10 Migliori software CRM per l'edilizia nel 2025 (recensioni e prezzi)

I progetti di costruzione hanno dimensioni diverse e richiedono un'attenta gestione per rispettare gli standard di qualità e le scadenze nel rispetto del budget.

Le parti interessate sono in numero elevato, dai client agli sviluppatori, dai project manager agli ingegneri, il che può rendere difficile il coordinamento e la comunicazione.

Senza una costruzione efficiente Software CRM per gestire gli stakeholder, i progetti rischiano di subire ritardi, sforamenti dei costi e problemi di qualità.

Preferiamo un risultato migliore per tutte le imprese di costruzione, quindi abbiamo selezionato i migliori software CRM e i migliori software per la gestione dei progetti strumenti per il project management per organizzare gli elenchi di cose da fare giorno per giorno!

Cosa cercare in un software CRM per l'edilizia?

I professionisti del settore edile dovrebbero cercare un software che li aiuti a gestire la pipeline commerciale, i processi aziendali, i dati dei clienti e le attività per costruire relazioni solide con i loro clienti

Non tutti i software CRM sono costruiti per gestire progetti di costruzione con attività interdipendenti . In dipendenza degli strumenti esistenti e di tutti i processi di costruzione, è importante concentrarsi sull'adozione e sull'utilizzo del software.

Ottenere un quadro chiaro delle attività e delle dipendenze nella vista Gantt di ClickUp

I team si sposteranno dall'ufficio al cantiere, quindi disporre di app mobili senza carta per aggiornare le attività e comunicare in movimento migliorerà la produttività generale.

Ecco le funzionalità/funzione chiave da considerare quando si sceglie una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti:

Integrazioni con terze parti che portano dati e informazioni da altre app in un'unica piattaforma

che portano dati e informazioni da altre app in un'unica piattaforma [ Strumenti per la stima e il budget](CLICKUP)e supporto per aiutarvi a utilizzare al meglio la piattaforma

Strumenti per la stima e il budget](CLICKUP)e supporto per aiutarvi a utilizzare al meglio la piattaforma Note, etichette e tag per un ordinamento e un filtraggio avanzati e un maggiore contesto in ogni voce del tempo

Reportistica e dashboard personalizzabili per una panoramica immediata e di alto livello del vostro lavoro

Oltre 1.000 integrazioni per portare tutti i dati e le informazioni rilevanti in un'unica piattaforma

Formule per calcolare con precisione il tempo fatturabile in tutte le fatture

ClickUp AI a utilizzare l'intelligenza artificiale per gestire le attività di costruzione Stati personalizzati delle attività per un aggiornamento immediato sullo stato di avanzamento

Avanzato stime di durata stimata per prevedere la vostra settimana di lavoro

Creare e monitorare il proprio progetto Obiettivi in ClickUp Limiti di ClickUp

La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

Usate ClickUp per combinare i flussi di lavoro del CRM e del project management

2. Salto

via Salto Leap, ex Job Progress, è uno strumento per appaltatori con un flusso di lavoro completamente personalizzabile per adattarsi alle esigenze e alle preferenze specifiche del team. Il Customer Relationship Manager vi aiuta a tenere traccia di tutte le interazioni con i clienti, mentre le funzionalità commerciali e di marketing online vi aiutano a promuovere la vostra azienda e ad attirare nuovi clienti.

Lo strumento ha un accesso sicuro all'archiviazione cloud e allo spazio di archiviazione per ottimizzare i documenti in un'unica posizione. E con un manager dei dipendenti e dei subappaltatori, è possibile tenere sotto controllo lo stato di avanzamento e la produttività del proprio team!

le migliori funzionalità/funzione di #### Leap

Strumenti di stima, preventivazione e programmazione

Gestione del flusso di lavoro personalizzabile

Proposte e contratti istantanei

Automazioni per email e commerciali

Dashboard del centro di lavoro

limiti di #### Leap

Manca di una gerarchia scalabile per le aziende del settore edile per gestire progetti complessi

