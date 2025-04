10 Migliori alternative a TikTok nel 2025

Con Si profila il possibile divieto di TikTok nel 2025 molti utenti cercano app come TikTok come valide alternative. Non preoccupatevi, TikTok non ha il monopolio dei video brevi e divertenti! Esiste un'abbondanza di piattaforme che si rivolgono a varie nicchie di contenuto, funzionalità/funzione e opzioni di monetizzazione.

Alimentato dalle tendenze virali, dai video di breve formato e dalle schermate verticali, TikTok è diventato un trampolino di lancio per gli autori e le uno strumento di marketing per le aziende. Tuttavia, i vostri lavori richiesti per il marketing dei contenuti devono essere in grado di passare ad altri canali. Poiché i concorrenti di TikTok sono in aumento, il vostro prossimo momento virale potrebbe essere su uno di essi.

Quindi, prima di perdere l'accesso a TikTok, esploriamo le 10 migliori app per la condivisione di video disponibili sul mercato che possono essere delle ottime alternative a TikTok. E non è tutto: vi segnaliamo anche lo strumento definitivo per gestire tutti i vostri contenuti senza problemi.

Cosa cercare in app come TikTok?

Considerate questi fattori chiave quando scegliete un'alternativa a TikTok:

Nicchia di contenuti: Cercate di capire se la piattaforma si rivolge ai vostri interessi specifici, che si tratti di umorismo, giochi, contenuti aziendali o educativi

Cercate di capire se la piattaforma si rivolge ai vostri interessi specifici, che si tratti di umorismo, giochi, contenuti aziendali o educativi Funzionalità/funzione di scoperta: Cercate algoritmi di raccomandazione forti che vi aiutino a trovare contenuti coinvolgenti e a far crescere il vostro pubblico

Cercate algoritmi di raccomandazione forti che vi aiutino a trovare contenuti coinvolgenti e a far crescere il vostro pubblico Strumenti di modifica: Assicuratevi che l'app offra funzionalità/funzione che soddisfino la vostra creatività, consentendovi di aggiungere musica, effetti e testo

Assicuratevi che l'app offra funzionalità/funzione che soddisfino la vostra creatività, consentendovi di aggiungere musica, effetti e testo Opzioni di monetizzazione: Se volete guadagnare dai vostri contenuti, verificate se la piattaforma offre funzionalità di monetizzazione integrate come mance o fondi per gli autori

Se volete guadagnare dai vostri contenuti, verificate se la piattaforma offre funzionalità di monetizzazione integrate come mance o fondi per gli autori **Una base di utenti più ampia aumenta il potenziale di raggiungere un pubblico più vasto e di stimolare la viralità

Inoltre, verificate se queste app sono gratis o, almeno, a prezzi accessibili; alcune app possono richiedere l'acquisto di alcune funzionalità avanzate o l'usufruire di maggiori funzionalità.

10 Migliori alternative a TikTok nel 2025

Ci possono essere diversi motivi per prendere in considerazione un'alternativa a TikTok: Siete preoccupati per la privacy o siete alla ricerca di una piattaforma di contenuti che si allinei con le vostre preferenze, magari con più funzionalità/funzione o semplicemente con un'atmosfera diversa della comunità.

Qualunque sia la vostra ragione, qui di seguito troverete la soluzione che fa per voi.

1. Bobine di Instagram

via Bobine di Instagram Instagram Reels è un potente strumento per autori e aziende per produrre video brevi simili a TikTok.

Permette di creare video brevi, creativi e divertenti della durata massima di 90 secondi, ricchi di musica, effetti e transizioni creative.

Vi aiuta a a scalare la vostra produttività di contenuti come autore o come azienda. Pensate a contenuti coinvolgenti che possano diventare virali, aumentare la notorietà del marchio o semplicemente mostrare la vostra personalità.

Ma i Reel non sono solo giochi e divertimento. Offrono uno spazio dedicato nella scheda Esplora, consentendovi di raggiungere un pubblico massiccio al di là dei vostri follower.

