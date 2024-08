Il percorso di ClickUp verso l'eccellenza: Un aggiornamento sul nostro percorso di stabilità e affidabilità

Persone in cerca di lavoro dire sono desiderosi di trovare nuovi ruoli da cui poter fare il loro lavoro migliore. Si tratta di un puzzle complesso da risolvere per i leader aziendali, ma almeno una cosa è chiara: fornire ai team i giusti strumenti digitali non è mai stato così importante.

Ricerca mostra che i dipendenti soddisfatti della loro tecnologia di lavoro hanno il 30% in meno di probabilità di sentirsi esauriti e il 29% in più di dichiarare di essere felici sul lavoro. Inoltre, hanno il 23% in più di probabilità di raccomandare il loro datore di lavoro come un ottimo posto di lavoro.

Sappiamo che i vostri dipendenti sono la vostra risorsa più importante (anche noi la pensiamo così!) ed è importante che apprezzino gli strumenti che utilizzano. Vogliamo che il tempo che trascorrono in ClickUp per essere piacevole ed è per questo che ci impegniamo a migliorare la stabilità e l'usabilità della nostra piattaforma. Per noi è importante offrirvi la migliore e più affidabile esperienza di prodotto possibile.

Negli ultimi mesi abbiamo compiuto incredibili progressi per rendere ClickUp ancora più affidabile e facile da usare. Oggi sono lieto di condividere alcune delle più importanti attività cardine che abbiamo raggiunto.

Gettare una solida base

Prima di immergerci nei miglioramenti tecnologici, credo sia importante riconoscere alcuni dei cambiamenti che abbiamo apportato a livello organizzativo. Per noi è stata una priorità assoluta far entrare più talenti in ClickUp, soprattutto nei ruoli che hanno un impatto diretto sulla vostra esperienza.

Abbiamo investito attivamente nel nostro personale di ingegneria e assistenza e nell'ultimo anno abbiamo assunto più di 150 ingegneri per supportare i nostri lavori richiesti. Nell'ambito di questo lavoro richiesto, abbiamo assunto due esperti vicepresidenti del settore tecnico Gennadiy Geyfman e Chirag Chheda -Entrambi vantano un'incredibile esperienza nella costruzione di piattaforme su larga scala in aziende come Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce e Microsoft. Gennadiy si occupa di stabilizzare la nostra piattaforma mentre cresciamo, mentre Chirag si occupa di far crescere l'organizzazione di ingegneria di prodotto di ClickUp.

Abbiamo anche assunto un vicepresidente globale per l'esito positivo dei clienti, Joel Huntington che si unisce a noi da Qualtrics per supervisionare il team di assistenza clienti globale. Questo team è dedicato ad aiutare i clienti a migliorare la produttività di ClickUp e a fungere da potenti sostenitori, istruendoli sulle best practice e assicurandosi che si sentano pienamente supportati. Joel entra in ClickUp dopo cinque anni trascorsi in Qualtrics.

Ricostruzione e rafforzamento

Pur attribuendo un immenso valore alle persone di ClickUp che portano avanti la nostra missione, so che tutti voi siete venuti su questo blog per avere un aggiornamento sulla piattaforma ClickUp e abbiamo molti aggiornamenti interessanti da condividere. Ecco una panoramica di ciò che abbiamo realizzato solo negli ultimi mesi:

Raggiunto e superato gli obiettivi di uptime: Stiamo tendendo a superare il 99,9% di uptime ogni mese nella maggior parte delle nostre produttività e dei nostri servizi, garantendo la coerenza nell'accesso e nel refresh di attività, allegati e dati all'interno di ClickUp. Questo significa che potete aspettarvi un'esperienza più affidabile, più fluida e coerente.

Stiamo tendendo a superare il 99,9% di uptime ogni mese nella maggior parte delle nostre produttività e dei nostri servizi, garantendo la coerenza nell'accesso e nel refresh di attività, allegati e dati all'interno di ClickUp. Questo significa che potete aspettarvi un'esperienza più affidabile, più fluida e coerente. Sicurezza solida: Noi completato la certificazione formale di ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019. Queste certificazioni dimostrano il commit di ClickUp in materia di sicurezza, privacy, qualità e fiducia nei confronti dei nostri personalizzati. Siamo orgogliosi di queste certificazioni perché sappiamo quanto sia importante che il vostro lavoro sia sicuro. Inoltre, sono la prova che siamo molto più avanti della concorrenza e delle altre piattaforme in questo spazio quando si tratta di sicurezza.

Noi completato la certificazione formale di ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019. Queste certificazioni dimostrano il commit di ClickUp in materia di sicurezza, privacy, qualità e fiducia nei confronti dei nostri personalizzati. Siamo orgogliosi di queste certificazioni perché sappiamo quanto sia importante che il vostro lavoro sia sicuro. Inoltre, sono la prova che siamo molto più avanti della concorrenza e delle altre piattaforme in questo spazio quando si tratta di sicurezza. Platform Sharding : Stiamo proseguendo il lavoro richiesto per riarchitettare la nostra piattaforma su database più piccoli e geograficamente dispersi, un processo noto come sharding. Da fare in questo modo, saremo in grado di garantire alte prestazioni e affidabilità mentre continuiamo a scalare.

