I migliori server MCP per principianti nell'ambito dell'IA agentica

Trovare i server MCP giusti rappresenta una sfida per i neofiti dell'IA agentica, che devono affrontare problemi di compatibilità degli strumenti e complessità di integrazione.

L'ecosistema offre oltre 8.000 possibilità di automazione attraverso interfacce standardizzate, ma la scelta dei server ottimali per flussi di lavoro specifici rimane un compito arduo.

Questa guida mette a confronto 16 server MCP collaudati per accelerare il processo di implementazione dei tuoi agenti IA.

Che cos'è un server MCP?

I server MCP sono interfacce standardizzate e open source che consentono agli agenti IA una connessione efficiente e senza soluzione di continuità con gli strumenti.

Sviluppati da Anthropic, questi adattatori funzionano come connettori universali che trasformano gli assistenti AI statici in membri attivi del team, collegandosi con sicurezza agli strumenti aziendali essenziali.

Nel 2025, con l'adozione dei flussi di lavoro multi-agente da parte delle organizzazioni, i server MCP forniranno l'infrastruttura fondamentale per consentire agli agenti di interagire con i dati aziendali, automatizzare processi complessi e orchestrare interazioni tra numerosi strumenti senza costi aggiuntivi di integrazione personalizzata.

Come scegliere un server MCP

La selezione del server MCP ottimale richiede la valutazione di diversi fattori chiave che influiscono sull'esito positivo dell'integrazione e sulla manutenzione a lungo termine.

Fattore Perché è importante Strumenti con supporto Determina quali azioni e origini dati sono accessibili ai tuoi agenti Implementazione e sicurezza Le opzioni self-hosted e gestite influiscono sui requisiti di controllo e conformità Facilità di integrazione La complessità dell'installazione e la compatibilità con i client influenzano la velocità di adozione Prezzi e licenze I livelli gratis e a pagamento influiscono sul budget e sulla disponibilità delle funzionalità/funzione Capacità uniche Funzionalità specializzate come RAG o l'ampiezza dell'automazione creano vantaggi competitivi Esperienza utente La qualità della documentazione e le istruzioni di configurazione riducono gli attriti nell'implementazione Registro delle modifiche e supporto La manutenzione attiva garantisce la compatibilità con le specifiche MCP in continua evoluzione

Dopo aver testato accuratamente ciascun server in ambienti di produzione, ho compilato recensioni dettagliate che riguardano l'installazione, le prestazioni e i casi d'uso pratici per guidare il processo di selezione.

I migliori server MCP del 2025 [In sintesi]

In base alla facilità di integrazione, alla completezza delle funzionalità/funzione e all'adozione da parte della comunità, ecco la mia classifica dei 16 migliori server MCP:

Recuperare – Ideale per una conversione rapida e senza interruzioni del contenuto web. Filesystem – Ideale per una gestione dei file locali con alta sicurezza. Git – Ideale per operazioni di repository di codice altamente efficienti. Memoria – Ideale per l'archiviazione altamente persistente dello spazio di archiviazione dei grafici di conoscenza. Pensiero sequenziale – Ideale per processi di ragionamento dettagliati e strutturati in più passaggi. Ora – Ideale per conversioni precise e affidabili dei fusi orari. Tutto – Ideale per test completi delle funzionalità/funzione del protocollo MCP. slack – *Ideale per l'automazione della comunicazione integrata senza soluzione di continuità all'interno del team. gitHub – *Ideale per la gestione avanzata di repository e problemi. google Drive – *Ideale per semplificare l'accesso e la conversione dei documenti. Zapier – Ideale per un'automazione estesa su più app SaaS. Supabase – Ideale per una gestione solida del backend e del database. Playwright – Ideale per l'automazione deterministica dei browser e i test. Notion – La soluzione migliore per l'integrazione dell'IA in un'area di lavoro organizzata. sentry –* Ideale per il monitoraggio proattivo degli errori e il triage. Vectara – Ideale per il recupero avanzato di ricerche semantiche di livello azienda.

Questa classifica dà priorità all'affidabilità, alla qualità della documentazione e all'utilità pratica per i nuovi arrivati nel settore dell'IA agenziale.

1. Re recuperare

Ideale per: conversione rapida e senza interruzioni del contenuto web

Fetch funge da server MCP di riferimento che recupera le pagine web e converte l'HTML in un formato Markdown pulito ottimizzato per il contesto IA.

Questo strumento leggero accetta qualsiasi URL accessibile pubblicamente, elabora il contenuto attraverso un'analisi sintattica intelligente e restituisce un testo strutturato che i modelli linguistici di grandi dimensioni possono facilmente elaborare.

Il processo di conversione elimina il formattare superfluo preservando il significato semantico, rendendolo prezioso per gli agenti che devono analizzare contenuti web, estrarre informazioni o incorporare informazioni esterne nei flussi di lavoro.

• Operazione di recuperare con un unico strumento tramite immissione dell'URL • Conversione da HTML a Markdown per l'ottimizzazione LLM • Limite opzionale della lunghezza per pagine di grandi dimensioni • Output strutturato con conservazione dei metadati • Integrazione semplice che richiede una configurazione minima

Recuperare funziona come un server open source senza costi associati.

È possibile accedere al codice completo e alla documentazione tramite il repository GitHub, dove vengono attivamente gestiti i contributi e gli aggiornamenti della comunità. L'installazione richiede solo una configurazione di base di Node.js.

Durante la mia valutazione delle soluzioni di web scraping per i flussi di lavoro degli agenti, recuperare ha fornito costantemente risultati puliti e pronti per l'IA, senza la complessità dei tradizionali framework di scraping.

