account per il portale di assistenza FCS
- Integrazione del CRM Followup
Limiti dell'FCS
- Richiede altre integrazioni per sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma
- Le attività possono essere aggiunte solo a una proprietà selezionata
Prezzi di FCS
- Contattare FCS per i prezzi
Valutazioni e recensioni di FCS
- G2: 4/5 (1 recensione)
- Capterra: N/D
5. Acculynx
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Acculynx.png
/$$$img/
via Acculynx Acculynx è uno strumento con funzionalità CRM e commerciali per gestire efficacemente i dati relativi ai lavori. Grazie alla capacità di creare preventivi per tetti con precisione a partire dalle informazioni già memorizzate in Acculynx, gli appaltatori possono convertirli in contratti con pochi clic.
La piattaforma offre anche una posizione centralizzata per mantenere tutti i contatti del lavoro organizzati con le informazioni necessarie, compresa la storia delle interazioni con ciascun contatto nel file del lavoro. Acculynx consente una facile gestione delle foto e dei documenti del lavoro, che possono essere consultati e modificati dai membri del team anche in viaggio.
Le migliori funzionalità/funzioni di Acculynx
- Preventivi, contratti, firma elettronica per assistere il processo commerciale
- Gestione dei lead per dare priorità ai follower
- app per dispositivi mobili iOS e Android
- Messaggi di testo ed email
- Misurazioni aeree
Limiti di Acculynx
- Le funzionalità/funzione sono specificamente progettate per gli appaltatori di tetti
- Manca di funzionalità/funzione di gestione delle attività
Prezzi di Acculynx
- Contattare Acculynx per i dettagli
Valutazioni e recensioni su Acculynx
- G2: 4.2/5 (10+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (640+ recensioni)
6. CRM Unanet
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Unanet-CRM.png
/$$$img/
via CRM Unanet Unanet CRM è una soluzione software per aziende che aiuta le organizzazioni a migliorare i processi di gestione delle relazioni con i clienti. Consente agli utenti di ottimizzare i processi di il monitoraggio dei clienti e di comunicazione, nonché di automazioni commerciali e le attività di marketing.
La piattaforma offre anche funzionalità/funzione come il lead scoring e la segmentazione dei contatti, automazioni del flusso di lavoro analisi dei dati, reportistica e altro ancora. Con Unanet CRM, le organizzazioni possono gestire le relazioni con i clienti migliorando al contempo la loro esperienza complessiva.
Le migliori funzionalità/funzioni di Unanet CRM
- Visualizzazione del Revenue Mode per gestire la pipeline commerciale
- Grafico e funzioni di account per la gestione delle vendite
- Tabelle orarie emodelli di reportistica delle spese
- Strumenti di gestione dei documenti
- Gestione delle risorse
- Strumenti di gestione dei documenti
Limiti del CRM Unanet
- Non è una soluzione CRM semplice per le aziende di piccole e medie dimensioni
- L'assistenza e il supporto online sono funzionalità/funzione a pagamento
Prezzi di Unanet CRM
- Contattare Unanet CRM per i dettagli
Valutazioni e recensioni di Unanet CRM
- G2: 4.2/5 (40+ recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)
7. Pipedrive
via Pipedrive Il Piattaforma Pipedrive offre alle aziende del settore edile un potente set di strumenti per aiutarle a rimanere organizzate e a gestire più progetti. Con Pipedrive, i team possono facilmente monitorare le attività, ricevere aggiornamenti sulle attività cardine del progetto e ricevere avvisi quando le attività sono in scadenza.
La piattaforma consente inoltre ai team di collaborare in tempo reale e di condividere in sicurezza documenti e file importanti. Pipedrive offre anche un CRM commerciale completo con potenti informazioni per aiutare le aziende del settore edile a concludere più affari!
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Segmentazione dei contatti per creare comunicazioni personalizzate e a traguardo
- Cronologia dei contatti, comprese le chiamate, le email, le riunioni e le note
- Interfaccia drag-and-drop per aggiornare rapidamente gli stati delle trattative
- Previsione delle entrate in base alla pipeline commerciale
- Promemoria delle attività e collaborazione del team
Limiti di Pipedrive
- Limitata personalizzazione delle impostazioni delle autorizzazioni degli utenti per le imprese edili commerciali
- Gli strumenti di project management e di gestione dei documenti sono componenti aggiuntivi a pagamento
Prezzi di Pipedrive
- Essenziale: $14,90 per utente al mese, con fatturazione annuale
- Avanzato: $24,90 per utente al mese, fatturati annualmente
- Professionale: 49,90 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale
- Azienda: $99 per utente al mese, con fatturazione annuale
Valutazioni e recensioni su Pipedrive
- G2: 4.2/5 (1.600+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (oltre 2.800 recensioni)
8. Lavoratore
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Jobber.png
/$$$img/
via Lavoratore Jobber è un servizio completo per la costruzione di campi piattaforma di gestione per aiutare le piccole aziende a snellire le loro operazioni . Offre un intervallo di servizi, come la programmazione dei lavori, la fatturazione, la gestione delle relazioni con i clienti, il monitoraggio del tempo e altro ancora!
