10 migliori strumenti di valutazione dei talenti per i reclutatori

Grazie ad una pletora di software di gestione dei talenti oggi i team delle risorse umane possono utilizzare l'IA e funzionalità avanzate per le valutazioni e gli assessment durante le assunzioni. Tuttavia, potremmo ancora finire per scegliere il candidato sbagliato.

Da cosa potremmo sbagliare? Come responsabile delle assunzioni, ho scoperto che, nonostante i numerosi colloqui, scegliamo i candidati in base a un parametro particolare: la loro capacità di superare il test e di creare una forte impressione. Dobbiamo valutare competenze più profonde, come la competenza tecnica, il lavoro di squadra, l'adattamento culturale e altro ancora.

Il nostro team ha testato diversi sistemi di valutazione dei talenti e di strumenti di gestione delle prestazioni per aiutarci a monitorare questi parametri. Volevamo fare una scelta informata basata su parametri basati sui dati piuttosto che su pregiudizi umani.

Scopriamo i dettagli più sottili di questi strumenti e capiamo come anche voi potete scegliere lo strumento di valutazione dei talenti ideale per la vostra organizzazione.

Cosa cercare negli strumenti di valutazione dei talenti?

Da fare: perché abbiamo scelto questi strumenti di valutazione dei talenti quando ci sono così tante opzioni disponibili sul mercato? Le ragioni sono piuttosto semplici.

Insieme ai nostri Responsabili delle risorse umane ho passato innumerevoli ore a vagliare curriculum e a fare colloqui con i candidati. Sebbene questi metodi tradizionali siano ancora essenziali, spesso non sono in grado di rivelare veramente il potenziale di un candidato. Uno strumento di valutazione dei talenti può aiutarvi a valutare meglio le competenze di un candidato, comprese le abilità cognitive, le capacità di risolvere i problemi, le competenze tecniche, le capacità di comunicazione e molto altro ancora.

Per aiutare in questo complesso processo di valutazione, i migliori strumenti di valutazione dei talenti devono avere funzionalità/funzione quali:

Moduli di valutazione avanzati: Scegliete l'opzione che supporta i vostri requisiti specifici. La maggior parteSoftware HR vi aiuterà nel processo di valutazione dei talenti di base. Ad esempio, se avete bisogno di testare le valutazioni del codice con simulazioni di lavoro reali, assicuratevi che il vostro strumento sia in grado di supportare questo aspetto

Scegliete l'opzione che supporta i vostri requisiti specifici. La maggior parteSoftware HR vi aiuterà nel processo di valutazione dei talenti di base. Ad esempio, se avete bisogno di testare le valutazioni del codice con simulazioni di lavoro reali, assicuratevi che il vostro strumento sia in grado di supportare questo aspetto **Scegliete un'opzione facile da usare per tutto il team delle risorse umane. Secondo la mia esperienza, questo aiuta a risparmiare tempo e a ridurre la frustrazione di candidati e selezionatori

$$$a: Assicuratevi di scegliere un provider in grado di fornire reportistica dettagliata o un sistema di valutazione per prendere decisioni informate sulle assunzioni

Assicuratevi di scegliere un provider in grado di fornire reportistica dettagliata o un sistema di valutazione per prendere decisioni informate sulle assunzioni Capacità di integrazione: Assicuratevi che lo strumento offra l'integrazione con il vostrosoftware di monitoraggio dei dipendenti in modo da non dover fare la sincronizzazione dei dati manualmente. Gli strumenti di valutazione dei talenti online non dovrebbero essere solo un software indipendente nel vostro stack tecnologico

I 10 migliori strumenti di valutazione dei talenti da utilizzare nel 2024

Tenendo conto di questi fattori, abbiamo stilato un elenco dei migliori strumenti di valutazione dei talenti presenti oggi sul mercato. Anche se alcuni strumenti sono completati da un'unica soluzione piano delle risorse umane altri si concentrano su strumenti di valutazione di nicchia, adatti a uno scopo specifico, come la valutazione comportamentale o i video colloqui. Esploriamo questi dieci strumenti uno per uno:

1. ClickUp (il migliore per la gestione dei progetti e dei processi HR in generale) ClickUp è il software per la produttività, il project management e le risorse umane con la valutazione più alta al mondo, utilizzabile da aziende di qualsiasi complessità, dimensione e settore. Con i suoi numerosi

modelli gratuiti per le risorse umane e oltre 1.000 integrazioni, potete avviare rapidamente il vostro processo di assunzione, centralizzando tutte le valutazioni dei talenti, il processo di valutazione e l'onboarding in un'unica piattaforma.

Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp

Prendi Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp ad esempio. Si tratta di un modello di lavagna online completamente personalizzabile che consente di stabilire i protocolli, i to-dos e le politiche HR della vostra organizzazione, assicurando che i vostri team HR siano sempre a conoscenza delle procedure da seguire in varie situazioni. Ciò consente di tenere il passo con l'evoluzione delle normative e di aiutare l'intero team HR:

Monitorare la conoscenza di base e gli aggiornamenti dei documenti HR in un repository centralizzato

Archiviare e aggiornare facilmente i dati e le procedure dei dipendenti

Monitorare, controllare e verificare le attività HR per una maggiore efficienza

La piattaforma Risorse Umane di ClickUp vi permette di:

Semplificare la gestione delle persone : creare un hub centrale per la gestione di tutti i dati dei candidati, comprese le comunicazioni confidenziali tra manager e reportistica diretta, le valutazioni, i CV e altri dettagli, rendendo più facile il monitoraggio di questi dati per la vostra forza lavoro

: creare un hub centrale per la gestione di tutti i dati dei candidati, comprese le comunicazioni confidenziali tra manager e reportistica diretta, le valutazioni, i CV e altri dettagli, rendendo più facile il monitoraggio di questi dati per la vostra forza lavoro Semplificare la vostra pipeline di reclutamento : UtilizzateAttività di ClickUp per suddividere il processo di reclutamento in parti gestibili e assegnarle ai DRI (Directly Responsible Individuals). Pianificate le sequenze di assunzione, monitorate lo stato di avanzamento delle attività e risolvete i colli di bottiglia, oppure collaborate con altre parti interessate, gestendo valutazioni, colloqui e contatti senza alcuno sforzo

: UtilizzateAttività di ClickUp per suddividere il processo di reclutamento in parti gestibili e assegnarle ai DRI (Directly Responsible Individuals). Pianificate le sequenze di assunzione, monitorate lo stato di avanzamento delle attività e risolvete i colli di bottiglia, oppure collaborate con altre parti interessate, gestendo valutazioni, colloqui e contatti senza alcuno sforzo Ottenere informazioni in tempo reale: Analizzare le prestazioni, l'impegno e lo sviluppo dei dipendenti grazie alla personalizzazione dei datiClickUp Dashboard e reportistica. ConVisualizzazioni ClickUpè possibile visualizzare 15+ visualizzazioni personalizzabili per interpretare e condividere i dati nel modo più adatto alle proprie esigenze

Analizzare le prestazioni, l'impegno e lo sviluppo dei dipendenti grazie alla personalizzazione dei datiClickUp Dashboard e reportistica. ConVisualizzazioni ClickUpè possibile visualizzare 15+ visualizzazioni personalizzabili per interpretare e condividere i dati nel modo più adatto alle proprie esigenze Impostazione di promemoria e follower : Impostare promemoria automatici per i colloqui, le comunicazioni di follow-up e altre attività HR conPromemoria di ClickUp *Migliorare l'onboarding e la formazione: Create un hub centralizzato per il vostro processo di onboarding conDocumenti ClickUpche favoriscono un flusso continuo di informazioni e aggiornamenti in tempo reale grazie alle loro funzionalità di modifica collaborativa

: Impostare promemoria automatici per i colloqui, le comunicazioni di follow-up e altre attività HR conPromemoria di ClickUp *Migliorare l'onboarding e la formazione: Create un hub centralizzato per il vostro processo di onboarding conDocumenti ClickUpche favoriscono un flusso continuo di informazioni e aggiornamenti in tempo reale grazie alle loro funzionalità di modifica collaborativa Raccogliere recensioni dettagliate dai dipendenti: Raccogliete feedback anonimi o risposte dettagliate dai candidati sul vostro processo di reclutamento o anche di onboarding; Da fare facilmente utilizzando il programmaModulo ClickUp visualizzato

Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Inoltre, è possibile accelerare la valutazione delle competenze online utilizzando strumenti di valutazione dei talenti e strumenti avanzati di valutazione delle competenze modelli di valutazione delle prestazioni all'interno di ClickUp. Il Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp clickUp, per istanza, semplifica l'intero processo di valutazione dei candidati, permettendovi di:

