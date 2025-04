13 Modelli gratis per la presentazione di progetti

Le presentazioni di progetti a volte possono sembrare una noia mortale. Conosci la procedura: lunghe diapositive, elenchi puntati infiniti e quella persona che insiste a leggere ogni parola. È peggio quando sei tu a ricevere sbadigli e sguardi disinteressati. Passi anni a progettare la tua presentazione su piattaforme tradizionali come Microsoft PowerPoint e Google Slides, per niente.

E se cambiare il modello della presentazione gratis attirasse meglio l'attenzione del pubblico? Sei fortunato. Abbiamo raccolto 13 modelli di presentazione gratis che ti faranno risparmiare tempo e daranno vita alle tue idee con stile ed eleganza. (Attenzione spoiler: non è richiesta una laurea in grafica!)

## Cosa sono i modelli di presentazione dei progetti? Un modello di presentazione di un progetto è un layout di diapositive predefinito che costituisce la base per creare presentazioni organizzate e visivamente accattivanti. Questi modelli ti aiutano a mostrare gli obiettivi, lo stato di avanzamento e i risultati del tuo progetto. 👀alternative.### 2. Il modello ClickUp Project Planner /cta/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-749.png Modello per la pianificazione di progetti ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200524076&department=pmo Scarica questo modello /%cta/

E se potessi creare presentazioni e pianificare progetti su un'unica piattaforma? Il modello ClickUp per la pianificazione di progetti https://clickup.com/templates/project-planner-t-200524076 non ti aiuta solo a creare un piano di progetto https://clickup.com/blog/project-plan/ [Utilizza questo modello per: Condividere idee in documenti, assegnare compiti, inserire commenti e allegare file Monitorare le attività con stati di avanzamento come Completato, In corso, In sospeso e Da fare Utilizzare sei è qui per salvare te (e la tua sanità mentale). Suddivide ogni obiettivo, sequenza e risorsa in attività di dimensioni ridotte, assicurando che nulla venga trascurato. Non c'è modo migliore per presentare la tua tabella di marcia! Ecco perché hai bisogno di questo modello, stat: Collabora su ClickUp Documenti per ti aiuta a visualizzare i tuoi progetti in modo efficace, dall'ideazione al completamento. Fornisce un modo semplice per pianificare, monitorare e collaborare agli obiettivi del progetto, tenendo informati gli stakeholder. La sua ricchezza visiva lo rende efficace anche come strumento di presentazione! Ecco le funzionalità/funzioni che contraddistinguono questo modello: [/%href/ ti aiutano a mappare i punti chiave dello stato di avanzamento del progetto *🎨 Ideale per: Team che vogliono semplificare i flussi di lavoro e dare priorità alla collaborazione per progetti efficaci. ](consentedivisualizzarel'interopianoconilteamintemporeale.Co-modificaipiani,convertileideeinattivitàattuabili,ottienifeedbackimmediatiedivertiti!Tagging,sottoattivitàedetichettediprioritàintegratiassicuranochenessunaattivitàvengapersa*LavistaRoadmapdelprogettooffreunavisionecompletadell'interoprogetto,ottimapermantenereaggiornatiglistakeholder Crea la tua presentazione su ClickUp Docs con immagini potenti e sezioni strutturate che si traducono in diapositive di presentazione incisive Elenca i suggerimenti per le prove dell'ultimo minuto con /href/ https://clickup.com/features/task-checklists Liste di controllo in ClickUp /%href/ - perché anche le migliori presentazioni hanno bisogno di essere fatte con sicurezza

🎨Ideale per: Aziende e persone in cerca di lavoro che vogliono presentare le proprie idee e catturare con sicurezza l'interesse del pubblico.

Categorizza gli obiettivi e i dettagli chiave con i campi personalizzati in modo da poter aggiungere dettagli chiave per monitorare i progressi senza giocare al detective Visualizza gli obiettivi con viste personalizzate come la vista Gantt e la vista Calendario per rimanere aggiornato sulle sequenze temporali Utilizza le automazioni per impostare attività a lungo termine e aggiungere commenti in modo da sapere cosa hai previsto Pianifica a breve e lungo termine con undefined *🎨 Ideale per: Teams che vogliono dedicare meno tempo alla microgestione e più tempo al raggiungimento dei loro ambiziosi obiettivi con un allineamento strategico. undefined https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-758.png Modello dei risultati dell'analisi dei dati di ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110764&department=engineering-product Scarica questo modello /%cta/ Gestire i dati non è la parte più divertente dei progetti, vero? Un minuto stai analizzando i numeri, quello dopo sei sepolto sotto i fogli di calcolo, chiedendoti se "12345" è un dato o il tuo PIN della banca.