Non è disponibile un piano Free

Prezzi di Leap in corso

$$$a per utente al mese con un costo di configurazione di $$500 una tantum

Valutazioni e recensioni su Leap Progress

G2 : 3.8/5 (5+ recensioni)

: 3.8/5 (5+ recensioni) Capterra: N/D

3. LavoroNimbus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Jobnimbus.png

/$$$img/

via LavoroNimbus JobNimbus è un CRM e un sistema di gestione delle risorse umane basato su cloud software di project management progettato per aiutare i team del settore edile a semplificare le loro operazioni. Con JobNimbus, gli utenti possono gestire i contatti, creare attività, monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale, ricevere notifiche, collaborare con i membri del team e con i client generare fatture e reportistica e altro ancora.

Il software consente inoltre agli utenti di personalizzare facilmente il flusso di lavoro grazie a una funzionalità di trascinamento, in modo da poter regolare l'ordine di completamento delle attività. JobNimbus offre integrazioni con altre applicazioni aziendali molto diffuse, per consentire agli utenti di collegare facilmente le proprie origini dati e massimizzare l'efficienza.

Le migliori funzionalità di JobNimbus

Stime rapide e intelligenti dagli strumenti EagleView o HOVER

Prezzi in tempo reale da Beacon Pro+

Strumenti di comunicazione per il monitoraggio delle vendite

Modelli di preventivo compilabili

Schede per il flusso di lavoro

Limiti di JobNimbus

Le integrazioni sono disponibili nei piani più costosi

Funzionalità di personalizzazione delle bacheche limitate

Prezzi di JobNimbus

Contattare JobNimbus per i dettagli

Valutazioni e recensioni di JobNimbus

G2 : 4.6/5 (50+ recensioni)

: 4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (450+ recensioni)

4. FCS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/FCS.png

/$$$img/

via FCS FCS è una piattaforma che aiuta le produttività a stabilire relazioni produttive e a lungo termine con i propri clienti, fornendo un modello aziendale standardizzato.

Fornisce una soluzione intuitiva e personalizzata che registra comodamente i dati in tempo reale da qualsiasi provider, consentendo ai tecnici di terminare il lavoro in modo rapido ed efficiente e aumentando i livelli di soddisfazione dei clienti!

le migliori funzionalità/funzioni di #### FCS

Provider per fornire una panoramica di alto livello delle metriche chiave

Modelli di raccomandazioni per le ispezioni

Strumenti per la vendita, l'assistenza e la produttività

Account per il portale di assistenza FCS

Integrazione del CRM Followup

Limiti dell'FCS

Richiede altre integrazioni per sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma

Le attività possono essere aggiunte solo a una proprietà selezionata

Prezzi di FCS

Contattare FCS per i prezzi

Valutazioni e recensioni di FCS

G2 : 4/5 (1 recensione)

: 4/5 (1 recensione) Capterra: N/D

5. Acculynx

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Acculynx.png

/$$$img/

via Acculynx Acculynx è uno strumento con funzionalità CRM e commerciali per gestire efficacemente i dati relativi ai lavori. Grazie alla capacità di creare preventivi per tetti con precisione a partire dalle informazioni già memorizzate in Acculynx, gli appaltatori possono convertirli in contratti con pochi clic.

La piattaforma offre anche una posizione centralizzata per mantenere tutti i contatti del lavoro organizzati con le informazioni necessarie, compresa la storia delle interazioni con ciascun contatto nel file del lavoro. Acculynx consente una facile gestione delle foto e dei documenti del lavoro, che possono essere consultati e modificati dai membri del team anche in viaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Acculynx

Preventivi, contratti, firma elettronica per assistere il processo commerciale

Gestione dei lead per dare priorità ai follower

app per dispositivi mobili iOS e Android

Messaggi di testo ed email

Misurazioni aeree

Limiti di Acculynx

Le funzionalità/funzione sono specificamente progettate per gli appaltatori di tetti

Manca di funzionalità/funzione di gestione delle attività

Prezzi di Acculynx

Contattare Acculynx per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Acculynx

G2 : 4.2/5 (10+ recensioni)

: 4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (640+ recensioni)

6. CRM Unanet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Unanet-CRM.png

/$$$img/

via CRM Unanet Unanet CRM è una soluzione software per aziende che aiuta le organizzazioni a migliorare i processi di gestione delle relazioni con i clienti. Consente agli utenti di ottimizzare i processi di il monitoraggio dei clienti e di comunicazione, nonché di automazioni commerciali e le attività di marketing.

