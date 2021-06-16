La guida definitiva alle condizioni di ClickUp & funzionalità/funzione

Centinaia di migliaia di team in tutto il mondo utilizzano ClickUp per la sua potenza e flessibilità. Ma vi capiamo... a volte, con tutta questa potenza, si crea un po' di confusione. 🤔

Se vi siete mai sentiti sopraffatti e vi siete chiesti: "Da dove faccio e cosa significa tutto questo?", allora vi aiutiamo noi! 🦸

Questo articolo illustra termini e definizioni importanti per aiutarvi a partire da subito come professionisti di ClickUp.

Sia che siate interessati a conoscere funzionalità/funzione nascoste, ad aumentare il livello delle vostre attività o a familiarizzare con le capacità degli amministratori, questo è il vostro glossario categorizzato unico! ✨

Se siete interessati a saperne di più su un termine specifico, fate clic sul collegato per vedere i dettagli, ad esempio dove trovarlo e come usarlo!

ClickUp

ClickUp : una versione completata e personalizzabile di strumento di gestione del lavoro e di comunicazione . ClickUp offre centinaia di funzionalità/funzioni per aiutare voi e il vostro team a pianificare, monitorare e collaborare su qualsiasi progetto, il tutto in un unico luogo Demo su richiesta una suite di risorse educative per tutti i livelli di esperienza Webinar sui casi d'uso : una libreria digitale di webinar in programma e registrati



Ruoli, privacy e autorizzazioni degli utenti

titolare : un ruolo che indica che questo utente ha creato l'area di lavoro e possiede il massimo livello di autorità su di essa. Oltre a tutte le responsabilità possedute dagli amministratori, i titolari possono: 1) gestire le questioni di fatturazione, 2) cambiare la titolarità dell'area di lavoro e 3) cancellare l'area di lavoro

amministratore : un ruolo che indica un'autorità seconda al titolare. Oltre a tutte le responsabilità dei membri, gli amministratori possono: 1) gestire le integrazioni, le importazioni e le esportazioni; 2) gestire le questioni di fatturazione; 3) aggiungere membri

membro : ruolo in cui gli utenti hanno accesso completo a tutti gli elementi pubblici di un'area di lavoro e possono creare attività, viste, elenchi, cartelle, spazi e dashboard: 1) vedere e modificare i campi personalizzati, 2) vedere le stime di durata e il monitoraggio del tempo, 3) creare e cancellare tag, 4) condividere e modificare la privacy, 5) vedere tutti i membri dell'area di lavoro, 6) aggiungere ospiti, 7) accedere agli spazi pubblici ed essere aggiunti a spazi privati

ospite : ruolo progettato per gli utenti che devono accedere solo ad elementi specifici di un'area di lavoro. Gli ospiti non possono: 1) vedere o unirsi agli spazi; 2) creare spazi, cartelle o elenchi; 3) vedere tutti gli utenti dell'area di lavoro; 4) creare o farsi assegnare obiettivi; 5) modificare tag; 6) aggiungere utenti all'area di lavoro; 7) creare dashboard; 8) condividere o modificare la privacy

autorizzazioni : impostazioni personalizzabili che determinano ciò che determinati utenti possono o non possono fare all'interno di ClickUp

privacy : la possibilità di rendere uno spazio, una cartella, un elenco, un'attività o un documento non disponibili a tutti o a determinati utenti all'interno di un'area di lavoro

Piani

Piano Free Forever : un piano che è veramente Free Forever per sempre spazio di archiviazione : spazio di archiviazione di file; i piani a pagamento ricevono uno spazio di archiviazione di file illimitato utilizzo : dimostrazione a limite di una funzionalità di un piano a pagamento

Piano Unlimited : un piano a pagamento che include spazio di archiviazione illimitato, dashboard, vista Gantt e molto altro ancora

Piano Business : un piano a pagamento che include la vista Carico di lavoro, la Sequenza, maggiori capacità di esportazione, 10.000 Automazioni al mese e molto altro ancora

Piano Business Plus : un piano a pagamento che include tutte le funzionalità dei piani Free Forever, Unlimited e Business, oltre alla condivisione del team, alle sottoattività in più elenchi, alla creazione di ruoli e autorizzazioni personalizzate, all'aumento delle API e molto altro ancora

Piano Enterprise : un piano a pagamento che include White label, aumento dei limiti API, un Customer Success Manager dedicato e molto altro ancora

Gerarchia

Area di lavoro : il livello superiore della gerarchia di ClickUp che comprende tutti i membri di un'organizzazione, tutti gli spazi e tutto ciò che vi è contenuto

Spazio : il secondo livello della gerarchia di ClickUp, che ospita cartelle ed elenchi