Le migliori funzionalità/funzione di Instagram Reels

Tiene gli spettatori incollati e in grado di scorrere per saperne di più, grazie a un'interfaccia familiare e senza fronzoli

Raggiunge un pubblico più vasto oltre i vostri follower grazie a uno spazio dedicato nella scheda Esplora

Collaborare con gli autori o utilizzare gli annunci di Reels per raggiungere il proprio traguardo

Gli autori possono esplorare le sponsorizzazioni di marchi o utilizzare il marketing di affiliazione

Utilizzare gli strumenti di modifica, le opzioni musicali e gli effetti prontamente disponibili per un elevato grado di espressione creativa

Limiti di Instagram Reels

Rispetto al video massimo di 10 minuti di TikTok, i Reel hanno un limite di 90 secondi, che limita le opzioni di narrazione

Con un'enorme base di utenti, la competizione per le visualizzazioni e il coinvolgimento sui Reel può essere feroce

Prezzi di Instagram Reels

Free Forever

Instagram Reels valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

2. Snapchat

via Snapchat Snapchat non è la solita piattaforma di social media. Lanciata nel 2011, è diventata famosa per i suoi messaggi fotografici e video a scomparsa, chiamati "Snaps" Questi Snaps scompaiono dopo essere stati visualizzati, creando un senso di urgenza e intimità.

Si tratta di una piattaforma per la creazione di connessioni in tempo reale e per l'espressione creativa che si evolve continuamente con nuove funzionalità/funzioni ed esperienze di realtà aumentata (AR).

Le migliori funzionalità/funzioni di Snapchat

Sovrapponi effetti digitali divertenti e stravaganti ai tuoi scatti, trasformando l'ambiente circostante o aggiungendo filtri giocosi al tuo viso

Condivisione di una raccolta di scatti che appaiono per 24 ore, consentendo di documentare la propria giornata in un formato narrativo

Esplorare contenuti curati da celebrità, marchi e testate giornalistiche, che offrono uno sguardo su vari argomenti e tendenze

Partecipare a conversazioni individuali o di gruppo con gli amici, completate da videochiamate e dalla possibilità di far sparire i messaggi

Trasmettere momenti video in diretta ai propri follower in tempo reale

Limiti di Snapchat

L'impermanenza degli Snap può essere attraente, ma anche frustrante. Gli utenti potrebbero perdere uno Snap divertente o un messaggio importante se non prestano molta attenzione

A differenza delle piattaforme con funzioni di ricerca robuste, trovare nuovi amici o contenuti su Snapchat può essere più difficile

Prezzi di Snapchat

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Snapchat

G2: 4.2/5 (283+ recensioni)

4.2/5 (283+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1048+ recensioni)

3. Cortometraggi su YouTube

via Pantaloncini di YouTube In linea con la mania dei video di breve durata, YouTube Shorts è una funzionalità/funzione che si colloca all'interno della nota piattaforma YouTube. Progettata specificamente per la creazione e la condivisione di video di dimensioni ridotte, consente di catturare, modificare e pubblicare direttamente su YouTube video della durata massima di 60 secondi attraverso il telefono.

L'app offre diversi strumenti di modifica per aggiungere musica, testo in sovrimpressione e persino stringere più clip insieme.

La parte migliore? YouTube Shorts è una sezione dedicata all'interno dell'app di YouTube, che permette agli spettatori di scoprire e scorrere un flusso infinito di video brevi.

Le migliori funzionalità/funzioni di YouTube Short

Accesso all'enorme base di utenti di YouTube, che offre agli autori la possibilità di raggiungere milioni di persone al di là dei loro spettatori iscritti

Utilizzare la familiare piattaforma di YouTube e i suoi strumenti di modifica per creare cortometraggi coinvolgenti direttamente sul telefono

Aggiungere musica, sovrapposizioni di testo e persino unire più Clip con un intervallo di strumenti di modifica

Costruire una libreria di contenuti coinvolgenti. A differenza delle Storie che scompaiono, i cortometraggi sono permanenti su YouTube

Guadagnare entrate pubblicitarie dalle visualizzazioni dei cortometraggi

Limiti dei cortometraggi di YouTube

I video hanno un limite di 60 secondi, il che limita la profondità e la complessità dello storytelling rispetto ai contenuti di più lungo respiro

Le analisi dettagliate sulle prestazioni dei cortometraggi sono meno complete rispetto ai normali video di YouTube

Prezzi dei cortometraggi di YouTube

Free Forever

valutazioni e recensioni di YouTube Shorts

G2: 4.3/5 (6+ recensioni)

4.3/5 (6+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (700+ recensioni)

4. Riunioni giornaliere

via Riunioni giornaliere Huddles era conosciuto come Byte o V2 e si proponeva di essere il successore della popolare piattaforma di video di breve durata Vine.

