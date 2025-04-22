10 modelli gratis di riepilogo/riassunto in Word, Slides, & ClickUp

I riepiloghi/riassunti sono una parte chiave di qualsiasi piano aziendale e il loro esito positivo è molto importante!

Nonostante siano una piccola parte di una proposta più ampia, i riepiloghi/riassunti hanno una funzione importante per project management e saranno letti da ogni stakeholder, superiore o investitore che si spera di impressionare. Pertanto, devono essere gestiti con cura.

Il riepilogo/riassunto deve essere breve e dolce, ma deve anche essere incisivo. Diverso da un abstract, il riepilogo/riassunto fornisce una variante condensata di ciò che la vostra proposta di progetto spiega in modo esteso. Consideratelo come la versione "highlight reel" o "SparkNotes" della vostra proposta di progetto documenti più dettagliati sul progetto .

Il fatto è che i riepiloghi/riassunti riguardano la strategia. Possono essere brevi, ma sono intenzionali! E c'è un segreto per ottenere sempre il riepilogo/riassunto perfetto per la vostra proposta: i modelli. 🙂

I modelli di riepilogo/riassunto sono l'unico modo infallibile per garantirvi di raggiungere i punti di maggiore impatto, ogni volta. Inoltre, vi aiutano a risparmiare tempo e rendere il processo complessivo molto meno stressante e più ricco di formule.

Seguiteci per saperne di più sui modelli di riepilogo/riassunto e sulle funzionalità indispensabili da ricercare prima di scaricare. E accedete anche a 10 dei migliori modelli di riepilogo/riassunto gratis per qualsiasi tipo di proposta! Che utilizziate ClickUp, Word, PowerPoint o simili, abbiamo un modello che renderà i vostri riepiloghi molto più semplici. 🙌🏼

Cos'è un modello di riepilogo/riassunto?

Prima di tutto, che cos'è un riepilogo/riassunto?

Un riepilogo/riassunto riassume i punti chiave di una relazione o di una proposta più ampia in un documento breve e facilmente digeribile. Il riepilogo/riassunto fornisce al lettore una solida comprensione di ciò che sta per accadere e copre i punti salienti del documento più ampio, tra cui i seguenti piano del progetto il problema che si propone di risolvere, il scopo del progetto , ripartizione dei costi, OKR e altro ancora.

La lunghezza del riepilogo varia a seconda della complessità del progetto, ma una buona regola è quella di considerarlo una "sezione" piuttosto che un documento a sé stante.

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Quando si parla di riepilogo/riassunto nel project management, ecco i cinque punti principali da trattare nel vostro riepilogo esecutivo:

Descrizione del progetto: È così che aggancerete il vostro lettore! Limitatevi a due o tre frasi che riepiloghino il progetto e il suo scopo. Il problema che state risolvendo: Perché state realizzando questa produttività? Sfruttate questa opportunità per approfondire le ragioni per cui le persone hanno bisogno di questa soluzione. Analisi del mercato: Include il vostro target di riferimento, le ricerche che avete fatto e i dati che supportano il successo del vostro prodotto. Il processo: Senza entrare troppo nel merito del flusso di lavoro, cosa occorre per far decollare il progetto? Descrivete le risorse, il budget, le persone e il tempo necessari per rendere possibile il progetto. Proiezioni future e prossimi passaggi: cosa ci guadagna il lettore? In che modo questo progetto creerà profitto per le persone coinvolte e da cosa dipendono i prossimi passaggi per raggiungere l'obiettivo? l'obiettivo del progetto ?

Sembra un sacco di cose da ricordare, giusto?

Quindi, togliete un po' di pressione al vostro processo di sintesi investendo il vostro tempo in modo più produttivo in un modello di riepilogo/riassunto personalizzabile che garantisce risultati! Pensate al modello di riepilogo/riassunto come alle rotelle di una bicicletta o ai paracolpi di una pista da bowling: solo che tutti li usano, anche i project manager più esperti!

Come altri modelli di project management questi documenti precostituiti vi guideranno nella giusta direzione, indipendentemente dal vostro budget o dal tipo di progetto! I migliori modelli saranno facili da usare, da condividere e da integrare con i vostri software di project management . In questo modo, la proposta di progetto, il riepilogo/riassunto, il flusso di lavoro e lo stato di avanzamento possono esistere tutti sulla stessa piattaforma. Questo non solo aiuta a risparmiare tempo, ma è fondamentale per snellire i processi e mantenere il team di gestione sulla stessa pagina.