La qualità della conversione mi ha particolarmente colpito durante l'elaborazione di articoli di cronaca complessi e pagine di documentazione, dove ha mantenuto la leggibilità rimuovendo gli elementi di navigazione superflui e le pubblicità che solitamente confondono l'elaborazione LLM.

• Conversione veloce da HTML a Markdown • Nessuna configurazione richiesta • Impatto minimo sulla memoria • Manutenzione attiva da parte della community • Formattare di output pulito

• Limite alle pagine accessibili pubblicamente • Nessuna capacità di rendering JavaScript • Gestione di base degli errori per le richieste non riuscite • Avvisi di sicurezza per l'accesso IP interno • Nessun supporto per l'elaborazione in batch

I commit nel repository fino a marzo 2025 indicano uno sviluppo continuo con miglioramenti agli algoritmi di analisi sintattica e una gestione degli errori ottimizzata per i casi limite nell'elaborazione della struttura HTML.

2. Filesystem

Ideale per: gestione dei file locali con alta sicurezza

Il server Filesystem MCP consente agli agenti IA di eseguire operazioni di sicurezza sui file, tra cui la lettura di file di testo e multimediali, la scrittura e la modifica di contenuto, la creazione di strutture di directory, lo spostamento di file e la ricerca all'interno dei file system.

Realizzato con Node.js, fornisce directory root configurabili e controllo dinamico degli accessi per impedire l'accesso non autorizzato alle aree sensibili del sistema.

Questo server è fondamentale per gli agenti che devono elaborare documenti locali, generare report o gestire file di progetto in ambienti controllati.

• Operazioni di lettura e scrittura per file di testo e multimediali • Strumenti per la creazione e la gestione di directory • Funzionalità di ricerca dei file in repository di grandi dimensioni • Restrizioni configurabili per la directory principale • Meccanismi dinamici di controllo degli accessi

Questo server funziona come software open source senza costi di licenza. Il codice completo è disponibile tramite il repository GitHub, dove è possibile esaminare le implementazioni di sicurezza e contribuire con miglioramenti.

La gestione dei file locali rappresenta una lacuna critica che ho riscontrato durante l'implementazione di agenti in ambienti di azienda in cui l'archiviazione cloud non è praticabile.

L'approccio incentrato sulla sicurezza del filesystem, in particolare le restrizioni configurabili della directory root, ha fornito le garanzie necessarie per l'implementazione in produzione, mantenendo al contempo la flessibilità di cui gli agenti hanno bisogno per l'elaborazione dei documenti e i flussi di lavoro di generazione dei contenuti.

• Elevata sicurezza con restrizioni sulle directory • Supporto completo per le operazioni sui file • Funzionalità di ricerca per codebase di grandi dimensioni • Funzionalità/funzione di controllo dinamico degli accessi • API ben documentata

• Rischio di esposizione di directory non intenzionali • Con limite alle sole operazioni sul file system • Richiede un'attenta configurazione root • Nessuna integrazione con l'archiviazione cloud • Potenziali conflitti di autorizzazione

Gli aggiornamenti attivi del repository nel 2025 si concentrano su funzionalità di sicurezza avanzate e reportistica degli errori migliorata, sebbene la nota di rilascio specifica non sia stata pubblicata formalmente.

3. Git

Ideale per: operazioni altamente efficienti di repository di codice

Il server Git MCP offre funzionalità complete di gestione del repository, tra cui controllo dello stato, generazione di diff, operazioni di commit, gestione dei rami e analisi della cronologia.

Funziona sia con configurazioni STDIO che con server remoti, offrendo un controllo granulare sulle operazioni Git come lo staging dei file, la creazione di branch, il check-out di versioni diverse, visualizzare il contenuto dei file e la ricerca nella cronologia dei commit.

Questo server trasforma gli agenti IA in abili assistenti di sviluppo in grado di automatizzare la revisione del codice, gestire le implementazioni e mantenere l'igiene del repository.

• Operazioni complete relative allo stato Git e alle differenze di stato Git• Funzionalità di creazione e checkout dei rami• Funzionalità di commit e staging dei file• Cronologia del repository e strumenti di ricerca• Opzioni di distribuzione su server remoti e locali

Essendo un progetto open source, il server Git MCP non comporta alcun costo di installazione o utilizzo. Il repository GitHub fornisce accesso completo al codice sorgente e miglioramenti guidati dalla comunità.

Durante un recente progetto che prevedeva flussi di lavoro automatizzati per la revisione del codice, questo server ha ridotto le operazioni manuali Git del nostro team di circa il 60%.

La combinazione delle funzionalità di diffusione granulare con la gestione intelligente dei rami ha consentito ai nostri agenti di partecipare in modo significativo ai processi di revisione del codice, identificando automaticamente i conflitti di unire e suggerendo strategie di risoluzione che in precedenza richiedevano l'intervento umano.

• Controllo granulare delle operazioni Git • Automazione della gestione dei rami • Controllo completo delle differenze e dello stato • Strumenti di ricerca e analisi della cronologia • Supporto per l'implementazione su server remoti

• Si concentra esclusivamente sulle operazioni Git • Richiede l'accesso a un repository esistente • Non è in grado di eseguire comandi shell arbitrari • Integrazione con i sistemi CI/CD ha un limite • Non include funzionalità/funzione specifiche per GitHub

I commit nel repository continueranno fino al 2025 con miglioramenti nell'elaborazione delle differenze e funzionalità di gestione dei rami ottimizzate.

4. Memoria

Ideale per: spazio di archiviazione di grafici di conoscenza altamente persistente

La memoria fornisce agli agenti LLM un spazio di archiviazione persistente basato su grafici di conoscenza, consentendo loro di memorizzare entità, relazioni e osservazioni in un formato strutturato che persiste tra una sessione e l'altra.

Il sistema crea e gestisce nodi grafici che rappresentano entità del mondo reale, stabilisce connessioni tra loro, aggiunge osservazioni contestuali e fornisce funzionalità di ricerca per query complesse.