A differenza del suo predecessore, Huddles si concentra sulla promozione di comunità intorno agli autori che piacciono. L'app consente agli utenti di seguire gli autori e di visualizzare i loro brevi video in follower, simili al format di Vine.

Ma Huddles va oltre la semplice visione. Incorpora infatti funzionalità/funzione di chat e opzioni di mancia, che consentono di entrare in contatto con gli autori e di mostrare direttamente il proprio apprezzamento per i loro contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Huddles

Chattare e interagire con gli autori e gli altri fan, creando un forte senso di comunità

Mostrare apprezzamento per i contenuti degli autori lasciando loro una mancia attraverso l'app

Immergersi nel mondo divertente e coinvolgente dei brevi video in loop, simili al popolare format Vine

Limiti delle riunioni giornaliere

Si concentra principalmente su brevi video in loop. Questo potrebbe limitare l'espressione creativa degli autori che preferiscono formati o stili di narrazione diversi

La mancia esiste, ma non è una fonte di reddito garantita per gli autori

Prezzi della riunione giornaliera

Free Forever

Riunioni giornaliere valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Funimate

via Funzionale Funimate è un'app mobile progettata specificamente per creare e modificare video brevi e accattivanti. Si rivolge a chi ama i video musicali coinvolgenti e aggiunge un tocco creativo ed effetti speciali ai propri contenuti.

Funzionalità/funzione migliori di Funimate

Cattura video direttamente all'interno dell'app o importa clip esistenti dalla libreria del telefono con un'interfaccia utente facile da usare

Ritaglia e modifica la lunghezza dei video per adattarli al formato desiderato

Accesso a una vasta libreria di effetti video e transizioni. Aggiungete effetti di rallentamento, di riproduzione inversa, di schermo verde e molto altro per far risaltare i vostri video

Sovrapponete testi, adesivi e animazioni per personalizzare il contenuto e aggiungere umorismo o interesse visivo

Includete i vostri brani musicali preferiti dalla libreria di Funimate o importate i vostri brani per creare una colonna sonora per il video

Utilizzate effetti sonori per valorizzare momenti specifici o aggiungere tocchi di comicità

Condividere le proprie creazioni con gli amici o con la più ampia comunità di Funimate. Pur essendo incentrato sulla modifica, Funimate offre funzionalità/funzione sociali opzionali

Limiti di Funimate

Sui dispositivi più vecchi o con progetti che richiedono molte risorse, Funimate può presentare lag o glitch durante la modifica

Sebbene sia possibile creare contenuti sorprendenti, Funimate non offre opzioni di monetizzazione diretta per gli autori

Prezzi di Funimate

Free Forever

Sottoscrizione una tantum: $7.99/per utente

Funimate valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Limone8

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Lemon8-Image-788x1400.png Limone8 /$$img/

via Limone8 Lemon8 è una comunità curata per gli appassionati di lifestyle. È una piattaforma che unisce l'ispirazione visiva di Pinterest alla creazione di contenuti coinvolgenti di Instagram, il tutto sotto l'ombrello di specifiche categorie di lifestyle.

Amate sfogliare i look alla moda o scoprire ricette appetitose? Lemon8 risponde ai vostri interessi!

