Slack Vs Teams: Qual è lo strumento di collaborazione migliore?

Quando Microsoft decise di non acquisire Slack nel 2016 e di creare una propria app di collaborazione chiamata Microsoft Teams, significava guerra. 🥊

Ed è una guerra chiusa!

Certo, se si confronta Slack con Microsoft Teams, è difficile notare una differenza a prima vista.

Tuttavia, ognuno di essi può offrire qualcosa di leggermente diverso se si guarda più da vicino. 👀

confusi su quale team schierare in questa guerra tra Slack e Microsoft Teams?

In questo articolo, faremo un confronto dettagliato tra Microsoft Teams e Slack per aiutarvi a scegliere.

(Vi sveleremo anche la migliore alternativa per queste due app)

Un'interfaccia utente disordinata è come un'etichetta di abbigliamento altamente dettagliata.

Tutto ciò che si vuole sapere è la dimensione del maglione, ma invece si finisce per conoscere le pecore da cui proviene la lana prima di trovare le informazioni che si stavano cercando. 🙈

in breve, mantenete le cose semplici

Ecco cosa pensano gli utenti delle interfacce di queste app:

L'interfaccia utente di Microsoft Teams è piuttosto simile a quella di Slack.

sembra che qualcuno abbia preso ispirazione da Slack

Se siete nuovi utenti, potete ottenere un aiuto per l'avvio con i documenti e le esercitazioni.

L'opzione di creare team integrati consente di organizzare meglio le conversazioni.

Un grande vantaggio per i team più numerosi. ➕➕➕

Ma se vi piacciono le cose più colorate, Microsoft Teams ha solo tre opzioni di tema: grigio scuro, nero e bianco.

Se volete mescolare e abbinare o modificare alcuni colori, siete sfortunati!

D'altra parte, l'area di lavoro di Slack contiene un'interfaccia utente piuttosto elegante che è diventata lo standard del settore. Sono disponibili diverse opzioni di tema colore per personalizzare l'aspetto dell'app in base alle proprie preferenze.

Se siete nuovi utenti di Slack, non avrete bisogno di guardare noiosi tutorial per imparare a usare le funzionalità/funzione, perché l'app è abbastanza intuitiva e facile da usare.

slack non è un'applicazione che non fa nulla

Inoltre, è piuttosto facile inviare un messaggio a un altro utente o a un team. Basta taggare i compagni di squadra o i canali e usare gli scorciatoi per terminare le cose al volo_

I membri del team rimangono coinvolti e stimolati grazie alla capacità di Slack di consentire la personalizzazione degli utenti. A differenza di Microsoft Teams, che ha solo tre opzioni di tema: grigio scuro, nero e bianco, in Slack i dipendenti remoti possono personalizzare i canali di ciascun team. Avere un canale specifico da utilizzare solo per le comunicazioni interne vitali può garantire che tutte le domande e le query passino anche da lì, in modo da essere facili da trovare e leggere.

È incredibilmente facile seguire le conversazioni grazie a funzionalità come i "thread" (che Teams non offre) che consentono di rispondere a messaggi specifici in un canale e di avviare una discussione privata pertinente.