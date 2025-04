10 Modelli gratis di roadmap di prodotto

Le roadmap di prodotto sono più che semplici piani: sono potenti strumenti per visualizzare il futuro del tuo prodotto e garantire che il tuo team e le parti interessate siano d'accordo su obiettivi, priorità e sequenze. Con una buona roadmap di prodotto, puoi migliorare la comunicazione, prendere decisioni informate e monitorare i progressi, il tutto mantenendo il "perché" alla base della tua strategia in primo piano. Per semplificare questo processo, abbiamo creato dieci modelli gratuiti di roadmap di prodotto che puoi utilizzare immediatamente. Che tu sia un principiante o un professionista, puoi iniziare subito

, puoi migliorare la comunicazione, prendere decisioni informate e monitorare lo stato, il tutto mantenendo il "perché" alla base della tua strategia in primo piano. Per semplificare questo processo, abbiamo creato dieci modelli di roadmap di prodotto gratis che puoi utilizzare immediatamente. Sia che tu stia mappando funzionalità/funzioni o elaborando strategie di gestione del prodotto undefined , questi modelli aiuteranno il tuo team a rimanere concentrato. 👀 Da fare? Motorola ha introdotto la prima roadmap di prodotto in assoluto negli anni '70. Si chiamava comunica la direzione strategica e le priorità del prodotto. Dovrebbe includere obiettivi misurabili, sequenze di rilascio e funzionalità/funzioni chiave, pur rimanendo sufficientemente flessibile da adattarsi al cambiamento delle priorità o ai cambiamenti del mercato. Il modello è progettato per informare le parti interessate, migliorare la comunicazione e fornire una guida visiva chiara per monitorare i progressi. Secondo i risultati, un buon modello di roadmap di prodotto dovrebbe avere i seguenti elementi: *Obiettivi chiari: obiettivi ben definiti legati alla strategia aziendale, con KPI e metriche di gestione del prodotto misurabili *Allineamento delle parti interessate: Progettato per comunicare in modo efficace la visione e la strategia del prodotto a team di sviluppo, dirigenti e clienti *Attenzione incentrata sull'utente: Incorpora feedback e dà priorità a funzionalità/funzioni che risolvono i reali punti deboli dei clienti e offrono il massimo valore *Chiarezza visiva: Design accattivante e di facile lettura che semplifica piani complessi in una panoramica accessibile e di alto livello modello rende più facile che mai rimanere al passo con i propri obiettivi, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per adattarsi alle priorità in continua evoluzione. ✨Ideale per: Team di sviluppo che cercano di seguire un approccio di sviluppo passo dopo passo. 👀Lo sapevi? Le aziende a volte condividono la loro roadmap di prodotto per creare fiducia e generare interesse. Prendiamo Tesla, per esempio. Dopo una settimana di annunci sul Model 3, Tesla undefined . Questo aumento della domanda è stato in parte dovuto all'apertura di Tesla riguardo alla sua tabella di marcia, che ha rafforzato la fiducia dei consumatori.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-134368432&dipartimento=ingegneria-prodotto&\_gl=1\*m7stp6\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjgzMTg2NDkuQ2owS0NRanc2b2k0QmhEMUFSSXNBTDZwb3gwNHZlSThLNFpULWI4THdPYkpmbkdnR1RZWElONmpvWWVSeEJWdHF6TW5WOElWTVU1VTFaQWFBZ0RiRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTY1OTU5NDUyNS4xNzI3MDI3Mjc4

Scarica gratis il modello /%ctaBtn/ ### 2. La tabella di marcia per lo sviluppo dei prodotti ClickUp Lavagna online /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-194.png Modello di lavagna online per lo sviluppo dei prodotti ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-240089594&dipartimento=ingegneria-prodotto&\_gl=1\*13uqali\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjgzMTg2NDkuQ2owS0NRanc2b2k0QmhEMUFSSXNBTDZwb3gwNHZlSThLNFpULWI4THdPYkpmbkdnR1RZWElONmpvWWVSeEJWdHF6TW5WOElWTVU1VTFaQWFBZ0RiRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTY1OTU5NDUyNS4xNzI3MDI3Mjc4 Get Free Template /%cta/ The Questo modello ti aiuta a rimanere organizzato, aiutandoti a classificare le attività e a visualizzare lo stato di avanzamento. La vista lavagna online interattiva ti consente di mappare sequenze temporali, attività cardine e attività in modo intuitivo. In questo modo, offre un'alternativa dinamica ai tradizionali fogli di calcolo. Perfetto per /href/ tabelle di marcia tecnologiche /%href/ o nuove iniziative, questo modello evidenzia le dipendenze tra i team, migliora la comunicazione con le parti interessate e fa sì che tutti lavorino per lo stesso obiettivo. Funzionalità come attività secondarie annidate, tag ed etichette di priorità assicurano che nessun dettaglio venga trascurato. Combinando flessibilità e solide capacità di tracciamento, il modello di roadmap tecnologica consente ai team di fornire prodotti di alta qualità in modo efficiente, assicurando che ogni fase sia completata con precisione.

✨Ideale per: Team di sviluppo che cercano di seguire un approccio di sviluppo passo dopo passo.

