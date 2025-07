ClickUp raccoglie 100 milioni di dollari nella serie B mentre la domanda per la sua piattaforma di produttività vola verso gli obiettivi dell'IPO

La piattaforma all-in-one di ClickUp definisce la prossima generazione di produttività sul posto di lavoro

SAN DIEGO, 15 dicembre 2020 – ClickUp, l'unica piattaforma di produttività che sostituisce tutte le altre app aziendali all'interno di un'organizzazione, ha annunciato oggi di aver raccolto 100 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B, portando il suo finanziamento totale a 135 milioni di dollari. Il fondo di venture capital canadese Georgian ha guidato il round, con la partecipazione di Craft Ventures. Con una crescita del fatturato di oltre il 900% nell'ultimo anno, la straordinaria viralità di ClickUp tra gli utenti è una testimonianza sia della forte comunità che ha costruito, sia della domanda del mercato per una piattaforma di produttività semplificata che sostituisca tutti gli altri software di lavoro e produttività.

Fondata nel 2017, ClickUp è rapidamente diventata una delle aziende SaaS in più rapida crescita grazie al suo set completo di funzionalità/funzioni e al servizio clienti altamente personalizzato. Grazie a questo nuovo finanziamento, l'azienda si posiziona come leader nel mercato del software di gestione della produttività, che dovrebbe superare i 102 miliardi di dollari entro il 2027. Oggi 200.000 team in tutto il mondo, tra cui quelli di Google, Nike, Uber, Netflix e Airbnb, utilizzano ClickUp per tutto, dal project management alla chat, dai documenti alla gestione del tempo, dai wiki agli obiettivi e agli OKR, fino alle dashboard. Tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp sono disponibili in un'unica piattaforma altamente personalizzabile e facile da usare che funziona per tutti gli utenti e tutti i reparti di un'organizzazione.

"ClickUp fa risparmiare tempo a tutti sostituendo tutte le app sul posto di lavoro con un'unica piattaforma di produttività che le persone amano davvero e utilizzano ogni giorno", afferma Zeb Evans, CEO e fondatore di ClickUp. "Abbiamo iniziato con l'idea di creare una soluzione connessa e personalizzabile che funzionasse davvero per tutti e per tutto, ma il merito della piattaforma che ClickUp è diventata va ai nostri clienti. Negli ultimi 2 anni, abbiamo ricevuto feedback da centinaia di migliaia di clienti che hanno collaborato con noi per creare una piattaforma che fosse davvero al loro servizio. Mentre espandiamo la nostra presenza globale e continuiamo a perseguire la nostra missione di rendere il mondo più produttivo, è la nostra attenzione prioritaria ai clienti che continuerà la nostra crescita virale e ci porterà al successo"

Mentre la maggior parte dei software di produttività funziona solo per determinati team e costringe gli utenti a lavorare secondo le regole della piattaforma, ClickUp consente alle organizzazioni di riunire tutto il lavoro in un'unica piattaforma e di lasciare che i propri utenti lavorino come e dove vogliono. Sviluppo, marketing, commerciale, finanza, progettazione e molto altro ancora possono lavorare in ClickUp e creare un allineamento aziendale e un'efficienza senza precedenti. La piattaforma offre inoltre integrazioni perfette con oltre 1.000 app popolari per l'ambiente di lavoro, tra cui Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub e Zendesk, e più di 100 app native che possono essere attivate/disattivate in base alle esigenze degli utenti. Inoltre, ClickUp è leader nel settore del servizio clienti con un programma di coaching intuitivo e un'assistenza in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gratuita per tutti gli utenti.

"Georgian è stato prima un utente ClickUp e poi un investitore", ha dichiarato Tyson Baber, Lead Investor di Georgian. "L'attenzione laser di ClickUp sull'esperienza dei propri clienti con il prodotto ha alimentato la crescita esplosiva dell'azienda, che continua ad accelerare. Tutto il nostro team è entusiasta di rafforzare la partnership con ClickUp mentre trasformano il futuro del lavoro"

ClickUp ha anche lanciato una nuova app mobile e aggiunto diverse funzionalità leader del settore alla sua piattaforma. Queste funzionalità includono un'integrazione e automazione nativa dell'email, prima nel suo genere, relazioni semplificate tra le attività per garantire trasparenza e allineamento del lavoro tra i reparti, nonché integrazioni ampliate di Obiettivi ed "Eventi in ClickUp". Funzionalità come queste hanno contribuito a sostenere la crescita organica di ClickUp tra gli utenti in ogni angolo del globo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Brasile, India e Australia. Il nuovo finanziamento sarà utilizzato per accelerare i piani di espansione, scalare le operazioni e aiutare l'azienda a mantenere la promessa di sostituire tutte le altre app per il posto di lavoro.

"ClickUp ci ha riuniti tutti in un unico sistema in cui gestiamo tutti i nostri progetti e possiamo vedere lo stato di qualsiasi cosa. È stata una svolta epocale!", afferma Leonard Souza, Direttore tecnico di Webflow. "Non solo sentiamo di aver adottato uno strumento straordinario per aumentare la visibilità organizzativa, ma sentiamo anche di aver acquisito un partner stimato che è impegnato nell'innovazione nel proprio spazio tanto quanto Webflow"

Per ulteriori informazioni sul finanziamento e sulla crescita di ClickUp, visitare il sito https://clickup.com/press/100-million-series-b

Informazioni su ClickUpClickUp è l'unica piattaforma di produttività sul posto di lavoro personalizzabile e all-in-one che offre servizi a tutti i reparti di un'organizzazione. Mentre i team devono gestire troppi strumenti da tenere sotto controllo, all'interno di ecosistemi completamente separati, ClickUp libera i team da 2 a 2.000 persone dall'inefficienza e dalla perdita di tempo, semplicemente sostituendo o integrando tutte le applicazioni sul posto di lavoro in un'unica piattaforma senza soluzione di continuità. Fondata nel 2017 e con sede a San Diego, la missione di ClickUp è rendere il mondo più produttivo. Fin dalla sua nascita, ClickUp ha aiutato più di 100.000 team e milioni di dipendenti a condurre una vita più produttiva e a risparmiare almeno un giorno alla settimana. Per ulteriori informazioni, visitare ClickUp.com.

Informazioni su GeorgianGeorgian è una società fintech che investe in aziende di software ad alta crescita che sfruttano il potere dei dati in modo affidabile. In Georgian, stiamo costruendo una piattaforma per fornire una migliore esperienza di capitale di crescita agli amministratori delegati delle aziende di software e ai loro team. La piattaforma di Georgian è progettata per identificare e accelerare le migliori aziende di software in fase di crescita, adottando un approccio intelligente e basato sui dati per risolvere le sfide chiave che i CEO devono affrontare durante la crescita delle loro aziende. Con sede a Toronto, il team di Georgian riunisce imprenditori del settore software, esperti di machine learning, operatori esperti e professionisti degli investimenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://georgian.io/.