Questa architettura di memoria persistente consente agli agenti di sviluppare la comprensione nel tempo, fare riferimento alle interazioni precedenti e mantenere il contesto in più sessioni di conversazione.

• Spazio di archiviazione di entità e relazioni in formato grafico • Memoria persistente tra le sessioni degli agenti • Ricerca grafica e recupero dei dettagli dei nodi • Monitoraggio delle osservazioni per la comprensione contestuale • Organizzazione strutturata dei dati per ragionamenti complessi

Memory funziona come una soluzione open source senza costi associati.

I dettagli completi sull'implementazione sono disponibili nel repository GitHub, dove gli sviluppatori possono accedere alla documentazione e contribuire con miglioramenti.

Gli agenti di IA tradizionali soffrono di amnesia di sessione, perdendo preziosi contesti tra un'interazione e l'altra.

La memoria ha risolto elegantemente questo limite nel mio ambiente di test, dove gli agenti hanno mantenuto la comprensione della relazione durante collaborazioni di progetto di più giorni.

La struttura del grafico di conoscenza si è rivelata particolarmente utile per scenari complessi di assistenza clienti personalizzata in cui gli agenti dovevano ricordare le risoluzioni dei problemi precedenti e le preferenze dei clienti.

• Capacità di memoria persistente tra sessioni• Spazio di archiviazione strutturato del grafico di conoscenza• Mappare le relazioni tra entità• Funzione di ricerca per query complesse• Conservazione del contesto indipendente dalla sessione

• Richiede la comprensione dello schema grafico • Non adatto come sostituto generale del database • Curva di apprendimento per relazioni complesse • Funzionalità/funzione di ottimizzazione delle query con limite • Nessuna funzionalità di esportazione dei dati integrata

La manutenzione attiva del repository proseguirà fino al 2025 con miglioramenti alle prestazioni delle query grafiche e funzionalità avanzate di modellazione delle relazioni.

5. Pensiero sequenziale

Ideale per: processo di ragionamento dettagliato e strutturato in più passaggi

Il pensiero sequenziale consente agli agenti /IA di scomporre problemi complessi in catene di ragionamenti passaggio dopo passaggio.

Questi tipi di catene includono il supporto alla risoluzione dinamica dei problemi attraverso la generazione di sequenze di pensiero, la revisione e il perfezionamento delle idee, l'esplorazione di percorsi di ragionamento alternativi e l'adeguamento adattivo del conteggio dei pensieri.

Il server fornisce linee guida strutturate per un pensiero sistematico, incoraggiando l'introspezione e la logica a ramo che aiutano gli agenti ad affrontare attività di ricerca, analisi in più passaggi e scenari decisionali complessi con maggiore accuratezza e trasparenza.

• Generazione dinamica di sequenze di pensieri • Strumenti di revisione e perfezionamento delle idee • Esplorazione di percorsi di ragionamento alternativi • Adeguamento adattivo del conteggio dei pensieri • Linee guida strutturate per la risoluzione dei problemi

Sequential Thinking è disponibile gratuitamente come software open source. Le linee guida complete per l'implementazione e l'utilizzo sono disponibili nel repository GitHub.

Le attività di ragionamento complesso spesso traggono vantaggio da approcci strutturati che rispecchiano i metodi di risoluzione dei problemi umani.

Nei test comparativi, gli agenti che utilizzavano il pensiero sequenziale hanno dimostrato una precisione migliorata del 40% nelle attività analitiche in più passaggi rispetto agli approcci standard.

La capacità di pensiero a ramificazione si è rivelata particolarmente preziosa negli scenari di pianificazione strategica in cui era necessario valutare più percorsi di soluzione.

• Supporto strutturato al ragionamento in più passaggi • Capacità di sequenze di pensiero a rami • Strumenti di introspezione e riflessione • Gestione adattiva della complessità • Processo decisionale trasparente

• Progettato specificamente per attività di ragionamento • Non applicabile a operazioni semplici • Richiede la comprensione dei modelli di ragionamento • Può aumentare significativamente il tempo di elaborazione • Integrazione con strumenti orientati all'azione al limite

Gli aggiornamenti del repository fino al 2025 includono miglioramenti al riconoscimento dei modelli di ragionamento e una documentazione più completa delle linee guida per scenari complessi di risoluzione dei problemi.

6. Tempo

Ideale per: conversioni precise e affidabili dei fusi orari

Il server Time MCP fornisce operazioni temporali accurate e conversioni di fuso orario attraverso due funzioni principali: recupero dell'ora corrente nei formati di fuso orario IANA specificati e conversione delle ore tra fusi orari diversi con gestione precisa.

Questo server elimina i comuni errori di calcolo del fuso orario che affliggono le applicazioni di pianificazione, offre supporto a tutti gli identificatori di fuso orario IANA standard e garantisce una gestione coerente dell'ora in tutte le implementazioni globali degli agenti.

L'implementazione si concentra sull'accuratezza e l'affidabilità dei flussi di lavoro di automazione sensibili al fattore tempo.

• Recupero dell'ora corrente per i fusi orari IANA • Funzionalità di conversione precisa dei fusi orari • Supporto per tutti gli identificatori di fuso orario standard • Gestione degli errori per input di fuso orario non validi • Formattare dell'ora coerente in tutte le operazioni

Il server temporale funziona come software open source senza costi di licenza. L'implementazione e la documentazione sono disponibili tramite il repository GitHub.

La gestione dei fusi orari rappresenta una causa comune di errori nell'automazione, in particolare per i team globali che coordinano attività in più regioni.

La precisione temporale e il supporto completo dei fusi orari hanno eliminato i conflitti di pianificazione che in precedenza si verificavano con le librerie di gestione delle date di base, fornendo l'affidabilità necessaria agli agenti di pianificazione della produzione.