Ma cos'altro dovreste cercare nel vostro modello di riepilogo/riassunto?

Le principali funzionalità/funzione da ricercare nei modelli di riepilogo/riassunto esecutivo

Abbiamo trattato le cinque grandi sezioni di ogni riepilogo/riassunto positivo, ma quali sono le funzionalità/funzioni da ricercare nel modello vero e proprio?

Altamente visivo: Quando si pensa ai riepiloghi, è facile pensare a una pagina vuota. Invece, dovreste pensare al vostro riepilogo come a un aiuto per la presentazione. Più il vostro riepilogo appare visivo, coinvolgente e interessante, più sarà facile per gli stakeholder afferrarlo. La prossima volta che aprite un nuovo documento, provate a dare un'occhiata a software per lavagna online per approfondire il riepilogo/riassunto.

Strumenti di collaborazione: La modifica in tempo reale, i commenti, le menzioni e la condivisione dello schermo sono enormi risorse per il vostro modello. Il riepilogo/riassunto si rafforzerà solo con più occhi sulla bozza e le funzionalità di collaborazione aiuteranno il team a lavorare insieme e a presentare l'uno accanto all'altro senza sovrapposizioni!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image3-10.gif Modifica del team in ClickUp Teams /$$$img/

Più membri del team modificano contemporaneamente un documento in ClickUp Docs

Condivisione e autorizzazioni: Assicuratevi che il vostro riepilogo/riassunto sia accessibile! Non tutti useranno lo stesso software di project management del vostro team, ma le opzioni personalizzate di condivisione e autorizzazione vi daranno il potere di scegliere chi può modificare, visualizzare e distribuire il vostro lavoro.

Integrazioni: Un maggior numero di integrazioni vi darà la possibilità di aggiungere più contesto al vostro riepilogo/riassunto, rendendolo più prezioso nel lungo periodo. Soprattutto le integrazioni! L'aggiunta di dati importanti, media, grafici e collegamenti renderà il vostro riepilogo/riassunto molto più importante di un semplice documento.

10 Modelli di riepilogo/riassunto gratis da provare

I riepiloghi esecutivi sono attività ingannevolmente brevi!

Anche se la loro lunghezza è breve, il lavoro, la strategia e la riflessione per garantirne l'esito positivo sono molto impegnativi. E poiché il riepilogo/riassunto sarà visualizzato da tutte le persone coinvolte e a volte sarà la prima cosa che vedranno, è fondamentale che sia sempre terminato correttamente.

Quindi, prima di passare un altro secondo a sudare davanti alla vostra proposta di più pagine, consultate una di queste 10 pagine gratuite esempi di riepilogo/riassunto per dare il via al vostro messaggio strategico.

1. Modello di riepilogo/riassunto esecutivo ClickUp

Ecco il Modello di documento per il riepilogo/riassunto di ClickUp per aiutarvi a scrivere un teaser convincente per la vostra proposta di progetto. Saprete esattamente cosa aggiungere con l'aiuto di una domanda guida all'inizio di ogni sezione. Una volta terminato, eliminate le domande per ottenere un documento più pulito! 🤩

Con le funzionalità/funzione interattive di questo modello potrete spiegare il valore della vostra proposta al vostro pubblico (come i potenziali investitori). Fornite i dettagli del vostro piano aziendale o della progetto, tra cui la missione aziendale, gli obiettivi e gli oggetti del progetto produttività e mercato di riferimento.

Il documento suddivide gli argomenti chiave in sezioni, in modo da non dover spendere tempo extra per formattare! I punti salienti del modello includono:

Panoramica del progetto : Una breve descrizione del progetto proposto

: Una breve descrizione del progetto proposto Focus Problema : Il feedback del cliente o il problema che il progetto intende risolvere

: Il feedback del cliente o il problema che il progetto intende risolvere Punti salienti del progetto : Risultati dell'analisi di mercato e punti di forza del progetto

: Risultati dell'analisi di mercato e punti di forza del progetto Finanza: Progetti e requisiti finanziari

Suggerimento: Personalizzate il modello di riepilogo/riassunto con il vostro marchio e le informazioni di base. Quindi, salvatelo e applicatelo ai futuri riepiloghi/riassunti, in modo da avere sempre accesso a documenti precompilati in qualsiasi momento!

2. Modello di riepilogo/riassunto per la lavagna online di ClickUp

Scarica questo modello Modello di riepilogo/riassunto per la lavagna online di ClickUp è uno strumento perfetto per i project manager che desiderano che il loro riepilogo/riassunto sia un'esperienza interattiva che mantenga l'attenzione del lettore per tutta la durata della presentazione.

