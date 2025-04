Come fare in modo che ChatGPT riepiloghi/riassuma efficacemente un articolo

Tutti usano l'IA. Non lo diciamo noi, lo dice McKinsey. Un recente sondaggio ha rilevato che ben il 94% dei dipendenti e il 99% dei dirigenti hanno familiarità con gli strumenti di IA generativa. Il numero di dipendenti che già utilizza l'IA generativa sul posto di lavoro è tre volte superiore a quanto immaginano i loro manager.

Tuttavia, la sfida più significativa che i dipendenti affrontano durante l'adozione degli strumenti di IA è la formazione. Quasi la metà dei dipendenti ammette di ricevere "un supporto moderato o scarso" nell'uso dell'IA.

Siamo qui per cambiare un po' le cose. In questo post del blog offriamo una lezione completa su come ottenere da ChatGPT il riepilogo/la sintesi di un articolo. Esploriamo i vantaggi, le best practice e le potenziali insidie da evitare.

Cominciamo dall'inizio.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Quando gli è stato chiesto di essere più colloquiale e facile da leggere, ecco cosa ha creato ClickUp Brain: Riepilogo/riassunto iniziale di questo articolo generato da ClickUp Brain Comprendere ChatGPT Di cosa si tratta? È un chatbot IA di OpenAI che chatta con te in linguaggio umano

Come funziona? Utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni addestrati su tonnellate di testo per generare risposte

Cosa può fare? Oltre a riepilogare/riassumere, può cercare, creare contenuti, scrivere codice, fare brainstorming e molto altro ancora! Vantaggi dell'utilizzo di ChatGPT Velocità : riepiloga/riassume lunghi articoli in pochi clic

Scala : gestisce più articoli senza stancarsi

Conveniente : consente di risparmiare tempo e risorse

Coerenza: mantiene i riepiloghi uniformi e affidabili Applicazioni nel mondo reale Riepiloghi esecutivi : panoramiche rapide per leader impegnati

Ricerca : riepiloga/riassume articoli per verificarne la pertinenza

Lettura personale: semplifica argomenti complessi per facilitarne la comprensione In poche parole, ChatGPT è uno strumento affidabile per riassumere articoli in modo rapido ed efficiente. Ma se desideri un riassuntore IA che abbia il contesto completo del tuo lavoro, non cercare oltre ClickUp Brain!

Comprendere ChatGPT

Sin dal suo lancio nel novembre 2022, ChatGPT ha conquistato il mondo. Prima di DeepSeek (un altro strumento di IA generativa che ha recentemente battuto il record), ChatGPT era l'app più scaricata dall'App Store di Apple.

Gli esperti affermano, con qualche rischio di esagerazione, che ChatGPT potrebbe essere il motore a vapore di questo secolo. Ma perché tanto clamore? Scopriamolo insieme.

Cos'è ChatGPT?

ChatGPT è un chatbot basato sull'IA, sviluppato da OpenAI, con cui è possibile conversare in linguaggio umano. È possibile porre domande di qualsiasi tipo e il chatbot fornirà risposte appropriate sulla base del database a cui ha accesso.

Come funziona ChatGPT?

ChatGPT è alimentato da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) addestrati su enormi quantità di dati testuali provenienti da Internet e da altre fonti. Sulla base di questo addestramento, ChatGPT sviluppa la capacità di elaborare i tuoi input (noti come prompt) e generare risposte appropriate.

Cosa può fare ChatGPT?

Attualmente, ChatGPT è diventato esperto in una serie di attività specifiche, quali:

Ricerca : da utilizzare in alternativa alla ricerca Google utilizzando un approccio conversazionale e la memoria a breve termine della conversazione corrente

Creare contenuti : genera schemi e scrivi bozze per post di blog, post sui social media, campagne email, ecc.

Scrivere codice : generare o completare codice in qualsiasi linguaggio di programmazione

Brainstorming : aiuta i creativi a trovare soluzioni fornendo loro idee ed esplorando le possibilità

Riepilogare/riassumere: trasforma documenti lunghi in riepiloghi/riassunti di facile consultazione per consentire ai professionisti impegnati di comprendere e ricordare rapidamente

Abbiamo già scritto molto sull'uso di ChatGPT per diversi scopi. In questo articolo ci concentriamo sull'ultimo punto: i riepiloghi/riassunti.

Come genera i riepiloghi/riassunti ChatGPT?