Cancellare obiettivi chiari per il processo di valutazione e di assunzione

Monitorare efficacemente le valutazioni e le prestazioni dei dipendenti

Ottenere feedback onesti e valutazioni a 360° da datori di lavoro e colleghi

Modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp

Una volta completata la valutazione, è possibile scegliere il candidato giusto utilizzando la matrice di selezione di ClickUp Modello di matrice di selezione per le assunzioni ClickUp che vi aiuta a valutare in modo equo e oggettivo i potenziali candidati. Utilizzando questo modello, è possibile:

Organizzare tutte le informazioni sui candidati in un'unica piattaforma

Valutare i curriculum e ottenere tutti i dati dei candidati, come l'esperienza, le competenze, le qualifiche e i risultati della valutazione, in un unico posto

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Ottenete tutte le funzionalità/funzione per il reclutamento, l'onboarding e altri processi HR in un'unica piattaforma

Facilitare il brainstorming e la risoluzione collaborativa dei problemi per le iniziative HR usandoLavagne online di ClickUp* Ottenere informazioni in tempo reale sulle prestazioni, l'impegno e lo sviluppo dei dipendenti attraverso dashboard e reportistiche personalizzabili

Allineate gli obiettivi dei dipendenti con gli oggetti dell'organizzazione e monitorate efficacemente lo stato usandoObiettivi di ClickUpche consente ai nuovi assunti di sapere cosa ci si aspetta da loro

Monitorare accuratamente il tempo trascorso dai dipendenti su varie attività e progetti per la valutazione delle prestazioni e l'allocazione delle risorse, grazie alla funzione integrata diMonitoraggio del tempo in ClickUp Rimanete in connessione e gestite le attività delle risorse umane anche in movimento con il programmaClickUp Mobile App Proteggete i dati sensibili dei dipendenti con solide misure di sicurezza e funzionalità/funzione di conformità

SfruttareClickUp Brain, un potente assistente IA, per automatizzare attività banali, generare reportistica HR e fornire suggerimenti intelligenti sui processi di assunzione

Limiti di ClickUp

Date le sue vaste funzionalità/funzioni, può essere necessario del tempo per familiarizzare con l'interfaccia di ClickUp, richiedendo una curva di apprendimento più ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Mercer Mettl Assessments (Migliore piattaforma di valutazione online completa)

via Mercer Mettl Mercer Mettl è un'azienda leader nello spazio della valutazione dei talenti, che offre un ampio intervallo di valutazioni per valutare i candidati in varie dimensioni. Dalle valutazioni psicometriche a quelle delle competenze tecniche, Mercer Mettl visualizza una visione olistica del potenziale di un candidato.

Questo lo rende ideale per le organizzazioni che hanno bisogno di una piattaforma end-to-end per l'assunzione e la gestione dei dipendenti. Include la possibilità di condurre valutazioni a distanza, di vagliare i candidati e di ospitare colloqui, elementi cruciali per l'odierno ambiente di lavoro digitale.

Le migliori funzionalità/funzione di Mercer Mettl

Una piattaforma di valutazione all-in-one per la codifica, la simulazione, la valutazione assistita o l'esame online

Personalizzazione delle valutazioni in base ai ruoli specifici e ai requisiti del settore

Integrazione con diversi strumenti e sistemi HR, con supporto per più di 20 lingue

Accesso a una libreria di valutazioni precostituite per l'assunzione, i processi di L&D e il processo di valutazione scientifica

Limiti di Mercer Mettl

Data l'estensione delle sue funzionalità/funzioni, può avere una curva di apprendimento ripida, soprattutto per adattare la valutazione al settore o all'uso specifico

Il funzionamento completamente online non consente di servire i mercati che si aspettano che i dati e le informazioni sui dipendenti siano ospitati sulla loro piattaforma, soprattutto per quanto riguarda l'installazione e lo spazio di archiviazione dei dati in sede

Prezzi di Mercer Mettl

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mercer Mettl

G2: 4.4/5 (500+ recensioni)

4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (41 recensioni)

3. Test Gorilla (La più estesa libreria di strumenti di valutazione del talento)

via TestGorilla TestGorilla è un popolare strumento di valutazione per la codifica e le valutazioni tecniche. Consente di creare un test da zero, utilizzando vari tipi di valutazione, tra cui la valutazione delle competenze basate sul lavoro, la simulazione, i test di abilità cognitiva, i test di personalità, le soft skills e altro ancora.

