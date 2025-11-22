15 modelli gratis di budget per le retribuzioni per il 2025

I responsabili finanziari di oggi non si limitano al monitoraggio delle retribuzioni, ma le ottimizzano.

In un'economia in cui ogni dollaro conta e ogni decisione relativa al personale è importante, non puoi permetterti di affidarti a calcoli approssimativi. La maggior parte dei rallentamenti nella pianificazione delle retribuzioni deriva dal Work Sprawl, ovvero dalla dispersione dei dati relativi a retribuzioni, ore lavorative, tariffe e approvazioni su troppi fogli di calcolo e strumenti diversi.

Hai bisogno di strumenti per la gestione delle retribuzioni che siano strategici, veloci e pensati per essere scalabili. Questi 15 modelli di budget per le retribuzioni ti aiutano a fare proprio questo, sia che tu gestisca una startup o il personale di un'azienda.

Cosa sono i modelli di budget per le retribuzioni?

Vuoi pianificare un piano, effettuare il monitoraggio e gestire le spese relative alle retribuzioni in tutta la tua organizzazione? I modelli di budget per le retribuzioni sono documenti o fogli di calcolo pre-strutturati che ti aiutano a farlo.

Questi strumenti semplificano il processo di elaborazione delle buste paga organizzando tutti i dati rilevanti, inclusi stipendi, salari, bonus, imposte e detrazioni, in un unico posto per un calcolo, un piano e una reportistica accurati. Ecco cos'altro puoi aspettarti:

Aiuta a stimare e controllare i costi totali delle retribuzioni per garantire che siano stanziati fondi sufficienti per tutte le spese relative ai dipendenti.

Includi dettagli chiave come il nome del dipendente, il reparto, le tariffe orarie, i bonus, le imposte e altre componenti della retribuzione.

Fornisci formati settimanali, mensili o annuali per adattarti ai diversi cicli di elaborazione delle buste paga.

Riduci gli errori, risparmia tempo e offri supporto alla conformità alle normative fiscali.

Cosa rende efficace un modello di budget per le retribuzioni?

Sebbene qualsiasi modello di budget per le retribuzioni registri gli stipendi e i salari, un modello efficace offre una logica integrata per calcolare, effettuare la previsione e garantire il monitoraggio delle spese salariali con maggiore precisione.

Ma non è tutto. Ecco alcuni aspetti che contraddistinguono un modello di budget per le retribuzioni ideale:

✅ Va oltre le tabelle statiche includendo calcoli automatizzati per tasse, detrazioni e percentuale di ore di straordinario✅ Fornisce strumenti di previsione integrati per proiettare i costi salariali sulla base di scenari futuri come aumenti, nuove assunzioni o modifiche alle politiche✅ Supporta l'integrazione con i sistemi contabili per ridurre l'inserimento manuale dei dati e la sincronizzazione dei dati salariali tra le piattaforme✅ Offre modelli personalizzabili che si adattano a diverse strutture retributive, periodi di pagamento e esigenze aziendali Include dashboard visive o strumenti di reportistica per aiutare i manager e i team finanziari a individuare le tendenze e confrontare i risultati effettivi con i budget del piano.

Automatizza le attività ripetitive relative alle buste paga e al budget in ClickUp per risparmiare tempo e ridurre gli errori.

Modelli di budget per le retribuzioni in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di budget per le retribuzioni di ClickUp e di terze parti:

I 15 migliori modelli di budget per le retribuzioni

Iniziamo con l'elenco. Questi modelli semplificano il processo di elaborazione delle buste paga fornendo categorie chiare per il monitoraggio della retribuzione dei dipendenti in ogni periodo di paga.

1. Modello di report sui salari ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi i tuoi dati relativi alle buste paga utilizzabili con il modello di report sulle buste paga di ClickUp.

La gestione delle buste paga in più reparti spesso ha come risultato una disorganizzazione dei dati, poiché si ha a che fare con tariffe orarie, imposte e detrazioni sparse in vari fogli di calcolo. I team delle risorse umane e della contabilità spesso perdono ore a ricontrollare i numeri e a cercare le correzioni.

Il risultato? Ritardi nella reportistica, comunicazioni errate ed errori nel libro paga minano la fiducia dei dipendenti e rallentano i processi di fine mese.

