La guida definitiva alle condizioni di ClickUp & funzionalità/funzione

Centinaia di migliaia di team in tutto il mondo utilizzano ClickUp per la sua potenza e flessibilità. Ma vi capiamo... a volte, con tutta questa potenza, si crea un po' di confusione. 🤔
Se vi siete mai sentiti sopraffatti e vi siete chiesti: "Da dove faccio e cosa significa tutto questo?", allora vi aiutiamo noi! 🦸
Questo articolo illustra termini e definizioni importanti per aiutarvi a partire da subito come professionisti di ClickUp.
Sia che siate interessati a conoscere funzionalità/funzione nascoste, ad aumentare il livello delle vostre attività o a familiarizzare con le capacità degli amministratori, questo è il vostro glossario categorizzato unico! ✨
Se siete interessati a saperne di più su un termine specifico, fate clic sul collegato per vedere i dettagli, ad esempio dove trovarlo e come usarlo!
ClickUp
- ClickUp
: una versione completata e personalizzabile distrumento di gestione del lavoro e di comunicazione. ClickUp offre centinaia di funzionalità/funzioni per aiutare voi e il vostro team a pianificare, monitorare e collaborare su qualsiasi progetto, il tutto in un unico luogo
- Demo su richiesta una suite di risorse educative per tutti i livelli di esperienza
- Webinar sui casi d'uso : una libreria digitale di webinar in programma e registrati
Ruoli, privacy e autorizzazioni degli utenti
- titolare : un ruolo che indica che questo utente ha creato l'area di lavoro e possiede il massimo livello di autorità su di essa. Oltre a tutte le responsabilità possedute dagli amministratori, i titolari possono: 1) gestire le questioni di fatturazione, 2) cambiare la titolarità dell'area di lavoro e 3) cancellare l'area di lavoro
- amministratore : un ruolo che indica un'autorità seconda al titolare. Oltre a tutte le responsabilità dei membri, gli amministratori possono: 1) gestire le integrazioni, le importazioni e le esportazioni; 2) gestire le questioni di fatturazione; 3) aggiungere membri
- membro : ruolo in cui gli utenti hanno accesso completo a tutti gli elementi pubblici di un'area di lavoro e possono creare attività, viste, elenchi, cartelle, spazi e dashboard: 1) vedere e modificare i campi personalizzati, 2) vedere le stime di durata e il monitoraggio del tempo, 3) creare e cancellare tag, 4) condividere e modificare la privacy, 5) vedere tutti i membri dell'area di lavoro, 6) aggiungere ospiti, 7) accedere agli spazi pubblici ed essere aggiunti a spazi privati
- ospite : ruolo progettato per gli utenti che devono accedere solo ad elementi specifici di un'area di lavoro. Gli ospiti non possono: 1) vedere o unirsi agli spazi; 2) creare spazi, cartelle o elenchi; 3) vedere tutti gli utenti dell'area di lavoro; 4) creare o farsi assegnare obiettivi; 5) modificare tag; 6) aggiungere utenti all'area di lavoro; 7) creare dashboard; 8) condividere o modificare la privacy
- autorizzazioni : impostazioni personalizzabili che determinano ciò che determinati utenti possono o non possono fare all'interno di ClickUp
- privacy : la possibilità di rendere uno spazio, una cartella, un elenco, un'attività o un documento non disponibili a tutti o a determinati utenti all'interno di un'area di lavoro
Piani
- Piano Free Forever
: un piano che è veramente Free Forever per sempre
- spazio di archiviazione : spazio di archiviazione di file; i piani a pagamento ricevono uno spazio di archiviazione di file illimitato
- utilizzo : dimostrazione a limite di una funzionalità di un piano a pagamento
- Piano Unlimited : un piano a pagamento che include spazio di archiviazione illimitato, dashboard, vista Gantt e molto altro ancora
- Piano Business : un piano a pagamento che include la vista Carico di lavoro, la Sequenza, maggiori capacità di esportazione, 10.000 Automazioni al mese e molto altro ancora
