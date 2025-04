Come valutare il software CRM: criteri chiave e best practice

Il tuo team del supporto è sommerso da dati sparsi sui clienti. Il reparto marketing non sa quali siano i lead più interessanti e quali siano ormai inattivi. E il tuo team del supporto? Fa fatica a mettere insieme le storie dei clienti da una dozzina di fogli di calcolo diversi. Se ti riconosci in questa situazione, hai un disperato bisogno di un CRM efficace. Questo significa anche che dovresti condurre una corretta valutazione del software CRM.

La giusta soluzione CRM non si limita a memorizzare i dettagli di contatto, ma diventa il tuo hub centrale per la gestione delle relazioni con i clienti, il monitoraggio delle pipeline di vendita e dei ricavi delle vendite e per prendere decisioni basate sui dati. Ecco perché è fondamentale avere una solida lista di controllo per la valutazione del CRM prima di effettuare il commit. Esploriamo i fattori chiave nella valutazione dei sistemi CRM per trovare quello perfetto per la tua azienda.

Raccogli i feedback dal tuo team, che utilizzerà il CRM quotidianamente Calcola il costo totale di proprietà, comprese le spese nascoste Valuta la reputazione del fornitore e le risorse di supporto

## ⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco come fare una valutazione efficace del software CRM: Definisci i tuoi obiettivi aziendali e i requisiti CRM Fai una lista delle opzioni CRM in base a criteri chiave come facilità d'uso e integrazioni * Esegui demo e versioni di prova del prodotto per provare il software in prima persona

I CRM tradizionali spesso si concentrano esclusivamente sui dati dei clienti e sulle pipeline commerciali, richiedendo strumenti aggiuntivi per il project management, la collaborazione e il monitoraggio delle attività. CRM in ClickUp elimina questa frammentazione offrendo una piattaforma all-in-one in cui i team possono gestire tutto, dalla generazione e gestione dei lead al supporto post-vendita, senza cambiare strumento. #### Dashboard ClickUp Ad esempio, Dashboard ClickUp consolidano metriche chiave come le conversioni dei lead, i valori delle trattative e le prestazioni del team in un'unica vista, consentendo ai responsabili delle decisioni di monitorare i progressi in tempo reale. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-142.png ClickUp Dashboards /%img/ Visualizza la tua produttività con le dashboard personalizzate di ClickUp

Questo approccio olistico riduce le inefficienze e consente alle aziende di gestire le relazioni con i clienti nell'ambito di obiettivi organizzativi più ampi. Ottimizza il tuo CRM imparando le best practice per creare una visualizzazione completa della Dashboard ClickUp. #### Campi personalizzati ClickUp Aggiungere le informazioni di contatto del cliente, monitorare i punti scrum e personalizzare i menu a discesa con i campi personalizzati ClickUp Non esistono due aziende uguali e ClickUp lo riconosce offrendo opzioni di personalizzazione senza precedenti. Campi personalizzati ClickUp consente alle aziende di monitorare specifici punti dati rilevanti per il loro settore, come le fasi della trattativa, le date di rinnovo dei contratti o i punteggi di soddisfazione dei clienti. #### Modelli predefiniti di ClickUp Inoltre, i modelli predefiniti di ClickUp forniscono un vantaggio iniziale per la creazione di flussi di lavoro personalizzati. /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-144.png Modello CRM ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Ottieni il modello gratis /%cta/ Per esempio, il per gestire e monitorare i lead e visualizzare le opportunità di vendita in un funnel di vendita. > ClickUp ci aiuta a organizzare la nostra roadmap di prodotti e funzionalità/funzioni in modo da poter introdurre facilmente nuove funzionalità/funzioni ai clienti e controllare continuamente i nostri progressi verso gli obiettivi. In fin dei conti, il nostro obiettivo numero uno è realizzare prodotti migliori per i nostri clienti e ClickUp ci aiuta a farlo. Nick Foster, Direttore, Prodotto presso Lulu Press

Automazioni ClickUp I processi manuali possono rallentare le operazioni e introdurre errori, soprattutto nella gestione commerciale e dei clienti. Automazioni ClickUp

è una potente opzione che si integra perfettamente con la gestione delle vendite. Combina le funzionalità CRM con il monitoraggio della pipeline di vendita, l'automazione delle attività e dashboard in tempo reale, assicurando al tuo team tutto ciò di cui ha bisogno per concludere gli affari più velocemente. Il design modulare di ClickUp lo rende ideale per le aziende in qualsiasi fase di crescita. Quick Hack: Usa ClickUp Brain per generare punti di partenza specifici per il successo del cliente in base al ruolo: i team di vendita possono redigere i follow-up, il marketing può delineare idee per le campagne e i team di successo del cliente possono pianificare un'attività di sensibilizzazione personalizzata.