La piattaforma offre anche funzionalità/funzione come il lead scoring e la segmentazione dei contatti, automazioni del flusso di lavoro analisi dei dati, reportistica e altro ancora. Con Unanet CRM, le organizzazioni possono gestire le relazioni con i clienti migliorando al contempo la loro esperienza complessiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Unanet CRM

Visualizzazione del Revenue Mode per gestire la pipeline commerciale

Grafico e funzioni di account per la gestione delle vendite

Tabelle orarie e modelli di reportistica delle spese Strumenti di gestione dei documenti Gestione delle risorse



Limiti del CRM Unanet

Non è una soluzione CRM semplice per le aziende di piccole e medie dimensioni

L'assistenza e il supporto online sono funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi di Unanet CRM

Contattare Unanet CRM per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Unanet CRM

G2 : 4.2/5 (40+ recensioni)

: 4.2/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

7. Pipedrive

via Pipedrive Il Piattaforma Pipedrive offre alle aziende del settore edile un potente set di strumenti per aiutarle a rimanere organizzate e a gestire più progetti. Con Pipedrive, i team possono facilmente monitorare le attività, ricevere aggiornamenti sulle attività cardine del progetto e ricevere avvisi quando le attività sono in scadenza.

La piattaforma consente inoltre ai team di collaborare in tempo reale e di condividere in sicurezza documenti e file importanti. Pipedrive offre anche un CRM commerciale completo con potenti informazioni per aiutare le aziende del settore edile a concludere più affari!

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Segmentazione dei contatti per creare comunicazioni personalizzate e a traguardo

Cronologia dei contatti, comprese le chiamate, le email, le riunioni e le note

Interfaccia drag-and-drop per aggiornare rapidamente gli stati delle trattative

Previsione delle entrate in base alla pipeline commerciale

Promemoria delle attività e collaborazione del team

Limiti di Pipedrive

Limitata personalizzazione delle impostazioni delle autorizzazioni degli utenti per le imprese edili commerciali

Gli strumenti di project management e di gestione dei documenti sono componenti aggiuntivi a pagamento

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $14,90 per utente al mese, con fatturazione annuale

: $14,90 per utente al mese, con fatturazione annuale Avanzato : $24,90 per utente al mese, fatturati annualmente

: $24,90 per utente al mese, fatturati annualmente Professionale : 49,90 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale

: 49,90 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale Azienda: $99 per utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.600+ recensioni)

: 4.2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.800 recensioni)

8. Lavoratore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Jobber.png

/$$$img/

via Lavoratore Jobber è un servizio completo per la costruzione di campi piattaforma di gestione per aiutare le piccole aziende a snellire le loro operazioni . Offre un intervallo di servizi, come la programmazione dei lavori, la fatturazione, la gestione delle relazioni con i clienti, il monitoraggio del tempo e altro ancora!

Con Jobber, le aziende possono monitorare facilmente ogni aspetto della loro attività e prendere decisioni più informate. La piattaforma fornisce anche strumenti per i tecnici sul campo, come moduli e attività ripetitive automatizzate, informazioni sul lavoro in tempo reale, monitoraggio GPS e registro delle attività dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Jobber

