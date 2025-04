10 Migliori software CRM di gestione delle risorse per il 2025

La gestione delle attività finanziarie e la costruzione di solide relazioni con i clienti sono essenziali per l'esito positivo nel settore della gestione patrimoniale.

Senza gli strumenti adeguati, si rischia di incorrere in inefficienze, dati disorganizzati e opportunità di crescita mancate. Un CRM efficace per la gestione degli asset può trasformare il modo in cui monitorate gli asset, gestite i client, aumentate la fedeltà dei clienti e rimanete al passo con i requisiti normativi.

Da fare, quindi, per trovare una soluzione CRM di gestione patrimoniale adatta?

In questa guida verranno analizzate le 10 principali soluzioni software per la gestione degli asset che vi aiuteranno a gestire le risorse in modo efficiente. 🚀

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

clickUp: Migliore per il project management finanziario e le relazioni con i clienti

✅ Salesforce: Migliore per gestire in modo efficiente le relazioni con i client

✅ Microsoft Dynamics: il migliore per semplificare le operazioni della catena di approvvigionamento

✅ Altvia: Migliore per la gestione delle operazioni di private equity

dealCloud: Il migliore per la gestione delle pipeline di trattative nei servizi finanziari

hubSpot: Migliore per migliorare il coinvolgimento dei client

✅ Pipedrive: Migliore per semplificare la gestione delle trattative e automatizzare i flussi di lavoro

backstop Solutions: Migliore per la gestione delle relazioni con gli investitori e del portfolio

satuit: Migliore per la costruzione di relazioni con gli investitori

redtail CRM: Migliore per il monitoraggio dei dati dei clienti e per la gestione delle relazioni con gli stessi

**Cosa cercare in un software CRM per la gestione delle attività?

Quando cercate la migliore soluzione per la gestione delle risorse, date priorità alle funzionalità/funzione che migliorano la produttività, ottimizzano i processi e rafforzano le relazioni con i clienti. Ecco alcune funzionalità/funzione critiche da prendere in considerazione Software CRM :

Dashboard centralizzato : Fornisce ai provider una panoramica dei dati sulle attività, delle relazioni con i clienti e delle performance del portfolio per una gestione senza interruzioni

: Fornisce ai provider una panoramica dei dati sulle attività, delle relazioni con i clienti e delle performance del portfolio per una gestione senza interruzioni Gestione dei dati dei client : Consente alle società di gestione patrimoniale di organizzare e aggiornare le informazioni sui client, garantendo una reportistica efficiente e la gestione delle relazioni con gli investitori

: Consente alle società di gestione patrimoniale di organizzare e aggiornare le informazioni sui client, garantendo una reportistica efficiente e la gestione delle relazioni con gli investitori Strumenti di monitoraggio degli asset : Facilitano la gestione remota degli asset monitorando le attività fisiche e finanziarie in tempo reale, garantendo una migliore gestione del portfolio

: Facilitano la gestione remota degli asset monitorando le attività fisiche e finanziarie in tempo reale, garantendo una migliore gestione del portfolio Visualizzazioni multiple : Offre opzioni flessibili come viste Elenco, Calendario o Kanban per aiutare i gestori patrimoniali a visualizzare le attività, gestire le attività e monitorare efficacemente le prestazioni del portfolio

: Offre opzioni flessibili come viste Elenco, Calendario o Kanban per aiutare i gestori patrimoniali a visualizzare le attività, gestire le attività e monitorare efficacemente le prestazioni del portfolio Campi personalizzabili : Consentono alle società di gestione patrimoniale di adattare i sistemi CRM alle specifiche esigenze aziendali, rendendoli una soluzione specializzata per il settore

: Consentono alle società di gestione patrimoniale di adattare i sistemi CRM alle specifiche esigenze aziendali, rendendoli una soluzione specializzata per il settore Gestione della documentazione : Consente alle società di gestione patrimoniale di archiviare, organizzare e recuperare documenti critici, come contratti, licenze software e reportistica dei client, all'interno del sistema CRM

: Consente alle società di gestione patrimoniale di archiviare, organizzare e recuperare documenti critici, come contratti, licenze software e reportistica dei client, all'interno del sistema CRM Conformità normativa : Assistere le aziende nel rispettare le nuove normative e le date di rinnovo, garantendo al contempo un'accurata reportistica per gli investitori istituzionali e gli hedge fund

: Assistere le aziende nel rispettare le nuove normative e le date di rinnovo, garantendo al contempo un'accurata reportistica per gli investitori istituzionali e gli hedge fund Gestione delle email: Semplificare la comunicazione in un unico luogo per tenere traccia delle interazioni, gestire i follower e migliorare le relazioni con i clienti in tutto il settore

➡️ Read More: Scoprite il i 15 strumenti di gestione delle risorse software da provare assolutamente per ottimizzare le risorse software, ridurre i costi e aumentare l'efficienza operativa.

I 10 migliori software CRM per la gestione delle risorse da utilizzare

Ecco i 10 migliori software di gestione degli asset che vi aiuteranno a perfezionare le vostre operazioni e a crescere nel competitivo settore della gestione degli asset:

1. ClickUp (🏆 Migliore per la gestione dei progetti finanziari e delle relazioni con i clienti) ClickUp è l'app per il lavoro_ che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Con ClickUp è possibile ottimizzare le attività di project management, monitorare le spese e gestire i flussi di lavoro finanziari. Consente inoltre di fissare obiettivi chiari, di monitorare lo stato senza sforzo e di collaborare con il proprio team in tempo reale.

Strumento CRM di ClickUp

Il Strumento CRM ClickUp consente di gestire tutte le relazioni con i clienti senza soluzione di continuità. Consente di monitorare lead, offerte, contatti e fasi commerciali all'interno di un'unica piattaforma. Grazie alle sue numerose funzionalità, come stati personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni multiple, è possibile personalizzare il sistema CRM per adattarlo perfettamente al flusso di lavoro della gestione delle risorse.

ClickUp Kanban

Ad esempio, è possibile creare campi personalizzati come Data di follow-up o Dimensione del contratto per organizzare meglio i contatti e dare priorità alle attività. Lo strumento consente di visualizzare tutte le fasi commerciali in un'unica pagina ClickUp Kanban visualizzare e trascinare le attività in corso.

A rendere ancora migliore l'utilizzo della soluzione CRM è il Automazioni di ClickUp funzione. Vi aiuta a impostare promemoria per i follower o a ricevere una notifica quando un affare cambia stato, in modo che nulla venga trascurato.

Scoprite come ClickUp Automazioni può aiutare il vostro team

Inoltre, ClickUp offre migliaia di modelli personalizzabili per ogni esigenza aziendale.

Sia che si tratti di impostare attività di follow-up, di monitorare le fasi commerciali o di utilizzare l'automazione per inviare notifiche quando un'attività è in scadenza, le Modello ClickUp CRM semplifica tutto.

Il Modello di gestione delle risorse ClickUp aiuta a monitorare e gestire beni come attrezzature, software o inventario. Consente di monitorare le condizioni dei beni, monitorare le riparazioni e registrare i dettagli degli acquisti in modo efficiente e senza problemi.

➡️ Per saperne di più: 12 modelli di CRM gratis: Excel, Fogli Google e ClickUp

📍ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni