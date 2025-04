Come acquisire una conoscenza approfondita del prodotto per un esito positivo del marketing

I clienti sanno riconoscere quando un marchio conosce veramente il proprio prodotto. Che si tratti di una presentazione commerciale o di una campagna di marketing, una profonda conoscenza del prodotto si riflette in questi settori. Questo, a sua volta, crea fiducia, rafforza il messaggio e porta a risultati migliori. I team di vendita, i responsabili marketing e i brand manager traggono tutti vantaggio da una più profonda comprensione dei prodotti che promuovono. Ma mantenere tutti allineati e aggiornati non è sempre facile. È qui che entra in gioco ClickUp

Come migliorare la conoscenza dei prodotti nei team di marketing Una solida conoscenza dei prodotti consente di collegare l'offerta del marchio alle esigenze dei clienti. Senza questa conoscenza, allineare le campagne alle funzionalità/funzioni e ai vantaggi unici del prodotto diventa una sfida per gli addetti al supporto clienti e per i professionisti del marketing. Fortunatamente, ClickUp

, l'app per il lavoro che fa tutto, semplifica questo processo. Collega attività, documenti e collaborazione in un'unica area di lavoro, aiutando i team di marketing a lavorare senza interruzioni e a sviluppare competenze sui prodotti. Ecco come il software di gestione dei prodotti di ClickUp può migliorare i flussi di lavoro del team. 🔄

Passaggio #1: collaborare regolarmente con i team L'interazione regolare tra i team di marketing e di prodotto è essenziale per allineare le campagne con le strategie di gestione dei prodotti. Controlli settimanali, sessioni di brainstorming o roadmap collaborative tengono i marketer aggiornati sulle nuove funzionalità e su come risolvono i problemi dei clienti. Il software di marketing di ClickUp semplifica questa collaborazione attraverso il monitoraggio dei progetti, i flussi di lavoro del team e la collaborazione in tempo reale in un'unica area di lavoro. Funzionalità/funzioni come dashboard condivise e messaggistica integrata mantengono tutti allineati e concentrati sul raggiungimento di risultati di impatto. #### Attività di ClickUp Organizzare e monitorare la collaborazione tra i team con le attività di ClickUp Attività di ClickUp

è un hub centrale in cui i team possono suddividere il proprio lavoro in elementi gestibili, assegnare responsabilità e monitorare i progressi. Per i team di marketing, ciò significa sapere sempre quali aggiornamenti dei prodotti sono in cantiere e cosa è pronto per la promozione. Attività personalizzate di ClickUp Stati aggiungere un ulteriore livello di chiarezza.

Ad esempio, durante il lancio di un prodotto, il team può creare un'attività con aggiornamenti su una nuova funzionalità/funzione e contrassegnarne lo stato come "In sviluppo". Quando l'attività passa a "In fase di test", il team di marketing può preparare le campagne, sapendo quando saranno disponibili risorse come manuali utente o demo. Questo approccio ha funzionato bene per Atrato, una società di servizi finanziari. Ha adottato ClickUp per semplificare i flussi di lavoro e ha sperimentato un aumento del 30% nella velocità di sviluppo del prodotto

https://clickup.com/customers/atrato 30% increase in the speed of product development /%href/ . > Ci siamo resi conto che ci mancava un modo efficace per monitorare le attività e non avevamo una chiara visualizzazione di ciò che stava facendo il team di prodotto, quindi abbiamo iniziato a cercare una nuova piattaforma. Poi abbiamo trovato ClickUp. La piattaforma era la combinazione perfetta: non troppo tecnica e confusa, e non troppo semplice. Ci ha dato la flessibilità di creare, spostare e organizzare team e progetti a modo loro. Raúl Becerra, Product Manager di Atrato 💡 Consiglio dell'esperto: Assegna un ruolo di "campione della conoscenza" all'interno del tuo team per aggiornare e condividere regolarmente le ultime informazioni sul prodotto. Questa persona può aiutare a semplificare la condivisione delle conoscenze , assicurando che le informazioni preziose siano condivise in modo coerente. ### Passaggio #2: centralizzare la conoscenza del prodotto in uno spazio condiviso I dettagli del prodotto possono facilmente perdersi nei thread delle email o nei file sparsi, rendendo difficile per i team di marketing accedere a informazioni accurate. La soluzione sta in una condivisa, una knowledge base interna che raccoglie in un unico posto specifiche di prodotto, domande frequenti, casi d'uso e feedback dei clienti. #### ClickUp Docs Centralizza le informazioni sui prodotti e non solo con ClickUp Docs ClickUp Docs è progettato proprio per questa esigenza. Consente ai team di organizzare informazioni dettagliate sui prodotti e collegare attività correlate, rendendo tutto facilmente accessibile.