L'app permette di pubblicare foto e brevi video che si concentrano sulla condivisione di informazioni dettagliate. Condividete il vostro ultimo outfit e taggate i marchi che indossate, oppure svelate il vostro capolavoro culinario con una ricetta con un passaggio e un elenco di ingredienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lemon8

Pubblicare contenuti approfonditi all'interno di specifiche categorie di lifestyle come moda, cibo e viaggi

Condividere le conoscenze e ispirarsi a vicenda con gruppi di spettatori che condividono interessi simili

Rendere i contenuti visivamente attraenti e informativi accessibili a tutti grazie al layout user-friendly e agli strumenti di modifica integrati

Aiutare gli utenti a scoprire contenuti pertinenti ai loro interessi con opzioni di ricerca intuitive e un solido sistema di hashtag, favorendo un'esperienza personalizzata

Limiti di Lemon8

Rispetto ai giganti dei social media già affermati, ha una base di utenti molto più piccola

Non offre funzionalità/funzione di monetizzazione integrate, come annunci o mance

Prezzi di Lemon8

**Free Forever

Lemon8 valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Triller

via Triller Triller è uno strumento unico per la creazione e la condivisione di video musicali. È possibile acquisire video direttamente all'interno dell'app o importare Clip esistenti, per poi liberare la propria creatività con una serie di strumenti di modifica.

Triller consente di aggiungere musica da una vasta libreria o di utilizzare i propri brani, rendendolo perfetto per qualsiasi cosa, dalla presentazione dei propri passi di danza alla creazione di scenette divertenti con effetti sonori perfettamente a tempo.

Ma la caratteristica migliore di Triller è la sua funzionalità di modifica automatica alimentata dall'IA. Basta filmare più riprese brevi con filtri o modifiche diverse e l'app le unisce senza problemi, consentendo di creare video musicali dall'aspetto professionale in pochi minuti.

Sebbene la funzionalità di editing automatico sia impressionante, gli strumenti di modifica manuale sono disponibili per coloro che preferiscono un approccio più pratico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Triller

Incorpora i brani preferiti o utilizza il proprio audio. È perfetto per creare video musicali, sfide di ballo o battaglie di sincronizzazione labiale

Filmate più Clip con effetti o filtri diversi. L'app li unisce in modo intelligente, creando video musicali dall'aspetto professionale in pochi minuti

Condividete le vostre creazioni con gli amici, seguite gli autori che ammirate e partecipate alle sfide di tendenza con una comunità vivace e interattiva

Limiti di Triller

Triller ha una piccola base di utenti

Se il vostro obiettivo sono gli sketch comici o la narrazione di storie non legate alla musica, potreste trovare altre piattaforme più adatte

Prezzi di Triller

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Triller

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Mi piace

via Come Likee è una piattaforma progettata per liberare la star dei video che è in voi e farvi scorrere per ore. L'app consente di catturare e modificare brevi video della durata massima di un minuto utilizzando numerosi effetti speciali, filtri e opzioni musicali.

Volete trasformarvi in un personaggio dei cartoni animati o aggiungere effetti sonori esilaranti alla vostra scenetta? Con Likee avete tutto sotto controllo.

Il divertimento non si ferma qui! Potete anche esplorare il live streaming, mostrare il vostro talento o semplicemente connettervi con il vostro pubblico in tempo reale.

Le migliori funzionalità di Likee

Creare brevi video visivamente sorprendenti e coinvolgenti con una vasta libreria di effetti speciali, filtri e opzioni musicali

Interagire con il pubblico in tempo reale, ospitare sessioni di domande e risposte o mostrare il proprio talento in modo più interattivo

Guardate i contenuti che vi piacciono davvero, dalle scenette divertenti ai tutorial di trucco, grazie a un algoritmo studiato per soddisfare i vostri interessi

Raggiungere un pubblico più ampio o scoprire contenuti diversi dalla significativa base di utenti in tutto il mondo

Limiti dei Mi Piace

La ricerca di contenuti inappropriati su Likee, soprattutto per gli utenti più giovani, è stata una preoccupazione in passato

Si orienta fortemente verso contenuti spensierati e divertenti. Gli autori che cercano di condividere contenuti informativi o educativi potrebbero trovare meno spazio

Prezzi di Likee

**Free Forever

Valutazioni e recensioni di Likee

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Lomotiff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Lomotiff-Image.png Lomotiff /%img/

via Lomotiff Lomotif è un'app per la condivisione di video che consente agli utenti di creare brevi video e compilation di foto utilizzando gli strumenti di modifica dei video, la libreria musicale, le GIF e i filtri.

