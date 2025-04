6 Migliori software di gestione dei processi aziendali nel 2025

Cominciamo con un'enorme statistica, che ne dite? 👀

Si prevede che il mercato della gestione dei processi aziendali (BPM) raggiungerà 14.4 miliardi di dollari USA entro il 2025. È chiaro che un numero sempre maggiore di aziende sceglie di utilizzare il software BPM per **guidare l'efficienza e prendere decisioni migliori.

Le aziende lungimiranti utilizzano vari strumenti per aumentare i ricavi, semplificare le operazioni e, in generale, far funzionare i loro luoghi di lavoro come macchine ben oliate e redditizie.

Da software per il project management e software per il piano degli eventi a gestione delle attività le scelte sono infinite.

In questo articolo faremo un'immersione profonda nel mondo della gestione dei processi aziendali, esplorando sei dei migliori sistemi di gestione dei processi aziendali Strumento BPM e le loro funzionalità/funzioni chiave, e come trovare lo strumento più adatto a voi automazione dei processi aziendali software per la vostra organizzazione.

Prima di entrare nel merito, definiamo esattamente cos'è il BPM.

Che cos'è il Business Process Management?

La gestione dei processi aziendali è la creazione, l'analisi, il monitoraggio e la trasformazione dei processi aziendali principali. In breve, il BPM identifica le opportunità, gli esiti positivi e i problemi aziendali attraverso il monitoraggio continuo dei processi.

I processi aziendali mantengono l'azienda nella giusta direzione e consentono ai Teams di fare il loro lavoro e di monitorare lo stato in modo più efficiente.

Le applicazioni sono di ampio intervallo e variano da azienda ad azienda, ma alcuni esempi comuni di utilizzo di un BPM efficace sono:

Inserimento di nuovi dipendenti : Il BPM può automatizzare alcune parti della procedura di processo di onboarding riducendo il tempo dedicato a completare i documenti. Inoltre, aiuta a garantire una transizione più agevole, in quanto i processi e le politiche dell'organizzazione sono chiaramente documentati, facilitando il passaggio di consegne.

: Il BPM può automatizzare alcune parti della procedura di processo di onboarding riducendo il tempo dedicato a completare i documenti. Inoltre, aiuta a garantire una transizione più agevole, in quanto i processi e le politiche dell'organizzazione sono chiaramente documentati, facilitando il passaggio di consegne. Marketing dei contenuti: Il software BPM può aiutare un'azienda a sviluppare processi efficienti e facili da seguire flussi di lavoro per il marketing dei contenuti che comprendono la scrittura, la modifica, l'ottimizzazione e la pubblicazione. Può anche aiutare a gestire i contenuti esistenti e la programmazione e la pubblicazione creazione di nuovi contenuti per consentire alle aziende di raggiungere gli obiettivi di marketing.Ordini di acquisto: spiega in modo approfondito, così come le fasi coinvolte nel BPM

Quali sono i 3 tipi di BPM?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Types-of-Business-Process-Management-2.png Tipi di gestione dei processi aziendali /$$$img/

Tipi di gestione dei processi aziendali

Esistono tre tipi principali di gestione dei processi aziendali:

1. BPM incentrato sull'uomo

Come suggerisce il nome, questo tipo di BPM è utilizzato per i processi svolti dagli esseri umani e di solito richiede l'approvazione del personale. Il BPM incentrato sull'uomo prevede un semplice monitoraggio e notifiche in un dashboard intuitivo.

2. BPM incentrato sui documenti

Il BPM incentrato sul documento è quando il documento è al centro del processo. Questo tipo di BPM consente processi come la formattazione, la verifica e il project management, gestione dei documenti e la ricezione delle firme dei documenti.

3. BPM incentrato sull'integrazione

Il BPM incentrato sull'integrazione viene utilizzato tra i sistemi software esistenti: possono essere CRM e Sistemi ERP . In genere, questo tipo di BPM viene utilizzato con un intervento umano minimo, in quanto questi sistemi hanno accesso alle API per rendere i processi più veloci.

Che cos'è il software di gestione dei processi aziendali?

Il software BPM analizza, monitora e trasforma i processi aziendali.

