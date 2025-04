5 qualità per diventare un manager stellare nel 2025

Martin Etchegaray

è un senior content writer ed editor presso Integromat. Gli piace scrivere e leggere di storia, scienza e tecnologia

Cosa rende un buon manager? 🤔 Se chiedete in giro, è probabile che riceviate sempre alcune delle seguenti risposte:

Capacità di leadership

Capacità di ascolto e comunicazione

Coerenza

Attitudine alla motivazione

La maggior parte di queste caratteristiche è stata riconosciuta nel dopoguerra, quando le moderne pratiche di gestione sono state sviluppate da personaggi come Peter Drucker, Russel Ackoff e George Odiorne.

I nomi possono sembrare polverosi, ma molti dei concetti che hanno elaborato sono ancora incredibilmente attuali, tra cui:

Obiettivi SMART

Gestione per oggetti

Soddisfazione del cliente

I tempi, tuttavia, non sono stati clementi con tutte le pratiche di gestione di un tempo.

Alla luce dei notevoli cambiamenti che stiamo vivendo a livello sociale, culturale e lavorativo, è improbabile che le pratiche di gestione legacy siano sufficienti negli anni a venire.

Quindi, cosa rende un buon manager al giorno d'oggi?

In questo articolo metteremo in evidenza cinque qualità di cui i manager hanno bisogno per brillare nel 2022 e, soprattutto, per far brillare i loro team.

1. Consapevolezza culturale

Il luogo di lavoro moderno è

/ incredibilmente diversificato

in termini di competenze, etnia, sesso, età, religione, livello di istruzione e altri indicatori demografici.

Per i gestori del team, questo si traduce nel lavorare con membri nati in culture, lingue e visioni del mondo diverse, il che può portare a scontri culturali di ogni tipo.

Immaginate di dimenticare la festa religiosa di un compagno di squadra e di reagire quando lo scoprite.

Non è una cosa che si può ignorare come se nulla fosse, vero?

Fino a poco tempo fa, la maggior parte dei manager adottava un approccio pratico alla diversità sul posto di lavoro: Concentrarsi sull'azienda. Per un numero di ragioni, questo non è più l'approccio migliore.

Oggi si raccomanda di:

Dare priorità all'inclusione

Impostazione dei preconcetti

Mantenere una mentalità aperta

Mostrare interesse in caso di dubbio

In alcuni casi, potrebbero essere richiesti corsi sulla diversità, poiché la qualità di essere culturalmente consapevoli non è sempre facile da ottenere.

2. Conoscenza delle best practice per il lavoro da remoto

Che vi piaccia o no, lavoro da remoto e la forza lavoro distribuita a livello globale sono destinati a rimanere, insieme alle nuove sfide che i manager devono affrontare.

In ordine alla gestione di una forza lavoro remota, i manager devono:

Padroneggiare gli schemi di lavoro asincroni

Utilizzare gli strumenti giusti per monitorare e supervisionare attività e progetti

Adattare le proprie comunicazioni per assicurarsi che i dipendenti stiano facendo bene

Non è raro vedere manager completamente nuovi al lavoro da remoto cadere in preda al micromanagement, che può portare a conseguenze disastrose.

Questo accade perché il luogo di lavoro fisico è pieno di segnali che aiutano a colmare le molteplici lacune di comunicazione.

Come si può immaginare, tali spunti sono assenti nelle aree di lavoro da remoto, con un impatto sul senso di controllo a cui alcuni manager si sono abituati operando in un'area di lavoro tradizionale.

La soluzione, tuttavia, è abbastanza semplice: Imparare a conoscere i migliori strumenti per il lavoro da remoto, adeguare i propri standard di comunicazione e dire addio al lavoro da 9 a 5. 👋 Inoltre, non dimenticate di essere pazienti e trasparenti anche con i dipendenti che sono alle prime armi con il remoto. Se non è facile per un manager, potrebbe non esserlo nemmeno per i membri del team.

