Spiegazione della soluzione Salesforce Agentic IA

Sono molte le aziende che utilizzano l'IA e offrono soluzioni creative personalizzate ai propri clienti, ma Salesforce si distingue tra tutte.

Salesforce Agentforce ridefinisce il lavoro digitale consentendo alle aziende di implementare agenti autonomi basati sull'IA che analizzano i dati, prendono decisioni e gestiscono le attività di commerciale, assistenza e marketing.

Con un ecosistema integrato basato su Atlas Reasoning Engine e Data Cloud, offre un approccio trasformativo all'automazione aziendale.

Innanzitutto, Salesforce fornisce effettivamente un'intelligenza artificiale agentica?

Punti chiave

Salesforce Agentforce implementa l'IA autonoma in tutte le operazioni aziendali.

Utilizza Atlas Reasoning Engine per l'automazione intelligente del processo decisionale.

Data Cloud offre un'integrazione unificata e senza copia dei dati aziendali.

Monitoraggio e sicurezza completi grazie all'architettura modulare basata sull'IA.

Salesforce offre l'intelligenza artificiale Agentic?

Sì, Salesforce offre un'intelligenza artificiale agentica attraverso la sua piattaforma Agentforce. Salesforce Agentforce è una piattaforma di lavoro digitale che consente alle aziende di creare e implementare agenti IA autonomi su larga scala.

Lanciato nel settembre 2024 e aggiornato nel giugno 2025, Agentforce combina Atlas Reasoning Engine, Data Cloud, azioni predefinite e un Agent Builder low-code per consentire agli agenti di analizzare i dati, prendere decisioni ed eseguire attività nei flussi di lavoro di vendita, assistenza e marketing.

Questa suite completa pone Salesforce in posizione di leader nell'IA agentica aziendale, andando oltre i semplici chatbot per offrire veri e propri lavoratori digitali.

Vediamo ora come funziona questo sofisticato sistema.

Panoramica delle funzionalità: Salesforce Agentic Suite

Salesforce Agentic Suite integra diversi componenti tecnici per offrire una piattaforma unificata per lo sviluppo e l'implementazione degli agenti.

Ogni funzionalità si basa sulle altre per creare un ecosistema coeso per operazioni autonome.

Funzionalità Dettagli Pianificazione e coordinamento Atlas Reasoning Engine con pianificatore modulare, selettore di azioni e moduli di riflessione Memoria e archivio contestuale Livello dati unificato Data Cloud con accesso zero-copy a dati CRM, ERP e di terze parti. Richiamo dello strumento Oltre 100 azioni predefinite tramite connettori a Salesforce Flusso, MuleSoft, Slack e server MCP. Guardrail e politica Architettura sicura fin dalla progettazione con whitelist di strumenti, validatori di output e tag delle identità. Osservabilità e monitoraggio Centro di comando con tracciamento a livello di passaggio, metriche e supporto OpenTelemetry

Questo set completo di funzionalità consente alle aziende di creare agenti pronti per la produzione che si integrano perfettamente con i sistemi aziendali esistenti.

Come lavora Salesforce Agentforce sotto il cofano

L'architettura tecnica di Salesforce Agentforce opera attraverso sei livelli integrati che lavorano insieme per fornire funzionalità autonome agli agenti.

Atlas Reasoning Engine ha un piano per pianificare sequenze di attività utilizzando un'orchestrazione modulare. Action Selector sceglie gli strumenti appropriati dalla libreria di connettori disponibili. Data Cloud provider dati aziendali unificati con accesso zero-copy. Le azioni predefinite richiamano Salesforce Flusso, MuleSoft e servizi di terze parti. I guardrail garantiscono la conformità attraverso whitelist di strumenti e validatori di output. Centro di comando monitora le prestazioni in tempo reale con tracciamento a livello di passaggio.

Questo approccio stratificato garantisce che gli agenti possano ragionare su scenari aziendali complessi, mantenendo al contempo standard di sicurezza e osservabilità di livello azienda.

Prezzi e licenze: quanto costa Agentic IA di Salesforce

Il prezzo di Salesforce Agentforce non è stato reso pubblico, ma è probabile che la piattaforma sia inclusa nei piani Einstein 1 e Customer 360 piuttosto che venduta come prodotto autonomo.

L'azienda offre solitamente organizzazioni di sviluppatori gratis per i test iniziali, anche se le funzionalità/funzione di Agentforce potrebbero avere un limite nelle versioni di prova.

I modelli di prezzo previsti combinano i costi di esecuzione per agente con i costi di consumo di Data Cloud, mentre i connettori dei partner potrebbero richiedere sottoscrizioni separate.

L'aggiornamento di giugno 2025 ha introdotto Centro di comando, oltre 100 nuove azioni e connettori MCP senza specificare costi aggiuntivi.