Gli utenti possono utilizzare Lomotif per modificare i video per Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat e TikTok. L'app può lavorare con un'ampia varietà di video e fotografie, ma ha un utilizzo relativamente elevato della CPU rispetto ad altre app per la modifica dei video.

Le migliori funzionalità/funzione di Lomotiff

Unisci moduli brevi in collage video accattivanti, spesso sincronizzati con la musica

Scegliete da una vasta libreria di musica o importate i vostri brani per creare la colonna sonora perfetta per il vostro video collage

Condividete le vostre creazioni con amici e follower, esplorate i contenuti di altri utenti e partecipate alle sfide della comunità

Creazione di filmati in evidenza che mostrano momenti o temi specifici, simili agli Highlights di Instagram

Limiti di Lomotiff

Ha una base di utenti più piccola rispetto a Instagram e Snapchat

Le opzioni di monetizzazione per gli autori sono al limite

Gli acquisti in-app possono aumentare il costo complessivo dell'utilizzo dell'app

Prezzi di Lomotiff

Free Forever

Lomotiff valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Byte

via Byte Byte è un'app per i social media che consente agli utenti di creare e condividere con i propri follower video brevissimi, della durata massima di sei secondi. L'app è disponibile per Android e iOS ed è stata sviluppata da Dom Hoffman, uno degli autori originali di Vine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Byte

Creare e modificare facilmente brevi video con un'interfaccia di facile utilizzo, anche per chi è alle prime armi con la modifica dei video

Esprimere messaggi in modo creativo in un tempo limite

Limiti di Byte

Le funzionalità/funzione non sono state aggiornate per molto tempo

Potrebbe essere presto dismesso

Prezzi dei Byte

Free Forever

Byte valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Gestire i contenuti di TikTok con ClickUp

Abbiamo parlato delle migliori app per la condivisione di video per il 2025, ma è necessario optare per una piattaforma di gestione del lavoro per gestire in modo efficiente le campagne di contenuti.

In un mondo di marketing frenetico, è fondamentale essere organizzati e mantenere tutti sulla stessa pagina.

Il Piattaforma di project management per il marketing ClickUp emerge come una soluzione potente che va oltre i semplici elenchi di attività, unendo tutto ciò che riguarda la gestione del team e la gestione delle risorse umane modelli di scrittura dei contenuti per aumentare la produttività in un unico posto.

Iniziare

ClickUp 3.0 Visualizzazione Home semplificata

Se siete un marketer alla ricerca di un software per il piano delle campagne di marketing clickUp è la soluzione ideale.

Create una base di conoscenze centralizzata, accessibile in sicurezza dal vostro team e dai vostri client. Utilizzate Documenti ClickUp per creare piani dei contenuti, calendari dei contenuti, strategia e linee guida del marchio e qualsiasi altra cosa vi venga in mente.

ClickUp Docs può essere una risorsa potente per il vostro project management dei social media che offre uno spazio collaborativo e centralizzato per le varie esigenze di marketing.

State lavorando a un post sul blog, al copy di una pagina di destinazione o a una campagna email? ClickUp Docs consente al team di co-autorizzare i documenti, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina dal concetto iniziale alla bozza finale.

Utilizzate un sistema di commenti integrato per lasciare un feedback direttamente sul documento. È possibile taggare membri specifici del team, evidenziare le modifiche e discuterle in modo efficiente.

Combinate le capacità di contenuto di ClickUp Brain e il suo AI Writer for Work con Documenti. Lo strumento di IA è in grado di generare risposte pronte per la pubblicazione sulla base dei vostri prompt, di espandere le idee e di semplificare i contenuti senza che dobbiate modificarli.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-120.png ClickUp Brain https://clickup.com/ai /IA Prova ClickUp Brain /$$$cta/

Siete a corto di idee per i contenuti? Utilizzate ClickUp Brain Trucchi per l'IA per esplorare argomenti correlati, trovare parole chiave di tendenza e scoprire connessioni inaspettate. Questo può dare vita a nuove idee e aiutare ad adattare i contenuti in modo che risuonino con il pubblico di riferimento.