mantiene vivi e fiorenti i tuoi grandi piani per tutto l'anno! È lo strumento ideale per /href/ https://clickup.com/blog/project-goals// impostazione degli obiettivi di progetto /%href/ e l'adozione di passaggi attuabili senza annegare nei fogli di calcolo. Ecco come ti aiuta:

Il /href/ https://clickup.com/templates/data-analysis-findings-kkmvq-6110764 Il modello di ClickUp per l'analisi dei dati /%href/ fa sì che i dati sembrino meno un problema di matematica e più una storia che si può effettivamente raccontare (e includere nelle presentazioni!). Ecco come usarlo:

Memorizza tutti i dati, compresi i dati demografici dei clienti, il traffico del sito web, i numeri delle vendite, i sondaggi di feedback e altro ancora, con la vista Tabella Utilizza la vista Bacheca per progettare una rappresentazione visiva dei risultati dell'analisi Classifica i tuoi dati in diversi campi personalizzati in modo che il tuo team e le parti interessate siano tutti sulla stessa pagina 🎨 Ideale per: Teams che vogliono trasformare i dati grezzi in informazioni fruibili che li aiutino a prendere decisioni aziendali informate.

Leggi anche: undefined ### 12. Il modello di documento per il piano aziendale ClickUp /cta/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-759.png Modello di documento per il piano aziendale ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6055848&department=operations Scarica questo modello /%cta/ Stai creando il tuo primo piano aziendale e non sai bene cosa fare dopo? Il modello undefined fornisce un approccio diretto all'organizzazione e alla presentazione delle informazioni aziendali chiave. Che tu stia corteggiando investitori o semplicemente cercando di conquistare il mondo (o almeno il tuo settore), questo è il tuo modello di avvio del progetto undefined che mantiene tutto organizzato, chiaro e pronto per la presentazione. Questo modello ti aiuta a: Compilare tutte le informazioni che desideri includere in un documento ClickUp centralizzato a cui il tuo team può accedere facilmente Suddividere il processo di creazione in attività gestibili

Evidenzia le sezioni chiave con campi personalizzati come Finanza, Marketing e Strategia, in modo che il tuo piano si legga come una storia di cui tutti vogliono far parte, non come un libro di testo * Tieni sotto controllo tutte le tue presentazioni con promemoria, oppure usa la vista Gantt di ClickUp / https://clickup.com/features/gantt-chart-view /%href/ per tenere traccia delle sequenze temporali

🎨 Ideale per: Nuovi imprenditori o team che vogliono comunicare efficacemente le loro strategie e i loro obiettivi, con particolare attenzione alla chiarezza e alla collaborazione.

13. Modello di proposta di progetto ingegneristico di Slidesgo via /href/ https://slidesgo.com/ Slidesgo /%href/ Hai bisogno di preparare una proposta veloce per una riunione urgente? Il undefined ti aiuta /href/ https://clickup.com/blog/client-presentation/ a creare una presentazione vincente per il tuo cliente /%href/ e a far risaltare le tue idee senza alcuna fatica. Basta scaricare e personalizzare la tua proposta utilizzando Google Slides, PowerPoint o Canva e progettarla.

Ecco cosa puoi aspettarti: Diapositive modificabili al 100% che ti consentono di modificare testo, immagini e layout in base alle tue esigenze Oltre 500 icone personalizzabili da Flaticon per rappresentare visivamente le idee del tuo progetto Grafici e sequenze integrati per mostrare i dati del tuo progetto con chiarezza e stile Una diapositiva dei crediti per l'attribuzione e una diapositiva delle risorse con collegamenti a tutti gli elementi utilizzati nella presentazione

🎨 Ideale per: Professionisti che desiderano creare una proposta di progetto visivamente accattivante per i clienti utilizzando modelli progettati professionalmente.

💡Suggerimento: questi modelli sono un buon inizio, ma rendi le tue presentazioni interattive. Incoraggia il pubblico a partecipare, a fare domande o a condividere le proprie opinioni per avviare una discussione sana in cui tutti si sentano coinvolti. ## Diapositive, approfondimenti e risultati con ClickUp Le presentazioni sono più di semplici diapositive: sono opportunità per ispirare, persuadere e lasciare un impatto duraturo. Ma se hai bisogno di qualcosa di più dalle presentazioni dei tuoi progetti,

/href/ https://clickup.com/teams/project-management La piattaforma di project management di ClickUp /%href/ è ciò che fa per te Ti aiuta a creare presentazioni, gestire interi progetti, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare in tempo reale, tutto in un unico posto. Dalla presentazione di nuove idee alla condivisione di report, dalla pianificazione di eventi al lancio di prodotti, ClickUp ti semplifica la vita in ogni passaggio del processo.

Registrazione per un account ClickUp gratis /href/ https://clickup.com/signup/%href/ per gestire i tuoi progetti e trasmetterne l'impatto in modo significativo!