Questo approccio integrato riflette la strategia di Salesforce di integrare le funzionalità di agenzia nel suo più ampio ecosistema di piattaforme.

Punti chiave e lacune critiche di Salesforce Agentic IA

Salesforce Agentforce presenta diversi punti di forza convincenti che lo distinguono nel panorama dell'intelligenza artificiale agentica.

Il motore di ragionamento Atlas offre sofisticate funzionalità di pianificazione modulare, mentre il Data Cloud unificato elimina i silos di dati grazie all'accesso zero-copy ai sistemi dell'azienda.

Il generatore di agenti low-code democratizza la creazione di agenti, mentre il Centro di comando offre un'osservabilità di livello azienda con tracciamento dettagliato a livello di singolo passaggio.

Tuttavia, la natura proprietaria dell'Atlas Reasoning Engine può determinare limiti alla trasparenza e alla personalizzazione rispetto ai framework aperti.

Inoltre, la dipendenza dai server MCP dei partner potrebbe ritardare i tempi di integrazione e l'ecosistema, ancora in fase iniziale, necessita di ulteriore maturazione.

I dati rimangono bloccati all'interno dell'ecosistema Salesforce, richiedendo MuleSoft o connettori di terze parti per l'accesso a database esterni.

Questi limiti devono essere valutati attentamente rispetto ai punti di forza della piattaforma al momento di prendere decisioni tecniche.

Introduzione all'IA di Salesforce Agentic in 8 passaggi

La creazione del tuo primo agente Salesforce richiede un piano sistematico e una configurazione su più componenti della piattaforma.

La maggior parte dei team ottiene l'implementazione iniziale entro 2-4 settimane seguendo questo approccio strutturato.

Registrati per un'organizzazione di sviluppatori Salesforce con accesso a Einstein 1 Configura le connessioni Data Cloud ai tuoi sistemi CRM ed ERP esistenti Progetta i flussi di lavoro degli agenti utilizzando l'interfaccia Agent Builder low-code Seleziona azioni predefinite dalla libreria di connettori con oltre 100 opzioni disponibili Implementa misure di sicurezza e politiche di conformità tramite la gestione delle identità Distribuisci agenti in un ambiente sandbox per i test iniziali Monitorate le prestazioni attraverso i dashboard di osservabilità del Centro di comando Scala gli agenti esiti positivi alla produzione con adeguati controlli di governance

Questa sequenza di implementazione fornisce un percorso realistico per il passaggio alla produzione, garantendo al contempo il rispetto dei protocolli di test e governance appropriati.

Roadmap e prospettive competitive per Salesforce Agentic IA

Salesforce continua a investire massicciamente nelle funzionalità di IA agentica, con il piano di integrare ulteriori modelli linguistici di grandi dimensioni, tra cui Anthropic Claude, Gemini e AI21.

Gli elementi della roadmap futura includono il potenziamento delle capacità di memoria e piano degli agenti, oltre a strutture di prezzo più dettagliate previste per il 2026.

L'espansione dell'ecosistema aperto con oltre 30 server MCP partner assegna ad Agentforce una posizione competitiva rispetto ad AWS Bedrock AgentCore e Agent Framework di Microsoft.

Domande frequenti

Gli agenti di Agentforce possono intraprendere azioni autonome in tutti i sistemi aziendali, non solo rispondere alle query. Utilizzano Atlas Reasoning Engine per il piano e il processo decisionale.

Costruito in modo nativo sulla piattaforma Salesforce, Agentforce accede ai dati esistenti tramite Data Cloud ed esegue azioni tramite Salesforce Flusso e connettori MuleSoft in modo trasparente.

Agent Builder fornisce interfacce low-code per agenti di base, anche se implementazioni complesse potrebbero richiedere lo sviluppo di codice professionale e competenze ingegneristiche prompt.

Sì, tramite server MCP e connettori partner, tra cui integrazioni AWS, Box, Google Cloud, PayPal e Stripe disponibili tramite il marketplace AgentExchange.

Centro di comando offre tracciamento a livello di passaggio, metriche delle prestazioni e integrazione OpenTelemetry per un monitoraggio completo del comportamento e dei risultati degli agenti.

Passaggi successivi e lista di controllo delle azioni

Salesforce Agentforce rappresenta una piattaforma matura e pronta per le aziende che consente di implementare agenti IA autonomi con sofisticate capacità di ragionamento, integrazione completa dei dati e solide funzionalità di osservabilità.

Il punto di forza della piattaforma risiede nella sua integrazione nativa con Salesforce e nella sua accessibilità low-code, anche se le organizzazioni dovrebbero valutare attentamente le considerazioni relative al vendor lock-in e alla complessità dell'integrazione per i sistemi esterni.

Per procedere con la valutazione, completare queste attività essenziali: