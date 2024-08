10 tra i migliori film di amici e cosa possono insegnare sul lavoro di squadra

La formula è nota. Due persone provenienti da contesti molto diversi si ritrovano l'una nella vita dell'altra. A malincuore, l'improbabile duo si lega durante la loro esilarante condivisione, tipicamente una missione ad alto rischio di grandi conseguenze.

Che sia a causa di un rapimento, di un divorzio o forse anche di un omicidio accidentale, i nostri protagonisti devono sostenere quello che sembra il peso del mondo.

Inevitabilmente emerge una spaccatura.

E i nuovi amici si trovano in disaccordo. Ma in grande stile, la loro amicizia si riaccende e l'importanza della loro missione viene riaffermata. All'undicesima ora, con le schede impilate contro di loro, i nostri protagonisti sbadati riescono a superare il nemico e a salvare la situazione. ClickUp ha analizzato la storia dei buddy movie e ne ha evidenziati 10 con almeno 10.000 voti su IMDb e almeno un 7,0 di valutazione utente IMDb o un 70 Metascore . Sono elencati in ordine alfabetico. I film di questo genere fanno appello alla nostra natura umana: Sono divertenti, fanno leva sul nostro cuore e i migliori arrivano in cima alla classifica, spesso grazie all'incredibile chimica tra i membri del cast che dimostra la forza inamovibile dell'amicizia.

Il buddy movie è una colonna portante di Hollywood almeno dagli anni Trenta. Nel corso degli anni '70 e '80, il genere si è evoluto fino a includere il casting di coppie bi-razziali. Negli anni '90, poi, i buddy movie hanno visto un numero maggiore di donne sul grande schermo. Tuttavia, gli uomini hanno storicamente dominato i ruoli in questo genere e per questo motivo i film con protagonisti maschili sono sovrarappresentati in questo elenco. Attenzione: spoiler in arrivo.

34 ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING PER IL VOSTRO TEAM NEL 2023 Indipendentemente dalle dimensioni del gruppo o dal livello di familiarità reciproca, abbiamo il programma perfetto per il team building attività di team building per aiutarvi a creare un legame.

1. Butch Cassidy e Sundance Kid (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Direttore : George Roy Hill

: George Roy Hill Valutazione utente : 8.0

: 8.0 Metascore : 66

: 66 Tempo di esecuzione: 110 minuti

"Butch Cassidy and The Sundance Kid" vede protagonisti Paul Newman e Robert Redford in ruoli leggendari, nei panni degli autori di un'organizzazione criminale dedita alla rapina in banca e costantemente in lotta con le autorità. Alla fine, un interesse e la crescente presenza della polizia convincono il duo a ripulirsi e i due si allontanano.

Alla fine il loro nuovo stile di vita si rivela non meno violento e i due tornano alle loro abitudini da fuorilegge. I caratteri di Newman e Redford, basati vagamente su una vera storia di frontiera, muoiono l'uno al fianco dell'altro in un tripudio di gloria, scegliendo la morte e l'amicizia piuttosto che la prigione o la vita domestica.

2. Léon: Il professionista (1994)

via Gaumont

Direttore : Luc Besson

: Luc Besson Valutazione utente su IMDb : 8.5

: 8.5 Metascore : 64

: 64 Tempo di esecuzione: 110 minuti

In "Léon: The Professional", una giovane ragazza interpretata da Natalie Portman instaura una relazione insolita con un sicario. La famiglia della ragazza, coinvolta in attività criminali, viene uccisa da un agente federale corrotto della DEA (Gary Oldman).

Il film, vietato ai minori, trasuda violenza e presenta un amore platonico e non convenzionale tra l'eccentrico sicario e una sfacciata ragazza che lo ha convinto ad aiutarla a vendicarsi dell'assassino della famiglia.

3. Men in Black (1997)

via Columbia Pictures

Direttore : Barry Sonnenfeld

: Barry Sonnenfeld valutazione utente IMDb : 7.3

: 7.3 Metascore : 71

: 71 Tempo di esecuzione: 98 minuti

"Men In Black" continua la tendenza del genere buddy movie a creare un duo che combatte il crimine, ma con un tocco intergalattico. Tommy Lee Jones e Will Smith sono i co-protagonisti nei panni di un veterano uscente della segreta organizzazione MiB e di una recluta in arrivo.

Il veterano bisbetico mostra al novellino presuntuoso e ingenuo come sorvegliare gli alieni del mondo che vivono camuffati tra gli umani comuni.

Sempre in contrasto tra loro, i due seguono gli alieni noti per ripulire i loro casini, cancellando la memoria delle persone con i loro neutralizzatori. Il duo si imbatte in un nuovo alieno simile a uno scarafaggio che minaccia di distruggere l'universo.

I due agenti, che hanno un carattere duro, condividono un momento di tenerezza quando il personaggio di Smith cancella la memoria di Jones prima di ritirarsi, compresi tutti i ricordi della sua relazione con Smith.

