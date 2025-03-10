Come utilizzare l'IA in Canva per i professionisti della creatività

Ricordi quel momento in Tutto, ovunque, tutto in una volta in cui Evelyn attinge a infinite versioni di se stessa? È così che si sentono i progettisti con gli strumenti di IA credono che l'IA li aiuti a risparmiare tempo e denaro creando arte e allo stesso tempo li aiuti a trovare nuove idee. L'IA di Canva è diventata una delle preferite da coloro che sono stanchi di passare le serate bloccati in una nebbia indotta dal design. Dalla generazione di più versioni di un post sui social media all'animazione di immagini statiche, rende il processo di progettazione veloce e senza sforzo. Questo articolo ti aiuta a capire come utilizzare l'IA in Canva per rendere la progettazione più veloce e divertente.

Come bonus, ti mostreremo anche come ClickUp AI può potenziare il tuo processo creativo. Pronto a dare sfogo alla tua creatività? 🎨 ## ⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Vuoi ottenere il massimo da Canva AI? Ecco come utilizzare Canva AI: 1. Apri Magic Studio dalla tua home page di Canva.

Genera immagini istantaneamente con Magic Media: digita un prompt dettagliato per creare immagini, video o grafica. 3. Modifica e migliora i progetti con Magic Edit e Magic Expand per modificare o ridimensionare le immagini. Creare contenuti rapidamente utilizzando Magic Write per blog, didascalie e testi di marketing. Ma ecco la vera novità: , a dimostrazione della significativa adozione e affidabilità di queste funzionalità/funzioni da parte degli utenti di tutto il mondo. 📖 Leggi anche: Esempi strabilianti di arte generata dall'IA > > Per le lavagne online, utilizziamo Clickup Whiteboard. Invece di un wiki esterno, utilizziamo la struttura dei documenti. gestisce le attività ripetitive, creando trigger per le notifiche o le attività secondarie in modo che nulla venga tralasciato. Ti fa risparmiare tempo ed elimina gli errori manuali.

Crea trigger e notifiche personalizzati con le automazioni di ClickUp. Il fiore all'occhiello è il monitoraggio del tempo integrato di ClickUp che ti aiuta a tenere sotto controllo la durata delle attività. Aggiungi delle dashboard personalizzate e avrai una panoramica dei tuoi progetti, delle scadenze e dei carichi di lavoro del team. In conclusione, Canva e ClickUp per i team di progettazione create insieme il flusso di lavoro dei vostri sogni. Concentratevi sulla creazione di progetti straordinari mentre ClickUp fa in modo che tutto il resto funzioni senza intoppi. 📖 Leggi anche: I migliori strumenti di generazione artistica con IA per i designer ## Trasformate i pixel in perfezione produttiva con ClickUp

Con Canva AI, puoi trasformare le tue idee in immagini straordinarie, rimanendo concentrato su ciò che conta di più: la tua visione creativa. Tuttavia, lo strumento generatore di IA diventa ancora più efficace se abbinato a ClickUp, che è il modo perfetto per gestire l'intero flusso di lavoro contemporaneamente. Dal monitoraggio di progetti, scadenze e cicli di feedback infiniti all'assegnazione proattiva delle attività, ClickUp è il partner perfetto per Canva.