In questo modo, sarete sulla strada giusta per avere successo nella gestione a distanza.

3. Capacità di imparare in corsa

I team di oggi hanno bisogno di tecnologie, strumenti e metodi all'avanguardia per prosperare.

Pensate ad app per il project management come ClickUp, a strumenti di automazione come Automazioni Integrareomat o altri prodotti ricchi di funzionalità/funzione per migliorare il vostro modo di lavorare.

A livello manageriale, questo significa due cose.

In primo luogo, i manager devono essere in grado di identificare e valutare questi strumenti e metodi.

In secondo luogo, devono essere in grado di apprenderne i dettagli per essere certi che i loro team li utilizzino al meglio.

Poiché il software continua a divorare il mondo, perdere l'occasione di conoscere nuove ed entusiasmanti tecnologie non significa altro che sprecare opportunità.

Per evitare che ciò accada, un implacabile spirito di curiosità e la capacità di imparare nuove cose di corsa saranno i vostri alleati.

4. Sensibilità per la salute mentale

Un antico paradigma manageriale dice che un team è buono solo quanto il suo leader.

Purtroppo, questo non è (del tutto) vero.

I buoni leader sono certamente importanti, ma lo sono anche i dipendenti sani. Per assicurarsi che i membri del team siano felici e in salute, è necessario controllarli di tanto in tanto.

Da fare è particolarmente importante negli ambienti di lavoro da remoto, poiché molti dei segnali che aiutano a identificare i problemi di salute mentale sono difficili da percepire durante una telefonata o uno scambio su Slack.

Inutile dire che non dovete discutere direttamente di potenziali problemi di salute mentale, perché molti dipendenti non sono esattamente disposti a parlarne con i loro manager.

Esistono modi più sottili ed efficaci per controllare i vostri dipendenti, come l'uso di moduli online anonimi o l'analisi dei dati relativi al lavoro che si riferiscono alle comunicazioni e alla salute mentale produttività .

È importante anche imparare come procedere nel caso in cui uno dei vostri colleghi stia soffrendo. Vi aiuterà ad agire in tempo e a evitare che la situazione degeneri in qualcosa di peggiore.

5. Pensare oltre il denaro

Tutti hanno bisogno di soldi, lo capiamo.

Ma il denaro non è tutto, e questo le nuove (e meno nuove) generazioni lo capiscono bene.

Le pratiche manageriali della vecchia scuola si affidavano al denaro come soluzione unica per rispondere alle richieste dei dipendenti. Da fare lo stesso oggi può passare un messaggio sbagliato, perché oggi le persone valutano altre cose più del denaro.

Viviamo nell'era dell'equilibrio tra lavoro e vita privata, il che significa che, a volte, i dipendenti assegnano più valore al tempo dedicato alla famiglia che al denaro in tasca.

Anche se questo è un segno culturale dei tempi, spesso significa che le persone desiderano solo opzioni che vanno oltre il denaro.

Come per altri aspetti dell'ambiente di lavoro, non è più sicuro dare per scontato qualcosa. Chiedere è più sicuro e può portare molto lontano! 😉

Il risultato

Questo non è un elenco esaustivo di qualità manageriali, ma evidenzia quali sono importanti da sviluppare al giorno d'oggi.

Un grande manager deve ancora essere in grado di prendere decisioni oculate, esercitare il potere e bilanciare le diverse competenze e personalità presenti nella maggior parte dei team.

Per sviluppare queste qualità è essenziale puntare alla crescita personale e professionale. Possono fungere da trampolino di lancio per qualcosa di meglio!

Speriamo che possiate tradurre queste caratteristiche in risultati migliori, in team più felici e in lavori di cui siete orgogliosi.

I tempi possono essere cambiati, ma la decisione di diventare un manager migliore è ancora vostra, in pieno stile manageriale tradizionale, dopo tutto.

È il momento di fare il salto di qualità, amici! 🙌