: Stiamo proseguendo il lavoro richiesto per riarchitettare la nostra piattaforma su database più piccoli e geograficamente dispersi, un processo noto come sharding. Da fare in questo modo, saremo in grado di garantire alte prestazioni e affidabilità mentre continuiamo a scalare. Miglioramento dei tempi di caricamento: Lo scorso trimestre abbiamo apportato alcuni miglioramenti significativi per quanto riguarda i tempi di caricamento delle visualizzazioni, tra cui la nostra vista Carico di lavoro, Home, Vista Bacheca e la pagina delle notifiche. Grazie al miglioramento dei tempi di caricamento delle pagine, sarà possibile accedere ai lavori in modo più rapido e affidabile.

Lo scorso trimestre abbiamo apportato alcuni miglioramenti significativi per quanto riguarda i tempi di caricamento delle visualizzazioni, tra cui la nostra vista Carico di lavoro, Home, Vista Bacheca e la pagina delle notifiche. Grazie al miglioramento dei tempi di caricamento delle pagine, sarà possibile accedere ai lavori in modo più rapido e affidabile. Ricerca nuova e migliorata : Seguendo il nostro Acquisizione di Slapdash abbiamo rinnovato le nostre funzionalità di ricerca. Oggi vedrete risultati molto più pertinenti in una frazione di tempo. In media, la nostra nuova ricerca è due volte più veloce della versione precedente; in altre parole, passerete meno tempo a cercare e più tempo a Da fare!

: Seguendo il nostro Acquisizione di Slapdash abbiamo rinnovato le nostre funzionalità di ricerca. Oggi vedrete risultati molto più pertinenti in una frazione di tempo. In media, la nostra nuova ricerca è due volte più veloce della versione precedente; in altre parole, passerete meno tempo a cercare e più tempo a Da fare! **Abbiamo ricostruito il Centro di comando e lo abbiamo combinato con la Ricerca per creare un'unica interfaccia elegante per la ricerca e l'esecuzione dei comandi. Ora è possibile creare facilmente una nuova attività, un documento o una promemoria in pochi secondi. Il nostro obiettivo è che ClickUp abbia la migliore esperienza di ricerca integrata al mondo.

Notifiche più veloci: Stiamo rendendo le notifiche più performanti ripulendo il nostro enorme database. Da fare, saremo meglio attrezzati per scalare la piattaforma a lungo termine. Da subito riceverete le notifiche il 30% più velocemente. Stiamo anche ridefinendo il modo in cui recuperiamo le notifiche nel nostro database, per aiutarvi a seguire meglio il vostro lavoro.

Stiamo rendendo le notifiche più performanti ripulendo il nostro enorme database. Da fare, saremo meglio attrezzati per scalare la piattaforma a lungo termine. Da subito riceverete le notifiche il 30% più velocemente. Stiamo anche ridefinendo il modo in cui recuperiamo le notifiche nel nostro database, per aiutarvi a seguire meglio il vostro lavoro. Rinnovamento dell'app per dispositivi mobili: L'accesso al lavoro in movimento è una funzionalità/funzione cruciale per gli odierni lavoratori ibridi e per le aziende team remoti. Per questo motivo, abbiamo aumentato la velocità di accesso e di interazione con il file ClickUp mobile app 2.000 volte sia online che offline. Stiamo continuando a migliorare le prestazioni offline dell'app per garantire una maggiore affidabilità ovunque sia necessario utilizzarla.

Ascoltare e agire

Come menzionato in precedenza, vogliamo rassicurarvi che stiamo ascoltando e lavorando sodo sulle vostre richieste. Abbiamo visto il vostro feedback su funzionalità/funzione quali Automazioni , Dashboard e i problemi di aggiornamento della piattaforma e posso assicurarvi che sono sul della produttività e in procinto di prendere vita.

Abbiamo già riarchitettato i nostri dashboard in modo che i widget funzionino in modo più fluido e abbiamo quasi terminato la revisione dei nostri WebSocket in modo che i problemi di aggiornamento siano obsoleti. Ci auguriamo che abbiate già potuto sperimentare i benefici di questo lavoro e siamo certi che continuerete a vedere miglioramenti continui.

Siamo molto orgogliosi del lavoro terminato, ma è importante riconoscere che questi progetti richiedono tempo per essere completati. Ci siamo impegnati a realizzare miglioramenti sostanziali e di alta qualità, in grado di resistere alla prova del tempo, e lo stiamo facendo in modo rapido ed efficiente.

Non vediamo l'ora di svelare il culmine di questi lavori richiesti al nostro evento LevelUp all'inizio del 2023! Le iscrizioni per il nostro evento del 2023 sono aperte ora e non vediamo l'ora di entrare in connessione con voi per il futuro della nostra produttività.