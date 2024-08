Le 6 migliori alternative e concorrenti di Toodledo (caratteristiche, limitazioni, prezzi)

Toodledo è un'ottima app per gli elenchi di cose da fare che si presenta come "più di un elenco di cose da fare"

Sfortunatamente, questo "di più" consiste nel fornire gratis alcune funzionalità/funzione di base per la gestione delle attività.

Ed ecco un altro problema.

Ogni team ha bisogno di un'app per la gestione delle attività che sia in grado di fare di più della semplice annotazione di base.

quindi Toodledo è davvero qualcosa di più di una semplice lista di cose da fare?

Per questo motivo, molti team hanno iniziato a dire "toodles!" a Toodledo, proprio come voi!

In questo articolo spiegheremo cos'è Toodledo e perché avete bisogno di un'alternativa. Poi, metteremo in evidenza sei alternative a Toodledo per aiutarvi a fare la scelta migliore.

diamo un'occhiata ad alcune alternative a Toodledo degne di nota._ 📝

Perché avete bisogno di un'alternativa a Toodledo?

Via Toodledo

Toodledo è un'app per il task management che aiuta singoli e team a gestire le attività quotidiane e alcuni progetti complessi.

Ecco alcune delle cose da fare con Toodledo:

Creareelenchi di Da fare* Creare attività e sottoattività secondarie

Usare il timer incorporato per registrare il tempo trascorso su un progetto

Impostazione delle promemorie

Registrare lo stato di avanzamento in grafici e tabelle

Sebbene queste funzionalità/funzione sembrino ottime, Toodledo presenta ancora alcuni limiti:

1. Versione gratuita e limitata

La versione gratuita di Toodledo ha solo basic project management e funzionalità/funzione del team. Ad esempio, il piano Free non offre attività secondarie o grafici di monitoraggio dello stato.

Inoltre, il piano Free offre solo semplici allarmi e limita l'accesso a un solo collaboratore.

non sappiamo quale sia la cosa più frustrante: avere un solo compagno di squadra o non poter scegliere allarmi personalizzati!

2. Limitate visualizzazioni del progetto

Le visualizzazioni multiple dei progetti consentono di avere una prospettiva unica sul proprio lavoro, che è essenziale per team agili. E con Toodledo, vi perderete bacheca. il problema?

Le Bacheche aiutano a visualizzare i progetti, gestire le risorse e spostare le attività con facilità. Inoltre, Teams non offre grafici Gantt, che sono essenziali per qualsiasi team che voglia monitorare lo stato di avanzamento

Senza queste visualizzazioni, non avrete la flessibilità di visualizzare il vostro lavoro nel modo che preferite.

inoltre, chi vuole essere bloccato in un'unica visualizzazione?

3. Scarsa sincronizzazione dei dati

Le modifiche apportate nelle app mobili di Toodledo a volte non si sincronizzano con quelle apportate nell'app desktop.

Ad esempio, se si creano attività secondarie sul telefono, queste potrebbero non apparire sul computer portatile.

Scarso sincronizzazione dei dati significa che dovrete perdere tempo a ricreare un'attività già creata sul telefono.

e chi vuole uno strumento di gestione delle attività che gli faccia perdere tempo e lo renda ancora più dimenticabile?

Le 6 migliori alternative a Toodledo

Ecco sei alternative a Toodledo che dovrebbero assolutamente essere presenti nel vostro elenco: 📝

ClickUp è una delle aziende più importanti al mondo valutazione più alta app per la produttività e la gestione delle attività utilizzate da team ad alta produttività in piccole e grandi aziende.

ClickUp vi aiuta a gestire sia i vostri progetti aziendali che le vostre attività attività personali .

Dall'aiuto per completare le attività alle funzionalità/funzione che aiutano l'utente gestire il calendario eventi per pianificare feste di compleanno a sorpresa senza sforzo, ClickUp è il ultimo strumento di gestione delle attività.

Come ClickUp vi aiuta a gestire i vostri impegni quotidiani Da fare

È facile dimenticare qualcosa in un'attività che ha molti passaggi diversi. Le liste di controllo in ClickUp vi danno la possibilità di creare schemi chiari dell'intera attività, in modo da non dimenticare mai più un passaggio!