ChatGPT riepiloga/riassume il testo analizzando il documento, estraendo i punti principali e presentandoli nel modo richiesto dall'utente. Il processo dietro lo schermo è il seguente.

Contesto: ChatGPT elabora l'intero testo per ricavarne significato, struttura e relazioni.

Prioritizzazione: identifica le informazioni critiche in base alla frequenza di determinate parole, alla struttura delle frasi e al significato semantico.

Riepilogo: Esegue un riepilogo estrattivo (selezionando le frasi chiave così come sono) o adotta un approccio astratto (parafrasando e riformulando).

Ridondanza: elimina idee, parole, citazioni ripetitive, ecc.

Stile: organizza quindi il riepilogo dell'articolo in base alle indicazioni dell'utente. Ad esempio, potresti chiedere a ChatGPT di fornirti il riepilogo di un articolo in cinque punti elenco o di creare un riassunto esecutivo di una pagina.

Ora che sai come funziona, vediamo come può esserti utile.

Vantaggi dell'utilizzo di ChatGPT per la sintesi

L'utilizzo di uno strumento intelligente come ChatGPT per la sintesi offre diversi vantaggi, tra cui:

Velocità: ChatGPT è in grado di riepilogare/riassumere articoli composti da migliaia di parole in pochi secondi. Non solo consente di risparmiare tempo nella scrittura della versione breve, ma anche nella lettura di lunghe pagine di testo, nella comprensione, nell'annotazione e nella creazione di sintesi degli articoli, accelerando il flusso di lavoro di gestione dei documenti.

Scala: ChatGPT è in grado di elaborare decine di articoli, cosa praticamente impossibile per gli esseri umani; inoltre, i chatbot non si stancano mai.

Convenienza: utilizzare ChatGPT per riepilogare articoli di ricerca o accademici è anche conveniente, dato che è molto più veloce arrivare ai punti chiave senza un grande team di assistenti.

Coerenza: in base al prompt che invii a ChatGPT, puoi controllare l'output, rendendo tutti i tuoi riepiloghi coerenti e affidabili.

Applicazioni reali della sintesi con ChatGPT

Dopo "ChatGPT può riepilogare/riassumere un testo?", la domanda più frequente è come è possibile utilizzare le sue funzionalità di riepilogo nella vita reale. Vediamo alcuni esempi.

Riepiloghi/riassunti

Ogni documento aziendale ha un riepilogo/riassunto per i dirigenti che non hanno il tempo di leggere l'intero documento. ChatGPT può creare questo riepilogo/riassunto in un istante. Cosa c'è di più? Se conosci le preferenze del dirigente per cui stai riepilogando/riassumendo, puoi anche personalizzarlo in base alle sue esigenze.

Visualizzazione

I sondaggi e i rapporti di ricerca sono spesso densi di numeri, rendendone difficile la lettura. ChatGPT è in grado di identificare i punti salienti e i dati, che potrai poi visualizzare per una migliore comprensione.

Ricerca

I ricercatori e gli accademici leggono decine, se non centinaia, di articoli come parte della loro revisione della letteratura. Solo dopo aver letto l'intero articolo ci si rende conto se è rilevante o meno.

Evita tutto questo con i riepiloghi di ChatGPT. Chiedi allo strumento di IA generativa di riepilogare articoli di ricerca o notizie e leggi i dettagli solo se necessario.

Lettura personale

Ti interessa molto un argomento ma trovi Wikipedia troppo confusa? ChatGPT viene in tuo soccorso. ChatGPT è in grado di riepilogare/riassumere la maggior parte degli articoli di cronaca, saggi lunghi e pagine Wiki. Sulla base delle informazioni contenute in quella pagina, puoi anche porre domande al chatbot.

Gestione delle informazioni

Che ti piaccia aggiungere segnalibri alle tue letture o tenere un libro di appunti, i riepiloghi/riassunti di ChatGPT sono un ottimo modo per archiviare le informazioni che ti interessano. Dopo aver letto un lungo articolo o un libro di saggistica, puoi chiedere a ChatGPT di riepilogarlo/riassumerlo, in modo da poterlo archiviare per riferimento futuro.

Basta con le possibilità, passiamo all'azione.

Come utilizzare ChatGPT per riepilogare/riassumere un articolo

Riepilogare/riassumere un articolo con ChatGPT è semplice come copiare e incollare il testo e chiedere di farlo. Puoi provarlo tu stesso e ottimizzare il processo man mano che procedi. Tuttavia, con i seguenti suggerimenti, potresti arrivare più velocemente al risultato desiderato.