In alternativa, potete attingere agli oltre 1000 Modelli di ClickUp per fare brainstorming, modificare i contenuti, creare script di contenuti video, calendari di contenuti e altro ancora. Per istanza, il modello Modello di post per i social media di ClickUp può essere utilizzato per gestire i contenuti dei social media su tutte le piattaforme.

Organizzate i vostri contenuti da pubblicare su varie piattaforme di social media con questo modello di post per social media di ClickUp

Creare idee fresche, scrivere didascalie accattivanti e gestire le immagini richiede molto tempo.

Ma se ci fosse un modo per ottimizzare il flusso di lavoro sui social media? Questo modello è la vostra arma segreta per conquistare i social media.

Questo pratico modello di elenco vi aiuta:

Tracciare il processo di creazione dei contenuti con stati personalizzati come "In corso" e "Da fare"

Non perdere mai un dettaglio con campi personalizzati per hashtag, metriche di coinvolgimento e collegamenti ai contenuti

Organizzare i contenuti con visualizzazioni personalizzate per diverse piattaforme come Pinterest e Instagram

Visualizzate tutti i dati dei vostri post in un unico posto per una facile analisi

Concentratevi sulla creazione di contenuti di qualità, non sulla gestione delle attività

Diventate organizzati ed efficienti con le funzionalità di project management come il monitoraggio del tempo e le email automatiche

Avete bisogno di creare un calendario dei contenuti da zero? Utilizzate il modello Modello di calendario dei contenuti di ClickUp per avere un vantaggio!

Organizzate i vostri contenuti per l'anno con il modello di Calendario dei contenuti di ClickUp

Creare un calendario dei contenuti può sembrare un gioco di prestigio. Le scadenze incombono, l'ispirazione cala e tenere traccia di tutto diventa opprimente. Ma non con ClickUp modelli di calendario dei contenuti di ClickUp .

Utilizzate la visualizzazione Calendario come centro di comando visivo. Pianificate i contenuti su diverse piattaforme (post del blog, social media, email) trascinando e rilasciando le attività in date specifiche. Vedete l'intera strategia dei contenuti svilupparsi settimana per mese!

Con la Vista Bacheca, organizzate le attività per categoria (ad esempio, "Post del blog", "Grafica per i social media"). Spostate le attività su colonne come "Da fare", "In corso" e "Pronto per la pubblicazione" per visualizzare il vostro flusso di lavoro

Utilizzate la Vista Elenco, un modo semplice e ordinabile per visualizzare rapidamente tutte le attività relative ai contenuti. Date priorità in base alle scadenze, assegnate i membri del team e monitorate lo stato di avanzamento con un solo colpo d'occhio

Con la Sequenza, è possibile visualizzare il processo di creazione dei contenuti. Organizzate le attività in ordine cronologico, vedete le dipendenze tra i passaggi e assicurate un flusso fluido dall'ideazione alla pubblicazione

Con gli stati personalizzati, automatizzate le attività in modo che passino da "Revisione", "Programmato" e "Pubblicato" e ricevete notifiche quando i contenuti attraversano le fasi fino alla pubblicazione

Non dovrete più affannarvi per rispettare le scadenze o chiedervi a che punto sono i vostri contenuti!

Migliora il tuo processo di creazione dei contenuti con ClickUp

Il mondo dei contenuti video di breve durata è in piena espansione! Dagli amanti dei video musicali agli appassionati di commedie, ci sono migliaia di video per tutti.

Tuttavia, la creazione di contenuti accattivanti richiede piano e organizzazione. ClickUp, un potente strumento di project management per il marketing, va oltre la semplice gestione dei social media.

Sfruttate le sue visualizzazioni flessibili e i campi personalizzati per creare un calendario dei contenuti che funzioni per voi. Con ClickUp potete visualizzare la vostra strategia, snellire il flusso di lavoro e garantire una distribuzione coerente dei contenuti, il tutto all'interno di una piattaforma di facile utilizzo.

Scegliete la vostra piattaforma di condivisione video preferita e, con ClickUp come arma segreta, guardate la vostra visione creativa prendere vita! Iscrivetevi su ClickUp oggi stesso!