Cartelle : un componente opzionale della gerarchia ClickUp che esiste all'interno degli Spazi e che viene utilizzato per organizzare gli Elenchi di attività

Elenco : un contenitore per le attività che devono vivere all'interno di uno spazio e che, facoltativamente, possono vivere all'interno di cartelle

attività : elementi azionabili che sono destinati a passare da aperti a completati, utilizzando gli stati. Sono ospitati all'interno degli elenchi attività principale : l'attività di primo livello che ospita le attività secondarie sottostanti attività secondaria : un livello aggiuntivo che permette di specificare maggiormente i componenti di un'attività attività secondarie annidate : livelli aggiuntivi che possono essere aggiunti sotto un'attività secondaria se l'attività secondaria annidata ClickApp è abilitata. Al momento, un utente può utilizzare fino a 7 livelli di attività secondarie annidate



Scorrimento delle attività

assegnatario : un utente e/o un gruppo di utenti destinati ad agire come principali responsabili di un'attività

allegato : qualsiasi file caricato in ClickUp. Gli allegati possono essere aggiunti alle attività, ai documenti e alle viste Documento e Chat.

lista di controllo : semplici Da fare che non giustificano un'attività o un'attività secondaria

commento : uno strumento di comunicazione che permette agli utenti di collaborare in tempo reale su un argomento specifico, come un'attività o un Documento

data di scadenza : la data di scadenza di un'attività, di un'attività secondaria o di un promemoria delegato

menzioni : l'utilizzo del simbolo @ per fare riferimento a un utente, a un team, a un'attività o a un documento all'interno di ClickUp

unire (attività) : una funzionalità che consente di unire due attività; questa funzionalità è generalmente utilizzata quando due attività sono ridondanti e simili, o se ci sono due pensieri che in seguito diventano più correlati del previsto

spostare (attività) : la possibilità di cambiare la posizione dell'attività

Pulse : panoramica in diretta : una funzionalità/funzione che genera reportistica automatica sulle attività che incorpora l'apprendimento automatico per sapere su cosa si è maggiormente concentrati in questo momento

ricorrenza : la capacità di impostare impostazioni ripetute per le attività

data di inizio : la data di inizio di un'attività o di un'attività secondaria

stato : passaggi attraverso i quali si svolgono le attività, chiamati anche flussi di lavoro

dipendenze delle attività : funzionalità/funzione che consente di visualizzare e determinare facilmente quali attività sono in blocco o in attesa di altre

descrizione delle attività : parte di un'attività che descrive il suo scopo e altre informazioni rilevanti

storia (descrizione dell'attività) : la possibilità di visualizzare le versioni precedenti della descrizione di un'attività

monitoraggio del tempo : una serie di funzionalità/funzione che consentono all'utente di monitorare del tempo all'interno di ClickUp o in combinazione con esso

Stime di durata stimate : una ClickApp che permette agli utenti di registrare e tenere traccia di previsioni granulari sulla durata di un'attività

osservatore : utenti che "guardano" (o "seguono") un'attività. Queste persone ricevono notifiche quando le attività che stanno osservando vengono aggiornate

barra di accesso rapido alle attività : una posizione che ospita tutte le attività ridotte a icona, in modo che l'utente possa tornarvi facilmente in qualsiasi momento

Home

Home : una panoramica delle attività da svolgere oggi, domani, in ritardo o non programmate. Qui si può accedere anche a Promemoria, LineUp, Calendario domestico e Programma domestico LineUp : un ordine di priorità delle attività per ciascun utente



Visualizzazioni

Vista Azioni : una visualizzazione che offre uno sguardo aggregato su tutte le attività di un'area di lavoro o di una posizione specifica

Vista Bacheca : una visualizzazione in cui le attività sono disposte in colonne verticali con funzione di Bacheca Kanban con potenti funzionalità di drag-and-drop

Vista Riquadro : una visualizzazione in cui un utente può visualizzare il carico di lavoro dei compagni di squadra

Visualizzazione Calendario : una visualizzazione in cui le attività sono visualizzate su un calendario

Visualizzazione della chat : gli utenti possono discutere in tempo reale a livello di aree di lavoro, spazi, cartelle o elenchi

Vista Documento : una vista che consente agli utenti di creare documenti, wiki e basi di conoscenza. I documenti sono flessibili, condivisibili e possono contenere un numero illimitato di pagine. Gli utenti possono collegare attività e altri documenti, incorporare URL e taggare gli utenti direttamente nei documenti

Visualizzazione dell'inclusione : una vista in cui materiali esterni, come Documenti Google, Google Calendar, Youtube, Miro e Figma, possono essere incorporati a livello di area di lavoro, spazio, cartella o elenco