Il software per la gestione dei processi aziendali ha tipicamente funzionalità/funzione che forniscono automazioni del flusso di lavoro , reportistica avanzata, strumenti di collaborazione e funzionalità di integrazione.

A cosa servono gli strumenti BPM?

Le aziende utilizzano gli strumenti BPM per:

Rivedere e analizzare i processi complessivi

Allineare le funzioni aziendali alle esigenze del cliente

Monitorare e misurare le risorse aziendali

Ottimizzare i processi aziendali

Controllo dei costi per rendere le operazioni quotidiane e i processi essenziali efficienti dal punto di vista dei costi

**Volete un esempio? Certo!

L'utilizzo di sistemi BPM potrebbe segnalarvi che le attività ripetitive stanno causando un eccessivo lavoro manuale per i vostri dipendenti. O forse un'operazione di documenti di proposta dell'azienda non chiudono le vendite in modo abbastanza rapido, anche con modelli per l'email marketing .

Una volta identificato il problema, le aziende possono lavorare su di esso fino alla sua completa risoluzione.

$$$a cosa si deve un buon strumento BPM?

Quando si sceglie uno strumento BPM, ci sono alcune funzionalità/funzioni importanti da tenere in considerazione:

Personalizzabile : Un BPM efficace deve essere facilmente personalizzabile, in modo da poterlo adattare alle mutevoli esigenze aziendali

: Un BPM efficace deve essere facilmente personalizzabile, in modo da poterlo adattare alle mutevoli esigenze aziendali Integrazioni : il BPM deve integrarsi con tutti i software esistenti utilizzati dall'azienda. Assicuratevi di sceglierne uno che offra un intervallo di integrazioni

: il BPM deve integrarsi con tutti i software esistenti utilizzati dall'azienda. Assicuratevi di sceglierne uno che offra un intervallo di integrazioni Facile da usare : Non si vuole essere sempre costretti a affidarsi costantemente al proprio team IT per le modifiche e la creazione di nuovi flussi di lavoro. Cercate un software che fornisca modelli e funzionalità di trascinamento e che non richieda conoscenze di codice

: Non si vuole essere sempre costretti a affidarsi costantemente al proprio team IT per le modifiche e la creazione di nuovi flussi di lavoro. Cercate un software che fornisca modelli e funzionalità di trascinamento e che non richieda conoscenze di codice Strumenti di reportistica: Per misurare l'efficienza della gestione dei processi, è necessario disporre di efficienti funzionalità di reportistica

Collaborazione : Come le aziende scelgono di collaborare con le aziendeSistemi telefonici IP per rimanere connessi in movimento, il vostro sistema di gestione dei processi aziendali dovrebbe avere opzioni di interconnettività desktop, iOS e Android per una facile collaborazione

: Come le aziende scelgono di collaborare con le aziendeSistemi telefonici IP per rimanere connessi in movimento, il vostro sistema di gestione dei processi aziendali dovrebbe avere opzioni di interconnettività desktop, iOS e Android per una facile collaborazione Assistenza: Quando investite in uno strumento BPM, assicuratevi che sia dotato di un supporto completo, in modo da poter affrontare qualsiasi problema in modo rapido ed efficiente

Ci sono molte altre funzionalità/funzione da ricercare, l'importante è identificare le esigenze della vostra azienda e ciò che volete ottenere con uno strumento BPM.

6 dei migliori software per la gestione dei processi aziendali nel 2024

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenti, chat e vista Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

Iniziamo questa carrellata dei migliori software di gestione dei processi aziendali con ClickUp, uno strumento di project management all-in-one costruito per team di ogni dimensione e settore.

Offre una piattaforma completamente personalizzabile che fornisce ai team e a qualsiasi azienda gli strumenti avanzati e la flessibilità necessaria per creare i flussi di lavoro più efficienti che meglio si adattano alle esigenze del progetto e dell'azienda, nonché alle preferenze del flusso di lavoro.