1. Preparare il documento per ChatGPT

ChatGPT è in grado di elaborare qualsiasi file o documento esterno caricato dall'utente e creare un riepilogo conciso. Per garantire l'efficacia del riepilogo, formattare il documento in modo appropriato.

Rimuovi elementi superflui, come pubblicità o immagini irrilevanti

Suddividi il documento in sezioni per migliorare il flusso del testo

Strutturalo in paragrafi e fornisci i titoli necessari

Rimuovi tutte le informazioni riservate

Una volta che il documento è pronto, è il momento di mettersi al lavoro. A proposito, puoi anche chiedere a ChatGPT di riepilogare/riassumere i video tramite trascrizioni.

2. Inserisci l'articolo e genera i riepiloghi/riassunti

Sebbene sia preferibile disporre di un documento formattato per generare riepiloghi, non è necessario. Puoi anche copiare e incollare il testo nella finestra di chat di ChatGPT o digitare un URL e ottenere un riepilogo/riassunto. Mentre lo fai, tieni presente quanto segue.

Puoi digitare "riepilogare" o "tl;dr" per ottenere il riepilogo/riassunto che ChatGPT ritiene migliore. Chiediamo a ChatGPT di riepilogare/riassumere l'articolo di Wikipedia su Taylor Swift e vediamo come va.

Riepilogo/riassunto di ChatGPT della pagina Wiki di Taylor Swift per il prompt sopra riportato (Fonte: openai.com )

Specifica le tue esigenze

Beh, ChatGPT ha fatto del suo meglio. Tuttavia, se vuoi saperne di più sulla sua carriera, ad esempio, è utile specificarlo.

Riepilogo/riassunto personalizzato di ChatGPT in base alle esigenze (Fonte: openai.com )

Identifica il tuo pubblico

Indica a ChatGPT a chi è destinato il riassunto. A seconda che si tratti di un riassunto esecutivo per un amministratore delegato o di una presentazione per un bambino di quinta elementare, il riassunto può essere personalizzato in base al pubblico di destinazione.

Riepilogo/riassunto ChatGPT personalizzato per il pubblico (Fonte: openai.com )

Spiega i tuoi obiettivi

Dì a ChatGPT cosa intendi fare con il riepilogo/riassunto. Ad esempio, se stai riepilogando/riassumendo un rapporto tecnico complesso, potresti chiedere a ChatGPT di semplificarlo. Se l'articolo è specifico di un determinato settore, chiedi a ChatGPT di spiegarlo a un profano. Se stai prendendo decisioni chiave basate sull'output di ChatGPT, richiedi un riepilogo/riassunto più completo.

Riepilogo/riassunto di ChatGPT in versione semplificata (Fonte: openai.com )

3. Revisione e modifica dell'output riepilogato

Sei soddisfatto del riepilogo del tuo testo fornito da ChatGPT? Se non lo sei, non preoccuparti. Il chatbot è progettato per conversare, rivedere e ottimizzare le risposte in base ai tuoi continui input.

Puoi chiedere a ChatGPT di tornare indietro e riepilogare il tuo articolo di origine o semplicemente adattare il suo riepilogo alle tue esigenze specifiche. Puoi anche chiedergli di creare riepiloghi concisi di versioni più lunghe che ha già creato.

Semplice, vero? Lo è. Tuttavia, come ogni strumento emergente, ChatGPT non è perfetto. Presenta alcune limitazioni di cui è necessario essere consapevoli.

Potenziali svantaggi dell'utilizzo di ChatGPT per la sintesi

Nonostante sia intelligente, ChatGPT è pur sempre un bot. Ciò comporta alcuni svantaggi e limiti.

Mancanza di competenza: ChatGPT non è esperto in nulla (è un bot!). Pertanto, potrebbe non comprendere appieno materiali complessi. Di conseguenza, potrebbe riepilogare/riassumere il testo in modo impreciso, rendendolo controproducente per te.

Sfumature mancanti: ChatGPT potrebbe spesso non cogliere significati impliciti o emozioni. Ad essere onesti, sta migliorando in questo.

Ad esempio, è in grado di distinguere tra una banca dove si risparmia denaro e una banca in riva al fiume in base al contesto.

Tuttavia, il sarcasmo, l'ironia o i dettagli non evidenti ma cruciali possono essere completamente ignorati da ChatGPT.

