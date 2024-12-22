Obiettivi a breve e a lungo termine (esempi, FAQ)

Le cose non vengono terminate da sole.

Qualunque cosa vogliate ottenere, dovrete impostare entrambi gli obiettivi, a breve e a lungo termine, per raggiungere qualsiasi risultato.

E comprendere il processo di impostazione degli obiettivi vi aiuterà anche a rispondere alle domande di lavoro alle domande dei colloqui di lavoro come "Da dove ti vedi tra cinque anni?".

Ma aspetta, qual è la differenza tra obiettivi a breve e a lungo termine?

E perché dovreste fissare entrambi?

In questo articolo confronteremo gli obiettivi a breve termine con quelli a lungo termine e condivideremo alcuni esempi di obiettivi di carriera e consigli sull'impostazione di obiettivi di carriera raggiungibili. Risponderemo anche alle domande frequenti sugli obiettivi a breve e a lungo termine.

obiettivi: Brevi o lunghi che siano!

Quali sono gli obiettivi a breve e lungo termine?

Quando si impostano gli obiettivi, è necessario considerarli sia a breve che a lungo termine.

A. Che cos'è un obiettivo a breve termine?

Un obiettivo a breve termine è qualcosa che si desidera realizzare nel prossimo futuro.

**Quanto durano gli obiettivi a breve termine?

Sono esigenze a breve termine che si possono realizzare oggi, questa settimana, questo mese o addirittura quest'anno. Ad esempio, si può fissare un obiettivo di carriera come completare un corso di perfezionamento o un obiettivo di risparmio a breve termine come l'impostazione di un fondo di emergenza.

Gli obiettivi a breve termine possono anche essere dei passaggi o delle azioni per raggiungere un obiettivo a lungo termine molto più lontano.

È come correre a una velocità di livello due su un tapis roulant per raggiungere alla fine una velocità di livello sei.

Iniziate a sei e il vostro obiettivo finale potrebbe essere il Pronto Soccorso. ahi!

Impostate obiettivi a breve termine e osservate il vostro stato per realizzare le visioni che cambiano la vita. 💃

B. Cos'è un obiettivo a lungo termine?

Un obiettivo a lungo termine è qualcosa che si desidera completare in un futuro lontano e richiede più tempo, piano e pazienza. Non si può fare in poche settimane e spolverare le mani; potrebbero essere necessari dieci anni.

Di solito questi obiettivi sono composti da diversi mini-obiettivi o passaggi, ecco perché è importante determinare gli obiettivi a breve termine insieme al piano a lungo termine.

Si può dire che gli obiettivi a lungo termine sono normalmente utilizzati per supportare gli obiettivi a breve termine.

Ad esempio, l'obiettivo a lungo termine può essere l'avvio di un'attività aziendale, un obiettivo di risparmio per il conto pensione, ecc.

vedete che ognuno di essi è come un grande obiettivo, o una visione a lungo termine, che vi dà un senso di direzione nella vita?

Certo, gli obiettivi a lungo termine possono sembrare schiaccianti o addirittura impossibili a volte. Ma se seguite ogni obiettivo a breve termine lungo il percorso, alla fine ci arriverete. 💪

Che dire di un obiettivo che non è abbastanza breve o lungo?

Potete dividere i vostri obiettivi in tre: Obiettivi a breve, medio e lungo termine

**Un obiettivo medio, intermedio o a medio termine entra in gioco quando si ha bisogno di una via di mezzo tra obiettivi a breve e a lungo termine.

Sebbene di solito si possano raggiungere obiettivi a medio termine tra sei mesi e meno di cinque anni, ciò può variare da persona a persona e da obiettivo a obiettivo.

Bonus:_ Obiettivi SMART per gli studenti !

Obiettivi a breve termine e a lungo termine

**Qual è la differenza tra obiettivi a breve e a lungo termine?

La differenza principale tra obiettivi a breve e a lungo termine è che gli obiettivi a lungo termine tendono a guidare la direzione e la strategia, mentre gli obiettivi a breve termine sono legati alla situazione attuale e tendono a essere più facili da raggiungere. Naturalmente, la differenza più evidente è la quantità di tempo e di risorse necessarie per realizzarli.

Facciamo un confronto tra obiettivi a lungo e a breve termine per individuare alcune differenze chiave.