Per quanto riguarda la creazione di sistemi efficaci di gestione dei processi aziendali, gli strumenti di ClickUp possono aiutare le aziende:

Automazione dei flussi di lavoro: Ottimizzazione dei processi e riduzione dei flussi di lavoro manuali grazie a funzioni predefinite e a un sistema di gestione dei flussi di lavoroautomazioni personalizzate Assistenza alla collaborazione del team : Migliorate la comunicazione e la collaborazione del team con una funzionalità/funzione integrata, Lavagne online ClickUp per il piano dei processi, ClickUp Documenti per la knowledgebase e le procedure operative standard e molto altro ancora

Ottimizzazione dei processi e riduzione dei flussi di lavoro manuali grazie a funzioni predefinite e a un sistema di gestione dei flussi di lavoroautomazioni personalizzate Accedere alla reportistica in tempo reale: Creare dashboard personalizzati per consentire di vedere a colpo d'occhio le operazioni e una panoramica di alto livello del lavoro svolto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/10/image7-5-1400x693.png Estrarre rapidamente i dati importanti in un'unica schermata con i dashboard in ClickUp /$$$img/

Estrarre rapidamente dati importanti in un'unica schermata con le dashboard in ClickUp

Oltre a tutto questo, ClickUp offre modelli precostituiti e personalizzabili. Potete accedere a una libreria di modelli per tutti i casi d'uso, tra cui una Modello di processo e procedura di ClickUp per aiutarvi a pianificare ed eseguire sistemi efficaci di gestione dei processi aziendali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Process-and-Procedures-Template.png Modello di processi e procedure ClickUp /$$$img/

Siete pronti a stabilire dei processi nella vostra azienda? Questo modello gratuito di processi e procedure di ClickUp mette in evidenza le attività da fare per creare un documento di processo viventeScarica questo modello

Funzionalità/funzione chiave

15+ visualizzazioni personalizzate : Scegliete tra 15 modi per visualizzare il vostro lavoro (Gantt, Bacheca, Vista Riquadro e altro)

: Scegliete tra 15 modi per visualizzare il vostro lavoro (Gantt, Bacheca, Vista Riquadro e altro) Lavagne digitali : mappate le vostre strategie e i vostri processi nelle lavagne online di ClickUp e collegateli al vostro lavoro

: mappate le vostre strategie e i vostri processi nelle lavagne online di ClickUp e collegateli al vostro lavoro Documenti collaborativi : Creazione di knowledgebase, wiki, procedure operative standard e altro ancora e condivisione con il team

: Creazione di knowledgebase, wiki, procedure operative standard e altro ancora e condivisione con il team Campi personalizzati e Stato personalizzato : Aggiungete tutti i campi personalizzati necessari per dare al vostro team e alle parti interessate il contesto di cui hanno bisogno per avere la stessa pagina e create stati personalizzati per aiutare a monitorare gli stati di avanzamento

e : Aggiungete tutti i campi personalizzati necessari per dare al vostro team e alle parti interessate il contesto di cui hanno bisogno per avere la stessa pagina e create stati personalizzati per aiutare a monitorare gli stati di avanzamento Dashboard personalizzato : Scegliete tra oltre 50 widget e costruite il vostro dashboard ideale per ottenere reportistica e analisi in tempo reale del vostro lavoro

: Scegliete tra oltre 50 widget e costruite il vostro dashboard ideale per ottenere reportistica e analisi in tempo reale del vostro lavoro Automazione del flusso di lavoro : Automazioni personalizzate per snellire i flussi di lavoro e mantenere i processi coerenti

: Automazioni personalizzate per snellire i flussi di lavoro e mantenere i processi coerenti Potenti capacità di integrazione : Connessione di ClickUp con oltre 1.000 strumenti di lavoro

: Connessione di ClickUp con oltre 1.000 strumenti di lavoro App mobile: Portate ClickUp in viaggio e accedete ad esso da qualsiasi luogo

Pro

Funzione di trascinamento e rilascio

Piano Free ricco di funzionalità/funzioni

Piattaforma completamente personalizzabile

Strumenti di collaborazione

Reportistica in tempo reale

limiti di ####

Curva di apprendimento dovuta al numero di funzionalità/funzione disponibili

Non è ancora disponibile la visualizzazione Tabella nell'app per dispositivi mobili

Prezzi

Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzioni

: Piano Free ricco di funzionalità/funzioni Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7 su 5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (oltre 3.519 recensioni) Provate ClickUp per la gestione dei processi aziendali ### 2. Via dei processi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Process-Street.jpeg Lista di controllo, flusso di lavoro e software per procedure operative di Process Street /$$$img/

via Process Street Via del processo aiuta le aziende a migliorare il project management e a gestire piccoli progetti con più utenti aziendali.