Android e App per Mac per l'edilizia per gestire le operazioni quotidiane

Programmazione del calendario per semplificare le richieste dei client

Automazioni per il follow-up delle fatture scadute

Coaching gratuito 1-a-1 per la produttività

Modelli di stima

Limiti di Jobber

Gli strumenti di project management sono disponibili nei piani più costosi

Limitate funzionalità di CRM per le esigenze aziendali del settore edile

Prezzi di Jobber

Lite : $9 al mese per un utente

: $9 al mese per un utente Core : $40 al mese per un utente

: $40 al mese per un utente Connect : A partire da 104 dollari al mese per un massimo di cinque utenti

: A partire da 104 dollari al mese per un massimo di cinque utenti Grow: A partire da $200 al mese per un massimo di 15 utenti

valutazioni e recensioni di #### Jobber

G2 : 4.2/5 (130+ recensioni)

: 4.2/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (680+ recensioni)

9. Seguito CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Followup-CRM.png

/$$$img/

via Seguito CRM Followup CRM è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti che aiuta le aziende a tenere traccia di clienti, lead commerciali e altri dati. Offre funzionalità/funzione come il monitoraggio dei contatti, promemoria automatici via email, monitoraggio delle comunicazioni, automazione delle attività e altro ancora.

Grazie al suo dashboard personalizzabile, i team possono vedere tutte le informazioni rilevanti in un unico posto. Con Followup CRM, i professionisti del settore edile possono comprendere il comportamento e le preferenze dei clienti, fornendo migliori informazioni per l'impostazione di traguardi personalizzati campagne di marketing o di fornire esperienze di assistenza clienti più personalizzate.

Funzionalità/funzione del CRM Followup

Gestione del calendario per gestire i carichi di lavoro e mantenere i team in sincronizzazione

Automazioni per tenere traccia di lead e offerte

Dashboard commerciali e di stima

Notifiche e promemoria

Proposte personalizzate

Limiti del CRM Followup

Taggare una persona in un commento richiede qualche passaggio in più rispetto ad altri software CRM per l'edilizia

Curva di apprendimento ripida per trovare e applicare le funzioni nei flussi di lavoro quotidiani

Prezzi di Followup CRM

Contattare Followup CRM per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Followup CRM

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (220+ recensioni)

10. Datiforma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Dataforma.png

/$$$img/

via Datiforma Dataforma è un software di gestione dei servizi in campo che fornisce strumenti di project management potenti e facili da usare per le aziende edili di tutte le dimensioni. I team possono gestire i progetti dall'inizio alla fine, fornendo una suite completa di funzionalità/funzione come il monitoraggio del progetto, la gestione delle attività, l'allocazione delle risorse, la reportistica in tempo reale e gli strumenti di collaborazione.

Dataforma permette alle aziende di pianificare, eseguire e valutare i progetti in modo efficace e sicuro. Offre inoltre un intervallo di funzionalità/funzione di automazione che aiutano a ridurre il lavoro richiesto e a migliorare l'efficienza!

Le migliori funzionalità/funzioni di Dataforma

Strumenti di pianificazione per la gestione di tutte le attività, progetti ed eventi

Portale clienti per fornire un'esperienza personalizzata

Gestione delle garanzie

Spazio di archiviazione dei documenti

Monitoraggio dei lead

Limiti di Dataforma

I prezzi delle licenze e dei servizi possono essere costosi rispetto ad altri CRM

Curva di apprendimento ripida per imparare e adattarsi all'interfaccia della piattaforma

Prezzi di Dataforma

Contattare Dataforma per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Dataforma

G2 : 3.4/5 (5+ recensioni)

: 3.4/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

Porta tutti i sistemi di costruzione in ClickUp

ClickUp aiuta le aziende del settore edile a semplificare il loro lavoro con strumenti CRM potenti e personalizzabili. Dalla gestione degli orari al monitoraggio delle conversazioni con i client e tutto il resto, ClickUp consente a tutti di concentrarsi maggiormente sul proprio lavoro e meno sulle pratiche burocratiche che richiedono tempo.

Inoltre, l'interfaccia utente e le app mobili di ClickUp rendono semplice l'accesso al lavoro in qualsiasi momento e ovunque. Provate gratuitamente ClickUp e costruite un database centralizzato per tutti i vostri sistemi!