Le liste di controllo sono semplici elenchi di cose da fare che si trovano nelle attività, nei Documenti e nelle note. È possibile creare elenchi di controllo personalizzati e spuntare gli elementi della lista di controllo una volta terminati.

volete aggiungere ulteriori dettagli al vostro elenco di controllo_?

Aggiungete semplicemente delle voci secondarie alla vostra lista di controllo

In questo modo, saprete esattamente cosa dovete Da fare, fino all'ultimo dettaglio! 🔎

È anche possibile riordinare gli elementi di qualsiasi lista di controllo trascinando e rilasciando gli elementi tra gli elenchi.

volete risparmiare ancora più tempo?

Create modelli di liste di controllo per qualsiasi attività possiate immaginare.

Potrete poi riutilizzare questi modelli per svolgere le attività con facilità. 🥊

È anche possibile assegnare specifici Da fare a un assegnatario se è necessaria un'azione.

sempre in movimento? 🏃

Non preoccupatevi, potete portare con voi i vostri impegni quotidiani anche via web, desktop o app mobile.

Altre funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Blocco note : ti è appena venuta un'idea brillante? 💡 Cattura le tue idee, i tuoi pensieri, o anche il tuo piano settimanale per i pasti, così non finirai per mangiare schifezze 🍟

ti è appena venuta un'idea brillante? 💡 Cattura le tue idee, i tuoi pensieri, o anche il tuo piano settimanale per i pasti, così non finirai per mangiare schifezze 🍟 Priorità delle attività: utilizzare i flag per indicare se un'attività è urgente, ad alta priorità, a priorità normale o a bassa priorità, in modo che i membri del team sappiano da dove iniziare 🚩

Attività ricorrenti: impostare programmi di ripetizione per tutto ciò che deve essere fatto più volte, come l'elenco settimanale della spesa 🛒

Promemoria: ricevere promemoria per le attività da svolgere. È possibile scegliere di essere avvisati da cinque minuti fino a tre giorni prima della scadenza dell'attività, in modo da non finire nel panico nel tentativo di rispettare le scadenze

Sincronizzazione del calendario: integrare il vostroGoogle eOutlook Con ClickUp è anche possibile sincronizzare le azioni tra il Calendario Apple, il dispositivo mobile o qualsiasi altro dispositivocalendario app che consente di iscriversi con un feed URL 🗓

Visualizzazioni : visualizza le attività in un Elenco, in un tabellone kanban, in un grafico Gantt o in qualsiasi altro stile di progetto di vostra scelta

visualizza le attività in un Elenco, in un tabellone kanban, in un grafico Gantt o in qualsiasi altro stile di progetto di vostra scelta Sequenza: pianifica le attività quotidiane nel tempo. Questa visualizzazione è perfetta per mostrare la vostra roadmap pubblica, per tenere aggiornati i client e per qualsiasi altra cosa che richieda un piano in anticipo

Visualizzazione del Calendario : pianifica, programma e gestisce il vostro tempo e i vostri impegnirisorsein modo da non impegnarsi troppo:

I vantaggi di ClickUp

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre tre prezzi piani:

Piano Free Forever (migliore per uso personale)

(migliore per uso personale) Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($5/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($5/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

(migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese) Piano Business Plus (migliore per team multipli ($19/membro al mese)

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4.7/5 (2000+ recensioni)

4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

Via Todoist

Todoist è un gestore di attività adatto all'uso personale e al lavoro di squadra.

L'app ha un'interessante funzionalità/funzione chiamata Todoist Karma che premia con punti il completamento delle attività e il mantenimento delle strisce.

Tuttavia, il piano Free non prevede backup automatici, quindi se si sceglie di utilizzare questa app e si perdono dei documenti..