La sua offerta di software BPM comprende la generazione di documenti procedurali con semplici scorciatoie da tastiera attraverso un'interfaccia drag-and-drop.

Utilizzate questo sistema di gestione dei processi aziendali per creare flussi di lavoro, eseguire processi e distribuirli a team più ampi.

Funzionalità/funzione chiave

Nessuna interfaccia di codice

Logica a condizione

Approvazioni a istanza singola, in più fasi e sequenziali

Assegnazione di attività

Oltre 3000 integrazioni

Assistenza via email e in chat

Pro

Modelli multipli

Facile registrazione e monitoraggio dei processi

Dashboard di supervisione per monitorare l'attività in tempo reale

Liste di controllo semplici e modificabili

limiti di ####

La modifica dei modelli è complicata per gli utenti non tecnici

Nessun strumento di reportistica avanzata

Programmazione complessa delle condizioni

Prezzi

Startup : $100/mese

: $100/mese Pro : $415/mese

: $415/mese Azienda: $1.660/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (344+ recensioni)

: 4.6 su 5 (344+ recensioni) Capterra: 4.7 (571+ recensioni)

3. Flusso di baci

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/kissflow.png esempio di produttività di kissflow /$$$img/

Via Kissflow

Come soluzione software per la gestione dei processi aziendali, Kissflow è adatto ad aziende di tutte le dimensioni. Questo software di gestione dei flussi di lavoro supporta il BPM e il monitoraggio delle prestazioni, standardizzando i processi e automatizzando notifiche, assegnazioni ed escalation.

Il sistema di gestione dei processi aziendali basato su cloud di Kissflow aiuta le aziende a snellire e semplificare i flussi di lavoro e ad automatizzare i processi. Fin qui tutto bene. Come piattaforma, a causa dei suoi strumenti a basso codice, c'è meno flessibilità nell'affrontare situazioni e flussi di lavoro più complessi.

Funzionalità/funzione chiave

Progettazione visiva dei processi senza soluzione di continuità la reingegnerizzazione dei processi aziendali Instradamento dinamico

Moduli per flussi di lavoro senza codice

Condivisione di documenti e collaborazione sociale

Gestore di SLA

Pro

Crea flussi di lavoro dei processi senza codice

Offre reportistica di processo personalizzabile

Assegna gli utenti a qualsiasi passaggio del processo aziendale

Collega i flussi di lavoro con strumenti di terze parti

limiti di ####

Difficile da inserire per un utente non tecnico

Piani tariffari costosi

Nessuna possibilità di assegnare semplicemente attività a più utenti

Prezzi

Piccole aziende : $15 per utente/mese

: $15 per utente/mese Azienda : $20 per utente/mese

: $20 per utente/mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (501+ recensioni)

: 4.5 su 5 (501+ recensioni) Capterra: 3.9 su 5 (36+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Kissflow _

!

4. Smartsheet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Smartsheet-campaign-planning-example.png Esempio di piano di campagna Smartsheet /$$$img/

Tramite Smartsheet Smartsheet offre uno strumento BPM basato su fogli di calcolo per aiutare le aziende a pianificare, gestire e monitorare i progetti. 📊

Come per l'implementazione di uno strumento di voIP aziendale di piccole dimensioni smartsheet è un sistema per migliorare le collaborazioni aziendali, ma è anche uno strumento che eccelle nella collaborazione.

Dashboard, fogli e reportistica si integrano perfettamente. Il caso d'uso ideale per Smartsheet è destinato alle aziende con personale esperto di tecnologia che può facilmente imparare le formule necessarie per navigare nei fogli.

