10 Migliori strumenti software per le prove di automazione QA nel 2025

Esistono molti strumenti software per il test QA sul mercato, ma provarli tutti richiede molto tempo e scegliere il più utile può essere difficile.

Da noi il lavoro è terminato!

Abbiamo cercato e trovato gli strumenti moderni che i team di QA utilizzano per accelerare il loro lavoro processi di rilascio aumentare la produttività e rilasciare sul mercato prodotti con meno o nessun bug.

Anche se avete appena iniziato a lavorare nella QA e state cercando gli strumenti giusti per il testing del software, o se siete già dei veterani, siamo sicuri che riuscirete a trovare almeno un aspetto del vostro lavoro che sarà migliorato scegliendo alcuni degli strumenti del nostro elenco.

O, chissà, forse li adotterete tutti nella vostra cassetta degli attrezzi, trasformando radicalmente il vostro flusso di lavoro e riducendo le vostre spese di gestione debito tecnico drammaticamente.

10 Migliori strumenti e software di test QA nel 2024

1. ClickUp

Il migliore software per il monitoraggio dei bug e dei progetti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image2-1400x971.png ClickUp Vista Bacheca /$$$img/

Crea il perfetto Flusso di lavoro agile e costruite un sistema Kanban flessibile per visualizzare il vostro lavoro e migliorare il project management con la vista Bacheca di ClickUp ClickUp è un sistema all-in-one software per il project management e strumento di produttività costruito per ogni tipo di team. Offre centinaia di funzionalità/funzione e una piattaforma completamente personalizzabile, il che significa che i team possono configurare ClickUp per adattarsi a qualsiasi caso d'uso, necessità, preferenze e flussi di lavoro, compresi il monitoraggio dei bug e la gestione del team.

Cosa rende ClickUp uno strumento utile per il monitoraggio dei bug e il test QA? Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che lo rendono un ottimo strumento per i team di controllo qualità:

1️⃣ Piattaforma personalizzabile: Costruite ClickUp per adattarlo ai vostri processi di QA e alle esigenze dei progetti. Utilizzate funzionalità flessibili e potenti come i campi personalizzati per aggiungere al lavoro tutti i dettagli necessari, gli stati personalizzati delle attività per un flusso di lavoro semplificato e le attività personalizzabili con oltre 35 ClickApps come l'automazione e i punti dello sprint.

2️⃣ Funzioni di collaborazione: Semplificate il lavoro di squadra con potenti funzionalità di collaborazione che rendono facile lavorare insieme su qualsiasi tipo di progetto con lavagne online, documenti, commenti, correzioni di bozze, email in ClickIp, visualizzazione di chat e altro ancora.

3️⃣ Dashboard con reportistica in tempo reale: Create dashboard personalizzate per avere una vista dettagliata di tutti i vostri lavori e condividerli facilmente con il vostro team.

4️⃣ Scegliete tra oltre 15 visualizzazioni personalizzate: Visualizzate il vostro lavoro a modo vostro, tra cui Elenco, Tabella, Grafico di Gantt, Calendario e Vista Bacheca che consente di creare e gestire efficacemente il flusso di lavoro Agile perfetto per il vostro team. La vista Bacheca di ClickUp può essere utilizzata come un pannello di monitoraggio dei bug di facile utilizzo per aiutare i team a pianificare i bug, a gestire progetti agili, a suddividere e assegnare le attività e a collaborare in modo più efficace con i team di ingegneri. Per snellire il processo di inserimento dei bug, il team può utilizzare la vista Modulo per creare moduli personalizzati che creano automaticamente un'attività una volta ricevuto un invio.

5️⃣ Libreria di modelli: Accesso a modelli facili da usare e personalizzabili per qualsiasi esigenza, compresi quelli per i team di progettazione e di prodotto.

Ad esempio, il modello Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp offre una soluzione potente per la gestione, la reportistica e il monitoraggio delle attività, consentendo ai team di progetto di gestire lo stato di avanzamento, ridurre i rischi e ottimizzare le risorse. Fornisce un hub centralizzato per la gestione delle attività e dei problemi risoluzione di bug e problemi e incoraggia la collaborazione tra i reparti per garantire una comunicazione coerente, una risoluzione tempestiva e una migliore visibilità sullo stato del progetto. Utilizzate questo modello per semplificare la creazione di code di bug e reportistica, note di sprint e brief di prodotto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Bug-and-Issue-Tracking.png Modelli per il monitoraggio di bug e problemi di ClickUp /$$$img/

Promuovete la collaborazione interfunzionale e consegnate più rapidamente prodotti migliori grazie all'uso di flussi di lavoro automatizzati e personalizzati, moduli di inserimento personalizzati, visualizzazioni flessibili e altro ancora con i modelli di tracciamento di bug e problemi di ClickUp Modelli di monitoraggio dei problemi di ClickUp

Ecco alcune altre funzionalità/funzione di ClickUp per dare il via alla vostra attività di marketing Test agili configurazione!

Migliori funzionalità/funzione