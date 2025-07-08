Ti presentiamo Brain Max: la super app AI che crea la connessione tra il tuo contesto di lavoro ed elimina la proliferazione dell'IA.

Hai presente quella sensazione quando apri il computer e vedi decine di strumenti di IA diversi che ti fissano?

ChatGPT per una cosa. Claude per un'altra. Perplexity per la ricerca. Un'altra IA per le immagini. Un'IA per il tuo CRM. Un'IA per i tuoi documenti.

Ciascuna con il proprio login, la propria finestra contestuale, la propria sottoscrizione.

Siamo passati dall'IA come soluzione all'IA come problema.

Invece di risparmiare tempo, siamo sommersi da una miriade di strumenti scollegati tra loro che non comunicano tra loro, non comprendono il nostro lavoro e sicuramente non comprendono noi.

Questo è AI Sprawl.

Ed è il killer silenzioso della produttività nel posto di lavoro moderno.

Pensaci:

Ogni volta che passi da uno strumento di IA all'altro, perdi il contesto .

Ogni volta che copiate e incollate da un'app all'altra, perdete tempo .

Ogni volta che spieghi il tuo progetto a un altro chatbot, perdi slancio.

Ogni nuovo strumento di IA promette miracoli, ma finisce per creare più compartimenti stagni, più confusione e più lavoro superfluo.

Questo non è il futuro che ci era stato promesso. Questo non è il futuro che meriti.

Oggi eliminiamo la proliferazione dell'IA con Brain MAX

Siamo entusiasti di presentare ClickUp Brain MAX, la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro.

Non si tratta dell'ennesimo strumento IA da aggiungere alla tua collezione.

Questa è la prima app di IA contestuale che sostituisce tutte le altre.

Brain MAX è il risultato della connessione dell'IA con l'intero contesto del lavoro.

Conosce le tue attività, i tuoi documenti, le tue riunioni, il tuo team e tutte le app che utilizzi.

Un'unica IA per cercare, chiedere, automatizzare ed eseguire qualsiasi operazione.

Come l'IA contestuale trasforma la produttività sul posto di lavoro

Usafrucia il potere dell'IA contestuale

A differenza dell'IA generica che parte ogni volta da zero, ClickUp AI fa riferimento a tutto il tuo lavoro per fornire risposte pertinenti, senza più risposte IA generiche.

Ricerca unificata in tutte le tue app

Effettua ricerche istantanee su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, sul web e altro ancora.

Non dovrai più cercare all'infinito i file persi.

Produttività basata sulla voce

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e dare un comando al tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi.

Non si tratta solo di comodità, ma di un cambiamento fondamentale nel modo in cui interagiamo con il nostro lavoro.

Un'app, un'unica sottoscrizione, un'unica fonte di verità

Brain MAX sostituisce decine di strumenti di IA scollegati tra loro, come ChatGPT, Claude e Perplexity, con un'unica soluzione indipendente da LLM e pronta per l'uso in azienda.

Cosa rende Brain MAX diverso dagli altri

Brain MAX non è un miglioramento incrementale.

Si tratta di un cambiamento fondamentale nel modo in cui lavoriamo con l'IA:

Non dovrai più copiare e incollare tra diversi strumenti.

Non dovrai più spiegare il contesto più e più volte.

Non dovrai più cercare tra una dozzina di app per trovare ciò che ti serve.

Un'unica IA che sa tutto quello che sai tu, trova tutto quello che ti serve e funziona ovunque tu lavori.

Funzionalità/funzione di Brain MAX

🧠 Intelligenza artificiale contestuale che ti capisce

Brain MAX capisce il tuo lavoro come nessun altro.

Conosce i tuoi progetti, il tuo team, le tue scadenze e la tua storia lavorativa, così puoi ottenere risposte e automazioni che hanno davvero senso. Niente più risposte generiche e fuori contesto dell'IA.

🔍 Cerca tutto, all'istante

Un'unica casella di ricerca per tutta la tua vita digitale.

Trova ciò che ti serve tra:

ClickUp (attività, documenti, chat e progetti)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

Il web

E molto altro ancora.

Non dovrai più cercare tra le schede o chiederti dove hai salvato quel file. Solo risposte immediate.

🎙️ Produttività basata sulla voce

Parla con Brain MAX. Ti ascolta, risponde ed esegue.

Usa Talk to Text per trasformare istantaneamente le idee espresse a voce in attività, email, messaggi e contenuto, senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

🤖 Tutti i migliori modelli di IA in un unico posto

Accedi ai più potenti strumenti di IA senza dover passare da un'app all'altra:

ChatGPT (versioni multiple, incluse GPT-4o)

Claude

Gemini

Passa da un modello all'altro per ottenere i migliori risultati nella scrittura, nel codice, nel riepilogare/riassumere e in molto altro ancora. Con l'evolversi dell'IA, Brain MAX ti permette di stare al passo con i tempi, senza alcuno lavoro richiesto aggiuntivo.

🔒 I tuoi dati, le tue regole

La tua privacy non è negoziabile.

Conservazione dei dati zero-day con i provider di IA

ClickUp AI non viene addestrata sui dati del tuo area di lavoro. I tuoi dati NON vengono utilizzati per addestrare i modelli di IA.

Realizzata su AWS con sicurezza end-to-end.

Hai sempre il controllo.

🎯 Intelligenza artificiale sempre più intelligente

Brain MAX seleziona il modello di IA più adatto alla tua attività, che si tratti di scrivere, analizzare dati o raccogliere idee.

Ottieni i migliori risultati senza doverci pensare.

💻 Creata per il tuo desktop

Disponibile per Mac e Windows.

Non si tratta solo di un'estensione del browser, ma di un'app nativa progettata per funzionare perfettamente con il tuo sistema operativo, garantendo la massima velocità e accessibilità.

♾️ Accesso gratis

Chiunque può provare Brain MAX gratis!

Se hai sottoscritto il piano AI Autopilot di ClickUp, potrai usufruire di Brain MAX in modalità illimitata. Nessun limite alla tua produttività.

Brain MAX è disponibile ora gratis.

Brain MAX è disponibile da oggi per Mac e Windows.

E qui viene il bello: l'uso illimitato è incluso per gli abbonati a ClickUp Brain durante la fase introduttiva.

E c'è di più: puoi provarla gratis.

Niente più proliferazione di IA. Un'unica app, un'unica sottoscrizione, un'unica fonte di verità.

Scarica subito Brain MAX e scopri cosa succede quando l'IA capisce finalmente il tuo lavoro.

Questo è il futuro di come il lavoro viene terminato.