Con Jobber, le aziende possono monitorare facilmente ogni aspetto della loro attività e prendere decisioni più informate. La piattaforma fornisce anche strumenti per i tecnici sul campo, come moduli e attività ripetitive automatizzate, informazioni sul lavoro in tempo reale, monitoraggio GPS e registro delle attività dei clienti.
Le migliori funzionalità/funzione di Jobber
- Android eApp per Mac per l'edilizia per gestire le operazioni quotidiane
- Programmazione del calendario per semplificare le richieste dei client
- Automazioni per il follow-up delle fatture scadute
- Coaching gratuito 1-a-1 per la produttività
- Modelli di stima
Limiti di Jobber
- Gli strumenti di project management sono disponibili nei piani più costosi
- Limitate funzionalità di CRM per le esigenze aziendali del settore edile
Prezzi di Jobber
- Lite: $9 al mese per un utente
- Core: $40 al mese per un utente
- Connect: A partire da 104 dollari al mese per un massimo di cinque utenti
- Grow: A partire da $200 al mese per un massimo di 15 utenti
valutazioni e recensioni di #### Jobber
- G2: 4.2/5 (130+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (680+ recensioni)
9. Seguito CRM
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Followup-CRM.png
/$$$img/
via Seguito CRM Followup CRM è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti che aiuta le aziende a tenere traccia di clienti, lead commerciali e altri dati. Offre funzionalità/funzione come il monitoraggio dei contatti, promemoria automatici via email, monitoraggio delle comunicazioni, automazione delle attività e altro ancora.
Grazie al suo dashboard personalizzabile, i team possono vedere tutte le informazioni rilevanti in un unico posto. Con Followup CRM, i professionisti del settore edile possono comprendere il comportamento e le preferenze dei clienti, fornendo migliori informazioni per l'impostazione di traguardi personalizzati campagne di marketing o di fornire esperienze di assistenza clienti più personalizzate.
Funzionalità/funzione del CRM Followup
- Gestione del calendario per gestire i carichi di lavoro e mantenere i team in sincronizzazione
- Automazioni per tenere traccia di lead e offerte
- Dashboard commerciali e di stima
- Notifiche e promemoria
- Proposte personalizzate
Limiti del CRM Followup
- Taggare una persona in un commento richiede qualche passaggio in più rispetto ad altri software CRM per l'edilizia
- Curva di apprendimento ripida per trovare e applicare le funzioni nei flussi di lavoro quotidiani
Prezzi di Followup CRM
- Contattare Followup CRM per i dettagli
Valutazioni e recensioni di Followup CRM
- G2: 4.5/5 (40+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (220+ recensioni)
10. Datiforma
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Dataforma.png
/$$$img/
via Datiforma Dataforma è un software di gestione dei servizi in campo che fornisce strumenti di project management potenti e facili da usare per le aziende edili di tutte le dimensioni. I team possono gestire i progetti dall'inizio alla fine, fornendo una suite completa di funzionalità/funzione come il monitoraggio del progetto, la gestione delle attività, l'allocazione delle risorse, la reportistica in tempo reale e gli strumenti di collaborazione.
Dataforma permette alle aziende di pianificare, eseguire e valutare i progetti in modo efficace e sicuro. Offre inoltre un intervallo di funzionalità/funzione di automazione che aiutano a ridurre il lavoro richiesto e a migliorare l'efficienza!
Le migliori funzionalità/funzioni di Dataforma
- Strumenti di pianificazione per la gestione di tutte le attività, progetti ed eventi
- Portale clienti per fornire un'esperienza personalizzata
- Gestione delle garanzie
- Spazio di archiviazione dei documenti
- Monitoraggio dei lead
Limiti di Dataforma
- I prezzi delle licenze e dei servizi possono essere costosi rispetto ad altri CRM
- Curva di apprendimento ripida per imparare e adattarsi all'interfaccia della piattaforma
Prezzi di Dataforma
- Contattare Dataforma per i dettagli
Valutazioni e recensioni di Dataforma
- G2: 3.4/5 (5+ recensioni)
- Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)
Porta tutti i sistemi di costruzione in ClickUp
ClickUp aiuta le aziende del settore edile a semplificare il loro lavoro con strumenti CRM potenti e personalizzabili. Dalla gestione degli orari al monitoraggio delle conversazioni con i client e tutto il resto, ClickUp consente a tutti di concentrarsi maggiormente sul proprio lavoro e meno sulle pratiche burocratiche che richiedono tempo.
Inoltre, l'interfaccia utente e le app mobili di ClickUp rendono semplice l'accesso al lavoro in qualsiasi momento e ovunque. Provate gratuitamente ClickUp e costruite un database centralizzato per tutti i vostri sistemi!