- Piano Business Plus : un piano a pagamento che include tutte le funzionalità dei piani Free Forever, Unlimited e Business, oltre alla condivisione del team, alle sottoattività in più elenchi, alla creazione di ruoli e autorizzazioni personalizzate, all'aumento delle API e molto altro ancora
- Piano Enterprise : un piano a pagamento che include White label, aumento dei limiti API, un Customer Success Manager dedicato e molto altro ancora
Gerarchia
- Area di lavoro : il livello superiore della gerarchia di ClickUp che comprende tutti i membri di un'organizzazione, tutti gli spazi e tutto ciò che vi è contenuto
- Spazio : il secondo livello della gerarchia di ClickUp, che ospita cartelle ed elenchi
- Cartelle : un componente opzionale della gerarchia ClickUp che esiste all'interno degli Spazi e che viene utilizzato per organizzare gli Elenchi di attività
- Elenco : un contenitore per le attività che devono vivere all'interno di uno spazio e che, facoltativamente, possono vivere all'interno di cartelle
- attività
: elementi azionabili che sono destinati a passare da aperti a completati, utilizzando gli stati. Sono ospitati all'interno degli elenchi
- attività principale : l'attività di primo livello che ospita le attività secondarie sottostanti
- attività secondaria : un livello aggiuntivo che permette di specificare maggiormente i componenti di un'attività
- attività secondarie annidate : livelli aggiuntivi che possono essere aggiunti sotto un'attività secondaria se l'attività secondaria annidata ClickApp è abilitata. Al momento, un utente può utilizzare fino a 7 livelli di attività secondarie annidate
Scorrimento delle attività
- assegnatario : un utente e/o un gruppo di utenti destinati ad agire come principali responsabili di un'attività
- allegato : qualsiasi file caricato in ClickUp. Gli allegati possono essere aggiunti alle attività, ai documenti e alle viste Documento e Chat.
- lista di controllo : semplici Da fare che non giustificano un'attività o un'attività secondaria
- commento : uno strumento di comunicazione che permette agli utenti di collaborare in tempo reale su un argomento specifico, come un'attività o un Documento
- data di scadenza : la data di scadenza di un'attività, di un'attività secondaria o di un promemoria delegato
- menzioni : l'utilizzo del simbolo @ per fare riferimento a un utente, a un team, a un'attività o a un documento all'interno di ClickUp
- unire (attività) : una funzionalità che consente di unire due attività; questa funzionalità è generalmente utilizzata quando due attività sono ridondanti e simili, o se ci sono due pensieri che in seguito diventano più correlati del previsto
- spostare (attività) : la possibilità di cambiare la posizione dell'attività
- Pulse : panoramica in diretta: una funzionalità/funzione che genera reportistica automatica sulle attività che incorpora l'apprendimento automatico per sapere su cosa si è maggiormente concentrati in questo momento
- ricorrenza : la capacità di impostare impostazioni ripetute per le attività
- data di inizio : la data di inizio di un'attività o di un'attività secondaria
- stato : passaggi attraverso i quali si svolgono le attività, chiamati anche flussi di lavoro
- dipendenze delle attività : funzionalità/funzione che consente di visualizzare e determinare facilmente quali attività sono in blocco o in attesa di altre
- descrizione delle attività : parte di un'attività che descrive il suo scopo e altre informazioni rilevanti
- storia (descrizione dell'attività) : la possibilità di visualizzare le versioni precedenti della descrizione di un'attività
- monitoraggio del tempo : una serie di funzionalità/funzione che consentono all'utente di monitorare del tempo all'interno di ClickUp o in combinazione con esso
- Stime di durata stimate : una ClickApp che permette agli utenti di registrare e tenere traccia di previsioni granulari sulla durata di un'attività