La vasta libreria di valutazioni precostituite e l'interfaccia utente lo rendono ideale per i team delle risorse umane che potrebbero non avere le competenze tecniche o di dominio necessarie in una particolare area o settore di assunzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Test Gorilla

Accesso a un'estesa libreria di valutazioni precostituite per diversi ruoli e settori lavorativi

Possibilità di personalizzare facilmente le valutazioni utilizzando l'interfaccia drag-and-drop

Utilizzo di video interviste e opzioni di supervisione dal vivo per le vostre valutazioni

Integrazione rapida con i sistemi HR più diffusi

Limiti di Test Gorilla

Limiti all'analisi approfondita rispetto ad alcuni concorrenti

Lo strumento si concentra principalmente sullo screening pre-assunzione piuttosto che sulla valutazione completa dei talenti, rendendolo ideale solo per i responsabili delle assunzioni o i team di reclutamento

Prezzi di Test Gorilla

**Gratis

Starter : $75/mese

: $75/mese Pro: $115/mese

Valutazioni e recensioni di Gorilla Test

G2: 4.5/5 (1150+ recensioni)

4.5/5 (1150+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (239 recensioni)

4. L'indice predittivo (miglior strumento di valutazione comportamentale)

via l'indice predittivo L'Indice Predittivo o PI Hires (lo strumento di valutazione dei talenti specifico dell'azienda) è ideale per valutare i candidati in base alle capacità comportamentali e cognitive. Grazie a oltre 60 anni di ricerche nel campo delle scienze comportamentali, lo strumento fornisce preziose indicazioni su come gli individui interagiscono con gli altri e si approcciano alle attività, aiutandovi a identificare i candidati più adatti al vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione dell'indice predittivo

Sfrutta la potenza della valutazione comportamentale per identificare i tratti della personalità e gli stili di lavoro

Sfruttare la valutazione cognitiva per misurare l'agilità di apprendimento

Costruite e sviluppate team su misura per le vostre esigenze utilizzando lo strumento di ottimizzazione dei talenti

Opzioni di API e di integrazione con diversi sistemi HR per flussi di lavoro continui

Limiti dell'indice predittivo

Si concentra principalmente sulle valutazioni comportamentali e cognitive, con limiti in altre aree

Richiede formazione e una curva di apprendimento ripida per sfruttare appieno le capacità della piattaforma

Il prezzo dell'indice predittivo

Prezzo personalizzato

L'indice predittivo valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (650 recensioni)

4.7/5 (650 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Alva (Miglior strumento di valutazione dei talenti IA)

via Alva Alva è un moderno strumento di valutazione dei talenti per i team che desiderano valutare i candidati in modo rapido e accurato. Combina test di personalità e di logica progettati da esperti con funzionalità avanzate di IA e machine learning per fornire informazioni utili sul potenziale di un candidato in diverse aree.

Le migliori funzionalità/funzione di Alva

Sfruttate le valutazioni logiche e di personalità basate sull'IA per ottenere un'analisi e un feedback rapidi su un candidato

Velocizza le valutazioni grazie a una rapida valutazione e classificazione dei candidati

Integrazione perfetta con diversi strumenti HR e CRM grazie alle API integrate e alle opzioni di sincronizzazione

Limiti di Alva

Piattaforma relativamente nuova con una penetrazione di mercato limitata

L'affidamento completo all'IA potrebbe essere fonte di preoccupazione per alcune organizzazioni, in particolare per quanto riguarda le informazioni sui candidati e la privacy dei dati

Prezzi di Alva

Crescita : $429/mese

: $429/mese Scala : $799/mese

: $799/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Alva

G2: 4.1/5 (12 recensioni)

4.1/5 (12 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. iMocha (Il più completo strumento di valutazione e acquisizione dei talenti)

via iMocha Per chi lavora da tempo nel campo delle risorse umane, iMocha è un nome familiare. Questo strumento completo per la valutazione e l'acquisizione dei talenti è ora alimentato dall'IA, con oltre 200 tassonomie, più di 1500 profili professionali e più di 2500 test per le competenze dure e morbide tra cui scegliere. Offre una suite completa di valutazioni e analisi approfondite per aiutare i selezionatori a prendere decisioni di assunzione informate.

