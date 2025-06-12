I 10 migliori software di gestione dell'inventario per l'edilizia nel 2025

Dietro ogni struttura, dai grattacieli alle case accoglienti, c'è una storia di pianificazione meticolosa e gestione delle risorse. Dal garantire che i materiali arrivino in tempo al rispetto del budget, anche il minimo ritardo può far deragliare un progetto nel settore delle costruzioni. La posta in gioco è alta, così come la complessità della gestione di tutto, dai livelli delle scorte ai programmi di approvvigionamento.

Oggi, i professionisti dell'edilizia devono affrontare sfide come la fluttuazione dei costi dei materiali, le interruzioni della catena di approvvigionamento e la crescente necessità di monitorare le risorse in più siti. Il settore richiede una gestione meticolosa ed efficiente, che può essere ottenuta solo con il giusto software di gestione del sistema di inventario. Ecco quindi una carrellata dei 10 migliori software di gestione dell'inventario per l'edilizia per aiutare a perfezionare le operazioni, ridurre gli sprechi e mantenere i sogni in carreggiata.

⏰ Riepilogo di 60 secondi Ecco la nostra selezione del miglior software di gestione dell'inventario per i professionisti dell'edilizia che ti aiuterà a ottimizzare la gestione dell'inventario: 1. 7. Zoho Inventory: Ideale per le aziende che gestiscono ordini multicanale 8. Sage 50 Accounting: Ideale per le piccole e medie imprese edili 9. QuickBooks Online: Ideale per le piccole e medie imprese edili 10. AlignBooks: Ideale per le piccole imprese e le MPMI

Gestire le finanze nel settore delle costruzioni non è un'impresa facile: bilanciare i costi dei lavori, monitorare le spese e riconciliare le fatture spesso sembra un progetto. Xero fa il suo passaggio come soluzione di contabilità basata su cloud, su misura per aiutare le imprese edili a semplificare queste sfide. Le sue integrazioni con app specifiche per l'edilizia come WorkflowMax rendono il monitoraggio dei progetti e la gestione dei costi senza soluzione di continuità, mentre la sua app mobile di facile utilizzo ti assicura di poter gestire le attività, anche dal cantiere. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Xero

Accesso utente illimitato a tutti i piani tariffari Connessione a oltre 21.000 istituti finanziari per importare facilmente le transazioni bancarie App mobile per la gestione delle spese in movimento con acquisizione delle ricevute Integrazione con oltre 1.000 app, tra cui WorkflowMax e Gusto Funzionalità di reportistica finanziaria come dichiarazioni di profitti/perdite e crediti scaduti #### Limitazioni di Xero

Il piano base limita le fatture e le ricevute (rispettivamente 20 e 5) Supporta solo un'organizzazione per sottoscrizione Le funzionalità/funzioni avanzate come il monitoraggio dei progetti e le richieste di rimborso spese richiedono il piano più costoso Nessuna assistenza telefonica diretta, si basa esclusivamente sull'assistenza online #### Prezzi Xero Starter: 29 $/mese *Standard: 46 $/mese *Premium: 69 $/mese

Valutazioni e recensioni di Xero *G2: 4,3/5 (più di 710 recensioni) *Capterra: 4,4/5 (più di 3.100 recensioni) Leggi anche: undefined

📮 Approfondimento: Il nostro sondaggio ha rilevato che i lavoratori della conoscenza mantengono E se potessi far convergere tutte queste conversazioni in un unico posto? Con /href/ https://clickup.com/signup ClickUp /%href/, puoi farlo! È l'app per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che aiuta te e il tuo team a lavorare più velocemente e in modo più intelligente. Gestire l'inventario su più canali mantenendo l'accuratezza può essere impegnativo, soprattutto nel settore delle costruzioni, dove il monitoraggio delle scorte e l'organizzazione del magazzino sono fondamentali. Zoho Inventory semplifica questo processo offrendo una piattaforma centralizzata per la gestione degli ordini, il monitoraggio dell'inventario e l'integrazione perfetta con strumenti come Shopify, Amazon e Zoho CRM. Che si tratti di monitorare i pezzi di ricambio, di monitorare le scorte nei magazzini o di automatizzare le fatture conformi alla GST, Zoho Inventory fornisce gli strumenti necessari per mantenere le attività aziendali efficienti.