Con una lavagna online potete comunicare visivamente le vostre idee e fare un'impressione duratura sul vostro pubblico. Avrete bisogno anche di una serie di strumenti di produttività per organizzare i vostri pensieri, creare grafici, annotare le immagini e assegnare attività da svolgere. 🎯

Entrare: Lavagne online ClickUp !

Utilizzando la lavagna online di ClickUp come strumento di riepilogo/riassunto, i vostri contenuti possono diventare una tela di lavoro e una presentazione coinvolgente dall'inizio alla fine.

Le lavagne online di ClickUp offrono funzioni di incorporamento, modifica di testi ricchi, collegamento a risorse e altro ancora per semplificare la progettazione di riepiloghi/riassunti. Nel suo modulo di base, le lavagne online sono costituite da questi potenti elementi:

Schede ClickUp (attività di ClickUp) che si possono aggiungere alla lavagna online man mano che si lavora alle idee

(attività di ClickUp) che si possono aggiungere alla lavagna online man mano che si lavora alle idee Oggetti (forme, note adesive, immagini)

(forme, note adesive, immagini) Connettori (frecce, linee)

Non siete sicuri di quali siano i primi passaggi da fare sulla vostra Lavagna online? Abbiamo pensato a voi con una guida introduttiva nel modello!

3. Modello di promemoria esecutivo ClickUp

Come i riepiloghi/riassunti esecutivi, anche i modelli di memo sono brevi moduli contenenti le informazioni più recenti sul progetto per i principali stakeholder. Lo scopo di un promemoria esecutivo è quello di comunicare informazioni importanti ai destinatari, come lo stato di un progetto, le politiche o le procedure e i processi interfunzionali dell'azienda.

A seconda della frequenza con cui il vostro pubblico si aspetta che un promemoria esecutivo arrivi nella sua finestra In arrivo, dovreste iniziare a creare un wiki centrale in cui tutti i vostri promemoria saranno archiviati per scopi di registrazione.

In realtà, è probabile che i programmi, le consegne, le parti interessate e i collaboratori di un progetto cambino a un certo punto. In alcuni casi, siamo talmente impantanati nel lavoro che trascuriamo di aggiornare la documentazione per giorni o settimane. 🗓

I documenti di ClickUp si integrano perfettamente nelle attività e nei progetti. Bastano pochi clic per recuperare la documentazione da consultare o aggiornare all'interno della piattaforma.

Provatelo gratis oggi stesso! Connessione con il Modello di promemoria esecutivo ClickUp ai flussi di lavoro creando sottopagine annidate per ogni promemoria nel modello e collegando le sottopagine ai promemoria. I vostri interlocutori apprezzeranno la traccia digitale!

4. Modello di riepilogo del programma ClickUp

Il tempo necessario per completare un programma può variare da mesi ad anni. A differenza dei progetti, si tratta di benefici, trasformazioni e cambiamenti dell'organizzazione. Per questo tipo di proposta, non possiamo usare un modello di riepilogo/riassunto di base! Modello di riepilogo/riassunto del programma di ClickUp offre uno sportello unico per creare una panoramica di alto livello dei programmi gestiti dall'organizzazione. ⚡️

Il documento di riepilogo/riassunto dei programmi deve includere le seguenti sezioni per essere il più efficace possibile:

Nome e scopo del programma : Indicare chiaramente il nome e fornire una breve descrizione dello scopo e degli oggetti del programma

: Indicare chiaramente il nome e fornire una breve descrizione dello scopo e degli oggetti del programma Destinatari o beneficiari : Identificare il target o i beneficiari del programma o dell'iniziativa (e qualsiasi informazione demografica pertinente)

: Identificare il target o i beneficiari del programma o dell'iniziativa (e qualsiasi informazione demografica pertinente) Attività chiave e attività cardine del progetto: Fornire una panoramica della sequenza temporale, comprese le date di inizio e fine e le fasi principali

attività cardine del progetto: Fornire una panoramica della sequenza temporale, comprese le date di inizio e fine e le fasi principali Risultati e impatto misurabili : Identificare i risultati misurabili o l'impatto che si prevede di raggiungere con il programma e le modalità di valutazione

: Identificare i risultati misurabili o l'impatto che si prevede di raggiungere con il programma e le modalità di valutazione Finanziamento e partner: Fornire informazioni sulla fonte di finanziamento e su eventuali partner o collaboratori coinvolti nel programma o nell'iniziativa

Vedi i nostri dettagli_ guida alla gestione del programma per suggerimenti, esempi e funzionalità/funzione per un programma di esito positivo!