Il modello di report sui salari di ClickUp risolve questo problema centralizzando tutto in un unico spazio di lavoro.

A differenza dei modelli di busta paga statici, questo modello consente agli utenti di:

Monitora stipendi, tasse e spese relative alle buste paga all'interno del sistema di progetto di ClickUp.

Crea reportistiche visive e condivisibili per periodo di paga, team o individuo.

Segnate le incongruenze e assegnate i follow-up come attività, in modo che i problemi non vengano ignorati.

Mantieni tutti i costi salariali legati alle sequenze di lavoro effettive e alle responsabilità.

✨ Ideale per: team HR e operativi che hanno superato i limiti dei fogli di calcolo e necessitano di un controllo in tempo reale sul monitoraggio delle retribuzioni.

2. Modello di report riepilogativo delle retribuzioni ClickUp per la gestione delle spese relative alle retribuzioni

Ottieni il modello gratis Vuoi avere un maggiore controllo sull'accuratezza delle buste paga? Prova il modello di report riepilogativo/riassunto delle buste paga di ClickUp.

I report/riassunti riepilogativi spesso ricevono meno attenzione di quanto meritino in un ambiente aziendale. Molte aziende si concentrano sull'elaborazione delle buste paga, senza controllarle, finché non si verifica un problema. Una trattenuta mancata, uno stipendio non aggiornato o un errore fiscale vengono alla luce e improvvisamente si crea una corsa per raccogliere dati puliti e consolidati.

Senza un riepilogo/riassunto affidabile, i team finanziari perdono ore a mettere insieme informazioni provenienti da fonti diverse.

Il modello di report riepilogativo/riassunto delle buste paga di ClickUp risolve questo problema fornendo ai team una visione chiara e centralizzata di tutte le spese relative alle buste paga, organizzate e pronte per la revisione contabile per ogni periodo di paga.

Questo modello riunisce stipendi, benefit, detrazioni e imposte per ciclo di pagamento, offrendo ai team finanziari e operativi la visibilità che solitamente devono costruire manualmente. Poiché è integrato in ClickUp, eventuali incongruenze possono essere segnalate e seguite senza dover cambiare strumento o perdere il contesto.

✨ Ideale per: team che hanno bisogno di smettere di risolvere i problemi relativi alle buste paga a posteriori e iniziare a individuarli tempestivamente.

Automatizza gli aggiornamenti delle buste paga con ClickUp Agents Il budget per le retribuzioni dipende dall'accuratezza dei dettagli, poiché i ruoli, le tariffe e il personale cambiano. ClickUp Agents può supportare il tuo flusso di lavoro aggiornando i campi, organizzando i dati retributivi, inserendo le ultime informazioni relative alle attività o ai progetti ed evidenziando le modifiche che richiedono attenzione. Ciò riduce il rischio di errori manuali e mantiene ogni modello di busta paga allineato alle attività reali nel tuo spazio di lavoro.

3. Modello di tabella oraria ClickUp Services

Ottieni il modello gratis Paga il personale in modo accurato in base alla produzione effettiva utilizzando il modello di tabella oraria dei servizi di ClickUp.

Le ore fatturabili sono la colonna portante delle buste paga nelle aziende che offrono servizi. Ma quando il monitoraggio del tempo avviene su diversi strumenti (o, peggio ancora, non avviene affatto), diventa difficile calcolare con precisione le buste paga.

In uno scenario del genere, la gestione delle retribuzioni finisce per basarsi su stime anziché su dati.

È qui che il modello di tabella oraria di ClickUp Services dimostra il suo valore. Creato per i team che lavorano su progetti o a contatto con i clienti, collega le ore registrate direttamente alle attività fatturabili, rendendo la gestione delle buste paga più veloce, più accurata e completamente trasparente.

Invece di passare dai registri delle ore lavorate ai calcoli manuali, i team possono registrare le ore direttamente nell'area di lavoro e collegarle a servizi, client o progetti interni specifici.

Il modello supporta anche la pianificazione delle risorse e l'assegnazione dei progetti, consentendo ai manager di adeguare i carichi di lavoro tenendo sotto controllo i costi salariali.

✨ Ideale per: team che forniscono servizi e calcolano le retribuzioni in base alle ore lavorative effettivamente monitorate, non a stime approssimative.