Semplificazione eccessiva: puoi chiedere a ChatGPT di riepilogare/riassumere un libro in una frase, e lui lo farà. Tuttavia, questo comporta il rischio di una semplificazione eccessiva, che può portare a una rappresentazione errata dei dati.

Pregiudizio: il modello potrebbe inavvertitamente favorire alcune prospettive rispetto ad altre. Senza conoscere i pregiudizi intrinseci del modello e dei dati di addestramento, potrebbe essere quasi impossibile sapere se il riepilogo/riassunto è di parte.

Imprecisioni: abbiamo riscontrato che alcuni modelli linguistici di grandi dimensioni sono soggetti ad allucinazioni. In rari casi, il riepilogo/riassunto potrebbe includere dettagli che non esistono effettivamente nel materiale di partenza.

Limiti tecnici: sia che utilizziate un abbonamento gratuito o a pagamento, ChatGPT ha un limite di token che determina quanto potete utilizzarlo. Per la maggior parte degli utenti potrebbe essere sufficiente. Tuttavia, quando si perfezionano ripetutamente i riepiloghi/riassunti, è possibile che si raggiungano alcuni limiti.

Ecco alcuni modi per superare le sfide sopra descritte.

Migliorare l'uso di ChatGPT per una sintesi migliore

Il primo passaggio per utilizzare ChatGPT in modo efficace per la sintesi è conoscere i suoi svantaggi e prepararsi ad affrontarli. Quelli sopra indicati sono i limiti più comuni di ChatGPT e di altri strumenti simili. Vediamo come è possibile superarli.

Esprimi chiaramente le tue esigenze di riepilogo/riassunto

Quando chiedi un riepilogo/riassunto, comunica a ChatGPT esattamente ciò che desideri. Includi quanto segue nel prompt iniziale.

Formattazione : se desideri il riepilogo sotto forma di paragrafi, elenco puntato o sezioni

Destinatari : a chi è rivolto e per cosa potrebbe servire (ad esempio, per un amministratore delegato che deve leggere in meno di cinque minuti)

Approfondimenti : quando desideri che ChatGPT evidenzi i punti chiave o aspetti specifici del documento (ad esempio, concentrati sull'andamento della carriera negli anni '90)

Lunghezza: qual è il numero di parole o di caratteri che preferisci, oppure hai bisogno di un riepilogo/riassunto dettagliato?

Lavora con ChatGPT

ChatGPT potrebbe non riuscire a redigere un riepilogo corretto al primo tentativo. Non arrenderti. Suggerisci dei miglioramenti. Ad esempio, "rendilo conciso" o "riassumi in punti elenco" o "aggiungi alcune informazioni fondamentali" per aiutare ChatGPT a capire come modificare il riepilogo già generato.

Ricontrolla ChatGPT

ChatGPT è un ottimo punto di partenza. È un autore di bozze. Tuttavia, non è ancora abbastanza maturo per essere utilizzato in modo indipendente senza supervisione. Alcuni riepiloghi possono contenere imprecisioni ed errori plausibili.

Quindi, per avere un riepilogo accurato, ricontrolla i fatti forniti da ChatGPT confrontandoli con l'articolo di origine. Potrebbe anche essere utile eseguire un controllo grammaticale con un IA per garantire la chiarezza e l'efficacia della scrittura.

Modifica a mano

Essendo un bot, ChatGPT può anche sembrare privo di emozioni o insipido. Per ovviare a questo problema, impara a modificare tu stesso i contenuti generati dall'IA. Aggiungi la tua voce, il tuo stile o la tua personalità per rendere il riepilogo/riassunto più fruibile.

Potresti anche voler utilizzare un software di controllo delle versioni dei documenti per assicurarti di non perdere traccia delle modifiche e delle correzioni apportate.

Una volta ottenuto il riepilogo/riassunto da ChatGPT, utilizza altri strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA per migliorarlo. Ad esempio, puoi utilizzare Quillbot per identificare gli aspetti che sembrano troppo robotici e modificarli per ottenere un tono più umano. Puoi eseguirlo con Grammarly come parte dei tuoi strumenti di blogging per le modifiche relative alla lingua.

📖 Lettura bonus: Modelli di calendario dei contenuti

Se stai cercando uno strumento che ti aiuti a riepilogare/riassumere, modificare e pubblicare informazioni aziendali, prendi in considerazione ClickUp Brain.