- osservatore : utenti che "guardano" (o "seguono") un'attività. Queste persone ricevono notifiche quando le attività che stanno osservando vengono aggiornate
- barra di accesso rapido alle attività : una posizione che ospita tutte le attività ridotte a icona, in modo che l'utente possa tornarvi facilmente in qualsiasi momento
Home
- Home
: una panoramica delle attività da svolgere oggi, domani, in ritardo o non programmate. Qui si può accedere anche a Promemoria, LineUp, Calendario domestico e Programma domestico
- LineUp : un ordine di priorità delle attività per ciascun utente
Visualizzazioni
- Vista Azioni : una visualizzazione che offre uno sguardo aggregato su tutte le attività di un'area di lavoro o di una posizione specifica
- Vista Bacheca : una visualizzazione in cui le attività sono disposte in colonne verticali con funzione diBacheca Kanban con potenti funzionalità di drag-and-drop
- Vista Riquadro : una visualizzazione in cui un utente può visualizzare il carico di lavoro dei compagni di squadra
- Visualizzazione Calendario : una visualizzazione in cui le attività sono visualizzate su un calendario
- Visualizzazione della chat : gli utenti possono discutere in tempo reale a livello di aree di lavoro, spazi, cartelle o elenchi
- Vista Documento : una vista che consente agli utenti di creare documenti, wiki e basi di conoscenza. I documenti sono flessibili, condivisibili e possono contenere un numero illimitato di pagine. Gli utenti possono collegare attività e altri documenti, incorporare URL e taggare gli utenti direttamente nei documenti
- Visualizzazione dell'inclusione : una vista in cui materiali esterni, come Documenti Google, Google Calendar, Youtube, Miro e Figma, possono essere incorporati a livello di area di lavoro, spazio, cartella o elenco
- Visualizzazione del modulo : una visualizzazione in cui è possibile creare sondaggi, distribuirli all'esterno e poi raccoglierli all'interno di ClickUp quando gli invii di moduli vengono generati come attività
- Vista Gantt
: una visualizzazione in cui le dipendenze possono essere visualizzate e regolate su una sequenza temporale
- Percorso critico : questa funzionalità determina la catena di attività cruciali per il completamento di un progetto e consente all'utente di vedere quali attività possono essere riprogrammate senza incidere sulle scadenze più ampie
- Vista Elenco : una vista necessaria in cui gli utenti possono raggruppare, ordinare e filtrare le attività in vari elenchi. Per impostazione predefinita, le attività sono raggruppate per stato, ma possono essere organizzate e visualizzate in base a qualsiasi variabile
- Vista Mappa : una visualizzazione in cui i Campi personalizzati della posizione possono essere rappresentati visivamente su una mappa
- Mappe mentali : una visualizzazione che consente la creazione di mappe mentali in cui gli utenti possono visualizzare le idee come nodi interconnessi di informazioni. Mappe Mentali possono essere utilizzate per visualizzare attività esistenti (modalità Tasks) o per visualizzare informazioni non connesse ad alcuna struttura di attività (modalità Blank)
- Vista Carico di lavoro
: una visualizzazione con cui monitorare la capacità di lavoro del team e gestire le risorse del team stesso
- capacità : un modulo di misurazione esclusivo della vista Carico di lavoro che può determinare e regolare la quantità di lavoro assegnata a un particolare utente in base alle durate stimate, alle attività o ai punti dello Sprint
- Vista Tabella : una visualizzazione in cui le informazioni sulle attività sono rappresentate in un foglio di calcolo. Questa vista è ideale per visualizzare grandi quantità di informazioni in una sola volta e per connettere attività correlate, come in un CRM o in un database relazionale
- Sequenza di lavoro : una visualizzazione in cui le attività sono visualizzate su una sequenza temporale per produrre una roadmap visiva