4. Modello di cronologia dei pagamenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantite calcoli accurati delle buste paga e ulteriore supporto nel piano e nella conformità con il modello di cronologia dei pagamenti ClickUp.

Purtroppo, i team addetti alle buste paga continuano ad affidarsi ai thread di email per monitorare i pagamenti in uscita e in entrata, il che rende difficile riconciliare i costi relativi alle buste paga o verificare quando sono stati pagati l'ultima volta dipendenti, appaltatori o fornitori.

Il modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp aiuta le aziende a riprendere il controllo di tale processo centralizzando tutti i registri dei pagamenti in un unico spazio accessibile e organizzato. Il modello è particolarmente utile per i team operativi che gestiscono sia le buste paga interne che i pagamenti esterni, offrendo una registrazione affidabile delle transazioni passate che possono essere filtrate per beneficiario, progetto o data.

Invece di cercare tra estratti conto bancari o sistemi multipli, i team possono registrare, rivedere e consultare rapidamente la cronologia dei pagamenti.

Inoltre, grazie alle funzionalità/funzione di ordinamento, alle visualizzazioni personalizzate e agli aggiornamenti in tempo reale, il modello semplifica tutto, dalla riconciliazione dei periodi di paga all'individuazione dei pagamenti in ritardo.

✨ Ideale per: team che necessitano di una chiara tracciabilità dei pagamenti relativi a stipendi, fornitori o servizi.

5. Modello di budget semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma il monitoraggio del budget da un'attività stressante a qualcosa di molto più gestibile utilizzando il modello di budget semplice di ClickUp.

Per molti team, il piano delle retribuzioni inizia con una sola domanda: possiamo permettercelo?

Ma se i team devono cercare documenti casuali per monitorare il budget, è difficile ottenere una risposta chiara. I manager e i responsabili finanziari spesso dedicano più tempo a mettere insieme i numeri che a decidere effettivamente l'allocazione del budget.

Il modello di budget semplice di ClickUp offre ai team un modo per visualizzare una visione più ampia. È progettato per rendere il budget accessibile, soprattutto per chi gestisce più categorie, tra cui stipendi, operazioni e spese relative ai progetti.

Questo modello di gestione del budget client consente il monitoraggio dei costi effettivi rispetto a quelli previsti, mantenendo il libro paga in linea con gli obiettivi finanziari più ampi.

I team possono registrare e controllare le spese relative alle retribuzioni insieme alle altre spese aziendali, individuare tempestivamente eventuali spese eccessive e adeguare gli stanziamenti prima che i numeri sfuggano di mano.

✨ Ideale per: piccole imprese e team leader che necessitano di un modo semplice e intuitivo per pianificare il budget delle retribuzioni insieme agli altri costi operativi.

I team in difficoltà sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra 15 o più strumenti. I team ad alte prestazioni? Ottengono più terminato con meno, spesso utilizzando 9 o meno strumenti.

6. Modello di budget aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Scopri come i costi si allineano alle entrate lorde e alla spesa nel piano con il modello di budget aziendale ClickUp.

È facile per le aziende sottovalutare quanto il libro paga dipenda dal quadro generale del budget. La decisione di ritardare le assunzioni, tagliare gli straordinari o approvare i bonus spesso va oltre il semplice libro paga. Si tratta di flusso di cassa, traguardi di fatturato e spese concorrenti in tutta l'azienda.

Quando questi numeri sono contenuti in file scollegati tra loro o in proiezioni vaghe, la pianificazione delle retribuzioni diventa reattiva. I team iniziano a fare ipotesi invece di definire un piano, il che porta ad approvazioni affrettate, spese eccessive o blocchi delle assunzioni nel momento sbagliato.

Il modello di budget aziendale ClickUp aiuta a prevenire tali colli di bottiglia fornendo alle aziende un unico spazio di lavoro per il monitoraggio di tutte le entrate, le spese e i budget a livello di reparto, compresi i salari.

Puoi mappare le spese previste per le retribuzioni, monitorare l'andamento della spesa mensile e apportare modifiche in tempo reale man mano che si presentano nuovi costi. Il risultato è un processo di gestione delle retribuzioni più informato, che si adatta alla strategia finanziaria dell'organizzazione e non solo al calendario delle risorse umane.