Le migliori funzionalità/funzione di iMocha

Valutazione di un ampio intervallo di competenze, dalle competenze tecniche alle soft skill

Creazione di valutazioni personalizzate per rispondere a requisiti professionali specifici

Sfruttare il proctoring alimentato dall'IA per una gestione sicura dei test

Generazione di analisi dettagliate delle prestazioni e di informazioni utili per l'azione

Integrazione perfetta con i sistemi HR esistenti per un flusso di lavoro efficiente

Limiti di iMocha

Piattaforma complessa con una curva di apprendimento più ripida rispetto ad alcuni concorrenti

Non esiste un piano Free per provare lo strumento

Prezzi di iMocha

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di iMocha

G2: 4.4/5 (252 recensioni)

4.4/5 (252 recensioni) Capterra: 4.5/5 (30 recensioni)

7. Testlify (miglior strumento di valutazione dei test con reportistica e analisi basate sull'IA)

via Crozdesk Testlify è uno strumento di valutazione all'avanguardia che analizza le informazioni e le capacità di comunicazione dei candidati durante il processo di assunzione. Queste valutazioni sono dettagliate e includono diversi parametri con i quali è possibile armeggiare. Poiché la valutazione si basa su specifici fattori predefiniti, l'intero processo diventa oggettivo ed equo, garantendo che non ci siano decisioni distorte nel processo di assunzione.

Testate le migliori funzionalità/funzione

Conducete video-colloqui coinvolgenti con vari tipi di domande

Valutare le abilità pratiche attraverso valutazioni interattive delle competenze

Sfruttare le analisi basate sull'IA per valutare le prestazioni dei candidati

Integrazione perfetta con i flussi di lavoro di assunzione esistenti

Limiti di Testlify

Le valutazioni dei candidati non supportano diverse lingue

Possibilità limitata di valutazioni basate sui ruoli

Prezzo di Testlify

Starter : $49/mese

: $49/mese Basic : $149/mese

: $149/mese Business: $299/mese

$299/mese Premium: $749/mese

Valutazioni e recensioni di Testlify

G2: 4.8/5 (125 recensioni)

4.8/5 (125 recensioni) Capterra: 4.0/5 (29 recensioni)

8. HireVue (Migliore piattaforma di valutazione e video-colloquio guidata dall'IA)

via HireVue Un'altra piattaforma del nostro elenco che fa un grande uso dell'IA è HireVue. Questa piattaforma digitale per colloqui e valutazioni utilizza la tecnologia IA per quella che definisce intelligenza del potenziale umano. La piattaforma è ideale per condurre colloqui in video e fornire ai candidati valutazioni dettagliate ed elementi di gioco per rendere l'intero processo più interessante e stimolante. In questo modo è possibile misurare non solo le conoscenze tecniche o le abilità di codice, ma anche valutare le abilità cognitive e le capacità decisionali, identificare i tratti della personalità e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Hirevue

Sfrutta le interviste video on-demand con vari tipi di domande, con la possibilità di utilizzare le domande esistentimodelli di intervista esistenti per un processo efficiente

Utilizzate valutazioni gamificate per valutare le capacità cognitive e la personalità dei vostri candidati

Accedere ad analisi alimentate dall'IA per la valutazione dei candidati e per un rapido riepilogo/riassunto delle loro abilità

Integrazione perfetta con i principali sistemi HR

Supporto per oltre 45 lingue, per accedere a un bacino di talenti più ampio

Limiti di Hirevue

Richiede una notevole configurazione iniziale e molto tempo per personalizzarlo in base alle vostre specifiche esigenze

Il focus sui video colloqui e sulle valutazioni gamificate potrebbe essere un limite per alcune organizzazioni

Costoso rispetto ad altri strumenti di valutazione dei talenti

Prezzi di Hirevue

Essenziale: $35.000/anno

$35.000/anno Azienda : $75.000/anno

: $75.000/anno Premium: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Hirevue

G2: 4.1/5 (231 recensioni)

4.1/5 (231 recensioni) Capterra: 4.5/5 (47 recensioni)

9. Harver (Migliore piattaforma automatizzata per un processo di assunzione ad alto volume)

via

/href/ https://harver.com/resources/product-videos/assessment-solution/ Harver {\an8}Che cosa?