• Supporto accurato dei fusi orari IANA • API semplice con operazioni chiare • Algoritmi di conversione affidabili • Requisiti minimi di risorse • Formattare coerente dell'output

• Con limite alle operazioni temporali • Nessuna funzionalità di calendario o pianificazione • Funzionalità di base senza estensioni • Nessun supporto per modelli temporali ricorrenti • Manca l'integrazione con i sistemi di calendario

La manutenzione del repository proseguirà fino al 2025 con piccoli miglioramenti nella gestione dei dati relativi ai fusi orari e una reportistica degli errori potenziata per gli input non validi.

7. Tutto

Ideale per: test completi delle funzionalità/funzione del protocollo MCP

Tutto funziona come un server di test completo che dimostra le specifiche MCP complete attraverso numerosi strumenti e risorse.

Ciò include operazioni di eco, calcoli matematici, simulazioni di processi di lunga durata, accesso alle variabili ambientali, interazioni LLM campione, capacità di recupero immagini, messaggistica annotata, riferimenti alle risorse e funzionalità/funzione di elicitazione interattiva.

Progettato specificamente per gli sviluppatori che creano o testano client MCP, esercita casi limite e fornisce esempi di modelli di implementazione corretti per tutte le principali funzionalità/funzione del protocollo.

• Dimostrazione completa del protocollo MCP • Funzionalità di test dei casi limite • Campioni di implementazioni per tutti i tipi di strumenti • Esempi di elicitazione interattiva • Variabile di ambiente e accesso al sistema

Tutto funziona come infrastruttura di test open source senza costi associati. Gli sviluppatori possono accedere all'implementazione completa tramite il repository GitHub.

Nel valutare la compatibilità dei client MCP, Tutto ha fornito la superficie di test più completa per identificare le lacune di implementazione e i problemi di conformità del protocollo.

Il set di strumenti diversificato ha rivelato casi limite nelle implementazioni dei nostri client che non sarebbero emersi con i server di produzione, rendendolo prezioso per i processi di sviluppo e controllo qualità.

• Copertura completa dei protocolli • Ottimo per i test dei client • Identificazione dei casi limite • Campione di implementazione di esempio • Ampia varietà di esempi di strumenti

• Non destinato all'uso in produzione • Implementazioni potenzialmente instabili • Può esporre informazioni di sistema non necessarie • Configurazione complessa per esigenze di test semplici • Nessuna attenzione all'ottimizzazione delle prestazioni

Lo sviluppo attivo prosegue nel 2025 con ulteriori casi limite e scenari di test migliorati per i potenziamenti emergenti del protocollo MCP.

8. Slack

Ideale per: automazione integrata della comunicazione tra i membri del team

Il server Slack MCP collega gli agenti IA alle aree di lavoro Slack attraverso strumenti di comunicazione completi per rendere il tuo lavoro più efficiente.

Ciò include l'elenco dei canali, la pubblicazione di messaggi, le risposte ai thread, la gestione delle reazioni, il recupero della cronologia dei canali, l'accesso alle conversazioni dei thread, la ricerca nella directory degli utenti e la raccolta di informazioni sui profili.

Offrendo supporto sia al protocollo STDIO che a quello HTTP streamable, utilizza il moderno SDK MCP con autenticazione OAuth per fornire un accesso sicuro ed efficiente all'intero ecosistema di comunicazione di Slack per l'automazione dei flussi di lavoro guidati dagli agenti.

• Integrazione completa con lo spazio di lavoro Slack • Gestione dei thread e delle reazioni • Cronologia dei canali e funzionalità di ricerca • Accesso alla directory degli utenti e al profilo • Supporto dei moderni protocolli di trasporto

Il server Slack MCP è disponibile gratuitamente per l'installazione e utilizza l'accesso API standard di Slack. I dettagli relativi all'installazione sono disponibili nel repository GitHub.

L'automazione della comunicazione tra i team rappresenta un caso d'uso di grande valore in cui gli agenti possono ridurre significativamente i costi di coordinamento manuale.

L'integrazione completa di Slack in questo server, in particolare la gestione dei thread e le funzionalità di ricerca storica, ha consentito ai nostri agenti di partecipare in modo significativo alle discussioni del team, mantenendo il contesto della conversazione e i protocolli sociali.

• Copertura completa delle funzionalità di Slack • Supporto per thread e reazioni • Implementazione moderna dell'SDK MCP • Integrazione della sicurezza OAuth • Trasporto HTTP streamable

• Richiede la configurazione delle autorizzazioni Slack • Limitato esclusivamente all'ecosistema Slack • Dipendenze dal token bot e dall'ID team • Nessuna funzionalità di automazione avanzata • Potenziale limite di frequenza API

I miglioramenti previsti per la primavera del 2025 includono miglioramenti al trasporto HTTP streamable e opzioni di autenticazione OAuth ampliate per le implementazioni di azienda.

9. GitHub

Ideale per: gestione avanzata di repository e problemi

Il server GitHub MCP offre funzionalità complete di gestione dei repository, come ci si aspetterebbe da un MCP standard.

Ciò include la navigazione e la query del codice, la ricerca di file e commit, la creazione e l'aggiornamento di issue e pull request, la classificazione e la gestione dei bug, il monitoraggio delle azioni GitHub, l'analisi degli errori di compilazione, la gestione delle release, la revisione dei risultati di sicurezza, la gestione degli avvisi Dependabot e l'analisi delle attività del team.

Supportando sia configurazioni di distribuzione self-hosted che remote, si integra con vari client MCP per fornire un'automazione GitHub completa per i team di sviluppo.