✨ Ideale per: aziende che devono collegare le decisioni relative alle buste paga al piano finanziario, al flusso di cassa e al controllo dei costi tra i vari team.

7. ClickUp Project Budget con modello WBS

Ottieni il modello gratis Rispetta il budget mantenendo le retribuzioni allineate ai risultati attesi utilizzando il modello di budget del progetto con WBS di ClickUp.

I budget dei progetti spesso falliscono non a causa di spese eccessive, ma perché nessuno vede realmente dove vanno a finire i soldi.

L'assenza di una struttura dettagliata di suddivisione del lavoro (WBS) rende più difficile la connessione tra l'ambito di applicazione e le spese effettive relative alle retribuzioni, comprese le tariffe orarie.

Il modello ClickUp Project Budget with WBS risolve questo problema fornendo ai team un modo strutturato per pianificare, valutare e monitorare ogni fase di un progetto.

Il modello suddivide il lavoro in unità gestibili, assegna stime dei costi a ciascuna attività e consente il monitoraggio delle prestazioni effettive rispetto alle previsioni, in modo che i costi salariali legati alle attività del progetto non passino inosservati.

✨ Ideale per: team che lavorano su progetti e hanno bisogno di collegare la pianificazione delle attività ai costi del lavoro per evitare sorprese di bilancio.

💡 Suggerimento professionale: Hai difficoltà a distinguerti in un mercato del lavoro competitivo? Il documento Come provider vantaggi e benefici personalizzati ai dipendenti per renderli più felici ti mostra come andare oltre i benefici di base e creare un programma di vantaggi che migliori effettivamente la fidelizzazione.

8. Modello di proposta di budget ClickUp

Ottieni il modello gratis Fornisci una panoramica dettagliata che chiarisca la tua posizione utilizzando il modello di proposta di budget ClickUp.

Questo potrebbe essere uno scenario familiare nel tuo ufficio: i team propongono nuove iniziative o richiedono risorse aggiuntive. Immediatamente, il libro paga diventa la parte più difficile da giustificare.

Una cosa è stimare i costi di software o attrezzature, un'altra è spiegare gli stipendi, le ore di straordinario o il nuovo organico in modo che i responsabili delle decisioni possano comprendere e fornire supporto a tali scelte.

Il modello di proposta di budget di ClickUp aiuta a prevenire questi errori organizzando i costi del progetto, comprese le spese salariali, in un formato semplice da seguire e più facile da approvare.

Questo modello è particolarmente utile per le proposte che includono l'ampliamento del team o modifiche alla retribuzione. Grazie agli input strutturati e agli elementi visivi integrati, puoi presentare in modo chiaro la ripartizione delle retribuzioni, collegarla ai risultati e conservare tutti i feedback in un unico posto.

✨ Ideale per: team che devono presentare i costi salariali come parte di una richiesta di budget più ampia senza perdere chiarezza o credibilità.

👀 Curiosità: il termine "payroll" deriva in realtà dalla pratica iniziale di conservare i dettagli relativi ai pagamenti dei dipendenti su libri paga scritti a mano , ovvero rotoli o fogli di carta che elencavano chi doveva ricevere quale somma. Poiché questi elenchi erano l'unica fonte attendibile, i datori di lavoro li proteggevano con cura: se fossero andati persi o danneggiati, nessuno avrebbe potuto essere pagato.

9. Modello di budget per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Confronta facilmente le spese previste con quelle effettive con il modello di budget per eventi di ClickUp.

Il pianificare gli eventi è uno dei pochi settori in cui i costi del lavoro subiscono forti fluttuazioni.

Le retribuzioni sono una delle spese più difficili da monitorare in tempo reale a causa di vari fattori, come il personale a ore, i contratti con i fornitori e gli straordinari per i team interni.

Il problema? Spesso i team spendono troppo prima ancora di rendersi conto di cosa sia andato storto.

Il modello di budget per evento di ClickUp aiuta i team a prevenire questi problemi organizzando ogni elemento in un unico posto, compresi il personale, le commissioni dei fornitori e i costi relativi alle buste paga.

Che si tratti di un summit di un giorno o di una conferenza di più giorni, il modello consente di impostare limiti di spesa, effettuare il monitoraggio degli impegni e adeguare le allocazioni man mano che i piani evolvono.