Comprendere le visualizzazioni
- salvataggio automatico : funzionalità/funzione che offre la possibilità di salvare e mantenere continuamente le modifiche alla visualizzazione
- calcolo : la possibilità di calcolare la somma, l'intervallo o la media di una colonna nella vista Elenco o nella vista Tabella
- Preferiti : funzionalità/funzione che consente di inserire tra i segnalibri le visualizzazioni utilizzate più di frequente o quelle essenziali per accedervi rapidamente
- filtro : funzionalità/funzione che permette di restringere l'ambito di una visualizzazione a uno specifico insieme di attività
- raggruppamento : un meccanismo che permette di visualizzare le attività in corrispondenza di particolari accoppiamenti
- ricerca : funzionalità/funzione che consente all'utente di localizzare le attività nell'area di lavoro di ClickUp
- ordinamento : la possibilità di regolare l'ordine di visualizzazione delle attività entro i limiti dei filtri e dei raggruppamenti specificati di una visualizzazione
Modelli
- modello : una funzionalità che consente di salvare e riutilizzare attività, elenchi, cartelle, spazi, documenti e altro in diversi livelli dell'area di lavoro
- modelli di stato : una funzionalità/funzione che consente di salvare e riutilizzare gli stati a diversi livelli dell'area di lavoro
Docs
- Documenti
: una funzionalità/funzione che consente all'utente di creare documenti, wiki e basi di conoscenza in qualsiasi punto di ClickUp. Ogni documento è flessibile, condivisibile e può contenere un numero illimitato di pagine
- banner : un comando slash che aiuta a differenziare gli elementi nelle attività e nei documenti
- markdown : la possibilità di stilizzare ulteriormente il testo in aree come i commenti, le descrizioni delle attività e i documenti
Obiettivi
- Obiettivi
: contenitori di alto livello per collezioni di risultati chiave correlati, chiamati traguardi
- Traguardi : risultati misurabili che, una volta completati, completeranno anche l'Obiettivo
ClickApps
- ClickApp
: una funzionalità che consente al titolare dell'area di lavoro o all'amministratore di personalizzare completamente l'esperienza di un team all'interno dell'area di lavoro
- ClickApp Email : una ClickApp che permette agli utenti di inviare e ricevere email direttamente all'interno di ClickUp
- ClickApp per la stima della durata stimata : una proiezione del tempo che può essere aggiunta alle attività per fornire una migliore prevedibilità per gli elenchi e le cartelle
- ClickApp sulle attività cardine : una ClickApp usata per indicare la fine di un grande gruppo di attività, come il rilascio di una nuova funzionalità/funzione
- ClickApp di priorità : una ClickApp che aiuta a classificare le attività in base all'importanza.
- ClickApp sulle Relazioni : una ClickApp che consente di collegare tra loro attività, documenti e molto altro ancora
- ClickApp per Sprints : una ClickApp che consente di suddividere grandi progetti in piccoli pezzi di lavoro gestibile
- Punti dello sprint ClickApp : una ClickApp che consente di misurare la capacità del carico di lavoro attraverso l'impostazione e l'applicazione di un sistema di punti personalizzato che utilizza un qualsiasi schema numerico
- ClickApp dei tag : una ClickApp che organizza le attività con una varietà di descrittori personalizzabili in uno Spazio
Aree di lavoro e funzionalità
- avatar : un'immagine che rappresenta uno spazio o un profilo utente all'interno di ClickUp
- fatturazione
: pagina situata dietro l'avatar di un utente che consente di aggiornare l'area di lavoro, scaricare o aggiornare le fatture passate e utilizzare i componenti aggiuntivi
- credito : un modulo di valuta in-app che viene applicato automaticamente alla successiva transazione di un'area di lavoro
- aggiornamento : la possibilità di passare un'area di lavoro a un piano a pagamento di livello superiore.