ClickUp e IA per la sintesi

ClickUp Brain è un assistente IA all-in-one che collega tutte le tue conoscenze organizzative, sia all'interno di ClickUp che altrove. Tra le altre cose, ClickUp Brain è anche un ottimo strumento per riepilogare/riassumere documenti IA. Ecco perché.

ClickUp Docs + ClickUp Brain: il duo potente

ClickUp Docs è un bellissimo strumento di gestione delle conoscenze che ti aiuta a scrivere contenuti. Sul software di modifica dei documenti ClickUp, puoi creare pagine nidificate, formattarle, incorporare segnalibri, aggiungere tabelle, connettere attività, taggare persone, lasciare commenti e altro ancora.

Il vantaggio? Una volta che il documento è pronto, puoi chiedere a ClickUp Brain di riepilogarlo/riassumerlo e aggiungerlo all'inizio! In un documento ClickUp aperto, passa con il mouse sul titolo. Clicca su Chiedi all'IA e seleziona Riepilogo/Riassunto; ottieni ciò che ti serve!

Riepiloga/riassumi istantaneamente le note delle riunioni con ClickUp Brain

Per un flusso di lavoro di pubblicazione più veloce ed efficiente, prova il modello di blog di ClickUp. Semplifica il processo di creazione e aggiungi riepiloghi/riassunti generati dall'IA, meta descrizioni, titoli e altro ancora!

Riepilogare/riassumere non solo articoli

Con ClickUp, puoi generare riepiloghi/riassunti praticamente su qualsiasi argomento. Alcuni degli utilizzi più comuni sono:

Riunioni : integra le tue riunioni video, crea trascrizioni e riassumile per agire

Aggiornamenti sui progetti : chiedi a ClickUp di fornirti un riepilogo/riassunto di tutti i tuoi progetti fino a quel momento

Aggiornamenti di stato: crea riepiloghi/riassunti per le riunioni quotidiane o i report periodici di tutto il lavoro completato

Aggiornamenti automatici con ClickUp Brain

Automatizza la generazione di riepiloghi/riassunti con ClickUp

Il vantaggio principale dell'utilizzo di uno strumento di project management come ClickUp è che non è necessario ricordare tutto. Tuttavia, quando si è coinvolti in progetti di lunga durata, si finisce per dover leggere tutti gli aggiornamenti dall'inizio ogni volta che si ritorna. Evita tutto questo con i riepiloghi/riassunti automatici basati sull'IA.

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per aggiungere riassunti IA o aggiornamenti IA dei progetti alle tue attività e ottenere riassunti automatici ogni volta che ne hai bisogno.

Automatizza la generazione di riepiloghi/riassunti con ClickUp

Quando utilizzi un framework come il modello di gestione del blog di ClickUp per gestire i tuoi contenuti, potresti anche utilizzare l'IA per identificare le lacune negli argomenti, suggerire schemi e raccomandare idee. Puoi anche utilizzarlo per strutturare il modo in cui costruisci il tuo database di contenuti.

Traduci i riepiloghi/riassunti generati dall'IA

ClickUp non supporta solo l'inglese. Per i team distribuiti, ClickUp Docs può aiutare a tradurre i riepiloghi/riassunti in diverse lingue.

Traduzione e riepilogo con ClickUp Docs

Riepiloga/riassumi i contenuti e semplifica il lavoro con ClickUp

Nel mondo sovraccarico di informazioni, tutto e tutti sono aziendali. I contenuti brevi, che si tratti di tweet o video, stanno diventando sempre più popolari. Le persone vogliono sfogliare un ampio intervallo di articoli prima di decidere quali leggere in dettaglio.

Coinvolgere il pubblico di questa generazione richiede la capacità di creare riepiloghi/riassunti accattivanti. ClickUp ti aiuta proprio in questo.

Che tu stia scrivendo un blog, inviando un rapporto o presentando la tua valutazione delle prestazioni, ClickUp può riassumere varie forme di dati e creare le tue note essenziali. Una delle principali funzionalità/funzioni di ClickUp Brain è quella di integrare i contenuti con le attività e semplificare i flussi di lavoro. Può aiutare a identificare le tendenze chiave e a scoprire informazioni nascoste.

ClickUp ti aiuta a scrivere, modificare, trascrivere, aggiungere tabelle e persino creare modelli da riutilizzare in futuro. Grazie alle potenti integrazioni, ClickUp ti offre una visione completa a 360 gradi del tuo lavoro. Prova ClickUp Brain. Prova ClickUp gratis oggi stesso.