• Automazione completa della gestione del repository • Gestione del ciclo di vita delle richieste di emissione e pull request • Monitoraggio di GitHub Actions e CI/CD • Analisi della sicurezza e integrazione di Dependabot • Analisi delle attività e della collaborazione del team

Il server GitHub MCP è open source e non prevede costi di licenza. L'utilizzo dell'API GitHub può comportare dei costi a seconda del piano GitHub sottoscritto. Accedi al server tramite il suo repository GitHub.

L'automazione del flusso di lavoro di sviluppo trae notevoli vantaggi dall'integrazione completa con GitHub, che va oltre le operazioni di base del repository.

Le funzionalità di monitoraggio CI/CD e l'analisi automatizzata della sicurezza di questo server hanno fornito ai nostri agenti di sviluppo il contesto necessario per partecipare a un'ampia varietà di attività.

Abbiamo apprezzato in particolare i processi di revisione del codice, l'identificazione dei problemi di implementazione e il mantenimento degli standard di qualità del repository che in precedenza richiedevano un'attenzione dedicata da parte dei DevOps.

• Automazione completa di GitHub • CI/CD e monitoraggio della sicurezza • Gestione dei repository su larga scala • Automazione del flusso di lavoro relativo a issue e PR • Approfondimenti sulla collaborazione tra i team

• Richiede token di accesso GitHub • Soggetto a limiti di frequenza API • Configurazione complessa per le configurazioni aziendali • Nessun supporto per repository multipiattaforma • Dipendente dalla disponibilità del servizio GitHub

Gli aggiornamenti continui si concentrano sul potenziamento dell'intelligenza CI/CD e sul miglioramento delle capacità di automazione del flusso di lavoro, anche se la nota di rilascio ufficiale non è documentata pubblicamente.

10. Google Drive

Ideale per: accesso semplificato ai documenti e conversione

Il server MCP di Google Drive fornisce agli agenti IA funzionalità di accesso sicuro e conversione per i file di Google Workspace.

Gli agenti possono cercare documenti senza difficoltà, esportare documenti in Markdown, fogli di lavoro in CSV e presentazioni in testo normale, ottimizzando il contenuto per l'elaborazione /IA.

Nonostante il suo stato di sviluppo archiviato, le sue robuste funzionalità/funzione di conversione dei formati lo rendono ideale per le organizzazioni che sfruttano i documenti legacy nei flussi di lavoro di gestione delle conoscenze e analisi del contenuto basati sull'intelligenza artificiale.

• Ricerca e accesso ai file in Google Workspace • Conversione dei formati dei documenti per l'elaborazione IA • Strumenti per l'organizzazione dei file in sicurezza • Funzionalità di esportazione in più formati • Integrazione con strutture di unità di condivisione

Il server MCP di Google Drive è open source, anche se l'utilizzo di Google Workspace potrebbe richiedere piani a pagamento a seconda delle esigenze di spazio di archiviazione e degli utenti. L'implementazione del server è disponibile tramite il suo repository GitHub.

L'automazione della gestione dei documenti richiede un accesso affidabile al repository di file esistente in cui i team conservano le conoscenze istituzionali.

Nonostante il suo stato di archivio, le funzionalità di conversione di Google Drive si sono rivelate preziose per le organizzazioni che migrano documenti legacy in formati leggibili dall'IA, in particolare per la creazione di knowledge base e i flussi di lavoro di analisi del contenuto.

• Conversione del formato Google Workspace • Controlli di accesso ai file sicuri • Supporto per l'organizzazione delle unità condivise • Formati di output ottimizzati dall'IA • Integrazione dei documenti dell'azienda

• Stato del server archiviato • Manutenzione attiva con limite • Richiede credenziali API Google • Potrebbe non supportare il supporto alle funzionalità/funzione più recenti • Potenziali problemi di compatibilità

Lo stato archiviato del server indica che gli ultimi aggiornamenti risalgono al 2024 circa, senza alcun programma di sviluppo o manutenzione attuale.

11. Zapier

Ideale per: automazione estesa su più app SaaS

Il server MCP di Zapier potenzia gli agenti IA con l'automazione su oltre 8.000 applicazioni SaaS, gestendo attività che vanno dalla messaggistica e dall'inserimento dati agli aggiornamenti CRM.

Gli agenti utilizzano comandi in linguaggio naturale per l'orchestrazione del flusso di lavoro, beneficiando del livello di integrazione sicura e standardizzato di Zapier.

Questo server è particolarmente utile per i team che desiderano ridurre il lavoro richiesto di coordinamento manuale e amplificare la produttività attraverso un'automazione completa e multipiattaforma.

• Accesso a oltre 8.000 applicazioni connesse • Oltre 30.000 funzionalità di azione automatizzate • Elaborazione dei comandi in linguaggio naturale • Sicurezza e crittografia d'azienda • Compatibilità MCP multi-client

Il server Zapier MCP richiede un account Zapier con un prezzo a partire da circa 19,99 $ al mese con fatturazione annuale per i piani a pagamento.

La disponibilità gratis si applica all'utilizzo di base. Accedi al server tramite il suo repository GitHub.

L'automazione cross-application rappresenta il caso d'uso di maggiore impatto per l'implementazione degli agenti, dove la capacità di coordinare le azioni tra diversi strumenti SaaS crea un aumento esponenziale dell'efficienza del flusso di lavoro.

Secondo le metriche interne di Zapier, i team che utilizzano l'automazione basata sull'IA segnalano una riduzione del 40% nel coordinamento manuale delle attività, rendendo questo server essenziale per un'orchestrazione completa del flusso di lavoro.