Funzionalità/funzioni chiave di Todoist

La funzionalità di aggiunta rapida consente di aggiungere i dettagli delle attività giornaliere in pochi secondi

Date di scadenza ricorrenti

Aggiunta di commenti alle attività, in modo che tutti siano aggiornati

Sezioni e attività secondarie per l'organizzazione delle attività

I vantaggi di Todoist

Le priorità delle attività aiutano a terminare le cose nel giusto ordine

Delegare le attività ai membri del team o della famiglia

Aggiunta di un widget per l'elenco delle attività ai dispositivi Android e iOS

Limiti di Todoist

Non esiste uno strumento di monitoraggio del tempo nativo (solo attraverso integrazioni esterne)

Le promemoria sono disponibili solo nel piano premium di Todoist

Se si contrassegna un'attività come terminata per errore, non è possibile recuperarla

Prezzi di Todoist

Todoist ha tre piani tariffari:

Piano Free: Fino a 80 progetti Fino a 5 persone per progetto Date di scadenza ricorrenti Priorità delle attività E altro ancora

Piano premium ($4/mese):

Fino a 300 progetti Fino a 25 persone per progetto Promemoria Commenti e caricamento di file E altro ancora

($4/mese): Piano Business ($6/mese):

500 progetti per utente 50 persone per progetto Finestra In arrivo per il team Ruoli di amministratore e di membro E altro ancora

($6/mese):

Valutazioni dei clienti di Todoist

G2: 4.4/5 (600+ recensioni)

4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1000 recensioni)

Via Evernote

$$$a è un'applicazione di app per prendere note che aiuta a catturare e trovare informazioni in movimento. La funzionalità di ricerca avanzata di Evernote permette anche di cercare le parole nelle note scritte a mano.

ma con un piano Freea limitato, utilizzerete **Evernote per tutte le volte_?

Scopriamolo:

Funzionalità/funzione chiave di Evernote

Creare liste di controllo

Aggiunta di testo, immagini, audio, scansioni, PDF e documenti alle note

Appuntare sul desktop una nota adesiva con le informazioni essenziali

Modelli per le note

I professionisti di Evernote

Potenti app per iOS e Android

Catturate idee, immagini e registrate l'audio utilizzando il vostro dispositivo mobile o iPad mentre siete offline

Salvate le email essenziali e condividete le vostre note senza lasciare Gmail

Limiti di Evernote

Il piano Free ha un limite di upload mensile di 60 MB

Opzioni di personalizzazione del testo e della formattazione limitate

Nessuna protezione con password per la versione desktop

Prezzi di Evernote

Evernote ha tre piani tariffari:

piano Free 60 MB di nuovi upload al mese Clip di immagini web, pagine web e file PDF Accesso offline alle note dall'app desktop Sincronizzazione su due dispositivi E altro ancora

Premium ($7,99/mese):

Sincronizzazione di dispositivi illimitati Accesso alle note offline Creazione di modelli personalizzati Annotazione di PDF E altro ancora

($7,99/mese): Business ($14,99/mese):

Lavorare insieme in spazi condivisi Visualizzazione della cronologia delle attività del team Amministrazione centrale degli utenti limite di upload mensile di 20GB E altro ancora

($14,99/mese):

Valutazioni dei clienti di Evernote

G2 : 4.4/5 (1000+ recensioni)

: 4.4/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (6000+ recensioni)

Leggi altri nostri articoli su Evernote:_ Evernote vs OneNote _e_non_non_non_non_non_non_non ***Evernote vs Bear*

Via Google Attività

$$$a Tasks è un semplice programma di attività elenco di cose da fare . L'app consente di trascinare una email da qualsiasi punto di Gmail all'indirizzo Google Barra laterale delle attività per trasformarle immediatamente in attività.

Uno degli svantaggi di questa app di promemoria è che la sua semplicità può renderla un'app di project management inefficiente per i team che si concentrano su progetti complessi.

certo, a volte la semplicità è la cosa migliore, ma a volte un progetto non è così semplice._ 🤷

Funzionalità/funzioni chiave di Google Tasks

Creazione di elenchi multipli

Aggiunta di attività e attività secondarie per l'organizzazione dei compiti

Aggiunta di promemoria alle attività di Google Task da Google Calendar

Riordinare le attività o spostarle in un altro elenco con una funzionalità di trascinamento facile da usare

I vantaggi di Google Tasks

Completamente gratis

Si integra con le app di Google

Elenco delle attività in base alla data di creazione o alla data di scadenza

Limiti di Google Tasks

Non è in grado di monitorare il tempo impiegato per una determinata attività

Non dispone di funzionalità/funzione avanzate di gestione delle attività comegestione del carico di lavoro, le visualizzazioni agili o le dipendenze delle attività

Impossibile impostare le priorità delle attività

Prezzi di Google Attività

Google Tasks è gratis.