Visualizzazione del modulo : una visualizzazione in cui è possibile creare sondaggi, distribuirli all'esterno e poi raccoglierli all'interno di ClickUp quando gli invii di moduli vengono generati come attività

Vista Gantt : una visualizzazione in cui le dipendenze possono essere visualizzate e regolate su una sequenza temporale Percorso critico : questa funzionalità determina la catena di attività cruciali per il completamento di un progetto e consente all'utente di vedere quali attività possono essere riprogrammate senza incidere sulle scadenze più ampie

Vista Elenco : una vista necessaria in cui gli utenti possono raggruppare, ordinare e filtrare le attività in vari elenchi. Per impostazione predefinita, le attività sono raggruppate per stato, ma possono essere organizzate e visualizzate in base a qualsiasi variabile

Vista Mappa : una visualizzazione in cui i Campi personalizzati della posizione possono essere rappresentati visivamente su una mappa

Mappe mentali : una visualizzazione che consente la creazione di mappe mentali in cui gli utenti possono visualizzare le idee come nodi interconnessi di informazioni. Mappe Mentali possono essere utilizzate per visualizzare attività esistenti (modalità Tasks) o per visualizzare informazioni non connesse ad alcuna struttura di attività (modalità Blank)

Vista Carico di lavoro : una visualizzazione con cui monitorare la capacità di lavoro del team e gestire le risorse del team stesso capacità : un modulo di misurazione esclusivo della vista Carico di lavoro che può determinare e regolare la quantità di lavoro assegnata a un particolare utente in base alle durate stimate, alle attività o ai punti dello Sprint

Vista Tabella : una visualizzazione in cui le informazioni sulle attività sono rappresentate in un foglio di calcolo. Questa vista è ideale per visualizzare grandi quantità di informazioni in una sola volta e per connettere attività correlate, come in un CRM o in un database relazionale

Sequenza di lavoro : una visualizzazione in cui le attività sono visualizzate su una sequenza temporale per produrre una roadmap visiva

Comprendere le visualizzazioni

salvataggio automatico : funzionalità/funzione che offre la possibilità di salvare e mantenere continuamente le modifiche alla visualizzazione

calcolo : la possibilità di calcolare la somma, l'intervallo o la media di una colonna nella vista Elenco o nella vista Tabella

Preferiti : funzionalità/funzione che consente di inserire tra i segnalibri le visualizzazioni utilizzate più di frequente o quelle essenziali per accedervi rapidamente

filtro : funzionalità/funzione che permette di restringere l'ambito di una visualizzazione a uno specifico insieme di attività

raggruppamento : un meccanismo che permette di visualizzare le attività in corrispondenza di particolari accoppiamenti

ricerca : funzionalità/funzione che consente all'utente di localizzare le attività nell'area di lavoro di ClickUp

ordinamento : la possibilità di regolare l'ordine di visualizzazione delle attività entro i limiti dei filtri e dei raggruppamenti specificati di una visualizzazione

Modelli

modello : una funzionalità che consente di salvare e riutilizzare attività, elenchi, cartelle, spazi, documenti e altro in diversi livelli dell'area di lavoro

modelli di stato : una funzionalità/funzione che consente di salvare e riutilizzare gli stati a diversi livelli dell'area di lavoro

Docs

Documenti : una funzionalità/funzione che consente all'utente di creare documenti, wiki e basi di conoscenza in qualsiasi punto di ClickUp. Ogni documento è flessibile, condivisibile e può contenere un numero illimitato di pagine banner : un comando slash che aiuta a differenziare gli elementi nelle attività e nei documenti markdown : la possibilità di stilizzare ulteriormente il testo in aree come i commenti, le descrizioni delle attività e i documenti



Obiettivi

Obiettivi : contenitori di alto livello per collezioni di risultati chiave correlati, chiamati traguardi Traguardi : risultati misurabili che, una volta completati, completeranno anche l'Obiettivo



ClickApps

ClickApp : una funzionalità che consente al titolare dell'area di lavoro o all'amministratore di personalizzare completamente l'esperienza di un team all'interno dell'area di lavoro ClickApp Email : una ClickApp che permette agli utenti di inviare e ricevere email direttamente all'interno di ClickUp ClickApp per la stima della durata stimata : una proiezione del tempo che può essere aggiunta alle attività per fornire una migliore prevedibilità per gli elenchi e le cartelle ClickApp sulle attività cardine : una ClickApp usata per indicare la fine di un grande gruppo di attività, come il rilascio di una nuova funzionalità/funzione ClickApp di priorità : una ClickApp che aiuta a classificare le attività in base all'importanza. ClickApp sulle Relazioni : una ClickApp che consente di collegare tra loro attività, documenti e molto altro ancora ClickApp per Sprints : una ClickApp che consente di suddividere grandi progetti in piccoli pezzi di lavoro gestibile Punti dello sprint ClickApp : una ClickApp che consente di misurare la capacità del carico di lavoro attraverso l'impostazione e l'applicazione di un sistema di punti personalizzato che utilizza un qualsiasi schema numerico ClickApp dei tag : una ClickApp che organizza le attività con una varietà di descrittori personalizzabili in uno Spazio