### 3. Lo sviluppo di nuovi prodotti ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-195.png Modello per lo sviluppo di nuovi prodotti ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205449476&dipartimento=ingegneria-prodotto&\_gl=1\*1espkc4\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjgzMTg2NDkuQ2owS0NRanc2b2k0QmhEMUFSSXNBTDZwb3gwNHZlSThLNFpULWI4THdPYkpmbkdnR1RZWElONmpvWWVSeEJWdHF6TW5WOElWTVU1VTFaQWFBZ0RiRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTY1OTU5NDUyNS4xNzI3MDI3Mjc4 Ottieni gratis il modello /%cta/ Il [Grazie a stati personalizzati come Bloccato, In corso e Completato, nonché a campi per il monitoraggio degli attributi, questo modello ti aiuta a rimanere organizzato visualizzando ogni fase dello sviluppo. Offre più visualizzazioni, tra cui un grafico di Gantt, una sequenza e un riepilogo del progetto, per fornire un'istantanea completa dei progressi in qualsiasi momento. Stai lanciando un software all'avanguardia o un prodotto fisico? Il nuovo modello di sviluppo del prodotto è la risorsa ideale per pianificare ed eseguire un lancio di prodotto senza intoppi. Che si tratti di un prodotto nuovo di zecca o di un rilancio, questo modello ti aiuta a gestire le sequenze e a supervisionare ogni dettaglio per un lancio di successo.

Con cinque stati personalizzati (Completo, In revisione, In corso, In sospeso e In attesa), è possibile monitorare con precisione lo stato di avanzamento di ogni attività. Inoltre, i campi personalizzati come Categoria attività e Durata sono come dei bonus, che facilitano l'organizzazione delle attività e la visualizzazione delle sequenze temporali.

Il modello include anche sei viste uniche, come Attività cardine, Gantt e Sequenza, che assicurano che ogni aspetto del lancio del prodotto sia ben documentato e facilmente accessibile. Questo modello ti assicura di rimanere organizzato e di ridurre i rischi con il monitoraggio in tempo reale e le dipendenze delle attività. I suoi potenti strumenti di gestione dei progetti includono il monitoraggio del tempo, le notifiche via email e l'automazione del flusso di lavoro.

Con il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp, puoi gestire con sicurezza le complessità del lancio di un prodotto mantenendo il tuo team e le parti interessate in sincronizzazione. 💡Consiglio dell'esperto: aumenta l'impatto del tuo modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto abbinandolo a una scheda informativa. Le schede informative evidenziano i dettagli chiave del prodotto, rendendole perfette per investitori, clienti o partner. ✨ Ideale per: team di marketing e commerciali che guidano gli utenti al prodotto

6. Modello della matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto ClickUp /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-198.png Modello della matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234124214&department=engineering-product&\_gl=1\*3lat2z\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjgzMTg2NDkuQ2owS0NRanc2b2k0QmhEMUFSSXNBTDZwb3gwNHZlSThLNFpULWI4THdPYkpmbkdnR1RZWElONmpvWWVSeEJWdHF6TW5WOElWTVU1VTFaQWFBZ0RiRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTY1OTU5NDUyNS4xNzI3MDI3Mjc4 Get Free Template /%cta/ The undefined semplifica il confronto e la definizione delle priorità delle funzionalità/funzioni e mantiene il lavoro richiesto per lo sviluppo del prodotto in linea con le esigenze del cliente. Ideale per i team di gestione dei prodotti e per i responsabili delle decisioni, questo modello garantisce che le funzionalità/funzioni offrano il massimo impatto e valore.

Gli stati personalizzati come Completato, Funzionalità hardware, Nuovo modello e Funzionalità software consentono di monitorare i progressi in diversi aspetti del prodotto. I campi personalizzati del modello consentono di classificare le attività e visualizzare i dati del prodotto a colpo d'occhio. Con cinque visualizzazioni, tra cui Funzionalità software, Prodotti e Immagini, è possibile organizzare senza problemi i set di funzionalità e concentrarsi su ciò che conta di più.

Automazioni avanzate, modifiche collaborative e dipendenze delle attività rendono questo modello uno strumento robusto per tracciare le funzionalità e/href/ https://clickup.com/blog/product-strategy-templates// ottimizzare la strategia di prodotto/%href/. Utilizzando il modello di matrice delle funzionalità di prodotto di ClickUp è possibile prendere decisioni basate sui dati che determinano l'esito positivo del prodotto, mantenendo informati e coinvolti gli stakeholder.

✨ Ideale per: Team di gestione dei prodotti e responsabili delle decisioni responsabili dei miglioramenti dei prodotti

📮ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono /href/ https://clickup.com/blog/work-week// 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti /%href/, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Come l'app per tutto il lavoro, undefined per creare attività e tenere traccia dei progressi dell'analisi delle lacune. Gestisci le tue attività e visualizza le lacune nel prodotto con campi personalizzati. Utilizza avvisi tag, dipendenze delle attività, date di scadenza, ecc. per semplificare la gestione dei progetti. ✨ Ideale per: team di sviluppo e ricerca di prodotti responsabili dell'aggiornamento dei prodotti.

## Scegliere il modello di roadmap di prodotto migliore

Sviluppare un prodotto perfetto è un lavoro stressante. Con più persone, iniziative strategiche, scadenze, arretrati di prodotti, ecc., le cose possono diventare disordinate e ingestibili in qualsiasi momento. I modelli di roadmap di prodotto ClickUp condivisi sopra sono gli strumenti perfetti e più convenienti per migliorare il tuo percorso di sviluppo del prodotto, dall'ideazione alla distribuzione. Questi modelli porteranno tutti i membri del tuo team sulla stessa pagina, aiuteranno a creare una undefined roadmap, visualizzare lo stato di avanzamento e altro ancora. In poche parole, questi modelli renderanno lo sviluppo del prodotto senza intoppi. Se stai cercando modi per ottimizzare le operazioni di sviluppo del prodotto, scarica questi modelli e rendi ogni passaggio del tuo progetto fluido. Se sei nella fase iniziale e hai bisogno di un software affidabile

/href/ https://clickup.com/blog/roadmap-software// software per roadmap /%href/ per creare le roadmap dei tuoi prodotti, /href/ https://clickup.com/signup registrazione a ClickUp /%href/ ora, è gratis.