4. Fuga di mezzanotte (1988)

via Universal Pictures

Direttore : Martin Brest

: Martin Brest Valutazione utente su IMDb : 7.5

: 7.5 Metascore : 78

: 78 Tempo di esecuzione: 126 minuti

"Fuga di mezzanotte" vede protagonista Robert DeNiro nei panni di un cacciatore di taglie ingaggiato per rintracciare un account che ha truffato un signore del crimine. La buddy comedy è stata scritta da Martin Brest, che ha diretto il successo degli anni '80 "Beverly Hills Cop" "Fuga di mezzanotte" vanta un simile mix di azione e suspense.

Il carattere di DeNiro, Jack, è un uomo forte che tiene le sue schede ben strette. Alla fine rivela il suo passato tormentato alla sua taglia mentre i due attraversano il paese. Quando Jack scopre che il suo datore di lavoro lo ha ingannato, il suo atteggiamento cambia. La relazione tra Jack e l'account (Charles Grodin) si trasforma in amicizia, lasciando allo spettatore un esempio di come due persone in contrasto possano unirsi contro un nemico comune.

LA GUIDA DEFINITIVA ALLA COLLABORAZIONE PER TEAM REMOTI E IN LOCO La collaborazione è il collante che tiene insieme un team. Che il vostro team sia in sede o completamente remoto, ClickUp ha creato la guida definitiva alla collaborazione per team remoti e remoti guida alla collaborazione in team .

5. The Nice Guys (2016)

via Warner Bros.

Direttore : Shane Black

: Shane Black Valutazione utente su IMDb : 7.3

: 7.3 Metascore : 70

: 70 Tempo di esecuzione: 116 minuti

"The Nice Guys" è una commedia ambientata alla fine degli anni '70 che segue due investigatori privati (Russell Crowe e Ryan Gosling) che cercano di risolvere il caso di una ragazza rapita. Il carattere di Crowe incarna il ruolo del duro, mentre Gosling quello del giovane pistolero.

La coppia di imbranati si sente frustrata dai diversi approcci al lavoro investigativo, finché il caso non esplode in una cospirazione molto più grande che coinvolge l'industria automobilistica. Alla fine, i detective mettono il colpevole dietro le sbarre, sviluppando il rispetto per le reciproche differenze e creando infine la loro agenzia investigativa.

Il film ha ricevuto nomination per diversi premi, tra cui due Critics' Choice Awards. È uno dei cinque film in cui Robert Downey Jr. è apparso negli anni 2010 che non fosse un film Marvel. Il ruolo in cui interpreta un cadavere non è stato accreditato.

6. La strana coppia (1968)

via Paramount Pictures

Direttore : Gene Saks

: Gene Saks Valutazione utente su IMDb : 7.6

: 7.6 Metascore : 86

: 86 Tempo di esecuzione: 105 minuti

Uscito nel 1968, "La strana coppia" è una commedia che segue due uomini divorziati (Jack Lemmon e Walter Matthau) mentre cercano di tenersi compagnia come coinquilini dopo la separazione dalle rispettive mogli.

I caratteri di Lemmon e Matthau non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Felix, interpretato da Lemmon, è una personalità ordinata e ossessiva; Oscar, interpretato da Matthau, è la sua controparte spensierata e svagata. I due si spingono l'un l'altro al limite e Felix alla fine se ne va, ma non prima che lo spettatore si accorga che hanno tratto preziose lezioni dai rispettivi approcci alla vita.

7. L'uomo della pioggia (1988)

via United Artists

Direttore : Barry Levinson

: Barry Levinson Valutazione utente su IMDb : 8.0

: 8.0 Metascore : 65

: 65 Tempo di esecuzione: 133 minuti

A prima vista, "Rain Man" è un film di viaggio che segue Raymond (Dustin Hoffman), un uomo adulto nello spettro autistico, e il suo fratello biologico allontanato Charlie (Tom Cruise). Con lo sviluppo del film, è l'amore fraterno tra Cruise e il personaggio di Hoffman che lo spettatore ricorda.

Charlie è un commerciante di auto che viene a sapere che il padre ha lasciato la sua fortuna a Raymond, di cui Charlie non ha memoria. Durante il viaggio, la frustrazione di Charlie nei confronti di Raymond lascia il posto all'amore e i due condividono momenti di tenerezza, tra cui uno in cui Cruise cerca pazientemente di insegnare al carattere di Hoffman come ballare con una donna.

Il film è stato premiato agli Oscar del 1988 e in seguito ha raccolto critiche per la rappresentazione imperfetta dell'autismo da parte di Hoffman e lodi per aver valorizzato le esperienze delle persone che vivono nello spettro.

8. L'ora di punta (1998)

via New Line Cinema

Direttore : Brett Ratner

: Brett Ratner Valutazione utente su IMDb : 7.0

: 7.0 Metascore : 60

: 60 Tempo di esecuzione: 98 minuti

In "Rush Hour", il peggior detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (Chris Tucker) viene incaricato dall'FBI di tenere d'occhio un detective straniero (Jackie Chan), che la polizia di Los Angeles non vuole che interferisca in un caso di rapimento di alto profilo.