1. Strategia

Un obiettivo a lungo termine è strategico.

Per raggiungerlo è necessario apportare piccoli cambiamenti nella vita di tutti i giorni.

È per questo che si divide un obiettivo a lungo termine in obiettivi più piccoli e gestibili e ci si assicura di avere una sorta di promemoria per raggiungerli.

Gli obiettivi a lungo termine mettono alla prova la vostra motivazione e la vostra perseveranza, e spesso incontrerete ostacoli importanti lungo il cammino.

Gli obiettivi a breve termine necessitano invece di strategie che hanno più a che fare con le vostre prestazioni attuali. La vostra strategia si baserà principalmente su quanto siete vicini alla realizzazione del vostro obiettivo finale.

2. Numero di obiettivi

Di solito si hanno in mente due o forse tre obiettivi a lungo termine. Di solito sono di ampio respiro e possono essere obiettivi di carriera, finanziari o personali. Ma non molti.

Se avete troppi obiettivi a lungo termine, vi sentirete sopraffatti ed esausti. 😓

Anche il vostro amico fidato, il caffè, non vi aiuterà.

Tuttavia, grazie alla durata ridotta, potete concentrarvi su molti obiettivi a breve termine allo stesso tempo. E potrete distruggerli tutti, uno per uno!

Ecco una tabella pratica che vi aiuterà a visualizzare la differenza tra obiettivi a lungo e a breve termine.

grafico delle differenze tra obiettivi a lungo termine e obiettivi a breve termine obiettivi a breve termine | Obiettivi a lungo termine | | |

| ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

| Gli obiettivi a breve termine sono solitamente legati alle prestazioni e alla situazione attuale. | Gli obiettivi a lungo termine sono fortemente legati alla vostra missione e visione strategica per la vostra vita e carriera/%href//blog?p=62709. |

| Numero | È possibile avere diversi obiettivi a breve termine in più categorie che funzionano simultaneamente. | È probabile che nella vostra vita abbiate un numero limitato di obiettivi a lungo termine. |

| Sequenza Gli obiettivi a breve termine sono probabilmente misurati in settimane, mesi o trimestri. | Gli obiettivi a lungo termine possono essere misurati in anni e possono avere una Sequenza indefinita. |

| Difficoltà | È molto più facile raggiungere gli obiettivi a breve termine perché è facile vedere lo stato di avanzamento. | Gli obiettivi a lungo termine sono difficili e richiedono pazienza, perché non c'è un guadagno immediato e ovvio. |

| Flessibilità | Poiché gli obiettivi a breve termine hanno scadenze più chiare e ravvicinate, sono poco flessibili. | Poiché gli obiettivi a lungo termine hanno una Sequenza più ampia, possono essere facilmente influenzati dalle circostanze della vita o dal cambiamento delle passioni. |

Bonus: siete interessati a monitorare i vostri obiettivi in modo digitale? Leggete la nostra guida su migliori software per l'impostazione degli obiettivi!

Esempi di obiettivi di carriera a breve e lungo termine

Un Obiettivo di carriera è un oggetto che si persegue nella propria vita professionale.

Fornisce un quadro chiaro di ciò che si vuole raggiungere. Capirete anche come raggiungerlo.

Vediamo alcuni esempi di obiettivi a breve e a lungo termine per la vostra carriera:

A. Quali sono gli obiettivi di carriera a breve termine?

Gli obiettivi a breve termine per la vostra carriera hanno risultati definiti che potete iniziare a raggiungere in un paio di mesi o un anno. Possono far parte di un grande progetto o essere oggetti a sé stanti per incrementare la vostra carriera. Ecco alcuni obiettivi a breve termine:

1. Imparare una nuova competenza

Imparare una nuova abilità può essere un obiettivo continuo. È necessario tenersi al passo con i requisiti del settore e scegliere le competenze specifiche per la propria professione.

Se siete un nutrizionista che non ha familiarità con l'allenamento della forza, potreste diventare un trainer certificato.

qualcuno che conosce il cibo e gli allenamenti?

Il tuo curriculum sarà illuminato. 🔥

2. Creare un sito web professionale

Un'impronta digitale potente è fondamentale per l'esito professionale e il lancio di un sito web è uno dei migliori obiettivi a breve termine.