Le migliori funzionalità di Zoho Inventory Monitoraggio dell'inventario in più magazzini con visibilità centralizzata Generazione di fatture e scontrini di consegna conformi alla GST senza sforzo Perfetta integrazione con piattaforme di e-commerce come Shopify ed Etsy Utilizzo della scansione dei codici a barre per semplificare il monitoraggio degli articoli e ridurre gli errori Accesso a reportistica dell'inventario in tempo reale per migliorare il processo decisionale #### Limitazioni di Zoho Inventory Le limitate capacità offline possono ostacolare le operazioni in aree con scarsa connettività Internet

Il piano base offre funzionalità di base, limitando la scalabilità per le aziende in crescita Le funzionalità avanzate come gli elementi compositi e la gestione multi-magazzino sono disponibili solo nei piani di livello superiore #### Prezzi di Zoho Inventory Edizione gratuita Edizione standard : 29 $/mese *Edizione professionale: 79 $/mese *Edizione premium: 129 $/mese #### Valutazioni e recensioni di Zoho Inventory

G2 : 4,3/5 (più di 95 recensioni) *Capterra: 4,5/5 (più di 400 recensioni) 💡 Suggerimento pro : un efficace software CRM per la costruzione di progetti è essenziale per evitare ritardi, sforamenti dei costi e problemi di qualità. Ecco una guida per semplificare il project management con gli strumenti giusti per mantenere allineati gli stakeholder e far funzionare le operazioni senza intoppi. ### 8. Sage 50 Accounting (ideale per le piccole e medie imprese edili) via /href/ https://www.sage.com/en-us/products/sage-construction-management/ Sage /%href/ Tenere traccia di finanze complesse, buste paga e gestione dell'inventario può essere un compito gravoso per le imprese edili. Sage 50 Accounting offre funzionalità specifiche del settore, come il monitoraggio avanzato dell'inventario e la determinazione dei costi dei lavori, per i professionisti dell'edilizia che devono gestire le risorse in modo efficiente e rispettare i budget. 💡 Suggerimento: undefined ti semplificherà la vita trasformando schemi ripetitivi in strategie attuabili. Esplora questa guida per approfondimenti ed esempi per semplificare il tuo processo di pianificazione senza sforzo. #### Sage 50 Accounting: le migliori funzionalità/funzioni Gestisci l'inventario con un monitoraggio avanzato, compreso il calcolo dei costi FIFO/LIFO e il monitoraggio serializzato Gestisci i budget dei progetti con strumenti come il calcolo avanzato dei costi di lavoro e la reportistica a livello di fase * Automatizza le riconciliazioni bancarie e la gestione delle fatture per ridurre il lavoro manuale

Contabilità Pro : 61,92 $/mese *Contabilità Premium: 103,92 $/mese per utente *Contabilità Quantum: 177,77 $/mese per utente #### Valutazioni e recensioni di Sage 50 Accounting *G2: 3,9/5 (oltre 140 recensioni)

Spesso è necessario un intervento manuale per l'integrazione con servizi di gestione paghe non Intuit. #### Prezzi QuickBooks Online *Simple Start: 17,50 $/mese *Essentials: 32,50 $/mese *Plus: 49,50 $/mese *Advanced: 117,50 $/mese #### Valutazioni e recensioni QuickBooks Online

G2: 4.0/5 (3.390+ recensioni) *Capterra: 4.3/5 (7.830+ recensioni) Leggi anche: undefined 10. AlignBooks (ideale per piccole imprese e MPMI) via undefined Che tu gestisca l'inventario in un negozio di alimentari o l'elaborazione delle buste paga in un'azienda di servizi, AlignBooks offre un software ERP e di contabilità scalabile e basato su cloud, progettato per le piccole e medie imprese (PMI) che cercano una soluzione personalizzabile ed economica.

Con moduli che coprono le vendite, la fatturazione, l'inventario, le buste paga e altro ancora, aiuta a semplificare i processi aziendali complessi in tutti i settori, dalla vendita al dettaglio alla produzione. Le sue versioni offline e online garantiscono inoltre flessibilità alle aziende con diverse esigenze infrastrutturali. #### AlignBooks: le migliori funzionalità/funzioni Moduli integrati per vendite, fatturazione, inventario, finanza, risorse umane e altro ancora Dashboard e report personalizzabili per approfondimenti finanziari * Fatturazione automatizzata GST e strumenti di conformità fiscale

Supporto multi-azienda con opzioni di distribuzione offline e online Perfetta integrazione con strumenti di terze parti come Razorpay, Shopify e Google Maps #### Limitazioni di AlignBooks Il design dell'interfaccia utente può sembrare obsoleto per gli utenti moderni Scalabilità limitata per le aziende più grandi con esigenze complesse La reattività del supporto clienti e i tempi di risoluzione possono essere incoerenti #### Prezzi di AlignBooks *Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di AlignBooks

G2 : recensioni insufficienti *Capterra: recensioni insufficienti ## Altri strumenti utili Cerchi altri strumenti che possano esserti utili? Eccone alcuni che non sono rientrati nell'elenco dei primi 10 ma che hanno funzionalità/funzioni uniche che possono esserti utili: *Fieldwire: collega i team sul campo con il personale dell'ufficio attraverso la gestione delle attività in tempo reale, consentendo aggiornamenti continui, revisioni dei piani e monitoraggio dei materiali direttamente in loco

/href/ https://clickup.com/blog/inventory-planning// pianificazione dell'inventario /%href/ in pochi semplici passaggi. ## Nessun progetto è troppo grande quando ClickUp è sul posto ClickUp ha avuto il privilegio di lavorare con la rinomata azienda di materiali da costruzione CEMEX, automatizzando le loro operazioni e risparmiando ore preziose.