Funzionalità/funzione chiave

Automazioni del flusso di lavoro

Gestione sicura delle richieste

Firme elettroniche per i documenti

Chiavi di crittografia gestite dal cliente

Registro delle attività

Pro

Flussi di lavoro semplici e automatizzati per sostituire i processi manuali e ripetitivi

Diversi livelli di autorizzazione per visualizzare, modificare e amministrare le attività

Modelli di fogli per i problemi aziendali più comuni

Viste Gantt delle attività cardine e delle dipendenze del progetto

limiti di ####

Nessuna funzione integrata di monitoraggio del tempo

I fogli di calcolo non sono un metodo intuitivo per gestire i processi aziendali

Prezzi

Pro : $7 per utente/mese, fatturati annualmente

: $7 per utente/mese, fatturati annualmente Business : $25 per utente/mese, fatturati annualmente

: $25 per utente/mese, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (9.201 recensioni)

: 4.4 su 5 (9.201 recensioni) Capterra: 4.2 (2.658+ recensioni)

5. Appiano

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Appian.png Software Appian /$$$img/

via Software Advice Appian è una piattaforma di sviluppo software che funziona come automazione full-stack e low-code aziendale per produrre strumenti BPM. Appian è un'ottima soluzione come ambiente di sviluppo per applicazioni software aziendali.

Anche se Appian non è una tipica soluzione per la gestione dei processi aziendali, questo piattaforma di sviluppo di app è stata progettata principalmente per gli sviluppatori, per automatizzare i processi aziendali e gestire al meglio le prestazioni.

Funzionalità/funzione chiave

Automazioni robotizzate dei processi

Elaborazione intelligente dei documenti

Creazione visiva di flussi di lavoro

Reportistica dinamica

Ottimizzazione continua

Pro

Creazione rapida di processi con i costruttori di flussi di lavoro drag-and-drop

Integrazione dei dati da servizi cloud, RDBMS o sistemi legacy

Accesso ai flussi di lavoro e ai processi chiave da qualsiasi posizione

Piattaforma di automazione a basso codice per il miglioramento dei processi

limiti di ####

Personalizzazioni limitate

Sono necessarie conoscenze di codice

Non è possibile assegnare i commenti a membri specifici del team

Prezzi

**Gratuito

Applicazione : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Piattaforma : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Unlimitato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (274+ recensioni)

: 4.5 su 5 (274+ recensioni) Capterra: 4.2 su 5 (72+ recensioni)

6. Signavio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Signavio-1-1400x906.png Software Signavio /$$img/

via SAP Store Signavio è una soluzione BPM che offre una serie di strumenti per trasformare e automatizzare i processi aziendali. Come piattaforma configurabile e robusta, Signavio è in grado di ottimizzare i processi aziendali e di fornire un'analisi rapida e approfondita.

La modellazione avanzata dei processi drag-and-drop e il monitoraggio delle prestazioni basato sul process mining fanno di Signavio un forte concorrente per il miglioramento dei processi.

Funzionalità/funzione chiave

Elaborazione collaborativa dei modelli

Connessione con l'applicazione ERP SAP esistente o con il software SAP S/4HANA

Automazioni robotizzate dei processi

Strumenti di automazione precostruiti

Hub di collaborazione dei processi

Pro

Facilità di mappatura dei dati

Modelli di reportistica professionale

Semplici integrazioni di connessione

limiti di ####

Assenza di funzionalità/funzione di lavoro

Limiti delle funzioni di reportistica

Non può ospitare processi aziendali complessi

Prezzi

versione di prova gratuita di 30 giorni

Richiesta di preventivo

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (16+ recensioni)

: 4.5 su 5 (16+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (24+ recensioni)

Ottieni il software di gestione dei processi aziendali che Da fare tutto

Se state cercando una soluzione per ottimizzare i vostri processi aziendali e implementare facilmente il BPM, ClickUp ha tutte le funzionalità/funzioni possibili.

Dalla gestione dei flussi di lavoro agli strumenti di collaborazione per l'automazione dei processi chiave, ClickUp è la soluzione che fa per voi partner software per il miglioramento continuo dell'azienda .

Provate gratis ClickUp per vedere come farà salire l'efficienza della vostra azienda alle stelle! scrittore Ospite:**_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/John-Allen.png John Allen, Direttore SEO di 8x* /$$$img/

john Allen è il Direttore SEO di 8×8 con oltre 14 anni di esperienza e un'estensione nella costruzione e nell'ottimizzazione di programmi di marketing digitale attraverso SEM, SEO, media a pagamento, mobile, social ed email, con un occhio di riguardo per l'acquisizione di nuovi clienti e l'aumento delle entrate