Le aziende devono spesso assumere rapidamente per adeguare le proprie risorse alle richieste del mercato. Ma quando si assumono in questo modo, trovare i talenti giusti può spesso significare prendere decisioni rapide che potrebbero non essere quelle giuste. Con Harver, avrete una soluzione flessibile che vi aiuterà a ottimizzare le vostre decisioni sui talenti, utilizzando dati e approfondimenti scientifici per aiutarvi a scegliere facilmente i candidati giusti.

Lo strumento utilizza una combinazione di valutazioni, video interviste, controlli delle referenze e un sistema di classificazione per aiutarvi a velocizzare il processo di assunzione e a prendere decisioni accurate e basate sui dati. Questo lo rende una scelta popolare per le organizzazioni con esigenze di reclutamento ad alto volume.

Le migliori funzionalità/funzione di Harver

Conduzione di valutazioni complete, tra cui video interviste, controlli pre-assunzione e verifiche dei precedenti

Sfruttare gli insight basati sull'IA per ottimizzare le decisioni di assunzione e accelerare il processo di valutazione dei candidati

Ottenere una piattaforma di valutazione utente che può essere facilmente utilizzata da candidati di tutte le provenienze

Limiti di Harver

L'accuratezza di ciascun candidato dipende dalla completezza dei dati completati, che non sempre proiettano i risultati corretti

La creazione di valutazioni personalizzate dei talenti e di formazione richiede tempo e lavoro richiesto, il che lo rende impegnativo, soprattutto per le organizzazioni che cercano decisioni rapide

L'attenzione al reclutamento di grandi volumi potrebbe limitare l'idoneità per ruoli di nicchia

Prezzi più alti

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Harver

G2: 4.6/5 (171 recensioni)

4.6/5 (171 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Prevue (Migliore piattaforma di valutazione e sviluppo dei talenti)

via Prevue Prevue Skills è una suite specializzata di valutazione e screening offerta da Prevue HR, la soluzione HR completa dell'organizzazione. Come la maggior parte degli strumenti di valutazione, Prevue Skills consente di testare le conoscenze di un candidato sulla base di test di simulazione di lavoro che sono personalizzati per settori e ruoli specifici. Lo strumento dispone di oltre 500 valutazioni dei talenti, consentendovi di scegliere il candidato più adatto alle vostre esigenze Obiettivi delle risorse umane .

È quindi in grado di valutare i candidati su varie dimensioni, tra cui le capacità cognitive, la personalità e le competenze. Inoltre, fornisce risorse di sviluppo per aiutare i dipendenti a crescere e ad avere successo all'interno dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Prevue

Creare test di abilità cognitiva per misurare le capacità di ragionamento e di risoluzione dei problemi

Valutazioni della personalità per capire gli stili comportamentali dei vostri candidati

Creare valutazioni di competenze specialistiche per valutare le competenze specifiche di un lavoro utilizzando scenari reali

Abbinare i candidati a un profilo lavorativo specifico, fornendo una chiara indicazione di quanto si adattino ai requisiti del provider

Utilizzare le risorse per lo sviluppo dei talenti per la crescita e il coaching dei dipendenti una volta che il candidato è stato assunto e fa parte della vostra organizzazione

Limiti di previsione

Gli utenti hanno riscontrato che Prevue Skills presenta opzioni di integrazione limitate con altri strumenti HR o sistemi ATS, il che lo rende scomodo se non si vuole utilizzare la soluzione HR end-to-end dell'azienda

Prezzi di Prevue

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Prevue

G2: 4.5/5 (53 recensioni)

4.5/5 (53 recensioni) Capterra: 4.5/5 (64 recensioni)

Migliora il tuo processo di selezione dei candidati con il miglior strumento di valutazione dei talenti

La scelta dei giusti strumenti di valutazione dei talenti è fondamentale per un'assunzione efficace. Sebbene esistano diverse opzioni, è essenziale trovare una piattaforma che si allinei alle vostre esigenze e che venga adottata da tutte le risorse umane. ClickUp si distingue come soluzione completa che semplifica questo processo.

Come piattaforma di produttività all-in-one, ClickUp semplifica l'intero flusso di lavoro delle Risorse Umane, dal reclutamento alla selezione del personale gestione delle prestazioni . Le sue funzionalità/funzione personalizzabili, la collaborazione in tempo reale e la robusta reportistica consentono di prendere decisioni informate e di guidare la crescita aziendale. Provate ClickUp oggi stesso .