Infatti, un potenziale datore di lavoro o un client potrebbe cercarvi sul web per saperne di più su di voi e sul vostro lavoro. Proprio come tutti noi, prima o poi, ci siamo cercati su Google 😛

E voi volete che le persone vi trovino, giusto?

Allora creare un sito web per:

Mettere in evidenza le vostre competenze e i progetti incollati

Affermarsi come brand

Traguardare i giusti client e datori di lavoro

Se siete istruttori di fitness, create un blog sul fitness o condividete i vostri video su un canale YouTube. In questo modo il vostro nome verrà presentato al pubblico giusto.

3. Migliorare la produttività

Uno degli obiettivi di carriera più semplici è migliorare la qualità, la quantità e l'efficienza del proprio lavoro.

Queste metriche dipendono dalla professione e dall'azienda. In genere, però, si tratta di aumentare la soddisfazione dei clienti, consegnare i progetti entro le scadenze e ridurre le spese aziendali.

Lavorate su queste metriche tutto il giorno, tutti i giorni, e potreste trasformare l'obiettivo a lungo termine di una promozione in uno a breve termine. 🎉

B. Quali sono gli obiettivi di carriera a lungo termine?

Un obiettivo di carriera a lungo termine è più ampio di uno a breve termine. Alcuni non hanno una Sequenza definita in quanto tale e potrebbero richiedere diversi anni per essere completati.

Ecco alcuni esempi:

1. Ottenere una laurea

Laurea in un'università e ricevere la laurea triennale potrebbe essere il primo oggetto a lungo termine che vi siete posti per mettere in sicurezza la vostra carriera. Sarà definire il vostro percorso di carriera , la designazione della voce, lo stipendio, ecc.

Assicuratevi di conseguire la laurea e preparatevi a fare carriera!

2. Ottenere una promozione

Ottenere una promozione è un obiettivo di carriera comune a lungo termine.

Può essere necessario un anno o più per ottenere una promozione. Eppure, tutti desideriamo questo onore che la dice lunga sulle nostre ottime prestazioni e sulla nostra etica del lavoro.

Ma soprattutto: è in arrivo una bella busta paga! 💰

3. Costruite la vostra rete

Per avere un esito positivo in qualsiasi carriera, è necessario costruire la propria rete.

Potete contattare persone che la pensano come voi e i leader del settore attraverso portali come LinkedIn, Twitter, ecc. oppure riunire persone con il vostro background in occasione di incontri professionali, conferenze o ritiri.

intelligente, vero?

Costruire una rete vi aiuterà:

Rimanere al passo con le ultime tendenze del settore

Sentire il polso del mercato del lavoro

Riunire potenziali mentori, partner e client

E soprattutto, le persone della vostra rete possono essere i vostri sostenitori quando cercate un lavoro.

O meglio ancora, potrebbero aprirvi la porta a tutte le vostre future possibilità imprenditoriali. 💼

Scopri di più esempi di obiettivi professionali per un'idea migliore.

Come impostare obiettivi di carriera a breve e lungo termine

L'impostazione di obiettivi a lungo e a breve termine dipende da ciò che è importante per voi e da ciò che può giovare alla vostra crescita professionale.

Ecco tre consigli su come impostare gli obiettivi di carriera a breve e a lungo termine:

1. Avere obiettivi specifici e misurabili

Diciamo che il vostro obiettivo è essere felici.

Ora, questo non è specifico.

Per voi la felicità potrebbe essere una promozione. 😎

Per un'altra persona può essere uscire prima dal lavoro il venerdì. 🍸

Quando si creano gli obiettivi, è necessario assicurarsi che ogni oggetto sia un obiettivo specifico.

Il modo migliore per Da fare è rispondere alle tre domande "W":

Cosa voglio realizzare?

voglio realizzare? Perché voglio raggiungere questo obiettivo?

voglio raggiungere questo obiettivo? Quando voglio completare questo obiettivo?

Un oggetto deve essere anche un obiettivo misurabile.

come?

Ponetevi domande come:

Qual è il calendario per il raggiungimento dell'obiettivo?

Qual è l'indicatore di stato?

Come faccio a sapere se ho raggiunto il mio obiettivo?