✨ Ideale per: team che gestiscono eventi con budget limitati e esigenze salariali variabili tra più fornitori e Sequenza.

10. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le spese complessive e allinea i costi salariali ai budget dipartimentali con il modello di gestione finanziaria di ClickUp.

Le retribuzioni rappresentano una delle spese ricorrenti più consistenti per qualsiasi organizzazione, ma senza una visibilità completa su come si inseriscono nell'attività finanziaria più ampia, diventa più difficile elaborare un piano preciso.

Il risultato è spesso una visione a breve termine: tagli salariali durante i mesi di magra o approvazioni affrettate durante i cicli di crescita, senza dati a supporto di entrambe le mosse.

Il modello di gestione finanziaria di ClickUp cambia questa situazione inserendo le buste paga nel quadro finanziario più ampio.

Il modello include strumenti visivi per il monitoraggio delle prestazioni, la gestione del flusso di cassa e la previsione. Poiché è collegato alle funzionalità/funzione di pianificazione delle attività e delle risorse di ClickUp, i team finanziari possono collaborare direttamente con le risorse umane o i responsabili di reparto per garantire che ogni adeguamento delle buste paga sia tempestivo e in linea con gli obiettivi finanziari.

✨ Ideale per: team che hanno bisogno di creare una connessione tra le buste paga e la pianificazione finanziaria di alto livello e migliorare la visibilità del budget interfunzionale.

11. Modello di rendiconto del flusso di cassa di Microsoft

tramite Microsoft

Molte aziende non si rendono conto di avere un problema con le retribuzioni fino a quando non si trovano ad affrontare una crisi di liquidità. Forse un fornitore effettua un pagamento in ritardo o un grosso client ritarda una fattura e improvvisamente non ci sono fondi sufficienti per coprire le retribuzioni di questo mese.

Questo non è necessariamente il risultato di una spesa eccessiva. A volte è solo una questione di scarsa visibilità.

Ecco perché modelli come questo di Microsoft sono più importanti di quanto sembri. Offrono ai team la possibilità di visualizzare chiaramente le entrate, le uscite e le tempistiche.

Il modello di rendiconto finanziario è progettato per un monitoraggio di dodici mesi, con spazio per analizzare entrate, spese, risparmi e spese discrezionali.

I grafici visivi rendono più facile individuare gli schemi ricorrenti e comprendere come le retribuzioni si inseriscono nel ciclo finanziario più ampio.

✨ Ideale per: team finanziari che necessitano di una maggiore lungimiranza per garantire il corretto funzionamento delle buste paga, senza sorprese né stress.

12. Modello di registro paghe di Template.net

Il libro paga è appena stato chiuso per il mese quando un dipendente invia un'email dicendo che la sua busta paga sembra errata. Controlli il foglio di calcolo e ti rendi conto che alcune detrazioni non sono state aggiornate, i numeri non corrispondono e nessuno sa come è stato calcolato l'importo finale. È un pasticcio che avrebbe potuto essere evitato con un registro delle retribuzioni adeguato.

Ora sei costretto a mettere insieme le cose mentre cerchi di rimanere conforme.

Questo tipo di scenario è proprio il motivo per cui è importante disporre di un registro paghe chiaro e strutturato. Il modello di registro paghe di Template.net offre ai team un modo semplice per registrare e controllare la retribuzione lorda, le detrazioni fiscali e la retribuzione netta di ciascun dipendente, ordinate per periodo di paga.

Include anche una panoramica dei contributi fiscali, che aiuta i team a ricontrollare le ritenute e a tenere traccia delle passività fiscali ricorrenti nel tempo.

✨ Ideale per: team che necessitano di un modo semplice e affidabile per registrare i dati relativi alle buste paga e risolvere le questioni relative alla retribuzione senza dover ricominciare da zero ogni volta.

13. Modello di busta paga di Template.net

Un dipendente apre la propria busta paga e vede un numero che non si aspettava. Forse è inferiore rispetto all'ultima volta, oppure compare una nuova trattenuta senza alcuna spiegazione.

Improvvisamente, il team addetto alle buste paga sta mettendo insieme una ripartizione che avrebbe già dovuto essere chiara.

Una busta paga corretta mira proprio a evitare questo tipo di confusione. Il modello di busta paga di Template.net fornisce una registrazione chiara e dettagliata dei guadagni, delle detrazioni e della retribuzione netta di ciascun dipendente per un determinato periodo di paga.