- trial (versione di prova gratuita) : una versione di prova gratuita che ha lo scopo di aiutarvi a sperimentare la magia dei nostri piani a pagamento
- postazione : numero di posti disponibili e/o occupati per membri e ospiti in un'area di lavoro
- esportazione : la possibilità di inviare dati dall'area di lavoro di ClickUp a un supporto o a un formato esterno
- importazione : la possibilità di portare le attività di ClickUp da fonti esistenti, come un file CSV o un'integrazione nativa
- integrazione : un sito o una funzionalità esterna che è stata integrata per essere utilizzata in modo nativo all'interno di ClickUp
- layout : il modo in cui l'area di lavoro di un utente è visualizzata a tutti i livelli dell'area di lavoro
- modalità (modalità chiara/modalità scura) : funzionalità del menu Impostazioni che consente all'utente di stabilire se l'area di lavoro ha uno sfondo chiaro o scuro
- autenticazione a due fattori (2FA) : la possibilità di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza richiedendo un secondo modulo di autenticazione per accedere a un'area di lavoro. In ClickUp è possibile attivare l'autenticazione a due fattori in due modi: 1) SMS (disponibile su Business+) e 2) App di autenticazione TOTP (disponibile su tutti i piani)
Automazioni
- Automazioni
: funzionalità/funzione che consente a un utente e/o a un insieme di utenti di impostare combinazioni di trigger, condizioni e azioni per automatizzare azioni o processi ripetitivi
- Condizioni : un criterio che deve essere vero in ordine all'esecuzione di un'Automazione
- Trigger : i criteri per quello che succede in ordine all'avvio di un'Automazione
- Azioni : ciò che avviene dopo che un'Automazione è stata triggerata
Dashboard e widget
- Dashboard : una funzionalità che consente di ottenere panoramiche di alto livello dei dati dell'area di lavoro esistente attraverso widget. Questa funzionalità/funzione può essere usata per implementare e monitorare il monitoraggio degli sprint, le epiche, le iniziative di alto livello, il piano del team e letteralmente tutto ciò che la vostra mente creativa è in grado di fare
- widget (dashboard)
: blocchi di dashboard che forniscono informazioni preziose su attività, Sprints, progetti, persone e molto altro ancora
- Widget Grafico a barre : widget personalizzato che consente di creare una rappresentazione visiva dei dati all'interno di un grafico a barre
- Widget Incorporare : un widget in cui vengono inseriti materiali esterni, come Documenti Google, Google Calendar, Youtube, HubSpot, Lucidchart. Può essere incorporato in una dashboard
- Grafico a torta (widget personalizzato) : un widget personalizzato in cui i dati possono essere visualizzati come un grafico a torta
- Widget Portfolio : un widget personalizzato che può classificare e monitorare lo stato di qualsiasi Elenco o Cartella dell'area di lavoro
Campi personalizzati
- Campi personalizzati
: una ClickApp che consente di aggiungere una serie di informazioni alle visualizzazioni
- Campo personalizzato Data : un tipo di campo personalizzato che permette di aggiungere una data personalizzata a un'attività
- Campo personalizzato a discesa : un campo personalizzato che fornisce opzioni coerenti sulle attività; è possibile selezionare solo un'opzione per campo personalizzato a discesa
- Campo formula : funzionalità/funzione che consente di effettuare calcoli tra campi personalizzati numerici, data e ora in un'attività
- Campo personalizzato Etichetta : un tipo di campo personalizzato che consente di effettuare selezioni multiple per ogni campo personalizzato dell'etichetta
- Campo personalizzato Telefono : un tipo di campo personalizzato in cui può essere inserito un numero di telefono
Funzioni rapide di modifica
- trascinamento : una potente funzionalità che consente di riorganizzare attività, blocchi di testo e molto altro nell'area di lavoro
- modifica di testi ricchi
: una serie di funzionalità progettate per migliorare la comunicazione tra i compagni di squadra in tutto il ClickUp. Alcune di queste funzionalità includono i comandi slash, gli scorciatoi markdown, l'evidenziazione della sintassi, i colori, i banner e molto altro ancora
- /Comandi Slash : una funzionalità che consente agli utenti di accedere a numerose opzioni di testo e di formattazione digitando uno slash (
- Correzione di bozze : una funzionalità/funzione che consente di aggiungere, assegnare e risolvere commenti su qualsiasi file PNG, GIF, JPEG, WEBP o PDF all'interno di ClickUp