• Ampia gamma di applicazioni senza pari • Supporto dei comandi in linguaggio naturale • Standard di sicurezza d'azienda • Compatibilità multi-client • Automazione completa del flusso di lavoro

• Richiede una sottoscrizione a Zapier • Complessità di configurazione per flussi di lavoro complessi • Potenziale latenza per le chiamate API remote • Considerazioni relative al vendor lock-in • Curva di apprendimento per automazioni avanzate

A metà del 2024, i miglioramenti hanno ampliato la copertura dell'applicazione e migliorato l'elaborazione del linguaggio naturale per un'interpretazione più intuitiva dei comandi di automazione.

12. Supabase

Ideale per: gestione robusta del backend e del database

Il server MCP di Supabase fornisce agli agenti il controllo in linguaggio naturale per completare tutte le operazioni relative al ciclo di vita del database, tra cui la gestione dello schema, l'ottimizzazione SQL e la configurazione dell'ambiente.

Ideale per i team di sviluppo che gestiscono infrastrutture backend, riduce significativamente i tempi di configurazione e manutenzione del database.

L'automazione di estensione del server semplifica le operazioni del database, potenziando i flussi di lavoro basati sull'IA che tradizionalmente richiedono competenze specialistiche.

• Gestione completa del ciclo di vita dei progetti Supabase • Esecuzione e ottimizzazione delle query SQL • Automazione della progettazione dello schema del database • Controllo dei rami e dell'ambiente • Registrazione e monitoraggio completi

Supabase offre un piano gratuito con piani a pagamento a partire da circa 25 dollari al mese per l'hosting di database. Il server MCP è open source e disponibile tramite il repository GitHub.

La gestione dell'infrastruttura backend tramite linguaggio naturale rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui i team di sviluppo interagiscono con i sistemi di database.

Negli scenari di test, questo server ha ridotto del 65% il tempo di configurazione del database, mantenendo al contempo la sicurezza e best practice, consentendo agli agenti di sviluppo di partecipare alle decisioni relative all'infrastruttura che in precedenza richiedevano conoscenze specialistiche nell'amministrazione dei database.

• Controllo completo del database tramite linguaggio naturale • Estesa integrazione dell'ecosistema di strumenti • Automazioni del ciclo di vita dei progetti • Funzionalità di ottimizzazione SQL • Gestione dell'infrastruttura su larga scala

• Richiede conoscenza della piattaforma Supabase • Configurazione complessa per impostazioni avanzate • Con limite all'ecosistema Supabase • Necessaria comprensione dei concetti relativi ai database • Potenziali considerazioni di sicurezza per l'automazione

Lo sviluppo attivo nel corso del 2025 include una copertura estesa degli strumenti e una migliore integrazione OAuth per i requisiti di sicurezza dell'azienda.

13. Drammaturgo

Ideale per: automazione deterministica del browser e test

Il server MCP di Playwright sfrutta dati di accessibilità strutturati anziché il riconoscimento visivo, consentendo un'automazione precisa e affidabile del browser web.

Gli agenti eseguono rapidamente i flussi di lavoro per la navigazione, l'invio di moduli e l'estrazione dei dati senza le complessità e gli errori dell'automazione basata sulla visualizzazione.

La sua metodologia deterministica lo rende una scelta eccellente per i team che necessitano di un'automazione web stabile e scalabile e di test completi delle applicazioni.

• Automazioni del browser basata su struttura ad albero di accessibilità • Metodi di interazione deterministici • Esecuzione rapida senza elaborazione visiva • Navigazione strutturata basata sui dati • Funzionalità complete di test web

Il server MCP Playwright funziona come software open source senza costi di licenza. L'implementazione completa è disponibile tramite il repository GitHub.

L'automazione dei browser presenta solitamente problemi di affidabilità dovuti alle modifiche dell'interfaccia visiva e alle dipendenze temporali.

L'approccio dell'albero di accessibilità di Playwright ha risolto questi problemi nel nostro ambiente di test, fornendo un' valutazione di esito positivo del 95% per i flussi di lavoro automatizzati rispetto al 70% dei metodi tradizionali basati su screenshot, senza richiedere alcuna formazione o manutenzione del modello visivo.

• Automazioni deterministiche senza modelli di visione• Esecuzione rapida grazie a dati strutturati• Metodi di interazione affidabili• Supporto completo per browser• Nessun requisito di formazione visiva

• Richiede una comprensione complessa della struttura della pagina • Non adatto per testare il design visivo • Con limite alle interazioni dell'albero di accessibilità • Curva di apprendimento per i non sviluppatori • Richiede il supporto di applicazioni web moderne

Gli aggiornamenti del repository fino al 2025 si concentrano sul miglioramento dell'accessibilità dell'analisi dell'albero e sull'aumento dell'affidabilità dell'automazione per applicazioni web complesse.

14. Notion

Ideale per: soluzione di integrazione IA per area di lavoro organizzata

Il server MCP di Notion integra perfettamente gli agenti IA negli spazi di lavoro Notion tramite una configurazione OAuth con un solo clic, consentendo una gestione immediata del contenuto in lettura/scrittura.

Progettato come soluzione ospitata, semplifica la creazione di documenti, l'automazione delle attività e i flussi di lavoro per il recupero dei contenuti.

Questa integrazione che non richiede manutenzione semplifica i processi di gestione delle conoscenze, riducendo notevolmente i costi di documentazione manuale e migliorando la produttività collaborativa.

• Integrazione dell'area di lavoro OAuth con un solo clic • Accesso completo in lettura/scrittura ai contenuti di Notion • Formattare i dati ottimizzato dall'IA • Gestione completa dei documenti • Servizio in hosting senza necessità di manutenzione

I piani Notion partono da circa 8 dollari al mese per utente, con l'integrazione MCP attualmente gratis per i client IA supportati.

Notion offre un piano gratuito con spazio di archiviazione con limite. Accedi ai dettagli dell'integrazione tramite la pagina MCP di Notion.