Valutazioni dei clienti di Google Tasks

G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: N/A

5. Microsoft Da fare

Via Microsoft Da Fare Microsoft Da fare, in precedenza Wunderlist, è un'applicazione di software di gestione delle attività che può aiutarvi a gestire in modo efficiente i vostri Da fare. Questo strumento di collaborazione ha un'interessante funzionalità/funzione che consente di visualizzare oggi, domani e la settimana negli elenchi dei piani.

Tuttavia, l'app non consente di impostare date di scadenza o di aggiungere dettagli alle attività secondarie.

Funzionalità/funzioni chiave di Microsoft Da Fare

Impostazione di promemoria per tenere sotto controllo le attività

Creazione di elenchi intelligenti in base alle attività e alle email segnalate

Aggiunta di date di scadenza alle attività

Programmazione di attività ripetute

I professionisti di Microsoft Da Fare

Condivisione di elenchi di cose da fare con compagni di squadra e membri della famiglia

Si integra con le attività di Outlook

Sincronizzazione con iPhone, Android, Windows 10 e l'app web

Limiti di Microsoft Da fare

Compatibilità limitata con le produttività non Microsoft

Manca una prioritizzazione avanzata delle attività (permette solo di assegnare stelle alle attività con priorità)

Nografici Gantt per la pianificazione delle attività #### Microsoft Da fare

L'utilizzo di Microsoft Da Fare è gratuito.

valutazioni dei clienti su Microsoft Da Fare

Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

6. DGT GTD

Via DGT GTD

DGT GTD è un'app per la gestione delle attività che crea automaticamente attività quando si perde una chiamata 📞

L'app è un'ottima scelta per la gestione di attività semplici come gli elenchi della spesa e i commit.

Purtroppo l'app non è disponibile per i dispositivi iOS, su desktop o sul web.

Funzionalità/funzioni chiave di DGT GTD

Liste di controllo delle attività

Attività ricorrenti

Promemoria e allarmi

Organizzare le attività per cartella, contesto, posizione, tag, stella e attività secondarie

I professionisti della DGT GTD

Creazione rapida di attività grazie al riconoscimento vocale

Tema chiaro e scuro per adattarsi al vostro stile

Modalità di modifica in blocco

Limiti di DGT GTD

Disponibile solo come app per Android

Interfaccia utente obsoleta

Integrazioni al limite (si integra solo con Toodledo, Dropbox e FTP)

Prezzi di DGT GTD

L'utilizzo di DGT GTD è gratuito.

Valutazioni dei clienti su DGT GTD

G2: N/A

N/A Capitolare: N/A

È ora di dire "Toodle-oo" a Toodledo 👋

Avere la giusta app per la gestione delle attività può migliorare la gestione del tempo e aumentare la vostra produttività.

Ma ricordate, se volete affrontare la gestione delle attività in modo efficiente, avrete bisogno di qualcosa di più di semplici elenchi di cose da fare e note.

Purtroppo, Toodledo non è sufficiente per aiutarvi a essere il più produttivi possibile.

Tuttavia, ci sono alcuni strumenti che possono portarvi a quel livello di produttività.

Da fare, abbiamo menzionato alcune valide alternative a Toodledo, ma ClickUp è di gran lunga la più completa.

Dall'aiuto nell'impostazione e nella tracciabilità degli Obiettivi personali al monitoraggio del tempo dedicato alle attività quotidiane, ClickUp è l'app ultima per la produttività. Utilizzate ClickUp gratis per ricordare tutti i tuoi impegni quotidiani da fare e dimenticarti di Toodledo!