Supponiamo che il team di prodotto lanci un nuovo aggiornamento software. Con Docs, può creare un documento che descriva le funzionalità/funzioni dell'aggiornamento e incorporare immagini o flussi di lavoro per spiegarle. Il team di marketing può quindi fare riferimento a questo documento per creare messaggi accurati per la campagna, garantendo coerenza in tutti i punti di contatto.

La parte migliore è che tutte le conoscenze accumulate in ClickUp (più tutte le app integrate) diventano perfettamente ricercabili con Ricerca connessa . Basta digitare le informazioni sul prodotto che stai cercando usando un linguaggio naturale e ClickUp te le mostrerà! #### Modello di base di conoscenza ClickUp /cta/

Modello di base di conoscenza ClickUp

Ottieni gratis il modello /%cta/ Ancora meglio, puoi usare il modello ClickUp Knowledge Base Template per creare un repository strutturato e ricercabile su cui possano fare affidamento sia il marketing che i team di prodotto.

Con sezioni strutturate per articoli informativi, domande frequenti e risorse essenziali, il modello garantisce che tutte le informazioni siano ben organizzate e accessibili. Ogni dettaglio è archiviato in modo da riprodurre l'esperienza di un centro assistenza professionale.

💡 Suggerimento: Costruisci un piano di formazione flessibile che includa dei punti di controllo per verificare lo stato e adattare le sessioni in base al feedback del team. Questo approccio iterativo consente di colmare eventuali lacune e di mantenere il team coinvolto. 📮Approfondimento ClickUp: Un tipico lavoratore della conoscenza deve connettersi con 6 persone in media

Passaggio #7: allineare la conoscenza del prodotto agli obiettivi di marketing Dopo che il team di marketing ha acquisito la necessaria conoscenza del prodotto, il passaggio successivo cruciale è allineare tale conoscenza a chiari obiettivi di marketing. Quando la conoscenza del prodotto obiettivi del product manager , suddividili in attività più piccole e monitora i progressi man mano che il tuo team lavora per raggiungere ogni obiettivo. Ad esempio, supponiamo che il tuo team di marketing miri a migliorare il coinvolgimento dei clienti aiutandoli a comprendere meglio le funzionalità/funzioni del prodotto. In tal caso, puoi impostare un obiettivo come "Aumentare l'adozione delle funzionalità/funzioni nel prossimo trimestre"

Quindi, suddividi questo obiettivo in compiti più piccoli, come organizzare sessioni di formazione sulle nuove funzionalità, aggiornare la documentazione del prodotto o creare contenuti per mostrare le capacità del prodotto. Puoi anche impostare scadenze e monitorare il ritmo dei progressi, adattando i piani secondo necessità. 💡 Suggerimento: incoraggia i membri del team con esperienza a condurre sessioni di formazione, poiché spesso hanno preziose intuizioni del mondo reale da condividere. ## Crea slancio nel marketing con ClickUp

Sai che la conoscenza del prodotto è essenziale per un esito positivo del marketing. Ti aiuta a connetterti con i clienti, a rispondere alle loro domande e a mostrare loro come il tuo prodotto risolva i loro problemi. Quando hai una chiara comprensione del tuo prodotto, puoi comunicare con sicurezza e costruire una fiducia duratura. Hai bisogno di uno strumento che combini tutto per farlo funzionare senza intoppi. ClickUp ti aiuta a fare esattamente questo. Usa i documenti di ClickUp per archiviare i dettagli dei prodotti in un unico posto, le attività per rimanere organizzato e le lavagne online per scambiare idee con il tuo team. Tutto ciò di cui hai bisogno è a portata di mano, pronto a supportare il lavoro richiesto. Registrazione a ClickUp oggi stesso! ✅