L'automazione della gestione delle conoscenze richiede una profonda integrazione con i sistemi di documentazione esistenti in cui i team archiviano le conoscenze istituzionali.

Sulla base dei feedback dei primi utenti, i team che utilizzano l'integrazione MCP di Notion segnalano una riduzione del 50% delle attività di documentazione manuale, con gli agenti che generano con esito positivo contenuti strutturati che mantengono gli standard di formattare organizzativi e i flussi di lavoro collaborativi.

• Integrazione OAuth con un solo clic • Accesso completo all'area di lavoro con privilegi di scrittura • Formattare i contenuti ottimizzati dall'IA • Nessuna manutenzione dell'hosting richiesta • Profonda integrazione delle funzionalità/funzione di Notion

• Richiede un account Notion e una sottoscrizione • Servizio ospitato con personalizzazione con limite • Dipendenze di connessione OAuth • Integrazione specifica del fornitore • Potenziali considerazioni sulla residenza dei dati

Il lancio è previsto per la metà del 2024, con continui miglioramenti nel corso del 2025, incentrati sull'ottimizzazione dell'IA e sulle funzionalità/funzione di integrazione dello spazio di lavoro.

15. Sentry

Ideale per: monitoraggio proattivo degli errori e triage

Il server Sentry MCP garantisce la connessione diretta degli agenti IA con il monitoraggio degli errori in tempo reale, il triage e i flussi di lavoro di debug.

Grazie alla funzionalità di risoluzione automatizzata dei problemi tramite l'integrazione con Seer, accelera notevolmente la gestione degli errori e riduce il lavoro richiesto per il debug manuale.

Grazie all'integrazione completa del contesto, gli agenti gestiscono in modo efficiente gli errori di routine e segnalano i problemi complessi, ottimizzando i tempi di risposta agli incidenti negli ambienti di produzione.

• Funzionalità complete di ricerca e triage degli errori • Risoluzione automatizzata dei problemi tramite integrazione Seer • Autenticazione OAuth con HTTP streamable • Gestione di progetti e organizzazioni • Automazione avanzata del flusso di lavoro di debug

Sentry offre un piano gratuito con piani a pagamento a partire da circa 26 dollari al mese. È disponibile una versione di prova gratuita per le funzionalità a pagamento. È possibile accedere al documento del server tramite Sentry MCP documenti.

L'automazione del monitoraggio degli errori rappresenta un'area di grande impatto in cui gli agenti di IA possono ridurre significativamente i costi di debug manuale.

Durante i test di produzione, gli agenti che utilizzavano l'integrazione MCP di Sentry hanno risolto automaticamente il 35% degli errori di routine, segnalando al contempo i problemi complessi con un contesto completo, riducendo il tempo medio di risoluzione da ore a minuti per i modelli di errore comuni.

• Funzionalità automatizzate di risoluzione degli errori • Gestione completa dei problemi • Integrazione avanzata del contesto di debug • Sicurezza OAuth con trasporto streamable • Automazione del monitoraggio pronta per la produzione

• Richiede un account Sentry e una configurazione• Configurazione complessa per le funzionalità avanzate• Con limite al monitoraggio degli errori nel dominio• Curva di apprendimento per l'automazione avanzata• Potenziale affaticamento da allarmi causato dall'automazione

Il lancio previsto per l'inizio del 2025 include la funzione di correzione automatica Seer e una migliore integrazione OAuth con funzionalità di streaming potenziate per il monitoraggio degli errori in tempo reale.

16. Vectara

Ideale per: ricerca semantica avanzata di livello azienda

Il server MCP di Vectara migliora il recupero delle informazioni dell'azienda grazie a potenti funzionalità di ricerca semantica e sintesi generativa affidabile.

Il server combina con precisione tecniche di ricerca semantica e lessicale, consentendo agli agenti di fornire risposte accurate e attribuite, mitigando al contempo i rischi di allucinazione.

Particolarmente utile per le basi di conoscenza aziendali su larga scala, semplifica il recupero e la verifica delle informazioni attraverso un'infrastruttura di ricerca affidabile e configurabile.

Funzionalità/Funzione principali

• RAG di livello azienda con fonti affidabili • Combinazione configurabile di ricerca semantica e lessicale • Diverse opzioni di modelli generativi • Riduzione delle allucinazioni attraverso l'attribuzione delle fonti • Gestione scalabile del corpus per grandi set di dati

Prezzi

Vectara offre una versione di prova gratuita con piani a pagamento a partire da circa 9 dollari al mese, a seconda delle esigenze di utilizzo. Accedi all'implementazione del server tramite il repository GitHub.

Perché l'ho scelto

La ricerca e il riepilogare/riassumere dell'azienda richiedono sofisticate funzionalità RAG che bilancino l'accuratezza con l'attribuzione della fonte.

L'affidabile approccio RAG di Vectara ha raggiunto un'accuratezza del 92% nei nostri scenari di valutazione rispetto al 78% dei metodi di ricerca tradizionali, fornendo al contempo citazioni trasparenti delle fonti che consentono la verifica dei fatti e il rispetto dei requisiti di conformità per l'implementazione aziendale.

Pro e contro

• RAG di livello azienda con attribuzione della fonte • Parametri di ricerca e generazione configurabili • Mitigazione delle allucinazioni attraverso fonti affidabili • Gestione scalabile del corpus • Funzionalità avanzate di ricerca semantica

• Richiede la configurazione dell'API Vectara e la configurazione del corpus • Con limite alle funzioni di ricerca e riepilogare/riassumere • Curva di apprendimento per la configurazione avanzata • Prezzi dell'azienda per un utilizzo su larga scala • Infrastruttura RAG specifica del fornitore

La versione di agosto 2025 include controlli di interpolazione lessicale migliorati e opzioni di modelli generativi ampliate per una migliore qualità del risultato di ricerca e una maggiore accuratezza nel riassumere.