Alla fine, i caratteri di Tucker e Chan superano gli elementi che li separano - razza, nazionalità e temperamento - per perseguire l'obiettivo di salvare la giovane figlia di un diplomatico da un'organizzazione criminale.

Il film è rimasto nella cultura popolare grazie alla nostalgia per la chimica del duo sullo schermo e ai dibattiti tra i fan per stabilire se le battute a sfondo razziale dei personaggi fossero innocue o semplicemente razziste.

9. Thelma e Louise (1991)

via Pathé Entertainment

Direttore : Ridley Scott

: Ridley Scott Valutazione utente su IMDb : 7.5

: 7.5 Metascore : 88

: 88 Tempo di esecuzione: 130 minuti

Tra i primi film del regista Ridley Scott c'è "Thelma e Louise", un film di viaggio con star e donne che ha rivoluzionato il genere della buddy comedy.

Nel film, Thelma (Geena Davis) e Louise (Susan Sarandon) sono amiche in epoche molto diverse della loro vita che si ritrovano a fuggire dalle autorità dopo aver ucciso un uomo che ha tentato di violentare una di loro.

Le due hanno idee molto diverse su come andare avanti dopo l'incidente e alla fine attraversano il paese in un'esilarante serie di crimini.

In questo film, vedrete Brad Pitt in uno dei suoi primi ruoli, insieme a Harvey Keitel. Sarandon e Davis sono state entrambe nominate come migliori attrici agli Oscar del 1991.

**COS'È LA COLLABORAZIONE IN TEMPO REALE E PERCHÉ È IMPORTANTE?

In un mondo sempre più remoto, globale e asincrono, la collaborazione in tempo reale deve trovare spazio. ClickUp ha analizzato che cosa si intende per collaborazione in tempo reale è, perché è importante e come promuoverla nel vostro team.

10. Withnail e io (1987)

via Cineplex Odeon Films

Direttore : Bruce Robinson

: Bruce Robinson Valutazione utente su IMDb : 7.6

: 7.6 Metascore : 84

: 84 Tempo di esecuzione: 107 minuti

In "Withnail and I", gli amici sono una coppia di attori disoccupati che abusano abitualmente di varie sostanze. Il film li segue mentre partono per una vacanza che mette a dura prova la relazione tra i coinquilini.

Il personaggio senza nome interpretato da Paul McGann viene a sapere che gli è stato offerto un ruolo. Ma il suo esito positivo non è condiviso da Withnail, interpretato da Richard E. Grant, e i due prendono strade diverse.

Commedia dark e classico cult, "Withnail e io" lascia allo spettatore l'immagine di due uomini sfortunati che alla fine scoprono di essersi dati per scontati. Il materiale di partenza del film è un romanzo inedito, ancora più cupo, che termina con un suicidio e che il regista Robinson ha scelto di modificare per lo schermo.

Fare amicizia e ottenere di più insieme

Il lavoro di squadra sarà sempre una componente essenziale per l'esito positivo, indipendentemente dall'obiettivo o dal settore.

Il bello del lavoro di squadra è che offre molteplici prospettive che possono facilitare l'innovazione e aiutare a risolvere più rapidamente problemi complessi. Una forte collaborazione tra team incoraggia inoltre una comunicazione aperta e favorisce la fiducia tra i membri, contribuendo a costruire relazioni solide nel tempo.

Inoltre, sfruttando i punti di forza di ciascuno e mettendo insieme le risorse per raggiungere la grandezza, i team possono realizzare insieme imprese straordinarie, che non sarebbero mai possibili se ognuno andasse da solo!

Quindi, se volete che la vostra organizzazione prosperi ora e quando la vostra azienda crescerà, dovete abbracciare il potere del lavoro di squadra. Un modo per preparare il team dei vostri sogni a un esito positivo è quello di utilizzare un software all-in-one strumento per il project management è costruito per team di tutte le dimensioni in diversi settori e offre funzionalità/funzione per migliorare le sessioni di brainstorming, migliorare l'efficienza del team, supportare il lavoro da remoto e ibrido e mantenere il team concentrato sugli obiettivi.

Con ClickUp, il vostro team avrà accesso a centinaia di funzionalità, tra cui una funzione di messaggistica integrata chiamata Visualizzazione della chat , digitale ClickUp Lavagne online e Documenti di ClickUp con rilevamento della collaborazione, assegnatari multipli e molto altro ancora. Utilizzate queste funzionalità per dare al vostro team le risorse e il vantaggio competitivo di cui ha bisogno per continuare a vincere e prosperare insieme, indipendentemente da dove e quando lavora. Provate gratis ClickUp oggi stesso! Scrittore ospite:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Dom-Difurio-1400x1400.webp

/%img/

Dom DiFurio