Aree di lavoro e funzionalità

avatar : un'immagine che rappresenta uno spazio o un profilo utente all'interno di ClickUp

fatturazione : pagina situata dietro l'avatar di un utente che consente di aggiornare l'area di lavoro, scaricare o aggiornare le fatture passate e utilizzare i componenti aggiuntivi credito : un modulo di valuta in-app che viene applicato automaticamente alla successiva transazione di un'area di lavoro aggiornamento : la possibilità di passare un'area di lavoro a un piano a pagamento di livello superiore. trial (versione di prova gratuita) : una versione di prova gratuita che ha lo scopo di aiutarvi a sperimentare la magia dei nostri piani a pagamento postazione : numero di posti disponibili e/o occupati per membri e ospiti in un'area di lavoro

esportazione : la possibilità di inviare dati dall'area di lavoro di ClickUp a un supporto o a un formato esterno

importazione : la possibilità di portare le attività di ClickUp da fonti esistenti, come un file CSV o un'integrazione nativa

integrazione : un sito o una funzionalità esterna che è stata integrata per essere utilizzata in modo nativo all'interno di ClickUp

layout : il modo in cui l'area di lavoro di un utente è visualizzata a tutti i livelli dell'area di lavoro

modalità (modalità chiara/modalità scura) : funzionalità del menu Impostazioni che consente all'utente di stabilire se l'area di lavoro ha uno sfondo chiaro o scuro

autenticazione a due fattori (2FA) : la possibilità di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza richiedendo un secondo modulo di autenticazione per accedere a un'area di lavoro. In ClickUp è possibile attivare l'autenticazione a due fattori in due modi: 1) SMS (disponibile su Business+) e 2) App di autenticazione TOTP (disponibile su tutti i piani)

Automazioni

Automazioni : funzionalità/funzione che consente a un utente e/o a un insieme di utenti di impostare combinazioni di trigger, condizioni e azioni per automatizzare azioni o processi ripetitivi Condizioni : un criterio che deve essere vero in ordine all'esecuzione di un'Automazione Trigger : i criteri per quello che succede in ordine all'avvio di un'Automazione Azioni : ciò che avviene dopo che un'Automazione è stata triggerata



Dashboard e widget

Dashboard : una funzionalità che consente di ottenere panoramiche di alto livello dei dati dell'area di lavoro esistente attraverso widget. Questa funzionalità/funzione può essere usata per implementare e monitorare il monitoraggio degli sprint, le epiche, le iniziative di alto livello, il piano del team e letteralmente tutto ciò che la vostra mente creativa è in grado di fare

widget (dashboard) : blocchi di dashboard che forniscono informazioni preziose su attività, Sprints, progetti, persone e molto altro ancora Widget Grafico a barre : widget personalizzato che consente di creare una rappresentazione visiva dei dati all'interno di un grafico a barre Widget Incorporare : un widget in cui vengono inseriti materiali esterni, come Documenti Google, Google Calendar, Youtube, HubSpot, Lucidchart. Può essere incorporato in una dashboard Grafico a torta (widget personalizzato) : un widget personalizzato in cui i dati possono essere visualizzati come un grafico a torta Widget Portfolio : un widget personalizzato che può classificare e monitorare lo stato di qualsiasi Elenco o Cartella dell'area di lavoro



Campi personalizzati

Campi personalizzati : una ClickApp che consente di aggiungere una serie di informazioni alle visualizzazioni Campo personalizzato Data : un tipo di campo personalizzato che permette di aggiungere una data personalizzata a un'attività Campo personalizzato a discesa : un campo personalizzato che fornisce opzioni coerenti sulle attività; è possibile selezionare solo un'opzione per campo personalizzato a discesa Campo formula : funzionalità/funzione che consente di effettuare calcoli tra campi personalizzati numerici, data e ora in un'attività Campo personalizzato Etichetta : un tipo di campo personalizzato che consente di effettuare selezioni multiple per ogni campo personalizzato dell'etichetta Campo personalizzato Telefono : un tipo di campo personalizzato in cui può essere inserito un numero di telefono



Funzioni rapide di modifica