**Non sono sicuro che gli obiettivi siano diversi dagli oggetti?

Date un'occhiata alla nostra obiettivi vs. oggetti che potete raggiungere, come ad esempio "mi propongo di ottenere 1-10 commenti ogni settimana"

Gli obiettivi realistici sono più raggiungibili e quando da fare li completate, vi sentirete realizzati. Vi darà la carica per spingervi oltre.

3. Siate flessibili e positivi

Gli ostacoli fanno parte della vita. Non lasciate che questo vi porti fuori strada.

Piuttosto, aggiustate i vostri obiettivi di conseguenza e mantenete un atteggiamento positivo.

Perseveranza e ottimismo sono la ricetta per l'esito positivo.

Come gestire gli obiettivi a breve e lungo termine

ClickUp è uno dei leader mondiali della più valutato al mondo strumenti per la produttività che consentono di ogni individuo e ogni azienda per impostare e raggiungere i propri obiettivi a lungo, medio e breve termine.

Ecco come ClickUp vi aiuta a Da fare:

1. Obiettivi Obiettivi in ClickUp vi permette di rimanere in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con sequenze chiare,

OKR (oggetti e risultati chiave) e monitoraggio automatico dello stato di avanzamento.

Utilizzatelo per impostare obiettivi di alto livello e poi suddividerli in traguardi gestibili.

Un traguardo (obiettivo più piccolo) può avere OKR che possono essere monitorati sotto forma di numeri, denaro, attività o affermazioni vero/falso.

Colpite ogni traguardo e visualizzate i vostri progressi verso il completamento dell'obiettivo!

Impostazione dei tipi di traguardo nella funzionalità Obiettivi di ClickUp

Visualizzazione dello stato di avanzamento nella cartella Obiettivi di ClickUp

**Volete superare i vostri OKR?

Vedi il sito *Alcuni esempi di OKR* e questo elenco di esempi di OKR migliori software OKR !

2. Vista Gantt Chart Grafico di Gantt di ClickUp consente di creare una Sequenza definita per gli obiettivi a breve e a lungo termine.

Può essere utilizzata per:

Programmare attività o obiettivi

Spostarli per riorganizzarli con la funzione drag-and-drop

Visualizzare e gestire dipendenze

Gestione delle dipendenze nella vista Gantt di ClickUp

Controlla la nostra guida su su come utilizzare ClickUp per impostare gli obiettivi per il vostro team .

FAQ sugli obiettivi a breve e lungo termine

vuoi altre risposte sugli obiettivi?

Queste FAQ dovrebbero essere d'aiuto:

1. Cosa sono gli obiettivi SMART?

La formula SMART è un piccolo acronimo che aiuta a definire un buon obiettivo. È vantaggioso impostare obiettivi SMART per via della riflessione che si fa su di essi.

A SMART g o al deve essere

**Specifico: Stabilire il risultato desiderato in termini chiari e specifici

M easurable: Deve essere misurabile con criteri specifici come Indicatori chiave di prestazione (KPI) e attività cardine in modo da poter monitorare l'esito positivo

easurable: Deve essere misurabile con criteri specifici come Indicatori chiave di prestazione (KPI) e attività cardine in modo da poter monitorare l'esito positivo $$$averli raggiunti: Realistici ed entro le possibilità

**Rilevante: In sincronizzazione con i vostri oggetti aziendali e che dovrebbero aggiungere qualcosa al vostro grande schema

**Tempestivo: Avere una Sequenza definita, che includa una data di inizio e una data di traguardo

Bonus: date un'occhiata a queste Obiettivi HR SMART !

2. Quali sono alcuni esempi di obiettivi a breve e a lungo termine per un'azienda?

Ecco alcuni comuni obiettivi a breve termine obiettivi aziendali a breve termine :

Impostazione di obiettivi specifici oKR commerciali e traguardi di marketing Ridurre le spese quotidiane

Implementare una strategia di social media marketing

Migliorare il servizio clientiMigliorare la reportistica commerciale come ClickUp, in modo da poterli monitorare e visualizzare lo stato di avanzamento?

È possibile gestire i progetti e to-dos e pianificare gli obiettivi a breve e lungo termine su un'unica piattaforma.

Impostate degli obiettivi solidi con ClickUp gratis per smettere di sognare ciò che volete e iniziare a lavorare nella giusta direzione. 😜