5. Modello di riepilogo/riassunto delle buste paga di ClickUp

Crea collegamenti condivisibili e gestisci le autorizzazioni per team, ospiti o accesso pubblico

Un report di riepilogo/riassunto delle retribuzioni dei dipendenti viene solitamente preparato per il personale delle Risorse Umane o delle Finanze responsabile dell'elaborazione delle buste paga. In questo report, le spese per le retribuzioni sono riepilogate per il periodo di tempo specificato, ad esempio un mese o un trimestre.

Durante la revisione delle buste paga, la direzione si assicura della conformità alle leggi sul lavoro e considera le spese per le buste paga rispetto al budget. Il rapporto sulle retribuzioni può essere utilizzato per diversi scopi, tra cui l'identificazione di eventuali discrepanze o errori che potrebbero verificarsi nel processo di elaborazione delle retribuzioni e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti o delle iniziative relative alle retribuzioni. 📊

Potete collaborare con i vostri partner interfunzionali con Modello di reportistica per il riepilogo/riassunto delle retribuzioni di ClickUp e risparmiate il tempo supplementare dell'invio di email! È sufficiente evidenziare qualsiasi testo per aggiungere un commento o @menzionare i membri per richiamare gli elementi d'azione.

In tutto il modello, troverete tabelle organizzate simili a quelle di un foglio di calcolo all'interno di un documento ClickUp. Una volta terminata la modifica del modello, potrete aggiornare le impostazioni del documento per proteggere il contenuto e condividerlo con il vostro team.

6. Modello di relazione della Bacheca di ClickUp

Una relazione del consiglio di amministrazione è un documento che fornisce una panoramica dello stato, delle prestazioni, delle strategie e della salute di un'organizzazione. In genere, contiene informazioni sulle finanze, le operazioni e gli obiettivi dell'azienda. Sono inclusi anche il personale e le operazioni dell'azienda, se sono avvenuti o stanno per avvenire cambiamenti importanti. 🔮

In questo Modello di reportistica per la Bacheca di ClickUp troverete prompt guida e potenti immagini che vi aiuteranno a creare una reportistica professionale:

Aree chiave di interesse : Obiettivi del progetto fissati all'inizio dell'anno e ripartizione degli aggiornamenti mese per mese

: Obiettivi del progetto fissati all'inizio dell'anno e ripartizione degli aggiornamenti mese per mese Fattori critici di esito positivo : Indicatori chiave di prestazione (KPI) rilevanti e critici per Bacheca Finanziamenti : Aggiornamento sulla salute finanziaria dell'azienda e ripartizione dei numeri mese per mese

: Indicatori chiave di prestazione (KPI) rilevanti e critici per Bacheca Sfide e piani d'azione: Attività in corso per risolvere le sfide

Download_ modelli di carta del progetto per stabilire l'ambito del progetto!

7. Modello di rapporto esecutivo sullo stato del progetto ClickUp

Ecco il Modello di relazione esecutiva sullo stato del progetto di ClickUp se ai vostri dirigenti piace visualizzare le prestazioni del progetto!

Utilizzando la visualizzazione, è possibile rendere più comprensibili e accessibili dati e informazioni complesse. Questo è importante per il project management che potrebbe non essere coinvolto attivamente nelle operazioni quotidiane del progetto 🛠

Il modello include diverse viste sulle attività (Elenco, Tabella Kanban, Sequenza e Tabella) per confrontare le prestazioni del progetto rispetto agli obiettivi o ai benchmark. I risultati? Decisioni più informate e ore risparmiate dalla costruzione di reportistiche di breve durata!

Suggerimento: Aggiungete una vista Gantt al vostro modello e visualizzate più progetti in un unico posto!

8. Modello di riepilogo/riassunto in Microsoft Word

via Microsoft Il semplice schema di questo documento Word vi aiuterà a scrivere un riepilogo/riassunto. Include sezioni dedicate agli obiettivi aziendali, al pubblico di riferimento, alla concorrenza, ai rischi e alle opportunità, che vi guideranno nel processo di creazione del documento.

I contenuti visivi come grafici, diagrammi e immagini coinvolgono il pubblico meglio di qualsiasi altro tipo di contenuto, quindi non dimenticate di includerli nel vostro documento. 🎨

Sappiamo che creare immagini in Word è un'attività che richiede molto tempo, quindi ecco alcune guide che vi aiuteranno a ottenere il massimo dal vostro contenuto visivo!