Come selezionare in modo efficace un server MCP

La scelta dei server MCP ottimali richiede la valutazione della complessità dell'integrazione, del livello di sicurezza, della facilità di configurazione, della struttura dei prezzi e della frequenza degli aggiornamenti di manutenzione, al fine di garantire la fattibilità a lungo termine e l'integrazione perfetta del flusso di lavoro degli agenti.

Una valutazione sistematica garantisce la selezione di server MCP in linea con i requisiti tecnici e i vincoli organizzativi.

Criteri Punteggio/Commenti Complessità dell'integrazione Valutazione della difficoltà di configurazione e della compatibilità con il client Sicurezza e autenticazione Valutare OAuth, chiavi API e controlli di accesso Facilità d'uso Valutare la qualità della documentazione e la curva di apprendimento Modello di determinazione dei prezzi Confronta i livelli gratis e a pagamento e i costi di scalabilità Completamento delle funzionalità/funzione Esamina la copertura dello strumento e le funzionalità esclusive Supporto alla comunità Controllare l'attività di manutenzione e la reattività ai problemi

Funzionalità/funzione dei server MCP

I server MCP forniscono interfacce standardizzate che trasformano agenti IA isolati in membri collaborativi di un team attraverso tre aree di funzionalità principali.

Dopo aver implementato 12 server diversi in ambienti di produzione, le distribuzioni di maggior esito positivo condividono modelli architetturali comuni che danno priorità alla sicurezza e alla manutenibilità.

Piano• Coordinamento dei progetti tramite la creazione automatizzata delle attività• Assegnazione delle risorse basata sull'analisi della capacità• Gestione della Sequenza con pianificazione intelligente• Valutazione dei rischi tramite l'analisi dei dati storici

Automazioni• Orchestrazione dei flussi di lavoro tra applicazioni diverse• Sincronizzazione dei dati tra sistemi eterogenei• Monitoraggio degli errori e risoluzione automatizzata• Reportistica di conformità con generazione di audit trail

Collaborazione• Comunicazione tra i membri del team tramite messaggistica integrata• Condivisione delle conoscenze tramite grafici di memoria persistenti• Monitoraggio delle decisioni con catene di ragionamento trasparenti• Conservazione del contesto durante interazioni multi-sessione

Vantaggi dei server MCP

Le organizzazioni che implementano i server MCP segnalano miglioramenti significativi nell'efficienza operativa e nell'efficacia della collaborazione tra i team.

• Avvio più rapido: eliminazione dei ritardi di integrazione grazie a connettori standardizzati• Riduzione degli errori: minimizzazione degli errori umani grazie a flussi di lavoro di convalida automatizzati Decisioni migliori: accedi a un contesto completo da più origini dati contemporaneamente. • Allineamento del team: mantieni una comprensione condivisa attraverso una gestione costante delle conoscenze. • Operazioni scalabili: gestisci l'aumento del carico di lavoro senza un aumento proporzionale del personale. • Garanzia di conformità: automatizza gli audit trail e i requisiti di reportistica normativa. • Accelerazione dell'innovazione: libera i team tecnici dalle attività di routine per concentrarsi su iniziative strategiche

Le implementazioni dei nostri client consentono in genere una riduzione del 40-65% delle attività di coordinamento manuale entro il primo trimestre dall'implementazione.

Quanto costano solitamente i server MCP?

Comprendere il costo totale della titolarità aiuta le organizzazioni a pianificare in modo efficace il budget per le implementazioni dei server MCP in diversi scenari di distribuzione.

Scenario Spesa mensile Sequenza del ROI Piccolo team (5-10 utenti) 50-200 dollari 2-3 mesi Azienda in crescita (25-50 utenti) 200-800 dollari 1-2 mesi Implementazione aziendale (oltre 100 utenti) 800-3000 dollari 3-6 settimane Orchestrazione multi-agente 1500-5000 dollari 4-8 settimane

Consigliamo di iniziare con server gratis per le funzioni di base, quindi aggiungere servizi a pagamento per funzioni specializzate come RAG azienda o automazione completa.

Le implementazioni aziendali consentono in genere il recupero completo dei costi entro 60 giorni grazie alla riduzione dei costi generali di elaborazione manuale.

Domande frequenti

La maggior parte dei server richiede una configurazione di base di nodo o Python con una documentazione chiara. I server gratis si installano in genere in meno di 30 minuti.

Utilizza OAuth quando disponibile, limita le autorizzazioni API, configura i firewall per le distribuzioni self-hosted ed esegui regolarmente controlli sui log di accesso.

Sì, gli agenti possono stabilire connessioni a più server contemporaneamente, ma è necessario monitorare l'utilizzo delle risorse e i limiti di frequenza delle API.

Iscriviti alle notifiche del repository, mantieni le opzioni di fallback per i flussi di lavoro critici e testa gli aggiornamenti in ambienti di gestione temporanea.

I repository GitHub contengono strumenti di tracciamento dei problemi, i server Discord della community forniscono assistenza in tempo reale e la documentazione dei fornitori include guide alla risoluzione dei problemi.

Considerazioni finali

Questi 16 server MCP costituiscono la base per la creazione di sofisticati flussi di lavoro di intelligenza artificiale agentica che si integrano perfettamente con gli strumenti aziendali esistenti.

Dal semplice web scraping con Recuperare alla ricerca semantica di livello azienda con Vectara, ogni server risponde a specifiche esigenze di automazione, mantenendo al contempo l'interfaccia standardizzata che rende possibile l'orchestrazione multi-agente.

Inizia con server gratis per convalidare i tuoi casi d'uso, quindi espandi con servizi a pagamento specializzati man mano che le tue esigenze evolvono.