Il modello include informazioni chiave, come le ore di straordinario, le ritenute fiscali e i contributi previdenziali. Inoltre, il suo layout professionale e i campi modificabili facilitano la generazione e la distribuzione delle buste paga per ogni data di pagamento.

✨ Ideale per: team addetti alle buste paga che necessitano di un modo chiaro e trasparente per comunicare i dettagli delle retribuzioni e ridurre al minimo le comunicazioni con i dipendenti.

14. Registro delle modifiche alle buste paga di modello.net

Le modifiche alla busta paga a metà mese possono essere facili da trascurare.

Una promozione viene approvata ma non viene riportata nel ciclo successivo. Un licenziamento viene elaborato in ritardo, che trigger un pagamento in eccesso. Senza un registro chiaro e centralizzato, gli aggiornamenti effettuati su Slack vengono persi e l'accuratezza delle buste paga ne risente.

Il registro delle modifiche salariali di modello.net è stato creato proprio per questi casi. Offre ai team finanziari e delle risorse umane un modo strutturato per documentare ogni adeguamento salariale, cambiamento di titolo, bonus o cessazione del rapporto di lavoro, insieme alle date di entrata in vigore e alle motivazioni alla base di tali cambiamenti.

Invece di affidarsi alla memoria o a messaggi sparsi, i team possono monitorare tutte le modifiche in un unico posto, assicurandosi che le modifiche vengano applicate correttamente e che i registri di controllo rimangano puliti.

✨ Ideale per: team HR e finanziari che gestiscono frequenti modifiche alle buste paga e necessitano di registrazioni affidabili per il coordinamento interno e gli audit.

👀 Curiosità: ogni anno, una piccola azienda su tre viene penalizzata per errori relativi alle buste paga, solitamente dovuti a dichiarazioni fiscali errate.

15. Reportistica sui salari per i datori di lavoro di modello.net

La retribuzione dei dirigenti è spesso oggetto di un maggiore scrutinio, sia da parte degli investitori, degli stakeholder interni o degli audit di conformità.

Senza una documentazione adeguata, diventa difficile rispondere a semplici domande come: qual è stata l'assegnazione dei bonus nell'ultimo trimestre? L'andamento degli stipendi è in linea con l'andamento dei ricavi?

È qui che il modello di rapporto sui salari per i datori di lavoro di Template.net diventa prezioso. È progettato specificamente per documentare e presentare le spese salariali a livello dirigenziale in un formato chiaro e strutturato.

Invece di raccogliere manualmente i dettagli da file separati, i team finanziari ricevono un unico report che include stipendi base, bonus, benefit, detrazioni e retribuzione netta, il tutto suddiviso per individuo, categoria e periodo di paga.

✨ Ideale per: team finanziari e titolari che necessitano di una visualizzazione chiara e trasparente delle retribuzioni e dei benefit dei dirigenti per la reportistica, le revisioni o la pianificazione strategica.

Rendi i modelli di busta paga meno instabili con ClickUp

In definitiva, i team e le aziende operano sulla base delle retribuzioni, che sono essenziali per l'economia. I piccoli problemi diventano rapidamente più grandi se non ci si prepara ad affrontarli.

A differenza dei fogli di calcolo statici o dei software isolati, ClickUp integra i dati relativi alle buste paga, i modelli di budget e la collaborazione del team in un unico spazio di lavoro AI convergente.

Che si tratti dei responsabili finanziari che effettuano il monitoraggio dei costi salariali, delle risorse umane che aggiornano i registri salariali o delle operazioni che controllano la spesa per periodo di paga, tutti rimangono allineati in tempo reale.

Come afferma Giuliano Peressini, CTO di Casagrande,

ClickUp è sempre un'ottima scelta quando è necessario condividere informazioni tra più persone contemporaneamente e quando diversi team lavorano sullo stesso argomento da punti di vista diversi.

ClickUp è sempre un'ottima scelta quando è necessario la condivisione di informazioni tra più persone contemporaneamente e quando diversi team lavorano sullo stesso argomento da punti di vista diversi.

Per qualsiasi team responsabile della gestione delle buste paga in tutti i reparti, registrati subito su ClickUp!