Come creare un diagramma di flusso in Microsoft Word

Come creare una Sequenza in Microsoft Word

Come creare un grafico Gantt in Microsoft Word

Come creare una Mappa Mentale in Word

9. Modello di riepilogo/riassunto in PowerPoint

via Modello di diapositiva Un elenco di modelli di presentazione non sarebbe completo senza il modello PowerPoint Executive Summary! Si tratta di un modello a tre elenchi utilizzato per presentare gli oggetti aziendali in una diapositiva di una pagina.

I riepiloghi/riassunti semplificano il contenuto della proposta di progetto, ma si vuole comunque fornire al pubblico il maggior numero di informazioni possibile, in modo da ottenere il quadro generale.

Questo modello sarebbe perfetto per gli investitori o gli stakeholder che richiedono informazioni chiave in un'unica istantanea. 📸

Suggerimento: Un'alternativa visiva è il n. 2 di questo elenco: il modello di riepilogo/riassunto per lavagna online di ClickUp. Come presentatore con una lavagna online, avete la libertà di trasformare la vostra presentazione da statica a interattiva con forme e immagini!

10. Modello di riepilogo/riassunto per Google Slides

via Google Google Slides è un potente strumento per la creazione di strumento di presentazione che offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione. È possibile collaborare in tempo reale con gli altri, incorporare contenuti multimediali e aggiungere animazioni e transizioni! Si integra con altre produttività di Google, come Google Drive, facilitando l'accesso e la condivisione delle presentazioni. 🔗

Il modello di Google Slides per il riepilogo esecutivo copre uno schema di base per sviluppare un riepilogo/riassunto. Utilizzate le sezioni incluse o fate un elenco dei punti importanti che desiderate durante una riunione . Questo elenco potrebbe essere semplice come la descrizione dell'azienda, i prodotti o i servizi, l'analisi del mercato, vantaggio competitivo e informazioni finanziarie.

Chi trae vantaggio dall'uso di un modello di riepilogo/riassunto?

Imprenditori: Le start-up e le piccole aziende possono utilizzare un riepilogo/riassunto per attrarre potenziali investitori, partner e clienti. Il riepilogo/riassunto consente di presentare in modo esaustivo il modello aziendale, le strategie, gli obiettivi e il piano generale senza entrare nei dettagli, risparmiando tempo e attirando comunque interesse.

Investitori: Un riepilogo/riassunto è uno strumento prezioso per gli investitori per comprendere un'azienda o una potenziale opportunità di investimento con un dispendio di tempo minimo. Evidenzia gli elementi chiave di una proposta o di un piano aziendale, aiutandoli a prendere decisioni efficienti e informate.

In sintesi, scegliere un modello di Executive Summary di ClickUp

Il vostro riepilogo/riassunto dovrebbe essere complementare al vostro progetto aziendale o alla vostra relazione, proprio come il modello di riepilogo/riassunto dovrebbe essere complementare al vostro software di project management!

Con le relazioni ClickUp, è semplice collegare attività e documenti dall'area di lavoro

Creare il vostro riepilogo/riassunto con un modello progettato per aumentare la produttività porterà il vostro lavoro richiesto, il team e il progetto più lontano nel tempo. Inoltre, vi farà risparmiare tempo importante nel processo di piano.

Utilizzo di Documenti ClickUp , il suo sistema Kanban Vista Bacheca e Lavagne online sono solo alcuni dei molti modi in cui potete dare vita al vostro riepilogo/riassunto e i modelli rendono l'esperienza ancora più fluida! Ma la parte migliore? Potete fare i vostri passaggi successivi direttamente dal riepilogo/riassunto, rendendo il vostro documento più prezioso per l'intero processo del progetto.

Convertire facilmente gli elementi di una lavagna online in attività di ClickUp

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività abbastanza potente da riunire tutti i vostri lavori tra le varie app in un hub centralizzato. Con oltre 15 modi altamente visivi per costruire il proprio flusso di lavoro, un una ricca serie di funzionalità/funzione , oltre 1.000 integrazioni e centinaia di modelli personalizzabili per ogni caso d'uso, ClickUp crea soluzioni per team di qualsiasi dimensione e per ogni piano tariffario .

Accesso ai documenti di ClickUp, alle lavagne online, alla vista Bacheca, alle attività illimitate e a molto altro ancora iscrivendosi a ClickUp oggi.